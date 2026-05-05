So spielst du „Marvel Rivals“: Dein Leitfaden, um die Helden in einer unberechenbaren Arena zu meistern!

DiesHelden-Shooter greift das ganze schillernde Chaos des Marvel Multiversum und packt es in eine einzige adrenalingeladene Arena. Inspiriert von Klassikern wie Overwatch, aber mit einigen zusätzlichen Marvel Charme – und Drama, Es ist der perfekte Spielplatz für Neulinge und erfahrene Spieler gleichermaßen .

Das Gameplay? Denk an schnelle Reflexe, Team-Strategie und den einen oder anderen Moment, in dem man – ups, da habe ich mich versehentlich von der Karte katapultiert. Was ist das Tolle daran? Es ist, als würde man seinen Lieblings-Superheldenfilm nachspielen, nur mit mehr Power-Ups, und vielleicht ein bisschen mehr Chaos, als man erwarten würde. Wenn dir „Overwatch“ Spaß gemacht hat – dann kann ich dir garantieren, dass du dieses Spiel absolut lieben wirst.

Wähle deinen „Marvel Rivals“-Helden aus

Marvel Rivals teilt seine Helden in drei Kategorien ein: Panzer, SchadensverursacherundUnterstützer/Heiler. Als Fan der Marvel Rivals Was das Gameplay angeht, muss ich zugeben, dass Panzer meine Favoriten sind. Es hat einfach etwas Befriedigendes, der Fels in der Brandung des Teams zu sein, während um einen herum alles explodiert – man weiß schon, Schläge einstecken und die Stellung halten wie ein echter Boss. Schadensverursacher? Die stehen gerne im Rampenlicht, während Unterstützer-Helden sich die Beine aus dem Leib reißen, um das Team am Leben zu halten – und dafür selten Anerkennung bekommen.

In diesemMarvel Rivals In diesem Einsteigerleitfaden werde ich jede Rolle genauer unter die Lupe nehmen, damit du eine finden kannst, die zu deinem Spielstil passt. Mein Tipp? Wähle immer die Rollen, die am besten zu dir passen – und wenn dir mal danach ist, kann es manchmal auch Spaß machen, aus der Reihe zu tanzen und zu versuchen, im Rampenlicht zu stehen. Also, lass uns meine Lieblingshelden kennenlernen und sehen, was sie auf dem Schlachtfeld zu bieten haben!

1. Vorhut/Panzer

Panzer inMarvel Rivals Du bist die Absicherung deines Teams. Du bist derjenige, der standhaft bleibt, Schläge einsteckt und dafür sorgt, dass die verwundbareren Schadensverursacher ihr Ding machen können, ohne in ein kosmisches Chaos zu geraten. Als jemand, der es liebt, Tanks zu spielen, sage ich dir: Es ist ein undankbarer Job, aber es gibt nichts Befriedigenderes, als zuzusehen, wie das gegnerische Team all seine Fähigkeiten an dir verschwendet, während deine Teamkollegen den Rest erledigen.

Das BesteMarvel Rivals Strategien für Panzer? Übernimm dich nicht. Ich weiß, dass man sich nicht in einen 1-gegen-5-Kampf stürzen sollte, da Eine MengeDas mag sich vielleicht für zwei Sekunden großartig anfühlen, aber wenn du wieder ins Spiel kommst, ist es weniger heldenhaft als vielmehr tragisch. Behalte deine Teamkameraden und die Positionen der Gegner immer im Auge, um dir einen guten Platz zu sichern – achte darauf, dass du dich zwischen den Gegnern und deinen verwundbaren Teamkameraden befindest.

