Die besten Möglichkeiten, einem Freund Robux zu schenken – 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Haftungsausschluss: Die einzige integrierte Möglichkeit bei Roblox, Robux direkt zu versenden – die Funktion „Robux senden“ – erfordert ein Roblox-Plus-Abonnement und unterliegt strengen Beschränkungen. Daher ist ein offizieller Geschenkkartencode nach wie vor der sicherste und universellste Weg. Methoden, bei denen Anmeldedaten weitergegeben werden müssen, verstoßen gegen die Roblox Nutzungsbedingungen und Sperrung von Risikokonten. Eibe stellt diese Informationen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung.

Zu den besten Geschenkideen gehören Robux an einen Freund, einen Beamten Roblox Ein Geschenkkartencode ist die einfachste und sicherste Methode. Dein Freund löst ihn ein unter roblox.com/redeem selbst, sodass kein Kontozugang geteilt wird. Ich habe jede Methode zum Verschenken getestet Robux, von Geschenkkarten bis hin zu Gruppenauszahlungen, sortiert nach Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit, sowie die Höhe der Robux wie viel es wert ist und was dein Freund damit machen kann, sobald es angekommen ist.

Dieser Leitfaden behandelt die besten Möglichkeiten, Geschenke zu machen Robuxan einen Freund zum Geburtstag, als Belohnung oder einfach nur so Robux einem Freund, bevor ihr euch das nächste Mal trefft.

Was ist Robux? Die Währung von Roblox erklärt

Robux ist die einzige virtuelle Währung, die alles in Roblox. Alle Avatar-Accessoires, Game-Pässe und Upgrades innerhalb des Spiels sind in Robux, und genau das macht es zu einem universellen Geschenk für alle von Spielern erstellten Spiele. Mit einem Geschenkgutschein kann dein Freund alles kaufen, was er möchte – plattformübergreifend.

Die Spieler erhaltenRobuxauf drei Arten:Direktkauf auf der Roblox Website oder mobile Apps (das Internet bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis), als Entwickler, der Artikel innerhalb von Erlebnissen verkauft, oder über eine Roblox Geschenkkarte, also einfach eine Prepaid-Karte Robux Guthaben eingelöst bei roblox.com/redeem. Beachten Sie, dassRoblox Plus, das Abonnement, das am 30. April 2026 „Premium“ abgelöst hat, umfasst nicht Robux in der Basisstufe.

Das ist das Wichtigste, was Sie wissen sollten, bevor Sie ein Geschenk machen: Robuxist ein geschlossener Regelkreis. Spieler können weder Auszahlungen vornehmen noch handeln Robux zurück in Dollar. Nur verifizierte Entwickler können ihre verdienten Robux über Developer Exchange (DevEx), wofür 30.000 verdiente Punkte erforderlich sind Robux, Identitätsprüfung und ein Mindestalter von 13 Jahren.

Genau deshalb funktioniert das Schenken so gut: begabtRobux dient ausschließlich der Ausgabe, niemals als Einnahmequelle. Dein Freund löst den Code ein und der Robux sind sofort einsatzbereit, ohne dass eine Registrierung erforderlich ist. Für Eltern ist eine Geschenkkarte zudem sicherer als das direkte Aufladen eines Kontos, da keine Zahlungsdaten weitergegeben werden.

Wissen, wieRobux Das schützt Sie auch vor Betrügern, die gegen eine Gebühr direkte Überweisungen versprechen. Offizielle Geschenkkarten gehören nach wie vor zu den besten Möglichkeiten, jemandem eine Freude zu machen. Robux einen Freund sicher.

Wie viel ist Robux eigentlich wert? Das Zwei-Tarif-System

Robux hat zwei Wechselkurse, und deren Verwechslung ist der Hauptgrund dafür, dass Menschen falsch einschätzen, wie viel Robuxwert.Für Geschenkekäufer ist der Kaufpreis am wichtigsten: Für 9,99 $ bekommt man 1.000 Robux bei Einlösungen im Internet, auf dem Desktop und mit Geschenkkarten – etwa 0,01 US-Dollar pro Robux. Auf dem Handy bekommt man für dieselben 9,99 $ nur etwa 800 Robux wegen der App-Store-Gebühren. Eine Karte im Wert von 49,99 $ bietet 4.500 Robux, ein günstigerer Tarif als die 9,99-Dollar-Stufe.

