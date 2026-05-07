Kann man PS2-Spiele auf der PS5 spielen? Ein Blick auf Abwärtskompatibilität und Alternativen

Die neuen PlayStation-Konsolen haben den Spielern einen enormen Sprung in Sachen Leistung und Performance beschert, aber sie haben auch eine wichtige Frage aufgeworfen: Kann man PS2-Spiele auf der PS5 spielen? Da ich mit Klassikern wie Dunkle Wolke and Rogue GalaxyIch wollte wissen, ob ich einfach eine alte Disc in Sonys neueste Konsole einlegen kann. Die Antwort ist nicht ganz einfach, also schauen wir uns einmal an, was funktioniert, was nicht und wie man Retro-Titel trotzdem auf einem modernen System genießen kann.

Kann man PS2-Spiele auf der PS5 spielen? Die kurze Antwort

Wenn du vorhast, deine PS2-Sammlung wieder hervorzuholen und die Discs in die PS5 einzulegen, wirst du enttäuscht sein. Sonys neueste Konsole ist nicht vollständig abwärtskompatibel mit PS2-Discs. Wie einer der Nutzer bemerkt, Wenn man versucht, ein PS2-Spiel auf der PS5 zu spielen, zeigt die Konsole eine Meldung an, dass die Disc nicht unterstützt wird. Physische PS2-Spiele wurden für ältere Hardware entwickelt, und die PS5 kann sie einfach nicht lesen. Sony hat sich darauf konzentriert, sicherzustellen, dass die PS5 den Großteil der PS4-Spiele ausführen kann, wobei einige dieser Titel sogar von höheren Bildraten und einer flüssigeren Leistung profitieren. Allerdings hat man darauf verzichtet, der PS5 vollständige Abwärtskompatibilität mit Discs früherer Generationen zu gewähren.

Die gute Nachricht ist, dass es nach wie vor mehrere Möglichkeiten gibt, Spiele aus der PS2-Ära auf der neuen Konsole zu genießen. Sony bietet digitale Portierungen und Streaming über PlayStation Plus an, ausgewählte PS2-Klassiker können im PlayStation Store erworben werden, und es gibt alternative Geräte wie tragbare PCs, die diese Retro-Erlebnisse emulieren. Wir werden uns jede Option genauer ansehen, damit Sie genau wissen, wie Sie Spiele übertragen, auf der PS5 darauf zugreifen oder sie anderweitig spielen können.

Warum die PS5 keine PS2-Discs abspielt

Sonys Entscheidung, PS2-Discs auf der PS5 nicht zu unterstützen, ist auf Hardware-Unterschiede und die Ausrichtung auf die neueste Generation zurückzuführen. Die PS2 verwendete spezielle Chips wie die „Emotion Engine“, und spätere Konsolen wie die PS3 nutzten den einzigartigen Cell-Prozessor. Diese Architekturen lassen sich auf der neuesten Hardware nur schwer emulieren, und ihre vollständige Unterstützung hätte die Kosten für die neue Konsole in die Höhe getrieben. Aus diesem Grund beschränkt sich die Abwärtskompatibilität der PS5 größtenteils auf PS4-Spiele.

Wenn du eine PS2-Disc in das Laufwerk der PS5 einlegst, erhältst du eine Meldung, dass die Disc nicht unterstützt wird. Mit anderen Worten: Es ist keine direkte Datenübertragung oder Installation von einer PS2-Disc auf die PS5 möglich. Diese Einschränkung gilt auch für PS2-Klassiker, die auf PS3- und PS1-Discs erworben wurden. Sony hat sich stattdessen auf digitale Emulation und Streaming-Dienste konzentriert, um ältere Titel zu erhalten.

Diese Entwicklung spiegelt einen allgemeinen Branchentrend wider. Die Xbox-Series-Konsolen von Microsoft bieten eine flexiblere Abwärtskompatibilität, die physische Datenträger aus mehreren Generationen unterstützt. Sony hat sich hingegen dafür entschieden, den Schwerpunkt auf die PS4-Kompatibilität zu legen, wodurch ältere Titel auf digitale Neuauflagen und PlayStation Plus beschränkt bleiben. Für Spieler wie mich, die mit den klassischen PlayStation-Konsolen aufgewachsen sind, bedeutet das, dass wir nach anderen Möglichkeiten suchen müssen, um unsere geliebten Retro-Spiele auf der neuesten Konsole wieder spielen zu können.

PS2-Spiele auf der PS5 über PlayStation Plus Premium spielen

Obwohl PS2-Discs nicht unterstützt werden, kannst du eine ausgewählte Reihe von PS2-Titeln auf der PS5 spielen, indem du die PlayStation Plus Premium-Abo. Dieses Abonnement kostet etwa 160 Dollar pro Jahr und bietet Zugang zu einem cloudbasierten Classic-Katalog, der Spiele für PS1, PS2, PSP und PS3 umfasst.

