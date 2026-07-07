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Die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UConline sindEibe, Kinguin, undSEAGM – doch die richtige Wahl hängt von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Budget und Ihren Präferenzen hinsichtlich der Lieferart ab. Ich habe 10 Plattformen bewertet, damit Sie sich nicht durch Dutzende von Online-Shops wühlen müssen.

Zwei Probleme machen dies schwieriger, als es auf den ersten Blick erscheint: Es gibt zu viele Plattformen, die unabhängig voneinander geprüft werden müssen, und nicht alle Plattformen bergen das gleiche Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen – Plattformen, die ausschließlich mit UIDs arbeiten, sowie solche mit Geschenkkartencodes sind sicher, während bei Plattformen mit Kontoanmeldung das Risiko von Konto-Maßnahmen besteht. In diesem Leitfaden werden Lieferart, Vertrauensindikatoren, Käuferschutz und Preis bewertet – nicht nur der Preis allein.

Jede Website hier wurde anhand der Trustpilot-Bewertung, der Betriebsdauer, der Lieferart, des Käuferschutzes, der regionalen Abdeckung und der Preisgestaltung bewertet. Plattformen, die ausschließlich UC-Codes und UID-Nummern akzeptieren (Eibe, Kinguin, SEAGM, LootBar, MooGold, U7Buy, BuffBuff, GameSeal) weisen ein geringes ToS-Risiko auf; G2G nutzt den TradeGuard-P2P-Treuhandservice (niedriges bis mittleres Risiko); El Dorado nutzt P2P-Direktaufladung (mittleres Risiko). Finden Sie die besten Websites zum Kauf PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Wählen Sie unten die für Ihre Situation passende Option aus.

Unsere Top-Empfehlungen: Die besten Websites, um PUBG UC online zu kaufen

Die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Die Online-Angebote unterscheiden sich je nachdem, worauf Sie am meisten Wert legen. Hier finden Sie eine übersichtliche Zusammenfassung aller 10 Anbieter, bevor wir zu den ausführlichen Bewertungen kommen.

Eibe – Die beste Website insgesamt, um UC online zu kaufen Kinguin – Der beste Marktplatz für UC SEAGM – Beste Direkt-Aufladung mit Schwerpunkt auf Asien G2G – Bester P2P-Treuhandmarktplatz für UC LootBar – Der am besten bewertete UC Store (von Tencent unterstützt) El Dorado – Beste P2P-Aufladung nur mit UID BuffBuff – Best Discount UC (offizieller Partner) GameSeal – Der UC-Shop mit dem besten und umfangreichsten Sortiment U7Buy – Der zuverlässigste Shop für Direkt-Aufladungen MooGold – Bester autorisierter Händler für UC

Die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Vertrauenssignale zur Online-Bilanz, Liefersicherheit und Wert pro UC über verschiedene Käuferprofile hinweg. In den folgenden ausführlichen Bewertungen wird genau erläutert, warum jedes Produkt seinen Platz verdient hat und für welchen Käufer es am besten geeignet ist.

Die besten Websites zum Online-Kauf von PUBG UC: Im Test

Die in diesem Leitfaden vorgestellten Plattformen wurden anhand von Vertrauensindikatoren (Trustpilot-Bewertung und Anzahl der Bewertungen), Lieferart, Käuferschutz, regionaler Abdeckung und Einstiegspreis bewertet – nicht nur anhand des Preises allein. Hier finden Sie einen genaueren Überblick über die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für jeden Spielertyp.

1. Eibe [Die beste Website, um UC online zu kaufen]

Versandart Gutschein-Key-Marktplatz (Code wird sofort zugestellt – im Krafton/PUBG-Launcher einlösen; keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko Niedrig bis mittel – von Drittanbietern verkaufte Gutscheincodes; für die Zustellung der Codes ist keine Anmeldung im Konto erforderlich Startpreis 1,18 $ (60 UC) Lieferzeit Sofort (digitaler Code per E-Mail/über das Konto) Käuferschutz Sofortige Rückerstattung für nicht angesehene Schlüssel; Treuhandservice für Marktplatzbestellungen; 10 % Cashback; 4,3/5 auf Trustpilot (301.850 Bewertungen)

Eibe ist ein Marktplatz für UC-Codes, auf dem Verkäufer im Preiswettbewerb stehen – und Sie erhalten einen UC-Code sofort per E-Mail oder EibeKonto.No PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Die Anmeldedaten für das Konto werden niemals an Verkäufer weitergegeben.Mit über 300.000Trustpilot Mit Bewertungen von 4,3/5, 10 % Cashback auf UC-Einkäufe und über 100 Zahlungsmethoden ist dies eine der besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC im Internet insgesamt, wenn die Sicherheit auf dem Marktplatz für Sie oberste Priorität hat.

Vorteile Nachteile ✅ Über 300.000 Trustpilot-Bewertungen (4,3/5) – die größte Bewertungsbasis auf dieser Liste ✅ 10 % Cashback auf die meisten UC-Nennwerte ✅ Geringes bis mittleres ToS-Risiko – Code wird direkt im Krafton-Launcher eingelöst; keine Anmeldung beim Konto erforderlich ✅ Sofortige Zustellung des digitalen Codes per E-Mail oder über das Konto-Dashboard ✅ Über 100 Zahlungsmethoden, darunter PayPal, Visa, Mastercard und Apple Pay ❌ Die Preise richten sich nach dem Markt – bitte überprüfen Sie den endgültigen Preis an der Kasse ❌ Regionsspezifische Schlüssel – Überprüfen Sie die Region Ihres Kontos, bevor Sie einen Eintrag auswählen

Eibe listet alle Normen auf PUBG Mobile UC Nennwert ab 60 UC, was sie zu einer der besten Websites für den Kauf macht PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online. Durch den 10-prozentigen Cashback auf ausgewählte Nennwerte liegen die effektiven Kosten pro UC unter dem Listenpreis. Zu den Zahlungsoptionen gehören Kredit-/Debitkarte, PayPal und eine Vielzahl regionaler Zahlungsmethoden – Käufer aus aller Welt sind auf allen Plattformen abgedeckt. Die Preise beginnen bei 1,18 $ für 60 UC, wobei mittelgroße Pakete wie 3.000 + 850 UC für 47,99 $ erhältlich sind.

Ein digitaler UC-Code wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet oder Eibe Konto. Du löst es im Launcher von Krafton/PUBG Corp ein – no PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Der Zugang zum Konto wird in jeder Phase mit dem Verkäufer geteilt. Dies ist die risikoloseste Liefermethode: keine Passwörter, kein Zugriff auf das Konto. Überprüfen Sie Ihr UC-Guthaben nach der Lieferung im Spiel.

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf Ihre Region. Eibe Enthält eine Liste mit globalen, US-amerikanischen, EU- und plattformspezifischen Schlüsseln. Ein für die falsche Region gekaufter Schlüssel kann nicht eingelöst werden – überprüfen Sie daher die Region Ihres Kontos im Krafton/PUBG Corp-Launcher, bevor Sie ein Angebot auswählen. Die Preise variieren je nach Verkäufer; 1,18 US-Dollar war zum Zeitpunkt der Recherche der niedrigste bestätigte Preis für 60 UC.

★ Die beste Website insgesamt, um UC online zu kaufen Eibe Bei Eneba einkaufen

2. Kinguin [Der beste Marktplatz für UC]

Versandart Key Marketplace (Gutscheincodes, die über Midasbuy eingelöst werden – keine Anmeldung erforderlich; über 100 Anbieter im Preiswettbewerb) ToS-Risiko Gering – Zustellung des Geschenkkartencodes; Einlösung des Codes auf Midasbuy; keine Anmeldung bei einem Konto und keine Weitergabe von Zugangsdaten Startpreis ~5,37 $ (300+25 UC) Lieferzeit Sofort (Code-Zustellung) Käuferschutz Kinguard-Käuferschutz; Treuhandservice bei Bestellungen auf dem Marktplatz; 4,6/5 auf Trustpilot (116.114 Bewertungen)

Kinguin ist ein wichtiger Marktplatz, auf dem über 100 Anbieter im Preiswettbewerb um PUBG Mobile UC Gutscheincodes – einzulösen über Midasbuy, keine Anmeldung erforderlich. Ab ca. 5,37 $ für 300+25 UC, wobei der Kinguard-Käuferschutz für alle Bestellungen gilt.Mit 116.114Trustpilot Bewertungen von 4,6/5 – das zweithöchste Bewertungsvolumen auf dieser Liste – macht ihn zu einem der glaubwürdigsten wichtigen Marktplätze für die besten Websites zum EinkaufenPlayerUnknown’s Battlegrounds UConline.

