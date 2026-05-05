Die 12 besten Spiele im Stil von Pokémon, die 2026 jeden Fan begeistern werden

Es ist leicht zu verstehen, warum so viele Menschen nach den besten Spielen suchen, die Pokémon. Es gibt nichts Schöneres, als Pokémon, gegen sie zu kämpfen und riesige Welten zu erkunden, als wärst du ein echter Poké-Meister. Doch im Jahr 2026 beschränkt sich das Format nicht mehr auf das „Fang sie alle“-Prinzip.

Die besten Spiele wie Pokémon die spannendsten Elemente übernehmen und gleichzeitig tiefgründigere Geschichten, innovative Entwicklungsmechaniken und intensivere Kampfsysteme bieten. Du wirst immer noch den Nervenkitzel erleben, seltene Kreaturen zu entdecken – nur ohne den sich ständig wiederholenden Grind.

Stell dir das so vor: Pokémon„s rebellische Cousins: vertraut genug, um sich wohlzufühlen, aber doch anders genug, um dich in ihren Bann zu ziehen. Bist du bereit, deine nächste Leidenschaft für das Monstertraining zu entdecken?

Our Die besten Empfehlungen für Spiele wie Pokémon

Ich weiß, dass du den immer gleichen „Fangen, Trainieren, Wiederholen“-Modus satt hast. Keine Sorge, ich habe die harte Arbeit bereits hinter mir – habe viel zu viel gespielt –, um Spiele wie Pokémon die tatsächlich etwas Neues bieten. Nachdem das nun gesagt ist, hier eine Liste einiger meiner Lieblingsspiele wie Pokémon:

Palworld (2024) – Eine chaotische Mischung aus Monster-Sammeln und Schießen. Ja, man kann mit seinen Monstern auf Dinge schießen. Digimon Story: Time Stranger (2025) – Pixel-Art-Nostalgie trifft auf zeitverzerrendes RPG-Chaos, in dem deine Digimon„Die Entwicklung hängt davon ab, in welcher Epoche du kämpfst.“ Kassetten-Monster (2023) – Monster plus Mixtapes ergeben Fusion-Battles – bei denen du dein Team buchstäblich neu zusammenstellst.

Hier sind einige der besten Spiele, die ähnlich sind wie Pokémon die etwas Einzigartiges zu bieten haben. Egal, ob du Nostalgie, Strategie oder einfach nur das Chaos von Monsterkämpfen mit einer Bazooka suchst – diese Liste hat für jeden etwas zu bieten. Bleib dran – wir schauen uns genauer an, warum jedes einzelne Spiel deine Zeit wert ist!

Die 12 besten Spiele im Stil von Pokémon, die das Abenteuer neu definieren

Solche Spiele wie Pokémon die Mechanik des Monsterfangens aufgreifen und durch flüssigere Kämpfe und strategische Tiefe auf ein neues Niveau heben. Du erlebst filmreife Schlachten, in denen sich die Kreaturen wahrhaft legendär anfühlen, in denen mutig experimentiert wird, während das, was Pokémon süchtig machend – nur mit mehr Raffinesse und Kreativität.

1. Palworld [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Xbox Erscheinungsjahr 2023 Urheber Taschenpaar Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden

Palworld ist eines derDie besten Open-World-SpielewoPokémon hat beschlossen, die Altersfreigabe „PG“ über Bord zu werfen und richtig auf den Putz zu hauen. Die Grafik ist atemberaubend und verbindet realistische Umgebungen mit Comic-artigen Kreaturen, den sogenannten „Pals“. Du startest als Überlebenskünstler in einer chaotischen Welt, in der Pals nicht nur zum Kämpfen da sind – sie sind auch deine Arbeitskollegen. Landwirtschaft, Bauen, sogar Kämpfen – Pals machen alles mit. Ethische Bedenken? Sagen wir einfach, das ist kein typisches, harmloses Monsterspiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bricht mit den Regeln des Monster-Sammelns und bietet stattdessen Überlebens- und Kampfmechaniken. Wir haben es auf Platz eins gewählt, weil die Freiheit, „Pals“ zum Bauen und zur Verteidigung einzusetzen, eine spannende und lohnende Abwechslung zur üblichen RPG-Formel darstellt.

