Die 7 besten Controller für Rocket League-Spieler im Jahr 2026

Ein fesselndes Spielerlebnis ist ohne die besten Controller für Rocket League. Du kannst aus den sieben besten auswählen Rocket League Controller, die ich nach sorgfältiger Abwägung aller Aspekte – von der vom Komfort, den man mit Maus und Tastatur einfach nicht hat, bis hin zur individuellen Anpassung oder plattformübergreifenden Kompatibilität das, wonach viele Spieler suchen.

Egal, ob du ein Profi-Spieler bist, der mit einem anpassbaren oder voll ausgestatteten Gaming-Controller Meisterschaften gewinnen möchte, oder jemand, der gerade erst in die Welt des Gamings einsteigt – ich habe verschiedene Optionen für dich, die zu deinem Spielstil und deinem Budget passen.

Why you can trust our advice Eneba's writers and experts spend hours testing and reviewing games and gaming gear. Each review is based on hands-on testing, real-world use, and careful analysis. Our goal is to give you honest insights that will help you make the best decision for your setup. See how we test products

Unsere Top-Empfehlungen für den Rocket League-Controller

Wir haben verschiedene PC-Controller, plattformübergreifend einsetzbare Gamepads und Joysticks getestet, um euch die besten Modelle vorzustellen. Wenn ihr euch bei der Auswahl der richtigen Gaming-Controller nicht so gut auskennt, dann vertraut einfach auf unsere Top-Empfehlungen und genießt ein fesselndes Spielerlebnis, ohne dass euch die Freude und der Komfort durch die Verwendung von Tastatur und Maus als Controller eingeschränkt werden. Hier sind die Gewinner:

PlayStation DualSense Edge Wireless-Controller – Hochwertiger Controller mit anpassbaren Tasten, adaptiven Triggern und ergonomischem Design für präzises Gameplay. EasySMX X15 PC-Controller – Preisgünstige, sofort einsatzbereite kabelgebundene Variante, die Komfort und Reaktionsschnelligkeit bietet, ohne dass ein Aufladen erforderlich ist. Xbox Elite Series 2 Core Wireless-Gaming-Controller – Hochgradig anpassbarer, auf Präzision ausgelegter Controller mit frei belegbaren Tasten und einstellbarem Widerstand für passionierte Gamer.

Sie können auch benutzerdefinierte Profile erstellen, um verschiedene Spielstile zu verwalten, ohne das Profil zurücksetzen zu müssen. Sparen Sie 20 % beim Kauf dieser Konsole über Amazon.

Die 7 besten Controller für Rocket League

Um dein Spielerlebnis zu verbessern und die Kontrolle über das Gamepad beim Spielen von Fußball- und Rennspielen zu optimieren, haben wir die sieben meistverkauften und leistungsstärksten Gamepads zusammengestellt, die sich besonders für Wettkampfspieler und plattformübergreifende Spieler eignen.

Im Gegensatz dazu ist unsere Liste umfassend und listet die besten Modelle auf, wobei der Razer Wolverine eine besondere Erwähnung verdient. Wähle aus diesen Top-Controllern für Rocket League und viel Spaß beim Spielen.

1. PlayStation DualSense Edge Wireless-Controller [Bester Controller für Rocket League]

Enebameter 10/10

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Technische Daten Details Haptisches Feedback Yes Adaptive Auslöser Yes Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden Konnektivität Bluetooth & USB-C Anpassung Belegbare Rücktasten und austauschbare Stick-Kappen. Integrierte Audiofunktion Integriertes Mikrofon und 3,5-mm-Klinkenbuchse Kompatibilität PlayStation 5, PC Gewicht ca. 325 g

Das BestePS5-Controller Von Sony exklusiv für die PlayStation entwickelt, funktioniert es aber auch auf dem PC einwandfrei. Wir haben es auf Platz 1 gesetzt, da es über frei belegbare Rücktasten, austauschbare Stickkappen, Rückseitentasten und Trigger-Stopper verfügt.

Pro-Tipp Nutzen Sie die Anpassungsfunktionen, um den Regler für eine kontrollierte Luftströmung fein abzustimmen.

