Der ultimative Leitfaden zu Videospielgenres und Spielen, die man unbedingt spielen sollte

Willkommen bei deiner zentralen Anlaufstelle für alles rund um Videospielgenres! Egal, ob du ein Gaming-Profi bist, der nach neuen Abenteuern sucht, oder ein begeisterter Neuling, der nicht weiß, wo er anfangen soll – dieser Leitfaden ist der ideale Einstieg.

Du kannst gar nicht genug von atemberaubender Action oder der befriedigenden Freude an einer perfekt erbauten Stadt bekommen? Das ist der Reiz der Videospielgenres – Sie prägen, wie wir spielen, fühlen und Spiele erleben . Heute stellen wir euch die coolsten und beliebtesten Spiele vor, zeigen euch, was sie so fesselnd macht, und geben euch Empfehlungen für Spiele, die ihr unbedingt spielen solltet.

Ganz gleich, welches Gaming-Gerät du bevorzugst – ob Controller, Tastatur oder sogar Smartphone – wir werden dein Wissen erweitern, und hey, wer weiß? Vielleicht stößt du ja gerade auf dein nächstes Lieblingsspiel.

Action-Spiele

Action-Spiele sind die das Herzstück des Gaming. Schnell, intensiv und oft chaotisch – sie erfordern schnelle Reflexe, schnelles Denken und eine ruhige Hand. Ob im Kampf gegen pixelige Gegner in Retro-Klassikern oder beim Überleben in filmreifen Kriegsgebieten: Action-Spiele sorgen für einen ständigen Adrenalinschub.

1. Plattformspiele

Ach, die geliebten Plattformspiele – wo der Boden aus Lava besteht und Präzision alles ist. Hier haben viele von uns zum ersten Mal die Freude (und die Qualen) am Spielen kennengelernt. Bei Plattformspielen geht es darum, knifflige Level zu meistern, indem man rennt, springt und manchmal Wände erklimmt oder sogar fliegt. Super Mario Bros. hat das Genre in den 1980er Jahren praktisch erfunden, doch moderne Titel haben neue Maßstäbe gesetzt.

Heute,innovative Plattformspiele haben sich zu künstlerischen, emotionalen und manchmal brutal anspruchsvollen Erlebnissen entwickelt. Es geht nicht mehr nur darum, auf Gegner zu springen, sondern darum, Geschichten zu erzählen und die Grenzen des Leveldesigns zu erweitern.

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2. Kampfspiele

Wenn du schon mal um 3 Uhr morgens „Nur noch eine Runde!“ geschrien hast, bist du wahrscheinlich schon einmal in den Bann von hervorragende Kampfspiele. Bei diesem Genre dreht sich alles um Zweikämpfe (oder manchmal auch Mehrkampf), bei denen das Beherrschen von Kombos, das Einschätzen des Gegners und blitzschnelle Reaktionen darüber entscheiden, wer als Sieger hervorgeht.

Klassische Kampfspiele zeichnen sich oft durch kultige Charaktere und Wettkampfarenen aus, doch moderne Titel haben sich zu riesigen E-Sport-Spielen mit weltweiten Turnieren und begeisterten Communities entwickelt.

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3. Hack-and-Slash-Spiele

Diese Spiele sind actiongeladene Nervenkitzel-Erlebnisse, bei denen man Horden von Gegnern zerhackt, zerfetzt und vernichtet. Das Genre wurde durch Titel wie Devil May Cry and God of War, das den rasanten Kampf von Kampfspielen mit filmischer Erzählkunst verbindet.

Im Mittelpunkt des Spielprinzips stehen das Aneinanderreihen von Angriffen, das Ausführen stilvoller Combos und das Ausweichen vor gegnerischen Schlägen. Das die befriedigendsten Hack-and-Slash-Spiele die Spieler dafür belohnen, dass sie die Kunst des Kampfes meistern, indem sie einen auf Fähigkeiten basierenden Fortschritt und atemberaubende Bosskämpfe bieten.

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Rollenspiele (RPGs)

Rollenspiele sind die Meister des Geschichtenerzählens die es dir ermöglichen, in die Rolle von Kriegern, Zauberern oder sogar postapokalyptischen Wanderern zu schlüpfen. Dabei geht es um Entscheidungen, Charakterentwicklung und fesselnde Geschichten. Historisch gesehen haben sich RPGs an Tabletop-Spielen wie „Dungeons & Dragons“ orientiert und sich zu riesigen digitalen Welten weiterentwickelt. Wenn du Lust hast, in dieses Genre einzutauchen, stöbere in unserer Liste der die besten RPG-Spiele um dein nächstes großes Abenteuer zu finden.

1. Action-RPGs

Wenn Sie verstehen möchten, wie neue Videospielgenres entstehen, dann Action-RPG ist ein perfektes Fallbeispiel. Es entstand Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre durch die erzählerische Tiefe traditioneller Rollenspiele mit Echtzeitkämpfen verbindet – Kein Warten mehr, bis man an der Reihe ist, sondern einfach Ausweichen, Blocken und Angreifen – mit echtem Geschick und Bedacht. Die RPG-DNA ist jedoch nach wie vor deutlich spürbar: Fertigkeitsbäume bestimmen die Entwicklung deines Charakters, Beutesysteme machen das Erkunden lohnenswert und riesige Welten warten darauf, mit ihren Geheimnissen entdeckt zu werden.