Vorteile Nachteile ✅ 116.114 Trustpilot-Bewertungen (4,6/5) ✅ Kinguard-Käuferschutz bei allen Bestellungen ✅ Geringes ToS-Risiko – Code wurde auf Midasbuy eingelöst; keine Anmeldung erforderlich ✅ Über 100 Anbieter, die sich im Preiswettbewerb befinden ✅ Kredit-/Debitkarte, PayPal, Kryptowährungen und über 100 Zahlungsmethoden ❌ Die Preise auf dem Marktplatz variieren je nach Verkäufer – überprüfen Sie immer die Verkäuferbewertung ❌ Geschenkkartencodes sind regionsspezifisch – bitte vor dem Kauf überprüfen ❌ Kein 60-UC-Paket verfügbar – Mindestmenge sind 300 + 25 UC

Kinguin ist eine der besten Websites, um dort einzukaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online, wenn Sie mit einem Marktplatzmodell vertraut sind. Kinguard Der Käuferschutz gilt für alle Bestellungen auf dem Marktplatz – sollte ein Code ungültig sein oder die Lieferung fehlschlagen, eröffnen Sie bitte einen Streitfall auf Kinguin, um eine Lösung zu finden. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören Kredit- und Debitkarten, PayPal, Kryptowährung und über 100 weitere Zahlungsmethoden. Ab ca. 5,37 $ für 300+25 UC und ca. 8,75 $ für 600+60 UC – USD-Angaben basieren auf EUR-Preisen; bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor Ort.

Der Lieferprozess ist übersichtlich: BesuchKinguin, suche nachPUBG Mobile UC, nach Nennwert filtern, bei einem hoch bewerteten Verkäufer kaufen (Bewertung von 95 %+, mehr als 1.000 Bestellungen) und Ihren Code sofort per E-Mail oder Kinguin Konto. Geben Sie den Code unter Midasbuy, gib deine Spieler-ID ein, und UC erscheint in deinem PlayerUnknown’s Battlegrounds MobilKonto. Verwenden SiePayPal oder eine Kreditkarte für zusätzlichen Schutz vor Rückbuchungen zusätzlich zu Kinguard.

Kinguin ist ein Marktplatz, also Überprüfen Sie vor dem Kauf stets die Bewertung des Verkäufers und die Anzahl der abgeschlossenen Bestellungen.. Filtern Sie nach Verkäufern mit einer Händlerbewertung von mindestens 95 % und mindestens 1.000 abgeschlossenen Bestellungen. Geschenkkartencodes sind regionsspezifisch – überprüfen Sie vor dem Kauf, ob die Region des Codes mit Ihrem Konto übereinstimmt. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Recherche als geschätzte USD-Beträge auf Basis der EUR-Angebote angegeben; überprüfen Sie die aktuellen Preise unter kinguin.netvor dem Kauf.

★ Der beste Marktplatz für UC-Schlüssel Kinguin Bei Kinguin einkaufen

3. SEAGM [Beste direkte Aufladung mit Schwerpunkt auf Asien]

Versandart Direkte Aufladung (sofortige Gutschrift von UC – Spieler-ID eingeben; autorisierter Händler; über 300 Zahlungsmethoden) ToS-Risiko Low – lizenzierter digitaler Händler seit 2009; direktes Aufladen über die Spieler-ID; keine Anmeldedaten erforderlich Startpreis 0,90 $ (60 UC) Lieferzeit Sofort (direkte Gutschrift nach Zahlungseingang) Käuferschutz SEAGM-Zufriedenheitsgarantie; Live-Chat-Support; 4,1/5 auf Trustpilot (7.727 Bewertungen); seit 2009 im Geschäft

SEAGM ist seit 2009 in über 150 Ländern als lizenzierter Online-Händler tätig – damit ist es eine der etabliertesten Plattformen auf dieser Liste und eine der besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für auf Asien ausgerichtete Einkäufer. Direktes Aufladen für PUBG Mobile UC über die Spieler-ID: keine Anmeldedaten erforderlich, ab 0,90 $ für 60 UC. Über 300 Zahlungsmethoden, darunter auch regionale Optionen aus Südostasien.

Vorteile Nachteile ✅ Seit 2009 etabliert – eine der am längsten bestehenden Plattformen auf dieser Liste ✅ Über 300 Zahlungsmethoden – hier gibt es die größte Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten ✅ Geringes ToS-Risiko – direkte Aufladung über die Spieler-ID; keine Kontozugangsdaten ✅ Ab 0,90 $ für 60 UC – unter dem offiziellen Preis von 0,99 $ ❌ Geringere Anzahl an Trustpilot-Bewertungen (7.727 Bewertungen) als bei den führenden Plattformen ❌ Gemäß den SEAGM-Richtlinien sind Käufe NICHT RÜCKERSTATTBAR – bitte vor dem Kauf überprüfen ❌ Die Preise im Online-Shop können regional variieren – bitte überprüfen Sie die Preise in US-Dollar direkt auf der Website

SEAGM ist eine der besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für Käufer aus Südostasien. Es sind zu keinem Zeitpunkt Anmeldedaten erforderlich – gib einfach deine Spieler-ID und den Server ein. Die Zahlungsoptionen umfassen mehr als 300 Methoden, darunter GrabPay, Touch’n Go, FPX, PayPal, Alles, Mastercard, Kryptowährung,Apple Pay, undGoogle Pay – die größte Auswahl an Zahlungsmethoden auf dieser Liste, was sie zur ersten Wahl für Käufer aus Südostasien macht, die keinen Zugang zu den üblichen westlichen Zahlungssystemen haben.

Der Lieferablauf ist ganz einfach:Besuchseagm.com, wählen SiePUBG Mobile UC, wählen Sie Ihre Währung aus, geben Sie Ihren PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Spieler-ID angeben, Zahlung abschließen – und schon erhältst du sofort UC. SEAGM bearbeitet die Aufladung direkt – ohne Anmeldung, ohne Passwort. Wenden Sie sich an den LiveChat-Support (100 % Antwortrate auf Trustpilot (Bearbeitung innerhalb von 24 Stunden), falls Probleme auftreten sollten.

Ein wichtiger Vorbehalt:Einkäufe beiSEAGM sind gemäß den geltenden Richtlinien nicht erstattungsfähig und vom Umtausch ausgeschlossen. Vergewissern Sie sich vor dem Abschluss Ihres Kaufs, dass die richtige Stückelung und Region ausgewählt sind. Die aktuellen Preise in US-Dollar finden Sie unter seagm.com vor dem Kauf, da die Preise je nach Region variieren können.

★ Beste direkte Aufladung mit Schwerpunkt auf Asien SEAGM Bei SEAGM einkaufen

4. G2G [Bester P2P-Treuhandmarktplatz für UC]

Versandart P2P-Marktplatz – direkte Aufladung über die Spieler-ID (TradeGuard-Treuhandservice; kein Kontopasswort erforderlich) ToS-Risiko Niedrig bis mittel – P2P-Marktplatz; Überprüfen Sie die Art der Angebotsveröffentlichung des Verkäufers; nutzen Sie für alle Käufe den TradeGuard-Treuhandservice Startpreis 0,94 $ (60 UC) Lieferzeit Je nach Verkäufer unterschiedlich (P2P-Marktplatz) Käuferschutz TradeGuard-Treuhandservice; Streitbeilegung; 3,9/5 auf Trustpilot (56.145 Bewertungen)

G2G ist ein 2007 gegründeter P2P-Marktplatz mit über 300 Millionen Nutzern. Verkäufer bieten dort Aufladedienste für PUBG Mobile UC an, mit G2G„TradeGuard hält die Zahlung so lange in Treuhand, bis die Lieferung bestätigt wurde.“ Ab 0,94 $ für 60 UC – direkte Aufladung über die Spieler-ID, kein Kontopasswort erforderlich. Mit der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2013 und 56.145 Trustpilot Bewertungen zufolge ist es eine der besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für Käufer, die sich einen Preiswettbewerb auf P2P-Basis mit Treuhandschutz wünschen.

