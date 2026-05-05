Die 8 besten Spiele im Stil von RuneScape für 2025

Wenn es um Action-RPGs für den PC geht, scheint die Auswahl schier unendlich zu sein, und man verliert sich leicht in der Flut der Möglichkeiten. Bei diesen Spielen geht es darum, in epische Welten einzutauchen, fesselnde Geschichten zu erleben und sich in intensiven Kämpfen zu beweisen. Sie ermöglichen es dir, deine Reise selbst zu gestalten, wichtige Entscheidungen zu treffen und ganz in die Fantasiewelt einzutauchen.

Ich habe eine Liste mit Action-RPGs zusammengestellt, die sich durch ihr unterhaltsames Gameplay, spannende Handlungsstränge und atemberaubende Grafik auszeichnen.

Während du dir diese Spiele ansiehst, habe ich auch ein paar Tipps zusammengestellt, wo du die besten Angebote findest, damit du dein Spielerlebnis in vollen Zügen genießen kannst, ohne dein Budget zu sprengen. Bei dieser großen Auswahl ist definitiv für jeden etwas dabei, der sich in sein nächstes Abenteuer stürzen möchte.

Our Die besten Empfehlungen für Spiele wie RuneScape

Spiele wie RuneScape bieten diese fesselnde Mischung aus Schleifen, ErkundungundGemeinschaftdas die Spieler immer wieder zurückkommen lässt. Wenn du auf der Suche nach ähnlichen Abenteuern bist, findest du hier eine Liste mit 8 Spielen, die den Charme von RuneScape einfangen:

World of Warcraft (2004) – Begib dich auf epische Abenteuer in Azeroth, einer weitläufigen und fesselnden Welt mit einer facettenreichen Geschichte und spannenden Erweiterungen. The Elder Scrolls Online (2014) – Erkunde den weitläufigen Kontinent Tamriel mit tiefgründigen Handlungssträngen und der Freiheit einer offenen Welt. Neue Welt: Ewigkeit (2024) – Entdecke eine übernatürliche Insel voller Möglichkeiten zum Sammeln von Ressourcen, zum Herstellen von Gegenständen und zu groß angelegten PvP-Kämpfen. Neverwinter (2013) – Tauche ein in ein von D&D inspiriertes MMORPG mit storybasierten Quests und actiongeladenen Kämpfen. Black Desert Online (2014) – Tauche ein in atemberaubende Grafik und rasante Kämpfe in einer nahtlosen offenen Welt.

Jedes dieser Spiele bietet eine einzigartige Variante des Klassikers Massively Multiplayer Online-Rollenspiel Formel. Lies weiter und finde heraus, welche am besten zu deinem Spielstil passt und vielleicht zu deiner nächsten virtuellen Leidenschaft wird.

8 Spiele, die RuneScape ähneln Um das MMO-Fieber zu stillen

In Spielen wie RuneScape fühlen sich selbst die seltsamsten Dinge wichtig an. Digitale Steine abbauen? Das ist befriedigend. Fantasiewesen jagen? Seltsam aufregend. Das ist der Zauber des Genre der Massively Multiplayer Online-Rollenspiele– es verwandelt das Alltägliche in epische Abenteuer. Und irgendwie fühlt sich das Grinden nicht wie eine lästige Pflicht an; es fühlt sich an, als würde man mit jedem Levelaufstieg im Leben gewinnen. Und seien wir ehrlich: Wer liebt nicht ein bisschen Ruhm, Beute und ein Grind, das einen immer wieder zurückkommen lässt?

Jedes dieser acht Spiele hat seine ganz eigene Note und vermittelt dennoch dieses nostalgische Old-School-Feeling RuneScape Stimmung. Lust auf endlose Erkundungen und eine Fantasy-MMORPG-Welt? Diese Spiele sind genau das Richtige für dich. Brauchst du Grafiken, die so atemberaubend sind, dass sie die Realität langweilig erscheinen lassen? Manche Spiele sind im Grunde nur dazu da, um zu beeindrucken. Verbringst du lieber Stunden mit Basteln und Chatten? Manche Spiele fühlen sich an wie virtuelle Treffpunkte. Und wenn du in eine Geschichte eintauchen möchtest, die so fesselnd ist, dass du die Zeit vergisst – klingt das nach deinem Ding? Dann bist du hier genau richtig. Das sind nicht nur Spiele – es sind alternative Leben, die nur darauf warten, deinen Zeitplan durcheinanderzubringen.

Warum liebe ich dieses Genre?Es ist das unerwartetes Chaos. In einem Moment erledigst du Quests im Alleingang, im nächsten befindest du dich in einem Raid mit Fremden, die Anweisungen brüllen, die keinen Sinn ergeben. Wenn du dich jemals in das klassische RuneScape vertieft hast oder davon geträumt hast, eine riesige Welt voller Abenteuer zu erkunden, werden dir diese Spiele wieder vor Augen führen, warum MMORPGs die perfekte Flucht aus dem Alltag sind.

