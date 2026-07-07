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So verwandeln Sie Gaming-Clips im Jahr 2026 in Kurzvideos: Die besten KI-Tools für jeden Content-Stil

Herauszufinden, wie man Gaming-Clips in Kurzfilme verwandelt, ist eine Sache – ein Tool zu finden, das tatsächlich die besten Momente einfängt, ist eine andere. Viele Content-Ersteller gehen davon aus, dass jede KI einfach Verstehe, und am Ende erhält man eine Zusammenfassung, in der alle entscheidenden Spielzüge fehlen und die Ladebildschirme erhalten geblieben sind. Der Unterschied zwischen einem guten Clip und einem vergessenswerten liegt meist darin, worauf das Tool trainiert wurde – und nicht alle Tools sind auf dieselbe Art von Inhalten trainiert.

Sobald man den Dreh raus hat, wie man aus Gaming-Clips auf die richtige Art und Weise Kurzfilme macht, sprechen die Ergebnisse für sich – Richtig bearbeitete vertikale Clips können die Wiedergabezeit um bis zu 30 % steigern. Was als bester KI-Clip-Generator für Gaming gilt, hängt von Ihren Inhalten ab. Deshalb habe ich eine Reihe von Optionen anhand realer Anwendungsfälle getestet. Von der Erkennung von HUDs und Gameplay bis hin zur Untertitelung und automatischen Veröffentlichung, Diese Liste hilft Ihnen dabei, den KI-Generator für Gaming-Clips zu finden, der zu Ihrem Arbeitsablauf passt – und nicht nur den mit dem besten Marketing. .

Die wichtigsten Erkenntnisse

Gaming-spezifische KI-Clipper (Eklipse, StreamLadder, usw.) greifen visuelle Spielmomente auf. Sie suchen nach visuellen Aktionen auf dem Bildschirm und erfassen die spannendsten Momente automatisch. Wenn du dich schon immer gefragt hast, wie du Gaming-Clips in Kurzvideos verwandeln kannst, ohne stundenlang am Schnitt zu sitzen, dann solltest du mit einem solchen Tool beginnen – insbesondere bei rasanten Genres wie FPS oder MOBA. Allgemeine KI-Schneideprogramme (OpusClip, Submagic, usw.) sind auf Ihre Stimme eingestellt, nicht auf Ihren Bildschirm. Diese erkennen Sprachmuster und eignen sich daher besser für Durchläufe mit Kommentaren, Tutorials oder Streams im Podcast-Stil. Für Inhalte mit viel Gesprächsanteil ist ein universeller KI-Generator für Gaming-Clips weitaus besser geeignet als ein Programm, das ausschließlich auf die Erkennung von Gameplay ausgelegt ist. Erfahrene Streamer kombinieren verschiedene Tools miteinander. Zum Beispiel die Kombination von etwas wie Eclipsewith StreamLadder bietet dir einen reibungslosen Workflow von Twitch-VODs zu TikTok-Clips, der größtenteils automatisch abläuft. Bei der Suche nach dem besten KI-Clip-Generator für Gaming kommt es letztlich darauf an, welche Kombination zu deinem Content-Stil passt und wie stark du dich selbst einbringen möchtest. Jedes Tool bietet eine kostenlose Basisversion oder eine Testphase an – Du kannst diese Tools jederzeit kostenlos ausprobieren, während du noch lernst, wie man Gaming-Clips in Kurzfilme verwandelt. Achte dabei nur auf die Einschränkungen, wie zum Beispiel Wasserzeichen und eine geringere Ausgabeauflösung.

Unsere Top-Empfehlungen

Sich darüber Gedanken zu machen, wie man Gaming-Clips in Kurzfilme verwandelt, muss kein riesiges Projekt sein. Es gibt einige wirklich beeindruckende KI-Tools – manche sind spezielle KI-Generatoren für Gaming-Clips, andere sind eher allgemein gehalten, eignen sich aber dennoch hervorragend für Gaming-Inhalte. Bevor wir uns die einzelnen Tools genauer ansehen, hier sind die drei besten, die uns besonders aufgefallen sind:

OpusClip – Dies ist die beste Wahl für Gaming-Podcasts und generell gesprächige Creator, wie beispielsweise „Just Chatting“-Streamer und Ersteller von Reaktions- und Analysevideos. Zwar überspringt die Funktion oft stille Gameplay-Sequenzen, ist aber für Inhalte mit viel Gesprächsanteil unübertroffen. Eclipse – Für Profi-Gamer, die Clips erstellen, ist dies das beste KI-Tool für Twitch-Highlights. Es kann wichtige Ereignisse im Spiel, wie Multi-Kills, entscheidende Siege und vieles mehr, automatisch erkennen und als Clips festhalten. StreamLadder – Auch wenn es sich nicht um einen reinen Highlight-Detektor handelt, zählt es dank seiner leistungsstarken Bearbeitungs- und Formatierungswerkzeuge dennoch zu den besten KI-Clip-Erstellern. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es Rohmaterial in ausgefeilte, für das Hochformat optimierte Videos mit auffälligen Untertiteln und flexiblen Layouts verwandelt.

Das sind gute Empfehlungen, aber die Liste ist damit noch nicht zu Ende. Die Wahl des besten KI-Clip-Generators für Gaming hängt letztendlich von deinem Content-Stil ab, und es gibt noch weitere Optionen, die vielleicht besser zu dir passen. Lies weiter, um eine vollständige Übersicht über alle Tools zu erhalten, die es wert sind, genutzt zu werden. Am Ende wirst du genau wissen, wie du mit KI Gaming-Kurzvideos erstellst und welcher Clip-Generator am besten zu deiner Art des Kreativschaffens passt.