Spiele wieTeufel, Dragon AgeundElden Ring haben dazu beigetragen, dass dieses Genre heute zu den spannendsten in der Gaming-Branche zählt.

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2. Japanische Rollenspiele

Japanische Rollenspiele, auch JRPGs genannt, sind die melodramatischen, herzerwärmenden und oft übertriebenen Verwandten der RPG-Familie. Mit ihren farbenfrohen Grafikstilen, komplexen Handlungen und unvergesslichen Charakteren legen JRPGs großen Wert darauf, neben dem Spielspaß auch emotionale Tiefen zu vermitteln.

The die besten JRPGs bieten in der Regel rundenbasierte Kämpfe, bei denen Strategie im Vordergrund steht. Du stellst eine Gruppe schrulliger Charaktere mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten zusammen und führst sorgfältig geplante Angriffe aus, um deine Gegner zu überlisten.

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3. Open-World-RPGs

Wenn JRPGs Spiele sind, die einem eine Geschichte erzählen, dann sind Open-World-RPGs solche, in denen man seine eigene Geschichte schreiben kann. Unter den neuen Videospielgenres, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind und sich weiterentwickelt haben, sticht das Open-World-RPG als eines der bahnbrechendsten hervor – es hat sich von frühen Sandbox-Experimenten zu detailreichen Welten entwickelt, in denen sich die Spieler heute völlig verlieren können. Das gesamte Konzept basiert auf Freiheit: Geh, wohin du willst, tu, was du willst, verfolge die Geschichte oder ignoriere sie komplett.

Hinter all dieser Freiheit verbirgt sich jedoch echte Substanz. In jedem Winkel dieser Welten gibt es etwas zu entdecken – Nebenquests, Geheimnisse und jene zufälligen Momente, die einen völlig unvorbereitet treffen. Kombiniert man das mit einer tiefgehenden Charakterentwicklung und einer Geschichte, die sich nach den eigenen Entscheidungen richtet, entsteht ein Genre, das sich bei jedem Durchspielen anders anfühlt.

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4. Massively Multiplayer Online-Rollenspiele (MMORPGs)

Massive Multiplayer-Online-Spiele heben die soziale Komponente von Rollenspielen auf eine ganz neue Ebene. Als eines der aufregendsten neuen Videospielgenres der späten 90er Jahre entstanden, öffneten sie die Türen zu riesigen Online-Welten, in denen Tausende von Spielern gleichzeitig koexistieren, Quests absolvieren, handeln und gegeneinander antreten konnten. Teils Spiel, teils virtuelles Leben.

The Die besten MMORPG-Spiele basieren auf Teamwork (und ein bisschen freundschaftlichem Wettstreit). Du wirst nach Beute jagen, Gilden beitreten und mit deinem Team gewaltige Raids bewältigen – und das alles, während du deinen Helden in einer Welt weiterentwickelst, die sich ständig verändert und wächst.

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5. Roguelike

Roguelikes gehören nicht gerade zu den neuen Videospielgenres – es gibt sie schon seit den frühen 80er Jahren –, aber sie haben ein massives Comeback erlebt und zeigen keine Anzeichen einer Abschwächung. Stell dir RPGs vor, aber auf die harte Tour: zufällig generierte Levels, Permadeath und eine Lernkurve, die dich schnell in die Knie zwingt. Die Sache ist die: Jeder Durchlauf lehrt dich etwas, und wenn du es endlich schaffst, ist die Belohnung unvergleichlich. Wenn du bereit bist, in dieses spannende Genre einzutauchen, schau dir unsere Liste der Die besten Roguelike-Spiele.

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Simulationsspiele

Simulationsspiele sind dein Ticket in ein ganz anderes Leben – wir reden hier davon, Flugzeuge in 9.000 Metern Höhe zu steuern, mit einem Traktor durch goldene Felder zu fahren oder einen Zoo voller Tiere zu leiten, die ganz genaue Vorstellungen davon haben, wann es Futter gibt. Diese Spiele Alltagsaktivitäten mit einem kreativen Touch nachstellen, und sie schaffen diese perfekte Balance zwischen entspannter, stressfreier Atmosphäre und wirklich befriedigendem strategischem Denken.

Nicht umsonst gelten sie weithin als einige der besten PC-Spiele – die Steuerung komplexer Layouts, detaillierter Menüs und ausgefeilter Systeme mit der Maus fühlt sich unglaublich intuitiv an, und die Rechenleistung des PCs ermöglicht größere, reichhaltigere und detailreichere Welten, in denen man sich verlieren kann. Schau dir unsere Liste der Die besten Simulationsspiele und mach dich darauf gefasst, die Zeit zu vergessen.

