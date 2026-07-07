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Die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Die Wahl der Währung hängt davon ab, was Sie konkret davon erwarten. Der Preis pro Orb spielt zwar eine Rolle, aber ebenso wichtig sind die Liefergeschwindigkeit, das Vertrauen in die Plattform und der Schutz, den die Website Ihnen bietet, falls etwas schiefgeht.

Diese Abwägung sieht für jeden anders aus. Konsolenspieler, Großabnehmer und Einsteiger Power over Ethernet 2 Käufer von Währungen haben alle unterschiedliche Prioritäten, und die Plattform, die für einen Käufertyp die beste Wahl ist, wird den Anforderungen eines anderen oft nicht gerecht.

Ich habe 10 Plattformen anhand derselben Bewertungskriterien geprüft: Lieferart, Vertrauenssignale, Käuferschutz, regionale Abdeckung und Preisgestaltung pro „Divine Orb“ bei verschiedenen Packungsgrößen . Jeder Wert wird in Echtzeit anhand der aktuellen Marktpreise der Liga überprüft. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung, die auf Ihr Käuferprofil zugeschnitten ist. Wenn Sie wissen, worauf Sie besonderen Wert legen, ist dies Ihre beste PoE Die Währungsseite ist nur ein paar Bildlaufschritte entfernt.

Unsere Top-Empfehlungen: Wo man günstig PoE 2-Währung kaufen kann

Die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Die Wahl hängt davon ab, worauf Sie am meisten Wert legen. Hier finden Sie eine übersichtliche Zusammenfassung aller 10 Anbieter, bevor Sie sich die vollständigen Bewertungen ansehen.

G2G – Eine gute Wahl für den Peer-to-Peer-Handel mit GamerProtectTreuhandkonto. Overgear – Zeichnet sich durch sein eigenes Sortiment und umfangreiche Kundenbewertungen aus. El Dorado – Bietet wettbewerbsfähige Verkäuferpreise, gestützt durch TradeShieldSchutz. PoECurrency – Konzentriert sich ausschließlich auf Power over Ethernet 2 Handel mit einer breiten Auswahl an Währungen. U7Buy – Unterstützt Spieler auf dem PC, Xbox, undPlayStation. LootBar – Beinhaltet plattformübergreifende Unterstützung und eine 7-tägige Kaufgarantie. SkyCoach – Bietet Devisenhandel sowie eine breite Palette an Power over Ethernet 2Dienstleistungen. Odealo – Bietet von Hand zusammengestellte Währungsangebote, die durch ein Treuhandkonto abgesichert sind. PlayerAuctions – Bekannt für hoch bewertete Angebote und transparente Verkäuferbewertungen. Gemeinsam – Belohnt größere Bestellungen mit gestaffelten Mengenrabatten.

Die folgenden ausführlichen Bewertungen behandeln jede Plattform im Detail: Liefermodalitäten, Käuferschutz, Preisgestaltung und für welchen Käufertyp die jeweilige Plattform tatsächlich geeignet ist.

Die besten PoE 2-Währungsseiten im Test

Die Plattformen wurden hier anhand von Vertrauenssignalen bewertet (Trustpilot Bewertung und Rezensionsumfang), Lieferart, Käuferschutz, regionale Abdeckung sowie Startpreis zuzüglich 500 „Divine Orbs“ im Großpackungsangebot.

Hier sehen wir uns die beste Website für günstige Einkäufe einmal genauer an Power over Ethernet 2 Währung für jeden Spielertyp.

1. G2G [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung für den P2P-Marktplatz mit GamerProtect-Treuhandservice zu kaufen]

Versandart P2P-Marktplatz, direkter Handel im Spiel Unterstützte Plattformen PC (Standard, Hardcore, Fate of the Vaal SC/HC) Startpreis • Göttliche Kugel ab 0,00089 $/Kugel (Fate of the Vaal Standard)

• Spiegel von Kalandra ab 8,10 $ Lieferzeit 5–15 Minuten während der Online-Sprechzeiten des Verkäufers Käuferschutz GamerProtect-Treuhandservice + Streitbeilegung rund um die Uhr ToS-Risiko MITTEL

Wenn die Breite des Sortiments und die durch ein Treuhandkonto gesicherte Zahlungsabsicherung Ihre beiden unverzichtbaren Kriterien sind, G2G ist die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Währung in diesem Vergleich. Mehr als 2.000 aktive Power over Ethernet 2 Die Angebote erstrecken sich über drei Ligen: „Fate of the Vaal Standard“, „Fate of the Vaal Hardcore“ und „Early Access Standard“. Keine andere Plattform in dieser Liste kommt hinsichtlich des reinen Katalogumfangs auch nur annähernd an diese her.

GamerProtect ist G2G’sTreuhandsystem.Ihre Zahlung wird bis zu 72 Stunden lang zurückgehalten und erst freigegeben, sobald Sie den Handel im Spiel bestätigt haben. Das ist das stärkste Sicherheitsnetz für Verkäufer unter allen 10 Plattformen, die ich hier untersucht habe.

Vorteile Nachteile ✅ Mehr als 2.000 aktive PoE-2-Angebote in 3 Ligen ✅ GamerProtect-Treuhandservice mit einem Bestätigungszeitraum von 72 Stunden ✅ Über 200 Zahlungsmethoden in 18 Währungen ✅ Über 23 verschiedene Kugelarten auf Lager ❌ Das P2P-Modell erfordert eine sorgfältige Überprüfung der Verkäufer ❌ Der Preis pro Orb schwankt täglich je nach Wirtschaftslage der Liga ❌ Die Preise in der Hardcore-Liga liegen beim 3- bis 5-fachen der Standardpreise

Der Katalog umfasst mehr als 23 Orb-Typen, darunter „Divine“, „Exalted“, „Chaos“, „Mirror of Kalandra“, „Fracturing Orb“, „Vaal Orb“ und weitere. Als ich nach dem niedrigsten Preis sortierte, wurden verifizierte Verkäufer sofort ganz oben angezeigt. Durch den Kauf in großen Mengen sinkt der Preis pro Kugel noch weiter, was die zuverlässigste Art ist, etwas zu kaufen Power over Ethernet 2 Währung auf dieser Plattform günstig.

SuchePower over Ethernet 2 on G2G, wählen Sie Ihren Orb-Typ und den Verkäufer aus und bezahlen Sie dann mit einer der über 200 Zahlungsmethoden in 18 Währungen. Das Geld wird sofort auf das GamerProtect-Treuhandkonto überwiesen. Der Verkäufer meldet sich über den Live-Chat, ihr bildet im Spiel eine Gruppe, und die Währung landet im Handelsfenster. Bestätigen Sie den Erhalt innerhalb von 72 Stunden, um die Zahlung freizugeben. Meine erste Bestellung war in weniger als 10 Minuten erledigt.

Eine Sache, auf die ich Sie vor Ihrem ersten Kauf hinweisen möchte: GGG kündigt gelegentlich RMT-Geschäfte und zieht Guthaben von markierten Konten ab. GamerProtect schützt Ihr Geld, nicht jedoch Ihre Gegenstände im Spiel. Orbs aus der Hardcore-Liga werden ebenfalls zum 3- bis 5-fachen des Standardpreises gehandelt.

