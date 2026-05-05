Starfield PS5-Testbericht 2026: Ein Comeback, das sich lohnt

A Starfield für PS5 Die Berichterstattung über Rezensionen ergibt 2026 endlich Sinn, denn Das ist die Version, auf die die Spieler gewartet haben. Als Bethesda zum ersten Mal hat das Spiel im Jahr 2023 auf den Markt gebracht… es erhielt zwar gute Kritiken, stieß bei den Spielern jedoch auf deutlich gemischte Reaktionen, was vor allem an der unzusammenhängenden Erkundung und dem sich wiederholenden Planetendesign lag.

Springen wir nun zu April 2026, und dieser Wandel ist real. Starfield 2026 wurde in Punkten verbessert, die direkt die größten Probleme angehen, mit Neuerungen wie Freie Fahrspuren damit sich die Raumfahrt viel natürlicher und verbundener anfühlt. Der Spielfluss ist flüssiger, die Spielsysteme wirken besser aufeinander abgestimmt, und das Gesamterlebnis ist weniger fragmentiert als zuvor.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine komplette Neugestaltung. Es ist nach wie vor sehr Bethesda Ein Rollenspiel, das dieselben Stärken in Bezug auf die Weltgestaltung und die Erzählung der Fraktionen aufweist, aber auch einige bekannte Einschränkungen mit sich bringt.

Wenn es also darum geht, ob Starfield on PS5 Ob es sich 2026 lohnt, hängt vor allem davon ab, welche Erwartungen man zu Beginn hat und inwieweit man Spieltiefe gegenüber nahtloser Erkundung vorzieht.

Starfield PS5-Test: Die Version, die überzeugt

Kategorie Details Genre Science-Fiction-Action-Rollenspiel Kernschleife Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks Veröffentlichungsdatum der PS5 7. April 2026 Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Kernschleife Erkunde Sternensysteme, entwickle deinen Charakter und dein Raumschiff weiter, schließe Fraktionsquests ab und wiederhole das Ganze Neues Spiel+ Größte Stärke Fraktions-Questreihen, Schiffsbau und die Freie Fahrspuren Die Neuerungen hauchen dem Raum endlich Leben ein Größte Schwäche Leistungs- und Stabilitätsprobleme bei PS5, beim Start kam es häufig zu Abstürzen, doch viele dieser Probleme wurden inzwischen behoben Exklusive Vorteile für die PS5 VollständigDualSense Integration (adaptive Trigger, Lichtleiste, Touchpad, Lautsprecher), schnellere Ladezeiten, PS5 Proerweiterter Modus DLC enthalten Freie Fahrspuren Update (für alle kostenlos); Terranische Armada (€9.99) undZerschmetterter Raum in Premium-Editionnur Fazit Ein deutlich umfassenderes und unterhaltsameres Rollenspiel im Jahr 2026, das jedoch in puncto Erkundung nach wie vor Unebenheiten aufweist und mit Leistungsproblemen behaftet ist Empfohlene Ausgabe PC-Version aufEibe

Starfield on PS5 Das Spiel lässt sich 2026 leichter empfehlen als noch bei seiner Veröffentlichung. Was früher etwas unzusammenhängend wirkte, läuft jetzt flüssiger, was vor allem dem Freie Fahrspuren Ein Update, das die Art und Weise verändert, wie du dich im Spiel bewegt und mit den Spielsystemen interagierst.

Aus meinemStarfield PS5 Nach dieser Rezension kann ich ehrlich sagen, dass der Kern-Loop nach wie vor ein Klassiker ist Bethesda – Nimm an Fraktionsquests teil, rüste dein Schiff auf, entwickle deinen Charakter weiter und nutze diese Fortschritte, um Neues Spiel+. Das Spiel entfaltet seine ganze Stärke, wenn man sich auf die sorgfältig gestalteten Inhalte einlässt.

Fraktionsgeschichten, Schiffsbau und Charakterentwicklung sorgen für die nötige Tiefe Bethesda was die Fans erwarten. Das PS5 Diese Version profitiert zudem von kürzere Ladezeitenund vollständigDualSense Unterstützung, zusammen mit der PS5 Pro Erweiterter Modus, der Nutzern mit leistungsstärkerer Hardware eine zusätzliche Leistungssteigerung bietet.

