Kann man AirPods an die PS5 anschließen? Ein Leitfaden für Gamer zum Thema kabelloses Audio auf der PlayStation

Eine neue Konsole bedeutet oft auch neues Zubehör, und eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, lautet: Kann man AirPods an PS5? SonysPlayStation 5 unterstützt Bluetooth-Audio nicht von Haus aus, daher ist das Verbinden von kabellosen Ohrhörern nicht so einfach wie das Koppeln mit einem Smartphone.

Mit der richtigen Ausrüstung und ein wenig Know-how ist es jedoch möglich, deine Lieblings-Apple-Ohrhörer auch beim Zocken zu nutzen. In dieser Anleitung erkläre ich dir, warum PS5 unterstützt kein Bluetooth-Audio, wie man AirPods auf verschiedene Arten koppelt und wann es besser sein könnte, spezielle Gaming-Headsets zu verwenden. Außerdem werde ich einige persönliche Tipps aus meiner eigenen Erfahrung weitergeben und euch auf erstklassige Ausrüstung und Angebote hinweisen.

Kann man AirPods an die PS5 anschließen? Die kurze Antwort

Die kurze Antwort auf die Frage, ob man AirPods mit PS5 is Ja – aber nicht direkt. Sony hat die Unterstützung für Bluetooth-Audio auf dem PS5 da die Konsole proprietäre Funkprotokolle für Controller und Headsets verwendet. Die Latenz von Bluetooth ist nicht gering genug, um in rasanten Spielen lippensynchrone, verzögerungsfreie Audioübertragung zu gewährleisten.

Das bedeutetdeinPS5 erkennt AirPods nicht von selbst. Um die Verbindung herzustellen, Sie benötigen ein Zwischengerät, wie zum Beispiel einen an die Konsole angeschlossenen USB-Bluetooth-Adapter oder einen Bluetooth-fähigen Fernseher, der den Ton an deine Kopfhörer weiterleitet. Mit beiden Methoden kannst du den Ton des Spiels drahtlos hören, doch sie weisen einige wichtige Einschränkungen auf. In den folgenden Abschnitten werde ich erläutern, warum das so ist und wie du das Problem umgehen kannst.

Warum die PS5 kein Bluetooth-Audio unterstützt

Sony hat dasPS5 mit Blick auf High-Fidelity-Audio. Die Tempest 3D AudioTech der Konsole sorgt über die 3,5-mm-Buchse des DualSense-Controllers oder über kompatible Headsets für einen beeindruckenden räumlichen Klang. Leider ist die Das A2DP-Bluetooth-Profil, das die meisten Ohrhörer verwenden, ist nicht für Spiele mit geringer Latenz optimiert. Selbst eine Audioverzögerung von 40–60 Millisekunden kann bei Shootern oder Rhythmusspielen das Timing durcheinanderbringen. Um Beschwerden über Verzögerungen oder nicht synchronen Ton zu vermeiden, hat Sony die Standard-Bluetooth-Audioprofile auf dem PS5.

Ein weiterer Grund ist, dass Bluetooth komprimiert Audio in der Regel und kann die für Sonys 3D-Audio erforderlichen Datenströme nicht übertragen. Die AirPods-Reihe, vom Original bis zu den neuesten AirPods Pro, ist in erster Linie für Smartphones und Tablets und weniger für Spielkonsolen konzipiert.

Apples Ohrhörer eignen sich hervorragend für Musik und Telefonate, aber sie sind nicht für das Spielen auf der Konsole optimiert. Es fehlt ihnen die integrierte Unterstützung für Sonys räumliches Audio, und die Mikrofone kommunizieren nicht mit dem PS5 Chat-System, wenn die Verbindung über einen Adapter hergestellt wird. Wenn Sie diese technischen Einschränkungen kennen, können Sie realistische Erwartungen formulieren, wenn Sie versuchen, Ihre AirPods mit Ihrem PS5.