The Erfahrung in der Entwicklung Der Satz entspricht dem Betrag, den Entwickler bei einer Auszahlung erhalten: 0,0035–0,0038 $ pro Robux, drei- bis viermal weniger als der Kaufpreis. Ab dem 8. Juni 2026 gilt ein höherer Satz für US-Urheber ab 18 Jahren (~0,0054 $).

BegabtRobux kann unabhängig vom Kurs nur ausgegeben werden – eine Auszahlung ist nicht möglich. Auch die Marktplatzgebühr von 30 % spielt eine Rolle: Wenn du etwas über einen Game Pass oder einen Gegenstand verschenkst, erhält dein Freund nur 70 Robuxpro 100 ausgegebenen. A Roblox Geschenkkarten-Ausfälle, die komplett ausfallen, was es zu einer der besten Möglichkeiten macht, ein Geschenk zu machen Robux einem Freund auf effiziente Weise.

Kann man Robux direkt im Spiel verschenken?

Das ist das Erste, wonach die meisten Leute suchen, und die Antwort lautet: Ja, allerdings mit erheblichen Einschränkungen, je nachdem, welche Methode man verwendet. Roblox verfügte nicht über ein natives Peer-to-Peer-System Robux Übertragung während des größten Teils seiner Geschichte. Das änderte sich im Jahr 2026 mit der Einführung der Funktion „Senden“ Robux Funktion, doch aus den unten genannten Gründen bleibt der Weg über Geschenkkarten die sicherste und universellste Option.

Robux versenden (über Roblox Plus) – Neu im Jahr 2026

Gestartet am 30. April 2026, Roblox Plus„s (4,99 $/Monat) Senden“ RobuxFunktion ermöglicht es Abonnenten, zu senden Robux direkt an einen Freund, völlig gebührenfrei und mit sofortiger Zustellung. Der Empfänger benötigt kein Abonnement, um die Sendung zu erhalten.

Es gelten folgende Einschränkungen:500 pro Tag, 1.000 pro Monat (Standard); 5.000 pro Tag, 10.000 pro Monat bei zweistufiger Verifizierung. Bei Konten von Minderjährigen unter 16 Jahren ist für jede Überweisung die Zustimmung der Eltern erforderlich. Bei Beträgen über 1.000 Robux, bleibt eine Geschenkkarte eine der besten Möglichkeiten, jemandem eine Freude zu machen Robuxan einen Freund.

Game Pass oder Kauf von Gegenständen (die klassische Umgehungslösung)

Dein Freund erstellt einen Game Pass zum Preis von Robux innerhalb ihres veröffentlichten Erfahrungshorizonts; man kauft es, abzüglich Roblox‘s 30-prozentiger Anteil. Damit dein Freund 100 erhält Robux, eine 143 kaufenRobux pass. Das ist eine Möglichkeit, zu senden Robux an einen Freund, funktioniert aber nur für Creator mit einer veröffentlichten Erfahrung.

Gruppenauszahlungen (Erweitert)

Wenn du und dein Freund euch ein Roblox Gruppe und Sie verwalten die Mittel der Gruppe, können Sie eine einmalige Auszahlung von der Finanzen Tab – eine der besten Möglichkeiten zum Senden Robux an einen Freund. Neue Mitglieder müssen nach ihrem Beitritt 14 Tage warten, bevor sie auszahlungsberechtigt sind – es geht also nicht sofort.