1. Lebenssimulation

Lebenssimulationsspiele tauchen tief in den Alltag ein, von der Pflege von Beziehungen bis hin zur Einrichtung deines Traumhauses. Ob es darum geht, deinen Sims dabei zu helfen, die Karriereleiter zu erklimmen, in fesselnde Spiele wie Die Sims Ob man nun in ein unbeschwertes Bauernleben eintaucht oder nicht – Lebenssimulationen bieten eine Mischung aus Kreativität, Strategie und einer Prise Chaos.

Freuen Sie sich auf eine Mischung aus Ressourcenmanagement, offenem Spielverlauf und herrlicher Unvorhersehbarkeit. Stellen Sie sich das Ganze als Ihre eigene Sandkiste vor, in der Sie mit Berufen, Hobbys und sozialen Verwicklungen experimentieren können.

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2. Unternehmenssimulation

Wirtschaftssimulationsspiele sind ideal für alle, die Strategie, Zahlen und das befriedigende Gefühl lieben, ein Imperium von Grund auf aufzubauen. Ganz gleich, ob du einen Freizeitpark, einen globalen Konzern oder sogar ein Verbrechersyndikat leitest – in diesen Spielen kannst du dein unternehmerisches Geschick unter Beweis stellen.

Die Spieler verwalten in der Regel Ressourcen, treffen strategische Entscheidungen und leiten den Spielablauf, um Ziele zu erreichen oder Gewinne zu erzielen. Der Reiz liegt darin, sich an Herausforderungen anzupassen und zu beobachten, wie sich die eigenen Entscheidungen auswirken.

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3. Bauernhof-Simulation

Es hat etwas seltsam Magisches, Erde umzugraben, Samen zu säen und zuzusehen, wie die Pflanzen gedeihen. In Bauernhof-Simulationsspielen verbindet sich der entspannte Charme des Landlebens mit der kniffligen Herausforderung des Ressourcenmanagements, was sie gleichermaßen entspannend und befriedigend macht.

In diesen Spielen baust du Getreide an, kümmerst dich um niedliche Tiere und meistert den Alltag auf dem Bauernhof. Aber lass dich von der gemütlichen Atmosphäre nicht täuschen – die Jahreszeiten wechseln, das Wetter ändert sich und die Zeit läuft unaufhaltsam weiter. Du musst also klug planen, damit dein Bauernhof weiterhin floriert!

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Strategiespiele

Wenn es darum geht, den Verstand zu schärfen, gibt es kaum ein Genre, das es mit Strategiespielen aufnehmen kann – einer der herausragenden Kategorien unter den besten PC-Spielen. Sie fordern dich heraus, kritisch zu denken, vorauszuplanen und deine Gegner oft zu überlisten, egal ob es sich um computergesteuerte Armeen oder Mitspieler handelt, die ihren nächsten Zug planen.

Die meisten Strategiespiele haben einen zeitlosen Reiz und bieten den Spielern einen Überblick über ihr Königreich, ihre Armee oder ihre Flotte, während sie diese zum Ruhm führen. Verpassen Sie nicht unsere Liste der besten Strategiespiele, um Ihr nächstes Denksport-Highlight zu entdecken!

Hier ein Überblick über die drei beliebtesten Strategie-Subgenres – und die besten Strategiespiele die die Spieler seit Jahrzehnten in ihren Bann ziehen.

1. Echtzeit-Strategie (RTS)

In Echtzeit-Strategiespielen steht die Uhr nie still. Die Kämpfe toben weiter, während du in Echtzeit strategisch vorgehst und blitzschnelle Entscheidungen triffst, um deine Gegner auszumanövrieren, Ressourcen zu verwalten und dein Reich zu vergrößern. Stell dir das wie eine Partie Schach vor, nur dass die Figuren nie stillstehen.

Das RTS-Genre erlebte Ende der 90er Jahre einen enormen Popularitätsschub mit StarCraft and Age of Empiresund festigte damit seinen Platz in der Spielegeschichte. Echtzeit-Strategiespiele fordern die Spieler dazu heraus, unter Druck mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und dabei den Aufbau der Basis, das Einheitenmanagement und taktische Kämpfe unter einen Hut zu bringen. Ganz gleich, ob man sich beeilt, Verteidigungsanlagen zu errichten, oder einen perfekt getimten Hinterhalt plant, Echtzeit-Strategiespiele dabei geht es darum, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren.

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2. Rundenbasierte Strategie (RBS)

Manchmal entstehen die besten Spielmomente durch einen perfekt geplanten Zug und nicht durch eine hektische Reaktion. Das ist der ganze Reiz von rundenbasierten Strategiespielen – keine Zeitlimit, kein Chaos, nur du, der mehrere Schritte vorausdenkt. Es spielt sich wie ein Brettspiel mit hohem Einsatz, bei dem Armeen, Zivilisationen oder außerirdische Spezies alle auf deinen nächsten Befehl warten. Diese Spiele zählen aus gutem Grund stets zu den besten PC-Spielen – ein großer Bildschirm und eine präzise Maus lassen die Handhabung komplexer Karten und Entscheidungen mühelos erscheinen.