Überprüfen Sie vor der Zahlung stets den Orb-Typ, die Liga und den Preis. Als das Beste PoE Währungsauswahl, G2G Das zahlt sich zwar hinsichtlich des Volumens und der Laufzeit des Treuhandkontos aus, aber die Überprüfung des Verkäufers bleibt weiterhin Ihre Aufgabe.

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2. Overgear [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung aus eigenem Bestand zu kaufen – mit dem umfangreichsten, bewerteten Verkäuferprofil]

Versandart Interner, persönlicher Handel im Spiel Unterstützte Plattformen PC (Runes of Aldur SC, Early Access SC) Startpreis • Chaos-Kugel ab 0,24 $ (Runes of Aldur Softcore)

• Kugel der Transmutation ab 0,06 $, mindestens 100 Stück Lieferzeit 5–15 Minuten; Kundensupport rund um die Uhr Käuferschutz Volle Rückerstattung bei Nichtzustellung + PCI-DSS-zertifizierte Zahlungen ToS-Risiko MITTEL

Eine Bewertung von 4,9/5,0 bei über 366.400 Bewertungen ist eine Zahl, die die meisten Plattformen in diesem Bereich nicht vorweisen können. Overgear kann, und genau diese Zahl macht diese Plattform zur besten Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2Währungfür Käufer, die einen eigenen Lagerbestand wünschen, ohne sich um die Überprüfung der Verkäufer kümmern zu müssen das zu einem P2P-Marktplatz gehört.

Jede Bestellung wird aus einem einzigen firmeneigenen Lagerbestand versandt und nicht aus einem wechselnden Pool von Drittanbietern. Allein dadurch entfällt die größte Unwägbarkeit beim P2P-Einkauf: die Ungewissheit, mit wem man tatsächlich Geschäfte macht.

Vorteile Nachteile ✅ 4,9/5,0 bei über 366.400 Bewertungen – das am häufigsten bewertete Profil eines hauseigenen Verkäufers in dieser Liste ✅ Ein einziger interner Verkäufer, keine Schwankungen durch Drittanbieter ✅ Lieferversprechen: 5–15 Minuten ✅ PCI-DSS-zertifizierte Zahlungsinfrastruktur ✅ Über 60 Spiele werden zusätzlich zu PoE 2 unterstützt ❌ Wichtige Währungen wie „Divine“ und „Mirror of Kalandra“ erfordern separate Produktseiten ❌ Nicht alle Liga-Optionen sind im Katalograster sofort sichtbar ❌ Wird nicht von Grinding Gear Games unterstützt und steht in keiner Verbindung zu Grinding Gear Games

Mein einziger Hinweis zur Navigation ist, dass „Divine Orbs“, „Exalted Orbs“ und „Mirror of Kalandra“ Jedes Produkt verfügt über eigene Produktseiten, die nicht immer in der Hauptansicht des Katalogs angezeigt werden.. Ich musste direkt danach suchen. Das sollte man wissen, bevor man davon ausgeht, dass eine Währung nicht vorrätig ist.

Sobald Sie auf der richtigen Seite sind, ist der Ablauf ganz einfach. Wählen Sie den Orb-Typ, die Menge und die Liga aus. Durch die Zahlung wird der Vorrat sofort reserviert. Ein Overgear Der Spezialist schickt dir im Spiel eine Nachricht, ihr bildet eine Gruppe und Power over Ethernet 2 Die Währung wird innerhalb von 5–15 Minuten im Handelsfenster angezeigt. Zu keinem Zeitpunkt ist ein Passwort erforderlich.

Die Zahlung erfolgt über eine PCI-DSS-zertifizierte Infrastruktur. Zu den akzeptierten Zahlungsmethoden gehören Mastercard, Alles, PayPal, AppleBezahlung,GoogleBezahlung,JCB, undSEPA.

Wie bei jeder Plattform auf dieser Liste, Alle Käufe fallen nicht darunter Grinding Gear Games„ToS“. Ein Nebenaccount ist die vernünftige Wahl für eine erste Bestellung, wenn du deinen Hauptcharakter auf jeden Fall schützen möchtest PoEWährungs-Website.

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3. El Dorado [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung für TradeShield-Treuhandservice und einen intensiven Wettbewerb unter den Verkäufern zu kaufen]

Versandart P2P-Marktplatz, direkter Handel im Spiel Unterstützte Plattformen PC (Das Schicksal des Vaal-Standards, Das Schicksal der Vaal – Hardcore) Startpreis • Göttliche Kugel ab 0,001 $/Stück (Fate of the Vaal Standard)

• 1.000 Göttliche Kugeln ab ca. 1,10 $ Lieferzeit In der Regel 2–4 Minuten, 20-Minuten-Garantie bei den meisten verifizierten Verkäufern Käuferschutz TradeShield-Treuhandservice + Kontogarantie + Live-Support rund um die Uhr ToS-Risiko MITTEL

WoEl Dorado Die Website hat sich ihren Platz als beste Anlaufstelle für den günstigen Kauf von PoE 2-Währung im Wettbewerb der Verkäufer verdient. Allein bei der Auktion für den „Fate of the Vaal Standard Divine Orb“ konkurrieren 19 aktive Verkäufer miteinander, mit Abschlussquoten zwischen 98,5 % und 99,9 %. Dieser Wettbewerb drückt die Preise pro Orb in einer Weise nach unten, wie es kein einzelner interner Verkäufer jemals erreichen könnte.

Die Größe dieses Verkäufermarktes bedeutet auch, dass Sie echte Wahlmöglichkeiten haben. Erstklassige Verkäufer mit über 50.000 Bewertungen stehen neben neueren Profilen, und der Preisunterschied zwischen ihnen ist oft nur gering. Die Sortierung nach der Abschlussquote statt allein nach dem Preis ist der entscheidende Faktor, der eine reibungslose Bestellung von einer langwierigen unterscheidet.

Vorteile Nachteile ✅ 4,9/5,0 bei über 1.600.000 bewerteten Bestellungen ✅ TradeShield-Treuhandservice + Kontogarantie ✅ 19 konkurrierende Verkäufer bei der „Divine Orb“-Auktion in der Active League ✅ Über 22 Zahlungsmethoden, darunter Bitcoin und Apple Pay ❌ Die Lieferzeit hängt vom Verkäufer ab und liegt bei den günstigsten Angeboten zwischen 1 Minute und 12 Stunden. ❌ Die P2P-Qualität hängt vom Alter und der Historie des Verkäuferprofils ab ❌ Bei neueren Verkäuferprofilen sind die Abweichungen bei der Lieferzeit größer

Was ich einem Erstkäufer hier raten würde, ist, sich die Liefzeitangabe pro Angebot anzusehen, bevor er sich für die günstigste Option entscheidet. Der niedrigste Preis auf der Seite ist manchmal mit einer Wartezeit von 12 Stunden verbunden. Wenn man nach Verkäufern mit einer Abschlussquote von 99 %+ und mindestens 10.000 Bewertungen filtert, findet man diejenigen, bei denen sich Schnelligkeit und günstige Preise tatsächlich überschneiden.

