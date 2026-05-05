Die beste Maus für CS2 im Jahr 2026: 7 Elite-Mäuse für Präzision und Geschwindigkeit

Haben Sie Schwierigkeiten, die beste Maus für CS2 Möchtest du deine Leistung verbessern? Da bist du nicht allein. Die richtige Gaming-Maus kann den Unterschied ausmachen zwischen einem entscheidenden Kopfschuss und einem völligen Fehlschuss.

Mit der richtigen Maus in der Hand fühlen sich jede Bewegung, jeder Schwung und jeder Schwung präziser und kontrollierter an.

In diesem Leitfaden habe ich die besten Mäuse für Counter-Strike 2, die aufgrund ihrer Präzision, Schnelligkeit und ihres Komforts ausgewählt wurden. Jede Auswahl ist darauf ausgelegt, den Spielern einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und das Spielerlebnis auf ein neues Niveau zu heben.

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Unsere Top-Empfehlungen für CS2-Mäuse

Nachdem ich das Feedback der Spieler ausgewertet und die technischen Daten analysiert habe, habe ich die beste Maus für CS2 zu diesen drei herausragenden Empfehlungen. Sie bieten eine gute Balance zwischen Leichtbauweise, präzise Sensoren und ergonomischer Komfort damit du die Oberhand behältst.

Diese Gaming-Mäuse bieten zwar beeindruckende Funktionen für CS2, auch andere Mäuse eignen sich hervorragend für Multiplayer-Spiele wie CS2. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der die besten Gaming-Mäuse für CS2!

Die beste Maus für CS2: 7 Gaming-Mäuse auf Profi-Niveau

Hier sind sieben herausragende Mäuse, mit denen Sie Ihre Leistung steigern können Counter-Strike 2, die jeweils höchste Präzision und höchsten Komfort bieten für CS2seine Forderungen.

Ganz gleich, ob Sie ein Ob Gaming-Laptop oder vollwertiger Desktop-PC – diese 7 Mäuse heben dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Niveau.

1. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 [Die beste Maus für CS2]

Enebameter 10/10

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Technische Daten Details Sensor HERO 2, 44.000 DPI Gewicht 60g Schaltflächen 5 (einstellbar) Konnektivität Drahtlos, USB-C-Anschluss Akkulaufzeit Bis zu 95 Stunden (wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku) Abmessungen 125 × 63,5 × 40 mm Extras LIGHTFORCE-Hybridschalter

The Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Eine kabellose Gaming-Maus ist das ideale Zubehör für Ihren Gaming-Laptop der Spitzenklasse, mit einem Gewicht von nur 60gmit einemHERO 2-Sensor mit 44.000 DPI die jede Bewegung perfekt erfasst. Seine Abtastrate von 8 kHz sorgt für null Verzögerung und eignet sich ideal zum Niederschießen von Gegnern.

Dank ihrer ergonomischen Form liegt sie gut in der Handfläche, sodass auch lange Sitzungen mit Claw- oder Hybrid-Griff bequem sind. Die glatten PTFE-Mausfüße sorgen für müheloses Gleiten.

Sein schlankes Design minimiert den Luftwiderstand, sodass sich die Spieler ganz auf Präzision konzentrieren können. Sein Fünf-Tasten-Anordnung hält die Dinge einfach und passt sich an CS2Kernfunktionen. Der USB-C-Anschluss bietet zusätzlichen Komfort für den direkten Gebrauch oder zum Aufladen, und der wiederaufladbare Lithium-Polymer-Akku Der Akku hält bis zu 95 Stunden. Dank ihrer robusten Bauweise hält sie auch intensiven Spielen stand, und die hybriden optisch-mechanischen Schalter sorgen für ein knackiges Klickgefühl.

Pro-Tipp Kombinieren Sie es mit einem auf Präzision ausgelegten Mauspad für eine genauere Zielsteuerung.

Was mir an dieser kabellosen Gaming-Maus besonders gut gefallen hat, ist ihre leichtes Tragegefühl, was die Belastung bei längerem Spielen verringert. Die symmetrische Form passt sich verschiedenen Handgrößen an und sorgt so für eine breite Anziehungskraft. Das minimalistische Design fügt sich in jedes Setup ein, und die Präzision des Sensors überzeugt in entscheidenden Momenten.