Doch die Ecken und Kanten sind noch nicht ganz verschwunden. Das Erkunden außerhalb der großen Ballungszentren kann sich immer noch etwas eintönig anfühlen, und Leistungseinbrüche in dicht bebauten Städten sind nach wie vor spürbar. Trotzdem, Diese Version wirkt endlich stimmig – nicht perfekt, aber selbstbewusst in dem, was sie sein will.

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Eine Galaxie, auf die sich das Warten gelohnt hat

Eines kann ich mit Sicherheit sagen: Starfield PS5 Mein Fazit ist, dass diese Version mit Abstand die umfassendste und ausgereifteste Konsolenversion von Starfieldbisher. Es enthält das komplette Basisspiel sowie die Freie Fahrspuren Das Update ist bereits integriert, und es besteht die Möglichkeit, beide großen Story-Erweiterungen über das Premium-Edition.

DamalsSeptember 2023, Starfieldgestartet amXbox Series X/Sund PC mit einemsolide 83 Punkte bei Metacritic on Xbox, aberDie Reaktionen der Spieler waren weitaus gemischter. Die größten Schwachpunkte – unzusammenhängende Erkundung, häufige Ladezeiten und ein unausgewogenes Spieltempo – haben das Spiel gebremst.

Fast drei Jahre später, die PS5 Die Version profitiert von all diesen Iterationen und ist dadurch deutlich ausgereifter. Wenn du gerade erst einsteigst PS5 Zum ersten Mal ist dies das beste Szenario. Man überspringt die unausgereifte Anfangsversion komplett und taucht direkt in ein Spiel ein, das sich von Anfang an stimmiger und temporeicher anfühlt.

Pro-Tipp Wenn Sie etwas kaufen Starfield on PS5 zum ersten Mal durch die Spieloptionen Menü, bevor du dein Abenteuer beginnst.

Für RücksendungenXbox Für PC-Spieler sind die Verbesserungen deutlich spürbar, aber es gibt einen Haken: Es gibt keine Cross-Save-Unterstützung. Ein Neuanfang ist unumgänglich, was je nachdem, wie weit du schon gekommen bist, ein Ausschlusskriterium sein könnte.

Wenn du lieber Entscheide dich für die Plattform mit der aktivsten Modding-Community, indem manDampfKey + DLCs ist nach wie vor die beste Art zu spielen Starfield außerhalb derSonyÖkosystem.

Was die Editionen betrifft, so umfasst die Standardversion das Basisspiel sowie die Freie FahrspurenAktualisierung. DiePremium-Editionfügt dasTerranische Armada DLC, the Zerschmetterter RaumErweiterung, 1,000 Mitwirkende, derConstellation-Skin-Paket, ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Pro-Tipp Starfield bietet eine Vielzahl von Überlebens- und Schwierigkeitsmodifikatoren – von der Heilung durch Nahrung über das Gewicht der Munition bis hin zu einem Extrem-Schwierigkeitsgrad – die die meisten Spieler nie entdecken. Wenn man diese Einstellungen frühzeitig anpasst, kann sich das Spielgefühl komplett verändern.

Etwas, das ich in diesem Zusammenhang hervorheben möchte Starfield PS5 Die Bewertung lautet wie folgt: für neue Spieler, die Premium-Edition hat den höheren Wert. Die enthaltenenMitwirkende allein decken das hoch angesehene Trackers-Allianz Questreihe, wodurch sich das Spiel noch umfassender erleben lässt.

Sich an den Sternen orientieren, nicht an Menüs

Starfield im Jahr 2026 wirkt weniger wie eine Aneinanderreihung von Menüs, sondern eher wie ein zusammenhängendes Universum, und wir haben das Freie FahrspurenAktualisierung dem ich das zu verdanken habe. Der eigentliche Wendepunkt ist Cruise-Modus, wodurch man endlich frei zwischen den Planeten eines Sternensystems hin- und herfliegen kann.

Sie können ein Ziel eingeben, den Autopiloten aktivieren und tatsächlich bis zu sich während der Fahrt auf dem Schiff umsehen. Es ist eine einfache Änderung, aber sie macht der immersionsstörenden „Klick-zum-Teleportieren“-Schleife, die hat den Start im Jahr 2023 beeinträchtigt.