So verbindest du AirPods mit der PS5

Auch ohne integrierte Bluetooth-Unterstützung gibt es mehrere Möglichkeiten, Ihre AirPods mit einem PS5. Die zuverlässigste Lösung ist die Verwendung eines USB-Bluetooth-Adapters, aber du kannst auch die Bluetooth-Funktion deines Fernsehers oder die PS Remote-WiedergabeApp auf Mobilgeräten. So funktioniert die jeweilige Methode.

Verwendung eines Bluetooth-Adapters

Ein Bluetooth-USB-Adapter wird an einen der PS5 USB-A- oder USB-C-Anschlüsse und fungiert als Brücke zwischen der Konsole und deinen AirPods. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Ohrhörer zu koppeln:

Wählen Sie den richtigen Adapter aus. Achten Sie auf einen Adapter, der Bluetooth 5.0 oder höher unterstützt und über eine eigene Pairing-Taste verfügt. Ein Dongle wie der Avantree DG60P ist beliebt, da er Codecs mit geringer Latenz bietet, aber viele ähnliche Produkte funktionieren ebenfalls, solange sie die Audioübertragung unterstützen. Stecken Sie den Adapter in die PS5. Verwenden Sie einen beliebigen freien USB-Anschluss an der Vorder- oder Rückseite der Konsole. Einige Adapter sind speziell für die PS5 Ein USB-C-Anschluss an der Vorderseite, wodurch USB-A-Anschlüsse für anderes Zubehör frei bleiben. Versetzen Sie Ihre AirPods in den Kopplungsmodus. Öffne den Deckel des AirPods-Etuis und halte die Taste auf der Rückseite gedrückt, bis die LED weiß blinkt. Lass die Ohrhörer währenddessen im Etui. Mit dem Adapter koppeln. Drücke die Pairing-Taste am USB-Adapter. Er sollte deine AirPods erkennen und automatisch synchronisieren. Falls die Verbindung beim ersten Versuch nicht zustande kommt, wiederhole die Pairing-Schritte und halte die Geräte nahe beieinander. Stellen Sie den Audioausgang ein.Auf deinerPS5, gehe zuEinstellungen > Ton > Audioausgang. Wählen Sie den Adapter unter Ausgabegerät. Kippschalter Ausgabegerät automatisch to On damit die Konsole den Adapter erkennt, sobald er angeschlossen wird.

Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, wird der Spielton über deine AirPods wiedergegeben. Beachte bitte, dass der Voice-Chat weiterhin über das PS5 Standardmikrofon. Du kannst das integrierte Mikrofon deines DualSense-Controllers oder ein spezielles USB-Mikrofon für die Kommunikation verwenden.

Verbindung über das Bluetooth Ihres Fernsehers

Viele moderne Fernseher verfügen über einen eigenen Bluetooth-Audioausgang. Wenn dies bei Ihrem Gerät der Fall ist, können Sie ganz auf einen USB-Adapter verzichten:

Schließen Sie die PS5 an Ihren Fernseher an. Verwenden Sie wie gewohnt ein HDMI-Kabel. Verbinde die AirPods mit dem Fernseher. Öffne die Bluetooth-Einstellungen im Menü deines Fernsehers, versetze deine AirPods in den Kopplungsmodus und wähle sie aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Die genauen Schritte variieren je nach Marke. Schau daher im Handbuch deines Fernsehers nach, falls du nicht weiterkommst. StraßePS5Audio. Sobald die Verbindung hergestellt ist, überträgt Ihr Fernseher den gesamten Ton (einschließlich des Tons vom PS5) direkt an Ihre AirPods. Diese Methode hängt von der Bluetooth-Implementierung des Fernsehers ab und kann dennoch zu einer leichten Tonverzögerung führen.

PS Remote Play auf Mobilgeräten nutzen

Wenn du das durchspielst, PS Remote Play Wenn Sie eine App auf einem iPad, iPhone oder Android-Gerät nutzen, kann der Ton über Ihre AirPods ausgegeben werden. Diese Methode ist für Wettkampfspiele nicht ideal, da sie führt sowohl Streaming- als auch Bluetooth-Latenz ein, aber es ist praktisch, wenn man nicht am Fernseher spielen möchte:

InstallierenPS Remote Play. Laden Sie die App aus dem App Store oder von Google Play herunter und melden Sie sich mit Ihrem PlayStation NetworkKonto.