Der einzige Nachteil dieser Maus ist die begrenzte Anzahl an Tasten, was für Profispieler, die zusätzliche Tastenbelegungen benötigen, einschränkend wirken könnte CS2Kernmechaniken. Dennoch ist es nach wie vor eines der die beste Gaming-Maus die verfügbaren Optionen.

Vorteile Nachteile ✅ Das ultraleichte Gewicht von 60 g ermöglicht schnelle Flick-Schläge mit minimalem Kraftaufwand. ✅ Der HERO 2-Sensor mit 44.000 DPI sorgt für höchste Präzision bei Kopfschüssen. ✅ Eine Abtastrate von 8 kHz sorgt für eine flüssige, verzögerungsfreie Cursorbewegung. ✅ Hybrid-Schalter sorgen mit ihrem knackigen, zuverlässigen Klicken für eine schnelle Eingabe. ✅ Das Laden über USB-C bietet mehr Komfort als ältere Micro-USB-Modelle. ✅ Die universelle Form passt sich bequem an Handflächen-, Krallen- und Fingerspitzengriff an. ✅ Die robuste Bauweise hält auch intensiven, lang andauernden Gaming-Sessions stand. ❌ Auf fünf Tasten beschränkt, was für manche Spieler einschränkend wirken kann.

Endgültiges Urteil: DieLogitech G PRO X SUPERLIGHT 2 zeichnet sich durch seine Präzision und professionelle Spurführung aus und eignet sich daher perfekt für CS2Konkurrenten.

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2. SteelSeries Aerox 3 Wireless [Die beste preisgünstige kabellose Maus für CS2]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details Sensor TrueMove Air, 18.000 dpi Gewicht 68g Schaltflächen 6 Konnektivität Drahtlos (2,4 GHz), Bluetooth, USB-C Akkulaufzeit Bis zu 200 Stunden Abmessungen 120,6 × 67 × 37,9 mm Extras Wasserdicht gemäß Schutzklasse IP54

The SteelSeries Aerox 3 Wireless zeichnet sich als eine der besten preisgünstigen kabellosen Optionen für CS2, kombiniertsolide Leistung with hervorragende Akkulaufzeit. Mit nur 68 g bleibt es leichtgenug für schnelle Bewegungen und präzises Tracking bei intensiven Spielen.

Dank des TrueMove Air-Sensors bietet es zuverlässige Genauigkeit für Wettkämpfe, was es zu einer hervorragenden Wahl für Spieler macht, die kabellose Freiheit genießen möchten, ohne zu viel Geld auszugeben. Die doppelte Konnektivität (2,4 GHz und Bluetooth) sorgt für zusätzliche Flexibilität, während das Aufladen über USB-C für Modernität und Komfort sorgt.

Es entspricht der Schutzklasse IP54Wasserfestigkeit schützt vor Staub, Schweiß und versehentlichem Verschütten – ein seltener Pluspunkt in dieser Preisklasse. In Kombination mit einer Akkulaufzeit von bis zu 200 Stunden ist es eine zuverlässige Wahl für lange Gaming-Sessions.

Pro-Tipp Verwenden Sie den 2,4-GHz-Funkmodus anstelle von Bluetooth, um eine geringere Latenz zu erzielen CS2.

Meiner Erfahrung nach ist die Wabenstruktur trägt zur Gewichtsreduzierung bei, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Sie liegt besonders gut in der Hand, sowohl bei Fingerspitzen- als auch bei Krallengriff. Zwar sind die Klicks nicht so präzise wie bei Premium-Modellen, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist kaum zu übertreffen.

Vorteile Nachteile ✅ Das leichte Design ermöglicht schnelle Schnappschüsse ✅ Zuverlässiger TrueMove Air-Sensor für eine konsistente Positionserfassung ✅ Bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit für langen Spielspaß ✅ Zwei WLAN-Modi für mehr Flexibilität ✅ Die Schutzklasse IP54 sorgt für zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser und Staub ✅ Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine kabellose Gaming-Maus ❌ Die Tastenanschläge fühlen sich etwas weniger haptisch an als bei High-End-Modellen

Endgültiges Urteil: DieSteelSeries Aerox 3 Wireless ist eine Top-Empfehlung für preisbewusste Käufer CS2 Spieler, die drahtlose Leistung wünschen, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen.

