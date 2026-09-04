Beste Huohuo-Leuchtkegel HSR 2026

Im Folgenden habe ich die besten Huohuo-Lichtkegel in „Honkai Star Rail“ zusammengestellt – von der besten Wahl für den jeweiligen Slot bis hin zur besten Option, die komplett kostenlos erhältlich ist.

Huohuo beschreitet den Pfad der Fülle. Beachtet daher, dass sie zwar technisch gesehen einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten kann, ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte jedoch nur ausgelöst werden, wenn sie mit einem Lichtkegel des Pfades der Fülle ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Huohuo-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Nacht des Schreckens“ Huohuos ganz eigener Kegel, der auf Energieregeneration und einem stapelbaren Angriffsbonus für den Verbündeten basiert, den sie heilt. 2 Gespräch nach der OP Ein 4-Sterne-Charakter aus dem Warp-Banner, der fast denselben Nischenbereich der Energieregeneration abdeckt – und das zu einem Bruchteil der Beschaffungskosten. 3 Gemeinsames Gefühl Tauscht einen Teil der Energieregeneration gegen teamweite Energie bei Fertigkeitsanwendung ein, was SP-hungrigen Teams hilft. 4 Quid Pro Quo Die beste Wahl für F2P-Spieler. Kann im „Forgotten Hall“-Shop bis zur Stufe S5 erworben werden, ohne dass Gacha-Züge erforderlich sind. 5 Die Zeit wartet auf niemanden Eine ordentliche 5-Sterne-Alternative, wenn du sie bereits besitzt. Sie erhöht Huohuos HP und ausgehende Heilung und fügt einem zufälligen Gegner geringen Schaden zu, sobald ein Verbündeter angreift.

„Nacht des Schreckens“ – Best-in-Slot

„Nacht des Schreckens“ lohnt sich für Huohuo auf jeden Fall, ist aber kein absolutes Muss. Die passive Fähigkeit erhöht ihre Energieregenerationsrate um 12 %, wodurch sie ihre kostspielige ultimative Fähigkeit schneller und zuverlässiger einsetzen kann. Immer wenn ein Verbündeter seine eigene ultimative Fähigkeit einsetzt, heilt Huohuo den Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Prozentsatz um einen Wert, der 10 % der maximalen HP dieses Verbündeten entspricht.

Diese Heilung gewährt dem geheilten Verbündeten zudem einen stapelbaren Angriffs-Buff von 2,4 % pro Stapel, bis zu fünf Stapel über zwei Runden hinweg. Der Haken dabei ist, dass dieser Buff nur für Teams von Bedeutung ist, die ihren Schaden tatsächlich über den Angriff skalieren.

„Elation“-Teams und andere Teams, die ihren Schaden nicht über Angriff skalieren, profitieren kaum davon, sodass das Potenzial dieses Lichtkegels stark davon abhängt, wen Huohuo heilt. Er ist über die Wiederholung ihres eigenen limitierten Banners oder im „Stellar Convergence“-Shop mit Lichtkegel-Erinnerungssplittern erhältlich.

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Beste Alternativen zu „Nacht des Schreckens“

„Gespräch nach der Operation“ ist die 4-Sterne-Variante, die Huohuos Signatur am nächsten kommt. Sie erhöht die Energieregenerationsrate um 8 % und steigert ihre ausgehende Heilung um 12 %, sobald sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt. Da es in jedem Standard- oder limitierten Warp-Banner erhältlich ist, ist es realistisch, es frühzeitig zu erhalten, ohne viel vom Glück abhängiges Grinden betreiben zu müssen.

„Gemeinsames Gefühl“ verfolgt einen anderen Ansatz. Es erhöht die ausgehende Heilung um 10 % und regeneriert jedes Mal, wenn Huohuo ihre Fähigkeit einsetzt, 2 Energie für jeden Verbündeten im Team. Dieser teamweite Energiefluss ist ein echter Vorteil in Teams mit hohem Skillpunktbedarf, in denen Verbündete auf ihre eigenen Ultimates warten, auch wenn dadurch ein Teil der persönlichen Energieregeneration, die „Gespräch nach der Operation“ bietet, verloren geht.

„Die Zeit wartet auf niemanden“ ist ein massiver HP-Stat-Boost und ein guter Heilungsverstärker für Huohuo. Da es jedoch keinerlei Energieregeneration bietet, verlangsamt es aktiv ihre Ultimativ-Rotationen und mindert ihren Wert als offensiver Team-Buffer.

Bester F2P-Lichtkegel für Huohuo

Der beste F2P-Lichtkegel für Huohuo ist „Quid Pro Quo“, da er im Laden der Vergessenen Halle gekauft werden kann, anstatt sich auf Warp-Glück verlassen zu müssen. Seine passive Fähigkeit regeneriert zu Beginn von Huohuos Zug 8 Energie für einen zufällig ausgewählten Verbündeten mit weniger als 50 % Energie.

Er kann außerdem von den wöchentlichen „Echo of War“-Bossen fallen gelassen werden, sodass „Honkai Star Rail“-Spieler, die ihre wöchentlichen Aufgaben regelmäßig abschließen, im Laufe der Zeit mehrere Exemplare sammeln können. Durch die zufällige Zielauswahl seines Energieregenerations-Effekts ist er zwar weniger zuverlässig als „Gespräch nach der Operation“, doch die Tatsache, dass er vollständig durch kostenloses Grinden erworben werden kann, macht ihn hier zur klaren F2P-Empfehlung.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Huohuo geben?

„Nacht des Schreckens“ ist insgesamt die beste Wahl für Huohuo, wenn du ihn bereits besitzt oder es dir nichts ausmacht, „Light Cone Memory Shards“ zu farmen, da die zusätzliche Heilung und der stapelbare Angriffs-Buff das größte Potenzial aller Optionen auf dieser Liste bieten.

Wenn du deine Ziehungen lieber aufsparen möchtest, bietet dir „Gespräch nach der Operation“ weitgehend denselben Energie-Regenerationsvorteil wie das Standard-Banner, und „Quid Pro Quo“ ist eine völlig kostenlose Option, die dennoch echte Energieprobleme in angriffsstarken Teams löst. Keine dieser Entscheidungen ist eine verschwendete Investition, da Huohuo als Ausdauer-Einheit in die meisten Teamzusammensetzungen passt.

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Häufig gestellte Fragen