Rundenbasierte Strategiespiele haben tiefe Wurzeln in der Geschichte der Videospiele, mit Klassikern wie Zivilisation(1991) setzte hier Maßstäbe. Das gemächlichere Tempo des Genres ermöglicht eine facettenreichere Erzählweise und langfristige strategische Tiefe, wodurch jede Entscheidung von Bedeutung erscheint.

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3. Tower Defense

Einst galten Tower-Defense-Spiele als eines der aufregendsten neuen Videospielgenres, die die Strategieszene aufmischten; längst haben sie sich jedoch als echter Klassiker etabliert. Das Spielprinzip ist wunderbar einfach – Platziere Türme, Geschütztürme und Fallen an genau den richtigen Stellen, um die unerbittlichen Feindeswellen aufzuhalten. Die richtige Platzierung, das richtige Timing und eine Denkweise wie beim Bauen eines Labyrinths sind hier entscheidend. Bunte Grafiken, wunderbar skurrile Gegner und ein Gameplay, dessen Schwierigkeitsgrad sich schleichend bemerkbar macht, tragen alle zum Charme des Spiels bei.

Alles begann ganz bescheiden Warcraft III mod, doch dieser kleine Anfang entwickelte sich schließlich zu einem ganzen Genre voller äußerst fesselnder Spiele, die man immer wieder spielen kann.

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Shooter-Spiele

Unter den beliebtesten Online-Spielen haben Shooter schon immer einen besonderen Stellenwert genossen. Und wenn du schon einmal einen gespielt hast, weißt du genau, warum. Wellen von Alienhorden niedermähen, in einem schweißtreibenden Wettkampf einen sauberen Kopfschuss landen, Runde für Runde überleben, wenn der Druck am größten ist – das ist die Art von Gameplay, die deinen Adrenalinspiegel in die Höhe treibt und deinen Abzugsfinger in Bewegung hält. Im Kern dreht sich bei Shootern alles um den Kampf mit Projektilwaffen: Wir sprechen hier von Gewehren, Bögen, futuristischen Plasmakanonen und allem, was dazwischen liegt.

Innerhalb dieser weit gefassten Kategorie ragen zwei Subgenres besonders hervor: Ego-Shooter (FPS) und Third-Person-Shooter (TPS). Beide bieten intensive Action, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven, wobei jedes seine ganz eigene Mischung aus Chaos und Strategie bietet.

1. FPS

In Ego-Shootern siehst du die Welt durch die Augen deines Charakters, wodurch dein Bildschirm zu einem digitalen Fadenkreuz wird. Diese Perspektive macht das Geschehen persönlich und fesselnd – du steuerst nicht nur den Helden, du bist der Held. Viele der beliebtesten Online-Spiele gehören aus gutem Grund zu diesem Genre. FPS-Spiele legen Wert auf schnelle Reflexe, Kartenübersicht und schnelle Entscheidungsfindung. Sie sind perfekt für diejenigen, die in Hochdruck-Situationen aufblühen, in denen jede Sekunde zählt.

In der Vergangenheit haben Ego-Shooter die Gaming-Branche mit der Veröffentlichung von Klassikern wie Kind(1993), das das Genre in den Mainstream brachte. Im Laufe der Zeit haben sie sich weiterentwickelt und umfassen nun weitläufige Handlungsstränge, Mehrspieler-Modi und atemberaubende Grafik. Heute reichen FPS-Titel von hyperrealistischen Militärsimulationen bis hin zu fantasievollen Science-Fiction-Abenteuern.

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2. TPS

TPS-Spiele nehmen buchstäblich einen Schritt zurück und bieten dir so einen breiteren Blick auf deinen Charakter und das Geschehen. Diese Perspektive erleichtert es dir, deine Umgebung zu überblicken, deinen nächsten Zug zu planen und dynamische Manöver wie Hechten, Ausweichen oder in Deckung gehen auszuführen. Viele hoch bewertete Online-Spiele nutzen diesen Stil, um Sichtbarkeit und filmisches Gameplay in Einklang zu bringen. Es ist, als würde man einen Blockbuster mitverfolgen und dabei die volle Kontrolle behalten.

Egal, ob du dich durch raue Kriegsgebiete kämpfst oder pulsierende fremde Landschaften erkundest – TPS-Spiele versetzen dich ohne Umschweife mitten ins Geschehen. Klassiker wie Gears of War setzten mit ihrer auf Deckungsmechaniken basierenden Schießmechanik neue Maßstäbe, und die heutigen Titel bauen auf dieser Grundlage mit tiefgründigeren Geschichten und fesselnden Welten auf.

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Sandbox (offene Welt)

Unter den neuen Videospielgenres, die sich in den letzten zehn Jahren oder so durchgesetzt haben, stechen Survival-Spiele als eines der fesselndsten hervor. Das Setting ist minimalistisch, aber intensiv – man wird in eine Welt versetzt, in der Ressourcen knapp sind, ständige Gefahren lauern und jede Entscheidung zählt. Sammle, was du kannst, stelle her, was du brauchst, baue dir eine Unterkunft und versuche, nicht gefressen zu werden. Ach ja, und vergiss auch nicht zu essen und zu trinken.