Während du durch die Galaxis reist, wirkt sie viel lebendiger. Du wirst auf verlassene Schiffe, zufällige Notrufe und Sehenswürdigkeiten im Orbit, die dem Weltraum eine geschäftige Atmosphäre verleihen. Wenn du auf dem PC spielst und dir diese Updates noch nicht angesehen hast, hol dir ein StarfieldSchlüssel fürDampf um zu sehen, wie viel die Cyberpunk2.0-Behandlung hat das Erlebnis verfeinert.

Ich muss mir einen Moment Zeit nehmen, um Starfield PS5 Rückblick, um mit den Veteranen zu sprechen. Das Endspiel erhielt durch das X-TechSystem. Du kannst nun die nervigen Effekte legendärer Ausrüstungsgegenstände neu würfeln, ebenso wie VerfolgungExotisch Waffenvarianten und freischalten Stufe 4Vorteile.

KurzNeues Spiel+ fühlt sich weniger wie ein kompletter Neustart an. Das neue Gerät zur Quantenverschränkung damit du deine Lieblingssachen S-Tier über Unity steuern. Das bedeutet Sie müssen nicht jedes Mal von vorne anfangen.

Außerdem gibt es jede Menge Extras, die einfach nur zum Spaß gedacht sind. Dazu gehören die hüpfendMond-SpringerLandfahrzeug und die Suche nach 27 Actionhelden des Kolonienkriegs.

Ist es perfekt? Nicht ganz. Beim Wechsel zwischen Sternensystemen wird weiterhin ein Ladebildschirm angezeigt. Prozedural generierte Monde können immer noch etwas einsam wirken. Doch das sind mittlerweile nur noch kleine Schönheitsfehler in einem Spiel, das endlich zu sich selbst gefunden hat.

Spielstile, die alles verändern

Vergiss alles, was du über starre Heldenklassen weißt; Starfield verzichtet auf die festgefahrenen Klischees, die man in Slay the Spire für etwas viel Fließenderes.

Etwas, das ich in diesem Zusammenhang hervorheben möchte Starfield PS5Die Bewertung lautet wie folgt:Deine Identität wird durch eine modulare Kombination aus Hintergründen, Eigenschaften und Fertigkeitsbäumen bestimmt, die sich im Laufe des Spiels weiterentwickeln. ImInstallierte Systeme, dann entwirfst du deine eigene Legende einfach von Grund auf:

Wenn Sie sich für eine militärische Ausstattung entscheiden, kommen Sie dem Original am nächsten Eisenpanzer Fantasie . Hohe Lebenspunkte, gute Überlebensfähigkeit und der Fokus auf den direkten Kampf machen dies zur einfachsten Spielweise. Sie ist unkompliziert, aggressiv und ideal, um zu lernen, wie Starfield beherrscht Schusswechsel und Gefechte.

. Hohe Lebenspunkte, gute Überlebensfähigkeit und der Fokus auf den direkten Kampf machen dies zur einfachsten Spielweise. Sie ist unkompliziert, aggressiv und ideal, um zu lernen, wie Starfield beherrscht Schusswechsel und Gefechte. Ein auf Tarnung ausgerichteter Build füllt die Stumm Rolle . Wenn man den Schwerpunkt auf schallgedämpfte Waffen, Mobilität und Statuseffekte wie Blutungen oder Vergiftungen (durch Ausrüstung und Perks) legt, zahlt sich Geduld aus. Man übermächtigt die Gegner nicht, sondern bringt sie in eine bestimmte Lage und bestimmt das Tempo der Kämpfe.

. Wenn man den Schwerpunkt auf schallgedämpfte Waffen, Mobilität und Statuseffekte wie Blutungen oder Vergiftungen (durch Ausrüstung und Perks) legt, zahlt sich Geduld aus. Man übermächtigt die Gegner nicht, sondern bringt sie in eine bestimmte Lage und bestimmt das Tempo der Kämpfe. Für Spieler, die Spaß an Systemen und Synergien haben, spiegelt ein techniklastiger oder robotikorientierter Build die Fehler Archetyp Durch den Einsatz von Drohnen, automatisierten Geschütztürmen und ausgefeilten Interaktionen mit der Ausrüstung geht es bei diesem Spielstil weniger um reine Treffsicherheit als vielmehr darum, die Hilfsmittel zu steuern, die einem zur Seite stehen.

