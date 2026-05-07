So schließen Sie die Vizio-Soundbar an den Fernseher an: Einfache Einrichtungsanleitung

Wie schließt man eine Vizio-Soundbar an den Fernseher an? Stellen Sie sich Folgendes vor: Die eingebauten Lautsprecher Ihres Fernsehers klingen, als würden sie aus einer Blechdose strahlen. Sie haben eine Vizio-Soundbar gekauft, um das zu beheben, doch nun starren Sie auf ein Kabelgewirr und fragen sich, welches Kabel wohin gehört. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Der Anschluss einer Vizio-Soundbar ist gar nicht so kompliziert, sobald man weiß, welche Methode für die eigene Konfiguration am besten geeignet ist. HDMI ARC bietet die beste Qualität mit nur einem Kabel. Der optische Anschluss funktioniert hervorragend, wenn Ihr Fernseher nicht über ARC verfügt. Bluetooth eignet sich für drahtlose Verbindungen. Und die guten alten Cinch-Kabel sind bei älteren Fernsehern die Rettung.

In dieser Anleitung führe ich Sie Schritt für Schritt durch alle Anschlussmöglichkeiten und zeige Ihnen Lösungen für die häufigsten Probleme, die den Betrieb von Soundbars verhindern. Lesen Sie weiter, damit Ihre Soundbar in den nächsten 10 Minuten wieder Ton wiedergibt.

Was Sie vor dem Start benötigen

Besorge dir diese Dinge, bevor du mit dem Anschließen der Kabel beginnst:

Erforderlich:

Deine Vizio-Soundbar (natürlich)

Steckdosen für Fernseher und Soundbar

Mindestens ein Anschlusskabel (welcher Typ, hängt von Ihrem Fernseher ab)

Optionen für Verbindungskabel:

HDMI-Kabel (für HDMI-ARC-Verbindung – beste Qualität)

Optisches Audiokabel (quadratischer Stecker mit Leuchtanzeige)

3,5-mm-auf-Cinch-Kabel (für ältere Fernseher ohne digitalen Audioausgang)

Integriertes Bluetooth (kein Kabel erforderlich, allerdings leidet die Qualität darunter)

Pro-Tipp Überprüfen Sie vor dem Kauf von Kabeln die Rückseite Ihres Fernsehers. Achten Sie auf Anschlüsse mit der Bezeichnung „HDMI ARC“, „Optical Out“ oder „Digital Audio Out“. Wählen Sie ein Kabel, das zu dem Anschluss passt, über den Ihr Fernseher tatsächlich verfügt.

Methode 1: HDMI-ARC-Verbindung (beste Qualität)

HDMI ARC (Audio Return Channel) ist die beste Wahl, wenn sowohl Ihr Fernseher als auch Ihre Vizio-Soundbar diese Funktion unterstützen. Ein einziges Kabel reicht aus, bietet höchste Audioqualität und ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke der Soundbar über die Fernbedienung Ihres Fernsehers zu regeln. Das ist eine hervorragende Option, wenn Sie eine robuste Gaming-Soundbar da es das bestmögliche Spielerlebnis bietet.

Den richtigen HDMI-Anschluss finden

Nicht jeder HDMI-Anschluss unterstützt ARC. Achten Sie an Ihrem Fernseher auf einen Anschluss, der ausdrücklich mit „HDMI ARC“ oder „HDMI eARC“ gekennzeichnet ist. IchEs ist normalerweise HDMI 1, aber überprüfen Sie zur Sicherheit das Typenschild Ihres Fernsehers.

Suchen Sie an Ihrer Vizio-Soundbar den Anschluss mit der Bezeichnung „HDMI OUT (ARC)“ oder einfach „HDMI ARC“. Einige neuere Modelle verfügen nur über HDMI eARC, was genauso funktioniert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von HDMI ARC

Schritt 1: Schalten Sie alle Geräte aus. Schalten Sie sowohl Ihren Fernseher als auch Ihre Soundbar aus. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen.

Schalten Sie sowohl Ihren Fernseher als auch Ihre Soundbar aus. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen. Schritt 2: Schließen Sie das HDMI-Kabel an. Stecken Sie das eine Ende in den HDMI-ARC-Anschluss Ihres Fernsehers. Stecken Sie das andere Ende in den HDMI-ARC-Anschluss Ihrer Soundbar. Achten Sie darauf, dass beide Stecker fest einrasten.