Im Gegensatz zu linearen Spielen, die dich auf ein festgelegtes Ziel hinführen, sagen Sandbox-Titel: „Hier ist eine Welt – tobe dich aus!“ Vom Aufbau von Imperien bis zum Überleben in der Wildnis – bei diesen Spielen dreht sich alles um Entscheidungsfreiheit und Kreativität. Schau dir unsere Liste der Die besten Open-World-Spiele in eine Welt voller unendlicher Entdeckungen einzutauchen.

1. Survival-Sandbox

In Survival-Spielen werden die Spieler in eine Welt versetzt, in der Ressourcen knapp sind, an jeder Ecke Gefahr lauert und das Überleben das oberste Ziel ist. Du sammelst Vorräte, stellst Werkzeuge her und baust Unterkünfte – und das alles, während du gegen Hunger, Durst und natürlich gegen die furchterregenden Kreaturen ankämpfst, die diese Sandbox-Welt ihr Zuhause nennen.

Diese Spiele sprechen unsere Urinstinkte an und lassen jeden Sieg wie einen hart erkämpften Erfolg anmuten. Manche Titel setzen auf Realismus, wie zum Beispiel Der Wald, wo jeder Schritt ein Kampf gegen die Natur und eine Horde von Kannibalen ist. Andere, wie Bergbau, Handwerk, verbinden Überlebensmechaniken mit dem Charme der Pixelgrafik und beweisen, dass selbst einfachste Grafiken ein komplexes, fesselndes Spielerlebnis bieten können.

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2. Kreative Sandkiste

Für alle, die Spiele eher als Leinwand denn als Herausforderung betrachten, sind kreative Sandbox-Titel der ideale Spielplatz. Diese Spiele geben dir Werkzeuge an die Hand, mit denen du Welten erschaffen, gestalten und formen kannst – die einzigen Grenzen sind deine Fantasie. Ob du nun prächtige Städte errichtest oder Pixelkunst gestaltest: Im Mittelpunkt steht das Schöpferische, nicht der Kampf.

Kreative Sandbox-Spiele zeichnen sich in der Regel durch umfangreiche Bausysteme aus, oft mit unbegrenzten Ressourcen oder „Gott-Modi“, die uneingeschränktes Experimentieren ermöglichen. Manche enthalten sogar Physik-Engines, um deinen Kreationen mehr Realismus (oder Chaos) zu verleihen.

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3. Erkundungs-Sandkasten

Sandbox-Spiele zum Erkunden haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der herausragenden neuen Videospielgenres entwickelt, und ihr Reiz ist leicht zu verstehen. Aus frühen Open-World-Experimenten haben sie sich zu weitläufigen, atemberaubenden Erlebnissen entwickelt, die auf einer einfachen Idee basieren: Geh, wohin du willst. Keine Eile, kein Druck, nur Freiheit.

Die Welten sind riesig, die Geheimnisse liegen tief verborgen, und die Geschichte zieht einen in ihren Bann, ohne einen zu irgendetwas zu zwingen. Ob man fremde Planeten erkundet oder in unbekannte Meere eintaucht – die Reise ist immer das Beste daran.

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Horror-Spiele

Bist du bereit, deine Nerven auf die Probe zu stellen? Bei Horrorspielen geht es darum, dir eine Heidenangst einzujagen – sie verbinden eine spannungsgeladene Atmosphäre mit fesselnden Geschichten und furchterregenden Monstern. Diese Spiele sind nichts für schwache Nerven, bieten aber unvergleichliche Adrenalinschübe für alle, die mutig genug sind, auf „Start“ zu drücken.

Das Genre hat seine Wurzeln in Klassikern wie Resident Evil and Silent Hill, die beide neben Überlebensmechaniken auch psychologische Spannung einbrachten. Heutzutage verbinden Horrorspiele oft Action und Stealth-Elemente und halten die Spieler in Atem, während sie sich durch unheimliche Umgebungen bewegen.

Wenn du mutig bist, schau dir doch mal unseren Leitfaden zu den Die besten Horrorspiele und mach dich auf ein paar schlaflose Nächte gefasst!

1. Survival-Horror

Survival-Horror-Spiele sind das A und O des Horror-Genres – ein nervenaufreibender Mix aus Ressourcenmanagement, Rätseln und Momenten purer Panik. Im Mittelpunkt dieser Spiele steht das Gefühl der Verletzlichkeit, wobei Ressourcen wie Munition, Gesundheit und Licht begrenzt sind (denn was gibt es Schrecklicheres, als in einem Spukhaus die Batterien ausgehen zu lassen?).

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2. Psychologischer Horror

Im Gegensatz zum Survival-Horror zielt der Psychological Horror darauf ab, den Spieler eher psychisch zu verunsichern als seine Reflexe auf die Probe zu stellen. Es geht um das, was nicht da ist – verstörende Bilder, rätselhafte Erzählungen und ein schleichendes Gefühl der Angst, das sich tief in die Psyche eingräbt.

Diese Spiele leben von ihrer Mehrdeutigkeit. Sind die Monster real oder nur Einbildung? Man könnte an der geistigen Gesundheit des Protagonisten zweifeln – oder sogar an der eigenen. Das Genre verbindet oft Surrealismus mit Horror und schafft so ein Erlebnis, das noch lange nach dem Ausschalten des Bildschirms nachhallt.