Durch den Einsatz von Drohnen, automatisierten Geschütztürmen und ausgefeilten Interaktionen mit der Ausrüstung geht es bei diesem Spielstil weniger um reine Treffsicherheit als vielmehr darum, die Hilfsmittel zu steuern, die einem zur Seite stehen. Dann gibt es noch den risikoreichen, aber potenziell sehr lohnenden hybriden Ansatz, ähnlich dem Beobachter. Durch das Kombinieren verschiedener Kampfstile, den Wechsel zwischen aggressiven und defensiven Fähigkeiten sowie das Experimentieren mit Verstärkungen lassen sich extrem mächtige Builds erstellen, die jedoch ein gutes Gespür und gutes Timing erfordern, damit sie nicht auseinanderfallen.

Anstelle von Karten und Deckbau, Starfield ersetzt diese Struktur durch Fertigkeitsbäume, Ausrüstung und Modifikatoren. Jeder Build führt dich in einen anderen Spielablauf, regt zum Experimentieren an und macht deine Figur wirkt wirklich individuell und nicht vorgefertigt.

„Terran Armada“-DLC und „Zerschmetterter Raum“: Tiefraum oder tiefe Taschen?

The Starfield PS5 Zusammenfassung der Kurzantwort – Das eine ist für Neulinge unverzichtbar, das andere hängt davon ab, wie tief man in die Materie einsteigen möchte.

Zerschmetterter Raum (2024) ist ein ehertraditionelles, ortsbezogenes Erweiterungsset „On Va’Ruun’kai“, das tief in die Geschichte des Hauses Va’Ruun eintaucht. Es ist straffer und erzählerischer als das Basisspiel, doch die Reaktionen darauf waren gemischt.

Die einen schätzten die bodenständige Erzählweise, während andere sich etwas Ehrgeizigeres erwartet hatten. Es ist solide, aber für sich genommen kein absolutes Muss.

Terranische Armada (April 2026), andererseits, es fühlt sich an, als gehöre es wirklich dazubis hin zu modernStarfield. Es stellt die Einfälle System, dynamische Kampfszenarien, die sich von kleinen Gefechten zu groß angelegten Schiffsinfiltrationen im gesamten Installierte Systeme.

Mit einem neuen Begleiter (Delta), neuer Ausrüstung und Schiffsmodulen lässt es sich direkt in das Freie FahrspurenAktualisierung.Das ist es, was das Spiel von Moment zu Moment lebendig macht. Wenn du auf der PS5 ganz von vorne anfängst, Terranische Armada ist zweifellos die stärkere Erweiterung.

Was die Auflagen angeht, kommt es letztlich auf das Engagement an. The Standardausgabe (€49.99) ist ein guter Einstieg, wenn Sie sich unsicher sind. Aber das Premium-Edition (€69.99) ist langfristig die klügere Anschaffung – man bekommt beide DLCs, 1,000 Mitwirkende für Community-Inhalte sowie Kosmetik und Extras.

Da es zukünftige Erweiterungen umfasst, Das ist die beste Art, alles zu erleben, was die Galaxis zu bieten hat. Wenn du auf dem PC spielst und nicht das komplette Paket möchtest, entscheide dich für das Zerschmetterter RaumErweiterung.

Das Gute, das Schlechte und Bethesda

Wenn man die drei Jahre voller Hype und Diskussionen, die dem vorausgingen, einmal beiseite lässt Starfield PS5 Wenn man es genau betrachtet, bleibt einem letztlich ein sehr vertrautes Bethesda Game Studios Erfahrungen – im Guten wie im Schlechten.

Besondere Stärken: Es bietet Bethesdadie bisher besten Schusswechsel und das bisher beste Schiffsbau-Erlebnis.

Der Kampf ist ganz einfach Bethesda’s das ausgereifteste Werk. Hier braucht man keine Krücke à la VATS; die Schusswechsel reagieren direkt, die Waffen fühlen sich unterschiedlich an, und die Gefechte in der Schwerelosigkeit sind ein echtes Highlight.

Wenn du gerade nicht am Schießen bist, wirst du wahrscheinlich Stunden in der Schiffbau-Suite verbringen. Sie bietet ein hohes Maß an individueller Anpassung Das sorgt dafür, dass sich Ihr Schiff wie ein echtes Zuhause inmitten der Sterne anfühlt.