Stecken Sie das eine Ende in den HDMI-ARC-Anschluss Ihres Fernsehers. Stecken Sie das andere Ende in den HDMI-ARC-Anschluss Ihrer Soundbar. Achten Sie darauf, dass beide Stecker fest einrasten. Schritt 3: Gerät einschalten und warten. Schalten Sie zuerst Ihren Fernseher ein, dann die Soundbar. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis sich die Geräte gegenseitig erkannt haben. Ihre Soundbar sollte automatisch auf den HDMI-Eingang umschalten.

Schalten Sie zuerst Ihren Fernseher ein, dann die Soundbar. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bis sich die Geräte gegenseitig erkannt haben. Ihre Soundbar sollte automatisch auf den HDMI-Eingang umschalten. Schritt 4: Aktivieren Sie HDMI-CEC an Ihrem Fernseher. Drücken Sie auf Ihrer TV-Fernbedienung die Taste „Menü“ und navigieren Sie zu „Einstellungen“. Suchen Sie nach Optionen mit den Bezeichnungen HDMI-CEC (bei den meisten Marken), Anynet+ (Samsung), Bravia Sync (Sony), SimpLink (LG) oder EasyLink (Philips). Aktivieren Sie diese Einstellung. Dadurch können Ihr Fernseher und Ihre Soundbar miteinander kommunizieren.

Drücken Sie auf Ihrer TV-Fernbedienung die Taste „Menü“ und navigieren Sie zu „Einstellungen“. Suchen Sie nach Optionen mit den Bezeichnungen HDMI-CEC (bei den meisten Marken), Anynet+ (Samsung), Bravia Sync (Sony), SimpLink (LG) oder EasyLink (Philips). Aktivieren Sie diese Einstellung. Dadurch können Ihr Fernseher und Ihre Soundbar miteinander kommunizieren. Schritt 5: TV-Audioausgang einstellen. Suchen Sie in den TV-Einstellungen die Option „Audio“ oder „Ton“. Ändern Sie die Audioausgabe auf: „Externer Lautsprecher“ oder „Audiosystem“. Stellen Sie das digitale Audioformat auf „Dolby Digital“ oder „Bitstream“ ein (nicht auf PCM, es sei denn, es treten Probleme auf).

Suchen Sie in den TV-Einstellungen die Option „Audio“ oder „Ton“. Ändern Sie die Audioausgabe auf: „Externer Lautsprecher“ oder „Audiosystem“. Stellen Sie das digitale Audioformat auf „Dolby Digital“ oder „Bitstream“ ein (nicht auf PCM, es sei denn, es treten Probleme auf). Schritt 6: Überprüfen Sie die Verbindung. Spielen Sie etwas auf Ihrem Fernseher ab. Der Ton sollte aus der Soundbar kommen, nicht aus den Lautsprechern des Fernsehers. Die Lautstärke der Soundbar sollte nun über die Fernbedienung Ihres Fernsehers geregelt werden können.

Wenn Sie nichts hören, fahren Sie bitte mit dem Abschnitt zur Fehlerbehebung weiter unten fort. Unser die beste preisgünstige Soundbar In diesem Ratgeber steht die VIZIO V-Serie 2.1 an erster Stelle, sodass Sie mehr darüber erfahren können, falls Sie gerade dieses Modell gekauft haben.

Methode 2: Anschluss über Glasfaserkabel

Optische Kabel (auch als TOSLINK oder Digital-Audio bezeichnet) bieten eine hervorragende Qualität, ohne dass HDMI ARC erforderlich ist. Ideal, wenn der ARC-Anschluss Ihres Fernsehers bereits belegt ist oder nicht richtig funktioniert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau der Optik

Schritt 1: Suchen Sie die optischen Anschlüsse. Suchen Sie an Ihrem Fernseher den Anschluss mit der Bezeichnung „Optical Out“, „Digital Audio Out“ oder „TOSLINK“. Es handelt sich in der Regel um einen quadratischen Anschluss mit einer kleinen Klappe, die sich öffnet, wenn Sie das Kabel einstecken. Suchen Sie an Ihrer Vizio-Soundbar den Anschluss „Optical In“ oder „OPT IN“. Er hat ebenfalls eine quadratische Form.