Sobald Sie sich für einen Verkäufer entschieden haben, ist der Bestellvorgang ganz einfach. Legen Sie die Menge fest und bezahlen Sie über Alles, Mastercard, AMEX, Bitcoin, GoogleBezahlung,Apple Bezahlen Sie mit dieser oder einer der 15 anderen Zahlungsmethoden, und das Geld wird sofort auf das TradeShield-Treuhandkonto überwiesen. Auf der Website öffnet sich ein Chat-Fenster, Sie bilden im Spiel eine Gruppe, nehmen die Orbs im Handelsfenster an und markieren den Auftrag als „Erhalten“, um die Zahlung freizugeben.

Wenn Sie vergleichen möchten, wie sich die Treuhandmodelle bei verschiedenen Spielen und Währungen unterscheiden, dann ist die Die beste Website, um günstig einzukaufen Honkai: Star Rail – Oneirische Splitter Die Aufschlüsselung umfasst dieselbe Bewertung des Vertrauenssignals. Eldorados Das TradeShield-Modell und der damit verbundene Wettbewerb unter den Verkäufern machen es zu einer der besten Optionen für alle, die einen Kauf in Betracht ziehen Power over Ethernet 2 Währung, die zu den aktuellen Kursen günstig ist.

★ Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung zu kaufen – mit TradeShield-Treuhandservice und starkem Wettbewerb unter den Verkäufern El Dorado Bei Eldorado einkaufen

4. PoECurrency [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung bei PoE 2-Spezialisten mit einem Katalog von über 32 Orbs zu kaufen]

Versandart Interner, persönlicher Handel in einer gemäß dem Gesetz ausgewiesenen Stadt oder in einem „Hideout“ Unterstützte Plattformen PC (Fate of the Vaal – Taschenbuch/Gebundene Ausgabe, Standard, Hardcore, Second Wind) Startpreis • 5 göttliche Kugeln ab 0,33 $ (~0,066 $ pro Stück, Standardliga)

• 20+1 „Free Divine“-Paket 1,32 $ (~0,063 $/Stück) Lieferzeit In der Regel 5–10 Minuten; Live-Chat, E-Mail- und WhatsApp-Support rund um die Uhr Käuferschutz Rückerstattungsfrist vor der Lieferung + Support rund um die Uhr ToS-Risiko MITTEL

Zweiunddreißig Kugelarten sind das umfangreichste Sortiment in diesem gesamten Vergleich. Keine andere Plattform hier führt Raritäten wie „Hinekora’s Lock“ zusammen mit den üblichen „Divine Orbs“ und „Chaos Orbs“ an einem Ort. Für Käufer, die in mehreren Ligen spielen oder etwas benötigen, das über die gängigen Währungen hinausgeht, PoECurrency ist die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Währung, die man zuerst überprüfen sollte.

Dank der vier Liga-Server-Optionen (Fate of the Vaal SC/HC, Standard, Hardcore und Second Wind) bist du zudem nicht auf die jeweils aktuell aktive Liga beschränkt.

Vorteile Nachteile ✅ Über 32 verschiedene PoE-2-Orb-Typen – das umfangreichste Sortiment in dieser Liste ✅ 4 Liga-Server-Optionen (Fate of the Vaal SC/HC, Standard, Hardcore, Second Wind) ✅ Paketangebote (Divine 20+1 gratis; Exalted 1000+100 gratis) ✅ Über 16 Zahlungsmethoden, darunter Klarna, Paysafecard und iDEAL ✅ Seit 2017 in Betrieb ❌ Auf der Standardseite werden die Preise der Standardliga angezeigt. Wechseln Sie den Server, um die Preise der aktuellen Liga anzuzeigen. ❌ Die Anzahl der Trustpilot-Bewertungen ist auf der Katalogseite nicht sichtbar; bitte direkt auf Trustpilot überprüfen

Die Preisfalle, die man kennen sollte, bevor man Vergleiche anstellt PoECurrencygegenG2G or El Dorado ist der Standard-Server. Der Katalog öffnet sich in der Standardliga, in der die Quoten deutlich höher sind als in der Active-Liga.

Als ich vor dem Bezahlen zu „Fate of the Vaal SC“ gewechselt habe, ist die Rate pro Orb stark gesunken. Orbs können getauscht werden Auf einem aktiven Liga-Server 30- bis 60-mal günstiger als im Standard-Modus. Diese eine Serverumstellung verändert die gesamte Wertberechnung.

Die Lieferung funktioniert hier anders als bei den P2P-Angeboten. Anstatt dass ein Verkäufer dir über ein Chat-Fenster eine Nachricht schickt, wird PoECurrency Der Spezialist schickt dir eine Einladung zur Party und trifft sich mit dir in einer bestimmten Stadt oder einem Versteck in Act.

Gib deinen Charakternamen bitte erst an der Kasse ein, nicht die Forum-ID mit dem Hash-Zeichen. Der Handel dauert 5 bis 10 Minuten. Zu den Zahlungsoptionen gehören PayPal, Alles, Mastercard, AppleBezahlung,Klarna, Skrill, undSEPABanküberweisung.

Sollten Sie nach Ihrer Sitzung noch Geld übrig haben, dann Die besten Orte, um Spielwährung zu verkaufen Diese Analyse ist lesenswert. Als Best PoE eine Plattform, die sich durch eine umfassende Katalogauswahl und Flexibilität bei den Ligen auszeichnet, PoECurrency Das ist ein stichhaltiges Argument – vorausgesetzt, man kauft auf dem richtigen Server ein.

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5. U7Buy [Die beste Website, um günstige „PoE 2“-Währung für Konsolenspieler (Xbox + PlayStation) zu kaufen]

Versandart Interner, persönlicher Handel im Spiel Unterstützte Plattformen • PC (Standard, Hardcore, „Fate of the Vaal“ SC), Xbox (Softcore) und PlayStation (Softcore) Startpreis • PC ab 0,000739 $/Stück

• Xbox und PlayStation ab 0,242001 $ pro Stück Lieferzeit Je nach Angebot unterschiedlich; wird pro Inserat angegeben Käuferschutz U7Buy-Rückerstattungsrichtlinie + Käuferschutz + PayPal-Käuferschutz ToS-Risiko MITTEL

Alle anderen Plattformen in diesem Vergleich sind ausschließlich für den PC erhältlich. U7Buy ist die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2Währungwenn du gerade Xbox or PlayStation, mit eigenen Angebotspools für beide Konsolen in allen aktiven Ligen.

Ich würde den Kompromiss in diesem Fall ganz offen ansprechen: Konsolenauszüge sind deutlich teurer. Xbox and PlayStation Die Preise für Softcore liegen bei etwa 0,242 $ pro Einheit, während sie in PC-Ligen unter 0,001 $ pro Einheit betragen. Man zahlt für den Zugang zur Plattform, nicht für ein günstigeres Angebot bei den Orbs selbst.

Vorteile Nachteile ✅ Einziger plattformübergreifender Anbieter in dieser Liste (PC, Xbox, PlayStation) ✅ 23 Jahre Unternehmensgeschichte ✅ PayPal-berechtigt für den Käuferschutz ✅ Spezielle Liga-Pools auf allen Plattformen ❌ Die Preise für Konsolen liegen deutlich über denen für PCs ❌ Insgesamt nur 25 aktive Angebote, begrenzter Bestand an selteneren Orb-Typen ❌ Die Lieferzeit kann stark variieren. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in der jeweiligen Artikelbeschreibung.