Warum sollte man Gaming-Clips überhaupt in Kurzfilme umwandeln?

Kurze vertikale Inhalte sind auf TikTok und YouTube ein wahrer Goldgrube für den Algorithmus – sie erreichen neue Zuschauer viel schneller, als es lange Videos jemals könnten. Wenn du stundenlanges Stream-Material hast, ist das Wissen, wie man Gaming-Clips in kurze Videos umwandelt, ehrlich gesagt einer der einfachsten Wege, um dein Kanalwachstum anzukurbeln.

Das Problem? Das manuelle Durchsuchen von VODs ist sehr zeitaufwendig. Genau deshalb ist ein KI-Generator für Gaming-Clips eine enorme Zeitersparnis – er findet automatisch deine besten Momente und verwandelt sie in postfertige Clips. Sobald du herausgefunden hast, wie man mit KI Gaming-Kurzvideos erstellt, dauert die Umwandlung von Twitch-VODs in TikTok-Clips nur noch Minuten statt Stunden.

Und hier sind die Gründe, warum es sich lohnt:

Ein Stream = Inhalte für eine Woche. The Der beste KI-Clip-Generator für Spiele kann aus einer einzigen Sitzung mehrere solide Short-Positionen erzielen.

The kann aus einer einzigen Sitzung mehrere solide Short-Positionen erzielen. Mehr Reichweite, weniger Aufwand. Kurze Clips erhöhen die Auffindbarkeit und ziehen Zuschauer an, die sich niemals ein komplettes VOD-Video bis zum Ende ansehen würden.

Kurze Clips erhöhen die Auffindbarkeit und ziehen Zuschauer an, die sich niemals ein komplettes VOD-Video bis zum Ende ansehen würden. Überall automatisch posten. Die meisten Tools veröffentlichen Inhalte direkt auf TikTok, Shorts und Reels, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind.

Egal, ob du nach dem besten KI-Tool für Twitch-Highlights suchst oder einfach nur einen schnelleren Weg suchst, um konsistent zu bleiben – es gibt ein passendes Tool für dich. Hier sind acht der besten, sortiert danach, wie gut sie mit echten Gaming-Inhalten umgehen.

Jedes Tool auf dieser Liste hat seine Stärken und Schwächen, und manche lassen sich sogar gut miteinander kombinieren, wenn Sie ernsthaft herausfinden möchten, wie Sie Gaming-Clips in großem Umfang in Kurzfilme verwandeln können. Allerdings wird jeder hier vorgestellte KI-Generator für Gaming-Clips nach seinen eigenen Vorzügen bewertet – es gibt keine Teamwertungen.

Ich gehe auf die Aspekte ein, die bei der Auswahl des besten KI-Clip-Generators für Gaming wirklich zählen: Gameplay- und Spracherkennung, automatische Untertitel, direktes Posten und vieles mehr. Am Ende solltest du ein klares Bild davon haben, welches Tool am besten zu dir passt – und wie du mit KI Gaming-Kurzvideos so erstellen kannst, dass sie wirklich zu deinem Content-Stil passen.

Enebameter 5/5

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Erkennungsart Audio-/Transkript-basiert Preise Kostenlos: 60 Min./Monat, Wasserzeichen, Gültigkeit 3 TageStarter: 15 $/MonatPro: 29 $/MonatBusiness: individuell Am besten geeignet für Gaming-Podcaster, Kommentator-Streamer, Reaktionsvideo-Ersteller, Inhalte mit hohem Gesprächsanteil

OpusClip ist eines der bekanntesten KI-Tools zum Zuschneiden auf dem Markt, da es aus einem einzigen Langform-Video eine Vielzahl brauchbarer Kurzvideos erstellen kann. Der einzige wirkliche Nachteil, insbesondere für Gaming-Creators, ist, dass Sein Erkennungssystem basiert hauptsächlich auf Transkripten.. SeinClipAnything Diese Funktion kann zur Erkennung von Spielverhalten genutzt werden, erfordert jedoch manuelle Eingaben und eine Überprüfung.

Dennoch ist es nach wie vor der beste KI-Clip-Generator für Gaming-Podcasts, Talking-Head-Reaktionen und sogar Anleitungen. So gut wie jeder Content-Ersteller, dessen Worte sein wertvollstes Kapital sind, wird davon enorm profitieren, OpusClipdie Spracherkennung und -auswahl, insbesondere wenn Sie eines der Die besten Mikrofone für das Streaming.

Wenn du nicht weißt, wie man Gaming-Clips in Kurzvideos umwandelt, gib einfach eine URL von YouTube oder Twitch ein oder lade dein Video sogar direkt hoch. Die Plattform stellt dir dann eine Reihe von Clips zur Verfügung, die danach ausgewählt wurden, wie wahrscheinlich es ist, dass sie viral gehen – im Grunde genommen 5–8 Stunden Sichtung von Rohmaterial durch eine kurze Überprüfung von Clips von höchstens einer Stunde pro Woche ersetzen.

Use OpusClipWenn Sie Inhalte mit vielen Dialogen, darunter Podcasts, IRL-Streams, Analysevideos oder sogar Spielanleitungen. Vermeiden Sie diese Option, wenn Sie Inhalte mit nur wenigen Kommentaren produzieren.

