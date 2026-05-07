So schließen Sie eine Samsung Soundbar an den Fernseher an

Wie man eine Samsung-Soundbar an den Fernseher anschließt, ist eine der ersten Fragen, die Gamer und Filmfans nach dem Auspacken neuer Geräte stellen – und das Szenario ist immer dasselbe. Man stellt die Soundbar auf, dreht beide Geräte um, und plötzlich starrt man auf Anschlüsse und Kabel, als hätte man gerade außerirdische Hieroglyphen entdeckt. Die Bedienungsanleitungen helfen selten weiter, weshalb ich diese Anleitung erstellt habe.

Samsung-Soundbars funktionieren mit Fernsehern jeder Marke, doch Samsung-Fernseher verfügen über Anynet+, ein System, das Einschaltzeitpunkt und Lautstärke automatisch synchronisiert, sodass Soundbar und Fernseher so zusammenarbeiten, als wären sie im selben Labor entwickelt worden. Andere Fernseher lassen sich ebenfalls problemlos anschließen, erfordern jedoch zunächst eine kurze Überprüfung der Einstellungen.

In dieser Anleitung gehe ich auf HDMI ARC und eARC, optischen Audioausgang sowie Bluetooth ein. Außerdem behandle ich die Einstellungen für Samsung-Fernseher, die Schritte zum Koppeln und die Fehlerbehebung für die häufigsten Verbindungsprobleme. Wenn du bereit bist, scroll einfach nach unten und lass uns loslegen.

Was Sie vor dem Start benötigen

Also, du hast dein fantastische SoundbarUnd was nun?Überprüfen Sie die Anschlüsse sowohl an Ihrem Fernseher als auch an der Samsung Soundbar Bevor Sie irgendwelche Kabel anschließen. Die Art des Anschlusses hängt ganz davon ab, über welche Anschlüsse beide Geräte verfügen.

Schau auf der Rückseite deines Fernsehers nach einem HDMI-Anschluss mit der Aufschrift „ARC“ oder „eARC“. Die meisten Fernseher, die nach 2009 hergestellt wurden, verfügen irgendwo am Gehäuse über mindestens einen HDMI-ARC-Anschluss. Dies ist die beste Anschlussmöglichkeit, da dieser Anschluss die Audioübertragung übernimmt und es ermöglicht, die Lautstärke der Soundbar über die Fernbedienung des Fernsehers zu regeln.

Ihre Samsung Soundbar verfügt über einen Anschluss mit der Bezeichnung HDMI-Ausgang (TV-ARC) or HDMI zum Fernseher (eARC/ARC) je nach Modell. Hier schließen Sie das HDMI-Kabel an, das zu Ihrem Fernseher führt.

Falls Ihr Fernseher nicht über HDMI ARC verfügt, suchen Sie stattdessen nach einem optischen Anschluss. Dabei handelt es sich um eine kleine quadratische oder sechseckige Öffnung, meist mit einer Schutzklappe, die mit „Digitaler Audioausgang“ or „Optischer Ausgang.“ Ihre Samsung Soundbar verfügt über einen entsprechenden Anschluss mit der Bezeichnung „DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)“ oder einfach „OPTICAL“.

Ältere Fernseher verfügen möglicherweise nur über Cinch-Anschlüsse (rot und weiß) oder eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Diese funktionieren zwar, bieten jedoch eine geringere Audioqualität als digitale Anschlüsse.

Samsung legt der Soundbar in der Regel ein HDMI-Kabel oder ein optisches Kabel bei. Wenn Sie zusätzliches Zubehör benötigen, sollten Sie darauf achten, ein High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet-Zertifizierung für die ARC-Funktion zu kaufen, oder ein Premium-High-Speed-HDMI-Kabel, falls Sie eARC nutzen möchten.