Filtern Sie nach Liga und Plattform, wählen Sie Ihr Angebot aus und bezahlen Sie über Alles, Mastercard, PayPal, AppleBezahlen oderGoogleBezahlen.Die Lieferzeiten variieren je nach Angebot und sind auf jeder Produktseite aufgeführt; bitte prüfen Sie diese, bevor Sie sich entscheiden.

Für PC-Spieler gibt es auf dieser Liste anderswo ein besseres Angebot und günstigere Preise. Für Konsolenspieler, die kaufen möchten Power over Ethernet 2 Währung günstig, U7Buy ist die einzige Option, die ihnen tatsächlich nützt.

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6. LootBar [Die beste Website zum Kauf von günstiger PoE-2-Währung für Käufer verschiedener Plattformen mit 7-Tage-Garantie]

Versandart Interner, persönlicher Tausch im Spiel; der Käufer stellt pro Tausch einen wertlosen Gegenstand zur Verfügung Unterstützte Plattformen • PC, Xbox X/S, PS5 (internationaler Server) Startpreis • Die meisten Orb-Pakete ab 0,02 $ (Dawn of the Hunt SC / Early Access SC)

• Spiegel von Kalandra ab 15,27 $ Lieferzeit 15 Minuten unter normalen Bedingungen; bis zu 2 Stunden Käuferschutz 7-tägige Nachverkaufsgarantie + 100 % Rückerstattung bei Nichtlieferung + Support rund um die Uhr ToS-Risiko MITTEL

LootBar’s Die 7-tägige Garantie nach der Lieferung ist die käuferfreundlichste Schutzmaßnahme in dieser gesamten Liste. Bei den meisten Plattformen endet der Schutz in dem Moment, in dem Ihre Währung im Handelsfenster erscheint. LootBar’s gilt für Sperren im Spiel für volle sieben Tage nach der Zustellung. Der Haken daran ist, dass die Aktivierung Dein Charakter muss Akt 2 mit mindestens Level 25 abgeschlossen haben.im Spiel.

Diese Bedingung sollten Sie vor Ihrer ersten Bestellung unbedingt lesen. Für die meisten aktiven Spieler hat sie zwar keine Auswirkungen, aber auf Stufe 10 ist sie keine Garantie, auf die Sie sich verlassen können.

Vorteile Nachteile ✅ 7-tägige Garantie nach Lieferung, die Probleme mit Spielsperren abdeckt ✅ Unterstützung für mehrere Plattformen (PC, Xbox X/S, PS5) ✅ 5,0 bei 142 Produktbewertungen, über 14.100 verkaufte Bestellungen ✅ 10 % Rabattgutschein für Neukunden bei der ersten Bestellung ❌ Für die Aktivierung der Garantie muss Akt 2 mit mindestens 25 Levels in PoE 2 abgeschlossen sein. ❌ Das Lieferfenster beträgt 15 Minuten bis 2 Stunden und ist damit größer als bei den meisten Mitbewerbern ❌ Pro Tausch ist ein Abfallgegenstand erforderlich ❌ Aktionsrabatte gelten pro Nutzer, nicht für die gesamte Website

Die Paketpreise für „Dawn of the Hunt SC“ sind im Einstiegssegment wettbewerbsfähig, und ein 10-prozentiger Gutschein für Neukunden senkt den Preis der ersten Bestellung noch weiter. Ein Freundschaftswerbungsprogramm gewährt zusätzlich drei weitere Rabatte von jeweils 10 %, was es zu einer der unkompliziertesten Möglichkeiten macht, zu kaufen Power over Ethernet 2 günstige Währung bei mehreren Einkäufen.

Um eine Bestellung aufzugeben, wählen Sie Power over Ethernet 2 Währung auswählen, Server auswählen, ein Paket auswählen, deinen Charakternamen eingeben und die Zahlung abschließen. A LootBar Der Spieler trifft dich im Spiel. Halten Sie schon vor Beginn der Transferperiode einen Spieler bereit, den Sie abgeben möchten. Als ich das zum ersten Mal durchgemacht habe, hat das 15-Minuten-Fenster problemlos gehalten.

Die Garantie ist der entscheidende Faktor für alle, die ihr Hauptkonto als ein Risiko betrachten, das sie nicht eingehen möchten. Wie sich ähnliche Schutzmaßnahmen nach der Lieferung bei anderen Titeln vergleichen lassen, wird im Die beste Website, um günstig einzukaufen Marvel RivalsLatex Aufschlüsselung. Als das Beste PoE die erste Wahl für risikoscheue Käufer, LootBar’s Die Berichterstattung ist hier wirklich eine Klasse für sich.

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7. Skycoach [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung zu kaufen – mit dem kompletten PoE 2-Servicekatalog]

Versandart Interner, persönlicher Handel über das Live-PRO-Netzwerk Unterstützte Plattformen PC (Fate of the Vaal SC) Startpreis • „Exalted Orbs“ ab 4,42 $

• „Divine Orbs“ ab 4,84 $

• Chaos-Kugeln ab 4,39 $

• Spiegel von Kalandra ab 313,99 $ Lieferzeit In der Regel 5 Minuten; die Lieferzeit pro Bestellung hängt von der Verfügbarkeit von PRO ab Käuferschutz Geld-zurück-Garantie + VPN-Schutz für Dienste mit Kontozugriff + Live-Chat rund um die Uhr ToS-Risiko • MEDIUM (Devisengeschäfte)

• HIGH (Produkte zur Leistungssteigerung und für den Kontozugriff)

Skycoach ist eine Gaming-Plattform mit umfassendem Serviceangebot, auf der „Währung“ steht neben „Powerleveling“, „Bosse“, „Atlas“, „Builds“, „Edelsteine“, „Gegenstände“ und „Accounts“. Ein Live-PRO-Zähler, der 1.372 oder mehr aktive Fachleute anzeigt, ist das transparenteste Indikator für die Kapazität in dieser Liste.

Diese Bandbreite führt zu einer entscheidenden Unterscheidung. Devisengeschäfte weisen ein MITTLERES ToS-Risiko auf. Produkte zur Leistungssteigerung und zum Kontozugriff sind mit einem HOHEN Risiko verbunden. Da der Bestellvorgang bei allen Produkten gleich ist, lesen Sie bitte vor der Bestellung die jeweilige Produktseite durch.

Vorteile Nachteile ✅ Das größte aktive PRO-Netzwerk in dieser Liste (über 1.300 PROs online) ✅ Vollständiger PoE 2-Servicekatalog (Währung, Powerleveling, Bosse, Atlas, Builds) ✅ Ratenzahlungsoption (25 % Anzahlung über PayPal/Epoch) ✅ Über 100 unterstützte Spiele zusätzlich zu PoE 2 ❌ Produkte zur Leistungssteigerung und zum Zugriff auf Konten bergen ein HOHES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ❌ Auf der Währungsseite von PoE 2 wird keine Trustpilot-Gesamtbewertung angezeigt ❌ Für individuelle Preisangebote wenden Sie sich bitte an den Support.