PROS CONS ✅ Das beste System zur Erkennung von Sprachmustern ✅ Datengestützter Viralitäts-Score, der bei der Auswahl der Clips hilft ✅ Unglaublich einfach zu bedienen ✅ Kann automatisch Beiträge auf YouTube Shorts, TikTok oder Reels veröffentlichen ❌ Bei der audiobasierten Erkennung können Spielhighlights ohne Kommentar übersprungen werden ❌ Sehr eingeschränkte kostenlose Version ❌ Bei Scheren mit hohem Durchsatz steigen die Kosten schnell an

★ AM BESTEN GEEIGNET FÜR GAMING-KOMMENTARE OpusClip Probieren Sie OpusClip aus

2. Eclipse [Der beste KI-Clipper speziell für Gaming-Inhalte auf Twitch, Kick und YouTube]

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Erkennungsart Gameplay / visuell orientiert Preise Kostenlos: 15 Clips/Stream, Wasserzeichen, 720p Starter: 24,99 $/Monat Am besten geeignet für Streamer und Content-Ersteller, die vorwiegend Gameplay-Inhalte produzieren

Eclipse ist der beste KI-Clip-Generator für Gaming-spezifische Inhalte. Für alle, die nicht wissen, wie man mit KI kurze Gaming-Videos erstellt, Das wird dir den Großteil der Routinearbeit abnehmen, sodass Sie vor dem Hochladen nur noch ein wenig nachprüfen müssen.

Mit Unterstützung für über tausend Spiele, darunter beliebte Titel wie Call of Duty and Fortnite, Eclipseist darauf geschult,alle Arten von Hype-Momenten erkennen und festhalten. Du kannst sogar Sprachbefehle verwenden, um deine genialen Spielzüge zu speichern, die du dann nahtlos in deinen regulären Kommentar während des Streams einbinden kannst.

Es durchsucht Ihre gesamten Sendungen und wandelt YouTube um, Konvertieren Sie innerhalb weniger Minuten VODs von Kick oder Twitch in TikTok-Clips. Sie müssen lediglich Ihre Streaming-Konten verknüpfen und die erstellten Clips in Ihrem Dashboard überprüfen.

Eclipse passt am besten zu StreamLadder (siehe unten). Eclipse wird die schönsten Momente entdecken, während StreamLadder sorgt dafür, dass sie so schnell wie möglich zur Veröffentlichung bereit sind. Mit dieser Kombination können Sie mehr als 3 Stunden pro Woche sparen da es das manuelle Bearbeiten und Zuschneiden überflüssig macht – ideal für Content-Ersteller, die noch dabei sind zu lernen, wie man Gaming-Clips in Kurzvideos verwandelt.

PROS CONS ✅ Das beste System zur Erkennung von Gaming-Ereignissen auf dem Markt ✅ Praktische Sprachbefehle ✅ Direkte Veröffentlichungsunterstützung für mehrere Plattformen ✅ Eine wirklich brauchbare kostenlose Tarifstufe für kleinere Creator ❌ Leichte Tendenz, wichtige Spielmomente zu verpassen ❌ Bei Nicht-Premium-Abonnenten ist die Auflösung auf 720p begrenzt ❌ Nicht ideal für Nischenspiele

★ DER BESTE KI-CLIPPER SPEZIELL FÜR GAMING Eclipse Probieren Sie Eclipse aus

3. StreamLadder [Das beste Bearbeitungs- und Optimierungs-Tool für Gaming-Clips]

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Erkennungsart Visuell, akustisch und chatbasiert Preise Kostenlos: Vollständiger manueller Editor, 720p, Wasserzeichen Silber: 9 $/Monat Gold: 15 $/Monat Gold + ClipGPT: 27 $/Monat Am besten geeignet für Creators, die Reaktionsvideos mit zwei Kameras drehen

Verwendung vonKI für Spiele kann dennoch zu einigen Fehlern führen, insbesondere bei der Erstellung von Inhalten. StreamLadder zeichnet sich dadurch aus, dass es Ihnen hilft, Gaming-Clips in Kurzfilme zu verwandeln, die bewährte Layouts und Schnittstile perfekt nachbilden.

Its ClipGPT Mit dieser Funktion lässt sich ein gesamtes VOD-Video durchlaufen und Erstellen Sie innerhalb von Sekunden veröffentlichungsfertige Clips, was es zu einer hervorragenden Wahl für alle macht, die nicht wissen, wie man mit KI Gaming-Shorts erstellt. Es kann sogar das Filmmaterial automatisch zuschneiden und deine Facecam sauber in einen vertikalen Rahmen einfügen.

Auch wenn du keine Ahnung hast, wie man Gaming-Clips in Kurzfilme verwandelt, StreamLadder Mit nur wenigen Klicks lassen sich professionell aussehende Hochformat-Videos erstellen. Vor der Fertigstellung eines Clips können Sie sogar verschiedene Effekte und stilvolle Untertitel auswählen.

Use StreamLadder wenn du eine ansprechendere Gestaltung der Untertitel und eine mühelose Anordnung bei Dual-Kamera-Aufnahmen wünschst. Für vielbeschäftigte Streamer, ClipGPT ist ein fantastisches Add-on, mit dem sich im Handumdrehen kurze Gaming-Videos mithilfe von KI erstellen lassen – und du musst lediglich deine Beiträge planen.

PROS CONS ✅ Optimale automatisierte Dual-Kamera-Layouts, die kaum oder gar keine manuelle Eingabe erfordern ✅ Umfangreiche Bibliothek mit ansprechenden Effekten und animierten Bildunterschriften ✅ Planer zum Hochladen von Inhalten auf YouTube, TikTok, and Instagram ❌ Im Vergleich zu anderen Tools eher mangelhafte Erkennung von Spielen ❌ Relativ teuer, wenn man ClipGPT unbegrenzt nutzen möchte ❌ Minimalistisches kostenloses Angebot

★ DER BESTE EDITOR FÜR GAMING-CLIPS StreamLadder Probieren Sie StreamLadder aus

4. Submagic [Das beste Tool für Bildunterschriften bei Gaming-Kurzfilmen]

Enebameter 4,5/5

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Erkennungsart Audiobasiert Preise Kostenlos: Eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten, Wasserzeichen Starter: 19 $/Monat Pro: 39 $/Monat Business + API: 69 $/Monat Am besten geeignet für Untertitelung bestehender Videos/VODs

Submagic ist eine Software, die weniger auf Gaming ausgerichtet ist und mit der man längere Videos in Clips verwandeln kann, die das Potenzial haben, viral zu gehen. Für neue Content-Ersteller, die noch lernen, wie man mit KI kurze Gaming-Videos erstellt, ist dies eine großartige Alternative, wenn man Inhalte mit viel Gesprächsanteil erstellt, wie zum Beispiel Es kann Untertitel mit nahezu fehlerfreier Genauigkeit erstellen..