DualSense Edge verfügt über eine spezielle Taste, mit der du je nach Spielstil zwischen verschiedenen Profilen oder Einstellungen wechseln kannst. Darüber hinaus liegt das ergonomische Design perfekt in der Handfläche, sodass du das Gewicht des Geräts beim Spielen kaum spürst. Der Preis ist zwar höher als bei anderen verfügbaren Modellen, aber die Qualität spricht für sich.

Es kann Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial in High-End-Rennspiele.mit unvergleichlichen Anpassungsmöglichkeiten, die es dir ermöglichen, jede Eingabe fein abzustimmen und fortgeschrittene Spielmechaniken präzise zu meistern – und das alles, während du das erstklassige Spielgefühl eines originalen PlayStation-Controllers genießt.

Vorteile Nachteile ✅ Die Steuerung ist vollständig anpassbar, sodass Benutzer Tastenbelegungen festlegen und zwischen Profilen wechseln können. ✅ Geringeres Risiko von Stick-Drift dank austauschbarer Analogsticks, was zu weniger Ermüdung führt. ✅ Ermöglicht es dir, wichtige Aktionen mit zwei Rücktasten auszuführen, ohne den Daumen zu bewegen. ✅ Einstellbare Tasten für schnelle Reaktionen – ideal zum Beschleunigen oder Schießen, ohne den Abzug vollständig durchzudrücken. ✅ Die strukturierte Griffoberfläche und die solide Verarbeitung sorgen für mehr Komfort beim Spielen. ❌ Teuer, aber aufgrund seiner High-End-Funktionen dennoch der beste Controller. ❌ Die Akkulaufzeit ist deutlich kürzer als bei anderen Spielkonsolen.

Fazit: Die Leute sind begeistert von den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, den austauschbaren Teilen und der reaktionsschnellen Steuerung. Wenn Sie eine perfekte Kombination aus Funktionen und erstklassiger Leistung suchen, dann ist dieses Produkt genau das Richtige für Sie.

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2. EasySMX X15 PC-Controller [Der beste preisgünstige Controller für Rocket League]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details Haptisches Feedback Yes Adaptive Auslöser No Akku Bis zu 20 Stunden Konnektivität Bluetooth & USB-C Anpassung Programmierbare Rücktasten und einstellbare Vibration. Integrierte Audiofunktion Nicht verfügbar Kompatibilität PC, Android, Nintendo Switch Gewicht ~228 g

Sein günstiger Preis und das erstklassige Spielerlebnis haben ihn zum zweitbesten Controller auf unserer Liste für „Rocket League“ gemacht. Der EasySMX X15 besticht durch seine durchdachte Form des Xbox-Controller und verfügt über eine strukturierte Griffoberfläche, reaktionsschnelle Tasten sowie eine kabelgebundene Plug-and-Play-Verbindung.

Pro-Tipp Verwende die programmierbaren Tasten auf der Rückseite, um den Boost oder den Sprung zu steuern, ohne den Daumen zu bewegen.

Es bietet verzögerungsfreies Spielen, was ziemlich beeindruckend ist. Allerdings fehlen ihm einige High-End-Funktionen, die das PlayStation DualSense Edge-Gaming-Pad bietet, wie beispielsweise der „Hair Trigger“-Modus. Doch in Sachen Haltbarkeit und Leistung übertrifft das EasySMX X15 andere Modelle und eignet sich somit ideal für hart umkämpfte Matches.

Mit diesem preiswerten Gaming-Controller genießt du dank der reaktionsschnellen Analogsticks eine bessere Fahrzeugkontrolle ohne Stick-Drift sowie präzise Flugmanöver. Das Beste an diesem Controller ist, dass er auch mit Android-Geräten und Steam kompatibel ist, was ihn zu einem perfekten mobiler Controller.