Mit diesem Premium-Tarif können Sie Lade PS2- und PSP-Spiele direkt auf deine PS5 herunter, während PS3-Spiele von Sonys Servern gestreamt werden müssen. Die Qualität der gestreamten PS3-Titel hängt von Ihrer Internetverbindung und der Entfernung zu Sonys Servern ab, doch PS2-Downloads werden lokal ausgeführt und laufen wesentlich flüssiger.

Der Sony-Katalog umfasst Dutzende von PS2-Klassikern mit Trophäenunterstützung. Laut der umfassenden Liste von PlayStation Universe können PS Plus Premium-Abonnenten Spiele wie Ape Escape 2, Arc the Lad: Twilight of the Spirits, Dark Cloud, Dark Cloud 2, Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Red Faction, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, Rogue Galaxy, Star Wars Bounty Hunter und Tomb Raider: Legend.

Diese emulierten Versionen bieten Funktionen wie Speicherstände, Rückspulfunktionen und Upscaling. Ich habe getestet Dunkle Wolke auf meiner PS5, und die höhere Auflösung brachte den Aquarell-Grafikstil besonders gut zur Geltung, während mir die Rückspulfunktion half, frustrierende Fehler zu vermeiden. Wenn du klassische Resident Evil or Tomb Raider Mit diesen Titeln bietet dieser Katalog eine großartige Möglichkeit, sie auf einer modernen Konsole noch einmal zu erleben.

Nicht alle PS2-Spiele sind über PlayStation Plus verfügbar, und das Angebot ändert sich, wenn Lizenzvereinbarungen auslaufen oder neue Titel hinzukommen. Das Premium-Abonnement von Sony ist zudem die einzige Möglichkeit, PS3-Spiele zu streamen, da diese aufgrund der besonderen Architektur der PS3 nicht heruntergeladen werden können. Für das Streaming benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, idealerweise über ein LAN-Kabel, um beim Spielen von Action-Titeln möglichst geringe Latenzen zu gewährleisten.

Wir haben einen detaillierten Vergleich von PS5 vs. Xbox Series X der einen Abschnitt zur Abwärtskompatibilität enthält. Darin wird darauf hingewiesen, dass Xbox-Konsolen zwar Discs aus mehreren Generationen unterstützen, die PS5 sich jedoch in erster Linie auf PS4- und digitale PS2-Klassiker konzentriert. Wenn Sie aufgrund der Unterstützung von Retro-Spielen überlegen, welche Konsole Sie kaufen sollen, bietet dieser Artikel wertvolle Einblicke. Sonys Ansatz ist zwar eingeschränkter, bietet aber dennoch über seinen Abonnementdienst einen leicht zugänglichen Katalog.

Alternative Möglichkeiten, PS2-Klassiker heute zu genießen

Wenn du kein Interesse daran hast, PlayStation Plus zu abonnieren, oder Spiele spielen möchtest, die nicht im Angebot enthalten sind, gibt es andere Möglichkeiten. Digitale Anschlüsse Ausgewählte PS2-Titel sind im PlayStation Store erhältlich.

Diese Spiele wurden ursprünglich als PS4-Versionen von PS2-Spielen veröffentlicht und sind nun auf der PS5 spielbar. Beispiele hierfür sind die Grand Theft Auto: Die Trilogie – Definitive Edition, das Folgendes umfasst Grand Theft Auto III, Vice CityundSan Andreas zu einer überarbeiteten Sammlung mit verbesserter Grafik und Steuerung.

Titel wieDunkle Wolke and Rogue Galaxy werden auch einzeln verkauft. Nach dem Kauf erscheinen sie in Ihrer Bibliothek neben den PS5- und PS4-Spielen.

Sie können auch entdecken Neuauflagen und Sammelalben die PS2- und PS1-Spiele umfassen. Zum Beispiel, Resident Evil Fans können die überarbeiteten Versionen der Klassiker spielen oder die Resident Evil 4 Neuauflage. Viele Spielereihen aus der PS2-Ära sind auf modernen Systemen als „Definitive Edition“ erhältlich, darunter Der Schatten des Kolosses, Metal Gear SolidundKingdom Hearts Integrum Masterpiece, das mehrere Spiele in einem Paket bündelt.

Eine weitere Möglichkeit, PS2-Spiele zu spielen, ist über tragbare Gaming-PCs und Retro-Handhelds. Unser Leitfaden zu den Die besten Handheld-Gaming-PCs weist darauf hin, dass Geräte wie das Valve Steam Deck OLED mit EmuDeck in Retro-Konsolen verwandelt werden können, wodurch man PS2-Klassiker emulieren kann. Unser Artikel erklärt außerdem, wie die Steuerung und der brillante Bildschirm des Steam Decks Retro-Spiele zu einem Vergnügen machen, und empfiehlt sogar den Handheld Doriteney RG556 für die Emulation unterwegs.