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3. Razer Viper V3 Pro [Die beste Maus für 8K-Abtastrate und präzises Zielen in CS2]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details Sensor Focus Pro, 35.000 dpi Gewicht 54g Schaltflächen 6 (einstellbar) Konnektivität Drahtlos, USB-C Akkulaufzeit Bis zu 95 Stunden Abmessungen 127,1 × 63,9 × 39,9 mm Extras Drahtlos mit Höchstgeschwindigkeit

Mit einem Gewicht von nur54g, derRazer Viper V3 Pro steckt voller leistungsstarker Funktionen, die speziell auf E-Sport zugeschnitten sind, und ist nur ein wirklich gutRazerMaus. Es verfügt über eine8.000 Hz Abtastrate sowie optische Schalter der dritten Generation für eine sofortige Reaktion.

Der Focus Pro 35K-Sensor sorgt für gleichmäßige und präzise Cursorbewegungen und ermöglicht so präzise Schüsse in CS2 und andere Spiele. Außerdem eignet sich seine Form gut für Greifzangen. Die Die Seitentasten fühlen sich schwergängig an, aber dieLithium-Ionen-Akku mit einer Laufzeit von 95 Stunden hält dich fest.

Pro-Tipp Stellen Sie die DPI-Einstellung auf 800 ein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen CS2Genauigkeit.

Ich habe festgestellt, dass diese kabellose Maus sich besonders in kompetitiven Shootern wie CS2 aufgrund ihrer Präzision und Geschwindigkeit. Das symmetrische Design passt sich verschiedenen Handgrößen an und eignet sich somit sowohl für Nutzer, die die Maus mit den Fingerspitzen als auch für diejenigen, die sie mit den Fingerspitzen greifen, gleichermaßen. Die HyperSpeed-Funkverbindung sorgt für eine verzögerungsfreie Leistung, die es mit kabelgebundenen Mäusen aufnehmen kann. Die PTFE-Gleitfüße gleiten mühelos über die Oberfläche und verbessern so die Genauigkeit bei schnellen Bewegungen auf einer hochwertiges Gaming-Mauspad. Während dieDie Seitentasten müssen fest gedrückt werden, sie verhindern versehentliche Klicks während spannender Spiele.

The Razer Viper V3 ProMit der DPI-Taste an der Unterseite, die über Razer Synapse angepasst werden kann, lässt sich die Empfindlichkeit für präzise CS2 Gameplay. Im Lieferumfang ist außerdem ein Griffband für verbesserte Kontrolle enthalten, ideal für Nutzer, die einen individuell anpassbaren Griff suchen für CS2. Kombiniere sie mit einem glatten Mauspad, um die präzise Abtastung optimal zu nutzen, und du verschaffst dir einen Wettbewerbsvorteil bei CS2…s gnadenlosen Kämpfe.

Vorteile Nachteile ✅ Das federleichte Gewicht von 54 g ermöglicht schnelle, mühelose Flick-Schläge. ✅ Der Focus Pro-Sensor mit 35.000 DPI gewährleistet eine Auflösungsgenauigkeit von 99,8 %. ✅ Eine Abtastrate von 8 kHz minimiert die Eingabeverzögerung und sorgt für sofortige Reaktionen. ✅ Die symmetrische Form eignet sich für den Krallen-, Fingerspitzen- und Handflächengriff. ✅ Optische Schalter der dritten Generation verhindern Fehlklicks und sorgen so für Zuverlässigkeit. ✅ Lange Akkulaufzeit für Marathonläufe CS2Sitzungen. ❌ Die Seitentasten müssen fest gedrückt werden.

Endgültiges Urteil: DieRazer Viper V3 Pro Die kabellose Maus bietet unübertroffene Geschwindigkeit und Präzision für CS2 E-Sport-Fans.

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4. Corsair NIGHTSABRE RGB [Die beste Maus für präzise Zielgenauigkeit bei CS2]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details Sensor MARKSMAN, 26.000 dpi Gewicht einhundert Gramm Schaltflächen 11 (programmierbar) Konnektivität Drahtlos, Bluetooth, USB Akkulaufzeit Bis zu 100 Stunden Abmessungen 129,4 × 67,9 × 44,2 mm Extras RGB-Beleuchtung

The Corsair NIGHTSABRE RGB Die kabellose Maus vereint die Präzision von Ego-Shootern mit der Vielseitigkeit von MOBA-Spielen und besticht durch 26.000-DPI-Sensor and 11 Tasten. Es wird von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben, der bis zu 100 Stunden, wodurch es sich ideal für lange Spielsitzungen eignet. Sie können die Akkulaufzeit sogar noch weiter verlängern, indem Sie Bluetooth und die RGB-Beleuchtung ausschalten. Das Gewicht (100 g) Es liegt etwas schwerer in der Hand, doch die Anpassungsmöglichkeiten machen das wieder wett. Das ergonomische Design liegt bei der Handflächenhaltung sehr gut in der Hand.