Vorteile Nachteile ✅ TradeGuard hält die Zahlung so lange zurück, bis die Lieferung bestätigt wurde ✅ 56.145 Trustpilot-Bewertungen – umfangreiche Bewertungsbasis ✅ Zertifiziert nach ISO/IEC 27001:2013 – Sicherheitsstandard für Institutionen ✅ Direkte Aufladung über die Spieler-ID – kein Kontopasswort erforderlich ✅ Ab 0,94 $ für 60 UC ❌ P2P-Marktplatz – die Qualität der Verkäufer ist unterschiedlich; überprüfen Sie vor dem Kauf die Bewertungen ❌ Die Lieferzeit hängt vom jeweiligen Verkäufer ab ❌ Angebote müssen nach Versandart gefiltert werden – für Angebote ohne UID ist möglicherweise eine Anmeldung im Konto erforderlich

G2G ist eine der besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für Spieler, die einen Peer-to-Peer-Marktplatz mit integriertem Treuhandservice bevorzugen. G2G UC-Angebote: 0,94 $ für 60 UC; 4,40 $ für 325 UC; 9,20 $ für 660 UC; 22,55 $ für 1.500 UC; 75,00 $ für 6.000 UC. Nach Zahlungsart filtern – wählen Sie Angebote mit „Direkter Aufladung“ aus, um das Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen auf „niedrig bis mittel“ zu halten. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören Alles, Mastercard, PayPal, und Kryptowährungen. Südostasiatische E-Wallets wie GrabPay and Touch’n Go sind auch an der Kasse erhältlich.

Der Lieferablauf: Finden Sie einen G2GVerkäufer beig2g.com/kategorien/pubg-mobile-aufladen. TradeGuard verwahrt Ihre Zahlung treuhänderisch, und der Verkäufer liefert UC per direkter Aufladung auf IhrPlayerUnknown’s Battlegrounds MobileKonto –kein Passwort erforderlich. Sie bestätigen die Lieferung, und TradeGuard löst die Zahlung aus. Zahlen Sie niemals außerhalb G2G’sTradeGuard System. Bestätigen UC in Ihrem Konto erscheint, bevor die Zahlung freigegeben wird.

Es gelten die üblichen P2P-Hinweise: Preise und Versandarten variieren je nach Verkäufer. Überprüfen Sie vor dem Kauf stets die Versandart des Angebots – bei nicht gefilterten Verkäufern ist möglicherweise eine Anmeldung erforderlich., was das Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen erhöht. Filtern Sie nach Verkäuferbewertung und Anzahl der Bestellungen. Wenn Sie auch Währung für andere Spiele kaufen, dann ist die Die besten Websites zum Einkaufen Traumhafte Splitter online das gleiche Sicherheitskonzept für Treuhandkonten nutzen.

★ Bester P2P-Treuhandmarktplatz für UC G2G Bei G2G einkaufen

5. LootBar [Der am besten bewertete UC-Store (von Tencent unterstützt)]

Versandart Direktes Aufladen – von Tencent unterstützt; Spieler-ID eingeben, um sofort aufzuladen; ca. 20 % Rabatt auf die offiziellen Preise ToS-Risiko Low – autorisierte direkte Aufladung; von Tencent unterstützte Plattform; keine Anmeldedaten erforderlich Startpreis 0,84 $ (60 UC) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Volle Rückerstattungsgarantie; Live-Support rund um die Uhr; sichere Zahlung; 4,9/5 auf Trustpilot (47.209 Bewertungen)

LootBar ist ein von Tencent unterstützter Spieleshop mit über 200 Spielen. Direkte Aufladung für PlayerUnknown’s Battlegrounds MobileUC – ab 0,84 $ für 60 UC (ca. 20 % Rabatt auf den offiziellen Preis von 0,99 $). Der höchsteTrustpilot Die Bewertung auf dieser Liste liegt bei 4,9/5 basierend auf über 47.000 Bewertungen, mit einer vollständigen Geld-zurück-Garantie und einem Live-Support rund um die Uhr. Es sind keine Anmeldedaten erforderlich – Aufladen über die Spieler-ID – was diese Website zu einer der besten für den Kauf macht PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für Käufer, denen Sicherheit beim Sparen am wichtigsten ist.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Trustpilot-Bewertung auf dieser Liste – 4,9/5 bei 47.209 Bewertungen ✅ Von Tencent unterstützter institutioneller Trust ✅ ~20 % Rabatt auf den offiziellen Preis für alle Nennwerte ✅ Vollständige Rückerstattungsgarantie, falls die Aufladung fehlschlägt ✅ Live-Support rund um die Uhr verfügbar ❌ Die Shop-Oberfläche wird mit JavaScript gerendert – bitte überprüfen Sie die Preise vor dem Kauf direkt auf der Website ❌ Aktionsrabatte können sich ändern – bitte informieren Sie sich über die aktuellen Preise unter lootbar.gg

LootBar ist eine der besten Websites, um dort einzukaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für preisbewusste Käufer, mit allen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Nennwerte, deren Preis etwa 20 % unter den offiziellen Kursen liegt: 60 UC (0,84 $), 300+25 UC (4,19 $), 600+60 UC (8,37 $), 1.500 + 300 UC (20,92 $), 3.000+850 UC (41,83 $) und 6.000 + 2.100 UC (83,66 $) – jeweils ca. 20 % Rabatt auf den offiziellen Preis. Bei der Registrierung gibt es einen Gutschein mit 10 % Rabatt für Neukunden – lässt sich mit dem Standardrabatt kombinieren, wodurch sich die effektiven Kosten beim Erstkauf noch weiter senken lassen. Zu den Zahlungsmethoden gehören Kredit- und Debitkarten, PayPal, FPX, Touch’n Go, PIX, PromptPay, QR-Code, undGrabPay.

Der Kauf ist ganz einfach: Besuchlootbar.gg, wählen Sie IhrePUBG Mobile UC Paket, geben Sie Ihre Spieler-ID ein – ein Passwort ist nicht erforderlich – und schließen Sie die Zahlung ab. LootBar bearbeitet die Aufladung sofort. Bestätigen Sie die UC Guthaben auf Ihrem PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Konto nach der Lieferung. Sollte sich die Lieferung verzögern, wenden Sie sich bitte an den rund um die Uhr verfügbaren Live-Support.

Eine Einschränkung:LootBarDie Storefront von „“ wird mit JavaScript gerendert, Die Preise in diesem Leitfaden basieren daher auf verfügbaren Forschungsdaten.. Informieren Sie sich stets über die aktuellen Preise unter lootbar.gg Vor dem Kauf – Aktionsrabatte können verfallen. Die vollständige Rückerstattungsgarantie gilt, wenn die Aufladung nicht zugestellt wurde oder nicht nutzbar ist.

★ Der am besten bewertete UC Store (unterstützt von Tencent) LootBar Bei LootBar einkaufen

6. El Dorado [Beste P2P-Aufladung nur mit UID]

Versandart P2P-Direktaufladung – nur UID (kein Kontopasswort erforderlich; Treuhandschutz) ToS-Risiko Medium – P2P-Aufladung über die Spieler-UID; der Verkäufer lädt Ihr PUBG Mobile-Konto auf; prüfen Sie die Bewertungen des Verkäufers sorgfältig Startpreis 0,90 $ (60 UC) Lieferzeit 5–30 Minuten (abhängig vom Verkäufer; P2P-Marktplatz) Käuferschutz Treuhandschutz; Streitbeilegung; 4,4/5 auf Trustpilot (208.819 Bewertungen)

El Dorado ist ein 2017 (in Polen) gegründeter P2P-Marktplatz mit rund 5 Millionen Kunden, auf dem Verkäufer Ihr Guthaben aufladen PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Anmeldung über die Spieler-UID – kein Passwort erforderlich. Über den Treuhandservice wird die Zahlung bis zur Bestätigung der Lieferung zurückgehalten, bei über 200.000 Trustpilot Bewertungen von 4,4/5, die seine Bedeutung unterstreichen. Es ist eine der besten Websites, um dort einzukaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für Käufer, die mit P2P-Aufladungen vertraut sind und eine Treuhandsicherung wünschen.

