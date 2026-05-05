Die 12 besten Spiele wie Skyrim für eingefleischte RPG-Fans

Fast jeder Gamer sucht nach Spielen wie Skyrim mindestens einmal, nachdem man es gespielt hat. Das versteht sich natürlich von selbst, wenn man bedenkt, was für ein Meisterwerk dieser Generation das ist Skyrim ist es zumindest für alle Fans von Open-World-RPGs da draußen. Einfach gesagt, Nichts hat das Verlangen, ganz in eine magische Fantasiewelt einzutauchen, so sehr gestillt wie dieses Spiel .

Selbst die schärfsten Kritiker von Bethesda werden Ihnen heutzutage sagen, dass Skyrim war seiner Zeit weit voraus und hat den Goldstandard dafür gesetzt, wie moderne AAA-Open-World-RPGs aussehen sollten. Es ist so kultig und zeitlos, dass Zehntausende Allein auf Steam spielen noch heute – mehr als ein Jahrzehnt später – immer noch Spieler dieses Spiels. Das sind mehr Spieler als bei manchen aktuellen Live-Service-Spielen!

Nun, für alle unter euch, die noch auf der Suche nach Spielen wie Skyrim Wenn du auf der Suche nach einem neuen epischen Abenteuer bist, kannst du deine Suche hier beenden.

Hier zeige ich euch die besten Titel, die mir im Laufe der Jahre begegnet sind und die ich selbst gespielt habe, während ich mich auf dieser Reise befand – als großer Skyrim Ein Fan, der immer auf der Suche nach tollen Alternativen zu dem Spiel ist, mit dem ich quasi aufgewachsen bin.

Top-Auswahl: Spiele wie Skyrim

Skyrim Es ist schwer, diesem Titel gerecht zu werden, aber wenn ich sieben Spiele auswählen müsste, die mir am ehesten dieselbe fesselnde und fantastische Atmosphäre vermitteln wie dieses „Elder Scrolls“-Spiel, wären dies meine Favoriten:

1. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – bietet phänomenale Erkundung in einer offenen Welt, eine fesselnde Handlung und unzählige Nebenquests, deren Tiefe nur von Titeln wie Skyrim übertroffen wird.

2. Dragon’s Dogma 2 (2024) – ein eher auf Action und Kämpfe ausgerichtetes Open-World-Fantasy-RPG, das dasselbe „Drachen, Klingen und Magie“-Thema aufgreift wie Skyrim.

3. Fallout 4 (2015) – im Grunde ein postapokalyptisches „Skyrim“, das vom selben Entwickler stammt und über klassische Quest- und Erkundungssysteme im Bethesda-Stil verfügt.

4. Elden Ring (2020) – ein Meisterwerk im Souls-Stil mit offener Welt, das in Sachen Anpassungsmöglichkeiten, Monsterdesign und Gesamtatmosphäre sogar mit Skyrim mithalten kann.

5. Baldur’s Gate 3 (2023) – ein storylastiges CRPG, das genau das Richtige für dich ist, wenn du sowohl ein Skyrim-Fan bist als auch High-Fantasy-Elemente im DnD-Stil magst.

Damit kennst du nun meine absoluten Must-Play-Titel für alle Skyrim Fans, die nach ähnlichen Spielen suchen. Wenn dir jedoch keines davon gut genug erscheint, dann bleib einfach dran – weiter unten habe ich noch fünf weitere Spiele, die dich vielleicht umhauen werden!

Die 12 besten Spiele, die Skyrim ähneln

Skyrim ist zweifellos eines der besten Spiele aller Zeiten, und tatsächlich sind alle Titel, die ihr in diesem Abschnitt findet, für sich genommen schon unglaubliche Spiele, wobei jedes einzelne mehrere Elemente aufweist, die Skyrim zu dem legendären RPG-Kraftpaket gemacht haben, das es heute ist.

Eine riesige offene Welt, unterhaltsame Spielmechaniken, fesselnde Nebenquests, unvergessliche NPCs, unzählige einzigartige Gegner und eine packende Geschichte. Das sind die Elemente, die Skyrim dieser unwiderstehliche Charme, der einen stundenlang spielen lässt. Seien Sie versichert: Sie werden feststellen, dass genau dieser Charme auch in den folgenden Spielen steckt, sodass man leicht Skyrim Ich bin total begeistert!

