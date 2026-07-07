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Die beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten is Eibe, gefolgt vonG2G and El Dorado, doch die richtige Wahl hängt vom Preis, der Versandart und dem Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen ab.

Mobile Legends: Bang Bang Diamanten (ML Diamonds) sind die Premiumwährung des Spiels und dienen dazu, Helden, Skins, den Twilight-Pass, die Starlight-Mitgliedschaft und vieles mehr freizuschalten. Da der offizielle Shop im Spiel selten die günstigste Option ist, suchen Millionen von Spielern nach Websites von Drittanbietern, um zu geringeren Kosten Guthaben aufzuladen.

In diesem Leitfaden wurden 10 Anbieter anhand von fünf Kriterien bewertet: Preis pro Diamant, Lieferart, Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen, Liefergeschwindigkeit und Käuferschutz.. Der wichtigste Unterschied, der hier behandelt wird, wird in den meisten Artikeln der Konkurrenz übersehen: der Unterschied zwischen Direkt-Aufladeseiten (nur UID, geringstes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) und P2P-Marktplätzen (wettbewerbsfähige Preise, vom Verkäufer abhängiges Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen). Jeder Anbieter erhält eine klare Risikobewertung hinsichtlich der Nutzungsbedingungen, sodass Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, bevor Sie Geld ausgeben.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Websites, auf denen man günstige „Mobile Legends“-Diamanten kaufen kann

Alle 10 unten aufgeführten Plattformen wurden geprüft und bewertet. Über die Liste können Sie direkt zu den einzelnen Bewertungen springen:

Eibe – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen G2G – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten mit direktem Aufladefilter zu kaufen Eldorado.gg – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten auf einem P2P-Marktplatz zu kaufen Coda-Shop – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten bei einem offiziellen Moonton-Partner zu kaufen Joytify – Die beste Website für US-Spieler, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen SEAGM – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten für Spieler aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu kaufen MooGold – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten bei einem autorisierten Wiederverkäufer zu kaufen Skine – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten mit alternativen Zahlungsmöglichkeiten zu kaufen LootBar – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten mit absoluter Sicherheit zu kaufen G2A – Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten auf einem globalen Marktplatz zu kaufen

Jede „Am besten geeignet für“-Kennzeichnung bezieht sich auf die Versandart oder die Sicherheit gemäß den AGB und nicht nur auf den Preis. Lesen Sie die vollständigen Bewertungen unten, um genau zu verstehen, was die Bewertung der jeweiligen Plattform für die Sicherheit Ihres Kontos bedeutet.

Die besten Websites zum Kauf von „Mobile Legends“-Diamanten im Test

Jede der folgenden Bewertungen beginnt mit der Angabe der Lieferart und der Risikoeinstufung gemäß den Nutzungsbedingungen und behandelt zudem die Preisspanne, die Zahlungsmöglichkeiten sowie ehrliche Hinweise auf mögliche Nachteile.

1. Eibe [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen]

Versandart P2P-Marktplatz + Direkt-Aufladung (nur UID, keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko Niedrig bis mittel (Direktkauf = niedrig; Marktplatz = Lieferart des Verkäufers prüfen) Startpreis Ab 1,22 $ (56 Diamanten, 1 USD Mdirect-Schlüssel); 1.783 Diamanten für 32,72 $ Lieferzeit Sofort (Direkt-Aufladung) / 1–15 Min. (Marktplatz, abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz Ja – sofortige Rückerstattung für nicht angesehene Schlüssel; Treuhandkonto für Marktplatzbestellungen

Eibe ist Europas am schnellsten wachsender digitaler Marktplatz für Gamer und betreibt mehr als 37 Mobile Legends Diamant Angebote von verifizierten Händlern, die im Preiswettbewerb stehen. Als beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen – aufgrund der umfassenden Auswahl – Eibe kombiniert das reine UID-Direktaufladen mit 294.200 Trustpilot Bewertungen (4,3/5 – „Großartig“) und Kundensupport rund um die Uhr.

Vorteile Nachteile ✅ Über 37 ML-Diamantangebote, größte Auswahl ✅ Direkte Aufladung nur mit UID möglich ✅ Über 100 Zahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen ✅ Sofortige Rückerstattung für nicht angesehene Schlüssel ✅ 294.200 Trustpilot-Bewertungen (4,3/5) ❌ Die Marktpreise schwanken ❌ Das Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen hängt von der Versandart des Verkäufers ab

Das Sortiment umfasst die Größen 86, 275, 565, 1.135, 2.195 und 3.688 Diamanten, sowie globale und regionale Pakete für den Nahen Osten, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur und die Türkei. Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören Alles, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Kryptowährung,Paysafecard, sowie über 100 lokale Methoden.

Für die direkte Aufladung, Geben Sie Ihre UID ein, schließen Sie die Zahlung ab, und die Diamanten werden sofort gutgeschrieben – Eibe hat niemals Zugriff auf Ihre Zugangsdaten. Auf dem Marktplatz konkurrieren die Verkäufer über den Preis. Ihre Zahlung wird treuhänderisch verwahrt, bis Sie die Lieferung bestätigen, und Für nicht angesehene Schlüssel ist eine sofortige Rückerstattung möglich.

Die Preise auf dem Marktplatz beginnen bei 1,87 $ und schwanken, wenn Verkäufer ihre Angebote aktualisieren, Überprüfen Sie daher immer die aktuellen Preise. und überprüfen Sie vor dem Kauf die in der Artikelbeschreibung angegebene Versandart.