1. World of Warcraft [Ideal für Fans von MMORPGss]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2004 Blizzard Entertainment

World of Warcraft ist das legendäre MMORPG, das die Messlatte für einige der besten Spiele Open-World-Spiele weiter. Wenn du schon einmal gespielt hast RuneScape und dachte: „Das könnte noch größer werden“, dann WoW Hier kannst du eine wahrhaft riesige Welt erleben. Du wirst stundenlang in Azeroth versinken, Quests absolvieren, an riesigen Raids teilnehmen und atemberaubende Landschaften erkunden.

Der Zauber vonWoW Es zieht einen einfach in seine Welt hinein, mit unzähligen Charakteren und Geschichten, die einem das Gefühl geben, ein Teil davon zu sein. Es ist eine Mischung aus Einzelspieler- und Mehrspieler-Abenteuern, und jeder Moment fühlt sich wichtig an.

Egal, ob du gemeinsam mit deinen Freunden gegen Feinde kämpfst oder einfach nur die vielen Details der Welt genießt, WoW bietet für jeden etwas. Neulinge fühlen sich vielleicht anfangs etwas verloren, aber die alten Hasen? Die wissen, dass dieses Spiel nicht ohne Grund ein Klassiker ist.

2. The Elder Scrolls Online [Ideal für Abenteurer]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2014 ZeniMax Online Studios

In einem Spiel wie diesem kann man sich völlig verlieren The Elder Scrolls Online Stundenlang, ohne es überhaupt zu merken – glaubt mir, das ist mir öfter passiert, als ich zugeben möchte. Es geht nicht nur darum, eine Geschichte zu Ende zu spielen; es geht darum, das Spiel zu überstehen. Tamriel wirkt so real, dass man sich beim Durchstreifen dieser riesigen Welt, beim Treffen mit zufälligen NPCs und beim Kämpfen fühlt, als würde man in ein Märchen eintauchen. Klar, es gibt viel Grinding, aber man hat trotzdem das Gefühl, auf etwas Größeres hinzuarbeiten.

Das Schöne an „The Elder Scrolls Online“ ist die Fülle an Informationen, die weitläufige Welt und die Vielzahl an Entdeckungsmöglichkeiten. Es ist eines der Die besten RPG-Spiele – Du kannst deinen eigenen Weg gehen, an riesigen PvP-Schlachten teilnehmen oder dich in unzähligen Solo-Quests verlieren. Und das Beste daran? Es geht nicht nur ums Grinden. Es geht darum, Teil der Geschichte zu sein. Hier ist für jeden etwas dabei – egal, ob du gerne Monster besiegst oder einfach nur die Umgebung genießt. Wenn du Mythologie, Open-World-PvP und Fantasy-MMORPGs magst, ist das Spiel genau das Richtige für dich.

3. Neue Welt: Ewigkeit [Ideal für Fans des Überlebensmodus]]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS5, Xbox Series X/S 2024 Amazon Games Orange County

Dies ist einein fesselndes Abenteuerspiel das dich auf eine riesige, übernatürliche Insel versetzt, die voller Gefahren, Geheimnisse und unendlicher Entdeckungsmöglichkeiten steckt. Wenn du actiongeladene Kämpfe, umfangreiche Handwerkssysteme und groß angelegte PvP-Schlachten liebst, hat dieses Spiel jede Menge zu bieten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen MMOs kommt es bei den Kämpfen auf die Fähigkeiten an, sodass Ausweichen, Blocken und das richtige Timing der Angriffe den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Die Welt von Aeternum ist voller Dungeons, Weltbosse und dynamischer Ereignisse, die jede Spielsitzung zu einem neuen Erlebnis machen. Ganz gleich, ob du dich mit Freunden in Expeditionen stürzt oder als Händler, Krieger oder Entdecker deinen eigenen Weg gehst – dieses Abenteuerspiel bietet dir unzählige Möglichkeiten, deine Spuren zu hinterlassen.

4. Neverwinter [Ideal für Story-Fans]]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2013 Cryptic Studios

Neverwinter versetzt dich direkt mitten ins Geschehen mit rasanten Kämpfen, die jeden Kampf zu einem echten Adrenalinkick machen. Wenn du den Nervenkitzel von Spielen wie RuneScape… dann ist das genau das Richtige für dich. Du tauchst in Dungeons ein, verbündest dich mit anderen und kämpfst dir deinen Weg zu epischer Beute frei. Es geht nicht nur darum, voranzukommen; es geht darum, sich wie ein Held zu fühlen, während du Monster besiegst und Quests abschließt.