Warum Geschenkkarten für die meisten Menschen die beste Wahl sind

Roblox Geschenkkarten sind universell einsetzbar: kein Abonnement, keine Übertragungsbeschränkungen, keine 30-prozentige Gebühr, in jeder Region gültig. Sie sind die beste Option für Nicht-Spieler, beispielsweise für Eltern, die etwas für ihr Kind kaufen. Der Empfänger löst den Code unter roblox.com/redeem – Keine Anmeldung erforderlich, sofortige Gutschrift. Siehe unsere So fügen Sie etwas hinzuRobuxGeschenkkarte für die vollständige Anleitung zur Einlösung.

Die besten Möglichkeiten, Robux zu verschenken – Schritt für Schritt

Hier sind die drei legitimen Methoden zum Verschenken, geordnet von der einfachsten und sichersten bis zur komplexesten. Zu jeder Methode gibt es eine übersichtliche Aufschlüsselung, für wen sie geeignet ist, wie sicher sie ist und welche genauen Schritte zu befolgen sind.

1. Offizieller Roblox-Geschenkkartencode [Am besten und sichersten]

Das ist die Methode, die ich jedem empfehle, von Eltern, die etwas für ihre Kinder kaufen, bis hin zu Freunden, die sich gegenseitig zum Geburtstag beschenken – eine der besten Möglichkeiten, jemandem eine Freude zu machen Robux Für einen Freund hat es die wenigsten beweglichen Teile.

Schritte:

Kaufen Sie ein offizielles Roblox Geschenkkartencode von einem vertrauenswürdigen Händler. Eibe verkauft digitale Codes mit sofortiger Lieferung zum oder unter dem üblichen Verkaufspreis; die aktuellen Preise finden Sie auf der Die besten Websites, um Robux online zu kaufen. Sende den Code an deinen Freund – ganz so, wie ihr normalerweise miteinander kommuniziert. Dein Freund löst es ein bei roblox.com/redeem auf eigene Rechnung – die Gutschrift erfolgt sofort. Erledigt. Keine gemeinsame Nutzung des Kontos, keine Gebühren, keine Wartezeiten.

Bonus-Tipp:Roblox Geschenkkarten enthalten oft einen exklusiven Bonus-Avatar-Gegenstand – ein Extra, das dein Freund bei einer direkten Aufladung nicht erhalten kann – eine nette Überraschung zusätzlich zu den Robuxselbst.

2. Kaufe einen Game Pass oder einen von deinem Freund erstellten Gegenstand [Am besten für Kreative]

Wenn dein Freund Erlebnisse auf Roblox, das ist eine Möglichkeit, zu senden Robux direkt über den Marktplatz an einen Freund, wodurch der Verkauf an Ihren Freund als Verkäufer weitergeleitet wird.

Schritte:

Dein Freund erstellt einen Game Pass zum Preis von Robux um den von Ihnen beabsichtigten Spendenbetrag unter Berücksichtigung der Gebühr von 30 % zu erhalten. Um 700 zu erhalten Robux, der Preis für den Pass beträgt 1.000. Sie schicken dir den direkten Link. Sie kaufen es auf eigene Rechnung; das Robux wird sofort von Ihrem Guthaben abgezogen. Roblox leitet etwa 70 % auf das Guthaben deines Freundes weiter und behält 30 % ein. The Robux kann kurzzeitig als „ausstehend“ angezeigt werden, bevor der Status geklärt wird.

Wesentliche Einschränkung: Dein Freund braucht eine veröffentlichte Erfahrung, da Spielpässe nur darin enthalten sind, weshalb dies für Gelegenheitsspieler ungeeignet ist. Außerdem ist es weniger effizient als eine Geschenkkarte – man erhält 1.000 Robux kostet etwa 1.430 Robux im Wert von Fahrkarten. Weitere Informationen zur Funktionsweise der Plattform finden Sie unter So können Sie spendenRobux um die Marktentwicklung eingehend zu verstehen.

3. Gruppenauszahlungen [Erweitert]

Gruppenauszahlungen sind eine offizielle Roblox Funktion, mit der Gruppeninhaber Inhalte verbreiten können Robux vom Guthaben der Gruppe an die Mitglieder. Das ist zwar zulässig, gehört aber zu den besten Möglichkeiten, etwas zu verschenken Robuxan einen Freund, ichEs hat die meisten Einstellungsmöglichkeiten.