Vorteile Nachteile ✅ Die Hall-Effekt-Sticks sorgen für ein flüssiges und fesselndes Spielerlebnis. ✅ Dank des außergewöhnlichen Akkus kannst du stundenlang spielen, ohne ihn ständig aufladen zu müssen. ✅ Dank der anpassbaren Rücktasten kannst du Makros oder Tastenkombinationen zuweisen, um das Spielerlebnis zu optimieren. ✅ Das leichte und ergonomische Design verhindert ein Verrutschen bei intensiven Spielsitzungen. ✅ Das umschaltbare ABXY-Layout erleichtert den Übergang von Gaming-Laptop Knöpfe lassen sich leicht aufbringen. ❌ Die Tasten auf der Vorderseite fühlen sich weich an und bieten kaum Rückmeldung, und das Steuerkreuz fühlt sich schwergängig oder unpräzise an. ❌ Einige Nutzer haben zudem Verbindungsprobleme gemeldet, insbesondere beim Koppeln über Bluetooth.

Fazit: Damit kannst du die Arena dominieren, ohne pleite zu gehen, denn EasySMX X15 bietet zuverlässige Leistung und wichtige Steuerungsfunktionen. Es verschafft ambitionierten Spielern mit begrenztem Budget einen überraschenden Wettbewerbsvorteil.

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3. Xbox Elite Series 2 Core Wireless-Gaming-Controller [Der beste Rocket League-Controller für Xbox]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details Haptisches Feedback Yes Adaptive Auslöser No Akku Bis zu 40 Stunden Konnektivität Drahtlos & kabelgebunden Anpassung Belegbare Tasten und einstellbare Daumensticks. Integrierte Audiofunktion Nicht verfügbar, verfügt jedoch über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Kompatibilität Xbox Series X oder S und One. Gewicht ca. 345 g

The Xbox Elite Series 2 Core Wireless-Gaming-Controller bietet Spitzenleistung und eine lange Akkulaufzeit. Es verfügt über Daumensticks mit einstellbarer Druckempfindlichkeit, einen gummierten Griff und kürzere Sperren zur Aktivierung des „Hair Trigger“-Modus, der Spielern hilft, beim Spielen von Rocket League ein besseres Schuss-Timing und schnellere Rückfälle aus der Luft zu erzielen.

Pro-Tipp Richte kurze Auslösepunkte für „Boost“ und „Jump“ ein, um die Eingabeverzögerung zu verringern.

Die Xbox One lässt sich ganz nach den Vorlieben der Nutzer anpassen. Dank ihres modularen Aufbaus können beispielsweise die Analogsticks und D-Pads ausgetauscht werden. Die Xbox-Controller-Zubehör-App von Microsoft bietet weitere Anpassungsmöglichkeiten, um das Gerät auf eine optimale Reaktionsgeschwindigkeit abzustimmen.

Auch wenn er keine zusätzlichen Tasten hat, reagiert der Xbox-Controller dennoch sehr schnell und bietet eine verzögerungsfreie Leistung. Du kannst bis zu drei Profile einrichten, um ein individuelles Spielerlebnis zu genießen. Der langlebige Akku der Xbox und das Aufladen über USB-C sorgen für unterbrechungsfreie Gaming-Sessions.

Vorteile Nachteile ✅ Die Daumensticks mit einstellbarer Empfindlichkeit ermöglichen eine Feinabstimmung für präzises Schießen und kontrollierte Fahrzeugbewegungen. ✅ Drei einstellbare Abzugsanschläge verkürzen den Abzugsweg und ermöglichen so eine schnellere Eingabe PC-Spiele. ✅ Der gummierte, schweißresistente Griff sorgt für zusätzlichen Komfort bei längeren Einsätzen. ✅ Dank seiner plattformübergreifenden Kompatibilität ist es die beste Wahl für Sportvideospiele. ✅ Der langlebige Akku sorgt für lange Spielzeiten – sogar über mehrere Tage hinweg –, sodass du ununterbrochen spielen und Meisterschaften gewinnen kannst. ❌ Er ist teurer als ein gewöhnlicher Xbox-Controller, weshalb er keine ideale Wahl ist. ❌ Verschleißerscheinungen treten recht häufig auf und führen während des Spielens zu einer Drift des Joysticks.

