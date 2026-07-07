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Die besten Websites zum Einkaufen Honor of Kings Online aufladen sind Eibe, SEAGM, undCoda-Shop – doch welche Plattform für Sie die richtige ist, hängt von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Budget und Ihren Präferenzen hinsichtlich der Lieferart ab. Ich habe 10 Plattformen bewertet, damit Sie sich nicht durch Dutzende von Online-Shops scrollen müssen: Eibe, SEAGM, Coda-Shop, Kinguin, Gamivo, MooGold, LootBar, El Dorado, G2G, undItemku.

Zwei Probleme machen dies schwieriger, als es auf den ersten Blick erscheint. Erstens ist die Anzahl der Plattformen überwältigend. Zweitens birgt nicht jede Plattform das gleiche Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen – Plattformen, die ausschließlich mit UIDs arbeiten, und Geschenkkartenplattformen sind sicher, während die Zustellung über die Kontoanmeldung das Risiko von Maßnahmen seitens des Kontos mit sich bringt. Dieser Leitfaden dient als Vermittlungsinstrument: Er ordnet Ihr Käuferprofil – ob „Sicherheit geht vor“, „budgetorientiert“ oder „regionsspezifisch“ – der Plattform zu, die am besten dazu passt.

Jede Website hier wurde hinsichtlich Vertrauensindikatoren, Lieferart, Käuferschutz, regionaler Abdeckung und Preisgestaltung bewertet. Für Honor of Kings, Die UID-basierte Direkt-Aufladung ist der sicherste Weg über einen Drittanbieter – keine Kontoanmeldung, keine Weitergabe von Zugangsdaten. Finden Sie die besten Websites zum Kauf Honor of Kings Wählen Sie unten die für Ihre Situation passende Online-Aufladung aus.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Websites, um „Honor of Kings“-Guthaben online zu kaufen

Die besten Websites zum Einkaufen Honor of Kings Die Online-Auflademöglichkeiten unterscheiden sich je nachdem, worauf Sie besonderen Wert legen. Hier finden Sie eine übersichtliche Zusammenfassung aller 10 Anbieter, bevor wir uns die ausführlichen Bewertungen genauer ansehen.

Eibe – Der insgesamt beste Marktplatz in puncto Sicherheit und Preis-Leistungs-Verhältnis, mit 10 % Cashback auf Aufladungen SEAGM – Die erste Wahl für auf Asien ausgerichtete Einkäufer mit über 300 regionalen Zahlungsmethoden Coda-Shop – Die offizielle Null-Risiko-Option für Käufer, denen Sicherheit besonders wichtig ist Kinguin – Etablierter globaler Marktplatz mit regelmäßigen Rabattcodes Gamivo – Ideal für SMART-Abonnenten, die nach gestaffelten, kumulierbaren Rabatten suchen MooGold – Autorisierter Händler mit hervorragendem Kundenservice LootBar – Von Tencent unterstützte Plattform mit der höchsten Trustpilot der Beste von allen El Dorado – Die günstigsten P2P-Preise, abgesichert durch einen Treuhandservice zum Schutz des Käufers G2G – Größte Auswahl an Token-Nennwerten über ein vertrauenswürdiges P2P-Netzwerk Itemku – Ideal für Käufer aus Südostasien, die Ratenzahlungsmöglichkeiten wünschen

Meiner Meinung nach sind das die besten Websites zum Einkaufen Honor of Kings Die besten Online-Aufladedienste sind diejenigen, die Vertrauenssignale, Liefersicherheit und den Wert pro Token über verschiedene Käuferprofile hinweg in Einklang bringen. In den folgenden ausführlichen Bewertungen wird genau erläutert, warum jeder einzelne Dienst seinen Platz verdient hat und für welchen Käufertyp er am besten geeignet ist.

Die besten Websites zum Online-Kauf von „Honor of Kings“-Token: Im Test

Die in diesem Leitfaden vorgestellten Plattformen wurden anhand von Vertrauensindikatoren bewertet (Trustpilot Bewertungen und Rezensionen (Anzahl, Unternehmensgeschichte), Zuverlässigkeit der Liefermethoden, Käuferschutz, regionale Abdeckung und Preisgestaltung – nicht nur der Startpreis allein. Hier finden Sie einen genaueren Überblick über die besten Websites zum Kauf von Honor of Kings Online-Aufladung für jeden Spielertyp.

1. Eibe [Bester Marktplatz insgesamt in puncto Sicherheit und Preis-Leistungs-Verhältnis, mit 10 % Cashback auf Aufladungen]

Versandart Marktplatz (Midasbuy-Einlösecode – keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko LOW Startpreis 0,17 $ (16 Token) / 0,86 $ (80 Token) / 8,68 $ (800+30 Token) / 86,87 $ (8000+360 Token) – jeweils mit 10 % Cashback Lieferzeit Sofort (digitaler Code) Käuferschutz Sofortige Rückerstattung für nicht angesehene Schlüssel; Treuhandservice; 10 % Cashback; 4,3/5 Trustpilot (299.873 Bewertungen)

Eibe ist die Nummer eins unter den besten Websites zum Einkaufen Honor of Kings top-up online – ein Marktplatz, auf dem Midasbuy Geschenkkartencodes mit 10 % wiederkehrender Cashback auf alle Einkäufe und der größte Trustpilot Die durchschnittliche Bewertung in diesem Vergleich liegt bei 4,3/5, basierend auf über 299.000 Bewertungen. Sie erhalten einen Einlösecode, besuchen Sie Midasbuy.com, und gib deine Spieler-ID ein, um die Aufladung abzuschließen – nein Honor of Kings Zu keinem Zeitpunkt ist eine Anmeldung erforderlich.

Vorteile Nachteile ✅ 10 % wiederkehrender Cashback (keine einmalige Aktion) ✅ GrößterTrustpilot Bewertung: 4,3/5, über 299.000 Bewertungen ✅ Über 100 Zahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen ✅ Sofortige Rückerstattung für nicht eingesehene Schlüssel + Treuhandkonto ✅ Weltweite Verfügbarkeit ❌ Zweistufiger Einlösungsvorgang (Code → Midasbuy.com) ❌ Die Preise werden per JavaScript berechnet – bitte überprüfen Sie diese an der Kasse ❌ Beim Bezahlen kann eine geringe Servicegebühr anfallen

Eibe aggregiert Daten von Drittanbietern Midasbuy Gutscheincodes von verifizierten Verkäufern, deren Preise durchweg unter dem Richtwert von 0,99 $ für 80 Tokens liegen. Der Cashback von 10 % gilt für alle Einkaufsbeträge und ist keine einmalige Aktion., die den gesamten Nennwertbereich von 16 Tokens (0,17 $) bis zu 8000+360 Tokens (86,87 $) abdecken. Die Zahlungsmöglichkeiten umfassen Alles, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, sowie Kryptowährungen über mehr als 100 Zahlungsmethoden weltweit, abgesichert durch sofortige Rückerstattungen für nicht eingesehene Schlüssel und Treuhandschutz.

Der Einlösungsvorgang erfolgt in fünf Schritten: Kauf eines MidasbuyCode weiterEibe, erhalten Sie ihn sofort per E-Mail oder über das Dashboard Ihres Kontos. Gehen Sie dazu auf Midasbuy.com, geben Sie Ihre Spieler-ID (UID) ein und lösen Sie den Code ein. No Honor of Kings Der Zugang zum Konto wird zu irgendeinem Zeitpunkt gemeinsam genutzt, was diese Website zu einer der sichersten Optionen unter den besten Websites für den Kauf macht Honor of KingsOnline aufladen.

Eibe verkauft Marktplatz-Codes von Drittanbietern, sodass ein geringes theoretisches Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen besteht. Das Treuhandsystem, die Sofort-Rückerstattungsrichtlinie und die Trustpilot-Bewertung von 4,3/5 bei über 299.000 Bewertungen sorgen dafür, dass dieses Risiko deutlich gemindert wird. Bei der zweistufigen Einlösung kommt im Vergleich zu einstufigen Plattformen wie Coda-Shop or SEAGM, obwohl der Vorgang weniger als zwei Minuten dauert.