Schritte:

Du und dein Freund tretet demselben bei Roblox Gruppe; neue Mitglieder müssen 14 Tage warten, bevor sie auszahlungsberechtigt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Gruppe über eine RobuxSaldo. Als Eigentümer oder Mitglied mit Berechtigungen für „Gruppenumsatz“ gehen Sie zu Finanzen, dannAuszahlungen. Geben Sie unter „Einmalige Auszahlung“ den Benutzernamen Ihres Freundes und den Betrag ein. Bestätigen Sie dies mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung; die Robux Überweisungen innerhalb von 72 Stunden.

Wesentliche Einschränkung: Die 14-tägige Wartezeit macht dies als schnelles Geschenk unmöglich. Ein Geschenkgutschein ist schneller, wenn du etwas verschicken musst Robux dringend an einen Freund.

Was man beim Schenken NICHT tun sollte Robux

Die meisten Fehler bei Schenkungen lassen sich vermeiden, und die im Folgenden aufgeführten haben konkrete Konsequenzen für beide beteiligten Konten.

Geben Sie die Anmeldedaten für Ihr Konto nicht weiter. Das Einloggen in das Konto eines Freundes oder die Weitergabe eines Passworts verstößt gegen Roblox„Nutzungsbedingungen und riskiert eine dauerhafte Sperrung. Es gibt keine legitime Methode unter den Die besten Geschenkideen Robux an einen Freund erfordert ein Passwort.

Das Einloggen in das Konto eines Freundes oder die Weitergabe eines Passworts verstößt gegen Roblox„Nutzungsbedingungen und riskiert eine dauerhafte Sperrung. Es gibt keine legitime Methode unter den erfordert ein Passwort. Meiden Sie Websites, die „kostenlose Robux“ versprechen. Keine Website eines Drittanbieters kann Folgendes generieren oder senden Robux kostenlos. Diese Websites sammeln Anmeldedaten über gefälschte Verifizierungsformulare.

Keine Website eines Drittanbieters kann Folgendes generieren oder senden Robux kostenlos. Diese Websites sammeln Anmeldedaten über gefälschte Verifizierungsformulare. Hüten Sie sich vor inoffiziellen „Geschenkdiensten“. Dienste, die behaupten, Robux Eine direkte Bezahlung gegen Entgelt kann zu einer Überprüfung oder Einschränkung Ihres Kontos führen. Halten Sie sich an die hier beschriebenen offiziellen Verfahren.

Dienste, die behaupten, Robux Eine direkte Bezahlung gegen Entgelt kann zu einer Überprüfung oder Einschränkung Ihres Kontos führen. Halten Sie sich an die hier beschriebenen offiziellen Verfahren. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Regionalkompatibilität. A Roblox Ein in einer Region gekaufter Geschenkgutschein kann möglicherweise nicht auf einem Konto eingelöst werden, das auf eine andere Region eingestellt ist. Eibe gibt bei jedem Eintrag die Region deutlich an; erfahren Sie So kaufen Sie einRobuxWeitere Informationen.

A Roblox Ein in einer Region gekaufter Geschenkgutschein kann möglicherweise nicht auf einem Konto eingelöst werden, das auf eine andere Region eingestellt ist. Eibe gibt bei jedem Eintrag die Region deutlich an; erfahren Sie So kaufen Sie einRobuxWeitere Informationen. Lösen Sie den Code nicht selbst ein. Du kaufst es und schickst es; dein Freund löst es auf seinem eigenen Konto ein. Das ist die sicherste Art, etwas zu versenden. Robuxan einen Freund.

Wie viel Robux solltest du verschenken?

Das ist die Frage, die den meisten Menschen Kopfzerbrechen bereitet. Zu wenig wirkt wie eine Alibigeste, zu viel lässt einen an sich selbst zweifeln. Die folgende Tabelle zeigt die gängigen Nennwerte von Geschenkkarten Robux Beträge und vermittelt Ihnen ein praktisches Gefühl dafür, was man mit jedem einzelnen davon im Spiel tatsächlich kaufen kann.