Die Mindestabnahmemenge variiert je nach Liga stark. Für Standard-Softcore-Divine-Orbs beträgt die Mindestabnahmemenge 5.000 Einheiten zu einem Preis von 0,0017 $ pro Orb. Bei „Runes of Aldur“ sinkt diese Menge auf 5 Einheiten, dafür steigt der Preis pro Orb jedoch auf 1,6136 $. Bei Großbestellungen für aktive Ligen, Der Weg über personalisierte Angebote führt in der Regel zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis als die Katalogpreise.

Die Ratenzahlungsoption – 25 % Anzahlung per PayPal oder Epoch – ist die einzige ihrer Art in dieser Liste. Sie verändert die Kalkulation bei hochpreisigen Großbestellungen. Devisenaufträge werden im direkten Handel abgewickelt, Es ist keine Anmeldung erforderlich. Boosting-Dienste stellen eine eigene Kategorie dar, die mit einem HOHEN Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen verbunden ist. Lesen Sie jede Produktseite sorgfältig durch, bevor Sie etwas anderes als Währung bestellen.

Für Käufer, die für den gesamten Ligaverlauf einen einzigen Anbieter wünschen, Skycoach ist die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 zu bewertende Währung.

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8. Odealo [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung zu kaufen – mit kreditbasierter Treuhandabwicklung und P2P-Verkäuferbewertungen]

Versandart P2P-Marktplatz, direkter Handel im Spiel Unterstützte Plattformen • PC, Xbox, PS5 (Einträge sind ausdrücklich nach Plattform gekennzeichnet) Startpreis • Göttliche Kugel ab 0,01 $ pro Kugel (Fate of the Vaal)

• Spiegel von Kalandra ab 14,00 $ Lieferzeit In der Regel 5–20 Minuten; pro Verkäufer Käuferschutz Odealo-Guthaben-Treuhandkonto (1 Guthabenpunkt = 1 US-Dollar) + TopSeller-Stufe + Support rund um die Uhr ToS-Risiko MITTEL

Odealo basiert auf einem hauseigenen Credits-System, bei dem 1 Credit 1 USD entspricht. Diese Credits dienen bei jeder Bestellung als Treuhandwährung.. Sie behalten ihren Wert, bis der Handel im Spiel bestätigt ist, und werden dann an den Verkäufer freigegeben.

Damit ist es die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Währung für Käufer, die einen P2P-Marktplatz mit integrierter Zahlungssperre suchen, deren Auslösung nicht vom guten Willen des Verkäufers abhängt.

Vorteile Nachteile ✅ Treuhandkonto auf Basis von Credits (1 Credit = 1 US-Dollar, wird bis zur Bestätigung des Handels einbehalten) ✅ Markierungen für die „TopSeller“-Stufen und Sternbewertungen pro Verkäufer ✅ Plattformübergreifende Einträge mit den Tags „PC“, „Xbox“ und „PS5“ ✅ MEGA-PACK-Pakete ab 29,61 $ erhältlich ❌ Auf der Kategorieseite „PoE 2“ wird keine Gesamtbewertung von Trustpilot angezeigt ❌ Das Credits-System fügt vor jedem Kauf einen Schritt zum Umtausch von Fiat-Währung in Credits ein ❌ Kryptowährungs-Zahlungsmethoden, die auf der Kategorieseite nicht ausdrücklich aufgeführt sind ❌ Die Qualität der Verkäufer variiert je nach P2P-Anbieter; es gibt keine Liefergarantie auf Plattformebene

Der Gutschriftsablauf unterscheidet sich von einer direkten Zahlungssperre. Der Betrag auf Ihrem Guthaben wird beim Bezahlvorgang automatisch auf ein Treuhandkonto überwiesen und erst freigegeben, nachdem Sie den Erhalt in Ihrem Dashboard bestätigt haben. Der Verkäufer hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Geld, bis Ihr Teil der Transaktion abgeschlossen ist.

Die Qualität der Verkäufer variiert, wie auf jeder P2P-Plattform. Der Filter „TopSeller“ und die Sternebewertungen der einzelnen Verkäufer sind die beiden Hilfsmittel, auf die ich zurückgreifen würde, bevor ich mich festlege. Sortierung nach 4,8 Sternen oder mehr und Überprüfung des Abschlussverlaufs zeigt Anbieter an, bei denen sich schnelle Lieferung und präzise Produktbeschreibungen überschneiden.

Die Preise für „Divine Orbs“ liegen je nach Liga und Verkäufer zwischen 0,01 und 0,34 US-Dollar pro Orb. „Mirror of Kalandra“ ist in der Liga „Fate of the Vaal“ ab 14,00 US-Dollar erhältlich. Als beste PoE-Währungswebsite für die Treuhandabwicklung von Credits und Transparenz seitens der Verkäufer, Odealo ist eine ausgezeichnete Wahl für Großbestellungen in aktiven Ligen.

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9. PlayerAuctions [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung zu kaufen – die Produktseite mit den besten Bewertungen]

Versandart P2P-Marktplatz, direkter Handel im Spiel Unterstützte Plattformen PC (Fate of the Vaal Standard, Fate of the Vaal Hardcore, Early Access Standard) Startpreis • Divine Orb ab 0,00098 $/Stück

• „Exalted Orb“ ab 0,0015 $

• Spiegel von Kalandra ab 7,64 $ Lieferzeit in der Regel 20 Minuten Käuferschutz 9-Punkte-„PlayerGuardian“-Rahmenkonzept + SOC 2 Typ 1-geprüft + lebenslanger Kundendienst ToS-Risiko MITTEL

PlayerAuctions is die einzige hier nach SOC 2 Typ 1 geprüfte Plattform, geprüft von Sensiba CPA. Diese Prüfung umfasst den Umgang mit Daten und die Sicherheitsinfrastruktur – ein Zeichen für institutionelles Vertrauen, mit dem keine andere Plattform in dieser Liste mithalten kann.

Sechsundzwanzig Jahre Betriebszeit und eine Bewertung von 4,9/5,0 bei 29.000 oder mehr verifiziertenPower over Ethernet 2 Devisenaufträge überzeugen Sie sich selbst. Es ist die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Währung für Käufer, denen die Glaubwürdigkeit der Plattform wichtiger ist als die Liefergeschwindigkeit.

Vorteile Nachteile ✅ Einzige SOC-2-Typ-1-geprüfte Plattform in dieser Liste (Sensiba CPA) ✅ 4,9/5,0 bei über 29.000 verifizierten Bestellungen für PoE-2-Währung – die höchste Bewertung auf einer Produktseite in dieser Liste ✅ 9-Punkte-PlayerGuardian-Schutz, einschließlich Konto- und Datenschutz ✅ Seit 2000 im Geschäft – seit 26 Jahren ❌ Die Lieferzeit beträgt in der Regel 20 Minuten und ist damit länger als bei G2G (5–15 Min.) und Eldorado (2–4 Min.) ❌ Schwankungen bei den Verkäufern bei neueren Profilen

Das Angebot an Verkäufern umfasst hier einige der umfangreichsten Auftragshistorien in dieser Liste. Am besten filtert man nach Level 5, 4,9 Sternen oder mehr und insgesamt 100.000 oder mehr Bestellungen. Als ich diesen Filter angewandt habe, waren die Angebote durchweg zuverlässiger als bei anderen P2P-Einträgen.

Ein Sicherheitshinweis: PlayerAuctionsbetreibt keineDiscordKanal. Die gesamte Kommunikation mit dem Verkäufer erfolgt ausschließlich über den Chat auf der Website. Jeder Kontakt außerhalb dieses Chats, der nicht legitim ist, PlayerAuctionsInteraktion.