Vergessen wir das einfach Skyrim Dein Juckreiz, oder?

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 10/10 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Series S, Xbox One, Nintendo Switch, GeForce Now, Microsoft Windows 2015

Den Anfang unserer Liste macht The Witcher 3: Wild Hunt – ein Open-World-RPG-Meisterwerk, das sich nur mit den größten Titeln des Genres messen kann. Es ist von Anfang bis Ende ein storylastiges, actionreiches Erlebnis und ein absolutes Muss für jeden Skyrim Fans da draußen.

Dieses Meisterwerk von CD Projekt RED weist viele Ähnlichkeiten mit Skyrim, wie zum Beispiel eine riesige Weltkarte, die man frei erkunden kann, jede Menge abwechslungsreiche Nebenmissionen, die einen auf Trab halten, eine solide Grafik, die sich sogar mit einigen modernen Titeln messen kann, und eine verzweigte Handlung, die den Wiederspielwert erhöht.

Auch wenn Sie kein Fan von Skyrim, würde ich sagenThe Witcher 3 ist ein beeindruckendes Spiel, das man mindestens einmal gespielt haben sollte, denn es gehört einfach zu den besten Rollenspieledie je veröffentlicht wurden.

2. Dragon’s Dogma 2

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 8/10 PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, GeForce Now, Microsoft Windows 2024

Dragon’s Dogma 2 ist vielleicht das Spiel, das Bethesda am nächsten kommt Skyrim thematisch, da sich beide um Drachen und deren starken Einfluss auf die Handlung beider Spiele drehen. Nicht nur das, sondern Dragon’s Dogma 2Auch das Charaktererstellungs-, Anpassungs- und Erkundungssystem erinnert stark an Skyrims.

Hier kannst du bei der Erstellung eines neuen Charakters aus einer Vielzahl von menschlichen und halbmenschlichen Rassen wählen, ihn mit allerlei cooler Waffen und Rüstungen ausstatten und ihn dann losschicken, um in einer weitläufigen, offenen Welt Story-Missionen zu erfüllen, während du im Laufe deines Abenteuers Monster, Halbmenschen und Menschen gleichermaßen niedermetzelst.

Natürlich dürfen wir den großen, bösen Drachen nicht vergessen, den man am Ende des Spiels besiegen muss. Kommt dir das bekannt vor? Falls es noch nicht offensichtlich ist, Dragon’s Dogma 2 sollte in die Bestenliste aufgenommen werden Open-World-Spiele any Skyrim oder für jeden „Elder Scrolls“-Fan, der sich danach sehnt, ein High-Fantasy-Spiel zu erleben, in dem Drachen, Magie und das klassische „Auserwählter“-Motiv im Mittelpunkt stehen.

3. Fallout 4

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 8/10 Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now 2015

Wenn wir über Spiele wie Skyrim, das dürfen wir natürlich nicht auslassen Fallout 4, ein weiteres legendäres Rollenspiel von Bethesda Game Studios, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die vom nuklearen Fallout verwüstet wurde.

Klar,Fallout 4 ist zwar keine mittelalterliche Fantasy-Geschichte, die in einer Welt voller Drachen, Zauberer und Trolle spielt, aber sie gehört dennoch zu den die besten FPS-Spiele Ich würde es Fans der Elder-Scrolls-Spiele empfehlen, denen es nichts ausmacht, eine etwas andere Variante von Skyrim.

Da es von Bethesda mit derselben Engine entwickelt wurde, die auch für die Erstellung von Skyrim (Creation Engine), Fallout 4 weist ein ähnliches Weltdesign, Anpassungssystem, Kampfsystem und Questsystem auf.

Und obwohl ich persönlich die Geschichte von Fallout: New Vegas aus jedem Fallout-Titel das Beste herauszuholen, das lässt sich nicht leugnen Fallout 4 ist in jeder Hinsicht eine Verbesserung gegenüber jedem einzelnen Titel der Serie, der zuvor erschienen ist. Es ist zweifellos ein Muss für Spieler, die sich für fesselnde Geschichten in einer postapokalyptischen Welt voller Hochspannung begeistern, also verpasst es nicht – Skyrim Fan oder nicht.