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2. G2G [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen – mit Filter für direkte Aufladung]

Versandart P2P-Marktplatz (Filter für direkte Aufladung verfügbar) ToS-Risiko Niedrig bis mittel (Filter „Direct Top-Up“ verwenden; Angebote mit Kontoanmeldung vermeiden) Startpreis Ca. 0,90 $ für 56 Diamanten Lieferzeit Minuten bis Stunden (abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz Ja – G2G-Treuhandsystem und Streitbeilegung

G2G ist einer der weltweit größten P2P-Gaming-Marktplätze mit einem eigenen Mobile Legends Ergänzungsabschnitt und 55.160+ Trustpilot Bewertungen: 3,9/5 – Großartig. Der „Direct Top-Up“-Filter ist das, was G2G eine empfehlenswerte, erstklassige Website, um günstig einzukaufen Mobil Legenden Diamanten, wodurch Käufer nach Verkäufern filtern können, die ausschließlich eine UID angeben, und so das Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen erheblich verringern können.

Vorteile Nachteile ✅ Über 55.000 Trustpilot-Bewertungen ✅ Der „Direct Top-Up“-Filter verringert das Risiko von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen ✅ Wettbewerbsfähige P2P-Preise ✅ Käuferschutz durch Treuhandkonto ❌ Die Liefergeschwindigkeit hängt vom Verkäufer ab ❌ Ohne den Filter steigt das Risiko eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen stark an

Alle Standard-MLBB-Diamant-Pakete von 86 bis über 9.000 sind über Verkäufer auf dem Marktplatz erhältlich. PayPal, Kredit-/Debitkarte, Skrill, und Kryptowährungen werden akzeptiert, mit weltweiter Abdeckung. Die Zahlung wird zurückgehalten in G2G Treuhandkonto, bis die Lieferung bestätigt ist.

P2P (Filter für direkte Aufladung): Sie durchsuchen die G2G-Angebote nach „Mobile Legends“-Diamanten, wenden den Filter „Direkt-Aufladung“ an, um Verkäufer zu finden, die ausschließlich UIDs anbieten, und schließen die Zahlung ab (G2G (die Gelder werden treuhänderisch verwahrt) und erhalten Sie Ihre Diamanten innerhalb von Minuten bis Stunden, je nach Verfügbarkeit des Verkäufers. Überprüfen Sie vor dem Kauf stets die Bewertungen und die Anzahl der Rezensionen des Verkäufers.

Es darf ausschließlich der „Direct Top-Up“-Filter verwendet werden – Einträge zum Thema „Konto-Anmeldung“ verstoßen gegen MonatlichDie Nutzungsbedingungen und die Sperrung des Risikokontos. Die Preise werden auf 0,90 $ für 56 Diamanten geschätzt (Mai 2026), bitte überprüfen Sie dies jedoch unter G2Gvor dem Kauf.

★ Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten mit direktem Aufladefilter zu kaufen G2G Bei G2G einkaufen

3. Eldorado.gg [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten auf einem P2P-Marktplatz zu kaufen]

Versandart P2P-Marktplatz mit UID-Aufladung (Filter „Direktaufladung“ verfügbar) ToS-Risiko Niedrig bis mittel (verwenden Sie den Filter „Direct Top-Up“, um das Risiko zu minimieren) Startpreis 0,75 $ für 42 Diamanten Lieferzeit 1–30 Min. (abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz Ja – Treuhandschutz und Streitbeilegung

Eldorado.gg ist ein großer P2P-Gaming-Marktplatz mit einem eigenen Mobile Legends Rubrik „Diamanten“ und wettbewerbsfähige Preise von unabhängigen Verkäufern. Mit über 180.574 Trustpilot Bewertungen (4,4/5 – „Großartig“) und ein aktives Treuhandsystem, Es ist eine gute Wahl als beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten für Käufer, die nach erheblichen Preisnachlässen unterhalb der offiziellen Preise suchen. Verwenden Sie den Filter „Direktes Aufladen“, um Verkäufer zu finden, die ausschließlich mit UID handeln.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Einstiegspreis auf dieser Liste (0,75 $) ✅ 180.574 Trustpilot-Bewertungen (4,4/5) ✅ Käuferschutz durch Treuhandkonto ✅ Filter für direktes Aufladen verfügbar ❌ Die Lieferung hängt vom Verkäufer ab ❌ ToS-Risiko ohne den Filter „Direktes Aufladen“

Packungsgrößen: 42 (0,75 $), 56 (0,88 $), 86 (1,27 $) sowie größere Packungen mit 172, 257, 518 und 706 Diamanten von unabhängigen Verkäufern. Die Zahlung wird bis zur Bestätigung der Lieferung treuhänderisch verwahrt, und es besteht die Möglichkeit der Streitbeilegung. Die Lieferzeit beträgt 1–30 Minuten (abhängig vom Verkäufer). Alles, Mastercard, PayPal, wobei Kryptowährungen akzeptiert werden und eine weltweite Abdeckung der Anbieter gewährleistet ist. Spieler, die Währung für mehrere Titel kaufen, finden eine ähnliche Aufschlüsselung in der Die beste Website, um günstig einzukaufen Valorant-PunkteLeitfaden.

Für die direkte Aufladung: Durchsuchen Eldorado.gg, wende den Filter an, um Verkäufer zu finden, die nur eine UID angeben, schließe die Zahlung über den Treuhandservice ab, und die Diamanten werden innerhalb von 1–30 Minuten geliefert. Verwenden Sie stets den Filter „Direkte Aufladung“, um Verkäufer zu vermeiden, die ihr Konto mit anderen teilen.

Die Lieferzeit hängt vom jeweiligen Verkäufer ab, daher Überprüfen Sie vor dem Kauf die Bewertungen und den Transaktionsverlauf..

★ Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten auf einem P2P-Marktplatz zu kaufen Eldorado.gg Bei Eldorado.gg einkaufen

4. Coda-Shop [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten bei einem offiziellen Moonton-Partner zu kaufen]

Versandart Direkte Aufladung über UID (offiziell autorisierter Moonton-Partner, kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen) ToS-Risiko Low – Offiziell autorisierter Partner von Moonton; eine Anmeldung mit einem Konto ist zu keinem Zeitpunkt erforderlich Startpreis 0,99 $ für 100 Diamanten (50 + 50 als Bonus für die erste Aufladung) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Ja – volle Rückerstattungsgarantie; offizieller Moonton-Partner

Coda-Shop ist eine offiziell zugelassene Monatlich Partner, was sie zur besten Website macht, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten für Spieler, die die Nutzungsbedingungen beachten. Aufladungen erfolgen sofort durch Eingabe der UID, eine Anmeldung ist zu keinem Zeitpunkt erforderlich, und US-Starterpakete sind bereits ab 0,99 $ für 100 Diamanten erhältlich. (50+50 Bonus bei der ersten Aufladung).

Vorteile Nachteile ✅ Einzig offiziell autorisierter Moonton-Partner ✅ Kein Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ✅ Sofortige Lieferung nach Eingabe der UID ✅ Vollständige Rückerstattungsgarantie ❌ Nur offizielle Preise, keine Rabatte ❌ Weniger Zahlungsmethoden als bei den meisten Mitbewerbern

Verpackungssortiment:100 (0,99 $), 300 (2,99 $), 500 (4,99 $), 1.000 (9,99 $), 1.160 (19,99 $), 1.770 (29,99 $), 2.975 (49,99 $), 4.165 (69,99 $) und 6.000 (99,99 $) Diamanten. Außerdem sind der „Twilight Pass“, die „Starlight-Mitgliedschaft“ und der „Wöchentliche Diamanten-Pass“ erhältlich.

Geben Sie Ihre Mobile Legends-UID unter Coda-Shop, wählen Sie IhreDiamant Paket, Zahlung per Karte abschließen, PayPal, oderCash App, undDiamanten werden Ihrem Konto sofort gutgeschrieben. Codashop greift niemals auf Ihre Anmeldedaten für Ihr Konto zu – Nur UID-Eintrag

Die Preise entsprechen den offiziellen MonatlichPreise, keine Rabatte unter Marktpreis, doch dank des Null-Risikos hinsichtlich der Nutzungsbedingungen und einer vollständigen Rückerstattungsgarantie ist es die sicherste Wahl auf dieser Liste. Der Bonus für die erste Einzahlung gilt nur für Spieler, die noch nie eine Einzahlung getätigt haben auf Coda-Shopzuvor.

★ Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten bei einem offiziellen Moonton-Partner zu kaufen Coda-Shop Bei Codashop einkaufen

5. Joytify [Die beste Website für US-Spieler, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen]

Versandart Direkte Aufladung über UID + Zonen-ID (keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko Niedrig – Nur UID + Zonen-ID; keine Anmeldedaten erforderlich Startpreis 1,31 $ für 86 Diamanten (78 + 8 Bonus) Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Ja – Geld-zurück-Garantie und Streitbeilegung

Joytify(unterstützt vonLapakgaming) ist die beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten für US-Spieler zu einem fairen Preis, bereits ab etwa 1,31 $ für 86 Diamanten. Joytify nutzt die sicherste Standard-Liefermethode – ausschließlich UID + Zone-ID, ohne dass jemals eine Kontoanmeldung erforderlich ist – und verfügt über eine öffentlich einsehbare, transparente Preisstruktur für die Pakete, die einen einfachen Vergleich mit den offiziellen Preisen ermöglicht.

Vorteile Nachteile ✅ Vollständig transparente Preisgestaltung für öffentliche Pakete (lässt sich am einfachsten mit der offiziellen Basisvergleichsgröße vergleichen) ✅ Nur UID + Zonen-ID, keine Anmeldung über ein Konto ✅ Sofortige Lieferung ✅ Gilt für den Weekly Diamond Pass und den Twilight Pass ❌ Niedrige Trustpilot-Bewertung (2,5/5, 176 Bewertungen) ❌ Nur US-Server ❌ Die Preise werden monatlich aktualisiert

US-spezifische Pakete: 86 (1,31 $), 172 (2,62 $), 257 (3,91 $), 706 (10,47 $), 2.195 (31,39 $), 3.688 (52,32 $), 4.394 (75,13 $), 5.532 (78,48 $), 9.288 (130,82 $) Diamanten. Wochen-Diamond-Pass: 1,65 $; Twilight-Pass: 8,63 $. PayPal und Kredit-/Debitkarten werden akzeptiert.

Sie geben IhreMobile Legends-UID and Zonen-IDon Joytify, wählen Sie IhreDiamant Paket bestellen, die Zahlung per PayPal oder Kreditkarte abschließen und die Diamanten werden Ihrem Konto sofort gutgeschrieben. Joytify greift niemals auf Ihre Anmeldedaten für Ihr Konto zu.

Trustpilot Die Bewertung liegt bei ca. 2,5/5, basierend auf nur 176 Bewertungen, überprüfen Sie daher die Plattform vor größeren Käufen selbstständig und informieren Sie sich auf joytify.com über die monatlichen Preisänderungen. Für Spieler, die günstige Spielwährung für mehrere Titel kaufen möchten, ist die Die beste Website, um günstig einzukaufen Robux Der Leitfaden folgt dem gleichen Bewertungsansatz, bei dem der Preis im Vordergrund steht.

★ Die beste Website für US-Spieler, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen Joytify Bei Joytify einkaufen

6. SEAGM [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten für Spieler aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu kaufen]

Versandart Direkte Aufladung über die UID (keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko Niedrig – Nur UID; SEAGM greift niemals auf Ihre Anmeldedaten zu Startpreis 1,45 $ mit einem Rabatt für 86 Diamanten Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Ja – Geld-zurück-Garantie

SEAGM (Southeast Asia Game Market) ist die beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten für Spieler aus dem asiatisch-pazifischen Raum, mit umfassender Unterstützung durch regionale Server und durchgängig ausschließlich über UID möglichen Aufladungen. Mit einemTrustpilot Mit einer Bewertung von 4,1/5 aus 7.709 Bewertungen ist das Unternehmen ein etablierter Name auf den südostasiatischen Märkten. Zu keinem Zeitpunkt des Vorgangs ist eine Anmeldung erforderlich.

