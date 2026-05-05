WWE 2K26-Testbericht – Ein weiteres Jahr im Ring, aber was hat sich eigentlich geändert?

Es istWWE 2K26 Es ist wieder Zeit für einen Rückblick, und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist das alljährliche Dilemma mit den Sportspielen. Titel dieses Genres erscheinen fast jedes Jahr, doch zwischen den einzelnen Veröffentlichungen gibt es selten große Veränderungen. Genau diese Situation steht im Mittelpunkt von WWE 2K26, der neueste Teil der 2Kder langjährigen Wrestling-Serie.

Diesmal steht CM Punk als Coverstar im Rampenlicht. Seine Präsenz knüpft direkt an die Präsentation Modus und sorgt im Vergleich zu den jüngsten Teilen für zusätzliche Aufmerksamkeit für das Spiel.

Abgesehen vom Marketing-Hype, WWE 2K26 baut größtenteils auf der Struktur von WWE 2K25 and WWE 2K24. Bekannte Spielmodi kehren in überarbeiteter Form zurück, neue Spielvarianten kommen hinzu und die Auswahl an Legenden wird erweitert.

Die eigentliche Frage bleibt also ganz einfach: tutWWE 2K26 Die Serie weiterentwickeln oder vor allem das verfeinern, was schon zuvor gut funktioniert hat?

Kurzfassung – WWE 2K26 im Überblick

Genre Sport / Wrestling-Simulation Kernschleife Ringen, Schwung aufbauen, den Signature-Move ansetzen, den Kampf beenden Größte Stärke Überzeugendes Gameplay im Ring und ein riesiger Kader Größte Schwäche Fortschritte beim „Ringside Pass“ und jährliche Vertrautheit Besonderes Merkmal CM Punk-Showcase-Modus Kadergröße Über 400 spielbare Superstars Am besten geeignet für WWE-Fans und Liebhaber von Wrestling-Spielen Eindeutiges Urteil Ein solider Beitrag, der das Konzept weiterentwickelt

WWE 2K26-Test: Die Grundlagen lernen

Im Kern,WWE 2K26 dreht sich alles um den Rhythmus eines Wrestling-Kampfes. Zwei Superstars betreten den Ring, liefern sich Grappling-Kämpfe und versuchen, die Oberhand lange genug zu behalten, um einen Signature Move oder Finisher anzubringen. Selbst wenn du noch neu bist in WWESpieleso wie ich bin,Diese Kernmechanik lässt sich nach ein paar Spielen leicht verstehen.

Das Grappling bildet die Grundlage der meisten Kämpfe. Man reiht Schläge oder Würfe aneinander, während man in der Nähe der Seile oder der Ecke nach Lücken sucht. Hier sind Umkehrbewegungen entscheidend; ein gut getimter Konter kann den gesamten Spielverlauf auf den Kopf stellen und die Verteidigung augenblicklich in einen Angriff verwandeln.

AusUFC 5, das Spieltempo fühlt sich deutlich anders an. Dieser Titel legt großen Wert auf Schlagabtausche und Ausdauermanagement, währendWWE In den Kämpfen dreht sich alles um das Ausnutzen von Schwung und dramatische Wendungen. Da ich im echten Leben Boxen trainiere, habe ich einen Moment gebraucht, bis ich mich an das grapplinglastige System gewöhnt hatte.

Auch die Ausdauer- und Schadenssysteme bestimmen das Spieltempo. Zu Beginn verläuft der Kampf etwas langsamer, da sich die beiden Wrestler zunächst mit kleineren Manövern abtasten, doch je mehr Schaden sich ansammelt, desto häufiger kommen Finishing-Moves zum Einsatz.

Die jüngsten Titel tendieren eher zu einem simulationsähnlichen Spielrhythmus, bleiben dabei aber dennoch leicht zugänglich, was erklärt, warum dieses Spiel oft unter den die besten Sportvideospiele.

Sobald die Glocke läutet, bieten die Kämpfe im Ring die größten Höhepunkte.