Suchen Sie an Ihrem Fernseher den Anschluss mit der Bezeichnung „Optical Out“, „Digital Audio Out“ oder „TOSLINK“. Es handelt sich in der Regel um einen quadratischen Anschluss mit einer kleinen Klappe, die sich öffnet, wenn Sie das Kabel einstecken. Suchen Sie an Ihrer Vizio-Soundbar den Anschluss „Optical In“ oder „OPT IN“. Er hat ebenfalls eine quadratische Form. Schritt 2: Entfernen Sie die Schutzkappen. Optische Kabel sind an beiden Enden mit Gummikappen versehen, die die Glasfaser im Inneren schützen. Entfernen Sie diese Kappen. Wenn Sie das Kabel gegen das Licht halten, sehen Sie rotes Licht durch das Kabel hindurch.

Optische Kabel sind an beiden Enden mit Gummikappen versehen, die die Glasfaser im Inneren schützen. Entfernen Sie diese Kappen. Wenn Sie das Kabel gegen das Licht halten, sehen Sie rotes Licht durch das Kabel hindurch. Schritt 3: Schließen Sie das Kabel an. Stecken Sie das optische Kabel in den optischen Ausgang Ihres Fernsehers. Drücken Sie es fest hinein, bis es einrastet. Schließen Sie das andere Ende an den optischen Eingang Ihrer Soundbar an. Drücken Sie es fest hinein, bis es einrastet.

Stecken Sie das optische Kabel in den optischen Ausgang Ihres Fernsehers. Drücken Sie es fest hinein, bis es einrastet. Schließen Sie das andere Ende an den optischen Eingang Ihrer Soundbar an. Drücken Sie es fest hinein, bis es einrastet. Schritt 4: Schalten Sie die Geräte ein. Schalten Sie Ihren Fernseher und Ihre Soundbar ein.

Schalten Sie Ihren Fernseher und Ihre Soundbar ein. Schritt 5: Wählen Sie den optischen Eingang an der Soundbar aus. Drücken Sie wiederholt die Eingabetaste an Ihrer Soundbar oder auf der Fernbedienung, bis „Optical“ oder „OPT“ auf dem Display angezeigt wird. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers erst wieder, wenn Sie diesen Eingang ausgewählt haben.

Drücken Sie wiederholt die Eingabetaste an Ihrer Soundbar oder auf der Fernbedienung, bis „Optical“ oder „OPT“ auf dem Display angezeigt wird. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers erst wieder, wenn Sie diesen Eingang ausgewählt haben. Schritt 6: Konfigurieren Sie die Audioeinstellungen des Fernsehers. Gehen Sie in die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers > stellen Sie die TV-Lautsprecher auf „Aus“ oder „Extern“ ein > stellen Sie den digitalen Audioausgang auf „PCM“ (hier beginnen) oder „Dolby Digital“ ein. Wenn Sie bei PCM keinen Ton hören, versuchen Sie, auf Dolby Digital oder Bitstream umzuschalten

Im Gegensatz zu HDMI ARC lässt sich die Soundbar über den optischen Anschluss nicht mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern. Zum Einstellen der Lautstärke benötigen Sie die Fernbedienung der Soundbar. Sobald Sie den Unterschied zum ersten Mal hören, bietet unser Leitfaden zu Soundbar oder Lautsprecher für PC-Spiele wird viel mehr Sinn ergeben.

Methode 3: Bluetooth-Verbindung (drahtlos)

Bluetooth ermöglicht eine kabellose Verbindung, allerdings leidet die Audioqualität darunter, und es kann zu einer leichten Verzögerung zwischen Bild und Ton kommen. Nutze diese Funktion für gelegentliches Fernsehen, aber nicht für intensives Filmeschauen. Außerdem, wenn du ein Soundbar mit kraftvollem Klang, würde ich diese Option nicht empfehlen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bluetooth-Kopplung

Schritt 1: Versetzen Sie die Soundbar in den Kopplungsmodus. Halten Sie die Bluetooth-Taste an Ihrer Vizio-Soundbar oder auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeigen an der Soundbar beginnen zu blinken, meist blau. Das bedeutet, dass sie bereit für die Kopplung ist.