Methode 1: Verbindung über HDMI ARC herstellen (empfohlen)

HDMI ARC bietet die beste Audioqualität und die einfachste Einrichtung und ist der einfachste Weg, um Eine Soundbar an den Fernseher anschließen. Über diese Verbindung können Sie die Lautstärke der Soundbar mit Ihrer TV-Fernbedienung regeln, es werden moderne Audioformate wie Dolby Atmos (mit eARC) unterstützt, und alles funktioniert über ein einziges Kabel. So geht’s:

Schalten Sie sowohl Ihren Fernseher als auch Ihre Samsung Soundbar aus, bevor Sie irgendwelche Kabel anschließen. Suchen Sie auf der Rückseite Ihres Fernsehers den HDMI-Anschluss mit der Bezeichnung „ARC“. Bei Samsung-Fernsehern mit einer One Connect Box ist der ARC-Anschluss in der Regel der dritte HDMI-Anschluss. Schließen Sie ein Ende Ihres HDMI-Kabels an diesen ARC-Anschluss am Fernseher an. Schließen Sie das andere Ende an den Anschluss „HDMI OUT (TV-ARC)“ oder „HDMI TO TV (eARC/ARC)“ Ihrer Samsung Soundbar an. Schalten Sie beide Geräte ein. Drücken Sie die Taste „Source“ auf der Fernbedienung Ihrer Samsung Soundbar, bis „D.IN“ auf dem Display erscheint. Nach einigen Sekunden sollte die Anzeige automatisch auf „TV ARC“ wechseln, sofern die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Wenn Sie eine Samsung-Soundbar an einen Samsung-Fernseher anschließen, sollte Anynet+ die Soundbar automatisch erkennen und die Audioausgabe umschalten. Bei anderen TV-Marken müssen Sie möglicherweise die Audioausgabeeinstellungen Ihres Fernsehers manuell auf „Receiver (HDMI)“ oder „HDMI ARC“.

Warum HDMI ARC am besten funktioniert: Über den Audio Return Channel wird der Ton aus den integrierten Apps Ihres Fernsehers (Netflix, YouTube, Disney+) über dasselbe HDMI-Kabel direkt an die Soundbar übertragen. Sie benötigen keine separaten Kabel für Streaming-Inhalte und externe Geräte.

Der neuere eARC-Standard bietet eine höhere Bandbreite für verlustfreie Audioformate wie Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Wenn sowohl Ihr Fernseher als auch Ihre Soundbar eARC unterstützen, wird dieser Standard automatisch über ein Standard-HDMI-Kabel genutzt. Samsung-Fernseher ab dem Modelljahr 2020 (Modellreihen T, A, B und C) unterstützen eARC bei allen Neo QLED-, OLED- und QLED-Modellen.

Methode 2: Verbindung über ein optisches Kabel

Optische Kabel übertragen digitales Audio mittels Lichtimpulsen und bieten so eine hervorragende Klangqualität ohne elektrische Störungen. Dies ist die zweitbeste Option, wenn HDMI ARC nicht verfügbar ist oder nicht richtig funktioniert. Hier sind die Schritte:

Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie sie anschließen. Suchen Sie den optischen Ausgang an Ihrem Fernseher, der mit „Digital Audio Out“ oder „Optical Out“ beschriftet ist. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Anschluss. Entfernen Sie die Schutzkappen an beiden Enden Ihres optischen Kabels. Diese kleinen Kunststoffkappen blockieren das Lichtsignal, wenn sie nicht entfernt werden. Schließen Sie ein Ende an den optischen Ausgang Ihres Fernsehers an. Das Kabel lässt sich nur in einer Richtung einstecken. Schließen Sie das andere Ende an den Anschluss „DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)“ Ihrer Samsung Soundbar an. Schalten Sie beide Geräte ein. Drücken Sie die Taste „Source“ auf der Fernbedienung Ihrer Soundbar, bis „D.IN“ oder „OPTICAL“ auf dem Display erscheint.