4. Elden Ring

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 10/10 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Series S, Xbox One, Microsoft Windows 2022

Lust auf ein anspruchsvolleres Open-World-Fantasy-RPG mit einer noch größeren Auswahl an Gegnern und Bossen, die es zu besiegen gilt? Elden Ring ist die Lösung für dein Problem – oder vielleicht der Beginn deiner Albträume, wenn du kein Fan von Soulslike-Spielen bist, bei denen man einfach gut sein muss.

Elden Ring has atemberaubende Grafiken im mittelalterlichen Fantasy-StilgleichSkyrim hat, ganz zu schweigen von Unzählige Anpassungsmöglichkeiten, die verschiedene Kampfstile ermöglichen. Hinzu kommt, dass die meisten Drachen in Elden Ring Auch die Lore waren schon immer absolute Plagegeister, die es verdient hätten, ordentlich in den Hintern getreten zu werden, also behältst du im Grunde deinen Status als Drachengeborener, wenn du zu diesem Spiel wechselst.

Bitte beachten Sie, dass der größte Unterschied zwischen den beiden darin besteht, dass Elden Ring bietet ein komplexeres Kampfsystem, das oft sehr anspruchsvoll sein kann. Dennoch würde ich empfehlen, Skyrim Wenn ich eine Liste erstellen würde von Spiele wie Elden Ring stattdessen, wenn man bedenkt, wie ähnlich sich die beiden Spiele abgesehen von ihrem Schwierigkeitsgrad sind.

5. Baldur’s Gate 3

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 10/10 PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, GeForce Now, Microsoft Windows, Mac-Betriebssysteme 2023

Skyrim hat eine fantastische Hintergrundgeschichte und eine großartige übergreifende Handlung, aber meiner Meinung nach, Baldur’s Gate 3 hat es drauf und übertrifft viele andere Top-RPGs, wenn es um die reine Erzählkunst geht. Schließlich handelt es sich um ein auf D&D basierendes Spiel, das viel aus dem reichhaltigen Mythos und den Regelwerken der Reihe schöpft.

Eine großartige Erzählung ist nicht alles Baldur’s Gate 3 hat aber auch seine Vorteile. Es hat außerdem atemberaubende Grafik, phänomenale Sprachausgabe, unterhaltsame RPG-Mechaniken und ein strategisches rundenbasiertes Kampfsystem Das macht das Spiel mit Magie irgendwie unterhaltsamer als bei den üblichen Hack-and-Slash-RPGs in der Third- oder First-Person-Perspektive.

Genau wie einige der besten Strategiespiele, Baldur’s Gate 3 ist vielleicht nicht ganz so temporeich wie Skyrim, aber es ist trotzdem ein absolutes Muss für The Elder Scrolls Fans dank seiner äußerst interaktiven Kämpfe und fesselnden Rätsel.

6. Kingdom Come: Deliverance

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 9/10 PlayStation 4, Switch, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Amazon Luna 2018

Hast du die üblichen Fantasy-RPGs satt? Dann kann ich dir dieses Spiel auf jeden Fall empfehlen Kingdom Come: Deliverance von Warhorse Studios, da es bietet denselben mittelalterlichen Charme der alten Schule, der Skyrim ohne all die üblichen Fantasy-Spielereien.

Einfach ausgedrückt,Kingdom Come: Deliverance bietet dir ein authentischeres Rollenspielerlebnis, das auf realen historischen Ereignissen basiert. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines einfachen Dorfbewohners, der sich im Mittelalter auf die Reise begibt, um ein knallharter Ritter zu werden.

Obwohl es als bescheidenes Kickstarter-Projekt begann, halte ich es für eines der besten Mittelalterspiele, die es gibt – und ich habe schon viele gespielt. Es hat Tolle Grafik, eine fesselnde und historisch korrekte Handlung, klassische RPG-Mechaniken und ein anspruchsvolles, aber auch lohnendes Kampfsystem.

Ach ja, und habe ich schon erwähnt, dass es eine mit Spannung erwartete Fortsetzung das ein verbessertes Kampfsystem und eine größere, detailreichere offene Welt verspricht? Mehr muss man dazu nicht sagen.

7. The Elder Scrolls IV: Oblivion

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 8,5/10 PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming 2006

Skyrim wäre nicht der Schwergewichtler, der es heute ist, ohne The Elder Scrolls IV: Oblivion, wasa zeitloser Klassiker und ein ein eigenständiger, äußerst erfolgreicher Teil der Elder Scrolls-Reihe. Tatsächlich ist ein Grund dafür, dass Skyrim Der Grund, warum dieses Spiel schon lange vor seiner Veröffentlichung so hochgejubelt wurde, liegt darin, wie gut es ist.