Vorteile Nachteile ✅ Über 200.000 Trustpilot-Bewertungen (4,4/5) – zweithöchste Anzahl an Bewertungen auf dieser Liste ✅ Die Zahlung wird bis zur Bestätigung der Lieferung treuhänderisch zurückgehalten ✅ Lieferung nur mit UID – kein Kontopasswort erforderlich ✅ Ab 0,90 $ für 60 UC ❌ Mittleres Risiko gemäß den Nutzungsbedingungen – P2P-Aufladung über UID; der Verkäufer führt die Aufladung Ihres Kontos durch ❌ Lieferzeit: 5–30 Minuten (nicht sofort) ❌ Die Qualität der Verkäufer variiert – filtere nur nach hoch bewerteten Verkäufern ❌ Die P2P-Preise schwanken je nach Verkäufer

El Dorado UC Anzeigenpreis: 0,90 $ für 60 UC; 4,55 $ für 325 UC; 8,85 $ für 660 UC; 21,98 $ für 1.800 UC; 43,50 $ für 3.850 UC; 86,50 $ für 8.100 UC. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören Alles, Mastercard, PayPal, sowie Kryptowährungen. Weltweite Abdeckung in über 150 Ländern. Eine hohe Anzahl an Bewertungen liefert zuverlässige Qualitätsindikatoren aus dem Feedback der Käufer – Sehen Sie sich die aktuellen Bewertungen an, bevor Sie sich für einen Verkäufer entscheiden.

Für Spieler, die auf der Suche nach den besten Websites zum Kauf sind PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online über ein treuhandgeschütztes P2P-System, stöbern El DoradoAnzeigen fürPUBG Mobile UC. Ein Verkäufer lädt Ihr Konto anhand der Spieler-UID auf – ein Passwort ist nicht erforderlich. Ihre Zahlung wird treuhänderisch verwahrt, der Verkäufer führt die Aufladung durch, Sie bestätigen den Erhalt, und der Verkäufer erhält die Zahlung. Filtern Sie nach den am besten bewerteten Verkäufern und überprüfen Sie Ihren UC-Kontostand, bevor Sie die Treuhandzahlung freigeben.

Anmerkung zu den Nutzungsbedingungen:El Dorado nutzt P2P-Direktaufladung über UID – dies birgt ein Risiko gemäß den Nutzungsbedingungen von Medium. Verkäufer greifen auf Ihre PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Konto über die Spieler-UID. Nur verwenden, wenn Sie mit P2P-Lieferungen vertraut sind, und wählen Sie stets hoch bewertete Verkäufer mit umfangreicher Bestellhistorie aus. Die Preise variieren je nach Verkäufer – überprüfen Sie diese vor dem Kauf auf der Website.

★ Beste P2P-Aufladung nur mit UID El Dorado Bei Eldorado einkaufen

7. BuffBuff [Best Discount UC (offizieller Partner)]

Versandart Direktes Aufladen (offizieller PUBG Mobile-Partner; Spieler-ID eingeben; sofortige Gutschrift) ToS-Risiko Low – offizieller PUBG Mobile-Partner; direkte Aufladung über die Spieler-ID; keine Anmeldedaten erforderlich Startpreis 0,45 $ (60 UC) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Garantie durch den offiziellen Partner; Kundensupport; 4,3/5 auf Trustpilot (137 Bewertungen)

BuffBuffist ein offiziellerPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Partner, der auf dieser Liste die direkteste Aufladung zum günstigsten Preis anbietet – ab 0,45 $ für 60 UC, bis zu 55 % Rabatt auf den offiziellen Preis von 0,99 $. Keine Anmeldedaten erforderlich: Aufladen über die Spieler-ID, sofortige Bereitstellung. Trustpilot erzielt eine Bewertung von 4,3/5 bei 137 Bewertungen – eine relativ neue Plattform, doch dank ihres Status als offizieller Partner zählt sie zu den besten Websites für den Kauf von PlayerUnknown’s Battlegrounds UConline für Schnäppchenjäger.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Stückpreis auf dieser Liste – 0,45 $ für 60 UC (55 % Rabatt auf den offiziellen Preis) ✅ Offizieller PUBG Mobile-Partner – geringstes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen sowie autorisierte direkte Aufladung ✅ Sofortige Bereitstellung über die Spieler-ID – keine Anmeldedaten erforderlich ✅ Das gesamte PUBG Mobile-Nennwertspektrum ist verfügbar ❌ Neuere Plattform – nur 137 Trustpilot-Bewertungen ❌ Geringere Erfolgsbilanz im Vergleich zu etablierten Plattformen ❌ Die Preise können sich ändern – bitte überprüfen Sie diese unter buffbuff.com vor dem Kauf

BuffBuff führt alle Standardartikel PUBG Mobile UC Nennwerte: 60 UC (0,45 $), 300+25 UC (4,20 $), 600+60 UC (8,39 $), 1.500+300 UC (21,00 $), 3.000+850 UC (41,99 $), 6.000 + 2.100 UC (85,29 $) und 12.000 + 4.200 UC(175,59 $).Alle Aufladungen auf dieser Liste weisen das geringste Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen auf – der Status als offizieller Partner bedeutet, dass Krafton den Aufladekanal direkt genehmigt. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören Kredit-/Debitkarte, PayPal, sowie weitere Methoden – siehe unter buffbuff.comZur Kasse.

Das Aufladen geht schnell: Besuchen Sie buffbuff.com, wählen Sie IhrePUBG Mobile UC Pack, gib deine Spieler-ID ein – kein Passwort für das Konto erforderlich, was sie zu einer der besten Websites für den Kauf macht PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online. BuffBuff verarbeitet die Aufladung als offizieller Partner sofort. Bestätigen UC Guthaben auf Ihrem PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Konto nach Lieferung.

BuffBuff ist eine neuere Plattform – 137 Trustpilot Bewertungen zum Zeitpunkt der Recherche. Als offizieller PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Partner: Die Auflademethode selbst birgt das geringste Risiko auf dieser Liste, doch aufgrund der geringeren Anzahl an Bewertungen stehen Ihnen weniger Erfahrungsberichte zur Verfügung, um die Zuverlässigkeit des Dienstes einzuschätzen. Die aktuellen Preise finden Sie unter buffbuff.com – Preise können sich ändern. Dieoptimale Nutzung der PlayerUnknown’s Battlegrounds UC In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre UC nach dem Kauf strategisch einsetzen können.

★ Best Discount UC (offizieller Partner) BuffBuff Bei BuffBuff einkaufen

8. GameSeal [Der UC-Shop mit dem größten Sortiment]

Versandart Geschenkkartencode und direkte Aufladung (Einlösung des Codes über Midasbuy ODER direkte Aufladung über die Spieler-ID; 35 PUBG Mobile-Produkte) ToS-Risiko Niedrig – Einlösung eines Geschenkkartencodes oder eines Midasbuy-Codes; keine Anmeldung erforderlich Startpreis 0,95 $ (60 UC) Lieferzeit Sofort (Code-Zustellung) Käuferschutz Geld-zurück-Garantie; äußerst sicherer Bezahlvorgang; 4,3/5 auf Trustpilot (über 16.000 Bewertungen)

GameSeal ist ein Online-Shop mit einem Angebot von 35PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Produkte – UC-Pakete, Prime-Pässe, Elite-Pässe und Mythic-Embleme – über einen Geschenkkartencode (einlösbar auf Midasbuy) oder direktes Aufladen. Keine Anmeldung erforderlich: ab 0,95 $ für 60 UC oder 0,81 $ pro 60 UC mit einem SealPass-Abonnement.Mit 4,3/5Trustpilot Mit über 16.000 Bewertungen ist dies eine der besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Online für Käufer, die alles wollen PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobilein einem Geschäft.