Optische Einschränkungen: Diese Kabel unterstützen Dolby Digital 5.1-Surround-Sound, sind jedoch nicht mit Dolby Atmos, DTS:X oder anderen fortschrittlichen Audioformaten kompatibel. Zur Lautstärkeregelung müssen Sie zudem die Fernbedienung der Soundbar verwenden, da optische Anschlüsse die HDMI-CEC-Funktion nicht unterstützen.

Die Tonqualität ist für den täglichen Gebrauch nach wie vor hervorragend. Filme, Fernsehsendungen und Streaming-Inhalte klingen über den optischen Ausgang alle großartig. Einen Unterschied wirst du nur bei 4K-Blu-ray-Discs bemerken, die verlustfreie Audioformate verwenden. Wenn du den Bass etwas verstärken möchtest, lies meinen Leitfaden zu So schließt man einen Subwoofer an eine Soundbar an dafür gesorgt.

Methode 3: Verbindung über Bluetooth herstellen

Bluetooth ermöglicht eine kabellose Verbindung, wodurch Ihr Unterhaltungszentrum aufgeräumt bleibt. Gute Samsung-Soundbars Das Bluetooth-Koppeln ist relativ einfach. So gehen Sie vor, wenn Sie auf kabellosen Betrieb umsteigen möchten:

Drücken Sie die Taste „Pair“ auf der Fernbedienung Ihrer Samsung Soundbar, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Sobald das Gerät bereit ist, erscheint auf dem Display die Meldung „BT PAIRING“. Wenn Sie keine Fernbedienung für die Soundbar haben, halten Sie die Taste „Source“ oder „Multi Function“ an der Soundbar selbst länger als 5 Sekunden gedrückt, bis „BT PAIRING“ angezeigt wird. On your TV, navigate to Bluetooth settings. On Samsung TVs, go to Settings > Sound > Sound Output > Liste der Bluetooth-Lautsprecher. Wählen Sie Ihre Soundbar aus, sobald sie angezeigt wird. Warten Sie, bis die Geräte gekoppelt sind. Auf dem Display der Soundbar wird „BT“ angezeigt, gefolgt vom Namen Ihres Fernsehers, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Nachteile von Bluetooth: Die Audioverzögerung ist das größte Problem bei Bluetooth-Verbindungen. Es kommt zu einer Verzögerung von 30 bis 150 Millisekunden zwischen dem, was man auf dem Bildschirm sieht, und dem, was man hört. Das macht Dialogszenen frustrierend, da die Lippenbewegungen nicht mit den Stimmen übereinstimmen.

Viele Samsung-Fernseher verfügen über eine Audio-Verzögerungskompensation, doch die Synchronisation ist nicht immer perfekt. Außerdem wird der Ton bei Bluetooth komprimiert, sodass Sie nicht die volle Klangqualität Ihrer Soundbar genießen können.

Wann Bluetooth sinnvoll ist: Verwende diese Option für temporäre Aufbauten, wenn die Verlegung von Kabeln nicht praktikabel ist, oder für Inhalte, bei denen eine perfekte Synchronisation keine große Rolle spielt (Nachrichten, Dokumentationen, Musik). Ich behalte Bluetooth als Backup, nutze aber HDMI ARC für meine Hauptkonfiguration.

Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihres Samsung-Fernsehers

Samsung-Fernseher erfordern bestimmte Einstellungen, um eine optimale Leistung der Soundbar zu gewährleisten. Diese Schritte stellen sicher, dass Ihr Fernseher den Ton ordnungsgemäß an die Soundbar weiterleitet und die Fernbedienungsfunktionen aktiviert.

Anynet+ (HDMI-CEC) aktivieren: This is crucial for HDMI ARC connections. Navigate to Settings > General > External Device Manager > Anynet+ (HDMI-CEC). Make sure it’s turned on. On newer Samsung TVs (2021 and later), the path is Settings > All Settings > Connection > External Device Manager > Anynet+ (HDMI-CEC).