Die Welt ist riesig, voller PvP-Zonen in der offenen Welt, und es ist immer etwas los. Egal, ob du Neuling oder Veteran bist – das Spiel bietet Herausforderungen, die dich fesseln werden. Du hast immer ein Ziel vor Augen, sei es Beute, Levelaufstieg oder einfach nur Spaß mit Freunden.

5. Black Desert Online [Am besten für die Grafik]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS4, Xbox One 2014 Pearl Abyss

Black Desert Onlineist einein Spiel wie RuneScape auf Steroiden. Wenn du die immer gleichen Abläufe satt hast und etwas suchst, das sich ein bisschen… auffälliger anfühlt, dann ist das genau das richtige Spiel für dich. Die Grafik? Wie ich bereits sagte: atemberaubend. Die Kämpfe? Intensiv. Und das Beste daran? Du kannst Stunden damit verbringen, deinen Charakter anzupassen – denn wer braucht schon das echte Leben, wenn man den perfekten digitalen Avatar erschaffen kann? Genau das macht es zu einem der besten Open-World-Spiele, die es gibt.

Klar, es fühlt sich immer noch vertraut an, aber die Welt ist riesig, und es gibt immer etwas zu tun. Ob Handel, PvP oder das Erkunden der riesigen offenen Welt, Black Desert Online weiß, wie man dich bei der Stange hält. Es ist perfekt für alle, die ihre Abenteuer gerne mit atemberaubender Grafik und knallharter Action genießen.

6. Wurm Online [Das beste Sandbox-Erlebnis]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC 2006 Code Club AB

Wenn du dich schon einmal in RuneScape, Wurm Online wird sich wie zu Hause anfühlen. Dieses Spiel vermittelt dasselbe Gefühl des Fortschritts durch das Sammeln von Ressourcen, das Errichten von Gebäuden und das Herstellen von Gegenständen – und das alles in einer riesigen offenen Welt. Du kannst deine eigenen Dörfer gründen, wilde Tiere zähmen und sogar die Landschaft umgestalten – kurz gesagt: die Welt ganz nach deinen Vorstellungen gestalten.

Die Bemühungen inWurm Online ist zwar real, aber es ist ein seltsam befriedigendes Gefühl, seinen eigenen Weg in einer Welt zu gehen, in der jede Handlung wichtig erscheint. Auch wenn die Grafik vielleicht etwas veraltet ist, lebt das Spiel von den Inhalten, die die Spieler selbst gestalten. Perfekt für Veteranen von RuneScape die das Sandbox-Feeling der alten Schule vermissen.

7. Diablo III [BIdeal für rasante Action]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, PS3, Xbox 360 2013 Blizzard Entertainment

Man könnte meinen, dass einer der größteTeufelSpiele würde nicht einmal annähernd RuneScape, aber hör mir mal zu. Wenn RuneScape Classic geht es darum, die Dinge langsam anzugehen, Diablo III legt noch eine Schippe drauf.

Genau wie bei anderen Spielen wie RuneScape bist du immer auf der Suche nach dem nächsten mächtigen Gegenstand oder einer neuen Fertigkeit, die du meistern kannst. Das Besondere daran? Es dreht sich alles um die Belohnungen. Wenn du gerne mächtige Ausrüstung sammelst, kommst du hier voll auf deine Kosten. Auch wenn du keine Ressourcen sammelst oder Tränke herstellst, ist der Kick, deinen Charakter zu verbessern und dich für Kämpfe mit anderen zusammenzuschließen, genauso fesselnd.

Bei diesem Spiel geht es nicht um eine tiefgründige Weltgestaltung, sondern darum, Gegner zu besiegen und alles einzusammeln, was sie fallen lassen – das macht es zu einer perfekten Abwechslung von RuneScape’s ein gemächlicheres Tempo. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Spiel mit rasanten Action-Szenen und Schatzsuche bist, Diablo III könnte genau das Richtige für dich sein.

8. Albion Online [Am besten geeignet für Handwerk und Community]]

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler PC, iOS (iPhone/iPad) 2017 Sandbox Interactive

Das hat mich ganz nostalgisch gemacht RuneScape Ich habe das Gefühl, etwas mehr Freiheit zu haben, meine eigene Rolle zu gestalten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich zum ersten Mal die von den Spielern getragene Wirtschaft kennengelernt habe: Erze abbauen, Ausrüstung herstellen und mich völlig in die Community vertiefen. Es ist wie ein riesiger digitaler Marktplatz mit einem Hauch mittelalterlicher Fantasie. Das Open-World-PvP sorgt für ein ständiges Gefühl von Gefahr und Spannung, aber man kann es auch ruhig angehen lassen, wenn man sich lieber auf das Handwerk und den Handel konzentrieren möchte.