Name des Helden Beschreibungen Fähigkeiten Captain America Ein Supersoldat, der mit seinem treuen Vibranium-Schild und seinem unerschütterlichen Pflichtbewusstsein für Gerechtigkeit kämpft. Er wehrt Angriffe ab und betäubt Gegner mit seinem Schild. Eine Menge Ein Wissenschaftler, der sich in eine von Wut getriebene Bestie verwandelt hat, die nur darauf aus ist, alles zu zerstören und Schaden einzustecken. Enormer Flächenschaden und löst bei jedem Treffer eine Wutreaktion aus. Thor Der Gott des Donners, der mit dem mächtigen Mjölnir die feindlichen Reihen mit gewaltigen Blitzangriffen durchbricht. Verursacht Flächenschaden mit Mjölnir und stärkt Verbündete. Venom Ein außerirdischer Symbiont, der ein monströser Antiheld ist und sich von seinen Gegnern ernährt, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Verursacht Schaden über Zeit und einen Blutungseffekt. Groß Ein empfindungsfähiger Baum vom Planeten X, der seine Wurzeln einsetzt, um Gegner bewegungsunfähig zu machen und Verbündete zu heilen. Schützt Verbündete, fesselt Gegner und steuert den Kampf. Doctor Strange Ein ehemaliger Chirurg, der sich zum obersten Zauberer gewandelt hat, nutzt sein magisches Wissen, um die Zeit zu manipulieren, Feinde zu stören und Verbündete zu schützen. Schützt mit Zaubern, schützt Verbündete und verlangsamt Gegner. Magnet Ein Mutant, der die Fähigkeit besitzt, Metall zu magnetisieren und es dazu zu nutzen, sich zu schützen, anzugreifen und den Bereich zu kontrollieren, auf dem er steht. Beherrscht Metall, um Barrieren zu errichten und Schaden zu verursachen. Peni Parker Ein junges Genie, das eine mechanische Spinnenmaschine steuert, um Netze zu spinnen und Feinde aufzuhalten. Nutzt Netze und Minen zur Verteidigung und Heilung.

Duellanten sind Meister darin, Schaden zu verursachen – und das im Handumdrehen. Diese Helden konzentrieren sich auf die Schadensausbeute und blühen im Chaos auf, was sie perfekt für Spieler macht, die den Nervenkitzel rasanten Kampfgeschehens lieben. Es ist jedoch ratsam, hinter den eigenen Tanks zu bleiben und abzuwarten, bis das gegnerische Team alle oder einen Teil seiner Fähigkeiten eingesetzt hat.

Für einen Duellanten ist die Positionierung entscheidend: Vorstoßen, massiven Schaden verursachen und dann wie ein Wiesel zurückrennen – bevor der Gegner dich ins Visier nimmt. Auf manchen Karten ziehe ich immer eine erhöhte Position vor, da man von dort eine bessere Sicht hat und es für das gegnerische Team etwas schwieriger ist, dich ins Visier zu nehmen.

Und noch ein Tipp : Achte auf deine Umgebung und denk daran, dass Teamwork der Schlüssel zum Erfolg ist.