Halten Sie die Bluetooth-Taste an Ihrer Vizio-Soundbar oder auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeigen an der Soundbar beginnen zu blinken, meist blau. Das bedeutet, dass sie bereit für die Kopplung ist. Schritt 2: Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Fernsehers auf. Öffnen Sie auf Ihrem Fernseher die Einstellungen und suchen Sie: Toneinstellungen > Audioausgang > Bluetooth oder Einstellungen > Bluetooth > Gerät hinzufügen oder Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth. Die genaue Menüführung variiert je nach Fernsehmarke.

Öffnen Sie auf Ihrem Fernseher die Einstellungen und suchen Sie: Toneinstellungen > Audioausgang > Bluetooth oder Einstellungen > Bluetooth > Gerät hinzufügen oder Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth. Die genaue Menüführung variiert je nach Fernsehmarke. Schritt 3: Nach Geräten suchen. Ihr Fernseher sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Warten Sie, bis Ihre Vizio-Soundbar in der Liste erscheint. Sie wird in der Regel als „VIZIO SB“ gefolgt von der Modellnummer angezeigt.

Ihr Fernseher sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Warten Sie, bis Ihre Vizio-Soundbar in der Liste erscheint. Sie wird in der Regel als „VIZIO SB“ gefolgt von der Modellnummer angezeigt. Schritt 4: Auswählen und koppeln. Wählen Sie Ihre Soundbar aus der Liste aus. Ihr Fernseher wird automatisch verbunden. Die LED der Soundbar hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, sobald die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist.

Wählen Sie Ihre Soundbar aus der Liste aus. Ihr Fernseher wird automatisch verbunden. Die LED der Soundbar hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, sobald die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist. Schritt 5: Tonaufnahme testen. Spielen Sie Inhalte auf Ihrem Fernseher ab. Der Ton sollte über die Soundbar wiedergegeben werden. Wenn eine merkliche Verzögerung zwischen den Lippenbewegungen und den Worten, die Sie hören, besteht, ist Bluetooth für Ihre Konfiguration nicht ideal.

Hinweis: Sie müssen die Bluetooth-Verbindung jedes Mal neu herstellen, wenn Sie die Soundbar aus- und wieder einschalten. Bei einigen Fernsehern bleibt die Kopplung gespeichert, bei anderen müssen Sie den Vorgang wiederholen.

Methode 4: RCA-/AUX-Anschluss (ältere Fernseher)

Falls Ihr Fernseher keine HDMI-ARC- und optischen Anschlüsse hat (was bei Fernsehern, die älter als 10 Jahre sind, häufig der Fall ist), verwenden Sie einen analogen Cinch- oder 3,5-mm-AUX-Anschluss. Die Audioqualität ist dabei die schlechteste aller Methoden, aber es funktioniert, wenn nichts anderes hilft. Wenn Sie einen top-tier gaming soundbarIch empfehle beispielsweise, für optimale Ergebnisse auch in einen neuen Fernseher zu investieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von RCA/AUX

Schritt 1: Bestimmen Sie Ihren Kabeltyp. Sie benötigen ein Kabel mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker an einem Ende (zum Anschließen an die Soundbar) und roten/weißen Cinch-Steckern am anderen Ende (zum Anschließen an den Fernseher).

Sie benötigen ein Kabel mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker an einem Ende (zum Anschließen an die Soundbar) und roten/weißen Cinch-Steckern am anderen Ende (zum Anschließen an den Fernseher). Schritt 2: Stellen Sie eine Verbindung zur Soundbar her. Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker in den Anschluss mit der Bezeichnung „AUX IN“ oder „Line In“ an Ihrer Vizio-Soundbar.

Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker in den Anschluss mit der Bezeichnung „AUX IN“ oder „Line In“ an Ihrer Vizio-Soundbar. Schritt 3: Mit dem Fernseher verbinden. Stecken Sie den roten und den weißen Cinch-Stecker in die „Audio Out“-Anschlüsse Ihres Fernsehers. Rot in Rot, Weiß in Weiß. Diese Anschlüsse befinden sich in der Regel in der Nähe der Component-Video-Eingänge.