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2. SEAGM [Top-Empfehlung für auf Asien ausgerichtete Käufer mit über 300 regionalen Zahlungsmethoden]

Versandart Direkt-Aufladung (UID-basiert, sofort) – über 150 Länder, über 300 Zahlungsmethoden ToS-Risiko LOW Startpreis 0,20 $ (16 Token) / 0,87 $ (80 Token) / 8,79 $ (800+30 Token) / 87,99 $ (8000+360 Token) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz SEAGM Garantie; Live-Chat; 4,1/5 Trustpilot (7.727 Bewertungen)

SEAGM (Southeast Asian Games Market) ist die führende, auf Asien ausgerichtete Plattform für Direkt-Guthabenaufladungen und belegt derzeit bei Google Platz 1 für dieses Suchwort – was sie zu einer der besten Websites für den Kauf macht Honor of Kings Online-Aufladung für Spieler aus Südostasien und alle, die eine möglichst breite regionale Zahlungsabdeckung benötigen. Mit über 300 Zahlungsmethoden, darunter GrabPay, Touch ’n Go, undFPX, keine andere Plattform auf dieser Liste kommt für Käufer aus der SEA-Region auch nur annähernd an diese heran. Sie geben Ihre Spieler-ID ein, bezahlen, und die Tokens werden sofort gutgeschrieben – eine Anmeldung im Konto ist nicht erforderlich.

Vorteile Nachteile ✅ Über 300 Zahlungsmethoden – die größte Auswahl auf dieser Liste ✅ Deckt weltweit über 150 Länder ab ✅ „Weekly Card“ und „Weekly Card Plus“ verfügbar ✅ Sofortige Zustellung auf UID-Basis – GERINGES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ✅ Starker Fokus auf Südostasien und den asiatisch-pazifischen Raum ❌ 4,1/5Trustpilot (über 7.000 Bewertungen) – geringere Nutzerbasis als die führenden Plattformen ❌ Preisvorteil gegenüber Coda-Shop ist bei kleinen Paketen minimal ❌ Einige lokale Zahlungsmethoden sind regional beschränkt

SEAGM zeichnet sich durch seine über 300 Zahlungsmethoden aus – die größte Auswahl auf dieser Liste – und bietet eine umfassende Integration in Südostasien, die Folgendes abdeckt: GrabPay, Touch ’n Go, undFPX. Das Angebot an Nennwerten ist hier am umfassendsten und reicht von 16 Tokens (0,20 $) bis zu 8000+360 Tokens (87,99 $)., und umfasst als Besonderheit die „Weekly Card“ (1,01 $) und die „Weekly Card Plus“ (3,14 $) – Bonus-Token-Pakete im Abonnementstil, bei denen über mehrere Tage hinweg zusätzliche Token im Spiel gutgeschrieben werden. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig: 80 Token für 0,87 $ liegen knapp unter dem Richtwert von 0,99 $.

Das Aufladen ist ganz einfach: Besuchen Sie SEAGM, wählen SieHonor of Kings, wähle dein Token-Paket aus, gib deine Spieler-ID ein und bezahle. Die Tokens werden sofort gutgeschrieben, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Für Spieler aus Südostasien ist dies eine der besten Websites zum Kauf von Honor of Kings Online aufladen, insbesondere dank der integrierten Unterstützung für lokale E-Wallets.

SEAGMDer Preisvorteil gegenüber der Konkurrenz ist bei kleinen Paketen minimal, und einige lokale Zahlungsmethoden sind für Spieler außerhalb Asiens regional gesperrt. Globale Karten und PayPal funktionieren weiterhin weltweit, und der Live-Chat-Support dient als zuverlässige Ausweichmöglichkeit. Die Bewertung von 4,1/5 Trustpilot Die Bewertung auf der Grundlage von über 7.000 Bewertungen ist solide, liegt jedoch unter der von Plattformen mit höherem Bewertungsvolumen auf dieser Liste. Überprüfen Sie vor dem Kauf stets die aktuellen Preise direkt auf der Website.

★ Die erste Wahl für auf Asien ausgerichtete Käufer mit über 300 regionalen Zahlungsmethoden SEAGM Bei SEAGM einkaufen

3. Coda-Shop [Die offizielle Null-Risiko-Option für Käufer, denen Sicherheit besonders wichtig ist]

Versandart Gutscheincode (Einlösung bei Midasbuy – keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko LOW – offiziellDas bin ich / Honor of Kings partner Startpreis 0,99 $ (80 Token) / 2,99 $ (240 Token) / 9,99 $ (830 Token) / 49,99 $ (4180 Token) / 99,99 $ (8360 Token) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz OffiziellDas bin ich Partner; Zahlungsabwicklung durch Coda Payments

Coda-Shop ist die offizielle TiMi Studio Aufladepartner für Honor of Kings – der Maßstab für Standardpreise und das geringste Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen aller Drittanbieter-Plattformen auf dieser Liste, was sie zu einer der besten Websites für den Kauf macht Honor of Kings Online aufladen. Als de-facto-Richtwert von 0,99 $ pro 80 Tokens dient dieser Preis als Maßstab für jeden Rabatt auf dieser Liste. Coda-Shop„s Standardtarif.

Vorteile Nachteile ✅ OffiziellTiMi Studio / Honor of Kings partner ✅ Vollständig im Rahmen der offiziellen Tencent Ökosystem vom Einkauf bis zur Auslieferung ✅ Sofortige Lieferung ✅ Coda Payments – bewährter Zahlungsdienstleister für über 50 Spielehersteller ✅ Coda-Prämienprogramm – Sammeln Sie bei Ihren Einkäufen Punkte und lösen Sie diese gegen zukünftige Rabatte ein ❌ Keine Rabatte, Cashback-Aktionen oder Bonus-Token-Aktionen ❌ VonTrustpilot Seite – Vertrauen basiert auf der Quelle, nicht auf Bewertungen ❌ Weniger Zahlungsmethoden als bei spezialisierten Plattformen

Coda-ShopDie vollständige Preisliste: 80 Token 0,99 $ / 240 Token 2,99 $ / 400 Token 4,99 $ / 560 Token 6,99 $ / 830 Token 9,99 $ / 1245 Token 14,99 $ / 2508 Token 29,99 $ / 4180 Token 49,99 $ / 8360 Token 99,99 $. Dies sind Standardpreise ohne Bonus-Token in den unteren Stufen. Coda Payments ist ein bewährter Zahlungsdienstleister, der weltweit von Dutzenden großer Spielehersteller genutzt wird. Zu den Zahlungsmethoden gehören Kredit- und Debitkarten, PayPal, Google Pay, Apple Pay und lokale Zahlungsoptionen in den unterstützten Regionen.

Das Aufladen erfolgt in zwei Schritten: Kaufen Sie auf codashop.com, erhalten Sie sofort einen Gutscheincode, den Sie dann bei Midasbuy.com indem Sie sich bei Ihrem Honor of Kings Konto und die Eingabe Ihrer Spieler-ID. Es werden keine Anmeldedaten an Coda-Shop, undMidasbuy is Tencent„s eigenes Einlösungsportal – der einzige Ablauf auf dieser Liste, der vollständig innerhalb des offiziellen Ökosystems des Spiels stattfindet.“ Ideal für Erstkäufer, die keinerlei Risiko in Grauzonen eingehen möchten.

Coda-Shop berechnet den vollen Standardpreis ohne Rabatte, Cashback oder Bonus-Token-Aktionen. Spieler, die bereit sind, ein paar Minuten mehr auf einer anderen Plattform zu verbringen, können bei derselben Aufladung 10 bis 28 % sparen. Für preisbewusste Käufer, Eibe (10 % Cashback), SEAGM, LootBar, oderGamivo sind die besten Empfehlungen unter den besten Websites zum Kauf von Honor of KingsOnline aufladen.