This is crucial for HDMI ARC connections. Navigate to Settings > General > External Device Manager > Anynet+ (HDMI-CEC). Make sure it’s turned on. On newer Samsung TVs (2021 and later), the path is Settings > All Settings > Connection > External Device Manager > Anynet+ (HDMI-CEC). Tonausgabe einstellen: Go to Settings > Sound > Wählen Sie unter „Audioausgabe“ die Option „Receiver (HDMI)“ oder den Namen Ihrer Soundbar aus, sofern dieser in der Liste angezeigt wird.

Go to Settings > Sound > Wählen Sie unter „Audioausgabe“ die Option „Receiver (HDMI)“ oder den Namen Ihrer Soundbar aus, sofern dieser in der Liste angezeigt wird. eARC-Modus aktivieren (sofern unterstützt): Navigate to Settings > Sound > Expert Settings > Wählen Sie den HDMI-eARC-Modus und stellen Sie ihn auf „Auto“ ein. Dadurch wird die verlustfreie Audio-Durchleitung für kompatible Inhalte ermöglicht.

Navigate to Settings > Sound > Expert Settings > Wählen Sie den HDMI-eARC-Modus und stellen Sie ihn auf „Auto“ ein. Dadurch wird die verlustfreie Audio-Durchleitung für kompatible Inhalte ermöglicht. Audioformat festlegen: In Settings > Sound > Expert Settings > Wählen Sie unter „Digitales Audioausgangsformat“ die Option „Bitstream“ oder „Auto“ anstelle von „PCM“. Dadurch wird die Surround-Sound-Durchleitung an Ihre Soundbar aktiviert.

Wenn Anynet+ ordnungsgemäß funktioniert, regelt die Fernbedienung Ihres Samsung-Fernsehers die Lautstärke der Soundbar automatisch. Sie können den Fernseher ausschalten, und die Soundbar schaltet sich automatisch mit aus. Denken Sie jedoch daran, zuerst den Fernseher und nicht die Soundbar auszuschalten, da der Fernseher sonst eingeschaltet bleibt und auf die internen Lautsprecher umschaltet.

Einstellungen für Fernseher anderer Hersteller

Samsung-Soundbars funktionieren mit Fernsehern aller Marken, allerdings müssen Sie HDMI-CEC manuell aktivieren. Jeder Hersteller verwendet für diese Funktion eine andere Bezeichnung. Egal, ob Sie also einen Ein toller Fernseher zum Zocken Für 4K-Streaming musst du Folgendes tun:

LG-Fernseher: The feature is called “SimpLink.” Navigate to Settings > General > Devices > HDMI Settings > SimpLink (HDMI-CEC) und aktivieren Sie die Funktion.

The feature is called “SimpLink.” Navigate to Settings > General > Devices > HDMI Settings > SimpLink (HDMI-CEC) und aktivieren Sie die Funktion. Sony-Fernseher: Look for “Bravia Sync.” Go to Settings > Watching TV > External inputs > Bravia Sync-Einstellungen und aktivieren Sie die Funktion.

Look for “Bravia Sync.” Go to Settings > Watching TV > External inputs > Bravia Sync-Einstellungen und aktivieren Sie die Funktion. Vizio-Fernseher: Enable “CEC” in Settings > System >Mitteleuropäische Zeit

Enable “CEC” in Settings > System >Mitteleuropäische Zeit TCL/Roku-Fernseher: Find “System” > „Andere Geräte steuern (CEC)“ und aktivieren Sie die entsprechenden Optionen. Nachdem Sie HDMI-CEC an Ihrem Fernseher aktiviert haben, ändern Sie die Audioausgabeeinstellung auf „HDMI ARC“, „Receiver“ oder „Externer Lautsprecher“, je nachdem, wie Ihr Fernseher diese Option bezeichnet. Testen Sie die Funktion, indem Sie Inhalte abspielen und sicherstellen, dass der Ton über die Soundbar ausgegeben wird.