Koppeln Sie die AirPods mit Ihrem Gerät. Verbinden Sie Ihre AirPods über die Bluetooth-Einstellungen des Geräts.

Starten Sie „Remote Play“ und stellen Sie eine Verbindung her zu PS5. Starte die Sitzung. Die App überträgt Bild und Ton von deiner Konsole auf das Mobilgerät, und du hörst alles über deine AirPods.

Diese Methode eignet sich gut für kurze Sitzungen, aber die doppelte Übertragung (von PS5 (vom Telefon zu den AirPods) kann zu einer spürbaren Verzögerung führen. Für längere oder wettbewerbsorientierte Spiele ist ein Adapter die bessere Wahl.

Einschränkungen und zu beachtende Punkte

Während Sie die AirPods mit einem PS5 Das ist zwar möglich, doch gibt es dabei einige Kompromisse, die Sie beachten sollten:

Audio-Latenz: Selbst bei Verwendung von aptX-Low Latency oder ähnlichen Codecs kann es vorkommen, dass Verzögerung von 40–60 ms . Diese Verzögerung ist bei Einzelspieler-Spielen kaum spürbar, kann bei Rhythmus- oder Wettkampfspielen jedoch störend sein.

Selbst bei Verwendung von aptX-Low Latency oder ähnlichen Codecs kann es vorkommen, dass . Diese Verzögerung ist bei Einzelspieler-Spielen kaum spürbar, kann bei Rhythmus- oder Wettkampfspielen jedoch störend sein. Keine Mikrofonunterstützung: Die Mikrofone der AirPods kommunizieren nicht mit dem PS5 über die meisten Bluetooth-Adapter. Für den Chat musst du das Mikrofon des DualSense-Controllers oder ein separates Headset verwenden.

Die Mikrofone der AirPods kommunizieren nicht mit dem PS5 über die meisten Bluetooth-Adapter. Für den Chat musst du das Mikrofon des DualSense-Controllers oder ein separates Headset verwenden. Kein 3D-Audio: Die 3D AudioTech-Technologie von Sony erfordert eine spezielle Hardwareunterstützung, über die AirPods nicht verfügen, wenn sie über einen Adapter angeschlossen werden. In diesem Fall hören Sie nur Stereoton.

Die 3D AudioTech-Technologie von Sony erfordert eine spezielle Hardwareunterstützung, über die AirPods nicht verfügen, wenn sie über einen Adapter angeschlossen werden. In diesem Fall hören Sie nur Stereoton. Verkürzte Akkulaufzeit: Das ständige Streamen von Spiel-Audio kann deine AirPods schneller entladen als das normale Musikhören. Halte dein Ladecase griffbereit.

Das ständige Streamen von Spiel-Audio kann deine AirPods schneller entladen als das normale Musikhören. Halte dein Ladecase griffbereit. Geringere Reichweite: Adapter haben möglicherweise nicht dieselbe Reichweite wie Ihr Smartphone. Halten Sie die AirPods und den Adapter in unmittelbarer Nähe zueinander, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Wenn Ihnen diese Nachteile ärgerlich erscheinen, sind Sie vielleicht mit Zubehör besser bedient, das speziell für PlayStation. Tatsächlich hat unser Team Dutzende von Geräten getestet und eine Liste der am bestenPS5 headsets die 3D-Audio mit geringer Latenz und integrierte Mikrofone bieten. Ich selbst bin auf ein spezielles Headset umgestiegen, nachdem mir klar wurde, wie viel von dem immersiven Klangerlebnis mir bei der Nutzung von AirPods entging.

Bessere Alternativen: Gaming-Headsets und Ohrhörer für die PS5

Für ein wirklich nahtloses Erlebnis sollten Sie Audiogeräte in Betracht ziehen, die speziell für Konsolen entwickelt wurden. Das kabellose 3D-Headset „Pulse“ von Sony lässt sich direkt an die PS5 über einen USB-Stick und bietet volle 3D-Audio-Unterstützung sowie ein integriertes Doppelmikrofon. Es ist meine erste Wahl für storybasierte Spiele, wenn ich jeden noch so leisen Schritt oder jedes Umgebungsgeräusch hören möchte.