2. Duellanten/DPS

Name des Helden Beschreibung Fähigkeiten Black Panther Ein flinker Kriegerkönig, der Energien in sich aufnimmt, um tödliche Kombos gegen seine Gegner zu entfesseln. Setzt schnelle, schlagkräftige Klauen ein und stärkt die Verteidigung. Spider-Man Der Netzschwinger aus New York City, der Kämpfe mit seiner Beweglichkeit und seinem Netz meistert. Ein spinnennetzschleudernder Schelm mit Fallen und hoher Beweglichkeit. Wolverine Ein Mutant, der sich regeneriert und mit seinen Adamantiumklauen kämpft. Greift Gegner mit seinen Klauen an und heilt schnell. Gesamte Eine Todesgöttin, die mit ihren finsteren Befehlen die Schlachten beherrscht. Beschwört Untote und verflucht Gegner. Iron Man Ein Milliardär und genialer Erfinder, der modernste Technologie für chaotische Angriffe einsetzt. Hightech-Blaster mit Flächenschaden. Moon Knight Ein von dem Gott Khonshu mit Kräften ausgestatteter Selbstjustizler, der Kampfkunst und Waffen einsetzt, um seine Feinde zu bekämpfen. Nahkampf-Duellant mit Tarnung und unberechenbaren Angriffen. Schwarze Witwe Ein Spion und einer der tödlichsten Agenten, ausgestattet mit technischen Spielereien und voller Beweglichkeit. Ein heimlicher Attentäter, der sich durch Präzision und Tarnung auszeichnet. Hawkeye Ein Avenger, der mit außergewöhnlicher Treffsicherheit und Trickpfeilen seine Gegner überlistet. Präzisionsschütze mit Fernkampfschaden Eiserne Faust Ein Kung-Fu-Meister, der sein Chi in seine Fäuste leitet, um vernichtende Angriffe auszuführen. Ein Kampfsportler mit mächtigen Nahkampfangriffen. Magie Eine mutierte Zauberin, die das mächtigste Seelenschwert einsetzt und mit Hilfe von Dimensionsmanipulation ihre Feinde angreift. Nutzt Teleportation und Schwertangriffe zur Offensive. Mister Fantastic Ein genialer Wissenschaftler und Stratege, der seinen Körper dehnen kann, um seine Feinde zu verwirren. Nutzt Flexibilität für Angriffe und die Kontrolle über das Schlachtfeld. Ich liebe Ein mächtiger König von Atlantis, der über die Ozeane herrscht und seine Wasserkräfte einsetzt, um sein Reich zu verteidigen. Führt mächtige Angriffe aus und weicht Schaden aus. Psylocke Ein telepathischer Mutant und Kampfkünstler, der mit einem psychischen Katana das Schlachtfeld beherrscht. Ein Ninja mit mächtigen psychischen und kampftechnischen Fähigkeiten. Der Bestrafer Ein Antiheld, der als Selbstjustizler mit brutalen Methoden und einer ganzen Reihe von Waffen seine Feinde vernichtet. Setzt schwere Waffen mit enormer Durchschlagskraft ein. Scarlet Witch Eine mächtige Realitätsverzerrerin, die Zeit und Raum manipulieren kann, was sie im Kampf unberechenbar macht. Stört Gegner mit zerstörerischer Magie. Eichhörnchen-Mädchen Ein Mädchen mit übermenschlicher Kraft, das mit Eichhörnchen kommuniziert, um ihre Feinde zu besiegen. Befiehl den Eichhörnchen, die Feinde zu überwältigen. Star-Lord Ein Weltraum-Outlaw, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, mit seinen Blastern Chaos zu stiften und sich so einen Weg durch die Reihen seiner Feinde zu bahnen. Ein mit Gadgets und Blastern bewaffneter Abenteurer. Sturm Ein mächtiger Mutant, der das Wetter beherrscht und das Schlachtfeld in einen Sturm der Zerstörung verwandelt. Beschwört Blitz und Wind, um Schaden zu verursachen. Winter Soldier Ein Super-Soldat und Attentäter mit einem Roboterarm, der mit Nahkampf- und Tarnfähigkeiten um seine Erlösung kämpft. Setzt Schusswaffen und Nahkampfwaffen für effektive Angriffe ein.

3. Strategen/Heiler/Unterstützer

In Marvel Rivals, Supports sind mehr als nur Heiler – sie bestimmen den Verlauf des Kampfes. Wenn du schon einmal „Overwatch“ oder andere Hero-Shooter gespielt hast, weißt du, wie entscheidend die Rolle des Supports ist und dass Duellanten sie scheinbar immer als Erstes ins Visier nehmen. Heiler haben zwar nicht viel Rüstung, aber sie haben einige Tricks auf Lager.

As Panzersind mein Ding; ich wähle keine Support-Charaktere, es sei denn, niemand sonst übernimmt diese Rolle, und wenn ich mich entscheiden muss, entscheide ich mich immer für Fähigkeiten, die die Fähigkeiten von Duellanten und Tanks ergänzen. Support-Rollen eignen sich hervorragend zum Heilen und um Teamkollegen bei der Flucht zu helfen, aber ihr Schaden reicht nicht aus, um einen Gegner k.o. zu schlagen, es sei denn, die HP des Gegners sind fast auf Null – was ein weiterer Grund ist, warum ein aggressiver Spieler wie ich Tanks und Duellanten bevorzugt. Sie sind jedoch für den Erfolg des Teams unverzichtbar, und wenn du glaubst, dass eine Support-Rolle das Richtige für dich ist, wähle dein „Gift“ mit Bedacht aus.