Submagic können Audioaufnahmen innerhalb von Sekunden transkribieren und verfügen über eine umfangreiche Bibliothek mit animierten Untertitelvorlagen, mit denen Sie experimentieren können, um Ihre Zuschauer bei Laune zu halten. Dies erspart mindestens ein bis zwei Stunden manuelle Bearbeitung der Untertitelpro Woche.

Wenn du einen Podcast oder ein Twitch-VOD mit vielen Kommentaren in TikTok-Clips oder -Shorts umwandeln möchtest, Submagic übernimmt alle Routineaufgaben und bietet eine vereinfachtes textbasiertes Bearbeitungssystem. Sie müssen lediglich Wörter aus der Zeitleiste Ihres Clips herausschneiden und zusehen, wie die Software das Video sauber an das neue Skript anpasst.

SchiffSubmagic falls Sie mit anderer kostenloser Untertitelungssoftware zufrieden sind. SubmagicDer Vorteil von … liegt in der Genauigkeit und Geschwindigkeit der Transkription, da zur Erstellung veröffentlichungsfertiger Sprachclips fast keine manuelle Eingabe erforderlich ist.

PROS CONS ✅ 99 % Genauigkeit bei der Transkription und der Erstellung von Untertiteln ✅ Schneidet Füllwörter und Sendepausen automatisch heraus ✅ Mehrsprachige Unterstützung ✅ Zahlreiche animierte Vorlagen für Bildunterschriften ❌ Kein System zur Erkennung des Spielverlaufs ❌ Wird für Creator mit hohem Produktionsvolumen teuer ❌ Sehr eingeschränkte kostenlose Testversion

★ DAS BESTE TOOL FÜR BILDUNTERSCHRIFTEN BEI GAMING-SHORTS Submagic Probieren Sie Submagic aus

5. Sizzle.gg [Beste Erkennung mehrerer Signale (Video + Audio + Chat)]

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Erkennungsart Visuell, akustisch und chatbasiert Preise Kostenlos: 1 Monat Testversion Starter: 4,99 $/Monat Am besten geeignet für Streamer mit aktiven Chats

Sizzle.gg ist eines der besten KI-Tools für Twitch-Highlights, insbesondere für Content-Ersteller, die lange Streams von mehr als 8 Stunden durchführen. Diese kostengünstige Lösung ermöglicht eine unbegrenzte VOD-Dauer und unterstützt von Haus aus eine ganze Reihe beliebter E-Sport-Spiele.

Es ist ein guter Einstieg für alle, die noch nicht wissen, wie man Gaming-Clips in Kurzvideos umwandelt, da sich die browserbasierte Benutzeroberfläche leicht bedienen lässt. Die App ermittelt anhand einer Analyse des Videos, des Tons und sogar des Chats (sofern vorhanden), welche Momente gespeichert werden sollen, etwa 2 Stunden VOD-Rezensionen pro Woche einsparen.

Das spart enorm viel Zeit für alle, die ihre langen YouTube- oder Twitch-VODs in TikTok-Clips, Shorts oder Reels umwandeln möchten, da das Tool das gesamte Scrollen für Sie übernimmt. Der größte Nachteil ist, dass es einen ein recht einfacher Videobearbeitungsprogramm.

Use Sizzle.gg in Verbindung mit besserer Bearbeitungssoftware oder entsprechenden Diensten. Zwar ist es gut darin, wichtige Momente aus langen Streams herauszufiltern, Es werden die Clips nicht wirklich so bearbeitet, dass sie viral gehen.

PROS CONS ✅ Benutzerfreundliche Weboberfläche ✅ Nutzt den Stream-Chat, um im Spiel Momente zu erkennen, die sich als Clip festhalten lassen ✅ Kann in den unterstützten Spielen gut spannende Momente aufspüren ✅ Du kannst Zusammenstellungen deiner besten Spielmomente erstellen ❌ Sehr lange Bearbeitungszeit (bis zu 4 Stunden) ❌ Das Teilen mit einem Klick funktioniert nur mit X/Twitter ❌ 10 GB Upload-Limit pro Datei

6. Medal.tv [Der beste Clip-Editor für Konsolen und KI-Highlights]

Enebameter 4/5

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Erkennungsart Visuell / spielbasiert Preise Kostenlos: Werbung in der Benutzeroberfläche, Wasserzeichen; Premium: 9,99 $/Monat Am besten geeignet für Streamer verschiedener Genres und Konsolenspieler

Medal.tv ist ein fantastischer KI-Generator für Gaming-Clips, der unterstützt Windows und mobile Geräte nativ. Es verfügt über eine umfangreiche Liste unterstützter Spiele, die von beliebten Indie-Lieblingsspielen für Einzelspieler bis hin zu großen E-Sport-Titeln wie League of Legends. Dadurch können Sie sich pro Woche 2–3 Stunden manuelle Suche nach den wichtigsten Ereignissen sparen.