★ Die offizielle Null-Risiko-Option für Käufer, denen Sicherheit besonders wichtig ist Coda-Shop Bei Codashop einkaufen

4. Kinguin [Etablierter globaler Marktplatz mit regelmäßigen Rabattcodes]

Versandart P2P-Marktplatz (Spieler-ID/UID – keine Anmeldung mit einem Konto seitens des Käufers erforderlich) ToS-Risiko NIEDRIG-MITTEL – P2P-Marktplatz; unabhängige Verkäufer wickeln die Bestellungen ab Startpreis Ab 4,36 $ (400+Bonus-Token) / Geben Sie den Code INGAME5 ein, um an der Kasse 5 % Rabatt zu erhalten Lieferzeit Bis zu 1 Stunde; Auftragsabwicklung 09:00–19:00 Uhr MEZ Käuferschutz Streitbeilegung auf Marktplätzen; 4,6/5 Trustpilot (114.812 Bewertungen); über 20 Millionen Nutzer seit 2013

Kinguin ist einer der weltweit etabliertesten Marktplätze für Spiele – 2013 gegründet, von über 20 Millionen Nutzern geschätzt und mit 4,6/5 bewertet auf Trustpilot basierend auf über 115.000 Bewertungen, was die höchste Anzahl ist Trustpilot Anzahl der Bewertungen unter den P2P-Plattformen auf dieser Liste. Mit dem derzeit gültigen Rabattcode INGAME5 erhalten Sie 5 % Rabatt auf alle Honor of Kings Token-Bestellungen an der Kasse, was sie zu einer der besten Websites macht, um „Honor of Kings“-Guthaben online zu kaufen.

Vorteile Nachteile ✅ Gegründet 2013, über 20 Millionen Nutzer – die etablierteste P2P-Plattform auf dieser Liste ✅ Code INGAME5: 5 % Rabatt auf alle HoK-Token-Bestellungen ✅ 4,6/5Trustpilot (Über 115.000 Bewertungen – die höchste Anzahl an P2P-Bewertungen) ✅ Über 200 Zahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen und regionale Wallets ✅ „+Bonus“-Token bei allen Nennwerten ❌ Lieferung innerhalb von bis zu 1 Stunde; Auftragsabwicklung nur von 09:00 bis 19:00 Uhr MEZ ❌ Bestellungen außerhalb der Geschäftszeiten werden erst im nächsten Bearbeitungszeitraum bearbeitet ❌ P2P-Modell – die Qualität der Verkäufer kann variieren; überprüfen Sie vor dem Kauf die Bewertungen ❌ Der INGAME5-Code läuft möglicherweise ab – bitte beim Bezahlen überprüfen

Kinguin behandelt die häufigsten Honor of Kings Nennwerte, alle inklusive Bonus-Token aufgeführt. Bei Verwendung des Rabattcodes „INGAME5“ sinken die Preise pauschal um 5 %.: 400 + Bonus 4,14 $ | 560 + Bonus 5,80 $ | 800 + Bonus 8,27 | 1200 + Bonus 13,77 $ | 2400 + Bonus 27,54 $ | 4000 + Bonus 40,74 $ | 8000 + Bonus ~79 $. Die Zahlungsoptionen umfassen über 200 Methoden, darunter Kredit-/Debitkarten, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Kryptowährung,Paysafecard, sowie regionale Geldbörsen.

Der Kaufablauf ist ganz einfach: Suchen Honor of Kings on Kinguin, wählen Sie Ihren Nennwert aus, geben Sie beim Bezahlen den Code „INGAME5“ ein, geben Sie Ihre Spieler-ID an, und der Verkäufer schreibt Ihnen die Tokens gut. Die Lieferung erfolgt garantiert innerhalb einer Stunde, wobei die Bestellabwicklung von 09:00 bis 19:00 Uhr MEZ erfolgt., sodass Aufträge, die außerhalb dieses Zeitfensters erteilt werden, bis zur nächsten Sitzung warten müssen.

Für Käufer, die nach den besten Websites zum Einkaufen suchen Honor of KingsOnline aufladen,Kinguin„s 4,6/5“Trustpilot Der Wert spiegelt eher die allgemeine Marktlage wider als Honor of Kings Bestellungen im Einzelnen. Die Bewertungen der einzelnen Verkäufer fallen unterschiedlich aus, daher lohnt es sich, vor dem Kauf die Abschlussquoten zu überprüfen – das kostet nur eine Minute. Das ToS-Risiko liegt im unteren bis mittleren Bereich, da die Verkäufer keine offiziellen TiMi-Partner sind. Spieler, die auch andere Spiele aufladen, finden ähnliche Vergleiche in unserem Die besten Websites zum Einkaufen League of LegendsGeschenkgutscheineZusammenfassung.

★ Etablierter globaler Marktplatz mit regelmäßigen Rabattcodes Kinguin Bei Kinguin einkaufen

5. Gamivo [Ideal für Smart-Abonnenten, die nach gestaffelten, kumulierbaren Rabatten suchen]

Versandart Direktes Aufladen (Marktplatz mit mehreren Anbietern – UID-basiert, keine Kontoanmeldung erforderlich) ToS-Risiko LOW Startpreis 0,91 $ (16 Tokens) / 1,74 $ (80 Tokens) Standard / 1,04 $ (80 Tokens) SMART-Abonnenten Lieferzeit Bis zu 30 Minuten Käuferschutz Kundenschutzprogramm; PayPal/Rückbuchung einer Kreditkartenzahlung; 3,8/5 Trustpilot (48.668 Bewertungen)

Gamivo ist ein Direkt-Auflademarktplatz mit mehreren Anbietern und eine der besten Websites, um Honor of Kings Online aufladen. Das SMART-Abonnement ist der wichtigste Werttreiber: SMART-Mitglieder erhalten gestaffelte Rabatte von bis zu 40 % auf die Standardpreise – Für SMART-Abonnenten sinkt der Preis für 80 Tokens von normalerweise 1,74 $ auf 1,04 $ – eine echte Ersparnis für regelmäßige Käufer. Die Lieferung erfolgt als UID-basierte Direktgutschrift – eine Anmeldung ist nicht erforderlich – und wird von unabhängigen Verkäufern innerhalb von bis zu 30 Minuten abgewickelt.

Vorteile Nachteile ✅ SMART-Abonnement: bis zu 40 % Rabatt (80T von 1,74 $ auf 1,04 $) ✅ 3,8/5Trustpilot (über 48.000 Bewertungen) – umfangreiche Bewertungsbasis ✅ UID-basierte Zustellung – keine Kontoanmeldung, GERINGES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ✅ Umfassende Abdeckung europäischer Zahlungsmethoden (Paysafecard, iDEAL, Blik) ✅ Kundenschutzprogramm ❌ Die oben genannten Standardpreise Coda-Shop Richtwert für kleine Verpackungen ❌ SMART ist ein kostenpflichtiges Abonnement – berücksichtigen Sie die Kosten bei der Berechnung Ihrer Einsparungen ❌ Lieferung innerhalb von bis zu 30 Minuten – langsamer als bei Sofort-Plattformen ❌ Zum Zeitpunkt der Recherche gab es keine Bewertungen auf Produktebene zu den HoK-Angeboten

Gamivo basiert auf dem Wettbewerb unabhängiger Anbieter, wobei die Preisgestaltung für SMART-Abonnenten hier den eigentlichen Mehrwert darstellt. Die SMART-Preise liegen deutlich unter den Standardtarifen: 80T 1,04 $ | 240T 2,82 $ | 400T 4,36 $ | 560T 6,24 $ | 800+30T 9,01 $ | 1200+45T 13,90 $, im Vergleich zu Standardtarifen von 80 T 1,74 $ bis zu 8000+360 T 99,08 $. Die Zahlungsabdeckung ist europaweit gut und erstreckt sich über PayPal, Alles, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Paysafecard, Blick, Przelewy24, undiDEAL.

Der Kaufablauf verläuft wie folgt: Besuch Gamivo, SucheHonor of Kings, wählen Sie Ihre Währung aus, suchen Sie sich einen erstklassigen Verkäufer aus, geben Sie Ihre Spieler-ID ein und bezahlen Sie. Die Tokens werden innerhalb von 30 Minuten gutgeschrieben, ohne dass eine Anmeldung im Konto erforderlich ist., und für Mitglieder werden die SMART-Rabatte automatisch an der Kasse abgezogen.