Name des Helden Beschreibungen Fähigkeiten Adam Warlock Ein kosmisches Wesen, das von Wissenschaftlern mithilfe von Energiemanipulation erschaffen wurde, um Verbündete zu unterstützen und Feinde zu vernichten. Ein ausgewogener Charakter mit Heilfähigkeiten, der das Spiel entscheidend verändert. Gefällt mir Ein Gott des Unheils und Meister der Täuschung, der seine Feinde mit Illusionen und Gestaltwandlungsfähigkeiten verwirrt. Täuscht Gegner aus und stärkt die Teamkraft. Gottesanbeterin Eine mächtige Empathin, die die Emotionen ihrer Gegner kontrollieren und diese außer Gefecht setzen kann, während sie Verbündete heilt. Ein Magier, der Gegner außer Gefecht setzt und Verbündete heilt. Rocket Raccoon Ein sprechender Waschbär und ein Technikgenie, der mit seinen Gadgets und Waffen Chaos unter seinen Feinden verbreitet. Ein Taktiker, der Fallen stellt und explosiven Schaden verursacht Heimliche Machenschaften Ein Verbrechensbekämpfungsduo, das seine Kräfte einem fehlgeschlagenen Experiment verdankt, nutzt Licht- und Dunkelheitsenergien, um auf dem Schlachtfeld Unterstützung zu leisten. Nutzt die Kräfte des Lichts und der Dunkelheit, um zu unterstützen und zu kontrollieren. Die unsichtbare Frau Ein Mitglied der „Fantastic Four“, das Kraftfelder manipulieren und das Team durch Unsichtbarkeit unterstützen kann. Macht sich unsichtbar und erzeugt Schutzkraftfelder. Jeff, der Landhai Ein kleiner Hai mit Sinn für Humor. Er unterstützt das Team, ohne über besondere Fähigkeiten zu verfügen, kann sich aber in eine gefräßige Bestie verwandeln. Der agile Hai unterstützt seine Verbündeten auf unerwartete Weise. Luna Snow Ein K-Pop-Star, der zum Superhelden wurde und Eis kontrollieren kann, um Barrieren zu errichten und seine Gegner mit heftigen Angriffen zu überschütten. Eiskräfte, um Verbündete zu heilen und Gegner einzufrieren

Marvel Rivals – Die Spielmechanik verstehen

Glaubst du also, du kannst gleich einsteigen? Marvel Rivals ohne die Spielmechanik zu verstehen? Na ja! Sicher, vielleicht gelingen dir ein paar Glückstreffer, aber ohne zu wissen, wie du deine Fähigkeiten einsetzt und deine Energie– In diesem Marvel-Multiversum bist du ein leichtes Ziel. Glaub mir! Versteh doch Marvel RivalsGameplay Es geht um mehr, als nur seinen Lieblingshelden auszuwählen. Es geht darum, clever zu spielen – oder zumindest so zu tun, als ob.

Kämpfe und Kampfmechaniken

In Marvel Rivals… Der Kampf ist rundenbasiert, was bedeutet, dass es ganz auf Strategie ankommt. Man spammt nicht einfach nur Fähigkeiten, wie es manche von uns in Tekken; du musst vorausdenken. Gehe mit deiner Energie klug um – setze die Fähigkeiten deines Helden strategisch ein und achte darauf, wann du alles geben und wann du dich zurückhalten solltest. Das Aufstellen von Einheiten ist wie das Festlegen der taktischen Formation deines Teams im Kampf; achte darauf, dass sie dort platziert werden, wo sie die größte Wirkung erzielen.

A zum richtigen Zeitpunkt Diese Fähigkeit kann den Verlauf eines Kampfes entscheiden, aber wenn du deine Energie für einen schwachen Angriff verschwendest, bist du für einen brutalen Gegenangriff verwundbar. In der Marvel Rivals Im Universum dreht sich alles um das Gleichgewicht, und wenn man es richtig hinbekommt, wird der Gegner gar nicht wissen, wie ihm geschieht.

Energie- und Einheitenkarten

Energiemanagement ist der Schlüssel zum Erfolg in Marvel Rivals. Du hast nicht unbegrenzt viele Angriffsmöglichkeiten, also betrachte deine Energie als kostbare Ressource – setze sie mit Bedacht ein! Du beginnst jede Runde mit begrenzter Energie, daher musst du ihren Einsatz sorgfältig planen. Einheitskarten spielen hier ebenfalls eine Rolle. Mit diesen Karten kannst du Helden oder Fähigkeiten in Kämpfe einbringen, musst aber ihre Kosten mit deiner verfügbaren Energie abwägen.