Mit der Software lassen sich Clips beliebiger Länge aufzeichnen, sei es nun eine kurze, spannende Spielszene oder eine komplette Spielsitzung. Auch Konsolenspieler können Medal.tv um Gaming-Clips in Kurzfilme umzuwandeln, da es Spielern ermöglicht, ihre Systemaufnahmen zu importieren, um sie manuell zu bearbeiten und zu teilen.

Dank seines Ereigniserkennungssystems zählt es zu den besten KI-Tools für Twitch-Highlights, da es Clip-würdige Momente automatisch speichern je nachdem, was gerade im Spiel passiert. Mit der Ein-Klick-Freigabefunktion kannst du außerdem ein Twitch-VOD schnell in TikTok-Clips umwandeln oder es in deinen Discord-Communities teilen.

Use Medal.tv wenn Sie es vorziehen, Ihre eigenen Videos zu bearbeiten, nachdem ein KI-Gaming-Clip-Generator bereits die bemerkenswerten Momente für Sie gefunden hat. Das ist auch ideal für Spieler, die vielleicht noch nicht über ein vollständiges Gaming-Setup und möchten Konsolen-Clips auch ohne PC bearbeiten und teilen.

PROS CONS ✅ KI-gestützte Spielerkennung und automatisches Clipping ✅ Integrierter Video-Editor mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche ✅ Unterstützung für freihändiges/sprachgesteuertes Clipping ✅ Unterstützt Handyspiele (iOS und Android) ❌ Keine Unterstützung für Mac und Linux ❌ Manuelle Bearbeitung ❌ Die kostenlose Version enthält überall in der Software Werbung

7. Vizard [Der beste All-in-One-Workflow zur Wiederverwendung von Inhalten für hybride Kreative]

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Erkennungsart Audiobasiert Preise Kostenlos: 60 Minuten Upload-Zeit pro MonatCreator: 29 $ pro MonatBusiness: 39 $ pro Monat Am besten geeignet für Hybride Urheber und mehrsprachige Inhalte

Vizard nimmt lange Videos auf und schneidet sie in potenziell virale, professionell bearbeitete Kurzvideos. Ähnlich wie OpusClip, VizardDas Clip-Maker-Tool von … ist eine gute Möglichkeit, Gaming-Clips in Kurzfilme zu verwandeln, insbesondere für Tutorials zu Videospielen und Streams mit vielen Kommentaren.

Das Tool eignet sich hervorragend zum Erkennen von Sprachmustern, und Es wird ein vollständiges Transkript Ihrer Videos erstellen.. Für „Just Chatting“-Streamer und diejenigen, die React-Inhalte erstellen, ist dies eines der besten KI-Tools für Twitch-Highlights, da es das Durchsuchen und Zuschneiden für euch übernimmt und euch so bis zu 4 Stunden pro Woche spart.

VizardDie firmeneigene KI erstellt zudem auffällige Bildunterschriften und passt das Videoformat automatisch an die von Ihnen gewünschten Plattformen an, sei es YouTube, TikTok oder viele andere.

Es ist ein großartiges All-in-One-Tool für alle, die gemischte Inhalte (Gaming + Nicht-Gaming) produzieren. Für Inhalte, bei denen das Gameplay im Vordergrund steht, gibt es andere KI-Generatoren für Gaming-Clips, die diese Aufgabe besser erfüllen – und das zu einem Bruchteil des Preises.

PROS CONS ✅ Videos werden vor der Erstellung von Clips vollständig transkribiert ✅ Mehrsprachige Unterstützung (über 30 Sprachen für KI-Untertitel) ✅ Direkte Veröffentlichungsunterstützung für mehrere Social-Media-Plattformen ✅ Automatische Bildanpassung und Untertitelung ❌ Keine Funktionen zur Erkennung von Spielmanipulationen ❌ Die Kosten für kostenpflichtige Tarife steigen schnell an ❌ Kostet einen Credit pro Minute hochgeladenem Filmmaterial

★ IDEAL FÜR HYBRIDE CONTENT-ARBEITSABLÄUFE Vizard Probieren Sie Vizard aus

8. CapCut [Der beste kostenlose Editor mit KI-Unterstützung für Gaming-Clips]

Enebameter 3,5/5

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Erkennungsart Handbuch Preise Kostenlos: Eingeschränkte Videobearbeitung, Wasserzeichen; Pro: Je nach Region unterschiedlich Am besten geeignet für Mobile Inhalte und Low-Budget-Kreative

CapCut ist ein kostengünstiger Videobearbeitungsprogramm, das von TikTok selbst empfohlen wird, da es von dessen Mutterunternehmen ByteDance entwickelt wurde. Es gibt sowohl eine mobile als auch eine Desktop-Version, die beide auch ohne Vorkenntnisse in der Videobearbeitung einfach zu bedienen sind. Damit ist es ein fantastisches Tool für alle, die lernen möchten, wie man Gaming-Clips manuell in „Shorts“ umwandelt.

Die App ist voll und ganz für vertikale Videos ausgelegt, und die kostenpflichtigen Tarife bieten verschiedene KI-Funktionen, die Ihren Bearbeitungsprozess erheblich beschleunigen können.

Auch wenn es sich nicht um einen KI-gesteuerten Gaming-Clip-Generator handelt, kannst du damit dennoch ganz einfach und mit geringem Aufwand ein Twitch-VOD in TikTok-Clips oder -Shorts umwandeln. Mit dem Pro-Tarif kannst du ganz einfach den gewünschten Clip ausschneiden und mithilfe der automatischen Untertitelungsfunktion Untertitel erstellen, die mit ansprechenden Stilvorlagen versehen sind.

SchiffCapCut als Ihr Hauptwerkzeug, wenn Sie eine große Anzahl an Videos benötigen. Sofern Sie nicht bereits über eine eigene schnelle und individuell angepasste Vorlage verfügen, um Gaming-Clips in Kurzvideos umzuwandeln, gibt es bessere kostenpflichtige Tools, die diese Aufgabe schneller erledigen.