Die Standardpreise für kleine Packungen liegen über dem Coda-ShopAusgangswert, alsoGamivo Eignet sich am besten für SMART-Abonnenten oder Käufer, die 240 Tokens oder mehr erwerben. Berücksichtigen Sie die Kosten für die SMART-Mitgliedschaft bei Ihrer Ersparnisberechnung, bevor Sie diese als reinen Preisnachlass gegenüber anderen empfehlenswerten Websites zum Kauf betrachten. Honor of KingsOnline aufladen. Spieler, die sich über Auflademöglichkeiten für mehrere Spiele informieren möchten, finden eine entsprechende Aufschlüsselung in unserem Die besten Websites, um „Marvel Rivals Lattice“ online zu kaufenLeitfaden.

★ Ideal für „Smart“-Abonnenten, die nach gestaffelten, kumulierbaren Rabatten suchen Gamivo Im Gamivo-Shop einkaufen

6. MooGold [Autorisierter Händler mit hervorragendem Kundenservice]

Versandart Direkte Aufladung (UID-basiert) ToS-Risiko LOW Startpreis 0,99 $ (80 Token) / bis zu 8.360 Token 99,99 $ Lieferzeit Sofort bis 5 Minuten Käuferschutz MooGold Garantie; Live-Chat rund um die Uhr; 4,5/5 Trustpilot (3.634 Bewertungen)

MooGold ist ein autorisierter Honor of Kings Händler mit dem höchsten Trustpilot erhält unter den Anbietern mit autorisierten Preisen auf dieser Liste eine Bewertung von 4,5/5 basierend auf über 3.600 Bewertungen. Es ist eine der besten Websites, um Honor of Kings Online-Aufladung für Spieler, die eine autorisierter Händler mit besserem Service als Coda-Shop – Live-Chat rund um die Uhr sowie Zahlungsoptionen per Kryptowährung und Banküberweisung, die Coda-Shop bietet nicht an. Die Preise entsprechen dem offiziellen Standardtarif, es handelt sich also nicht um eine Rabattplattform.

Vorteile Nachteile ✅ AutorisiertHonor of Kings Reseller – Geringes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ✅ 4,5/5Trustpilot (über 3.600 Bewertungen) – die höchste Anzahl unter den Plattformen mit empfohlenen Verkaufspreisen ✅ Live-Chat-Support rund um die Uhr ✅ Zahlungsmöglichkeiten per Kryptowährung und Banküberweisung ✅ Keine Anmeldung erforderlich – nur die Spieler-ID ❌ Kein Rabatt und kein Cashback – Spiele Coda-Shop Standardpreise ❌ 3.634 Bewertungen – geringere Nutzerbasis als bei den führenden Plattformen ❌ Bei hoher Auslastung kann die Zustellung bis zu 5 Minuten dauern

MooGoldAufgrund seines Status als autorisierter Wiederverkäufer ist das Risiko in Bezug auf die Nutzungsbedingungen vergleichbar mit dem von Coda-Shop, da Aufladungen ausschließlich über autorisierte Kanäle und unter Angabe der UID erfolgen. Die Preisgestaltung entspricht dem Standard Coda-Shop Einheitliche Preisgestaltung: von 80 Tokens für 0,99 $ bis zu 8.360 Tokens für 99,99 $, ohne Bonus-Token oder Rabatte. Wo MooGold Ein entscheidender Vorteil ist die Flexibilität bei der Bezahlung: Kredit-/Debitkarte, PayPal, E-Wallets, Banküberweisung und Kryptowährungen, wobei die beiden letztgenannten echte Alleinstellungsmerkmale darstellen. Die 4,5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot, basierend auf 3.634 Bewertungen, ist ein starkes Qualitätssignal, auch wenn die Anzahl der Bewertungen im Vergleich zu den führenden Plattformen eher bescheiden ist.

Der Nachfüllstrom ist sauber: Wählen Sie Honor of Kings on MooGold, wählen Sie Ihre Währung aus, geben Sie Ihre Spieler-ID ein und bezahlen Sie. Die Tokens werden sofort innerhalb von fünf Minuten gutgeschrieben, ohne dass zu irgendeinem Zeitpunkt eine Anmeldung oder die Weitergabe von Zugangsdaten erforderlich ist.

Für Käufer, die nach den besten Websites zum Einkaufen suchen Honor of KingsOnline aufladen,MooGoldBei „s“ stehen Zahlungsflexibilität und die Qualität des rund um die Uhr verfügbaren Supports im Vordergrund – und nicht etwa Preisvorteile. Wenn der Preis die einzige Priorität ist, Eibe or LootBar sind die besseren Tipps. Käufer, die autorisierte Händler für verschiedene Spielwährungen vergleichen, finden eine entsprechende Aufschlüsselung unter Die besten Websites zum Einkaufen Traumhafte Splitter online.

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7. LootBar [Von Tencent unterstützte Plattform mit der höchsten Trustpilot-Bewertung unter allen Anbietern]

Versandart Direktes Aufladen (von Tencent unterstützter Shop) ToS-Risiko LOW Startpreis ~0,77 $ (80 Token, geschätzt) / ~2,33 $ (240 Token) / ~38,99 $ (4180 Token) / ~77,99 $ (8360 Token) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Volle Rückerstattungsgarantie; Support rund um die Uhr; 4,9/5 Trustpilot (45.094 Bewertungen) – an erster Stelle dieser Liste

LootBarenthältder höchsteTrustpilot Bewertung auf jeder Plattform hier bei 4,9/5 von über 46.000 Nutzern. Das Unternehmen arbeitet zudem über offizielle Aufladekanäle mit Genehmigung mehrerer Spieleentwickler und gibt an, bei Zehntausenden von Bestellungen keinen einzigen Sperrfall verzeichnet zu haben. Der geschätzte Rabatt von ca. 22 % auf alle Token-Stufen macht es zu einer der besten Websites für den Kauf von Honor of Kings Online-Aufladung für Käufer, die erhebliche Einsparungen bei höchster Vertrauenswürdigkeit erzielen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ 4,9/5Trustpilot (über 46.000 Bewertungen) – an erster Stelle dieser Liste ✅ Tencent-unterstützt (Muttergesellschaft von TiMi Studio) ✅ ca. 22 % Rabatt auf alle Token-Stufen (geschätzt) ✅ Vollständige Rückerstattungsgarantie + Support rund um die Uhr ✅ Über 200 Spiele im Katalog – ausgereifte Plattform ❌ Alle Preise sind Richtwerte – bitte vor dem Kauf an der Kasse überprüfen ❌ Starker Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum – einige globale Zahlungsmethoden sind möglicherweise eingeschränkt ❌ Shop eines Drittanbieters – kein offizieller Kanal zum Aufladen des Spiels

LootBar deckt alle wichtigen Bereiche ab Honor of Kings Token-Nennwerte, die schätzungsweise 22 % unter den Standardkursen liegen: 80T ~0,77 $ | 240T ~2,33 $ | 400T ~3,89 $ | 560T ~5,45 | 830T ~7,79 $ | 1245T ~11,69 $ | 2508T ~23,39 $ | 4180T ~38,99 $ | 8360T ~77,99 $. Die vollständige Rückerstattungsgarantie gilt, wenn Tokens nicht geliefert werden oder unbrauchbar sind., und zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören Kredit-/Debitkarten, PayPal, sowie lokale Angebote. Bitte überprüfen Sie alle Preise an der Kasse, da sich Aktionspreise ändern können.

Der Aufladevorgang erfolgt direkt: Wählen Sie Honor of Kings on LootBar, wähle dein Token-Paket aus, gib deine Spieler-ID ein und bezahle. Die Token werden sofort bereitgestellt – ohne Anmeldung bei einem Konto, ohne Weitergabe von Zugangsdaten und ohne zwischengeschaltete Schritte zur Einlösung des Codes.