Wenn du zu viele Einheitenkarten auf einmal ausspielst, verbrauchst du deine Ressourcen zu schnell und bist dadurch ungeschützt. Der richtige Umgang mit Energie und das Gespür dafür, wann du deine besten Karten ausspielen musst, entscheiden über den Unterschied zwischen einem grandiosen Sieg und einer vernichtenden Niederlage in Marvel Rivals.

Dein Deck in Marvel Rivals zusammenstellen

Okay, jetzt kommt der Teil, der mich richtig begeistert! Wenn du glaubst, du kannst einfach irgendwelche Einheitenkarten zusammenwerfen und damit rechnen, zu gewinnen, dann viel Glück dabei. Das ist so, als würde man versuchen, ein Sandwich aus Brot und Gurken zu machen. Du musst Karten auswählen, die tatsächlich zusammenpassen. In Marvel Rivals… Die Fähigkeiten jedes Helden haben ihre eigenen Stärken, und es ist entscheidend, die richtigen Einheiten auszuwählen, die diese Fähigkeiten ergänzen. Schau dir mal meinen Lieblingsdeck-Aufbau an:

Einheit (Panzereinheit) – Fängt Schaden ab und führt einen massiven Flächenangriff aus.

Fängt Schaden ab und führt einen massiven Flächenangriff aus. Thor (Panzereinheit) – Verursacht massiven Schaden und bietet CC (Crowd Control).

Verursacht massiven Schaden und bietet CC (Crowd Control). Adam Warlock (Unterstützungseinheit) – Macht den Weg frei und heilt.

Macht den Weg frei und heilt. Groß (Panzer-/Unterstützungseinheit) – Schützt das Team und fesselt die Gegner.

Schützt das Team und fesselt die Gegner. Rocket Raccoon (Unterstützungseinheit) – Hilft bei der Flucht und fügt Schaden zu, wenn sich Gegner nähern.

Ein gut zusammengestelltes Deck kann selbst den härtesten Gegner besiegen, und mit diesem Deck wird ein Tank fast unbesiegbar – doch es gibt auch Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Du brauchst Karten, die deine Strategie unterstützen, und nicht nur hübsch aussehen. Wenn du glaubst, dass du allein dadurch, dass du deine Lieblingskarten ins Deck packst, auf magische Weise zum Profi wirst, hast du das Spiel bereits verloren. Aber wenn du endlich das Deck hast, bei dem alles perfekt zusammenpasst, wirst du die Magie von Marvel Rivals Gameplay.

Das Kampfsystem in „Marvel Rivals“ kennenlernen

Das Kampfsystem zu verstehen ist wie zu wissen, wie man seinen Namen buchstabiert – ganz einfach, und doch bringen es die Leute irgendwie durcheinander. In Marvel RivalsWenn du die Spielmechanik gut beherrschst, wirst du nicht zu dem einen Spieler, den alle insgeheim für die Niederlage verantwortlich machen. Konzentriere dich auf diese Grundlagen, und vielleicht schaffst du es ja doch noch.

Rundenbasierte Kämpfe

Es ist eines dieser rundenbasierten Strategiespiele, bei denen jeder Zug zählt und Fehltritte unweigerlich zum Desaster führen. In Marvel RivalsDu musst deine Züge wie ein genialer Taktiker planen – verschwende deine Fähigkeiten nicht auf Helden, die sich gerade noch so über Wasser halten. Überlass sie deinem Team – spar dir deine Energie für die größeren Bedrohungen auf.

Zielgruppenansprache

Du bist hier nicht auf einem Jahrmarkt; hör auf, die einfachsten Ziele anzugreifen. Konzentriere dich zuerst auf das Rückgrat des Teams (die Unterstützer) und dann auf die Duellanten, die massiven Schaden verursachen. Tanks? Ignoriere sie, es sei denn, sie versperren dir den Weg – niemand verschwendet gerne seine Züge auf einen gepanzerten Spongebob, der da rumläuft.