Vorteile Nachteile ✅ Nur UID, keine Anmeldung mit einem Konto erforderlich ✅ Sofortige Lieferung ✅ Umfassende Serverunterstützung in Südostasien ✅ 4,1/5 auf Trustpilot ❌ Preise aufgrund einer Sperrung durch Cloudflare noch nicht bestätigt ❌ Geringere Anzahl an Bewertungen im Vergleich zu globalen Plattformen

Standard MLBB-DiamantDie Pakete sind zusätzlich zum Twilight-Pass und zur Starlight-Mitgliedschaft erhältlich. PayPal, E-Wallets, Online-Banking und Kreditkarten werden akzeptiert. Es gibt weltweiten Server-Support, wobei der Schwerpunkt jedoch auf Südostasien liegt.

Sie geben IhreMobile Legends-UID on SEAGM, wählen Sie IhreDiamant Paket, Zahlung abschließen über PayPal, E-Wallet oder Karte, und Diamanten werden Ihrem Konto sofort gutgeschrieben. SEAGM greift niemals auf Ihre Anmeldedaten für Ihr Konto zu.

Der Preis wird auf 1,45 Dollar für 86 geschätzt. Diamanten . Spieler aus derselben Region, die Geld für andere Titel ausgeben, finden eine ähnliche Aufschlüsselung auf der Die beste Website, um günstige „Oneiric Shards“ für „Honkai: Star Rail“ zu kaufenLeitfaden.

★ Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten für Spieler aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu kaufen SEAGM Bei SEAGM einkaufen

7. MooGold [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten bei einem autorisierten Händler zu kaufen]

Versandart Direkte Aufladung über UID (autorisierter Online-Händler für MLBB) ToS-Risiko Low – autorisierter Händler; nur UID; keine Anmeldung erforderlich Startpreis ~0,14 $ für 10+1 Diamanten Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Ja – Status als autorisierter Händler und MooGold-Wallet-/Rückerstattungssystem

MooGold ist ein autorisierter Mobile Legends: Bang Bang Diamantenhändler und die beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten für Flexibilität bei der Mikroverpackung – mit der größten Auswahl an Verpackungsvarianten auf dieser Liste. Die Pakete beginnen bei 10+1 Diamanten für ca. 0,14 $ und reichen bis zu 5.010+ Diamanten., mit Verpackungsgrößen, die keine andere Plattform hier bietet. Die Website unterstützt über 40 Währungen, wobei die Preise standardmäßig in Euro angezeigt werden, basierend auf der IP-Adresse des Crawlers.

Vorteile Nachteile ✅ Größte Auswahl an Paketen (10 bis 5.010+ Diamanten) ✅ Autorisierter MLBB-Händler, geringstes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen ✅ Über 40 Währungen werden unterstützt ✅ 4,5/5 auf Trustpilot (3.630 Bewertungen) ❌ US-Pakete sind häufig nicht vorrätig ❌ Die Preisangaben in Euro können Käufer, die in US-Dollar bezahlen, verwirren

Verpackungssortiment: 10+1 (~0,14 $), 102+10 (~1,43 $), 253+25 (~4,15 $), 505+66 (~8,28 $), 1.010+182 (~16,57 $), 1.515+273 (~24,86 $), 5.010+1.002 (~82,86 $) Diamanten. Außerdem sind der Wochen-Diamond-Pass, der Twilight-Pass und der Super-Value-Pass erhältlich. Alles, Mastercard, PayPal, Kryptowährungen und lokale Zahlungsmethoden werden akzeptiert.

Sie geben IhreMobile Legends-UID on MooGold, wählen Sie IhreDiamant verpacken, die Zahlung abschließen und die Diamanten werden Ihrem Konto sofort gutgeschrieben. MooGold ist ein autorisierter Wiederverkäufer; es sind keine Anmeldedaten für ein Konto erforderlich.

Viele US-spezifische Pakete waren zum Zeitpunkt der Recherche (Mai 2026) als „nicht vorrätig“ aufgeführt, so Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit, bevor Sie bestellen..

★ Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten bei einem autorisierten Händler zu kaufen MooGold Bei MooGold einkaufen

8. Skine [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten mit alternativen Zahlungsmöglichkeiten zu kaufen]

Versandart Gutscheincode (Zustellung per E-Mail; Einlösen unter mobilelegends.com/redeem) ToS-Risiko Low-Code-basierte Einlösung; Skine greift niemals auf Ihre Zugangsdaten zu Startpreis 1,00 $ für 56 Diamanten Lieferzeit Innerhalb von 1 Minute per E-Mail Käuferschutz Ja – über 70 sichere Zahlungsmethoden und sicherer Bezahlvorgang

Skine ist die beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamonds für Käufer, die unkonventionelle Zahlungsmöglichkeiten benötigen – mit über 70 Zahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen und Revolut, keine Kreditkarte erforderlich. Die Codes werden innerhalb von 1 Minute per E-Mail zugestellt und können unter MonatlichDas offizielle Portal von … unter mobilelegends.com/redeem. Spieler, die Geld für andere beliebte Titel ausgeben, finden eine ähnliche Aufschlüsselung der alternativen Zahlungsmethoden auf der Die beste Website, um günstig einzukaufen Marvel Rivals LatticeLeitfaden.