Was zeichnetAlbion Online Was zeichnet es aus? Das Handwerkssystem gehört zu den fesselndsten, die ich je in einem MMORPG gesehen habe. Du kannst alles herstellen und verkaufen, von Waffen bis hin zu Rüstungen, und dabei dein eigenes Schicksal gestalten. Und dank der Freiheit, das Spiel ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten, gibt es immer etwas zu tun – egal, ob du ein PvP-Krieger oder ein Meisterhandwerker bist.

Egal, ob du ein erfahrener Spieler bist, der sich in die Handwerks- und Wirtschaftsaspekte des Spiels vertiefen möchte, oder ein Neuling, der bereit ist, sich in einer riesigen, offenen Welt durchzukämpfen – dieses Spiel ist genau das Richtige für dich.

Weitere MMORPGs – Die Spiele, die man nicht übersehen darf

Wenn du vorhast, mal etwas anderes auszuprobieren als Spiele wie RuneScape, ich hab’s für dich geregelt! Nachdem ich unzählige Stunden in einigen der fantastische MMORPG-SpieleHier sind drei, die die Branche und mein Gaming-Leben geprägt haben.

Guild Wars 2 (2012) Ich habe schon längst den Überblick verloren, wie viele Stunden ich in Guild Wars 2. Dieses Spiel ist mit seinem dynamischen Ereignissystem, bei dem keine Quest der anderen gleicht, ein Paradebeispiel für Innovation. In einem Moment verteidigst du ein Dorf gegen Eindringlinge, und im nächsten rettest du eine Horde Hühner vor … nun ja, vor welcher Katastrophe auch immer gerade droht. Guild Wars 2 hat vielleicht nicht denselben Ruf wie einige der alten Giganten, aber es ist definitiv eines der Die besten MMORPG-Spiele Probier es mal aus, wenn du Lust auf etwas Frisches hast.

Final Fantasy XIV (2013) Lassen Sie uns über Final Fantasy XIV – oder wie ich es gerne nenne: das Spiel, das sich tief in die Seele einprägt. Dieses MMORPG hat sich von einem Flop zu einem der besten Titel des Genres gewandelt, und seine riesige Spielergemeinde wächst stetig weiter. Klar, es bietet all das, was man von Final Fantasy erwartet – epische Schlachten, eine großartige Hintergrundgeschichte und einen Soundtrack, den man noch tagelang vor sich hin summt. Außerdem – ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es das Herz gebrochen, als Final Fantasy XIV öfter, als ich zugeben möchte.

Lost Ark (2022) Lost Ark Das musste einfach mal zur Schau gestellt werden, oder? Dieses actiongeladene, isometrische MMORPG hat die Welt mit seiner atemberaubenden Grafik und den Non-Stop-Kämpfen im Sturm erobert. Egal, ob du dich durch die Gegner kämpfst oder einfach nur die riesige Welt erkundest – es gibt immer etwas zu tun. Und vergessen wir nicht die unglaubliche Menge an Inhalten, die sie vom ersten Tag an reingepackt haben. Lost Ark macht keine halben Sachen – es ist wirklich eines der Die besten MMORPG-Spiele wenn du auf der Suche nach einem Nervenkitzel bist.

Diese Spiele sind vielleicht nicht alle nach deinem Geschmack, aber sie haben ihren Ruf nicht ohne Grund. Wenn du also auf epische Abenteuer, atemberaubende Erfolge und – seien wir ehrlich – jede Menge virtuelles Zeitvertreiben stehst, sind diese Titel deine Zeit wert.

Häufig gestellte Fragen

Um welche Art von Spiel handelt es sich bei RuneScape?

Es ist ein MMORPG, das einfach alles bietet – Quests, Handwerk, Farming und ein bisschen gutes altmodisches Grinden. Irgendwie bleibt es immer lohnenswert, egal wie viele Stunden man darin investiert.

Ist RuneScape immer noch beliebt?

Ja! Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, wimmelt es nur so von Spielern. Es ist, als wäre RuneScape nie gealtert – es ist mit der Zeit nur besser geworden und hat eine super engagierte Fangemeinde.

Welches Einzelspieler-Spiel ähnelt Runescape am meisten?

Wenn Sie auf der Suche nach derselben grenzenlosen Freiheit sind, The Elder Scrolls V: Skyrim ist der richtige Weg. Es ist so, als ob RuneScape ohne dass im globalen Chat ständig „Freundin zu verkaufen“ gepostet wird.

Gibt es ein Spiel wie RuneScape für die Konsole?

The Elder Scrolls Online ist wahrscheinlich die beste Wahl. Es bietet denselben endlosen Grind, eine riesige Welt und jede Menge Quests – nur ohne die Grand Exchange.

Welches Spiel ähnelt RuneScape am meisten?

Old School RuneScape, keine Frage. Aber wenn du offen für etwas Neues bist, findest du auf unserer Liste jede Menge Titel, die einen Blick wert sind!