Preis Robux (Web/Desktop/Geschenkkarte) Geeignet für €4.99 500 Robux Ein einzelner kleiner Gegenstand oder ein Accessoire €9.99 1,000 Robux Ein Kleidungsstück oder ein paar Accessoires €19.99 1,700 Robux Ein Geburtstagsgeschenk, das die meisten Spielpässe abdeckt und eine ganze Menge Avatar-Gegenstände enthält €49.99 4,500 Robux Ein größerer Anlass oder eine schwere RobloxSpieler €99.99 10,000 Robux Der engagierte Spieler, der regelmäßig Kosmetikartikel durchgeht

Die erste Anlaufstelle für die besten Geschenkideen Robuxfür einen Freund ist1,000 Robuxfür 9,99 $ – eine sichere und geschätzte Standardoption. Eibe liegt in dieser Preisklasse oft etwas unter dem Einzelhandelspreis.

Der Wert steigt bei höheren Stückelungen: Die Karte für 49,99 $ bietet 4.500 Robux, ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis pro Robux als die 9,99-Dollar-Stufe.

24,99 $ / 2.000 Robux Diese Karte ist die zuverlässige Mittelklasse-Wahl für alle, die sich nicht sicher sind, was sie kaufen sollen., großzügig, ohne dabei zu übertreiben, und eine der besten Möglichkeiten, ein Geschenk zu machen Robux als Geschenk zum ersten Geburtstag für einen Freund.

Für jüngere Kinder eignet sich die Karte für 9,99 $ als Einstieg; Erhöhen Sie den Preis auf 24,99 $, sobald Sie wissen, wie viel sie ausgeben. Erfahren Sie mehr So fügen Sie etwas hinzuRobux auf ein Unterkonto für die Einlöseschritte.

Web vs. App: Hol dir 25 % mehr Robux

Das ist einer der nützlichsten Tipps, die ich jedem geben kann Roblox Spieler, und das gilt direkt für jeden, der vorhat, Robux für sich selbst oder einen Freund bei der Einlösung beraten. Immer kaufen oder aufladen Robux über einen Webbrowser unter Roblox.com, nicht dasiOS or Android app. Aufgrund der 30-prozentigen App-Store-Gebühr von Apple und Google reichen dieselben 9,99 Dollar für 1.000 Robux im Web gegenüber nur etwa 800 auf Mobilgeräten.

Geschenkkarten umgehen dieses Problem komplett– bei 1.000Robux Die Karte bringt 1.000 Robux unabhängig davon, wie der Beschenkte sie einlöst – und genau deshalb ist eine Geschenkkarte eine der besten Möglichkeiten, jemandem eine Freude zu machen Robuxan einen Freund.

Wenn dein Freund etwas kauft Robux Wenn sie das in Zukunft direkt tun, sagen Sie ihnen, sie sollen den Browser nutzen, nicht die App. Bei monatlichen Käufen im Wert von 9,99 $ über ein Jahr hinweg macht das einen Unterschied zwischen etwa 9.600 und 12.000 aus. Robux bei gleichen Ausgaben.

Weitere Informationen zum Verschenken Robux und durch Plattformmechaniken ein Gleichgewicht aufbauen – siehe unsere Wie man Geld verdientRobuxLeitfaden.

Was dein Freund mit „Gifted“ tun kann (und was nicht) Robux

Der größte Punkt, der vor dem Verschenken für Verwirrung sorgt Robux Die Frage ist, ob es wieder in Geld umgewandelt werden kann. Das ist nicht möglich. Hier ist die Aufschlüsselung.