Fazit: Wenn du dein Rocket-League-Erlebnis auf ein neues Niveau heben möchtest, ist dies die perfekte Wahl. Dank der anpassbaren Komponenten und der einstellbaren Spannung spürst du jeden Kopfball, jeden Dribbling-Manöver und jede Parade – und hast so die absolute Kontrolle auf dem Spielfeld.

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4. HEXGAMING RIVAL PRO Controller [Der beste Hall-Effekt-Controller für Rocket League]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details Haptisches Feedback Yes Adaptive Auslöser Teilweise Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden Konnektivität Drahtlos (USB-Kabel optional) Anpassung Neu belegbare Rücktasten, austauschbare Analogsticks und austauschbare Skins. Integrierte Audiofunktion Integrierte 3,5-mm-Audiobuchse. Kompatibilität PlayStation 5, PC Gewicht ca. 330 g

HEXGAMING RIVAL PRO Controller ist das beste Modell auf der Liste und funktioniert perfekt mit der PlayStation und PCs. Dank der frei belegbaren Tasten und austauschbaren Analogsticks können Spieler schnelle Geschwindigkeitsschübe und Sprünge ausführen, die du auf deinem hervorragender Gaming-Monitor. Es basiert auf dem DualSense-Controller, der zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Pro-Tipp Weise die Luftrolle nach links/rechts den hinteren Paddeln zu, anstatt einer Fronttaste, um die Steuerung in der Luft zu verbessern.

So kannst du beispielsweise die Zurück-Tasten neu belegen, die Analogsticks vertauschen und individuelle Skins verwenden. Und das alles bei flüssigen Spielabläufen ohne Stick-Drift oder Verzögerungen bei der Eingabe.

Vorteile Nachteile ✅ Der Hall-Effekt und die Mausklick-Trigger sorgen für ein präzises und fesselndes Spielerlebnis. ✅ Die frei belegbaren Zusatztasten können 15 Funktionen ausführen, sodass der Daumen an Ort und Stelle bleiben kann. ✅ Dank austauschbarer Daumensticks lässt sich die Höhe ganz einfach anpassen, und die Griffe können an die Daumenbewegung angepasst werden. ✅ Kurze Abzugswege sorgen im Spiel für schnelleres Schießen oder Beschleunigen. ✅ Es ermöglicht das Hinzufügen von bis zu sechs Profilen für einen schnellen Wechsel zwischen Spielen und Spielstilen. ❌ Die Empfindlichkeit des Controllers ist hoch, da die hinteren Tasten bereits auf leichte, versehentliche Berührungen reagieren. ❌ Einige Nutzer haben zudem von Verbindungsproblemen mit Bluetooth oder Schwierigkeiten bei der Firmware-Aktualisierung berichtet.

Fazit: Dank seiner ruckfreien Steuerung und seiner präzisen Genauigkeit ist er die perfekte Wahl. Die Hall-Effekt-Joysticks des HEXGAMING RIVAL PRO sorgen für eine gleichbleibende, makellose Fahrzeugkontrolle, kombiniert mit Schnellfeuer-Triggern und ergonomischen Rückseitentasten für den Wettkampf.

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Enebameter 9/10

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Technische Daten Details Haptisches Feedback No Adaptive Auslöser No Akkulaufzeit Wird über das Smartphone mit Strom versorgt Konnektivität Kabelgebundenes Blitzkabel oder USB-Kabel Anpassung Die Steuerungstasten und die Aufnahmeneinstellungen können über die Backbone-App aufgerufen werden. Integrierte Audiofunktion Kopfhöreranschluss vorhanden Kompatibilität iOS, Android, Xbox Cloud, PS Remote Gewicht ~138 g

Dies ist der beste Controller für „Rocket League“-Spieler, die mit ihrem Smartphone gerne mit Autos Fußball spielen. Er lässt sich ganz einfach mit deinem iPhone oder Android-Gerät verbinden und bietet dir ein fesselndes Spielerlebnis, das mit dem einer Spielkonsole vergleichbar ist.