LootBar hat einen starken Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum, was die Zahlungsmöglichkeiten für einige Nutzer weltweit einschränken könnte. Trotz der Verbindung zu Tencent handelt es sich weiterhin um einen Shop eines Drittanbieters und nicht um den offiziellen Kanal., sodass Käufer, die nach den besten Websites zum Kauf suchen, Honor of Kings Bei Online-Aufladungen sollte der Rabatt von 22 % als Richtwert betrachtet werden, der vor Ort bestätigt werden muss. Das hier geltende Vertrauensmodell gilt auch für andere Währungen, darunter die Die besten Websites zum Einkaufen Valorant-Punkte online.

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8. El Dorado [Die günstigsten P2P-Preise mit Treuhand-Käuferschutz]

Versandart P2P-Marktplatz – UID-basierte direkte Aufladung durch den Verkäufer (nur Spieler-ID – keine Anmeldung) ToS-Risiko MEDIUM (P2P-Marktplatz) Startpreis 0,59 $ (16 Token) / 0,86 $ (80 Token, ca. 14 % Rabatt) / 2,60 $ (240 Token) / 86,91 $ (8000 Token) Lieferzeit 4–20 Min. (abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz TradeShield-Treuhandservice; Streitbeilegung; Live-Support rund um die Uhr; 4,4/5 Trustpilot (187.785 Bewertungen)

El Dorado ist die P2P-Marktplatz-Option auf dieser Liste – auf der einzelne Verkäufer ihre Artikel einstellen Honor of Kings Aufladedienste zu wettbewerbsfähigen Preisen. MEDIUM: Das Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen wird im Voraus offengelegt: P2P-Aufladedienste können Methoden verwenden, die nicht offiziell genehmigt sind von TiMi Studio, und das TradeShield-Treuhandsystem ist der entscheidende finanzielle Schutz, der dies abfedert. El Dorado verzeichnet mit 4,4/5 bei 187.785 Bewertungen eine der höchsten Bewertungszahlen auf dieser Liste Trustpilot Bewertungen, was sie zu einer der besten Websites für den Kauf macht Honor of KingsOnline aufladen

Vorteile Nachteile ✅ Günstigster Einstiegspreis auf dieser Liste: 0,59 $ (16 T) / 0,86 $ (80 T) ✅ TradeShield hält die Gelder so lange in Verwahrung, bis die Lieferung bestätigt wurde ✅ 4,4/5Trustpilot (187.785 Bewertungen) – hohe Anzahl an Bewertungen ✅ 4,9/5 Community-Bewertung (über 10,8 Mio. Bestellungen) ✅ Über 15 Zahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen ❌ MITTLERES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen – P2P wird nicht offiziell von TiMi Studio ❌ Lieferzeit 4–20 Min. – abhängig vom Verkäufer, keine sofortige Lieferung garantiert ❌ Vor dem Kauf unbedingt die Bewertungen der einzelnen Verkäufer prüfen

El Dorado basiert auf einem P2P-Modell, bei dem einzelne Verkäufer Tokens direkt über Ihre Spieler-ID aufladen, ohne dass seitens des Käufers eine Kontoanmeldung oder die Weitergabe von Zugangsdaten erforderlich ist. Die Preise gehören zu den günstigsten auf dieser Liste, die von 16T für 0,59 $ bis 8000T für 86,91 $ reichen, mit wettbewerbsfähigen Preisen im mittleren Segment wie 80T für 0,86 $ und 2400T für 25,99 $. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören Alles, Mastercard, American Express, Entdecken, Bitcoin, Google Pay, Apple Pay, sowie mehr als 15 weitere Methoden.

Der Kaufablauf verläuft wie folgt: Stöbern Honor of Kings Angebote ansehen, einen Verkäufer auswählen, Ihre Spieler-ID angeben und bezahlen. Die Gelder werden im TradeShield-Treuhandkonto hinterlegt und erst freigegeben, nachdem Sie die Lieferung der Token bestätigt haben., was je nach Reaktionszeit des Verkäufers 4 bis 20 Minuten dauert.

Für Käufer, die nach den besten Websites zum Einkaufen suchen Honor of KingsOnline aufladen,El DoradoDas mittlere ToS-Risiko ist der entscheidende Faktor, den es abzuwägen gilt. P2P-Verkäufer agieren außerhalb des von TiMi Studio empfohlenen Ökosystems, daher ist es unerlässlich, vor einer Kaufentscheidung die Verkäuferbewertungen und die Abschlussquoten zu überprüfen. Leser, die mit ähnlichen P2P-Dynamiken in anderen Handyspielen vertraut sind, finden eine vergleichbare Aufschlüsselung der Risiken in unserem Die besten Websites zum Einkaufen Mobile Legends-Diamanten onlineZusammenfassung.

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9. G2G [Größte Auswahl an Token-Nennwerten über ein vertrauenswürdiges P2P-Netzwerk]

Versandart P2P-Marktplatz – UID-basierte direkte Aufladung (nur Spieler-ID – keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko NIEDRIG-MITTEL (P2P-Marktplatz) Startpreis 0,17 $ (16 Token) / 0,86 $ (80 + Bonus-Token) / 77,72 $ (8000 + Bonus-Token) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz SSL-Verschlüsselung; Beilegung von Streitigkeiten zwischen Käufern und Verkäufern; 3,9/5 Trustpilot (über 55.900 Bewertungen)

G2G ist ein großer P2P-Gaming-Marktplatz mit dem breitesten Honor of Kings Auswahl an Tokens in dieser Liste – 12 globale Nennwerte, darunter die „Weekly Card“ (1,05 $) und die „Weekly Card Plus“ (3,23 $), die bei den meisten anderen Anbietern nicht erhältlich sind. Mit 221 aktiven Aufladeangeboten und wettbewerbsfähigen Preisen von 0,17 $ (16 Token) bis 77,72 $ (8000 + Bonus-Token) bietet die Seite die besten Möglichkeiten zum Kauf Honor of Kings Online-Aufladung für Käufer, die möchten eine maximale Bandbreite an Stückelungen bei gleichzeitig wettbewerbsfähigen P2P-Preisen.

Vorteile Nachteile ✅ Größte Auswahl: 12 internationale Währungen, darunter die Wochenkarte ✅ 221 aktive Aufladeangebote ✅ Wettbewerbsfähige Preise: 80+Bonus-T ab 0,86 $, 8000+Bonus-T ab 77,72 $ ✅ Wochenkarte + Wochenkarte Plus (einzigartige Kombination) ✅ SSL-Verschlüsselung bei allen Transaktionen ❌ 3,9/5Trustpilot (über 55.900 Bewertungen) – niedrigere Bewertung als die führenden Plattformen ❌ P2P-Modell – GERINGES BIS MITTLERES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen; kein autorisierter Wiederverkäufer ❌ Die P2P-Preise variieren je nach Verkäufer – bitte beim Bezahlvorgang überprüfen ❌ Vor dem Kauf unbedingt die Verkäuferbewertungen prüfen

G2G bietet die größte Auswahl an Tokens auf dieser Liste, darunter „Weekly Card“ (1,05 $) und „Weekly Card Plus“ (3,23 $) – Bonus-Token-Pakete im Abonnement-Stil, die auf den meisten anderen Plattformen hier nicht erhältlich sind. Die gesamte Spanne reicht von 16T (0,17 $) bis zu 8000+Bonus T (77,72 $)., mit wettbewerbsfähigen Preisen im mittleren Preissegment wie z. B. 560 + Bonus-T für 5,80 $ und 1200 + Bonus-T für 12,09 $. Alle Preise entsprechen den niedrigsten Angeboten der Verkäufer und können je nach Verkäufer variieren; bitte überprüfen Sie diese daher an der Kasse.

Der Kaufablauf verläuft wie folgt: Suche Honor of Kings on G2G, wählen Sie Ihre Währung und einen erstklassigen Verkäufer aus, geben Sie Ihre Spieler-ID ein und bezahlen Sie. Die Tokens werden sofort gutgeschrieben, ohne dass eine Anmeldung oder die Weitergabe von Zugangsdaten erforderlich ist., und mit über 221 Angeboten pro Konfession gibt es eine große Auswahl an konkurrierenden Angeboten zum Stöbern.