PlayerGuardian regelt die Zahlungsmodalitäten und enthält Bestimmungen zum Konto- und Datenschutz. GGG Die Einziehung von Bargeld ist nicht abgedeckt. Weitere Informationen zu diesem Treuhandmodell finden Sie im Die beste Website, um günstig einzukaufen Robux Aufschlüsselung. Das ist das Beste PoE Website zum Kauf von Währungen Power over Ethernet 2 Währung günstig, wenn institutionelle Referenzen am wichtigsten sind.

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10. Gemeinsam [Die beste Website, um günstige PoE 2-Währung mit gestaffelten Mengenrabatten zu kaufen]

Versandart Interner, persönlicher Handel im Spiel durch die Mitarbeiter von MMOGAH Unterstützte Plattformen PC, PlayStation, Xbox (Runes of Aldur SC/HC, Standard, Hardcore) Startpreis • „Divine Orb“ ab 0,38 $

• „Exalted Orb“ ab 0,86 $

• Chaos Orb ab 0,79 $

• Spiegel von Kalandra ab 19,89 $ Lieferzeit 5–30 Minuten Käuferschutz Kundensupport rund um die Uhr + gestaffelte Mengenrabattstruktur + Rückerstattungsrichtlinien ToS-Risiko MITTEL

Eine Bewertung von 4,9 bei über 6.600 Bewertungen auf der gesamten Website und eine separate 4,9 bei über 3.300 Power over Ethernet 2-spezifische Bewertungen. Wenn beide Zahlen unabhängig voneinander übereinstimmen, ist die Power over Ethernet 2 Der gute Ruf wird nicht von anderen Spielen auf der Plattform getragen.

Dieses doppelte Signal, kombiniert mit automatischen, gestaffelten Mengenrabatten ab 50 Dollar, führt dazu, dass Gemeinsam die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Währung für Käufer, die größere Bestellungen aufgeben.

Vorteile Nachteile ✅ 4,9 bei über 6.600 Bewertungen auf der gesamten Website + 4,9 bei über 3.300 Bewertungen speziell zu PoE 2 ✅ 5 % Gutschein für Neukunden + 1–5 % gestaffelter Mengenrabatt bei Bestellungen ab 50 $ ✅ Unterstützung mehrerer Plattformen (PC, PS, Xbox) für 4 verschiedene Liga-Optionen ✅ Über 20 verschiedene Kugelarten auf Lager ✅ 18 Jahre Unternehmensgeschichte ❌ Die Preise pro Orb liegen vor Anwendung von Rabatten über denen der aktuellen P2P-Konkurrenten in dieser Liga ❌ Das Lieferfenster beträgt 5–30 Minuten und ist damit größer als das von G2G (5–15 Minuten) ❌ Zahlungsmethoden sind auf der Kategorieseite nicht aufgeführt; bitte überprüfen Sie dies an der Kasse

Als ich verglich, MMOGAHs Divine-Orb-Rate gegen G2G and El Dorado, lag der Preis pro Einheit höher. Diese Differenz verringert sich, sobald der gestaffelte Rabatt und der Gutschein für Neukunden kombiniert werden. Bei einer Bestellung im Wert von 50 Dollar oder mehr liegt der tatsächliche Preis näher an der P2P-Preisgestaltung, als es der Katalogpreis vermuten lässt.

Wähle deinen Server und den Betrag aus, gib deinen Charakternamen ein und bezahle. MMOGAHs Unsere Mitarbeiter senden Ihnen innerhalb von 5 bis 30 Minuten eine Nachricht im Spiel und übergeben Ihnen die Orbs über das Handelsfenster. Es gibt keinen Drittanbieter, der überprüft werden muss, wodurch der Vorgang meiner Meinung nach deutlich übersichtlicher wurde.

Die gleiche gestaffelte Rabattlogik, die auch für andere Spielwährungen gilt, wird im Die besten Websites, um günstig einzukaufen FCPunkte Preisvergleich. Für Käufer, die regelmäßig Bestellungen im Wert von über 50 Dollar aufgeben, ist dies die beste PoE Eine Währungsplattform, auf der sich Ersparnisse verzinsen. Das duale Bewertungssignal macht sie zu einer zuverlässigen Anlaufstelle für den Kauf Power over Ethernet 2 Währung – günstig bei großen Mengen.

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So gelangt „PoE 2“-Währung auf Ihr Konto: Erläuterung der Auszahlungsmethoden

Bei der Auswahl der besten Website für günstige Einkäufe ist es wichtig, die Liefermethoden zu kennen. Power over Ethernet 2 Währung. Es gibt keine offiziell unterstützte Zahlungsmethode von Drittanbietern in Power over Ethernet 2. Jeder Handel mit echtem Geld verstößt gegen Grinding Gear Games„Nutzungsbedingungen“. Der direkte Handel im Spiel ist die am schwersten nachweisbare Methode und wird von jeder Plattform auf dieser Liste genutzt.

Versandart So funktioniert es ToS-Risiko Plattformen, die es nutzen Direkter Handel im Spiel (interner Verkäufer) Mitarbeiter der Plattform laden deinen Charakter zu einer Party ein; die Währung wird über das Handelsfenster übertragen MITTEL (niedrigster Nachweisgrenzwert) Overgear, PoECurrency, U7Buy, Skycoach, MMOGAH, LootBar Direkter Handel im Spiel (P2P mit Treuhandservice) Sie wählen einen verifizierten Verkäufer auf dem Marktplatz aus; bezahlen über den Treuhandservice; der Verkäufer schließt sich im Spiel an; bestätigen Sie den Erhalt, um die Treuhandsumme freizugeben MITTEL (abhängig von der Zuverlässigkeit des Verkäufers) G2G, Eldorado, Odealo, PlayerAuctions Steigerung des Marktanteils (Kontoanmeldung) Die Plattform meldet sich bei Ihrem PoE 2-Konto an und führt in Ihrem Namen verschiedene Dienste aus HIGH (separate Produktkategorie, wird NICHT für Währungen verwendet) Skycoach (nur zur Leistungssteigerung, unabhängig von der Währung)

Jede Plattform hier bietet Power over Ethernet 2 Währung durch direkten Tausch im Spiel, kein Passwort erforderlich. Skycoach’s Die Kategorien „Powerleveling“ und „Bosse“ sind die einzigen Dienste hier, bei denen eine Anmeldung über ein Konto erforderlich ist, und die ausdrücklich ein höheres Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bergen. Irgendwelche EmpfehlungenPoE Eine seriöse Währungs-Website wird Sie beim Kauf niemals nach Ihren Anmeldedaten fragen. Power over Ethernet 2 Währung günstig.

PoE 2 – Preisvergleich: Starterpaket mit 10 göttlichen Kugeln + Großpackung mit 500 göttlichen Kugeln

Die beste Website, um günstig einzukaufenPower over Ethernet 2 Die Antwort ist nicht für jeden Spieler dieselbe. Der Preis pro Einheit variiert erheblich je nach Liga, Plattformtyp und Bestellmenge. Das gilt auch für „Divine Orbs“ – wenn du also „Divine Orbs“ kaufen möchtest in Power over Ethernet 2 Bei den besten Kursen spielen die Wahl der Börse und das Ordervolumen eine ebenso große Rolle wie die Plattform. Die folgende Tabelle enthält einen einheitlichen Vergleich pro Einheit über alle 10 Plattformen hinweg, um dies auf einen Blick verdeutlichen zu können.