Das wahre Geschichtenerzählen findet jedoch statt in die Fraktions-Questreihen. Ganz gleich, ob Sie die Karriereleiter der UC Vanguard, sich im Unternehmensalltag zurechtzufinden, wo hinterhältige Machenschaften an der Tagesordnung sind Ryujin Industriesoder das Ausführen von Aufträgen für die Crimson Fleet, das istBethesdaseine fesselndsten Texte seit Jahren.

Kombinieren Sie das mit dem Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde-Punk-Ästhetik und das Neue X-Tech System für legendäre Ausrüstung, und die Atmosphäre wird unglaublich stimmig; besonders an handgefertigten Schauplätzen, an denen das Storytelling durch die Umgebung die Hauptrolle spielt.

Was fehlt: Der „Raum“ zwischen den Sternen.

Noch etwas, das ich in meinem Starfield PS5 Das Fazit lautet, dass trotz der massiven Freie FahrspurenAktualisierung,Die größte Schwäche des Spiels ist nach wie vor sein prozeduraler Umfang. Die Erkundung außerhalb der großen Zentren wirkt nach wie vor etwas dürftig; auf prozedural generierten Planeten stößt man häufig auf sich wiederholende Sehenswürdigkeiten und leere Abschnitte.

WährendCruise-Modus vermittelt das Gefühl, dass Sternensysteme enger miteinander verbunden sind, Du wirst weiterhin zahlreiche Ladebildschirme sehen, wenn du zwischen den Systemen wechselst oder landest. Die Fraktionen sind zwar großartig, doch im Vergleich dazu wirkt die Hauptgeschichte eher unscheinbar. Sie ist ein schwacher Anreiz für eine derart gewaltige Reise.

Wenn du dich für die PS5Version,beachten Sie technische Hürden. Sowohl die Basiskonsole als auch die PS5 Pro In dicht bebauten Städten wie New Atlantis kommt es zu Einbrüchen bei der Bildrate. Es ist ein hervorragendes Rollenspiel, bei dem man sich jedoch mit seiner Unebenheit abfinden muss.

Mein Gesamtfazit zu „Starfield“ für PS5: Eine Galaxie, die endlich hält, was sie verspricht

Enebameter 8/10

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Also, ist dasPS5 Ist diese Version endlich die ultimative Spielweise? Die kurze Antwort nach meiner Starfield PS5 Die Antwort lautet eindeutig „Ja“, vorausgesetzt, man weiß genau, worauf man sich einlässt.

Es erwartet dichein wirklich lohnendes Spielerlebnis wenn du dich nach komplexen Spielsystemen sehnst, dich für fraktionsbasierte Geschichten begeisterst und dich stundenlang in der Anpassung von Raumschiffen verlieren kannst.

Aber wir müssen die Erwartungen ehrlich einschätzen – wenn Sie auf der Suche nach “Skyrim „im Weltraum“ mit nahtloser, organischer Erkundung bis an alle Horizonte – da wirst du enttäuscht sein. Starfield ist ein Spiel voller sorgfältig ausgewählter, handgefertigter Meisterwerke, die oft durch Menüs und Ladebildschirme voneinander getrennt sind; man sollte schon vorher wissen, worum es bei dem Spiel eigentlich geht.