Vorteile Nachteile ✅ Das umfangreichste PUBG Mobile-Sortiment – 35 Produkte, darunter Pässe und Embleme ✅ Über 16.000 Trustpilot-Bewertungen (4,3/5) ✅ Mit dem SealPass-Abonnement sinkt der Preis auf 0,81 $ pro 60 UC ✅ Geld-zurück-Garantie auf alle Bestellungen ✅ Geringes ToS-Risiko – Code über Midasbuy eingelöst; keine Kontoanmeldung erforderlich ❌ Einige Angebote gelten nur für die EU – bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Region ❌ Die Lieferart variiert je nach Angebot – bitte prüfen Sie pro Produkt, ob ein Code oder eine direkte Aufladung erforderlich ist ❌ Für SealPass ist ein Abonnement erforderlich.

GameSealAktien 35PlayerUnknown’s Battlegrounds MobileProdukte:UCPackungen ab 60UC auf 30.000 + 10.500 UC, Prime (1/6/12 Monate), Prime Plus, Elite Pass, Mythic-Embleme und Wochenangebots-Pakete. The SealPass Mit einem Abonnement erhalten Sie weitere Rabatte – bis zu 19 % Rabatt – damit ist es eine hervorragende Wahl für wiederkehrende Kunden PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Käufer, die UC und wird monatlich abgebucht. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören PayPal, Alles, Mastercard, Google Pay, Apple Pay, paysafecard, Blick, Przelewy24, WeChat, und vieles mehr.

So erhalten Sie Ihren Geschenkkartencode: Besuchen Sie gameseal.com, stöbernPlayerUnknown’s Battlegrounds MobileProdukte, wählen Sie den Nennwert Ihrer UC aus und schließen Sie die Zahlung ab. Der Code wird Ihnen umgehend per E-Mail oder in Ihr Konto gesendet.. Einlösen untermidasbuy.com/midasbuy/ot/redeem/pubgm unter Verwendung Ihrer Spieler-ID – keine gemeinsame Nutzung der Konto-Anmeldedaten mit GameSeal, was sie zu einer der besten Websites für den Kauf macht PlayerUnknown’s Battlegrounds UConline. Überprüfen Sie den UC-Stand im Spiel nach der Lieferung.

Some GameSeal Die Angebote gelten ausschließlich für die EU. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der Code-Bereich zu Ihrem Konto passt. Überprüfen Sie die Lieferart (Code oder direkte Aufladung) für das jeweilige Angebot unter gameseal.com. Wenn Sie auch Währung für andere Spiele kaufen, finden Sie in unserem Leitfaden zur Die besten Websites zum Einkaufen League of LegendsGeschenkgutscheine wendet dieselbe Sicherheitslogik des Marktplatzes auf einen weiteren Aufladekauf an.

★ Der UC-Shop mit dem besten und umfangreichsten Sortiment GameSeal Bei GameSeal einkaufen

9. U7Buy [Der zuverlässigste Shop für Direkt-Guthabenaufladungen]

Versandart Direkte Aufladung (PUBG Mobile-UID eingeben – 11 Ziffern; Gutschrift innerhalb von 3–5 Minuten; Bearbeitung rund um die Uhr) ToS-Risiko Niedrig – direkte Aufladung über die PUBG Mobile-UID; keine Anmeldedaten erforderlich; Korea, Japan, Vietnam und Taiwan werden nicht unterstützt Startpreis 4,73 $ (300+25 UC) Lieferzeit 3–5 Minuten (rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen) Käuferschutz 100 % Geld-zurück-Garantie; Kundenservice rund um die Uhr; seit 2003 im Geschäft; Trustpilot-Bewertung von 4,8/5 (47.033 Bewertungen)

U7Buy ist seit 2008 in Betrieb und bedient als direkter Aufladeshop für Millionen von Spielern PUBG Mobile UC. Geben Sie IhrePlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile UID – keine Anmeldedaten erforderlich – und erhalten Sie UC innerhalb von 3–5 Minuten, rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen. Eine seit einem Jahrzehnt bewährte Plattform mit einer 100-prozentigen Rückerstattungsgarantie und einer der umfangreichsten Zahlungsoptionen auf dieser Liste macht sie zu einer der besten Websites für den Kauf von PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für Käufer, die eine zuverlässige Direkt-Aufladung mit nachweisbarer Erfolgsbilanz wünschen.

Vorteile Nachteile ✅ Seit 2008 in Betrieb – eine der etabliertesten Plattformen auf dieser Liste ✅ 100 % Rückerstattungsgarantie, falls die Aufladung nicht abgeschlossen werden kann ✅ 4,8/5 aus 47.033 Trustpilot-Bewertungen ✅ Lieferung rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen ✅ Umfassendes Zahlungsangebot, darunter Revolut Pay, Klarna, Dana/Shopeepay ❌ Server in Korea, Japan, Vietnam und Taiwan werden nicht unterstützt ❌ Kein 60-UC-Paket – Mindestanzahl: 300 + 25 UC ❌ Die Preise liegen im Einstiegssegment etwas über denen einiger Mitbewerber

U7BuyAngebotePUBG Mobile UCvon 300+25UC (4,73 $) bis zu 30.000 + 10.500 UC (455,90 $), was sie zu einer der besten Websites für den Kauf macht PlayerUnknown’s Battlegrounds UConline für Spieler auf internationalen Servern. Die Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten gehört zu den umfangreichsten auf dieser Liste: Alles, Mastercard, PayPal, Google Pay, Apple Pay,Entdecken, Revolut Pay (EU), Klarna(k. A.) undAngesichts dessen/Shopeepay (SEA) – Aktuelle Optionen finden Sie unter u7buy.com Zur Kasse. Weltweite Abdeckung für internationale Server. Hinweis: Server in Korea, Japan, Vietnam und Taiwan werden nicht unterstützt.

Der Lieferprozess: Besuch u7buy.com, wählen Sie IhrePUBG Mobile UC Nennwert (ab 300+25 UC), geben Sie Ihren PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobil UID (11-stellige Nummer im Spiel: auf den Avatar tippen → „Grundlegende Informationen“ → UID kopieren) und die Zahlung abschließen. U7Buy bearbeitet die Aufladung innerhalb von 3–5 Minuten – Überprüfen Sie Ihren Postkorb im Spiel auf gutgeschriebene UC. Wenden Sie sich bei Problemen an den 24/7-Support.

Serverbeschränkungen spielen eine Rolle: Server in Korea, Japan, Vietnam und Taiwan werden nicht unterstützt – Überprüfen Sie Ihren Server vor dem Kauf. Preise zum Zeitpunkt der Recherche: 4,73 $ für 300+25 UC, 44,95 $ für 3.000+850 UC. Ein 60-UC-Paket ist nicht erhältlich. Die aktuellen Preise finden Sie unter u7buy.com vor dem Kauf. Um einen umfassenderen Überblick darüber zu erhalten, wie die Die besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte online Bei der Strukturierung ihrer direkten Aufladungsströme gilt für alle Titel dieselbe Sicherheitslogik, die ausschließlich auf der UID basiert.