Kartenelemente

Karten sehen nicht nur gut aus – sie stecken voller strategischer Möglichkeiten. Nutze Engpässe (wenn die Fracht um die erste Kurve zum Tor fährt), um die Gegner in die Enge zu treiben, schnapp dir Erste-Hilfe-Sets bevor es dein Gegner tut, und nutze Höhenvorteil als ginge es um dein Leben.

Fähigkeiten einsetzen

Deine Fähigkeiten sind kein Feuerwerk – setze sie nicht wahllos ein, nur weil sie cool aussehen. Setze sie zum richtigen Zeitpunkt ein, um Gegner zu betäuben, Schaden zu verursachen oder dein Team im entscheidenden Moment zu stärken. In Marvel Rivals… eine zum richtigen Zeitpunkt eingesetzte Fähigkeit kann das Blatt wenden.

Fortschritt im Spiel

Bei „Progress“ geht es nicht nur darum, Spiele zu gewinnen; es geht darum, deinen Gegnern mit neuen Fähigkeiten, Skins und Power-Ups zu zeigen, was du drauf hast – Dinge, an die sie nicht herankommen. In Marvel Rivals, denn weiterzukommen ist das A und O – denn wer möchte schon für immer der Außenseiter bleiben? Sprechen wir also darüber, wie man im Level aufsteigt, tolle Belohnungen freischaltet und die Ressourcen sammelt, um die Nase vorn zu behalten.

Einheiten aufleveln

Charaktere in Marvel Rivals ist, als würde man seinen Lieblingshelden ein kraftvolles Makeover verpassen. Verwenden Sie Latex(Premium-Währung) und Einheiten(Standardwährung), um ihre Fähigkeiten zu verbessern, coole Skins freizuschalten und zu sehen, wie sie zu etwas ganz Besonderem werden. Profi-Tipp: Konzentriere dich darauf, die Helden zu verbessern, die du tatsächlich spielst, anstatt Ressourcen für jede einzelne Fähigkeit zu verschwenden, nur um bei der Angeberei mitzuhalten.

Battle Pass

The Marvel Rivals Battle Pass ist deine Eintrittskarte zu Belohnungen, exklusiven Skins und dem Recht, damit anzugeben. Schließe Herausforderungen ab, gewinne Matches und schalte Stufen frei, um zusätzliche Beute zu erhalten. Denk nur daran: Es geht nicht darum, wie schnell du aufsteigst – es geht darum, dabei gut auszusehen. Und ja, die besten Skins sind immer in den obersten Stufen versteckt.

Lattice und Einheiten verdienen

Ich frage michSo erhält man Gitter in Marvel Rivals? Ganz einfach: Spiel Matches, erfülle Quests oder – seien wir ehrlich – gib etwas Geld aus. Mit diesen Währungen kannst du dir neue Gegenstände, auffällige Skins und spielentscheidende Power-Ups sichern. Im Shop treffen Träume – und Geldbörsen – aufeinander. Gib dein Geld mit Bedacht aus, sonst wirst du dir am Ende noch mehr wünschen!

Nimm an täglichen Herausforderungen und Events teil

Marvel Rivals bringt mit fantastischen täglichen Herausforderungen und zeitlich begrenzten Events Abwechslung ins Spiel. Das sind deine Aufgaben in anderer Verkleidung, mit denen du dir tolle Belohnungen sichern kannst. Ob seltene Skins, einzigartige Fähigkeiten oder einfach nur das Recht, damit anzugeben – das Spiel sorgt dafür, dass du immer wieder in das ständig wachsende Marvel-Multiversum zurückkehrst.

Was diese Events so spannend macht, ist, dass sie einen in einen ganz anderen Teil dieser wilden Welt entführen. An einem Tag musst du drei Spiele absolvieren – nichts Besonderes, einfach drei Spiele spielen und schon hast du die Hälfte geschafft. Dann musst du 10.000 Schaden verursachenAlso wähle Helden mit hohem Schaden aus und mach dich bereit, Verwüstung zu stiften. Außerdem musst du täglich fünf Vorlagen erzielen und zwei Spiele gewinnen – was keine große Sache ist, wenn du mit deinem Hauptcharakter spielst.