Wenn du also nach dem Spiel suchst, das Skyrim, dann sind Sie hier genau richtig, Vergessenheitist der Titel, den du so schnell wie möglich spielen möchtest. Schließlich stammt er nicht nur vom selben Entwickler, sondern spielt auch im selben Universum wie Skyrim in der die Handlung spielt, da beide Spiele ja zur „Elder Scrolls“-Reihe gehören.

Lass dich außerdem nicht von der veralteten Grafik davon abhalten, das Spiel auszuprobieren. Da SkyrimAls Nachfolger von (d. h. eines der am häufigsten modifizierten Spiele aller Zeiten) gibt es unzählige Mods zur Grafikverbesserung, mit denen du Vergessenheitdie Grafik etwas ansprechender, falls dir das ein Problem bereitet.

8. The Legend of Zelda: Atem der Wildnis

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 10/10 Nintendo Switch, Wii U 2017

Als Nächstes haben wir einen absoluten Knaller, der exklusiv für die Konsole erscheint und The Legend of Zelda: Atem der Wildnis, das ich allen wärmstens empfehlen kann Skyrim „Addicts“ und dessen Fortsetzung The Legend of Zelda: Tränen des KönigreichsKurz gesagt, diese Spielreihe bietet alles, was man sich von einem Fantasy-Abenteuerspiel mit offener Welt wünscht, und noch mehr.

Als langjähriger Nintendo-Fan (und Kritiker) bin ich der Ansicht, dass Breath of the Wild ein absolutes Muss – nicht nur, weil es dieselbe RPG-Magie einfängt wie Skyrim sondern auch, weil es eine atemberaubende offene Welt voller Abenteuer, Entdeckungen und Freiheit bietet.

Normalerweise meide ich aus Prinzip Titel, die exklusiv für eine bestimmte Konsole erscheinen, aber Breath of the Wild war so gut, dass ich diese Regel gebrochen habe. Es ist einfach so außergewöhnlich.

9. Dragon Age: Inquisition

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 8/10 PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Microsoft Windows 2014

Diese Liste wäre auf keinen Fall vollständig, ohne einen „Dragon Age“-Titel zu erwähnen, und hier haben wir Dragon Age: Inquisition um dem abzuhelfen. Genau wie seine Vorgänger ist es ein storylastiges Rollenspiel mit reichhaltiger Hintergrundgeschichte, in dem du in aller Ruhe Quests absolvieren kannst, während du die riesige Welt erkundest und unterwegs gemeinsam mit deiner Gruppe alle möglichen Monster besiegst.

Natürlich ist es, wie bei den meisten Bioware-Spielen, das, was mir am besten gefällt an Dragon Age: Inquisition ist, wie gut die meisten Dialoge und die Handlung gelungen sind. Für mich persönlich ist dies das letzte Bioware-Spiel, das mir einen Eindruck von den goldenen Zeiten der „Dragon Age“- und „Mass Effect“-Reihen vermittelt hat.

Wenn du dich dazu hingezogen fühlst ein dialoglastiges Fantasy-Rollenspiel, in dem manche deiner Entscheidungen langfristige Folgen haben… dann ist es ein Kinderspiel, dieses Spiel auf deine Spieleliste zu setzen!

10. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 8/10 PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows 2012

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist vielleicht nicht so bekannt wie die meisten der hier aufgeführten Spiele, aber lass dich davon nicht täuschen – das ist ein unterschätzter, aber beliebter Kultklassiker das eine herausragende Geschichte, ein umfangreiches Hintergrunduniversum, großartige Charaktere und ein fesselndes, arcadeartiges Kampfsystem bietet.

Noch einmal: Wenn du ältere Spiele einfach wegen ihrer veralteten Grafik nicht magst, dann mach dir keine Sorgen – Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist eigentlich eine überarbeitete Version des Originalspiels und verfügt über eine verbesserte Grafik, die dem „modernen“ Geschmack entspricht.

Im Ernst, probier dieses Spiel doch mal aus, wenn du gerne in RPGs mit umfangreichen Inhalten auf Entdeckungsreise gehst, wie zum Beispiel Skyrim. Du wirst es nicht bereuen!