G2G gehört zu den besten Websites für den Kauf von Honor of Kings Online aufladen, obwohl die Bewertung bei 3,9/5 liegt Trustpilot Die Bewertung auf der Grundlage von über 55.900 Bewertungen liegt unter Eibe and El Dorado. Das ToS-Risiko ist gering bis mittel, da P2P-Auflademethoden von TiMi Studio nicht offiziell genehmigt sind., daher ist es unerlässlich, vor dem Kauf die Verkäuferbewertungen und Abschlussquoten zu überprüfen. Käufer, die P2P-Marktplätze für verschiedene Titel miteinander vergleichen, finden in unserem Die besten Websites zum Einkaufen V-Bucks onlineZusammenfassung.

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10. Itemku [Ideal für Käufer aus Südostasien, die Ratenzahlungsmöglichkeiten wünschen]

Versandart P2P-Marktplatz / Direkte Aufladung (je nach Verkäufer unterschiedlich) – Nur Spieler-ID ToS-Risiko NIEDRIG-MITTEL (P2P-Marktplatz) Startpreis Ab ca. 0,82 $ (80 Token) / ca. 2,19 $ (240 Token) / ca. 76,53 $ (8000 Token) Lieferzeit Sofort bis zu 10 Minuten (abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz Itemku Garantie; Kundenservice; 3,3/5 Trustpilot (1.297 Bewertungen) – der niedrigste Wert auf dieser Liste

Itemku ist ein auf Südostasien ausgerichteter P2P-Marktplatz mit einer Funktion, die kein anderer Anbieter auf dieser Liste bietet: Ratenzahlung bei größeren Aufladungen, sodass Käufer die Kosten für einen größeren Token-Kauf auf mehrere Zahlungen verteilen können. Allerdings beträgt die Bewertung 3,3/5 Trustpilot Die Bewertung aus 1.297 Bewertungen ist das schwächste Vertrauenssignal auf dieser Liste – das sei gleich vorweggenommen. Für Spieler aus Südostasien, die lokale Zahlungsmethoden und Ratenzahlungsoptionen benötigen, die anderswo nicht verfügbar sind, Itemku ist eine der besten Websites, um dort einzukaufen Honor of Kings Online aufladen.

Vorteile Nachteile ✅ Ratenzahlungsoption – einzigartig auf dieser Liste ✅ Größte Auswahl an Stückelungen, darunter 8T, 16T und 23T ✅ Lokale Zahlungsmethoden in Südostasien ✅ „Weekly Card“ und „Weekly Card Plus“ verfügbar ✅ Keine Anmeldung mit einem HoK-Konto erforderlich – nur die Spieler-ID ❌ 3,3/5Trustpilot (1.297 Bewertungen) – niedrigstes Vertrauenssignal auf der Liste ❌ Geringes bis mittleres ToS-Risiko – P2P wird nicht offiziell von TiMi Studio ❌ Die Lieferzeit variiert: sofort bis zu 10 Minuten, je nach Art des Angebots ❌ Nicht empfehlenswert für Einsteiger oder Spieler, denen Sicherheit besonders wichtig ist

Itemku bietet die größte Auswahl an Nennwerten auf dieser Liste, darunter 8-, 16- und 23-Token-Optionen, die sonst nirgendwo hier erhältlich sind. Die geschätzten Preise reichen von 80 T (~0,82 $) bis 8000 T (~76,53 $)., wobei auch „Weekly Card“ und „Weekly Card Plus“ verfügbar sind. Der Marktplatz vereint P2P-Angebote und direkte Aufladeangebote, für die jeweils lediglich Ihre Spieler-ID erforderlich ist. Zu den Zahlungsoptionen zählen Kredit-/Debitkarten, lokale Zahlungsmethoden aus Südostasien sowie Kryptowährungen.

Der Kaufablauf verläuft wie folgt: Stöbern Honor of KingsEinträge aufItemku, wählen Sie ein Angebot aus, geben Sie Ihre Spieler-ID ein und bezahlen Sie. Die Tokens werden innerhalb eines Augenblicks bis zu 10 Minuten gutgeschrieben, und dank der Ratenzahlungsoption können Käufer die Kosten für größere Aufladungen auf mehrere Zahlungen verteilen – eine wirklich nützliche Funktion für Käufe mit hohen Beträgen auf den südostasiatischen Märkten.

ItemkuDie Trustpilot-Bewertung von 3,3/5 bei 1.297 Bewertungen ist das schwächste Vertrauenssignal unter den besten Websites zum Einkaufen. Honor of KingsOnline aufladen.Dies ist eine regionsspezifische Option, die sich am besten für Käufer aus Südostasien eignet, die lokale Zahlungsmethoden oder flexible Ratenzahlungsmöglichkeiten benötigen., keine erste Wahl für Käufer, die Zugang zu höher platzierten Plattformen auf dieser Liste haben.

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So werden „Honor of Kings“-Token geliefert: Die Liefermethoden im Überblick

Sie haben die Versandarten der besten Websites zum Einkaufen kennengelernt Honor of Kings Online-Aufladung, auf die in den oben genannten Bewertungen Bezug genommen wird – hier erfahren Sie genau, was die einzelnen Optionen für Sie bedeuten Honor of KingsKonto.

Versandart So funktioniert es ToS-Risiko Plattformen, die es nutzen Geschenkkarte / Einlösecode Kaufen Sie einen Code auf dem Marktplatz. Sie erhalten ihn sofort per E-Mail oder über das Dashboard. Besuchen Sie Midasbuy.com, Spieler-ID eingeben, Code anwenden. Keine Anmeldung erforderlich. LOW Eneba, Codashop Direkte Aufladung (autorisiert) Geben Sie die Spieler-ID (UID) ein und wählen Sie ein Paket aus. Die Tokens werden sofort über autorisierte Kanäle gutgeschrieben. Es ist kein Passwort erforderlich. LOW SEAGM, MooGold, LootBar, Gamivo P2P-Marktplatz (UID-basiert) Wählen Sie ein Verkäuferangebot aus. Bezahlen Sie über einen Treuhandservice. Geben Sie ausschließlich Ihre Spieler-ID an. Der Verkäufer lädt Ihr Konto auf. Bestätigen Sie den Erhalt, bevor der Treuhandservice das Geld freigibt. NIEDRIG-MITTEL (verkäuferabhängig) Eldorado, G2G, Kinguin, Itemku

Eibe and Coda-ShopGeschenkkarte einlösen / Midasbuy Code-Marktplatz-Lieferung. SEAGM, MooGold, LootBar, undGamivo Autorisierte direkte Aufladung nutzen. El Dorado, G2G, Kinguin, undItemku sind P2P-Marktplätze – Filter für UID-basierte Angebote. Für Honor of Kings, Am sichersten ist die Lieferung ausschließlich per UID oder per Geschenkkarte über eine autorisierte Plattform. (Eibe, Coda-Shop, MooGold). Alle 10 Anbieter auf dieser Liste verwenden ausschließlich die Spieler-ID – keiner verlangt Ihre Honor of Kings Passwort für das Konto.

Preisvergleich für „Honor of Kings“-Token

Der offizielle Preis für 800 Tokens im Ingame-Shop beträgt 8,99 $. Jede der unten aufgeführten Drittanbieter-Plattformen wird mit diesem Referenzwert verglichen. Die Spalte „ToS-Risiko“ ist eine redaktionelle Ergänzung, die kein Mitbewerber anbietet – sie verwandelt eine Preistabelle in einen Leitfaden für Preis und Sicherheit, was für Käufer, denen neben der Suche nach den besten Kaufwebseiten auch der Schutz ihres Kontos am Herzen liegt, die wichtigste Spalte ist. Honor of KingsOnline aufladen.