Behebung häufiger Probleme

Hier sind einige der häufigsten Probleme, mit denen Sie wahrscheinlich irgendwann konfrontiert werden, und wie Sie damit umgehen können:

Kein Ton aus der Soundbar: Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie an der Soundbar die richtige Eingangsquelle ausgewählt haben, indem Sie die Taste „Source“ drücken. Auf dem Display sollte bei HDMI-Verbindungen „TV ARC“ und bei optischen Verbindungen „D.IN“ angezeigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Tonausgabe Ihres Fernsehers auf „Externe Lautsprecher“ oder „Receiver (HDMI)“ eingestellt ist und nicht auf „TV-Lautsprecher“.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie an der Soundbar die richtige Eingangsquelle ausgewählt haben, indem Sie die Taste „Source“ drücken. Auf dem Display sollte bei HDMI-Verbindungen „TV ARC“ und bei optischen Verbindungen „D.IN“ angezeigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Tonausgabe Ihres Fernsehers auf „Externe Lautsprecher“ oder „Receiver (HDMI)“ eingestellt ist und nicht auf „TV-Lautsprecher“. „TV ARC“ wird auf dem Display der Soundbar nicht angezeigt: Vergewissern Sie sich, dass Sie den mit „ARC“ gekennzeichneten HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher verwenden und nicht irgendeinen beliebigen HDMI-Anschluss. Aktivieren Sie Anynet+ (oder die entsprechende HDMI-CEC-Funktion Ihrer TV-Marke) in den Einstellungen. Drücken Sie die Anynet-Taste auf der Fernbedienung Ihrer Soundbar einmal und dann zweimal, um die Anynet-Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den mit „ARC“ gekennzeichneten HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher verwenden und nicht irgendeinen beliebigen HDMI-Anschluss. Aktivieren Sie Anynet+ (oder die entsprechende HDMI-CEC-Funktion Ihrer TV-Marke) in den Einstellungen. Drücken Sie die Anynet-Taste auf der Fernbedienung Ihrer Soundbar einmal und dann zweimal, um die Anynet-Funktion ein- bzw. auszuschalten. HDMI ARC funktioniert überhaupt nicht: Schalten Sie beide Geräte aus, indem Sie sie für 30 Sekunden vom Stromnetz trennen, und schließen Sie sie anschließend wieder an. Verwenden Sie ein zertifiziertes High-Speed-HDMI-Kabel. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, setzen Sie Ihre Samsung Soundbar zurück, indem Sie die Lautstärketasten „Lauter“ (+) und „Leiser“ (-) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis „INIT“ auf dem Display erscheint. Schalten Sie anschließend beide Geräte ein und versuchen Sie es erneut.

Schalten Sie beide Geräte aus, indem Sie sie für 30 Sekunden vom Stromnetz trennen, und schließen Sie sie anschließend wieder an. Verwenden Sie ein zertifiziertes High-Speed-HDMI-Kabel. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, setzen Sie Ihre Samsung Soundbar zurück, indem Sie die Lautstärketasten „Lauter“ (+) und „Leiser“ (-) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis „INIT“ auf dem Display erscheint. Schalten Sie anschließend beide Geräte ein und versuchen Sie es erneut. Ton und Bild sind nicht synchron: This lip-sync problem is common across all connection types. On Samsung TVs, go to Settings > Sound > Expert Settings > Verzögern Sie den digitalen Audioausgang und passen Sie die Einstellung an, bis der Dialog mit den Lippenbewegungen übereinstimmt. Suchen Sie auf der Soundbar-Seite in der Samsung SmartThings-App nach den Einstellungen für die Audiosynchronisation oder die Verzögerung.