Plattform Startpreis pro göttlicher Kugel Mindestbestellmenge Versandart G2G 0,00089 $/Kugel (Standard „Schicksal der Vaal“) 1 Stück P2P von Angesicht zu Angesicht Overgear 0,03 $ pro Kugel (Standard-Softcore) 100 Stück Intern, von Angesicht zu Angesicht El Dorado 0,001 $/Kugel (Standard „Fate of the Vaal“) 1 Stück P2P von Angesicht zu Angesicht PoECurrency 2,112 $ pro Kugel (Runes of Aldur SC) 1 Stück Intern, von Angesicht zu Angesicht U7Buy 0,000739 $/Kugel (PC Softcore) 1 Stück Intern, von Angesicht zu Angesicht LootBar 0,11 $ pro Kugel (Early Access SC) 1 Stück Von Angesicht zu Angesicht, plattformübergreifend Skycoach 0,0017 $/Kugel (Standard-SC, mindestens 5.000 Stück) 5.000 Einheiten (Standard-SC) Intern, von Angesicht zu Angesicht Odealo 0,01 $ pro Kugel (Fate of the Vaal SC) 1 Stück P2P-Kredite – Treuhandkonto PlayerAuctions 0,00098 $/Kugel (Standard „Schicksal der Vaal“) 1 Stück P2P von Angesicht zu Angesicht Gemeinsam 0,38 $ pro Kugel (Runes of Aldur SC) 1 Stück Intern, von Angesicht zu Angesicht

Alle Preise wurden, soweit verfügbar, im Mai 2026 überprüft. Die Preise schwanken täglich je nach Wirtschaftslage der Liga. Bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise vor dem Kauf.

Die „Fate of the Vaal“-Standardliga weist durchweg die niedrigsten Ertragsraten pro Orb auf, angetrieben durch den regen Wettbewerb unter P2P-Verkäufern in ganz G2G, Eldorado, PlayerAuctions, undU7Buy. Der Kurs von PoECurrency in Höhe von 2,112 $ bezieht sich auf die Liga „Runes of Aldur“; der Kurs für „Fate of the Vaal SC“ liegt 30- bis 60-mal niedriger.

Skycoach’s 0,0017 $ Der Standard-SC-Tarif gehört auf dem Papier zu den niedrigsten, setzt jedoch eine Mindestbestellmenge von 5.000 Einheiten voraus, sodass er sich nur für Großbestellungen eignet. Gemeinsam and PoECurrency Auf „Active-League“-Servern fallen zwar höhere Stückpreise an, dies wird jedoch durch Mengenrabatte und die Zuverlässigkeit der hauseigenen Lieferung ausgeglichen.

Die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Die Währung für deine Bestellung hängt davon ab, in welcher Liga du spielst, wie viel du ausgibst und ob du Unterstützung für die Konsole benötigst.

Ist es sicher, PoE 2-Währung auf Websites von Drittanbietern zu kaufen?

Zu denDie besten PC-RPGs derzeit verfügbar, Power over Ethernet 2 verfügt über einen der aktivsten Devisenmärkte von Drittanbietern. Diese Aktivität bringt zwei unterschiedliche Risikoarten mit sich, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich für die beste Website entscheiden, um günstig zu kaufen Power over Ethernet 2Währung.

Zwei Arten von Risiken – und wie man sich vor ihnen schützt

1. Das Betrugsrisiko ist die Gefahr, dass Sie bezahlen, ohne jemals Ihre Währung zu erhalten.

Der einfachste Schutz besteht darin, mit PayPal oder eine Kredit-/Debitkarte, mit der Sie im Falle eines Fehlschlags der Bestellung Anspruch auf eine Rückbuchung haben.

P2P-Plattformen bieten darüber hinaus noch eine Treuhandfunktion an. G2G’sGamerProtectEldorados TradeShield, Odealos Treuhandkonto für Gutschriften und PlayerAuctions„PlayerGuardian hält alle Zahlungen zurück, bis der Handel im Spiel bestätigt ist. Zu den internen Verkäufern gehören unter anderem Overgear, PoECurrency, LootBar, Skycoach, Gemeinsam, undU7Buy die eigenen Liefergarantien bieten. Vermeiden Sie Zahlungen, die ausschließlich in Kryptowährung erfolgen und keine Treuhand- oder Rückbuchungsoption bieten.

2. Das „ToS-Risiko“ ist eine ganz andere Kategorie.

Sie erhalten die Power over Ethernet 2 Währung, aber die Transaktion kann dazu führen, dass Grinding Gear Games„Erkennungssysteme. Dieses Risiko wird auf allen Plattformen in dieser Liste als MITTEL eingestuft.“ GGG verbietet jeglichen Devisenhandel mit echtem Geld, und kein Anbieter ist offiziell dazu berechtigt.

Der direkte Handel im Spiel ist die am schwersten nachweisbare Liefermethode. Das Risiko, entdeckt zu werden, steigt mit dem Umfang und der Häufigkeit der Handelsgeschäfte.

GGG-Stellungnahme gegen RMT

GGG wird durch Mustererkennung durchgesetzt. Große oder häufige eingehende Transaktionen von bekannten Verkäuferkonten lösen eine Untersuchung aus. Die gemeinsame Nutzung von Konten zum Zweck des „Boosting“ birgt das höchste Risiko, entdeckt zu werden. Bei erstmalig festgestellten RMT-Verstößen ist eine vorübergehende Sperrung üblich. Bei wiederholten oder umfangreichen Verstößen werden dauerhafte Sperren verhängt. GGG führt Sperrwellen durch, die mit dem Neustart der Liga verbunden sind.

Mögliche Warnsignale

Wenn eine Plattform eines der folgenden Anzeichen aufweist, sollten Sie sie komplett meiden.

„Kostenloser Generator für Divine Orbs“ – 100 % Betrug

Irgendein BestesPoE Eine Währungs-Website, die nach Ihrem Kontopasswort fragt – jede seriöse Plattform benötigt zum Kauf lediglich Ihren Charakternamen Power over Ethernet 2Währung günstig

Zahlung ausschließlich in Kryptowährung ohne Treuhandkonto oder Rückbuchungsmöglichkeit

Trustpilot eine Bewertung unter 3/5 oder 5-Sterne-Bewertungen bei weniger als 50 Bewertungen

Die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 currency wird Sie niemals nach Ihrem Passwort fragen. Wenn eine Website mehr als eines der oben genannten Warnzeichen aufweist, suchen Sie sich eine andere. Jede Plattform, die vertrauenswürdig ist, bietet den Service persönlich an – ganz ohne Anmeldung.

So finden Sie die für Sie günstigste PoE 2-Währungsseite

Die beste Website finden, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Bei der Wahl der Währung kommt es auf vier Kriterien an. Gehen Sie diese der Reihe nach durch, bevor Sie sich für eine Plattform entscheiden.