Was dein Freund mit „Gifted“ machen kann Robux:

Ausgeben auf Avatar-Gegenstände, Hüte, Gesichter und limitierte Kosmetikartikel im gesamten RobloxAvatar-Shop.

auf Avatar-Gegenstände, Hüte, Gesichter und limitierte Kosmetikartikel im gesamten RobloxAvatar-Shop. Spielpässe und Upgrades im Spiel kaufen in jeder Erfahrung, die ihnen dies bietet.

in jeder Erfahrung, die ihnen dies bietet. Premium-Erlebnisse freischalten sowie Entwicklerprodukte.

sowie Entwicklerprodukte. Guthaben auf ein Roblox Plus Abonnementpaket, je nachdem, wie die Karte gutgeschrieben wird.

Was dein Freund nicht kann:

Lass es dir auszahlen. BegabtRobux ist ein geschlossenes System. Nur Entwickler können verdiente RobuxdurchErfahrung in der Entwicklung, und verdiente nur Robuxerfüllt die Voraussetzungen.

BegabtRobux ist ein geschlossenes System. Nur Entwickler können verdiente RobuxdurchErfahrung in der Entwicklung, und verdiente nur Robuxerfüllt die Voraussetzungen. Handelt damit frei. Roblox Beim Handel geht es um Avatar-Gegenstände, nicht um Rohstoffe. RobuxSalden.

Roblox Beim Handel geht es um Avatar-Gegenstände, nicht um Rohstoffe. RobuxSalden. Ich leite es an dich zurück. Sobald der Gutschein eingelöst wurde, gibt es keine Rückerstattungsmöglichkeit mehr.

Sobald der Gutschein eingelöst wurde, gibt es keine Rückerstattungsmöglichkeit mehr. Verwenden Sie es im FreienRoblox. Auf keiner anderen Plattform hat es irgendeinen Wert.

Durch diese Obergrenzen entfällt die Frage „Hätte ich stattdessen lieber Bargeld schenken sollen?“ gänzlich. Geschenkt Robux dient dem Spielspaß – und genau deshalb ist eine Geschenkkarte nach wie vor eine der besten Möglichkeiten, jemandem eine Freude zu machen Robux einem Freund, insbesondere jüngeren Spielern.

Fazit: Die besten Geschenkideen Robuxan einen Freund

Nachdem ich alle Methoden durchgesehen habe, lautet meine Empfehlung für die besten Möglichkeiten, Geschenke zu überreichen Robux An einen Freund hat sich nichts geändert: Kauf ein offizielles Roblox Kaufen Sie einen Geschenkkartencode bei einem vertrauenswürdigen Verkäufer und leiten Sie den Code weiter. Er ist regionenübergreifend gültig, erfordert kein Abonnement, es fallen keine Plattformgebühren an, und Ihr Freund kann ihn einlösen unter roblox.com/redeem auf eigene Rechnung in weniger als zwei Minuten.

Für den Betrag:

9,99 $ (1.000 Robux ) Umfasst einen praktischen Gegenstand oder ein paar Accessoires – ein gutes Geschenk für den Einstieg.

Umfasst einen praktischen Gegenstand oder ein paar Accessoires – ein gutes Geschenk für den Einstieg. 24,99 $ (2.000 Robux ) ist die bewährte Standardwahl für einen Geburtstag – großzügig, ohne übertrieben zu sein.

ist die bewährte Standardwahl für einen Geburtstag – großzügig, ohne übertrieben zu sein. 49,99 $ oder mehr für einen größeren Anlass oder einen Spieler, der tief im Spiel steht Roblox.

Eibe ist der Händler, auf den ich die Leute hinweise, wenn es um Roblox Geschenkkarten: offizielle Codes, sofortige Lieferung, Preise in der Regel auf oder unter dem Einzelhandelspreis.

So verschenken Sie etwasRobux Es läuft auf einen Grundsatz hinaus: Nutzen Sie offizielle Kanäle, geben Sie niemals den Zugang zu Ihrem Konto weiter und wählen Sie den Betrag passend zum Anlass. Zu den besten Möglichkeiten, Geschenke zu machen, gehören Robux Für einen Freund sind Geschenkkarten genau das Richtige.

★ Die preiswerteste Möglichkeit, Robux zu verschenken Eibe Bei Eneba einkaufen

Häufig gestellte Fragen