Profi-Tipp Ich habe EmuDeck auf einem Steam Deck verwendet, um TimeSplitters 2 and Ratchet & Clank, und das Spielerlebnis kam dem auf einer PlayStation 2 überraschend nahe. Man sollte jedoch bedenken, dass Emulation in eine rechtliche Grauzone fällt, wenn man die Original-Discs nicht besitzt.

Und schließlich kannst du jederzeit PS2-Spiele auf der Original-Hardware spielen. Wenn du noch eine PlayStation 2 besitzt oder ein generalüberholtes Gerät findest, laufen die Spiele genau so, wie du sie in Erinnerung hast. Unser Marktplatz bietet eine große Auswahl an gebrauchten PS2-Spielen und -Konsolen zu erschwinglichen Preisen. Der Kauf der Originalkonsole ist vielleicht der einfachste Weg, die volle Abwärtskompatibilität zu genießen, ohne sich Gedanken über Abonnements oder Einschränkungen beim Streaming machen zu müssen.

Spiele und Daten auf die PS5 übertragen

Auch wenn PS2-Discs nicht unterstützt werden, möchten Sie wahrscheinlich Ihre PS4-Spielebibliothek auf die PS5 übertragen. Sony macht dies ganz einfach mit einer Datenübertragung Funktion. Um loszulegen, Verbinde deine PS4 und PS5 mit demselben Netzwerk über WLAN oder eine LAN-Kabelverbindung. Eine kabelgebundene Verbindung ist schneller und stabiler, insbesondere wenn Sie große Spiel- oder Speicherdateien übertragen. Befolgen Sie anschließend diese Schritte:

Schalten Sie beide Konsolen ein. Geh auf der PS5 zu Einstellungen → System → Systemsoftware → Datenübertragung. Wähle deine PS4 aus. Die PS5 zeigt eine Liste der im selben Netzwerk verfügbaren Konsolen an. Wählen Sie die Konsole aus, von der Sie Daten übertragen möchten. Bereiten Sie sich auf den Transfer vor. Die PS5 fordert dich auf, den Netzschalter der PS4 gedrückt zu halten, bis du einen Piepton hörst. Dadurch wird die PS4 für die Datenübertragung vorbereitet. Wählen Sie Ihre Daten aus. Wähle aus, welche Spiele, Speicherstände und Benutzerkonten du übertragen möchtest. Du kannst auch PS4-Versionen von PS2-Klassikern einbeziehen, falls du diese besitzt. Starten Sie die Übertragung und warten Sie. Je nach Verbindungsgeschwindigkeit und Datenvolumen kann der Vorgang eine Weile dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden deine PS4-Spiele und gespeicherten Daten auf deiner PS5 angezeigt.

Dieser Übertragungsprozess funktioniert zwar nicht bei PS2-Discs oder PS3-Spielen, gewährleistet aber einen reibungslosen Übergang von der PS4 zur PS5. Bei plattformübergreifenden Titeln wie Fortnite or Destiny 2Da deine Kontodaten mit deinem Online-Profil verknüpft sind, kannst du dich einfach auf deiner neuen Konsole bei demselben Konto anmelden und sofort auf deinen Spielfortschritt zugreifen.

Unsere Zusammenfassung der Die besten plattformübergreifenden Spiele betont, wie nahtlos das gemeinsame Spielen mit Freunden plattformübergreifend im Jahr 2025 sein wird. Übertrage deine PS4-Bibliothek und nutze das plattformübergreifende Spielen, damit dein Gaming-Erlebnis nahtlos weitergeht.

Was das für Gamer bedeutet

Sonys Strategie zeigt, dass zwar keine vollständige Abwärtskompatibilität gegeben ist, es aber dennoch zahlreiche Möglichkeiten gibt, Spiele aus der PS2-Ära auf der PS5 zu genießen.

The PS Plus Premium-Abonnement bietet ein wechselndes Angebot an PS2-Downloads mit modernen Funktionen. Kauf digitale Anschlüsse im PlayStation Store erhalten Sie dauerhaften Zugriff auf ausgewählte Klassiker, Remaster und Sammelalben die beliebte Titel mit verbesserter Grafik modernisieren. Handheld-Gaming-PCs bieten eine vielseitige Möglichkeit, Spiele auch unterwegs zu spielen. Und für Puristen gibt es natürlich immer noch die originale PS2-Hardware.

Wenn du ein Gamer bist, dem Abwärtskompatibilität wichtig ist, solltest du dir überlegen, wie wichtig es dir ist, alte Discs spielen zu können. Xbox-Konsolen bieten eine umfangreichere Sammlung physischer Medien, während Sony den Schwerpunkt auf kuratierten digitalen Zugriff legt.