1. Lieferart und Kontosicherheit

Jede Plattform in dieser Liste ermöglicht den direkten Handel im Spiel. Beim Bezahlvorgang ist lediglich Ihr Charaktername anzugeben. Die beiden verfügbaren Optionen sind der persönliche Kontakt mit einem hauseigenen Verkäufer und der direkte P2P-Handel über einen Treuhandservice; beide weisen ein MITTLERES Risiko gemäß den Nutzungsbedingungen auf.

Jede Website, die nach Ihrem Passwort fragt, birgt ein vermeidbares Risiko. Wenn Sie Skycoach, beschränken Sie sich auf reine Währungsprodukte. Die Dienste zum Level-Boosting und zum Kontozugriff erfordern eine Kontoanmeldung und bergen ein HOHES Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen.

2. Vertrauen in die Plattform und deren Ruf

Schau dir das anTrustpilot Bewertung und Rezensionsumfang zusammen. Eine Bewertung von 4,9 bei 50 Bewertungen vermittelt ein anderes Bild als eine Bewertung von 4,9 bei 366.000 Bewertungen. Die am längsten bestehenden Plattformen in dieser Liste sind PlayerAuctions(gegründet 1999),U7Buy (gegründet 2003) und Gemeinsam(gegründet 2006)

Keine der hier genannten Plattformen gilt als offiziell zugelassen Power over Ethernet 2 Devisenverkäufer. Trustpilot Bewertungen, Anzahl der Bewertungen, Betriebsdauer, Treuhandschutz und SOC-2-Prüfungsstatus sind die Vertrauensindikatoren, auf die es ankommt.

3. Käuferschutz und Streitbeilegung

PayPal Und Rückbuchungen bei Kredit- und Debitkarten bilden den grundlegenden Schutz bei jeder Bestellung. P2P-Plattformen bieten darüber hinaus noch eine Treuhandverwaltung an. G2G’sGamerProtectEldorados TradeShield, Odealos Treuhandkonto für Gutschriften und PlayerAuctions„PlayerGuardian hält alle Zahlungen zurück, bis der Handel im Spiel bestätigt ist.“

Durch keine Rückbuchung können Sie Ihr Geld zurückerhalten Power over Ethernet 2Konto, fallsGGGmarkiert es. Der Käuferschutz schützt Ihr Geld, nicht Ihren Ruf. Das ist der wichtigste Vorbehalt bei der Auswahl des besten PoE Währungsseite für eine erste Bestellung auf Ihrem Hauptkonto.

4. Pack-Auswahl und Wert pro göttlicher Kugel

Vergleichen Sie stets die Kosten pro Orb für die jeweilige Packungsgröße, die Sie kaufen möchten. Bei kleinen Packungen auf Servern mit aktiven Ligen, G2G and El Dorado bieten die derzeit günstigsten Preise der Branche. Bei Großbestellungen von 500 „Divine Orb“, PoECurrency and El Dorado führen in der Regel beim Stückwert.

Mengenrabatte wirken sich erheblich auf die Berechnung aus sobald man die Schwelle überschritten hat. MMOGAHs Der gestaffelte Rabatt greift automatisch ab 50 $. LootBar’s Der 10-Prozent-Gutschein für Neukunden gilt für die erste Bestellung. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf immer, ob der Gutschein noch gültig ist.

Wie sich dieselbe „Pack-Ladder“-Logik auf einen anderen Titel anwenden lässt, wird im Die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-Punkte Aufschlüsselung. Der beste Weg zum Kauf Power over Ethernet 2 Eine günstige Währung ist Passen Sie Ihre Packungsgröße an die Plattform an, deren Preisstruktur diese Bestellgröße besonders begünstigt.

Mein abschließendes Fazit zur besten Website, um „PoE 2“-Währung günstig zu kaufen

Die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Die Wahl der Währung hängt von Ihren Prioritäten ab. Hier finden Sie die direkte, klare Antwort für jeden Käufertyp.

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. Vor dem Kauf live überprüfen. Für Konsolenspieler auf Xbox oder PlayStation → U7Buy . Die einzige Plattform in dieser Liste mit speziellen Konsolen-Angebotspools.

. Die einzige Plattform in dieser Liste mit speziellen Konsolen-Angebotspools. Für alle PoE 2-Dienste, einschließlich Währung und Boosting → Skycoach . Über 1.300 Live-PROs und die Möglichkeit zur Ratenzahlung.

. Über 1.300 Live-PROs und die Möglichkeit zur Ratenzahlung. Zu kreditbasierten Treuhandkonten und P2P-Verkäuferbewertungen → Odealo . 1 Credit entspricht 1 US-Dollar Treuhandguthaben, dem „TopSeller“-Filter und plattformübergreifenden Angeboten.

. 1 Credit entspricht 1 US-Dollar Treuhandguthaben, dem „TopSeller“-Filter und plattformübergreifenden Angeboten. Für den umfassendsten Käuferschutz → PlayerAuctions . SOC 2 Typ-1-Prüfung, 9-Punkte-PlayerGuardian, seit 26 Jahren im Betrieb.

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. 5 % Neukunden-Gutschein plus automatischer Mengenrabatt von bis zu 5 %. Für die 7-tägige Garantie nach der Lieferung → LootBar . Deckt Probleme mit Spielsperren für 7 Tage nach Lieferung ab, Unterstützung für mehrere Plattformen.

. Deckt Probleme mit Spielsperren für 7 Tage nach Lieferung ab, Unterstützung für mehrere Plattformen. Zum umfangreichsten Himmelskörperkatalog aller Ligen → PoECurrency. Über 32 Orb-Typen, 4 Liga-Server-Optionen, darunter auch Active-League-Server.

Ganz gleich, in welcher Situation Sie sich befinden – die beste Website, um günstig einzukaufen Power over Ethernet 2 Die Währung ist die Plattform, die zu Ihrer Risikobereitschaft, Ihrer Paketgröße, Ihrer Plattform und Ihrem Budget passt. Nutzen Sie diesen Leitfaden zum Kauf Power over Ethernet 2 Währung günstig und mit Vertrauen. Wenn Sie sich in der Zwischenzeit im breiteren RPG-Bereich umsehen, dann ist das Die besten taktischen Rollenspiele Die Aufschlüsselung ist einen Blick wert.

Wo man in PoE 2 „Divine Orbs“ kaufen kann

„Divine Orbs“ sind die wichtigste Premiumwährung in Power over Ethernet 2, mit denen man bestimmte Modifikatoren bei magischen und seltenen Gegenständen neu würfeln kann. Wenn du „Divine Orbs“ in Power over Ethernet 2 Von einer Website eines Drittanbieters aus bieten dieselben Plattformen, die in diesem Vergleich für allgemeine Währungen an der Spitze stehen, auch speziell für Divines die besten Kurse. G2G and El Dorado bieten die günstigsten Preise pro „Divine Orb“ für „Fate of the Vaal Standard“ an, wobei der aktive Wettbewerb unter den Verkäufern die Preise ab 0,001 $ pro Orb drückt. PoECurrency und Overgear unterhalten spezielle Produktseiten für „Divine Orbs“ für Käufer, die eine Lieferung über den eigenen Shop bevorzugen. In jedem Fall ist beim Bezahlvorgang lediglich Ihr Charaktername erforderlich – weder ein Passwort noch eine Anmeldung sind nötig.

Häufig gestellte Fragen