Vorteile Nachteile ✅ Über 70 Zahlungsmethoden, darunter Kryptowährungen und Revolut ✅ Keine Kreditkarte erforderlich ✅ Codes können auf dem offiziellen Moonton-Portal eingelöst werden ✅ 7 USD-Nennwerte, weltweite Abdeckung ❌ Niedrigere Trustpilot-Bewertung (3,6/5, 290 Bewertungen) ❌ Manuelle Einlösung des Codes, keine automatische Gutschrift ❌ Preis pro Diamant liegt über dem offiziellen Preis von Codashop

Weltweite Konfessionen: 56 (1 $), 278 (5 $), 571 (10 $), 1.167 (20 $), 1.783 (30 $), 3.005 (50 $), 6.012 (100 $) Diamanten. PayPal, Alles, Mastercard, Kryptowährung,Revolut, Apple Pay, undGoogle Pay werden alle akzeptiert.

Geschenkkartencode (keine Anmeldung erforderlich): Sie wählen bei Skine einen ML-Diamond-Nennwert aus und schließen die Zahlung mit einer der über 70 Zahlungsmethoden ab (darunter Kryptowährung and Revolut, keine Kreditkarte erforderlich) und erhalten Sie innerhalb von 1 Minute einen Geschenkkartencode per E-Mail. Lösen Sie den Code ein unter mobilelegends.com/redeem. Skine greift niemals auf Ihre Anmeldedaten zu.

Trustpilot liegt bei 3,6/5 basierend auf 290 Bewertungen, wobei einige von Verzögerungen bei der E-Mail-Zustellung berichteten. Bei ca. 0,018 $/Diamant, die pro-DiamantDer Satz liegt überCoda-ShopDer offizielle Zinssatz von …, der sich am besten für Käufer eignet, denen Zahlungsflexibilität wichtiger ist als die niedrigsten Kosten.

★ Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten mit alternativen Zahlungsmöglichkeiten zu kaufen Skine Bei Skine einkaufen

9. LootBar [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten absolut sicher zu kaufen]

Versandart Direkte Aufladung über die UID (keine Anmeldung erforderlich) ToS-Risiko Niedrig – Nur UID; LootBar greift niemals auf Ihre Anmeldedaten zu Startpreis 1,57 $ für 86 Diamanten Lieferzeit Augenblick Käuferschutz Ja – 100 % Rückerstattungsgarantie und Kundenservice rund um die Uhr

LootBar umfasst über 200 Spiele und ist damit die beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten für Käufer, denen das Vertrauen in die Plattform und der Käuferschutz besonders wichtig sind. Mit 44.351Trustpilot Bewertungen: 4,9/5 – Ausgezeichnet; gemessen an der Anzahl der Bewertungen belegt es Platz zwei auf dieser Liste, mit Aufladungen ausschließlich per UID und einer 100-prozentigen Rückerstattungsgarantie für jede Transaktion.

Vorteile Nachteile ✅ Umfasst über 200 Spiele, breiter Gaming-Fokus ✅ 44.351 Trustpilot-Bewertungen (4,9/5 – „Ausgezeichnet“) ✅ 100 % Geld-zurück-Garantie ✅ Kundenservice rund um die Uhr ❌ Der Startpreis für 86 Diamanten ist relativ hoch ❌ Bei den Preisen werden häufig Rabattangaben aus Werbeaktionen angegeben

Standard MLBB-Diamant Pakete sind erhältlich. Die Lieferung erfolgt sofort; Spieler, die Geld für Sporttitel ausgeben, finden eine ähnliche Aufschlüsselung der Sicherheitsmaßnahmen in der günstige FC-PunkteLeitfaden.

Direkte Aufladung (nur mit UID): Sie geben Ihre Mobile Legends-UID on LootBar, wählen Sie IhreDiamant verpacken, die Zahlung abschließen und Diamanten werden Ihrem Konto sofort gutgeschrieben. LootBar greift niemals auf Ihre Anmeldedaten für Ihr Konto zu.

Zum Zeitpunkt der Recherche (Mai 2026) lag der Einstiegspreis für den 86 bei Diamantenbetrug 1,57,Bitte erkundigen Sie sich jedoch nach der Verfügbarkeit unter lootbar.gg vor der Bestellung.

★ Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten mit absoluter Sicherheit zu kaufen LootBar Bei LootBar einkaufen

10. G2A [Die beste Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten auf einem globalen Marktplatz zu kaufen]

Versandart P2P-Marktplatz (kontobasierte und UID-Verfahren, verkäuferabhängig) ToS-Risiko Mittel bis hoch – einige Verkäufer verlangen eine Anmeldung im Konto, was gegen die Nutzungsbedingungen von Moonton verstößt Startpreis ~0,99 $ für 50 Diamanten (~0,0198 $ pro Diamant) Lieferzeit Sofort bis 24 Stunden (abhängig vom Verkäufer) Käuferschutz Ja – G2A Shield (kostenpflichtiges Abonnement) und Basis-Treuhandservice

G2A ist der weltweit größte Marktplatz für digitale Spiele mit über 30 Millionen Nutzern aus 180 Ländern und 336.984 Trustpilot Bewertungen: 4/5 – Großartig, die größte Anzahl an Bewertungen auf dieser Liste. Als beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten, Es weist hier die höchste Risikoeinstufung gemäß den Nutzungsbedingungen auf (mittel bis hoch)., da es viele Verkäufer gibt, die über ein Konto einloggen. Überprüfen Sie vor dem Kauf immer die Versandart in jedem Angebot.

Vorteile Nachteile ✅ Größte Bewertungsbasis (336.984, Stand: 4/5) ✅ Über 200 Zahlungsmethoden ✅ Wettbewerbsfähige Marktpreise ❌ Mittleres bis hohes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen (das höchste auf dieser Liste) ❌ Die Versandart jedes einzelnen Angebots muss manuell überprüft werden ❌ G2A Shield ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul

MLBB-Diamant Geschenkkarten und Aufladecodes sind bei unabhängigen Anbietern erhältlich: 275 Diamanten, 1.783 Diamanten und mehr. PayPal, Kredit-/Debitkarte, Skrill, Kryptowährungen und über 200 Zahlungsmethoden werden akzeptiert. G2A Shield (kostenpflichtiges Add-on) garantiert eine Rückerstattung oder einen Ersatz, falls ein Code ungültig ist.