Es ist einer der besten Controller für Rocket League und lässt sich mit der Backbone-App verbinden, über die du die Einstellungen individuell anpassen kannst. So kannst du beispielsweise über die App sofort mit der Bildschirmaufzeichnung beginnen, um dein Gameplay aufzuzeichnen und auf Streaming-Plattformen wie YouTube hochzuladen.

Vorteile Nachteile ✅ Es handelt sich um einen kabelgebundenen Controller, der eine extrem niedrige Latenz bietet und somit eine schnelle Reaktion gewährleistet. ✅ Kein Stress wegen leerer Akkus während des Spielens, da das Gerät über dein Handy mit Strom versorgt wird. ✅ Knackige Tasten, ein griffiges Steuerkreuz und leichtgängige Analogsticks sorgen für ein hochwertiges, konsolenähnliches Spielgefühl. ✅ Funktioniert einwandfrei mit allen neuen iPhones und aktualisierten Android-Versionen. ✅ Leicht zu transportieren dank geringem Gewicht und schlankem Design. ❌ Enthält keine zusätzlichen Bedienelemente wie Zurück-Tasten oder frei belegbare Trigger. ❌ Aufgrund der kleineren Analogsticks und des kompakten Designs nicht für große Hände geeignet.

Fazit: Es verwandelt dein Mobilgerät in ein Rocket League-Kraftpaket und bietet Präzision und Komfort auf Konsolen-Niveau, sodass du auch unterwegs keinen Touch oder Boost verpasst.

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6. PDP Gaming Afterglow Wireless Pro Controller [Der beste Rocket League-Controller für die Nintendo Switch]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details Haptisches Feedback No Adaptive Auslöser No Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Konnektivität Drahtlos Anpassung RGB-Beleuchtung und frei belegbare Rücktasten. Integrierte Audiofunktion No Kompatibilität Nintendo Switch Gewicht ca. 300 g

PDP Gaming Afterglow Wireless Pro Controller Ehrlich gesagt ist das der beste Fund für eingefleischte Nintendo-Fans. Diese haben meist Schwierigkeiten, den besten Controller für „Rocket League“ zu finden, der mit ihrer Switch kompatibel ist.

Pro-Tipp Nutze die programmierbaren Zurück-Tasten, um „Boost“ und „Air Roll“ zuzuweisen und so flüssigere Luftmanöver auszuführen.

Jetzt kannst du eine individuell anpassbare RGB-Beleuchtung genießen, die mit den Bewegungen synchronisiert ist. Mit den hinteren Tasten kannst du das Auto drehen und lenken, während du mit den Haupttasten in der Regel Sprünge auf dem Fußballfeld ausführst. Es wird über Bluetooth mit deinem Gerät verbunden und verfügt über einen wiederaufladbaren Akku. Genieße ein fesselndes Spielerlebnis, ohne dich in Kabeln zu verheddern.

Es fehlen zwar adaptive Trigger, doch das Layout ist solide und reicht für gelegentliches und spontanes Spielen völlig aus.

Vorteile Nachteile ✅ Anpassbare RGB-Beleuchtung, die perfekt zu deinem Gaming-Stil passt. ✅ Ergonomisch geformte Tasten und eine komfortable Anordnung. ✅ Programmierbare Tasten auf der Rückseite für schnelle Aktionen im Wettkampf. ✅ Einfache Kompatibilität dank offizieller Lizenzierung durch Nintendo. ✅ Langlebige Konstruktion, die jahrelang intakt bleibt. ❌ Da haptisches Feedback fehlt, können die Nutzer die Reaktion im Spiel nicht erleben. ❌ Die leicht verschobene Anordnung der Tasten machte das Spielen anfangs etwas schwierig.

Fazit: Der PDP Gaming Afterglow Wireless Pro sorgt für ein strahlendes Spielerlebnis auf Nintendo. Der Schaltsteuerung bietet solide Leistung und einen komfortablen Griff, sodass du Sprünge und Flicks souverän ausführen kannst. Und das Beste daran: Du kannst Tastatur und Maus verwenden und deinem Gameplay gleichzeitig eine lebendige, individuell anpassbare Note verleihen.