Profi-Tipp Ich persönlich finde es toll, dass die PS5 meine PS4-Spiele einwandfrei laufen lässt, und es hat mir Spaß gemacht, sie wieder zu spielen Dunkle Wolke über PlayStation Plus. Aber wenn ich mich näher mit TimeSplitters or Kingdom Hearts II… starte ich immer noch meine alte PS2 hoch oder nutze einen Handheld-PC mit EmuDeck. Jede Option hat ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Rechtmäßigkeit und Komfort. Entscheidend ist, die Methode zu finden, mit der du deine Gaming-Erfahrung fortsetzen und sowohl neue als auch klassische Titel entdecken kannst.

Wenn Sie sich für das Sony-Ökosystem entscheiden, sollten Sie sich überlegen, sich ein PlayStation Network (PSN)-Gutschein über unseren Marktplatz. Das ist eine bequeme Möglichkeit, Geld auf Ihr Konto einzuzahlen, damit Sie Zugriff auf PS2-Klassiker, PS4-Spiele und die neuesten PS5-Titel ohne jedes Mal Zahlungsdaten eingeben zu müssen.

Ich lade oft eine Geschenkkarte auf mein Konto und stöbere dann im PSN-Store nach Schnäppchen bei Retro-Klassikern und modernen Hits. Dank der regelmäßigen Sonderangebote in unserem Store findest du tolle Schnäppchen sowohl bei digitalen Spiel-Keys als auch bei physischen Sammlerstücken, was deine Reise in die Vergangenheit noch erschwinglicher macht.

Häufig gestellte Fragen

Kann man PS2-Spiele auf der PS5 spielen?

Nein, PS2-Discs lassen sich nicht auf der PS5 abspielen. Da die PS5 keine vollständige Abwärtskompatibilität mit PlayStation-2-Hardware bietet, erscheint beim Einlegen einer PS2-Disc die Meldung „Nicht unterstützt“. Um PS2-Titel zu spielen, musst du sie über PlayStation Plus Premium herunterladen oder die PS4-Versionen bestimmter Spiele kaufen. Diese digitalen Versionen sind für die PS5 optimiert und bieten oft erweiterte Funktionen wie Speicherstände und Trophäen.

Kann man auf der PS5 PS2-Discs abspielen?

Nein, die PS5 spielt keine PS2-Discs ab. Das Laufwerk der Konsole ist für Blu-ray- und PS4-Discs ausgelegt. Wenn Sie versuchen, eine PS2-DVD einzulegen, gibt das System eine Meldung aus, dass die Disc nicht unterstützt wird. Sony hat die physische Abwärtskompatibilität nach der PS3 eingestellt, sodass PS2-Discs von der neuesten Konsole nicht gelesen werden können.

Ist die PS5 abwärtskompatibel mit PS3- und PS2-Spielen?

Die PS5 ist abwärtskompatibel mit den meisten PS4-Spielen, mit PS3- und PS2-Titeln ist sie jedoch nur indirekt kompatibel. PS3-Spiele kannst du über PlayStation Plus Premium streamen, während PS2-Spiele als digitale Downloads oder Portierungen erhältlich sind. Physische Discs älterer Konsolen werden nicht unterstützt.

Wie kann man über PlayStation Plus auf PS5-Spiele zugreifen?

Um über PlayStation Plus auf PS5-Spiele für die PS2 zugreifen zu können, abonnieren Sie die Premium-Stufe und navigieren Sie dann im PS Plus-Bereich der Konsole zum „Klassiker-Katalog“. Dort können Sie die verfügbaren PS2-Titel durchsuchen und herunterladen, wie zum Beispiel Dunkle Wolke and Rogue Galaxy. Nach dem Herunterladen laufen diese Spiele lokal auf deiner PS5 und bieten moderne Funktionen wie Speicherstände, Rückspulfunktionen und Trophäenunterstützung.

Warum kann Sony die PS5 nicht vollständig abwärtskompatibel machen?

Sony hat keine vollständige Abwärtskompatibilität integriert, da die PS2- und PS3-Systeme auf einzigartigen Architekturen basieren, die sich nur schwer effizient emulieren lassen. Die Integration der erforderlichen Chips in die PS5 würde die Kosten und die Komplexität der Konsole erhöhen. Stattdessen hat sich Sony dafür entschieden, den Schwerpunkt auf softwarebasierte Emulation und Streaming zu legen, wodurch über PlayStation Plus eine kuratierte Auswahl an Klassikern angeboten wird. Dieser Ansatz schränkt zwar die Anzahl der spielbaren Titel ein, sorgt aber dafür, dass die Hardware schlank bleibt und der Preis wettbewerbsfähig ist.