Pro-Tipp Passen Sie die 11 Tasten für eine schnelle Bedienung an CS2 Tastenkombinationen wie Granaten, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Der Sensor sorgt für eine flüssige und präzise Abtastung, ideal für ein hohes Tempo CS2 Matches oder komplexe MOBA-Strategien. Die Quickstrike-Tasten sorgen für schnelle, deutlich spürbare Klicks und verbessern so die Reaktionsfähigkeit in spannenden Momenten.

Its RGB-Beleuchtung, anpassbar über CorsairDie iCUE-Software verleiht Ihrem Setup mit zahlreichen Zonen für individuelle Effekte eine lebendige Note. Das Dual-Mode-Scrollrad bietet eine einstellbare Haptik für präzises oder schnelles Scrollen und eignet sich ideal für die Zuweisung von Aktionen wie Granaten.

Die drahtlosen, Bluetooth- und kabelgebundenen Verbindungsoptionen der Maus „SLIPSTREAM“ bieten Flexibilität für verschiedene Spielstile. Die solide Verarbeitung Es hält auch intensiver Nutzung stand, und die strukturierten Seitengriffe sorgen für einen sicheren Halt – selbst in schweißtreibenden Situationen unter hohem Druck. Dank seiner ausgewogenen Kombination aus Leistung und Ästhetik ist es eine hervorragende Wahl für Gamer, die bei ihren Peripheriegeräten sowohl Wert auf Form als auch auf Funktion legen.

Vorteile Nachteile ✅ Der Marksman 26K-Sensor bietet präzise Verfolgung für CS2Genauigkeit. ✅ Die Akkulaufzeit von 100 Stunden ermöglicht lange Gaming-Sessions. ✅ 11 Tasten ermöglichen vielseitige Tastenbelegungen für CS2 und andere Ego-Shooter. ✅ Quickstrike-Tasten sorgen für eine sofortige, knackige Klickrückmeldung. ✅ Die ergonomische Form verringert die Ermüdung bei Benutzern, die das Gerät mit der Handfläche halten. ❌ Da es sich um eine der schwereren Mausmodelle handelt, könnte das Gewicht (100 g) schnelle Bewegungen verlangsamen.

Endgültiges Urteil: DieCorsair NIGHTSABRE RGB ist ideal für vielseitige Spieler, die Wert auf Ausdauer und individuelle Anpassungsmöglichkeiten legen.

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5. Lamzu Atlantis Mini Pro [Die beste Maus für CS2 für kleine Hände]

Enebameter 8/10

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Technische Daten Details Sensor PixArt PAW3395, 26.000 dpi Gewicht 51g Schaltflächen 6 Konnektivität Drahtlos, USB Akkulaufzeit Bis zu 70 Stunden (Lithium-Ionen-Akku) Abmessungen 117 × 63 × 58 mm Extras Mechanische Schalter

The Lamzu Atlantis Mini Pro ist speziell auf kleinere Hände zugeschnitten 51g, mit einem PAW3395-Sensor für äußerst präzise Bewegungen. Sein 4-kHz-Abfrage sorgt für eine gleichmäßige Führung, und die symmetrische Form liegt gut in der Hand. Die Die Software ist einfach, aber seine Präzision ist erstklassig.

Diese MausLeichtbauweise macht es zu einem Highlight für Spieler, denen Geschwindigkeit besonders wichtig ist fesselnde Ego-ShootergleichCS2.

The PixArt PAW3395-Sensor, mit bis zu26.000 DPI, liefert eine gleichbleibende Leistung und sorgt dafür, dass jede Bewegung präzise auf dem Bildschirm Ihres hervorragender Gaming-Monitor.

Pro-Tipp Verwenden Sie ein reibungsarmes Pad für schnellere Gleitbewegungen.