Stecken Sie den roten und den weißen Cinch-Stecker in die „Audio Out“-Anschlüsse Ihres Fernsehers. Rot in Rot, Weiß in Weiß. Diese Anschlüsse befinden sich in der Regel in der Nähe der Component-Video-Eingänge. Schritt 4: Wählen Sie den AUX-Eingang aus. Drücken Sie an Ihrer Soundbar die Taste „Input“, bis „AUX“ auf dem Display erscheint.

Drücken Sie an Ihrer Soundbar die Taste „Input“, bis „AUX“ auf dem Display erscheint. Schritt 5: TV-Audioausgang einstellen. Stellen Sie in den TV-Einstellungen die Audioausgabe auf „Externe Lautsprecher“ oder „Audioausgang“ ein. Schalten Sie die internen Lautsprecher des Fernsehers aus.

Die Lautstärke lässt sich ausschließlich über die Fernbedienung der Soundbar regeln. Bei dieser Anschlussart funktioniert die Fernbedienung des Fernsehers nicht zur Lautstärkeregelung.

TV-Audioeinstellungen konfigurieren

Nachdem Sie Ihre Soundbar angeschlossen haben, müssen Sie die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers konfigurieren. Diese Schritte gelten für die meisten TV-Marken.

Einstellungen für Samsung-Fernseher

Drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung Gehe zu „Einstellungen“ > „Ton“ > „Tonausgabe“ Wählen Sie „Audioausgang/Optisch“ oder „Receiver (HDMI)“ Gehen Sie zu „Erweiterte Einstellungen“ > „Audioformat für digitale Ausgabe“ Wählen Sie „Dolby Digital“ oder „PCM“ Aktivieren Sie Anynet+ (HDMI-CEC) in den allgemeinen Einstellungen

LG TV-Einstellungen

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf „Einstellungen“ Gehen Sie zu „Ton“ > „Ton aus“ Wählen Sie „Optisch/HDMI ARC“ oder „Externer Lautsprecher“ Gehe zu „Sound“ > „Digitaler Tonausgang“ Auf „Auto“ oder „Pass Through“ einstellen Aktivieren Sie SimpLink unter „Allgemein“ > „HDMI-Einstellungen“

Einstellungen für Sony-Fernseher

Startseite > Einstellungen Gehe zu „Anzeige & Ton“ > „Audioausgabe“ Wählen Sie „Audiosystem“ Stellen Sie den digitalen Audioausgang auf „Auto“ ein Aktivieren Sie „Bravia Sync“ unter „Externe Eingänge“ > „HDMI-Einstellungen“

Vizio TV-Einstellungen

Menü „Presse“ Zu den Audioeinstellungen Lautsprecher auf „Aus“ stellen Digitaler Audioausgang auf „Bitstream“ CEC in den Systemeinstellungen aktivieren

Behebung häufiger Verbindungsprobleme

Kein Ton aus der Soundbar

Schau dir diese Punkte der Reihe nach an:

Eingabeauswahl überprüfen. Drücken Sie die Eingabetaste an der Soundbar. Achten Sie darauf, dass sie Ihrem Anschlussart entspricht (HDMI, optisch usw.). TV-Audioeinstellungen prüfen. Stellen Sie sicher, dass die TV-Lautsprecher auf „Aus“ gestellt sind und die Audioausgabe auf externe Lautsprecher gerichtet ist Das Kabel prüfen. Probieren Sie ein anderes HDMI- oder optisches Kabel aus. Kabel fallen häufiger aus, als man denkt Alle Geräte aus- und wieder einschalten. Trennen Sie den Fernseher und die Soundbar vom Stromnetz. Warten Sie 60 Sekunden. Schließen Sie die Geräte wieder an und schalten Sie sie ein. Stummschaltung prüfen. Möglicherweise ist Ihre Soundbar stummgeschaltet. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste zum Erhöhen der Lautstärke oder zum Aufheben der Stummschaltung.