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3. Action-Horror

Für alle, die ihren Horror gerne mit einer Prise Feuerkraft genießen, verbindet der Action-Horror gruselige Atmosphären mit intensiven Kämpfen. Hier rennst du nicht einfach vor Monstern davon – du sprengst sie in Stücke. Diese Spiele lassen das Adrenalin in die Höhe schnellen und sorgen gleichzeitig für anhaltende Spannung.

Action-Horror-Spiele zeichnen sich oft durch ein schnelleres Gameplay aus als ihre Survival-Pendants. Freu dich auf ganze Horden von Gegnern, rasante Kämpfe und jede Menge Munition.

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Abenteuerspiele

Abenteuerspiele sind das Rückgrat des Storytelling in der Gaming-Welt und bieten den Spielern fesselnde Erlebnisse voller spannender Handlungen, unvergesslicher Charaktere und kniffliger Rätsel. Im Kern geht es in diesen Spielen um Entdeckungen – sei es das Lösen von Rätseln, das Erkunden unbekannter Gebiete oder das Treffen von Entscheidungen, die das Schicksal ganzer Welten bestimmen. Wenn du dich auf eine epische Reise begeben möchtest, solltest du dir unbedingt unsere Liste der besten Abenteuerspiele ansehen.

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Subgenres werfen, die diese ikonische Kategorie geprägt haben, und herausfinden, was jedes einzelne davon so besonders macht.

1. Point-and-Click

Point-and-Click-Adventures sind die Urväter des Genres, bei denen ein einfacher Mausklick Türen zu ganz neuen Welten öffnet – oder einen in einem Raum mit einem teuflisch kniffligen Rätsel einsperrt. Bei diesen Titeln geht es darum, Umgebungen zu erkunden, Gegenstände zu sammeln und clevere Rätsel zu lösen. Im Grunde sind sie Escape Rooms mit einer Prise Story.

Stell dir vor, du bist ein unerschrockener Detektiv, ein tollpatschiger Pirat oder ein unerwarteter Held in einem surrealen Universum. Der Reiz von Point-and-Click-Adventures liegt in ihrem Charme, ihrem schrägen Humor und ihrer detailreichen Weltgestaltung.

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2. Narrative/Interaktive Fiktion

Storybasierte Abenteuerspiele gehören zu den interessantesten neuen Videospielgenres, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Sie haben sich aus den Textadventures und Point-and-Click-Spielen der alten Schule zu etwas weitaus Filmähnlicherem entwickelt. Das Prinzip ist einfach: Du bist Teil einer Geschichte, und deine Entscheidungen haben tatsächlich Einfluss. Dramatische Liebesdreiecke, Entscheidungen, die einem den Atem rauben, sich verzweigende Pfade, die an völlig unterschiedliche Orte führen – du bist gleichermaßen Spieler und Geschichtenerzähler.

Das Gameplay ist eher locker gehalten – es besteht hauptsächlich aus Dialogen, Erkundung und gelegentlichen Quick-Time-Events –, doch die emotionale Tiefe dieser Geschichten ist es, die die Spieler wirklich an den Bildschirm fesselt.

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3. Grafik-Abenteuer

Stell dir ein Grafik-Adventure als eine Mischung aus Comic und Videospiel vor. Diese Titel verbinden beeindruckende Grafik mit fesselnden Geschichten und nutzen oft einen einzigartigen Grafikstil, um ihre Welten zum Leben zu erwecken. Jeder einzelne Bildausschnitt wirkt wie ein Kunstwerk, und das Gameplay konzentriert sich stark auf Erkundung und das Lösen von Rätseln.

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4. Action-Adventure

Wenn storybasiertes Gameplay auf atemberaubende Action trifft, entstehen Action-Adventure-Spiele. Dieses hybride Genre ermöglicht es dir, faszinierende Welten zu erkunden, während du gegen Gegner kämpfst und Rätsel löst. Es ist wie ein Buffet voller Gaming-Genüsse – warum sollte man sich mit einer Sorte begnügen, wenn man alles haben kann?

Freuen Sie sich auf rasante Kämpfe, Rätsel, die die Umgebung einbeziehen, und fesselnde Geschichten. Action-Adventure-Spiele sind darauf ausgelegt, Sie in Atem zu halten, indem sie das Erzählen von Geschichten nahtlos mit adrenalingeladenem Gameplay verbinden.

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Sport- und Rennspiele

Wenn es um die beliebtesten Online-Spiele geht, kommen fast immer Sport- und Rennspiele zur Sprache. Sie drehen sich um das, was wir am meisten lieben: puren Wettkampf, wahnsinnige Geschwindigkeit und jene Momente, in denen es auf die Reflexe ankommt – Momente, die einen aufhorchen lassen und die volle Aufmerksamkeit erfordern. Man kann auf einem virtuellen Fußballplatz um die Meisterschaft kämpfen, eine der Schwerkraft trotzende Skateboard-Kombination hinlegen, die man im echten Leben niemals überleben würde, oder mit Geschwindigkeiten, die einem die Tränen in die Augen treiben, durch pixelige Rennstrecken slalomen.