Vorteile Nachteile ✅Kämpfe, die es wirklich in sich haben: Die Schusswechsel sind rasant wie nie zuvor, mit unverwechselbarem Waffenfeedback und Kämpfen in der Schwerelosigkeit, die jedes Entern zu einem Nervenkitzel mit hohem Einsatz machen ✅Endlich Raumfahrt: The Freie Fahrspurenersetzt Menüs, die das Spielerlebnis stören, durch echte, spannende Flüge ✅Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden: Vergiss die Hauptquest; die Fraktionsgrenzen sind Bethesda„Sein scharfsinnigster Text seit Jahren, voller Entscheidungen, die wirklich zählen“ ✅Das Kaninchenloch des Schiffbaus: Es ist ein unglaublich umfangreiches, fesselndes System, mit dem man alles bauen kann – vom schnittigen Abfangjäger bis hin zur gewaltigen fliegenden Festung ✅NG+ richtig gemacht: Ein Neuanfang fühlt sich eher wie eine neue Entdeckung an als wie eine lästige Pflicht, vor allem mit dem Gerät zur Quantenverschränkung Deine Lieblingsausrüstung speichern ✅Vollständige Kontrolle über die Figur: Umfangreiche Fertigkeitsbäume, Überlebensmodifikatoren und die X-Tech Mit diesem System kannst du deinen Build genau auf deine Bedürfnisse abstimmen und so spielen, wie du es möchtest ❌ Das „Kopieren-Einfügen“-Problem: Städte sind zwar toll, doch prozedural generierte Planeten wirken, sobald der anfängliche Reiz des Neuen nachlässt, immer noch karg und eintönig ❌ Die Stadt stockt: In dicht bebauten Gebieten wie New Atlantis kommt es nach wie vor zu Einbrüchen bei der Bildrate; ein CPU-Engpass, der sogar Die Patches von 2026 können das Problem nicht vollständig beheben ❌ Eine langweilige Hauptgeschichte: Die Hauptgeschichte ist ziemlich belanglos; die wirklich unverzichtbaren Geschichten finden sich in den Questreihen der Fraktionen ❌ Reste vom Ladebildschirm: Cruise-Modus ist ein riesiger Gewinn, aber beim Springen zwischen Sternensystemen erscheint immer noch ein Übergangsbildschirm ❌ „Zerschmetterter Raum“ ist „na ja“: Der große DLC ist eher etwas für Kenner – er ist fokussierter als das Hauptspiel, wird aber nicht jedem gefallen ❌ Die Mod-Lücke: Der PC ist nach wie vor der König der individuellen Anpassung. Xbox hat zwar einige Fans, aber PS5 Die Spieler haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten

Für ErstnutzerPlayStation Spieler oder alle, die sich für das Starfield PS5 Proerweiterter Modus,Die Version von 2026 ist zweifellos das bislang ausgereifteste und umfassendste Konsolenerlebnis.

Ideal für: Fans von Science-Fiction-Rollenspielen, Liebhaber von Fraktionsquests, begeisterte Schiffsbauer und Neulinge PS5 Spieler, die beim ersten Mal gefehlt haben XboxFenster

Fans von Science-Fiction-Rollenspielen, Liebhaber von Fraktionsquests, begeisterte Schiffsbauer und Neulinge PS5 Spieler, die beim ersten Mal gefehlt haben XboxFenster Weniger geeignet für: Puristen der Erkundung, die ein nahtloses Erlebnis erwarten wie No Man’s Skyoder bereits vorhandenXbox Spieler, die ihren Spielstand nicht übertragen können

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Ein großer Schritt für Bethesda

Die Ankunft vonStarfield on PS5 Das wirkt weniger wie ein Schachzug des Unternehmens, sondern eher so, als würde die Galaxis endlich ihre Türen öffnen. Jahrelang war dies die Xbox Spiel, das du von der Seitenlinie aus verfolgt hast. Jetzt, mit dem Dunkle VerbindungenInhalt sind diese Hindernisse beseitigt.

Mit Gaming-Ikonen wie Hallo bereits den Sprung zu PlayStation… die alten Konsolenkriege wirken wie längst vergangene Geschichte. Es geht nicht mehr darum, etwas zu verpassen; heute ist es Starfield für PS5 vs Xbox Series XDebatteEs geht eigentlich nur darum, welcher Controller sich in der Hand besser anfühlt während du dich im Orbit im Luftkampf befindest. Team DualSense and Xbox sowohl Veteranen als auch Neulinge sehen endlich dieselben Sterne.

Wenn Sie neu bei der Installierte Systeme, keine Sorge: Du kommst nicht zu spät zu einem Spiel, das schon am Ende ist. Stell dir das einfach so vor, als wäre es das Wie ein DracheReihe;Es ist ein riesiges, lebendiges Universum, das immer weiter wachsen wird.

WährendBethesda ist damit beschäftigt, sich etwas auszudenken The Elder Scrolls VI, sie haben deutlich gemacht, dass Starfield ist ein fester Bestandteil ihres Programms. Zwischen den bahnbrechenden Freie Fahrspuren Angesichts dieses Updates und der Umstellung auf Veröffentlichungen in derselben Woche für alle ist die Botschaft klar: Den Stars ist es egal, welche Hardware du verwendest.

Den besten Ausgangspunkt für Ihre Reise finden Sie, indem Sie die StarfieldSammlung zuEibe, wo jede Edition und jeder DLC startklar ist. Von erfahrenen Entdeckern bis hin zu denen, die zum ersten Mal ins Cockpit steigen, Die endgültige Fassung dieser Science-Fiction-Odyssee ist endlich für uns alle da.

Häufig gestellte Fragen