This lip-sync problem is common across all connection types. On Samsung TVs, go to Settings > Sound > Expert Settings > Verzögern Sie den digitalen Audioausgang und passen Sie die Einstellung an, bis der Dialog mit den Lippenbewegungen übereinstimmt. Suchen Sie auf der Soundbar-Seite in der Samsung SmartThings-App nach den Einstellungen für die Audiosynchronisation oder die Verzögerung. Die Fernbedienung des Fernsehers lässt sich nicht zur Lautstärkeregelung der Soundbar verwenden: Stellen Sie sicher, dass HDMI-CEC (Anynet+) sowohl am Fernseher als auch an der Soundbar aktiviert ist. Bei Samsung-Soundbars drücken Sie die Anynet-Taste auf der Fernbedienung der Soundbar, um sicherzustellen, dass die Funktion aktiviert ist. Diese Funktion funktioniert nur bei HDMI-ARC-Verbindungen, nicht bei optischen oder Bluetooth-Verbindungen.

Stellen Sie sicher, dass HDMI-CEC (Anynet+) sowohl am Fernseher als auch an der Soundbar aktiviert ist. Bei Samsung-Soundbars drücken Sie die Anynet-Taste auf der Fernbedienung der Soundbar, um sicherzustellen, dass die Funktion aktiviert ist. Diese Funktion funktioniert nur bei HDMI-ARC-Verbindungen, nicht bei optischen oder Bluetooth-Verbindungen. Die Soundbar schaltet sich willkürlich aus: Dies tritt in der Regel auf, wenn die HDMI-CEC-Einstellungen für die automatische Stromversorgung miteinander in Konflikt stehen. Überprüfen Sie die CEC-Einstellungen Ihres Fernsehers hinsichtlich der Optionen für die automatische Stromversorgung von Geräten und passen Sie diese bei Bedarf an. Bei Samsung-Fernsehern können Sie die Funktion „Auto Power Off“ (Automatische Abschaltung) bei Bedarf im Menü „External Device Manager“ (Externer Gerätemanager) deaktivieren.

Dies tritt in der Regel auf, wenn die HDMI-CEC-Einstellungen für die automatische Stromversorgung miteinander in Konflikt stehen. Überprüfen Sie die CEC-Einstellungen Ihres Fernsehers hinsichtlich der Optionen für die automatische Stromversorgung von Geräten und passen Sie diese bei Bedarf an. Bei Samsung-Fernsehern können Sie die Funktion „Auto Power Off“ (Automatische Abschaltung) bei Bedarf im Menü „External Device Manager“ (Externer Gerätemanager) deaktivieren. Schlechte Bluetooth-Audioqualität oder Verbindungsabbrüche: Stellen Sie die Soundbar näher an Ihren Fernseher heran. Entfernen Sie Hindernisse und andere Bluetooth-Geräte, die Störungen verursachen könnten. Löschen Sie die bestehende Kopplung auf beiden Geräten und führen Sie die Kopplung von Grund auf neu durch.

Optimieren Sie Ihre Audiokette – Wählen Sie den richtigen Anschluss und stellen Sie die Verbindung erneut her

Jetzt weißt du, wie man eine Samsung-Soundbar an einen Fernseher anschließt. HDMI ARC ist nach wie vor die sauberste Ein-Kabel-Lösung, der optische Anschluss ist die Rettung für Plug-and-Play-Anwendungen, und Bluetooth ist eine gute Alternative, wenn man auf Kabel verzichten möchte.

Samsung-Fernseher punkten mit der Anynet+-Funktion, die Lautstärke und Stromversorgung automatisch synchronisiert. Bei anderen TV-Marken muss lediglich HDMI-CEC in den Einstellungen aktiviert werden, dann funktioniert die Verbindung. Man muss sich keine Gedanken über die Anschlüsse machen, solange man die Beschriftungen und die Quellen aufeinander abstimmt.

Bei der Fehlerbehebung sind meist immer dieselben Übeltäter schuld: nicht zertifizierte Kabel, der falsche HDMI-Anschluss oder CEC-Einstellungen, die nicht funktionieren. Ein Aus- und Wiedereinschalten, das Wechseln der Quelle oder ein kurzer Reset der Soundbar beheben die meisten Probleme schneller, als man sich mit der Bedienungsanleitung herumschlagen kann. Wenn es erst einmal klappt, bleibt es auch so.

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Häufig gestellte Fragen