Die Welt der Sportspiele umfasst eine ganze Reihe von Subgenres, von denen jedes etwas Besonderes zu bieten hat. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an.

1. Traditionelle Sportarten

Liebst du Fußball, Basketball oder Eishockey? In klassischen Sportspielen schlüpfst du in die Rolle deiner Lieblingssportler oder leitest Teams, um sie zum Sieg zu führen. Mit lebensechten Grafiken und hyperrealistischen Spielmechaniken lassen diese Spiele die Grenze zwischen Simulation und Realität verschwimmen.

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2. Extremsportarten

Wenn du auf Saltos, Tricks und Stunts stehst, bei denen die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wird, sind Extremsportspiele genau das Richtige für dich. Bei diesen Titeln dreht sich alles um rasante Action, bei der Geschicklichkeit und Kreativität im Vordergrund stehen. Tony Hawk’s Pro Skater war der Wegbereiter des Genres und brachte die Skateboard-Kultur in die Mainstream-Gaming-Szene. Neuere Sportspiele wie „Riders Republic“ gehen noch einen Schritt weiter und bieten eine Mischung aus BMX, Snowboarden und Wingsuit-Fliegen in riesigen offenen Welten.

Freu dich auf actiongeladene Spielspaß, anpassbare Ausrüstung und Soundtracks, zu denen du beim Spielen unwillkürlich mit dem Kopf wippen wirst. Diese Spiele machen nicht nur Spaß – sie sind auch eine Hommage an die Gegenkultursportarten, und viele gelten als die beliebtesten Online-Spiele überhaupt.

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3. Rennspiele

Kaum ein Genre bietet so viel Nervenkitzel wie Rennspiele. Vom Ausweichen vor dem Verkehr bis hin zum Meistern enger Kurven – sie sind darauf ausgelegt, für Spannung zu sorgen. Neugierig, was es da draußen alles gibt? Entdecke unsere Auswahl an die besten Rennspiele und finde deinen nächsten Favoriten!

Nicht alle Rennspiele sind gleich – werfen wir einen Blick auf die beiden wichtigsten Arten.

Simulationsrennen: Simulationsrennen sind etwas für Puristen. Diese Spiele zielen darauf ab, das echte Fahrerlebnis nachzubilden, von der Physik des Reifengriffs bis hin zum Gewicht einer Kurve. Spiele wie Gran Turismo 7 and Forza Motorsport dabei geht es um Präzision, Geduld und die Perfektionierung deiner Technik. Wenn du schon immer davon geträumt hast, Profi-Rennfahrer zu werden, bist du hier genau richtig.

Arcade-Rennspiele: Diese Rennspiele lassen die Physikgesetze hinter sich und setzen ganz auf puren Spaß und wahnsinnige Geschwindigkeit. Sie bieten übertriebene Action mit Turbo-Boosts, absurden Stunts und chaotischem Gameplay, das sich anfühlt wie eine Achterbahnfahrt.

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Puzzlespiele

Rätselspiele sind die intellektuelle Seite des Gamings – keine Kämpfe, keine Schnelligkeit, nur cleveres Denken und dieses geniale Hochgefühl, wenn es endlich „Klick“ macht. Sie gehören zudem zu den besten Handyspielen, die es gibt, und eignen sich perfekt für eine kurze Spielrunde, egal wo man gerade ist.

Logikrätsel

Stell dir Sudoku vor, nur viel interaktiver. Logikrätsel belohnen Mustererkennung und sorgfältiges Nachdenken mit jenem unverkennbaren „Aha“-Moment. Dank übersichtlicher Benutzeroberflächen und einer Steuerung, die wie für den Touchscreen gemacht wirkt, gehören sie durchweg zu den besten Spielen für Android.

Physikbasierte Rätsel

Schwerkraft, Impuls und kreatives Chaos. Diese Spiele forderten die Spieler dazu heraus, physikalisch zu denken – Objekte zu stapeln, zu schleudern und zu manipulieren, um die einzelnen Level zu meistern. Sie leisteten Pionierarbeit für neue Videospielgenres, bei denen die Interaktion mit der Umgebung im Mittelpunkt steht, und erfreuen sich auf Mobilgeräten nach wie vor großer Beliebtheit.

Fluchträume

Eingesperrt, überall verstreute Hinweise, die Uhr tickt. Escape-Room-Spiele bieten diesen Nervenkitzel beim Lösen von Rätseln in einem überraschend vielschichtigen Format, das die Suche nach versteckten Gegenständen, geheimnisvolle Codes und narrative Rätsel in einem vereint.

Egal, ob du nach neuen Videospielgenres suchst, die du entdecken kannst, oder einfach nur die besten Spiele für Android suchst, um dir die Zeit zu vertreiben – die Kategorie „Rätselspiele“ bietet endlose Vielfalt für jeden Denktyp.