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10. MooGold [Bester autorisierter Händler für UC]

Versandart Direkte Aufladung (autorisierter Händler – Spieler-ID eingeben; keine Anmeldedaten erforderlich; sofort bis zu 5 Minuten) ToS-Risiko Low – autorisierter Händler; direkte Aufladung über die Spieler-ID; keine Anmeldedaten erforderlich Startpreis 0,90 $ (60 UC) Lieferzeit Sofort bis 5 Minuten Käuferschutz Garantie durch autorisierten Händler; Kundensupport; 4,5/5 auf Trustpilot (3.618 Bewertungen)

MooGold ist ein autorisierter PUBG Mobile UC Händler, der eine direkte Aufladung für 0,90 $ für 60 anbietet UC – Geben Sie die Spieler-ID ein; es sind keine Anmeldedaten erforderlich. Die Lieferung erfolgt sofort bis innerhalb von 5 Minuten, mit einer Bewertung von 4,5/5 Trustpilot Bewertung basierend auf über 3.600 Bewertungen. Der Status als autorisierter Händler vermittelt ein klares Vertrauenssignal im Vergleich zu nicht verifizierten Drittanbietern, wodurch MooGold eine der besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online für Käufer, die sich institutionelle Unterstützung wünschen, ohne den Aufpreis der offiziellen Shops zahlen zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Autorisierter PUBG Mobile UC-Händler – Zeichen für institutionelles Vertrauen ✅ 4,5/5 auf Trustpilot – hervorragende Bewertung von einem verifizierten Händler ✅ Geringes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen – direkte Aufladung über die Spieler-ID; keine Anmeldedaten erforderlich ✅ Sofortige bis 5-minütige Lieferung ✅ Weltweite Verfügbarkeit ❌ Geringere Anzahl an Trustpilot-Bewertungen (3.618 Bewertungen) als bei den führenden Plattformen ❌ Genaue Preise in USD wurden durch direktes Crawling nicht bestätigt – bitte vor Ort überprüfen

MooGold ist eine der besten Websites, um dort einzukaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online, das verschiedene PUBG Mobile-UC-Pakete umfasst: 60 UC (0,90 $), 300+25 UC (4,47 $), 600+60 UC (8,92 $), 1.500 + 300 UC (22,30 $), 3.000 + 850 UC (44,59 $) und 6.000 + 2.100 UC (89,18 $). Zu den Zahlungsmöglichkeiten zählen Kredit-/Debitkarte, PayPal sowie verschiedene Zahlungsmethoden in verschiedenen Regionen weltweit. Die weltweite Verfügbarkeit in allen Standard-Serverregionen wurde bestätigt. Der Status als autorisierter Wiederverkäufer bedeutet direkten Zugang zum Support auf Anbieterebene bei allen Lieferproblemen.

Der Nachfüllvorgang ist unkompliziert: Besuchen Sie moogold.com, wählen Sie IhrePUBG Mobile UC Pack, gib deine Spieler-ID ein – ein Passwort für dein Konto ist nicht erforderlich. MooGold wird die Aufladung als autorisierter Wiederverkäufer abgewickelt, und die Gutschrift erfolgt sofort bis innerhalb von 5 Minuten. Bestätigen Sie die UC Guthaben auf Ihrem PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Konto nach der Lieferung. Wenden Sie sich an den Kundensupport, falls sich die Lieferung um mehr als 5 Minuten verzögert.

Überprüfen Sie vor dem Kauf die Spieler-ID; Preis zum Zeitpunkt der Recherche: 0,90 $ für 60 UC. Aktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie unter moogold.comvor dem Kauf – Die Preise können variieren. Der Status als autorisierter Wiederverkäufer bedeutet ein geringes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen: Zu keinem Zeitpunkt werden Kontozugangsdaten weitergegeben. Für Spieler, die in mehrere Spiele investieren, ist die Die besten Websites zum Einkaufen Mobile Legends-Diamanten online die gleiche Logik der autorisierten Händler für einen weiteren beliebten Handyspiel-Titel anwenden.

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So werden PUBG-UC bereitgestellt: Die Bereitstellungsmethoden im Überblick

Sie haben gesehen, dass auf jeder der besten Websites zum Einkaufen auf Liefermethoden hingewiesen wird PlayerUnknown’s Battlegrounds UC oben online – hier erfahren Sie genau, was die einzelnen Punkte für Ihr Konto bedeuten.

Versandart So funktioniert es ToS-Risiko Plattformen, die es nutzen Geschenkkartencode (Marktplatz) Ein digitaler UC-Code wird an Ihre E-Mail-Adresse oder in Ihr Konto gesendet. Sie lösen ihn im Launcher von Krafton/PUBG Corp ein. Es werden keine Anmeldedaten für Ihr PUBG Mobile-Konto weitergegeben. Überprüfen Sie Ihr UC-Guthaben nach Erhalt im Spiel. Low Eneba, Kinguin, GameSeal Direkte Aufladung (autorisiert) Geben Sie Ihre Spieler-ID und Ihren Server ein. Die Plattform wickelt das Aufladen von UC über offizielle oder autorisierte Kanäle ab. Es sind keine Anmeldedaten erforderlich. Sofortige Gutschrift. Low SEAGM, LootBar, BuffBuff, U7Buy, MooGold P2P-Marktplatz – TradeGuard-Treuhandservice Finden Sie einen Verkäufer und bezahlen Sie über das TradeGuard-Treuhandsystem. Der Verkäufer liefert UC per Direkt-Aufladung. Bestätigen Sie den Erhalt, bevor Sie die Treuhandsumme freigeben. Filtern Sie nach Angeboten mit Direkt-Aufladung. Niedrig–Mittel G2G P2P-Direktaufladung – nur mit UID Der Verkäufer lädt Ihr Konto anhand der Spieler-UID auf. Es ist kein Passwort erforderlich. Die Zahlung wird bis zur Bestätigung der Lieferung treuhänderisch zurückgehalten. Filtern Sie nach hoch bewerteten Verkäufern. Mittel El Dorado

Eibe, Kinguin, undGameSeal Geschenkkartencode einlösen. SEAGM, LootBar, BuffBuff, U7Buy, undMooGold Direkte Aufladung über die Spieler-ID nutzen. G2G ist ein P2P-Marktplatz – nutzen Sie die TradeGuard-Treuhandfunktion und filtern Sie nach Angeboten für „Direct Top-Up“. El Dorado nutzt eine reine UID-basierte P2P-Direktaufladung mit Treuhandschutz.

PUBG UC-Preisvergleich

Der BeamteMidasbuy/Der Preis im In-Game-Store dient als Maßstab. Alle unten aufgeführten Preise von Drittanbietern beziehen sich auf diesen Referenzwert. Die Spalte „Risiko gemäß Nutzungsbedingungen“ ist eine redaktionelle Ergänzung, die kein Mitbewerber bietet – sie macht aus einer Preistabelle gleichzeitig eine Preis- und Sicherheitstabelle.

Plattform 60 UC Dreihundertfünfundzwanzig UC 600+60 UC 3.000 + 850 UC ToS-Risiko Versandart Midasbuy (Offiziell) €0.99 €4.99 €9.99 €49.99 Low Direktes Aufladen BuffBuff* €0.45 €4.20 €8.39 €41.99 Low Direktes Aufladen (offizieller Partner) LootBar* €0.84 €4.19 €8.37 €41.83 Low Direktes Aufladen (mit Unterstützung von Tencent) SEAGM* €0.90 €4.49 €8.99 €44.99 Low Direktes Aufladen El Dorado* €0.90 €4.55 €8.85 €43.50 Mittel P2P-UID-Aufladung MooGold* €0.90 €4.47 €8.92 €44.59 Low Direktes Aufladen G2G* €0.94 €4.40 €9.20 €43.00 Niedrig–Mittel P2P TradeGuard Eibe* €1.18 €5.38 €9.72 €47.99 Low Gutscheincode GameSeal* €0.95 €4.70 €9.37 €46.87 Low Geschenkkarte/Direkt-Aufladung Kinguin* – ~5,37 $ ~8,75 $ ~21,25 $† Low Gutscheincode U7Buy* – €4.73 €9.27 €44.95 Low Direktes Aufladen

*Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Preise stammen aus Verkäuferauflistungen und Recherchedaten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels. Preise auf P2P-Marktplätzen (G2G, El Dorado) variieren je nach Verkäufer und sind nicht garantiert. † Anstelle von 3.000+850 wurde der Wert von Kinguin (1.500+300 UC) verwendet. UC – Die genaue Bezeichnung kann je nach Anbieterangebot variieren. Zu den angezeigten Preisen können Gebühren hinzukommen. Überprüfen Sie vor dem Kauf stets die aktuellen Preise auf der Website.

Ist es sicher, PUBG-UC auf Websites von Drittanbietern zu kaufen?

Ja – mit der richtigen Plattform und der richtigen Bereitstellungsmethode. Die besten Websites zum Kauf von PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Bei der Online-Nutzung erfolgt die Bereitstellung ausschließlich über die UID oder den Gutscheincode, sodass Ihre Zugangsdaten niemals weitergegeben werden. Es bestehen jedoch zwei unterschiedliche Risiken, und wenn Sie beide kennen, sind Sie besser geschützt.