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7. GameSir G7 SE Kabelgebundener Controller [Der beste kabelgebundene Controller für Rocket League]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details Haptisches Feedback Yes Adaptive Auslöser Yes Akkulaufzeit Stromversorgung über das Gerät Konnektivität Kabelgebunden Anpassung Belegbare Tasten, einstellbare Trigger und Vibrationssteuerung. Integrierte Audiofunktion Audiobuchse vorhanden Kompatibilität Xbox Series X oder S, Xbox One und Windows 10/11-PCs Gewicht ~221 g

Es handelt sich um den zuverlässigsten kabelgebundenen Controller mit einer guten Abfragerate, der für seine verzögerungsfreie Leistung bekannt ist. Er wird über USB an Ihren Computer oder Ihre Xbox angeschlossen, sodass während des Spielens keine Warnungen wegen schwacher Batterie auftreten.

Pro-Tipp Nutze die analogen Sticks mit Hall-Effekt für präzises Dribbling und schnelle Passbewegungen, ohne dir Gedanken über Stick-Drift machen zu müssen.

Dank Hall-Effekt-Sensoren sorgt er beim Abfeuern für eine Rüttelfunktion, die das Spielerlebnis verbessert. Dieser Joystick verfügt zudem über Anti-Drift-Sticks, wodurch das Gamepad weniger verschleißt. Darüber hinaus bietet er umfassende Anpassungsmöglichkeiten über die GameSir Nexus App.

Du kannst zusätzliche Tastenbelegungen vornehmen, die Empfindlichkeitseinstellungen für Spiele anpassen und verschiedene Profile speichern, um zwischen Spielen zu wechseln oder einen anderen Spielstil zu verwenden.

Vorteile Nachteile ✅ Magnetsensoren mit Hall-Effekt und Drift-Sticks sorgen für perfekten Halt in der Luft. ✅ Die Belegung der Tasten auf der Rückseite mit Sperrschaltern ermöglicht die Steuerung aller Funktionen per Daumen. ✅ Ultraschnelle Abtastrate von bis zu 1000 Hz für eine schnelle Reaktionszeit. ✅ Die integrierte Kopfhörerbuchse ermöglicht eine schnelle Umschaltung zwischen Chat- und Spielton. ✅ Die umfassenden Anpassungsmöglichkeiten der Nexus-Software sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis. ❌ Verwickelte Kabel lassen oft den Gedanken an ein angenehmes Spielerlebnis in den Hintergrund treten. ❌ Die kompakten Griffe und das Steuerkreuz sind möglicherweise nicht für Menschen mit größeren Händen geeignet.

Fazit: Es ist der beste Controller für den kleinen Geldbeutel, der verzögerungsfreie Leistung und eine schnelle Abtastrate bietet. Mit diesem Controller holst du dir das ultimative Spielerlebnis.

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Was sind die besten Controller-Einstellungen für Rocket League?

Welches Ideal auch immerPC-Steuerung Wenn du einen Controller kaufst, musst du die richtigen Einstellungen entsprechend deinen Vorlieben vornehmen. Denk daran: Die Wahl des besten Rocket-League-Controllers ist wichtig, da du damit Tastatur und Maus ersetzt, aber die perfekten Einstellungen können für dich den entscheidenden Unterschied ausmachen.

1. Controller-Belegungen (Tastenbelegungen)

In „Rocket League“ können Nutzer fast jede Controller-Funktion neu belegen, die von der Konsole bereitgestellt und unterstützt wird. Viele Profispieler belegen die „Air Roll“-Taste neu, um schneller auf den Ball zuzugreifen und sich am Boden schneller fortbewegen zu können. Für ein nahtloses Spielerlebnis kannst du „Air Roll“ der LB/L1-Taste oder einem hinteren Paddle zuweisen, sofern dein Controller über solche verfügt.

Du kannst zusätzlich eine Boost-Funktion für mehr Beschleunigung auf die hinteren Tasten oder die Stoßstange legen, um sie sofort nutzen zu können, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren. Achte darauf, Tastenbelegungen zu wählen, die die Belastung der Hände auch bei längeren Spielsitzungen minimieren und nahtlose Übergänge ermöglichen.