CM Punk stiehlt allen die Show

Eines der Highlights meiner WWE 2K26 Die Rezension lautetthe Präsentation im Stil einer Dokumentation, die sich auf CM Punks Wrestling-Karriere konzentriert, wobei Punk diese Reise selbst erzählt.

Seine Art zu sprechen ist eine Mischung aus Sarkasmus und Herzlichkeit, was gut zu seiner Persönlichkeit passt. Manche Spieler mögen diesen Ton, weil er dem tatsächlichen Sprechstil von Punk näherkommt. Andere finden, dass die Erzählung an manchen Stellen etwas zu sehr nach Drehbuch klingt.

In mehreren Spielen werden unvergessliche Momente nachgestellt. Die Spieler steigen beim SummerSlam 2008 gegen JBL in den Ring und springen dann zu einem „Bad Blood“-Hell-in-a-Cell-Kampf gegen Drew McIntyre. Der Modus enthält außerdem ein Traumduell gegen Stone Cold Steve Austin, das Wrestling-Fans ein unterhaltsames „Was-wäre-wenn“-Szenario bietet.

Eine weitere Ergänzung findet sich in der Präsentation Handschuh Herausforderung. Anstatt Belohnungen nach und nach durch mehrere Spiele freizuschalten, Du kannst zwanzig Gegner hintereinander besiegen, um dir diese Belohnungen sofort zu sichern.

Im Rahmen dessen WWE 2K26 Übersicht über die Spielfunktionen, Präsentation ist einer der besonders einprägsamen Modi. Die Reaktionen sind jedoch nach wie vor gemischt. Manche Spieler haben Spaß an den Fantasie-Duelle, während andere lieber mehr echte Karrieremomente sehen würden. Für Fans, die die Teile der Serie miteinander vergleichen, trägt dieser Modus dennoch dazu bei, dass das Spiel mit den Besten mithalten kann WWESpiele.

Wo Streichhölzer ihre wahre Stärke zeigen

Das größte Highlight in diesem WWE 2K26 Die Bewertung erscheint, sobald die Glocke läutet. Die Spiele verlaufen im Vergleich zu früheren Titeln in einem gemächlicheren Tempo, was dazu beiträgt, Schwung aufzubauen, anstatt jeden Schlagabtausch zu überstürzen. Dieser Rhythmus verleiht jedem Moment im Ring mehr Gewicht.

Auch das Verhalten der KI spielt diesmal eine größere Rolle. Die Gegner reagieren auf Angriffe, Konter und Positionskämpfe auf eine Weise, die dem Ablauf eines echten Wrestling-Kampfes ähnelt. Ein Superstar, der schweren Schaden erleidet, hat möglicherweise Mühe, sich aus Pins zu befreien oder Angriffe abzuwehren, was im Verlauf des Kampfes für ein Gefühl der Dynamik sorgt.

Das Angebot wird durch verschiedene Spielvarianten erweitert. Du kannst direkt loslegen HölleÜbereinstimmungen,I BeendenÜbereinstimmungen,Müllcontainer Streichhölzer und der Klassiker Die drei Stufen der HölleFormat.Jedes davon beeinflusst den Verlauf eines Spiels und zwingt die Spieler dazu, Kämpfe anders anzugehen.

Manche Mechaniker lassen sich von AEW: Fight Forever. Über interaktive Eingänge kannst du beim Betreten des Raums Sticheleien und Pyro-Effekte auslösen, während Waffen wie Reißzwecken für Chaos bei Hardcore-Kämpfen sorgen.

Das Spiel bewegt sich nach wie vor zwischen der Energie eines Arcade-Spiels und dem Tempo einer Simulation, ähnlich wie die Kreativität, die man in dem Die besten Arcade-Spiele. Es kann zu einigen technischen Problemen kommen, auch wenn die Action im Ring insgesamt nach wie vor der stärkste Teil des Erlebnisses ist.