Zwei Arten von Risiken – und wie man sich vor ihnen schützt

Betrugsrisiko (Sie verlieren Ihr Geld): Die Website nimmt Zahlungen entgegen, liefert aber nicht. Schützen Sie sich davor, indem Sie über PayPal oder Kreditkarte – bei beiden sind Rückbuchungen möglich, falls der Verkäufer die Ware nicht liefert. Jede Plattform auf dieser Liste akzeptiert mindestens eine Zahlungsmethode, bei der Rückbuchungen möglich sind.

ToS-Risiko (du erhältst die UC, verlierst aber dein Konto): Die Versandart verstößt gegen Krafton/PlayerUnknown’s Battlegrounds KörperNutzungsbedingungen von „“. Die UC wird freigeschaltet, aber Ihr Konto kann später gesperrt werden. Schützen Sie sich vor Risiken im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen, indem Sie Anbieter wählen, die „Direct Top-Up“ von autorisierten Partnern nutzen (BuffBuff, LootBar, SEAGM, U7Buy, MooGold) oder Gutscheincodes über verifizierte Marktplätze (Eibe, Kinguin, GameSeal). Vermeiden Sie den Versand per „Account Login“ durch Verkäufer – filtern Sie P2P-Angebote immer nach Versandart auf G2G and El Dorado.

Die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Online-Einkäufe können betrugsfrei sein – Sie erhalten die UC – und bergen dennoch Risiken im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen. P2P-Marktplätze, die die Lieferung über eine Kontoanmeldung nutzen, sind legitime Unternehmen, doch ihre Liefermethode könnte gegen Krafton/PubG Corporation Nutzungsbedingungen. Legitim zu sein und die Nutzungsbedingungen einzuhalten, sind zwei verschiedene Dinge.

Stellungnahme zu den Nutzungsbedingungen von PUBG Mobile

EinkaufPUBG Mobile UC Die Anmeldung über Konten von Drittanbieterplattformen kann gegen die Nutzungsbedingungen von Krafton/PUBG Corp verstoßen. Krafton/PUBG Corp behält sich das Recht vor, Konten zu sperren, bei denen festgestellt wird, dass sie unzulässige Methoden verwendet haben. Direkte Aufladung bei autorisierten Partnern (Eibe, SEAGM, LootBar, BuffBuff) und wichtige Marktplätze (Kinguin) sind von den Entwicklern genehmigte Übermittlungsmethoden mit geringem ToS-Risiko. P2P-Plattformen, die eine reine UID-Übermittlung nutzen (G2G, El Dorado) weisen jeweils ein geringes bis mittleres bzw. ein mittleres Risiko auf. Bitte lesen Sie vor dem Kauf stets die aktuellen Nutzungsbedingungen auf der offiziellen Website von Krafton/PUBG Corp durch.

Anmeldung beim Konto – wenn sich ein Verkäufer bei Ihrem PlayerUnknown’s Battlegrounds MobileKonto– ist die Versandart, die auf dieser Liste das höchste ToS-Risiko birgt. Keine der zehn hier untersuchten Plattformen nutzt ausschließlich die Anmeldung über ein Konto; einige P2P-Verkäufer auf Marktplatzplattformen bieten diese Option jedoch möglicherweise an. Filtern Sie die P2P-Angebote nach Versandart und wählen Sie nur Angebote mit „Direkt-Aufladung“ oder „nur UID“ aus.

Warnsignale, auf die man achten sollte

Nicht jede Plattform ist vertrauenswürdig. Zu wissen, was man vermeiden sollte, ist genauso wichtig wie zu wissen, auf welchen Websites man am besten einkauft. PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online. Achten Sie auf diese Warnzeichen:

Behauptungen wie „Kostenloser UC-Generator“ – das sind zu 100 % Betrugsversuche, ohne Ausnahme. Diese Websites stehlen Anmeldedaten oder installieren Schadsoftware. Kein seriöser Drittanbieter kann UC kostenlos generieren.

Preise, die ohne Angabe von Gründen mehr als 40 % unter dem offiziellen Ladenpreis liegen.

Websites, die Ihre PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Anmeldedaten für das Konto, aus welchem Grund auch immer.

Zahlung ausschließlich in Kryptowährung ohne Käuferschutz.

Keine Kontaktdaten, keine Unternehmensangaben und keine Rückerstattungs- oder Streitbeilegungsrichtlinien.

Wenn eine Website einem dieser Muster entspricht, Geh sofort. Die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC „online“ wird immer angezeigt Trustpilot Bewertungen, überprüfbare Kontaktdaten und klare Rückerstattungsbedingungen – wenn diese nicht sichtbar sind, kaufen Sie lieber woanders ein.

So wählen Sie die beste Website aus, um PUBG UC online zu kaufen

Die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Die Online-Entscheidungen variieren je nach den Prioritäten der Käufer. In diesem Abschnitt werden die fünf wichtigsten Entscheidungskriterien vorgestellt – in der Reihenfolge, die tatsächlich von Bedeutung ist.

1. Lieferart und Kontosicherheit (Hier beginnen)

Die Versandart bestimmt das Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen. Beginnen Sie hier, bevor Sie die Preise vergleichen.

Reihenfolge der Präferenzen für UC:

Direkte Aufladung bei offiziellen/autorisierten Partnern (BuffBuffzu 0,45 $/60UC, LootBarbei 0,84 $/60UC, SEAGMzu 0,90 $/60UC, U7Buy zu 4,73 $/300+25 UC, MooGoldzu 0,90 $/60UC) – geringstes ToS-Risiko

(BuffBuffzu 0,45 $/60UC, LootBarbei 0,84 $/60UC, SEAGMzu 0,90 $/60UC, U7Buy zu 4,73 $/300+25 UC, MooGoldzu 0,90 $/60UC) – geringstes ToS-Risiko Gutscheincode von einem verifizierten Marktplatz (Eibebei 1,18 $/60UC, Kinguin dass ~5,37 $/300+25 UC, GameSeal zu 0,95 $/60UC) – geringes ToS-Risiko

(Eibebei 1,18 $/60UC, dass ~5,37 $/300+25 UC, zu 0,95 $/60UC) – geringes ToS-Risiko P2P-Marktplatz mit Treuhandservice (G2G TradeGuard bei 0,94 $/60 UC, El Dorado Nur UID für 0,90 $/60 UC) – Filter für „Direct Top-Up“- oder UID-Einträge

Für den günstigsten Stückpreis: BuffBuff(0,45 $/60UC, offizieller Partner). Für einen sicheren Einkauf: Eibe or Kinguin (Kinguard-Schutz, keine Anmeldung mit einem Konto).

2. Vertrauen in die Plattform und deren Ruf

Bei der Auswahl der besten Websites für den Kauf sind Vertrauenssignale wichtiger als der Startpreis. PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online, die Sie noch nie zuvor genutzt haben. Drei Kriterien zur Bewertung:

Trustpilot-Bewertung UND Anzahl der Bewertungen – 4,3/5 bei über 300.000 Bewertungen (Eibe) hat ein höheres statistisches Gewicht als 4,3/5 aus 137 Bewertungen (BuffBuff). Das Handelsvolumen spielt eine Rolle. Die Plattformen mit den höchsten Vertrauensschwellen auf dieser Liste: LootBar (4,9/5, über 46.000 Bewertungen, von Tencent unterstützt), MooGold (4,5/5, über 3.700 Bewertungen), El Dorado (4,4/5, über 200.000 Bewertungen), Eibe (4,3/5, über 300.000 Bewertungen). Niedrigster Wert: G2G (3,9/5, über 56.000 Bewertungen). Offizieller vs. inoffizieller Status – Eibe verfügt über eine offizielle Genehmigung von Krafton/PUBG Corp; LootBar wird von Tencent unterstützt; BuffBuffist ein offiziellerPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Partner. P2P-Marktplätze (El Dorado, G2G) stützen sich auf Verkäuferbewertungen. Versandart – Das direkte Aufladen bei autorisierten Händlern ist sicherer als die Anmeldung im Konto, unabhängig von der Plattform’s TrustpilotErgebnis.