Wenn Sie etwas Leichteres bevorzugen, gibt es mehrere kabellose Ohrhörer, die speziell für Gaming optimiert sind und Verbindungen mit geringer Latenz bieten. Unser Leitfaden zu den die besten Gaming-Ohrhörer hebt Modelle wie das Cleer ARC 3, das mit PlayStation’s mit Blick auf räumliches Audio. Diese Ohrhörer verfügen oft über spezielle Gaming-Modi zur Verringerung von Verzögerungen und werden manchmal mit USB-C-Sendern geliefert, die direkt an den PS5. Außerdem verfügen sie in der Regel über bessere Mikrofone als AirPods, wenn sie mit Spielkonsolen verwendet werden.

Vergiss auch die kabelgebundenen Lösungen nicht. Wenn du einen Kopfhörer an die 3,5-mm-Buchse des DualSense-Controllers anschließt, wird die Latenz komplett eliminiert und 3D-Audio aktiviert. Wenn du bereits einen guten kabelgebundenen Kopfhörer oder Ohrhörer besitzt, ist dies die einfachste und zuverlässigste Art zu spielen. Weitere Optionen findest du in unserer Übersicht über die am bestenPS5Steuergeräte, von denen viele über Funktionen wie verbesserte Griffigkeit, längere Akkulaufzeit und integrierte Audiosteuerung verfügen, die sich gut mit kabelgebundenen Kopfhörern kombinieren lassen.

Persönliche Erfahrungen und Tipps

Als ich mein Gerät zum ersten Mal auspackte, PS5, habe ich sofort versucht, meine AirPods genauso zu koppeln, wie ich es mit meinem Handy tun würde. Im Bluetooth-Menü wurde nichts angezeigt, und ich war verwirrt, bis ich mich etwas schlau gemacht habe. Schließlich habe ich mir einen kleinen USB-Bluetooth-Adapter besorgt und die zuvor beschriebenen Schritte befolgt. Es hat funktioniert, aber die Audioverzögerung war bei rasanten Shootern wie Call of Duty: Warzone. Mir wurde auch klar, dass ich das Mikrofon der AirPods nicht nutzen konnte, um mit Freunden zu chatten; ich war weiterhin auf das Mikrofon des Controllers angewiesen, das in lauten Umgebungen nicht gerade optimal ist.

Nach ein paar Spielsitzungen beschloss ich, mir ein richtiges Gaming-Headset anzuschaffen. Der Unterschied war wie Tag und Nacht. Der 3D-Sound in Spielen wie Rückkehr Das sorgte für ein noch intensiveres Spielerlebnis, und meine Teamkollegen konnten mich klar und deutlich hören, ohne dass ich in den Controller schreien musste. Mittlerweile nutze ich meine AirPods hauptsächlich für die PS Remote-Wiedergabe auf meinem iPad – etwas, das ich in unserem Die besten iPads zum Zocken Artikel. Wenn ich tatsächlich auf der Konsole spiele, bleibe ich bei Ausrüstung, die für die PS5.

Falls du dich doch für AirPods entscheiden möchtest, hier ein paar Tipps:

Bewahren Sie Ihren Adapter griffbereit auf. Je weiter die AirPods vom Adapter entfernt sind, desto wahrscheinlicher kommt es zu Verbindungsabbrüchen.

Stellen Sie die Lautstärke an beiden Geräten ein. The PS5 und Ihre Ohrhörer verfügen über separate Lautstärkeregler. Stellen Sie die PS5 Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau ein und passen Sie die Lautstärke der AirPods anschließend über Ihr Gerät oder direkt an den Ohrhörern an.

Laden Sie das Gerät regelmäßig auf. Lange Gaming-Sessions entladen die AirPods schnell. Lade sie zwischen den Spielen auf, um plötzliche Verbindungsabbrüche zu vermeiden.

Fazit: Solltest du AirPods mit der PS5 verwenden?