PROS CONS ✅ Die kostenlose Version reicht aus, um Gaming-Clips in Kurzvideos umzuwandeln ✅ Funktionsreiche mobile Version ✅ Umfangreiche Auswahl an KI-Tools, darunter automatische Untertitel und Hintergrundentfernung ❌ KI-Funktionen mit strengen Zugangsbeschränkungen ❌ Es handelt sich ausschließlich um eine Bearbeitungssoftware, nicht um einen KI-Generator für Gaming-Clips. ❌ Das System zur automatischen Untertitelung neigt zu Fehlern

★ DER BESTE KOSTENLOSE EDITOR CapCut Probieren Sie CapCut aus

Ebenfalls einen Versuch wert

Für alle, die noch dabei sind, herauszufinden, wie man Gaming-Clips in Kurzvideos verwandelt, gibt es viele andere benutzerfreundliche Alternativen, die euch vielleicht nützlich erscheinen könnten. Hier sind einige Beispiele, die ihr euch ansehen könnt:

Klatschen – Es handelt sich um einen KI-Clipper, der in erster Linie für längere Talking-Head-Videos und Podcasts entwickelt wurde, und er ist eine gute Alternative, um Twitch-VODs schnell in TikTok-Clips umzuwandeln.

Es handelt sich um einen KI-Clipper, der in erster Linie für längere Talking-Head-Videos und Podcasts entwickelt wurde, und er ist eine gute Alternative, um Twitch-VODs schnell in TikTok-Clips umzuwandeln. Schwager In erster Linie für Social-Media-Teams entwickelt, Schwager kann für Agenturen nützlich sein, die noch dabei sind, herauszufinden, wie man mit KI kurze Spielfilme produziert.

In erster Linie für Social-Media-Teams entwickelt, Schwager kann für Agenturen nützlich sein, die noch dabei sind, herauszufinden, wie man mit KI kurze Spielfilme produziert. Beschreibung – Dies ist eines der besten KI-Tools für Twitch-Highlights, wenn du ein „Just Chatting“-Streamer oder ein Creator bist, bei dem das Reden im Vordergrund steht, da es über einen auf Transkripten basierenden Clip-Generator und einen Video-Editor verfügt.

– Dies ist eines der besten KI-Tools für Twitch-Highlights, wenn du ein „Just Chatting“-Streamer oder ein Creator bist, bei dem das Reden im Vordergrund steht, da es über einen auf Transkripten basierenden Clip-Generator und einen Video-Editor verfügt. Kapwing – Für alle, die noch dabei sind zu lernen, wie man Gaming-Clips in Kurzfilme verwandelt, Kapwing ist ein schnelles und flexibles Zuschneide-Tool, das direkt in Ihrem Browser funktioniert.

– Für alle, die noch dabei sind zu lernen, wie man Gaming-Clips in Kurzfilme verwandelt, Kapwing ist ein schnelles und flexibles Zuschneide-Tool, das direkt in Ihrem Browser funktioniert. MakeShorts – Einfacher KI-Clip-Generator mit Untertiteln und Bildausschnittanpassung – ideal für ganz ungezwungene Creator, die lediglich einen schnellen KI-Generator für Gaming-Clips mit minimalem Bearbeitungsaufwand benötigen.

Übersichtstabelle

Hier finden Sie eine kurze Gegenüberstellung aller oben vorgestellten Optionen. Wenn Sie noch auf der Suche danach sind, wie Sie Gaming-Clips in Kurzvideos verwandeln können, hilft Ihnen diese Tabelle dabei, den besten KI-Clip-Generator für Gaming zu finden, der zu Ihrer Ausstattung und Ihrem Inhaltsstil passt.

Werkzeug Am besten geeignet für Erkennungsart Kostenloser Tarif? Preise Bewertung OpusClip Gaming-Podcasts und Inhalte mit vielen Kommentaren Audiobasiert 60 Minuten/Monat, Wasserzeichen, keine Bearbeitung Ab 15 $/Monat ★★★★★ Eclipse Livestreamer und Inhalte mit hohem Gameplay-Anteil Spielbasiert/Visuell 720p, Wasserzeichen, begrenzter Speicherplatz und begrenzte Videolänge Ab 24,99 $ pro Monat ★★★★★ StreamLadder Erstellen von Reaktionsvideos mit zwei Kameras KI-gestützte Bearbeitung (Bild, Ton, Chat) Der vollständige Editor ist nutzbar, allerdings mit Wasserzeichen. Ab 9 $ pro Monat ★★★★½ Submagic Untertitelung bestehender Videos Audiobasiert Eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten mit Wasserzeichen Ab 19 $ pro Monat ★★★★½ Sizzle.gg Gaming-Streamer mit aktiven Chats Bildmaterial, Audio und Chat im Stream Nur 1 Monat kostenlose Testphase 4,99 $ pro Monat ★★★★ Medal.tv Streamer verschiedener Genres und Konsolenspieler Gameplay-basiert/visuell + manuelle Aufzeichnung Anzeigen in der Benutzeroberfläche und Wasserzeichen 9,99 $/Monat ★★★★ Vizard Hybride Urheber und mehrsprachige Inhalte Audiobasiert 60 Minuten hochgeladenes Videomaterial pro Monat Ab 29 $ pro Monat ★★★½ CapCut Mobile Videokünstler und Low-Budget-Bearbeitung Handbuch Kostenlose Nutzung des Video-Editors, mit Wasserzeichen Je nach Region unterschiedlich ★★★½

So wählen Sie das richtige KI-Clipping-Tool für Spiele aus

Es gibt keinen einzigen „besten“ KI-Clip-Generator für Gaming, der für jeden geeignet ist – es kommt wirklich auf Ihre Inhalte, Ihren Arbeitsablauf und Ihr Budget an. Wenn du noch dabei bist, herauszufinden, wie du Gaming-Clips konsequent in kurze Videos umwandeln kannst, sind dies die Faktoren, die dir den richtigen Weg weisen werden.