Plattform Startpreis (80T) ToS-Risiko Versandart Eibe 0,86 $ (mit 10 % Cashback) LOW Gutscheincode (Einlösung bei Midasbuy) SEAGM €0.87 LOW Direktes Aufladen (UID) Coda-Shop €0.99 LOW Gutscheincode (Einlösung bei Midasbuy) Kinguin† 4,36 $ / 400 + Bonus (4,14 $ mit INGAME5) NIEDRIG-MITTEL P2P-Marktplatz (UID) Gamivo 1,74 $ Standard / 1,04 $ SMART* LOW Direktes Aufladen (UID) MooGold €0.99 LOW Direktes Aufladen (UID) LootBar* ~0,77 $ (geschätzt) LOW Direktes Aufladen (unterstützt von Tencent) El Dorado 0,86 $ (ca. 14 % Rabatt) MITTEL P2P-Marktplatz (UID) G2G† 0,86 $ (80 + Bonus T) NIEDRIG-MITTEL P2P-Marktplatz (UID) Itemku†* ~0,82 $ (geschätzt) NIEDRIG-MITTEL P2P / Direkte Aufladung (UID)

*Mit einem Sternchen gekennzeichnete Preise sind Schätzungen, die auf den Angeboten der Verkäufer, Cashback-Berechnungen und den Wechselkursen zum Zeitpunkt der Recherche basieren. Preise auf P2P-Marktplätzen (Kinguin, El Dorado, G2G, Itemku) variieren je nach Verkäufer und sind nicht garantiert. Zu den angezeigten Preisen können Gebühren hinzukommen. Überprüfen Sie vor dem Kauf stets die aktuellen Preise auf der jeweiligen Plattform.

Ist es sicher, „Honor of Kings“-Token auf Websites von Drittanbietern zu kaufen?

Ja – mit der richtigen Plattform und der richtigen Vertriebsmethode ist der Kauf Honor of Kings Token von Websites Dritter bergen ein überschaubares Risiko. Die besten Websites zum Kauf Honor of Kings Online-Aufladungen, bei denen ausschließlich die UID verwendet wird oder die per Geschenkkarte erfolgen, sind in der Praxis sicher. Entscheidend ist, dass Sie sich vor dem Kauf über zwei unterschiedliche Arten von Risiken im Klaren sind.

Zwei Arten von Risiken – und wie man sich vor ihnen schützt

Betrugsrisiko bedeutet, dass die Website die Zahlung entgegennimmt, Ihre Tokens jedoch niemals gutschreibt.. Schützen Sie sich davor, indem Sie mit PayPal oder eine Kredit-/Debitkarte, die beide Rückbuchungen ermöglichen, falls der Verkäufer die Lieferung nicht erbringt. Plattformen mit Treuhandsystemen wie El Dorado (TradeShield) hält die Gelder zurück, bis die Lieferung bestätigt ist. Jeder Anbieter auf dieser Liste akzeptiert Kredit- oder Debitkarten oder PayPal, sodass ein grundlegender Schutz vor Rückbuchungen für alle 10 verfügbar ist.

Das Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen ist davon unabhängig: Die Tokens werden zwar geliefert, doch die Liefermethode verstößt möglicherweise gegen die Nutzungsbedingungen von TiMi Studio, wodurch Ihr Konto später Maßnahmen ausgesetzt sein könnte. Eine Plattform kann betrugsfrei sein und dennoch ein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bergen. Alle 10 Anbieter auf dieser Liste verwenden ausschließlich die Spieler-ID, ohne dass ein Kontopasswort erforderlich ist, was bereits eine erhebliche Verringerung des Risikos im Hinblick auf die Nutzungsbedingungen darstellt.

Nutzungsbedingungen für „Honor of Kings“ – Stellungnahme

TiMi Studio erteilt den meisten Drittanbietern keine ausdrückliche Genehmigung. Zu den autorisierten Kanälen gehören Coda-Shop, SEAGM, MooGold, LootBar, undGamivo, die alle „Direct Top-Up“ über lizenzierte APIs nutzen und ein GERINGES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bergen.

P2P-Plattformen wie El Dorado, G2G, Kinguin, undItemku befinden sich in einer Grauzone: Es werden zwar keine Zertifikate angegeben, doch werden sie von TiMi Studio nicht offiziell empfohlen, wodurch sie ein NIEDRIGES BIS MITTLERES Risiko darstellen. Zu den besten Websites zum Kauf gehören Honor of KingsOnline aufladen,Bitte überprüfen Sie vor jedem Kauf über eine Drittanbieter-Plattform stets die aktuellen Nutzungsbedingungen auf der offiziellen Website von TiMi Studio.

Warnsignale, auf die man achten sollte

Achten Sie auf diese Warnzeichen, bevor Sie eine der besten Websites zum Einkaufen nutzen Honor of Kings Online aufladen:

„KostenlosHonor of Kings Behauptungen von „Token-Generatoren“ – das sind ausnahmslos 100 % Betrugsversuche. Kein seriöser Drittanbieter kann Token kostenlos generieren. Diese Websites stehlen Anmeldedaten oder installieren Malware.

Preise, die ohne Erklärung mehr als 40 % unter dem offiziellen Ladenpreis liegen – das ist für seriöse Unternehmen nicht tragbar.

Websites, die nach Ihren TiMi Studio or Honor of Kings Anmeldedaten für Konten bergen ein Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen. Hinweis: Keiner der Anbieter auf dieser Liste verlangt eine Kontoanmeldung – alle 10 verwenden ausschließlich eine Spieler-ID (UID) oder Geschenkkartencodes.

Zahlung ausschließlich in Kryptowährung ohne Käuferschutz oder Streitbeilegungsregelung.

Auf der Website sind weder Kontaktdaten noch Unternehmensangaben zu finden, und es gibt auch keine Angaben zu Rückerstattungs- oder Streitbeilegungsrichtlinien.

So wählen Sie die beste Website aus, um „Honor of Kings“-Token online zu kaufen

Die besten Websites zum Einkaufen Honor of Kings Bei Online-Aufladungen kommt es auf vier Kriterien an: Zahlungsmethode, Vertrauenswürdigkeit der Plattform, Käuferschutz und Übereinstimmung mit Ihrem Käuferprofil. Hier erfahren Sie, wie Sie jedes dieser Kriterien anwenden können.

1. Lieferart und Kontosicherheit (Hier beginnen)

Die Versandart bestimmt das Risiko im Rahmen der Nutzungsbedingungen – und damit ist sie der mit Abstand wichtigste Faktor. Für Honor of Kings Bei den Tokens gilt folgende Rangfolge: Gutscheincode von einem verifizierten Marktplatz (Eibe) > Direkte Aufladung bei autorisierten Partnern (Coda-Shop, SEAGM, MooGold, LootBar, Gamivo) > P2P-Marktplatz mit Treuhandservice (El Dorado, Kinguin, G2G, Itemku) – Filter für UID-basierte Auflistungen. Alle 10 Anbieter auf dieser Liste verwenden ausschließlich die Player-ID – eine Anmeldung über ein Konto ist nicht erforderlich. Im Abschnitt „Bereitstellungsmethoden“ weiter oben finden Sie eine vollständige Übersicht darüber, wie die einzelnen Methoden funktionieren und welche Plattformen sie nutzen.

2. Vertrauen in die Plattform und deren Ruf

Bei der Auswahl einer Plattform, die Sie noch nie genutzt haben, sind Vertrauenssignale wichtiger als der Einstiegspreis. Die drei wichtigsten Indikatoren, auf die Sie achten sollten:

Trustpilot Bewertung UND Anzahl der Bewertungen – 4,3/5 bei 296.398 Bewertungen (Eibe) hat weitaus mehr Gewicht als eine Bewertung von 4,9/5 bei 300 Bewertungen.

Offizieller vs. inoffizieller Status – Eibe, Coda-Shop, SEAGM, MooGold, undLootBar über die stärkste Befugnis oder institutionelle Unterstützung verfügen.

Liefermethode – Eine direkte Aufladung bei autorisierten Händlern ist sicherer als P2P, unabhängig von der Plattform TrustpilotErgebnis.

Die Plattformen mit dem höchsten Vertrauensniveau: LootBar (4,9/5, 45.094 Bewertungen, Tencent(unterstützt),Eibe (4,3/5, 296.398 Bewertungen, größte Nutzerbasis), Kinguin (4,6/5, 114.812 Bewertungen unter P2P). P2P-Marktplätze (El Dorado, G2G, Kinguin, Itemku) stützen sich auf individuelle Verkäuferbewertungen – filtern Sie nach der Versandart „Direct Top-Up“, um das Risiko zu verringern. Die niedrigste Vertrauensschwelle: Itemku (3,3/5, 1.297 Bewertungen).