Kann man also AirPods mit PS5? Ja, aberDas ist eher eine Notlösung als eine Funktion. Mit einem Bluetooth-Adapter oder über den Bluetooth-Ausgang Ihres Fernsehers können Sie den Ton des Spiels drahtlos hören, aber Du verzichtest dabei auf geringe Latenz, Mikrofonunterstützung und 3D-Audio. Für gelegentliches Gaming oder nächtliche Spielsitzungen, bei denen kabelgebundene Kopfhörer unpraktisch sind, reichen AirPods im Notfall aus. Wenn du jedoch das Beste aus deinem PS5… ist die Anschaffung eines speziellen Headsets oder von kabelgebundenen Ohrhörern die bessere Wahl.

Wenn du bereit bist, dein Spielerlebnis auf ein neues Level zu heben, ist es ein guter Anfang, dein PlayStationGeldbörse mit einemPSN-Gutschein, damit du dir die neuesten Titel oder DLCs holen kannst, ohne jedes Mal nach deiner Kreditkarte greifen zu müssen. Viel Spaß beim Spielen!

Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich meine AirPods mit meiner PS5?

So verbinden Sie Ihre AirPods mit Ihrem PS5, Sie benötigen einen externen Bluetooth-Adapter. Schließen Sie einen kompatiblen Adapter an einen USB-Anschluss Ihres PS5, versetzen Sie Ihre AirPods in den Kopplungsmodus, indem Sie die Taste am Etui gedrückt halten, bis die LED weiß blinkt, und drücken Sie dann die Kopplungstaste am Adapter. Sobald die Kopplung hergestellt ist, wählen Sie den Adapter als Audioausgang in der PS5Einstellungen.

Kann ich AirPods als Mikrofon verwenden auf PS5?

Nein, du kannst AirPods nicht als Mikrofon verwenden auf PS5. Auch wenn man mit Bluetooth-Adaptern den Ton des Spiels hören kann, ist der PS5 Das integrierte Mikrofon der AirPods wird für den Voice-Chat nicht unterstützt. Wenn du während des Spielens mit Freunden sprechen möchtest, musst du das Mikrofon des DualSense-Controllers oder ein spezielles Gaming-Headset verwenden.

Warum verbindet sich meine PS5 nicht mit den AirPods?

Der Grund, warum dein PS5 Der Grund dafür, dass keine Verbindung zu den AirPods hergestellt werden kann, ist, dass PS5 unterstützt keine Bluetooth-Audioprofile wie A2DP. Ohne einen kompatiblen Adapter oder einen Bluetooth-fähigen Fernseher, der als Brücke fungiert, kann die Konsole nicht mit Ihren AirPods kommunizieren. Die Verwendung eines USB-Bluetooth-Adapters oder das Koppeln der AirPods mit Ihrem Fernseher behebt dieses Problem.

Kann ich AirPods ohne Bluetooth-Adapter an die PS5 anschließen?

Du kannst die AirPods nicht mit PS5 ohne Bluetooth-Adapter, aber es gibt eine Umgehungslösung. Wenn Ihr Smart-TV über Bluetooth-Audio verfügt, koppeln Sie Ihre AirPods stattdessen mit dem Fernseher. Der Fernseher überträgt dann den gesamten Ton von Ihrem PS5 an Ihre Ohrhörer. Bei dieser Methode müssen Sie keinen Dongle kaufen, allerdings kann es je nach Bluetooth-Implementierung Ihres Fernsehers zu einer zusätzlichen Verzögerung kommen.

Unterstützen AirPods 3D-Audio auf der PS5?

Nein, AirPods unterstützen kein 3D-Audio auf der PS5. Bei Anschluss über einen Bluetooth-Adapter oder einen Fernseher wird das PS5 behandelt sie wie normale Stereokopfhörer. Um Sonys Tempest 3D AudioTech zu erleben, verwenden Sie ein kompatibles Headset wie das Pulse 3D oder einen kabelgebundenen Kopfhörer, der an Ihren DualSense-Controller angeschlossen ist. Diese Zubehörteile sind darauf ausgelegt, die räumlichen Audiohinweise zu liefern, die PS5 Spiele, die einen so fesseln.