Dank seiner kompakten Abmessungen eignet er sich besonders für Menschen mit kleineren Händen und lässt sich auch bei intensiven Trainingseinheiten leicht handhaben. Die kabellose 2,4-GHz-Verbindung in Verbindung mit einem 70 Stunden Akkulaufzeit, sorgt für ein unterbrechungsfreies Spielerlebnis. Die mechanischen Schalter bieten ein taktiles Feedback und sorgen so für eine höhere Klickzuverlässigkeit.

Trotz des schlichten Aufbaus wirkt die Maus sehr robust, und ihr minimalistisches Design lenkt den Fokus ganz auf die Leistung. Sie werden die ausgewogene Balance zwischen Mobilität und Präzision zu schätzen wissen, insbesondere in Wettkampfsituationen, in denen jeder Schuss zählt.

Vorteile Nachteile ✅ Das ultraleichte Gewicht von 51 g ermöglicht mühelose, schnelle Bewegungen. ✅ Der PAW3395-Sensor sorgt für eine ruckelfreie Abtastung bei CS2. ✅ Eine Abtastrate von 4 kHz sorgt für eine reaktionsschnelle Cursorsteuerung. ✅ Das kompakte Design eignet sich für kleine Hände und den Griff mit den Fingerspitzen. ✅ Mechanische Schalter bieten ein angenehmes, zuverlässiges Klickgefühl. ✅ Die kabellose Variante sorgt für weniger Kabelgewirr und somit für ein flüssigeres Spiel. ❌ Aufgrund seiner geringeren Größe könnte es für größere Hände etwas eng sein.

Endgültiges Urteil: DieLamzu Atlantis Mini Pro ist ideal für Spieler mit kleinen Händen, die Wert auf Präzision legen.

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6. Pulsar x Demon Slayer X2V2 Mini [Die beste Maus für Anime-Flair in CS2]

Gesamtbewertung 7,5/10

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Technische Daten Details Sensor PAW3395, 26.000 dpi Gewicht 52g Schaltflächen 6 (einstellbar) Konnektivität Drahtlos Akkulaufzeit Bis zu 90 Stunden (Lithium-Ionen-Akku) Abmessungen 120 × 63 × 38 mm Extras Superglide-Skates

Mit einem Gewicht von nur52g, derPulsar x Demon Slayer X2V2 Minikombiniert ein26.000-DPI-Sensor mit einem stilvollen „Demon Slayer“-Design. Die Superglide-Rollen sorgen für geschmeidige Fahrten und eignen sich perfekt für CS2. DiePreis der limitierten Auflage ist zwar hoch, aber sein Flair und seine Leistung überzeugen.

The PAW3395-Sensor gewährleistet eine pixelgenaue Verfolgung, ideal für die Präzision, die in CS2In diesem Artikel erfährst du mehr über die spannenden Spiele Counter-Strike 2Spielrezension. Dank ihrer symmetrischen Form eignet sie sich hervorragend für den Klauen- und Fingerspitzengriff und sorgt so für mehr Kontrolle bei schnellen Schnappschüssen. Die optischen Schalter sorgen für knackige, reaktionsschnelle Klicks und minimieren unbeabsichtigte Eingaben, was eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Pro-Tipp Nutzen Sie die Superglide-Gleitfüße für mühelose, sanfte Cursorbewegungen in CS2Feuergefechte.

Trotz seines hohen Preises ist das farbenfrohe vom Anime inspirierte Ästhetik, mit Figuren wie Nezuko, steigert den Sammlerwert.

The Tausend Hertz 1 ms Abtastrate Im kabellosen Modus sorgt sie für verzögerungsfreies Reagieren, während die robuste Bauweise auch langen Gaming-Sessions standhält. Diese kabellose Maus verbindet einzigartiges Design mit High-End-Funktionalität und hebt sich damit deutlich von der Masse ab. CS2Liebhaber.

Vorteile Nachteile ✅ Das Gewicht von 52 g ermöglicht blitzschnelle Bewegungen für CS2Kampf. ✅ Der PAW3395-Sensor sorgt für präzise und gleichbleibende Abtastung. ✅ Superglide-Gleitkufen sorgen für eine extrem gleichmäßige Cursorbewegung. ✅ Die symmetrische Form passt sich bequem an verschiedene Griffstile an. ✅ Dank der kabellosen Verbindung bleibt der Schreibtisch aufgeräumt. ✅ Die robuste Bauweise bewährt sich auch unter anspruchsvollen Bedingungen. ✅ Die einzigartige „Demon Slayer“-Optik sorgt für einen zusätzlichen Sammlerwert. ❌ Das Anime-Design spricht möglicherweise nicht alle Spieler an.