3. Käuferschutz und Streitbeilegung auf der Plattform

PayPal oder die Rückbuchung bei Kredit- bzw. Debitkarten stellt den grundlegenden Schutz dar – erhältlich auf allen 10 besten Websites zum Kauf PlayerUnknown’s Battlegrounds UConline auf dieser Liste. Ein Treuhandsystem auf Plattformebene fügt eine weitere Ebene hinzu: G2G TradeGuard hält die Zahlung zurück, bis die Lieferung bestätigt wurde; El Dorado Der Treuhanddienstleister vermittelt bei Streitigkeiten zwischen Käufer und Verkäufer.

Keine der Plattformen auf dieser Liste verlangt eine Zahlung ausschließlich in Kryptowährung.. Jeder Anbieter akzeptiert Kredit- oder Debitkarten oder PayPal, was bedeutet, dass bei jedem Kauf in diesem Vergleich ein grundlegender Rückbuchungsschutz besteht.

4. Produktpalette und Verfügbarkeit der Bezeichnungen

UC Die Pakete variieren je nach Plattform. Offiziell PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Die Währungsbeträge im Ingame-Shop reichen von 60 UC (0,99 $) bis zu 300+25 UC (4,99 $), 600+60 UC (9,99 $), 1.500+300 UC (24,99 $) und 3.000+850 UC (49,99 $), auf 6.000 + 2.100 UC (99,99 $) sowie größere Großpackungen. Direkte Aufladeplattformen von Drittanbietern unterstützen alle Standardbeträge.

GameSeal verfügt über das breiteste Produktsortiment – 35 PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Produkte, darunter Pässe und mythische Embleme. BuffBuff hat den niedrigsten Preis pro Einheit (0,45 $/60 UC). LootBar and SEAGM bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im mittleren Segment. P2P-Marktplätze (G2G, El Dorado) hängen von den aktuellen Angeboten der Verkäufer ab – die Verfügbarkeit schwankt.

Vergewissern Sie sich vor dem Kauf von UC auf einer der besten Websites immer, dass die gewünschte Packungsgröße verfügbar ist. PlayerUnknown’s Battlegrounds UConline. UC Codes sind in der Regel regionsspezifisch – überprüfen Sie die Regionalkompatibilität für Ihr PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Konto vor dem Kauf.

5. Die richtige Plattform für Ihr Käuferprofil finden

Sicherster Kauf (Code, keine Kontoanmeldung): Eibe (1,18 $/60 UC, 296.398 TrustpilotRezensionen) oderGameSeal (Gutscheincode und direkte Aufladung, über 16.000 Bewertungen)

Eibe (1,18 $/60 UC, 296.398 TrustpilotRezensionen) oderGameSeal (Gutscheincode und direkte Aufladung, über 16.000 Bewertungen) Günstigster Preis pro Einheit: BuffBuff (0,45 $/60 UC, offizieller Partner) oder LootBar (0,84 $/60 UC, von Tencent unterstützt, 4,9/5)

BuffBuff (0,45 $/60 UC, offizieller Partner) oder LootBar (0,84 $/60 UC, von Tencent unterstützt, 4,9/5) Beste Trustpilot-Bewertung: LootBar (4,9/5, 45.094 Bewertungen – direktes Aufladen über die Spieler-ID)

LootBar (4,9/5, 45.094 Bewertungen – direktes Aufladen über die Spieler-ID) Größte Auswahl an Anbietern: Kinguin (4,6/5, 115.248 Bewertungen, Kinguard-Schutz)

Kinguin (4,6/5, 115.248 Bewertungen, Kinguard-Schutz) Käufer aus Südostasien: SEAGM (über 300 Zahlungsmethoden, regionale E-Wallets, seit 2009)

SEAGM (über 300 Zahlungsmethoden, regionale E-Wallets, seit 2009) P2P mit Treuhandservice: G2G (TradeGuard) oder El Dorado (Nur UID, keine Anmeldung mit Benutzerkonto)

G2G (TradeGuard) oder El Dorado (Nur UID, keine Anmeldung mit Benutzerkonto) Seit langem etablierte Direkt-Aufladung: U7Buy (seit 2008 im Betrieb, 100-prozentige Rückerstattungsgarantie)

U7Buy (seit 2008 im Betrieb, 100-prozentige Rückerstattungsgarantie) Autorisierter Wiederverkäufer, keine Weitergabe von Zugangsdaten: MooGold(genehmigtPlayerUnknown’s Battlegrounds MobileWiederverkäufer, 0,90 $/60 UC)

Die richtige Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab. Für die meisten Käufer gilt bei der Auswahl der besten Websites zum Kauf PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online, Eibe deckt den größten Kundenstamm ab; BuffBuffüberzeugt durch den Preis;LootBar Bewertungen auf Trustpilot.

Mein abschließendes Fazit zu den besten Websites, auf denen man PUBG UC online kaufen kann

Nachdem ich alle 10 Plattformen hinsichtlich Liefermethode, Vertrauensindikatoren, Käuferschutz, regionaler Abdeckung und Preisgestaltung bewertet habe, lautet hier meine klare Empfehlung für die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC online nach Käufertyp.

Für die beste Gesamtkombination aus Sicherheit, Vertrauen und Zahlungsvielfalt → Eibe . Zustellung von Gutscheincodes, 296.398 Trustpilot-Bewertungen mit einer Durchschnittsbewertung von 4,3/5, 10 % Cashback, über 100 Zahlungsmethoden, ab 1,18 $ für 60 UC.

. Zustellung von Gutscheincodes, 296.398 Trustpilot-Bewertungen mit einer Durchschnittsbewertung von 4,3/5, 10 % Cashback, über 100 Zahlungsmethoden, ab 1,18 $ für 60 UC. Für den günstigsten Stückpreis (offizieller Partner) → BuffBuff . 0,45 $ für 60 UC – bis zu 55 % Rabatt auf den offiziellen Preis – mit offizieller PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Partnerstatus und sofortige Bereitstellung über die Spieler-ID.

. 0,45 $ für 60 UC – bis zu 55 % Rabatt auf den offiziellen Preis – mit offizieller PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Partnerstatus und sofortige Bereitstellung über die Spieler-ID. Zum Shop mit der höchsten Trustpilot-Bewertung (von Tencent unterstützt) → LootBar . 4,9/5 aus 45.094 Bewertungen, ca. 20 % Rabatt auf den offiziellen Preis, volle Geld-zurück-Garantie, Live-Support rund um die Uhr.

. 4,9/5 aus 45.094 Bewertungen, ca. 20 % Rabatt auf den offiziellen Preis, volle Geld-zurück-Garantie, Live-Support rund um die Uhr. Für Käufer aus dem asiatisch-pazifischen Raum oder über 300 Zahlungsmethoden → SEAGM . Seit 2009 etabliert, 0,90 $/60 UC, direkte Aufladung über die Spieler-ID, regionale E-Wallets wie GrabPay und Touch’n Go.

. Seit 2009 etabliert, 0,90 $/60 UC, direkte Aufladung über die Spieler-ID, regionale E-Wallets wie GrabPay und Touch’n Go. Für die breiteste PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Sortiment → GameSeal . 35 PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Produkte wie Pässe, Mythische Embleme und UC-Pakete von 60 bis 30.000+10.500 UC.

. 35 PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Produkte wie Pässe, Mythische Embleme und UC-Pakete von 60 bis 30.000+10.500 UC. Für P2P mit Treuhandschutz → G2G (TradeGuard-Treuhandservice, Filter für „Direct Top-Up“) oder El Dorado (Nur UID, Treuhandservice, 187.785 Trustpilot-Bewertungen).

(TradeGuard-Treuhandservice, Filter für „Direct Top-Up“) oder (Nur UID, Treuhandservice, 187.785 Trustpilot-Bewertungen). Für eine seit einem Jahrzehnt bewährte Plattform zum direkten Aufladen → U7Buy. Seit 2008 im Geschäft, 100-prozentige Rückerstattungsgarantie, Lieferung innerhalb von 3–5 Minuten, Support rund um die Uhr.

Es gibt keine Plattform, die für jeden die beste ist. Die besten Websites zum Einkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds UC Ob das für Sie die richtige Wahl ist, hängt davon ab, wie Sie den Preis im Verhältnis zu Sicherheit, Liefergeschwindigkeit und der Unterstützung regionaler Zahlungsmethoden abwägen.

Häufig gestellte Fragen