Ein unglaublich stark besetzter Kader

Eine Sache, die mir sofort auffällt, ist WWE 2K26 Was mir besonders auffällt, ist, wie umfangreich die Auswahl wirkt. WWE 2K26 soll mehr als 400 spielbare Superstars enthalten, Strommischung WWE Talente, die sich mit Legenden messen, sowie einige überraschende Neuzugänge von anderen Verbänden.

Diese Vielfalt eröffnet die Möglichkeit für einige ziemlich verrückte Paarungen. Man kann moderne Stars gegen klassische Legenden antreten lassen oder Traumkämpfe inszenieren, die es im echten Leben nie gegeben hat. Für Wrestling-Fans, die Spaß an Sandbox-ähnlichem Booking haben, Schon allein die Auswahl bietet jede Menge Spielraum.

Partnerschaften im Bereich der gegenseitigen Werbung erweitern zudem das Universum über WWE. Im Kader sind Wrestler vertreten, die mit Lucha Libre AAA Worldwide und Total Nonstop Action Wrestling in Verbindung stehen, wodurch sich das Spiel weniger auf eine einzige Organisation beschränkt anfühlt.

Einige besonders bemerkenswerte Neuzugänge darunter Joe Hendry, der unberechenbare Mr. Iguana sowie die Tag-Team-Legenden Matt Hardy und Jeff Hardy. Hardcore-Fans werden vielleicht auch die umstrittene Figur New Jack wiedererkennen.

Bei so vielen verfügbaren Zeichen, Der Kader wird zum Spielfeld für Fantasie-Aufstellungen. Du kannst Kämpfe über Epochen, Ligen und Wrestling-Stile hinweg zusammenstellen, die im Fernsehen realistisch gesehen niemals stattfinden würden.

Die Karriereleiter bei MyRise erklimmen

Der Story-Modus kehrt zurück in WWE 2K26überMein Aufstieg, in dem du die Rolle eines selbst gestalteten Superstars namens „The Archetype“ übernimmst. Die Handlung dreht sich um einen zurückkehrenden Wrestler, der sofort beginnt, Champions aus dem gesamten Kader herauszufordern, während er gleichzeitig mit dem Einfluss des legendären Managers Paul Heyman zu kämpfen hat.

Während meiner gesamtenWWE 2K26 Rezension,Mein Aufstieg ist letztendlich einer der umstrittensten Modi. Manche Spieler schätzen die lockere Erzählweise und die Möglichkeit, ihren eigenen Karriereweg zu gestalten, während andere der Meinung sind, dass die Geschichte zu sehr auf Nummer sicher geht – mit Momenten, die an Handlungsstränge aus früheren WWESpiele.

Die Entwicklung stößt jedoch auch auf Kritik. Um die Handlung voranzutreiben, Sie müssen die erforderlichen Angaben machen RISEÜbereinstimmungen, in der Regel mindestens drei pro Hauptabschnitt der Handlung. Diese Struktur kann dazu führen, dass sich das Spieltempo bei längeren Spielsitzungen etwas eintönig anfühlt.

Dennoch punktet dieser Modus besonders bei den Anpassungsmöglichkeiten. Mein Aufstieg bietet ein umfangreicheres System zur Charaktererstellung mit mehr als 200 Optionen für die Gestaltung deiner Figur. Du kannst mit unterschiedlicher Ausrüstung, verschiedenen Stilen und Einlaufsequenzen experimentieren.

Auch die Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Karosserie werden erheblich erweitert, mit rund 40 Körpertypen. Diese Flexibilität macht es einfacher, einen Wrestler zu erstellen, der tatsächlich einzigartig aussieht, anstatt nur eine weitere Kopie der Standardvorlage zu sein.

Die Insel wirkt wie eine Welt für sich

Ein weiterer Modus, der in meinem WWE 2K26 Spiel Die Rezension lautetDie Insel, was sich ein bisschen so anfühlt wie eine Mischung aus einer Story-Plattform und einem offenen Erkundungsbereich. Anstatt direkt in die Matches einzusteigen, bewegst du dich durch verschiedene Gebiete, interagierst mit Charakteren und schaltest nach und nach Herausforderungen auf der Karte frei.