Bildsignal vs. Audiosignal vs. Multisignal

Das Wichtigste, was man beim Erlernen der Herstellung von Gaming-Shorts mit KI beachten muss, ist Erkennungsart. Wenn Sie hier einen Fehler machen, wird selbst das Tool mit den umfangreichsten Funktionen Ihren Anforderungen nicht gerecht.

Beispielsweise wird ein reiner Gaming-Kanal, der Spielleistungen auf hohem Niveau zeigt, erheblich von visuell basierten Erkennungssystemen wie Eclipse… während jemand, der viel kommentiert, wahrscheinlich mehr von Tools zur automatischen Transkription wie OpusClip or Submagic.

Visuell – Visuelle Erkennung (Eclipse, Medal.tv) funktioniert, indem es Spielelemente auf dem Bildschirm ausliest, darunter Kill-Feeds und dein HUD. Es ist die ideale Wahl für FPS-Spiele, MOBA-Spiele und andere E-Sport-Titel.

– Visuelle Erkennung (Eclipse, Medal.tv) funktioniert, indem es Spielelemente auf dem Bildschirm ausliest, darunter Kill-Feeds und dein HUD. Es ist die ideale Wahl für FPS-Spiele, MOBA-Spiele und andere E-Sport-Titel. Audio – Für audiobasierte Systeme (OpusClip, Submagic), analysieren sie Ihre Töne und Sprachmuster, um zu entscheiden, was es wert ist, gespeichert zu werden, und was nicht. Sie sind die besten KI-Clip-Generatoren für Gaming-Podcasts und Content-Ersteller, die generell viel reden.

– Für audiobasierte Systeme (OpusClip, Submagic), analysieren sie Ihre Töne und Sprachmuster, um zu entscheiden, was es wert ist, gespeichert zu werden, und was nicht. Sie sind die besten KI-Clip-Generatoren für Gaming-Podcasts und Content-Ersteller, die generell viel reden. Mehrkanal – Diese KI-Tools kombinieren Video, Audio und sogar den Chat des Streams (sofern vorhanden), um zu ermitteln, welche Ausschnitte geeignet sind. Ideal, um Twitch-VODs in TikTok-Clips umzuwandeln – besonders für energiegeladene Streamer mit regem Chat.

Der Nutzen der kostenlosen Stufe im Vergleich zur Bindung durch kostenpflichtige Angebote

Die Tools in dieser Liste bieten alle sehr unterschiedliche kostenlose Tarife an. Während CapCut ist komplett kostenlos nutzbar, KI-Generatoren für Gaming-Clips wie OpusClip and Eclipse entweder eine begrenzte Anzahl von Clips pro Monat anbieten oder stark eingeschränkte Automatisierungsfunktionen haben.

Wie dem auch sei, am besten ist es, Testen Sie ein echtes VOD-Angebot in der kostenlosen Version eines Dienstes, bevor Sie sich festlegen. mit den Kosten, da nicht jeder KI-Generator für Gaming-Clips zu Ihrem individuellen Spielstil und Ihrem Kommentierungsstil passt.

Ausgabeauflösung und Wasserzeichen

Shorts und TikTok bevorzugen Berichten zufolge Inhalte mit einer Auflösung von 1080p oder höher, sodass Videos, die in 720p hochgeladen werden, wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit erhalten. Wasserzeichen können ein weiteres Problem darstellen, da manche Zuschauer sie als Zeichen von „Faulheit“ oder „Schlamperei“ betrachten.

Für Kanäle, die Gaming-Clips in monetarisierte Kurzvideos umwandeln möchten, kann die kostenpflichtige Stufe eines einzelnen Tools leicht zum Wachstum und zur Nutzerbindung beitragen.

Spielbibliothek und Erkennungsgenauigkeit

Auch wenn einige der besten KI-Clip-Generatoren für Spiele behaupten, Tausende von Titeln zu unterstützen, sollte man sie am besten selbst testen, bevor man sich auf ein langfristiges kostenpflichtiges Abonnement festlegt. Eclipse, funktioniert zum Beispiel am besten mit beliebten Spielen wie Bewertung or Marvel Rivals, doch bei einem neu erschienenen Indie-Spiel könnte die Erkennung versagen.

Integration der Buchung und Geschwindigkeit des Arbeitsablaufs

Einige Tools, wie zum Beispiel Vizard and StreamLadder, ermöglichen das Teilen vertikaler Inhalte auf mehreren Plattformen mit nur einem Klick. Das ist ideal, wenn Sie jede Woche regelmäßig eine große Anzahl von Clips erstellen.

Für Gelegenheitsnutzer ist die Zeitersparnis durch diese Funktion eher vernachlässigbar, und man kann sich stattdessen für Apps wie Medal.tv and Sizzle.gg und deine Clips manuell auf anderen Plattformen veröffentlichen.

Im Jahr 2026 nutzen die Content-Ersteller, die herausgefunden haben, wie man Gaming-Clips konsequent in Kurzvideos umwandelt, fast immer mehr als ein Tool. Mit zwei oder drei Apps lässt sich alles automatisieren – von Twitch-VODs über TikTok-Clips bis hin zur Gestaltung von Untertiteln und der Zeitplanung. Hier sind die Kombinationen, auf die die Streaming-Community schwört:

Streamer Stack (~35 $/Monat) – Eclipsezur Erkennung,StreamLadder or CapCut für Untertitel. Das eignet sich hervorragend für Inhalte mit viel Gameplay, die Kommentare oder die Kommunikation im Spiel enthalten, die Sie transkribieren möchten.