P2P (Anzeigeart prüfen): Durchsuchen G2AAnzeigen fürMobile Legends-Diamanten, wählen Sie ein Angebot aus, prüfen Sie die Versandart (nur UID = geringes Risiko; Kontoanmeldung = HOHES Risiko), schließen Sie die Zahlung ab, und erhaltenDiamanten innerhalb von wenigen Minuten bis zu 24 Stunden, je nach Verkäufer.

Some G2A Verkäufer verlangen die Anmeldedaten für das Konto, was gegen die Nutzungsbedingungen von Moonton verstößt und die Sperrung des Kontos zur Folge haben kann. Überprüfen Sie vor dem Kauf immer die Versandart. Bevorzugen Sie Angebote, bei denen nur die UID angegeben ist. Angebote, bei denen nur die UID angegeben ist = geringes Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen; Angebote mit Konto-Login = HOHES Risiko. Diese Überprüfung ist obligatorisch. G2A „Shield“ wird Erstkäufern dringend empfohlen. G2A bietet viele Optionen für günstige Spielwährungen und gehört zudem zu den Die besten Websites, um günstig einzukaufen Stürmische Wellen Luniten.

★ Der weltweit beste Marktplatz für „Mobile Legends“-Diamanten G2A Bei G2A einkaufen

So gelangen „Mobile Legends“-Diamanten auf Ihr Konto: Erläuterung der Liefermethoden

Die Versandarten sind der Punkt, der am meisten kostet Mobile Legends Diamantführungen werden komplett übersprungen, und außerdem ist es der entscheidende Faktor für die Sicherheit Ihres Kontos. Die folgende Tabelle enthält alle Methoden, die von den Anbietern in diesem Artikel verwendet werden.

Versandart Was passiert eigentlich? ToS-Risiko Direktes Aufladen (nur mit UID) Sie geben IhreMobile Legends UID (und gegebenenfalls Zonen-ID). Der Anbieter lädt Diamanten direkt auf. Es wird kein Kontopasswort weitergegeben. Die sicherste Methode über einen Drittanbieter. Low Offizieller Moonton-In-Game-Store Direktkauf innerhalb des Mobile Legends ca. Keine Ersparnis gegenüber dem Nennwert, aber garantierte Kompatibilität. Keine P2P-Marktplatz (Filter nur nach UID) Verkäufer bieten Diamond-Aufladungen auf einem Marktplatz an. Verwenden Sie den Filter „Direktaufladung“, um Verkäufer zu finden, die niemals Ihr Kontopasswort verlangen. Die Preise werden von den einzelnen Verkäufern festgelegt und können variieren. Niedrig bis mittel (Filter „Direct Top-Up“ verwenden; Angebote mit Kontoanmeldung vermeiden)

„Direct Top-Up“ (nur mit UID) ist die sicherste Methode eines Drittanbieters auf dieser Liste. Plattformen, die es nutzen: Eibe (Direkte Aufladungsangebote), Coda-Shop, Joytify, SEAGM, MooGold, Skine (über einen auf dem offiziellen Portal eingelösten Gutscheincode) und LootBar. P2P-Marktplätze (G2G, Eldorado.gg, G2A) erfordern, dass bei jedem einzelnen Kauf der „Direct Top-Up“-Filter aktiviert ist, um im Risiko-Bereich „niedrig bis mittel“ zu bleiben; Angebote mit Konto-Login auf jeder Plattform verstoßen gegen Monatlich„s ToS.“

Preisvergleich für Diamanten in Mobile Legends

Die folgende Tabelle zeigt die günstigste verfügbare Option auf der besten Website zum Kauf Mobile Legends-Diamanten, mit dem offiziellen Monatlich Der In-Game-Store dient als Preisbasis. Alle Angaben wurden, soweit möglich, im Mai 2026 überprüft; mit (schätz.) gekennzeichnete Einträge sind Schätzungen auf der Grundlage von Marktdaten, sofern eine direkte Erfassung nicht möglich war. Die Spalte „ToS-Risiko“ wandelt eine Preistabelle in eine Referenz für „Preis plus Sicherheit“ um.

Anbieter Anfangsausgaben Diamanten Preis für 706 Diamanten Versandart ToS-Risiko Offizieller Moonton-In-Game-Store €0.99 50 Diamanten ~19,99 $ k. A. (offiziell) Keine Eibe 1,87 $ (geschätzt) 86 Diamanten €17.61 Direktes Aufladen / Marktplatz Niedrig–Mittel G2G ~0,90 $( 56 Diamanten €10.87 P2P-Marktplatz Niedrig–Mittel Eldorado.gg €0.75 42 Diamanten €9.50 P2P-Marktplatz Niedrig–Mittel Joytify €1.31 86 Diamanten €10.55 Direktes Aufladen (UID) Low Coda-Shop €0.99 100 Diamanten 19,99 $ für 1.160 Diamanten Direktes Aufladen (UID) Low SEAGM €1.45 86 Diamanten €10.32 Direktes Aufladen (UID) Low MooGold ~0,14 $ 10+1 Diamanten €7.85 Direktes Aufladen (UID) Low Skine €1.00 56 Diamanten 10 Dollar für 571 Diamanten Gutscheincode Low LootBar €1.57 86 Diamanten €9.45 Direktes Aufladen (UID) Low G2A ~0,99 $ (geschätzt) 50 Diamanten €10.49 P2P-Marktplatz Mittel bis hoch

MooGold and Eldorado.gg den niedrigsten Wert pro –Diamant Die Kosten sind in dieser Tabelle aufgeführt, allerdings gelten für jedes Modell die in den obigen Bewertungen genannten Einschränkungen. Der Startpreis allein ist kein verlässlicher Maßstab; vergleichen Sie immer die Kosten pro Diamant gegen den Beamten MonatlichSatz um die tatsächlichen Einsparungen zu verstehen.