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Die beliebtesten PC-Videospielgenres

Der PC war schon immer die erste Wahl für Spieler, die mehr wollen – mehr Leistung, mehr Tiefe, mehr Möglichkeiten. Hier entstehen neue Videospielgenres, hier gehen Entwickler neue Wege, und hier legen die besten PC-Spiele immer wieder die Messlatte dafür höher, was Gaming leisten kann.

Großstrategie & 4X: Diese Spiele nutzen die Leistungsfähigkeit des PCs, damit Sie jeden Aspekt der Geschichte oder der Zukunft steuern können. Beispiele: Zivilisation VII, Jahr 117: Pax Romana.

Diese Spiele nutzen die Leistungsfähigkeit des PCs, damit Sie jeden Aspekt der Geschichte oder der Zukunft steuern können. Beispiele: Zivilisation VII, Jahr 117: Pax Romana. Action-Rollenspiele (ARPGs): Der PC ist die erste Wahl für umfangreiche, technisch anspruchsvolle Abenteuer, die die Kategorie der besten PC-Spiele ausmachen. Beispiele: Elden Ring: Nightreign, Path of Exile 2.

Der PC ist die erste Wahl für umfangreiche, technisch anspruchsvolle Abenteuer, die die Kategorie der besten PC-Spiele ausmachen. Beispiele: Elden Ring: Nightreign, Path of Exile 2. Taktische Schützen: Wo hohe Bildwiederholraten und Präzision bei der Maus über Sieg oder Niederlage entscheiden. Beispiele: Battlefield 6, ARC Raiders.

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Die beliebtesten Genres bei Konsolenspielen

Beim Konsolenspiel geht es im Grunde nur um eines: müheloses Eintauchen in die Spielwelt. Auch wenn sich viele Titel mit den besten PC-Spielen überschneiden, glänzen Konsolen vor allem mit groß angelegter, filmreifer Action und neuen Videospielgenres, die auf sozialem Spielspaß und dem klassischen Couch-Erlebnis basieren. Nimm den Controller in die Hand, leg direkt los und genieße das Spiel – ganz ohne Konfiguration.

Kino-Action-Abenteuer: Diese Titel nutzen die Leistungsfähigkeit der Hardware voll aus, um atemberaubende, storybasierte Welten darzustellen. Beispiele: Grand Theft Auto VI, Marvels Wolverine.

Diese Titel nutzen die Leistungsfähigkeit der Hardware voll aus, um atemberaubende, storybasierte Welten darzustellen. Beispiele: Grand Theft Auto VI, Marvels Wolverine. Sport & Rennsport: Diese Spiele sind speziell für Controller optimiert und bieten das flüssige, rasante Gameplay, das sich Konsolenfans wünschen. Beispiele: Forza Horizon 6, EA Sports FC 26.

Diese Spiele sind speziell für Controller optimiert und bieten das flüssige, rasante Gameplay, das sich Konsolenfans wünschen. Beispiele: Forza Horizon 6, EA Sports FC 26. Kampfspiele: Dank lokaler Spiele mit geringer Latenz bleiben Konsolen die zentrale Plattform für die FGC. Beispiele: Fatal Fury: Stadt der Wölfe, Mortal Kombat 1.

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Die beliebtesten Genres bei Handyspielen

Lassen Sie sich nicht von der Bildschirmgröße täuschen: Die besten Handyspiele bieten mittlerweile eine Spieltiefe, die es mit traditionellen Plattformen aufnehmen kann. Von den besten Spielen für Android bis hin zu hochkarätigen iOS-Exklusivtiteln hat sich das Mobile Gaming einen festen Platz in der Branche erobert, insbesondere im Bereich der Wettkampfspiele und der „Live-Service“-Formate.

Gacha- und Open-World-RPGs: Diese Spiele bieten Grafik in Konsolenqualität und wahrhaft riesige offene Welten im Taschenformat und werden häufig als die besten Spiele für Android und iOS für Spieler genannt, die ein tiefgehendes, fesselndes Erlebnis suchen, ohne am Schreibtisch sitzen zu müssen. Beispiele: Genshin Impact, Zenless Zone Zero.

Diese Spiele bieten Grafik in Konsolenqualität und wahrhaft riesige offene Welten im Taschenformat und werden häufig als die besten Spiele für Android und iOS für Spieler genannt, die ein tiefgehendes, fesselndes Erlebnis suchen, ohne am Schreibtisch sitzen zu müssen. Beispiele: Genshin Impact, Zenless Zone Zero. Wettbewerbsorientierte Mobile-Shooter: Die rasante Action, die speziell auf Touchscreens abgestimmt ist, macht diese Spiele zu einigen der besten Handyspiele für unterwegs. Beispiele: Call of Duty: Mobile, Rainbow Six Mobile.

Die rasante Action, die speziell auf Touchscreens abgestimmt ist, macht diese Spiele zu einigen der besten Handyspiele für unterwegs. Beispiele: Call of Duty: Mobile, Rainbow Six Mobile. Indie-Spiele & Rätsel: Einige der kreativsten und besten Handyspiele sind tatsächlich gelungene Portierungen von Indie-Hits oder innovative, speziell für Touchscreens entwickelte Rätselspiele. Beispiele: Hindernis, Monument Valley 3.

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Häufig gestellte Fragen