Eclipsezur Erkennung,StreamLadder or CapCut für Untertitel. Das eignet sich hervorragend für Inhalte mit viel Gameplay, die Kommentare oder die Kommunikation im Spiel enthalten, die Sie transkribieren möchten. Podcast Stack (ca. 35 $/Monat) – OpusClip + Submagic (or CapCut (für Produktionen mit geringerem Budget) ist eine von Kommentatoren und Podcastern wärmstens empfohlene Kombination.

OpusClip + Submagic (or CapCut (für Produktionen mit geringerem Budget) ist eine von Kommentatoren und Podcastern wärmstens empfohlene Kombination. Kombikonsole (ca. 9,99 $/Monat) – Medal.tv zum Aufnehmen/Ausschneiden und CapCut (Kostenlose Version) für die Bearbeitung und das Hinzufügen von Bildunterschriften ist ein kostengünstiger Arbeitsablauf speziell für Konsolenspieler.

Medal.tv zum Aufnehmen/Ausschneiden und CapCut (Kostenlose Version) für die Bearbeitung und das Hinzufügen von Bildunterschriften ist ein kostengünstiger Arbeitsablauf speziell für Konsolenspieler. Einzelanwendung (15–24,99 $/Monat) – OpusClip and EclipseBeides funktioniert gut für sich allein, je nachdem, welche Art von Inhalten du erstellst. Ideal für alle, die noch lernen, wie man Gaming-Clips in Kurzvideos verwandelt.

Für Content-Ersteller, die planen, drei oder mehr Shorts pro Woche zu veröffentlichen, kann die Verwendung eines KI-Generators für Gaming-Clips so lassen sich leicht ein paar Stunden pro Woche sparen. Damit entfällt die Notwendigkeit, das eigene Filmmaterial manuell durchzugehen, und einige der besten KI-Clip-Generatoren für Gaming erstellen sogar veröffentlichungsfertige Inhalte für Sie.

Selbst für Creator mit einer relativ kleinen Fangemeinde können sich diese Tools auszahlen, solange ihr regelmäßig klipwürdige Momente habt und eure Zuschauerzahl organisch weiter ausbaut. Die besten KI-Clip-Generatoren für Gaming sparen euch Stunden an Zeit, die ihr dann nutzen könnt, um euren nächsten Inhalt zu planen oder etwas länger zu streamen.

Sobald Ihre Followerzahl gewachsen ist, können Sie zu ein Workflow mit KI und manueller Bearbeitung um Ihre Gaming-Clips in Kurzfilme zu verwandeln. Diese hybride Vorgehensweise gilt allgemein als praktikable Möglichkeit, die kreative Kontrolle zu behalten und gleichzeitig weiterhin Inhalte zu produzieren, um den Anforderungen Ihres wachsenden Publikums gerecht zu werden.

Urteil der Community: Was die Spieler tatsächlich sagen

Die meisten angehenden Streamer sind sich einig, dass eine Kombination aus manueller Arbeit und ein wenig KI-Unterstützung der ideale Weg ist, um Twitch-VODs in TikTok-Clips, Shorts oder Reels umzuwandeln.

Für Spieler, die sich besonders für E-Sport interessieren, bietet die automatische Speicherung von „Hype-Momenten“ durch Tools wie Eclipse Das spart zwar viel Zeit, allerdings ist nach wie vor eine manuelle Überprüfung erforderlich, da die KI neigt dazu, Fehlalarme auszusortieren. StreamLadder and OpusClip sind derzeit ebenfalls zwei äußerst beliebte Optionen, da sie relativ wenig Aufwand erfordern.

Generell gilt: Auch wenn diese KI-basierten Generatoren für Gaming-Clips unglaublich hilfreich sind, empfehlen die Content-Ersteller, verschiedene Tools zu testen und eines zu finden, das genau zu Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Stil passt.

Man kann zum Beispiel nicht einfach Sizzle.gg falls Sie die Clips so schnell wie möglich benötigen, da die Bearbeitungszeit selbst für zahlende Nutzer lang ist. Sie sollten außerdem Achten Sie auf die auf Guthaben basierenden Upload-Limits, da Ihr monatliches Kontingent schnell aufgebraucht sein kann, wenn Sie eine große Anzahl von Clips erstellen.

Abschließende Gedanken

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die acht von uns vorgestellten Tools zu den besten KI-Clip-Erstellern für Gaming gehören. Bevor du den Sprung wagst und damit beginnst, deine Gaming-Clips in Kurzfilme zu verwandeln, solltest du dir die Unterschiede zwischen den einzelnen Tools genau ansehen und herausfinden, welches am besten zu deinen Anforderungen bei der Erstellung von Inhalten passt.

Wenn du gerne rasante Multiplayer-Spiele spielst und auf hohem Niveau antrittst, solltest du dich für ein Tool wie Eclipse or Medal.tv um diese spielentscheidenden Momente automatisch festzuhalten. Auf der anderen Seite sollten Podcaster und andere Content-Ersteller, bei denen der Gesprächsanteil im Vordergrund steht, etwas wie OpusClip or Submagic für eine stressfreie Untertitelung und Bearbeitung von viralen Kurzvideos.

Möchtest du in die Creator-Szene einsteigen und Clips zu beliebten E-Sport-Titeln sammeln? Warum peppst du deinen Account nicht ein bisschen auf, indem du ein paar BewertungPunkte für diese brandneuen Skins oder hol dir ein neues Spiel, das du deinen Zuschauern präsentieren kannst, indem du dir ein PSN-Geschenkkarte.

Häufig gestellte Fragen