Der Modus baut auf den Grundlagen auf, die im vorherigen Beitrag von WWE 2K25, bietet nun aber auch einen fraktionsbasierten Fortschritt. Die Spieler müssen sich zwischen drei Gruppen entscheiden: der Orden der Tradition, der Orden der Anarchie oder der Orden der Schatten. Diese Wahl beeinflusst den Verlauf der Geschichte ein wenig und bestimmt, welchen Verbündeten oder Gegnern du auf deinem Weg begegnest.

Ein neuer Standort namens Der Schrottplatzerweitert zudem die Umgebung. Im Vergleich zu früheren Versionen dieses Modus bietet es mehr Dialoginteraktionen, verbesserte Zwischensequenzen und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.

Eine der größten Verbesserungen ist die Klarheit der Erzählung. Zwischensequenzen und Dialoge wirken strukturierter und Der Entwicklungsweg lässt sich leichter nachvollziehen während Sie sich durch die verschiedenen Bereiche bewegen.

Trotz dieser Änderungen, Die Insel lässt sich auf dem Papier nach wie vor nur schwer vollständig erklären. Wie viele Erfahrungen in der Die besten KampfspieleLeerzeichen, Das versteht man besser, wenn man sich selbst damit beschäftigt anstatt nur darüber zu lesen.

Das Chaos hinter den Kulissen bei der Buchung

Ein weiterer Punkt, auf den in diesem Zusammenhang hingewiesen werden sollte, ist WWE 2K26 Die Rezension lautetdie Sammlung von Management-orientierten Modi, die außerhalb des Rings angesiedelt sind. Dazu gehören MyGM, UniversumundMyFaction, von denen jede eine andere Art des Erlebens bietet WWE 2K26 über direkte Übereinstimmungen hinaus.

MyGM ist zweifellos einer der besten Modi dieses Jahres. Hier kannst du dein eigenes WWE eine Marke aufbauen, Superstars verpflichten und wöchentliche Shows organisieren, während man versucht, die rivalisierenden General Manager bei den Einschaltquoten zu schlagen. Die Spielzeiten sind mittlerweile länger, wodurch sich Rivalitäten mehr Zeit haben, sich auf natürliche Weise zu entwickeln. Außerdem gibt es ein System mit erhöhtem Verletzungsrisiko, das die Spieler dazu zwingt, genau zu überlegen, wie oft bestimmte Wrestler antreten.

Auch das Spielangebot wird erweitert. Die Zusammenstellung von Mehrkampf-Kämpfen wird flexibler, und die Einführung von gemischtgeschlechtlichem Wrestling eröffnet weitere kreative Möglichkeiten bei der Zusammenstellung des Kaders.

Universumsmoduserhält kleinere, aber nützliche Verbesserungen. Du hast mehr Kontrolle über die Anpassung der Spiele, was beim Aufbau von Rivalitäten oder einer langfristigen Handlung hilfreich ist. Auch die Mechanismen zum Einlösen von Meisterschaftschancen wirken flüssiger als zuvor.

MyFaction, andererseits, bleibt im Vergleich zu den vorherigen Teilen weitgehend unverändert. Zwar bleibt das Kartensammelsystem unverändert, doch bringt der Modus in diesem Jahr keine wesentlichen Neuerungen mit sich.

„Ringside Pass“ verändert das DLC-Spiel

Eine der umstritteneren Neuerungen, die mir während meiner WWE 2K26 Die Spielfunktionen im Überblick – das ist das Neue Ringside-PassSystem. Anstelle der herkömmlichen DLC-Pakete, wie man sie aus früheren Teilen kennt, Das Spiel führt nun ein Fortschrittsmodell im Stil eines Battle-Passes ein.

Ringside-Passstellt eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise dar, wie Inhalte nach der Veröffentlichung funktionieren. Das System soll über sechs Staffeln hinweg laufen, wobei jede sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungstracks bietet. Im Laufe der Zeit schalten die Spieler durch das Durchspielen des Passes Kosmetikartikel, Wrestler und andere Boni frei.