Wenn du mich fragst, sind diese Events der perfekte Grund, jeden Tag zu spielen. Sie bieten Belohnungen, die du sonst nirgendwo findest, denn jeder Sieg bringt dich einen Schritt näher daran, einen besonderen Gegenstand freizuschalten. Außerdem: Wer liebt nicht ein bisschen zusätzliche Motivation, sich einzuloggen und allen zu zeigen, warum man das Spiel so sehr liebt? Los, schnapp dir diese Belohnungen und hinterlasse deine Spuren in Marvel Rivals – denn aussetzen ist was für Versager.

Fortgeschrittene Strategien und Tipps

Wenn du die Kämpfe überstehen willst, ohne öfter zu sterben als dein Team insgesamt Gegner besiegt hat – dann würde ich dir empfehlen, diese Tipps zu beherzigen, und vielleicht – nur vielleicht – fängst du an, ein paar Matches zu gewinnen.

Hör auf, den Helden spielen zu wollen – arbeite mit deinem Team zusammen

Hör mal, ich verstehe schon, du willst im Mittelpunkt stehen, aber eine kleine Warnung: „Marvel Rivals“ ist keine Solo-Mission. Wenn du denkst, du könntest das Team im Alleingang tragen – nein, das hier ist kein Battle Royale, dieses Spiel erfordert Teamarbeit. Glaub mir, deine Teamkollegen wollen, dass du mit ihnen zusammenarbeitest, und nicht nur deine unglaublichen Fähigkeiten zur Schau stellst, während alle anderen im Regen stehen. Also, koordiniert euch und spielt clever. Leg deinen Stolz beiseite (falls du noch welchen hast) und hilf mit Assists aus.

Kenne dein Schlachtfeld so gut wie dein Schlafzimmer

Es geht nicht nur darum, Schläge auszuteilen und Superkräfte einzusetzen. Wer das Schlachtfeld nicht kennt, ist so gut wie tot. Mach dir ein Bild von Dingen wie Engpässen – das ist die schicke Bezeichnung für enge Stellen –, Höhenvorteilen – ja, das ist echt wichtig – und natürlich Gesundheitspaketen. Beweg dich cleverer, nicht härter, und positionier dich gut. Wenn du das Gefühl hast, zu wissen, was du tust – dann ist die Schlacht schon halb gewonnen.

Helden-Kombination? Wähle nicht einfach deinen Favoriten, sondern triff eine kluge Wahl!

Du hast also deinen Lieblingshelden – ja, den haben wir alle. Aber weißt du was? Dein Lieblingsheld ist vielleicht nicht für jedes Match die beste Wahl. Wenn du mit einem Team antrittst, das nur auf Schaden aus ist und niemand an Heilung oder Verteidigung denkt, begibst du dich im Grunde genommen direkt ins Schlachthaus. Spiel clever! Wähle einen Helden, der deine Teamkollegen ergänzt. Denk über die Zusammensetzung der Fähigkeiten nach, bevor du loslegst – schließlich geht es um Strategie, nicht nur darum, cool auszusehen.

Ich hoffe, das hilft dir, länger durchzuhalten und tatsächlich einen Beitrag zu leisten, anstatt nur derjenige zu sein, der mitgezogen wird. Viel Spaß!

Häufig gestellte Fragen

Wie fügt man in „Marvel Rivals“ Freunde hinzu?

Klicke im Menü auf die Schaltfläche „Freund hinzufügen“, gib die ID der Person ein – und schon ist es geschafft! Vergewissere dich nur, dass die Person auch wirklich mit dir spielen möchte.

Kann ich in „Marvel Rivals“ im Split-Screen-Modus spielen?

Nein, hier gibt es keinen geteilten Bildschirm! Marvel möchte, dass jeder seinen eigenen Bildschirm hat. Teilen ist wichtig, aber nicht im Kampf.

Wo kann ich „Marvel Rivals“ spielen?

Du kannst es auf dem PC oder auf Konsolen spielen. Solange dein Laptop nicht zu alt ist, steht dem nichts im Wege!

Ist „Marvel Rivals“ plattformübergreifend?

Ja, es ist plattformübergreifend! Jetzt kannst du auf jedem Gerät und überall gegen deine Freunde verlieren. Viel Spaß beim Chaos!