Ist es sicher, „Mobile Legends“-Diamanten auf Websites von Drittanbietern zu kaufen?

Die Nutzung einer der besten Websites zum Kauf günstiger Produkte birgt zwei unterschiedliche Arten von Risiken Mobile Legends Diamanten – und die meisten Artikel der Konkurrenz behandeln sie als ein und dasselbe. Es handelt sich um unterschiedliche Bedrohungen mit unterschiedlichen Gegenmaßnahmen.

Zwei Arten von Risiken – und wie man sich vor ihnen schützt

Betrugsrisiko Das ist die einfachere Variante: Die Website nimmt die Zahlung entgegen, versendet aber nie etwas. Bezahlen Sie mit PayPal oder eine Kreditkarte – bei beiden ist eine Rückbuchung möglich, falls der Verkäufer die Ware nicht versendet. Bei Kryptowährungen und Banküberweisungen gibt es keine Rückbuchungsmöglichkeit, weshalb sie bei unbekannten Verkäufern ein hohes Risiko darstellen. ToS-Risiko ist die subtilere Bedrohung – hier liegt Monatlich könnte sich nachteilig auf Ihr Konto auswirken, nicht weil Sie bei einem Drittanbieter gekauft haben, sondern wegen how diese Diamanten dorthin gelangt sind. Plattformen mit direkter Aufladung (nur UID) bergen das geringste Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen, da Ihre Zugangsdaten niemals weitergegeben werden. P2P-Plattformen (Eldorado.gg, G2G, G2A) reichen je nach Versandart des Verkäufers von „niedrig bis mittel“ bis „mittel bis hoch“.

Überprüfen Sie vor dem Kauf auf einer P2P-Plattform stets die in der Anzeige angegebene Versandart.

Stellungnahme von Moonton zu den Nutzungsbedingungen

Monatlich hat den Kauf nicht ausdrücklich verboten Diamanten über autorisierte Drittanbieter unter Verwendung von UID-nur Aufladungen.Coda-Shop ist eine ausdrücklich genehmigte MonatlichPartner undMooGold ist ein autorisierter Wiederverkäufer. Diese beiden Plattformen weisen von allen in dieser Liste aufgeführten Drittanbieter-Optionen das geringste Risiko in Bezug auf die Nutzungsbedingungen auf.

Für P2P-Marktplätze, MonatlichDie Nutzungsbedingungen von „s“ verbieten die Weitergabe von Zugangsdaten. Die Methode der Kontoanmeldung, bei der sich ein Verkäufer direkt in Ihr Konto einloggt, um Guthaben aufzuladen, fällt eindeutig unter diese Kategorie. Verwendung des Filters „Direktes Aufladen“ oder „Nur UID“ auf G2G, Eldorado.gg, undG2A So bleiben Sie auf diesen Plattformen im Bereich mit geringem Risiko. Verwenden Sie niemals eine Liste mit Konto-Zugangsdaten, egal wie günstig der Preis auch erscheinen mag.

Warnsignale, auf die man achten sollte

Die folgenden Warnzeichen helfen dabei, die beste Website für günstige Einkäufe zu finden Mobile Legends Der Diamantenkauf – ein kostspieliger Fehler. Meiden Sie alle Plattformen oder Angebote, die eines der folgenden Merkmale aufweisen:

„Kostenloser Mobile Legends-Diamanten-Generator“ behauptet – 100 % Betrug, ohne Ausnahme. Diese Websites stehlen Anmeldedaten oder installieren Schadsoftware.

– 100 % Betrug, ohne Ausnahme. Diese Websites stehlen Anmeldedaten oder installieren Schadsoftware. Preise, die mehr als 40 % unter dem offiziellen Preis liegen Monatlich Preis im In-Game-Shop ohne dass es eine klare Erklärung für den Preisnachlass gibt.

ohne dass es eine klare Erklärung für den Preisnachlass gibt. Websites, auf denen Sie nach Ihrem Benutzernamen und Passwort gefragt werden. Seriöse Websites für Direkt-Aufladungen benötigen lediglich Ihre UID (und Ihre Zone-ID) – geben Sie niemals Ihr Passwort weiter.

Seriöse Websites für Direkt-Aufladungen benötigen lediglich Ihre UID (und Ihre Zone-ID) – geben Sie niemals Ihr Passwort weiter. Zahlung ausschließlich in Kryptowährung ohne Käuferschutz – Da es keinen Rückbuchungsmechanismus gibt, besteht keinerlei Regressmöglichkeit, falls etwas schiefgeht.

– Da es keinen Rückbuchungsmechanismus gibt, besteht keinerlei Regressmöglichkeit, falls etwas schiefgeht. Keine Kontaktdaten, keine Unternehmensangaben und keine Rückerstattungs- oder Streitbeilegungsrichtlinien an einer beliebigen Stelle auf dem Bahnsteig.

So findest du die beste „Mobile Legends“-Diamanten-Website für dich

Die beste Website für günstige Einkäufe finden Mobile Legends Bei Diamanten kommt es auf fünf Kriterien an, die hier in der Reihenfolge ihrer Priorität aufgeführt sind: Sicherheit geht vor, der Preis kommt an zweiter Stelle.

1. Lieferart und Sicherheit gemäß den Nutzungsbedingungen

Die Versandart bestimmt das Risiko gemäß den Nutzungsbedingungen, daher Dies sollte immer der erste Filter sein. bei der Suche nach der besten Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends-Diamanten.