Eine spielerfreundliche Änderung ist, dass die Pässe nicht verfallen. Das heißt, du kannst in deinem eigenen Tempo vorankommen anstatt sich Sorgen zu machen, dass man am Ende der Saison Belohnungen verpasst.

In der Community kam es jedoch schnell zu Kritik. Im Gegensatz zu den Battle Passes in Spiele wieFortnite, Am Ring Schritt Prämien werden nicht auf die nächste Jahresrate übertragen. Sobald das nächste Spiel erscheint, verfallen diese Freischaltungen praktisch, was manche Spieler dazu veranlasst, den langfristigen Wert einer Investition in das System anzuzweifeln.

Entwickler2K hat das Feedback zur Kenntnis genommen. Das Studio erklärte, es nehme „die Rückmeldungen zur Kenntnis und werde sie bei künftigen Entscheidungen berücksichtigen“. was darauf hindeutet, dass sich das System in zukünftigen Versionen weiterentwickeln könnte.

Spektakuläre Auftritte, jede Menge Energie

Die Präsentation ist nach wie vor einer der größten Pluspunkte, die ich hier hervorheben kann WWE 2K26 Rezension.Die Charaktermodelle wirken detailreich, mit verbesserten Gesichtsanimationen und Zahnrädern das dem sehr ähnlich ist, was die Fans auf WWE Übertragungen. Auch wenn nicht jeder Superstar perfekt aussieht, trägt die allgemeine Bildqualität dazu bei, dass sich die Kämpfe authentisch anfühlen.

Ich bin ein großer Fan der Auftritte. Pyrotechnik, Lichtwechsel und die Reaktionen des Publikums sorgen schon vor Beginn des Kampfes für Stimmung und lassen die überwältigende Energie von WWEVeranstaltungen.

Auch die Arena-Umgebungen wirken sehr ausgefeilt. Die verschiedenen Veranstaltungsorte zeichnen sich durch einzigartige Bühnenbilder und Zuschaueranordnungen aus, wodurch sich jede Folge einzigartig anfühlt und nicht monoton wirkt.

Kommentar und Sounddesign untermauern die Darstellung gut; Kommentatoren reagieren auf entscheidende Momente wie Finishing-Moves und Beinahe-Pins, während der Lärm der Zuschauer ganz natürlich zunimmt, je intensiver die Spiele werden.

Insgesamt,Die Bild- und Tonqualität unterstreichen den Unterhaltungswert von WWE, wodurch sich jeder Kampf eher wie eine im Fernsehen übertragene Wrestling-Show anfühlt.

Mein Gesamtfazit zu WWE 2K26: Das alljährliche Wrestling-Spiel, das immer noch überraschend viel Spaß macht

Gesamtbewertung 8,5/10

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DiesWWE 2K26 Die Rezension fällt letztendlich positiv aus. Trotz der üblichen Bedenken, die man bei jährlichen Sporttiteln hegt, WWE 2K26 erweist sich als überraschend starker Beitrag.

Das Gameplay im Ring fühlt sich flüssiger an als bei den jüngsten Titeln, und Die schiere Vielfalt an Spielmodi bietet den Spielern zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu erleben. Zwischen dem riesigen Charakterauswahl, dem verbesserten Spielablauf und Modi wie MyGM and Präsentation… hier gibt es genug, um Wrestling-Fans lange Zeit zu beschäftigen.

Pros Nachteile ✅ Riesige Auswahl an Charakteren mit Potenzial für Traumkämpfe ✅ Überzeugendes Gameplay im Ring und ein gutes Tempo ✅ Der MyGM-Modus bietet umfangreichere Verwaltungsoptionen ❌ „Ringside Pass“-Prämien werden nicht übertragen ❌ Ein paar technische Probleme, aber insgesamt noch akzeptabel

Ideal für:Wrestling-Fans und Spieler, die Sportspiele im Sandbox-Stil mögen.

Weniger geeignet für: Spieler, die auf der Suche nach einem rein wettkampforientierten Kampfspiel sind.