Endgültiges Urteil: DiePulsar x Demon Slayer X2V2 Mini Die kabellose Gaming-Maus vereint Stil und Präzision für CS2Fans.

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7. Endgame Gear OP1 8K [Die beste Maus für Reaktionsschnelligkeit in CS2]

Enebameter 7/10

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Technische Daten Details Sensor PixArt PAW3395, 26.000 dpi Gewicht 50,5 Gramm Schaltflächen 6 (einstellbar) Konnektivität Kabelgebunden Akkulaufzeit Batterie nicht im Lieferumfang enthalten Abmessungen 118,2 × 60,3 × 37,2 mm Extras Mechanische Kailh GX-Schalter

The Endgame Gear OP1 8K Eine kabelgebundene Maus bietet 8-kHz-Abfrage Satz mit einem PixArt PAW3395-Sensor für kompromisslose Reaktionsgeschwindigkeit. Bei 50,5 Gramm, es ist ultraleicht und seine Form eignet sich besonders für den Klauengriff. Das nur für kabelgebundene Geräte schränkt die Flexibilität ein, aber seine reine Geschwindigkeit ist unübertroffen.

Das schlanke Design dieser Maus, minimalistisches Design legt den Schwerpunkt auf Leistung und verfügt über ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 118,2 x 60,3 x 37,2 mm, das bequem in kleine bis mittelgroße Hände passt. Die sechs Tasten sind strategisch so angeordnet, dass Versehentliche Tastenbetätigungen vermeidenwährend intensiverCS2 Sitzungen, wobei der Schwerpunkt auf den zentralen Spielmechaniken liegt. Die PixArt PAW3395-Sensor… mit bis zu 26.000 DPI erfasst sie jede Bewegung präzise und eignet sich somit ideal für schnelle Flick-Schüsse und eine gleichmäßige Abtastung.

Pro-Tipp Verwenden Sie beim Endgame Gear OP1 8K ein Bungee-Seil, um den Kabelwiderstand zu minimieren und die Leistung im kabelgebundenen Betrieb zu verbessern.

The Kailh-Schalter der legendären Maus sorgen für ein klares, spürbares Feedback und erhöhen so die Zuverlässigkeit beim Klicken. Die Endgame Gear OP1 8KDie mattschwarze Oberfläche und das dezente Branding verleihen ihr einen professionellen, zurückhaltenden Look, der vor allem Gamer anspricht, denen Funktionalität wichtiger ist als auffälliges Design. Dank ihres geringen Gewichts und der hohen Abtastrate ist sie die erste Wahl für professionelle Wettkampfspieler, die auf kompromisslose Geschwindigkeit setzen.

Ein weiterer Punkt, den ich bei dieser Maus erwähnen möchte, ist ihr günstiger Preis. Wenn du ein knappes Budget hast und nach einer Maus suchst, die deinen Geldbeutel schont, dann ist die Endgame Gear OP1 8K ist die beste Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Das Gewicht von 50,5 g ermöglicht schnelle und präzise Streichschläge. ✅ Eine Abtastrate von 8 kHz sorgt für nahezu verzögerungsfreie Reaktionszeiten. ✅ Der PixArt PAW3395-Sensor sorgt für einwandfreies, ruckelfreies Tracking. ✅ Die symmetrische Form eignet sich sowohl für den Krallen- als auch für den Fingerspitzengriff. ✅ Kailh-Schalter sorgen für ein knackiges, langlebiges Klickgefühl. ✅ Der günstige Preis bietet Spielern mit kleinem Budget erstklassige Leistung. ✅ Das flache Design schont die Hände bei längeren Sitzungen. ❌ Hat keinen Akku. Das kabelgebundene Design könnte für manche Nutzer einschränkend wirken.

Endgültiges Urteil: DieEndgame Gear OP1 8K ist ein kabelgebundenes Kraftpaket für CS2 Spieler, die sich nach purer Geschwindigkeit sehnen.