11. Sternenfeld

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 7,5/10 Xbox Series X und Series S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Microsoft Windows 2023

Hast du dich schon mal gefragt, was Skyrim wie das wohl im Weltraum wäre? Nun, Bethesda hat uns die Antwort darauf gegeben, indem es Starfield, ein Science-Fiction-Rollenspiel, das in einer fernen Zukunft spielt, in der Raumfahrt alltäglich ist. Hier gibt es zwar keine Drachen, doch sowohl riesige als auch mikroskopisch kleine Außerirdische durchstreifen das Universum, in dem sich dein Abenteuer abspielt.

In Starfield, kannst du nicht nur eine Karte erkunden, sondern entdecken über 1.000 Planeten und Monde, indem du dein vollständig anpassbares Raumschiff auf ihnen landestZugegeben, die meisten dieser erkundbaren Himmelskörper sind öde und bieten außer dem Sammeln von Ressourcen kaum Möglichkeiten zur Interaktion für den Spieler, aber es ist trotzdem ein ziemlich beeindruckendes Feature.

Wenn du es schätzt, dich in einer weiten, offenen Welt frei zu bewegen, und es dir tatsächlich Spaß macht, dich von allerlei seltsamen Monstern und zufälligen Ereignissen ablenken zu lassen, während du Quests für die Hauptgeschichte absolvierst, dann probier doch mal Starfield (auch bekannt alsSkyrim: Space Edition) einmal ausprobieren.

12. The Elder Scrolls Online

Unsere Bewertung Plattformen Erscheinungsjahr 8,5/10 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S 2014

Wenn du genug von Einzelspieler-Spielen hast, aber trotzdem Skyrim unwiderstehlich – wie wäre es dann mit einem MMO von Bethesda, das denselben Mythos, dieselben Themen, dieselbe Geschichte und denselben Spielstil aufgreift wie Skyrim? EingabeThe Elder Scrolls Online, wasdas Spiel der Wahl, wenn du eine Online-Multiplayer-Version von Skyrim.

Auch wenn du eher auf Einzelspieler-Spiele stehst, würde ich dir trotzdem empfehlen, TESO schlicht und einfach, weil es auch eines der einspielerfreundlichsten MMORPGs auf dem Markt ist. Man kann die Story-Quests in diesem Spiel komplett alleine durchspielen, was ein echter Genuss ist, wenn man bedenkt, wie großartig die meisten Story-Kapitel sind – egal, ob es sich um DLC-Inhalte handelt oder nicht.

Es ist offensichtlich, dass Vergessenheit, Skyrimsowie alle anderen „Elder Scrolls“-Titel hat thematisch viel zu diesem Spiel beigetragen, weshalb es meine erste Wahl ist, wenn du Lust auf ein Spiel mit einer reichhaltigen Hintergrundgeschichte und starkem Fantasy-Charakter hast, wie Skyrim das du auch gemeinsam mit anderen Spielern genießen kannst.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt Skyrim am meisten?

The Elder Scrolls IV: Oblivion ist das Spiel, das Skyrim in Bezug auf das allgemeine Gameplay und die Hintergrundgeschichte am ähnlichsten ist. Außerhalb der „Elder Scrolls“-Reihe von Bethesda Dragon’s Dogma 2 and The Witcher 3: Wild Hunt beide gelten als die besten Skyrim-Alternativen.

Ist Oblivion größer als Skyrim?

Vergessenheitist größer alsSkyrim was die Kartengröße angeht, sodass die Spieler eine 51 Quadratkilometer Karte im Vergleich zu Skyrim’s 37 Quadratkilometer, wobei alle DLC-Karten in beiden Spielen enthalten sind.

Ist „Elden Ring“ von „Skyrim“ inspiriert?

Keiner der kreativen Köpfe hinter Elden Ring hat ausdrücklich erklärt, dass es von Skyrim. Trotzdem, Elden Ring weist einige Eigenschaften auf, die Skyrim so legendär gemacht haben, wie zum Beispiel fantastische Kartendesigns, eine unvergessliche Besetzung an NPCs und eine hervorragende Charakteranpassung.

Ist „The Witcher 3“ umfangreicher als „Skyrim“?

The Witcher 3: Wild Huntliegt bei350% größer als Skyrim. „The Witcher 3“ Die Karte ist auf etwa 136 km², währendSkyrimbefindet sich in37 Quadratkilometer.