HDMI ARC funktioniert nicht

Behebung von HDMI-ARC-Problemen:

CEC aktivieren. Rufen Sie die TV-Einstellungen auf und aktivieren Sie HDMI-CEC (möglicherweise auch als Anynet+, Bravia Sync usw. bezeichnet). Update firmware. Überprüfen Sie, ob Firmware-Updates für Fernseher und Soundbar verfügbar sind. Veraltete Software stört ARC-Verbindungen Probieren Sie einen anderen HDMI-Anschluss aus. Manche Fernseher verfügen über mehrere ARC-Anschlüsse. Probieren Sie die anderen aus Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI-Kabel. Nicht alle HDMI-Kabel unterstützen ARC. Besorgen Sie sich eines mit der Aufschrift „High Speed with Ethernet“ Die Soundbar auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Halten Sie die Bluetooth-Taste und die Leiser-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichter dreimal blinken

Audioverzögerung bei Bluetooth

Bluetooth verursacht eine Audioverzögerung von 50 bis 150 ms. Die Lippen bewegen sich, bevor man die Worte hört. Das ist normal und lässt sich nicht vollständig beheben.

Verzögerung verringern:

Verwenden Sie den „Spielmodus“ oder den „PC-Modus“ an Ihrem Fernseher (verringert die Verarbeitungsverzögerung des Fernsehers)

Aktivieren Sie die Anpassung der Audiosynchronisation in den Soundbar-Einstellungen, sofern verfügbar

Wechseln Sie zu einer kabelgebundenen Verbindung (HDMI oder optisch), um Verzögerungen zu vermeiden

Optisches Kabel – kein Ton

Korrekturen an den optischen Anschlüssen:

Kunststoffspitzen entfernen. Die optischen Kabel werden mit Schutzkappen geliefert. Entfernen Sie diese an beiden Enden Auf Beschädigungen prüfen. Leuchten Sie mit einer Lampe durch das Kabel. Wenn Sie kein rotes Licht sehen, ist das Kabel innen gebrochen Drücken Sie fest, bis Sie ein Klicken hören. Die optischen Anschlüsse müssen einrasten. Lose Verbindung = kein Ton TV-Tonformat ändern. Wechseln Sie in den TV-Einstellungen zwischen PCM und Dolby Digital. Eine der beiden Optionen wird funktionieren Fernsehlautsprecher deaktivieren. Manche Fernseher geben kein optisches Audiosignal aus, solange die integrierten Lautsprecher aktiviert sind

Die Soundbar ist verbunden, aber die Lautstärke ist zu leise

Ausgangspegel erhöhen:

Stellen Sie die Lautstärke des Fernsehers auf Maximum ein (bei Verwendung der Soundbar ist es nicht zu laut) Stellen Sie das digitale Audioausgabeformat in den TV-Einstellungen auf „Fest“ oder „Variabel“ ein Stellen Sie den Eingangspegel der Soundbar in den Menüeinstellungen ein Manche Inhalte sind einfach leise abgemischt – erhöhe die Gesamtlautstärke der Soundbar

Schließen Sie Ihre Vizio-Soundbar jetzt an Ihren Fernseher an

Um eine Vizio-Soundbar an Ihren Fernseher anzuschließen, müssen Sie lediglich das richtige Kabel auswählen und einige Einstellungen vornehmen. HDMI ARC bietet die beste Qualität und die einfachste Einrichtung, da ein einziges Kabel alle Aufgaben übernimmt. Ein optisches Kabel eignet sich hervorragend, wenn ARC nicht verfügbar ist. Bluetooth deckt den Bedarf an kabelloser Übertragung ab, trotz möglicher Audioverzögerungen. Und Cinch-Kabel sind die Rettung für ältere Fernseher, die keine digitalen Audioanschlüsse haben.

Der Schlüssel liegt darin, die Anschlussmethode an die tatsächlichen Funktionen Ihres Fernsehers anzupassen und dann in den Audioeinstellungen des Fernsehers die Tonausgabe auf ein externes Gerät umzuleiten. Die meisten Probleme, bei denen die Soundbar „nicht funktioniert“, lassen sich auf eine falsche Eingangsauswahl an der Soundbar oder darauf zurückführen, dass die Audioausgabe des Fernsehers noch auf die internen Lautsprecher eingestellt ist.

Sobald sie richtig angeschlossen ist, verzaubert Ihre Vizio-Soundbar Filmabende, Gaming-Sessions und das Musikhören. Sie müssen sich nicht mehr anstrengen, um Dialoge zu verstehen, oder die Lautstärke auf ein unangenehmes Niveau hochdrehen. Einfach klarer, kraftvoller Klang, der Sie fragen lässt, warum Sie sich so lange mit den TV-Lautsprechern abgefunden haben.

Häufig gestellte Fragen