3. Käuferschutz und Streitbeilegung auf der Plattform

Rückbuchung bei der Zahlungsmethode (PayPal, Kredit-/Debitkarte) stellt den grundlegenden Schutz dar – dieser ist auf allen 10 Plattformen in diesem Leitfaden verfügbar. Die Treuhandfunktion auf Plattformebene bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe: El Dorado„TradeShield“ hält die Zahlung zurück, bis Sie die Lieferung bestätigen, und das Streitbeilegungssystem storniert die Transaktion, falls ein Verkäufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. KinguinDie Streitbeilegung auf dem Marktplatz von „“ gilt auch für nicht gelieferte Bestellungen. Keine der Plattformen auf dieser Liste verlangt eine Zahlung ausschließlich in Kryptowährung. Alle 10 akzeptieren Kredit- oder Debitkarten oder PayPal, wodurch bei jedem Einkauf ein grundlegender Schutz vor Rückbuchungen gewährleistet ist.

4. Produktpalette und Verfügbarkeit der Bezeichnungen

Nicht jede Plattform führt alle Stückelungen:

Größte Auswahl an Stückelungen: G2G (12 globale Laufzeiten, darunter „Weekly Card“ und „Weekly Card Plus“) sowie Itemku (einschließlich seltener 8T-, 16T- und 23T-Packs).

Das umfassendste Standardsortiment: SEAGM (alle Standard-Nennwerte sowie die „Weekly Card“ und die „Weekly Card Plus“).

Standard-Zulassungsbereich: Eibe, Coda-Shop, MooGold alle wichtigen Konfessionen abdecken; LootBar deckt alle Stufen ab, mit einem geschätzten Rabatt von ca. 22 %.

Die P2P-Verfügbarkeit schwankt: El Dorado, G2G, Kinguin, undItemku hängen von den aktuellen Verkaufsangeboten ab.

5. Die richtige Plattform für Ihr Käuferprofil finden

Käufer, für den Sicherheit an erster Stelle steht → Eibe (Gutscheincode, keine Anmeldung erforderlich, 10 % Cashback, 296.398 TrustpilotRezensionen) oderCoda-Shop (Gutscheincode über Midasbuy – der einzige vollständig offizielle Ökosystem-Flow auf dieser Liste, kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen).

→ Eibe (Gutscheincode, keine Anmeldung erforderlich, 10 % Cashback, 296.398 TrustpilotRezensionen) oderCoda-Shop (Gutscheincode über Midasbuy – der einzige vollständig offizielle Ökosystem-Flow auf dieser Liste, kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen). Günstigster Preis pro Token → LootBar (geschätzt: ~0,77 $/80 T, Tencent-bewertet, 4,9/5Trustpilot), Gamivo SMART (1,04 $/80 T) oder SEAGM(0,87 $/80 T).

→ LootBar (geschätzt: ~0,77 $/80 T, Tencent-bewertet, 4,9/5Trustpilot), Gamivo SMART (1,04 $/80 T) oder SEAGM(0,87 $/80 T). Käufer aus Südostasien → SEAGM (über 300 regionale Zahlungsmethoden) oder Itemku (Ratenzahlungen, in Südostasien übliche Zahlungsmethoden).

→ SEAGM (über 300 regionale Zahlungsmethoden) oder Itemku (Ratenzahlungen, in Südostasien übliche Zahlungsmethoden). P2P mit Rabattcode eingerichtet → Kinguin (Code INGAME5: 5 % Rabatt, 4,6/5 Trustpilot, 114.812 Bewertungen).

→ Kinguin (Code INGAME5: 5 % Rabatt, 4,6/5 Trustpilot, 114.812 Bewertungen). Absolut günstigster Einstiegspreis → G2G (0,17 $ für 16 Tokens) oder El Dorado (0,59 $ für 16 Tokens).

Nutzen Sie dies als Entscheidungshilfe und nicht als Rangliste. Kommen Sie zu dem klaren Schluss „Das ist genau das Richtige für mich“, bevor Sie die besten Websites zum Kauf auswählen. Honor of Kings Laden Sie online ein, ganz nach Ihrer individuellen Situation.

Mein abschließendes Fazit zu den besten Websites, auf denen man „Honor of Kings“-Guthaben online kaufen kann

Nach einer Bewertung aller 10 Plattformen hinsichtlich Vertrauensindikatoren, Versandart, Preisgestaltung und Käuferschutz sind dies die besten Websites zum Kauf von Honor of Kings Die Entscheidung für eine Online-Aufladung hängt von Ihren individuellen Prioritäten ab. Hier finden Sie die entscheidenden Faktoren im Überblick:

Für die beste Gesamtkombination aus Sicherheit, Cashback und Zahlungsvielfalt → Eibe . Die Zustellung des Gutscheincodes erfolgt ohne Anmeldung, mit 10 % wiederkehrendem Cashback und einer Bewertung von 4,3/5 von 296.398 Nutzern Trustpilot Bewertungen – die größte Bewertungsdatenbank auf dieser Liste.

→ . Die Zustellung des Gutscheincodes erfolgt ohne Anmeldung, mit 10 % wiederkehrendem Cashback und einer Bewertung von 4,3/5 von 296.398 Nutzern Trustpilot Bewertungen – die größte Bewertungsdatenbank auf dieser Liste. Für eine offizielle Aufladung ohne Risiko → Coda-Shop . Sofortige Bereitstellung und der einzige vollständig offizielle Ecosystem-Flow auf dieser Liste – Codes können direkt auf Tencent„s eigene“MidasbuyPortal

→ . Sofortige Bereitstellung und der einzige vollständig offizielle Ecosystem-Flow auf dieser Liste – Codes können direkt auf Tencent„s eigene“MidasbuyPortal Für den günstigsten Preis pro Token → LootBar . Tencent-bewertet, 4,9/5Trustpilot (45.094 Bewertungen), geschätzter Rabatt von ca. 22 % (ca. 0,77 $/80T). Oder Gamivo SMART für 1,04 $/80 T, sofern Sie ein Abonnement haben.

→ . Tencent-bewertet, 4,9/5Trustpilot (45.094 Bewertungen), geschätzter Rabatt von ca. 22 % (ca. 0,77 $/80T). Oder Gamivo SMART für 1,04 $/80 T, sofern Sie ein Abonnement haben. Für Käufer aus Südostasien → SEAGM . Über 300 regionale Zahlungsmethoden, 0,87 $/80T, sofortige Lieferung auf UID-Basis.

→ . Über 300 regionale Zahlungsmethoden, 0,87 $/80T, sofortige Lieferung auf UID-Basis. Für den größten etablierten P2P-Marktplatz mit einem Rabattcode → Kinguin . Mit dem Code INGAME5 erhalten Sie 5 % Rabatt, 4,6/5 Trustpilot (114.812 Bewertungen, höchste Anzahl an P2P-Bewertungen).

→ . Mit dem Code INGAME5 erhalten Sie 5 % Rabatt, 4,6/5 Trustpilot (114.812 Bewertungen, höchste Anzahl an P2P-Bewertungen). Für den absolut günstigsten P2P-Preis mit Treuhandschutz → El Dorado . Ab 0,59 $ (16T) / 0,86 $ (80T) mit TradeShield-Treuhandservice – akzeptieren Sie ein MITTLERES Risiko gemäß den Nutzungsbedingungen.

→ . Ab 0,59 $ (16T) / 0,86 $ (80T) mit TradeShield-Treuhandservice – akzeptieren Sie ein MITTLERES Risiko gemäß den Nutzungsbedingungen. Für die größte Auswahl an Wertmarken-Nennwerten → G2G. 12 globale Nennwerte, darunter „Weekly Card“ und „Weekly Card Plus“, 221 aktive Notierungen.

Unabhängig von Ihrem Budget oder Ihrem Risikoprofil: Die besten Websites zum Kauf von Honor of Kings Alle Online-Aufladedienste auf dieser Liste haben eines gemeinsam: Sie verwenden ausschließlich die Spieler-ID – es ist keine Kontoanmeldung erforderlich und es werden keine Passwörter weitergegeben.

Häufig gestellte Fragen