Einige der besten „Rocket League“-Controller, wie der PlayStation DualSense Edge oder der Xbox-Controller der Elite-Serie 2, ermöglichen es den Nutzern, verschiedene Profile mit benutzerdefinierten Tastenbelegungen einzurichten und zwischen diesen zu wechseln – sei es für Freestyle- oder Wettkampfspiele. Passen Sie die Tastenbelegung Ihres Controllers genau an und profitieren Sie von einer besseren Fahrzeugsteuerung oder einer höheren Schussfrequenz.

2. Empfindlichkeitseinstellungen

Die Empfindlichkeitseinstellung deines Controllers kann dir, ähnlich wie bei einer Touch-Tastatur, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber deinen Gegnern verschaffen. Sie bestimmt, wie schnell du dein Auto manövrieren, driften oder rutschen lassen kannst, bevor du die Kontrolle verlierst oder den Ball verfehlst. Durch die Wahl der idealen Empfindlichkeitseinstellungen kannst du schnell auf die Stickbewegungen des Autos reagieren und gewinnen.

Spieler, die Meisterschaften gewonnen haben oder bei Turnieren in den Ranglisten ganz vorne standen. Es wird empfohlen, die Empfindlichkeit der Steuerbefehle auf einen Wert zwischen 1,3 und 1,6 und die Empfindlichkeit bei Sprüngen auf einen Wert zwischen 1,3 und 1,8 einzustellen. So lassen sich flüssige Bewegungen erzielen, während die Sprünge präzise bleiben.

Vermeide es, den Wert auf das Maximum zu stellen, es sei denn, du bist mit den rasanten Reaktionen des Spiels vertraut. Halte dich an niedrigere Werte, um präzise zu spielen, besonders wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. Probiere verschiedene Einstellungen aus, dann findest du den perfekten Hack für Flicks, Drifts und Kurskorrekturen in der Luft.

3. Deadzone-Einstellungen

Die Einstellung der Totzone ist das beste Mittel gegen Stick-Drift während des Spiels, da sie dabei hilft, unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden. Oft verfehlen Spieler ihr Ziel allein aufgrund der Totzone und des Stick-Drifts, was dazu führt, dass Bewegungen auftreten, obwohl die Analogsticks gar nicht berührt werden. Dies tritt bei Controllern aufgrund von Verschleiß im Laufe der Zeit auf.

Hier sind einige der von erfahrenen Spielern empfohlenen idealen Einstellungen für die Totzone. Die Totzone des Controllers sollte zwischen 0,03 und 0,08 liegen, die der Ausweichfunktion zwischen 0,5 und 0,7. Versuche, kleinere Totzonen einzustellen, da dies die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert, allerdings kann es bei älteren Gamecontrollern zu verstärktem Stick-Drift kommen.

Denken Sie daran, die Einstellungen schrittweise anzupassen, bis Ihr Auto sanft und ohne abrupte Reaktionen reagiert. Dies ist die beste Methode, die selbst Profis anwenden, um die Totzone fein abzustimmen und die Einstellungen so lange anzupassen, bis sie die volle Kontrolle haben.

4. Vibrationen des Controllers

Haptische Rückmeldungen im Spiel können ein tolles Erlebnis sein und das Spielvergnügen steigern. Die meisten erfahrenen Spieler schalten die Vibration des Controllers jedoch oft aus oder kehren zur Standardeinstellung zurück, da ständige haptische Rückmeldungen ablenkend oder sogar ermüdend sein können, insbesondere bei längeren Spielsitzungen.

Deshalb kann das Deaktivieren dieser Funktionen zu einem gleichmäßigeren Spielverlauf oder sogar zu einem angenehmeren Spielerlebnis führen, wenn du an hochkarätigen Turnieren oder Meisterschaften teilnimmst. Wenn du dennoch etwas Rückmeldung vom Gamepad benötigst, wähle lieber die Einstellung „Standard“ statt „Intensiv“, um nicht überfordert zu sein.

Häufig gestellte Fragen