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Wie wählt man die beste Maus für CS2 aus?

Die Auswahl derdie besten Gaming-Mäuse für CS2 Es kommt auf einige wenige entscheidende Faktoren an. Hier finden Sie einen ausführlichen Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl der idealen Maus für Counter-Strike 2, damit du in jedem Spiel die Oberhand behältst.

1. Fehlerfreier Sensor

Ein Sensor mit hoher DPI-Auflösung, wie beispielsweise der HERO 2 oder PixArt 3395, ist für eine präzise Steuerung unerlässlich und ermöglicht höchste Genauigkeit bei Kopfschüssen und Flick-Schüssen. Diese Sensoren, die in einem gute FPS-Mauswie dasLogitech G Pro X Superlight 2, bieten eine jitterfreie Wiedergabe, was entscheidend ist für CS2…s rasante Kämpfe.

2. Leichtbauweise

Mäuse unter 60 g, wie die Lamzu Atlantis Mini Pro (51 g) minimieren die Ermüdung der Hand bei langen Spielsitzungen. Eine leichtere Maus ermöglicht schnelle, mühelose Bewegungen, verschafft dir einen Vorteil bei raschen Zielkorrekturen und verringert die Belastung bei längerem Spielen.

3. Form und Griffkomfort

Dies ist ein weiterer Faktor, den man bei der Auswahl der besten Maus für den Wettkampf-Gaming-Einsatz berücksichtigen sollte. Zum Beispiel Gaming-Mäuse wie die Lamzu Atlantis Mini Pro eignen sich perfekt für den Krallen- oder Fingerspitzengriff. Das ergonomische Design sorgt für Komfort und beugt einer Überlastung des Handgelenks bei intensiver CS2Übereinstimmungen.

4. Responsive-Klicks

Langlebige Schalter, wie die optisch-mechanischen im Logitech G Pro X Superlight 2 Eine kabellose Gaming-Maus sorgt für präzise und zuverlässige Eingaben. Schnelle, gleichbleibende Klicks sind entscheidend, um in entscheidenden Momenten schnelle Befehle ohne Fehlfunktionen auszuführen.

5. Wenige Schaltflächen

CS2Die Kernmechanik erfordert Einfachheit, daher reichen 5–6 Tasten aus, wie im Endgame Gear OP1 8K Verwenden Sie eine kabelgebundene Maus, um die Steuerung übersichtlich zu halten. So vermeiden Sie Unübersichtlichkeit und können sich auf wesentliche Aktionen wie Schießen und Bewegen konzentrieren.

6. Kabelgebunden oder drahtlos mit geringer Latenz

Kabelgebundene Gaming-Mäuse, wie zum Beispiel die Endgame Gear OP1 8K mit einer Abtastrate von 8000 Hz bieten eine verzögerungsfreie Leistung. Alternativ bietet ein kabellose Gaming-Mauswie dasRazer Viper V3 Pro mit 8000 Hz Die Abfragefunktion bietet Flexibilität, ohne die Reaktionsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen – ideal für aufgeräumte Schreibtische.

Meine Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine leichte Maus mit einem erstklassigen Sensor die Grundpfeiler vonCS2 Meisterschaft. Die Kombination Ihrer Maus mit einem hochwertigen Mauspad verbessert die Gleitfähigkeit und Präzision und steigert so die Leistung zusätzlich. Achten Sie vor allem auf diese Faktoren, um eine Maus zu finden, die sich wie eine Verlängerung Ihrer Hand anfühlt, damit Sie wettbewerbsfähig bleiben in CS2… in den gnadenlosen Arenen.

Wenn du regelmäßig auch andere Wettkampfspiele spielst, die über CS2… wird die Wahl der richtigen Maus noch wichtiger. Weitere Top-Titel für den Wettkampf findest du in unserem Leitfaden zu den Die besten Multiplayer-Spiele.

Mein Fazit zur besten Maus für CS2

Die Wahl der besten Maus für CS2 hängt von deinem Spielstil, deinem Griff und davon ab, ob du Wert auf Geschwindigkeit, Kontrolle oder Funktionen legst. So findest du das richtige Modell:

Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden, die beste Gaming-Maus für CS2 ist das Modell, das sich in der Hand natürlich anfühlt und auch in stressigen Situationen ein präzises Zielen ermöglicht.

Häufig gestellte Fragen