„Direct Top-Up“ (nur UID) ist der sicherste Ansatz eines Drittanbieters; zu den Plattformen, die diese Technologie nutzen, gehören Coda-Shop, Joytify, SEAGM, MooGold, Skine, LootBar, undEibe„s Direct Top-Up“-Angebote. P2P-Plattformen (Eldorado.gg, G2G, G2A) Achten Sie bei jedem Kauf darauf, dass der „Direct Top-Up“-Filter aktiviert ist. Wenn in einer Anzeige die Eingabe von Anmeldedaten für Ihr Konto verlangt wird, schließen Sie den Tab sofort.

2. Kosten pro Diamant (nicht nur der Startpreis)

Der Startpreis ist eine häufige Falle. Ein Angebot mit einem Startpreis von 0,75 $ bietet Ihnen möglicherweise weniger Diamanten pro Dollar als eine, die bei 1,31 $ beginnt, je nach Packungsgröße. Teilen Sie die Gesamtzahl der Diamanten immer durch den Preis, um den Preis pro Diamant zu ermitteln, und vergleichen Sie diesen dann mit dem offiziellen Monatlich den Preis im Ingame-Shop als Richtwert.

Autorisierte Händler wie Joytify, MooGold, undCoda-Shop kann Einsparungen unterhalb des offiziellen Satzes ausweisen; Bei P2P-Plattformen sind die Preise stärker schwankend.

3. Käuferschutz

Für Erstkäufer ist die Die Zahlungsmethode ist die praktischste Form des Käuferschutzes. PayPal und Kreditkarten ermöglichen Rückbuchungen, wenn ein Verkäufer die Ware nicht versendet. Bei Kryptowährungen und Banküberweisungen gibt es keinen solchen Mechanismus. Plattformen mit integrierter Treuhandfunktion (G2G, Eldorado.gg, Eibe Marktplatz) bietet eine zusätzliche Sicherheitsstufe, indem die Zahlung so lange zurückgehalten wird, bis Sie die Lieferung bestätigt haben.

4. Liefergeschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Die Zustellung per „Direct Top-Up“ (nur mit UID) erfolgt in der Regel sofort auf allen Plattformen, die diese Funktion nutzen. Verkäufer auf P2P-Marktplätzen auf Eldorado.gg, G2G, undG2A kann je nach Verfügbarkeit des Verkäufers Minuten bis Stunden dauern. Die Angabe „Sofortige Lieferung“ auf einer Marketingseite bedeutet bei P2P-Angeboten nicht, dass die Lieferung tatsächlich sofort erfolgt – Überprüfen Sie stets die Verkäuferbewertungen und die aktuellen Antwortzeiten..

5. Regionale Verfügbarkeit und Serverkompatibilität

Nicht jeder Anbieter unterstützt alle Mobile Legends server region. Für die Preise in den USA, Joytify ist ausschließlich ein US-Server; Spieler auf anderen regionalen Servern sollten sich vor der Bestellung über die Verfügbarkeit der Pakete vergewissern. Bei globalen Paketen (Eibe, Coda-Shop, MooGold, sowie die meisten anderen Anbieter), vergewissern Sie sich dennoch, dass Ihre Serverregion unterstützt wird, bevor Sie die Zahlung abschließen.

Mein abschließendes Fazit zur besten Website, um günstige „Mobile Legends“-Diamanten zu kaufen

Jede der hier vorgestellten Plattformen ist die beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten für einen bestimmten Anwendungsfall – und die richtige Wahl hängt davon ab, worauf es am meisten ankommt.

Um das beste Verhältnis zwischen Preis, Sicherheit und Rucksackauswahl zu erzielen, Eibe ist mit über 37 Wettkämpfen die insgesamt stärkste Wahl ML DiamondEinträge,UID– nur direkte Aufladung, 294.200 Trustpilot Bewertungen (4,3/5) und über 100 Zahlungsmethoden.

ist mit über 37 Wettkämpfen die insgesamt stärkste Wahl ML DiamondEinträge,UID– nur direkte Aufladung, 294.200 Trustpilot Bewertungen (4,3/5) und über 100 Zahlungsmethoden. Um das Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen so gering wie möglich zu halten, verwenden Sie Coda-Shop – der einzige offiziell zugelassene Monatlich Partner auf dieser Liste, ohne Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen, mit sofortiger Lieferung und einer vollständigen Rückerstattungsgarantie.

– der einzige offiziell zugelassene Monatlich Partner auf dieser Liste, ohne Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen, mit sofortiger Lieferung und einer vollständigen Rückerstattungsgarantie. Für die niedrigsten bestätigten Preise in den USA, Joytify liegt bei 1,31 $ für 86 Diamanten (Preisliste vom Mai 2026), wobei beide unterboten werden Coda-Shopdie offiziellen Preise von […] sowie die meisten Websites von Drittanbietern.

liegt bei 1,31 $ für 86 Diamanten (Preisliste vom Mai 2026), wobei beide unterboten werden Coda-Shopdie offiziellen Preise von […] sowie die meisten Websites von Drittanbietern. Für nicht-traditionelle Zahlungsmöglichkeiten, Skine ist die erste Wahl: Über 70 Methoden, darunter Kryptowährungen und Revolut, keine Kreditkarte erforderlich.

ist die erste Wahl: Über 70 Methoden, darunter Kryptowährungen und Revolut, keine Kreditkarte erforderlich. Für die günstigste kostenpflichtige Einstiegsoption, Coda-Shop‘s 0,99 $/100 Diamanten Das Paket ist die günstigste Möglichkeit – es gibt keine kostenlose Variante Mobile Legends Diamanten aufladen auf jeder seriösen Plattform.

Eibe bleibt unsere erste Empfehlung als beste Website, um günstig einzukaufen Mobile Legends Diamanten insgesamt.

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