Was das Gameplay angeht, würde ich sagen, es ist eine verrückte Mischung aus Action, Überleben und Handwerk. Du kannst dich mit Freunden zusammentun, um die offene Welt zu erkunden, oder sie in intensiven Kämpfen gegen Feinde antreten lassen. Es ist perfekt für Spieler, die sich eine düsterere, chaotischere Variante des Pokémon Spiele. Neulinge werden das frei gestaltbare Gameplay zu schätzen wissen, während erfahrene Spieler Gefallen daran finden werden, mit den einzigartigen Spielmechaniken und der fragwürdigen Ethik zu experimentieren.

Mein Fazit: Wenn du schon immer mal eine echte Fabrik mit einem Team aus niedlichen, aber leicht überarbeiteten Monstern leiten wolltest, wird hier dein Traum wahr. Es ist chaotisch, ethisch fragwürdig und mit Abstand das Lustigste, was ich seit Jahren mit einer Bazooka erlebt habe.

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Chaos Palworld auf dem PC Bei Eneba einkaufen

2. Digimon Story: Time Stranger [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für RPG-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Media.Vision Durchschnittliche Spielzeit ca. 75 Stunden

Digimon Story: Time Stranger Hier treffen klassische Monster-Aufzucht-RPGs auf modernen Schliff, ohne dabei ihren Retro-Charme zu verlieren. Die Pixelgrafik trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Nostalgie und Modernität und sorgt für Digimon mit lebendigen Animationen zum Leben erwecken.

Du wirst in ein zeitübergreifendes Abenteuer gestürzt, in dem deine Entscheidungen in verschiedenen Epochen tatsächlich eine Rolle spielen. Deine Digimon Sie entwickeln sich je nachdem, wie du sie aufziehst, was du ihnen zu fressen gibst und welche Bindungen du auf deiner Reise zu ihnen aufbaust.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Titel verbindet Retro-Charme mit tiefgehenden RPG-Mechaniken. Wir haben ihn aufgenommen, weil sich das Entwicklungssystem je nach der Zeitlinie, die man besucht, verändert, was deinen Reiseentscheidungen mehr Gewicht verleiht und für ein einzigartigeres Fortschrittssystem sorgt.

Was das Gameplay angeht, handelt es sich um reine rundenbasierte Kämpfe mit tiefgehendem Digivolution Spielmechaniken, die dich stundenlang experimentieren lassen. Du kannst über 200 Digimon, die jeweils verzweigte Entwicklungswege aufweisen, die eine strategische Planung erfordern.

Es ist perfekt für Spieler, die diesen klassischen Stil suchen Pokémon Struktur, jedoch mit düstereren Themen und komplexeren Fortschrittssystemen. Neulinge werden die leicht zugänglichen Spielmechaniken und die fesselnde Geschichte lieben, während erfahrene Spieler sich daran erfreuen werden, Werte zu optimieren und seltene Entwicklungswege freizuschalten.

Mein Fazit: Das Zeitreise-Element hat mich wirklich auf Trab gehalten und dafür gesorgt, dass sich jede Entwicklung wie eine persönliche Errungenschaft anfühlte, die eng mit der Geschichte verbunden war. Es ist der perfekte Nostalgietrip für alle, die das goldene Zeitalter der Pixel-RPGs vermissen, sich aber gleichzeitig eine moderne Herausforderung wünschen.

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für RPG-Fans Digimon Story: Time Stranger auf dem PC Bei Eneba einkaufen

3. Kassetten-Monster [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Kreative]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bytten Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 25 Stunden

Als ich zum ersten Mal von Kassetten-Monster, dachte ich: „Monster und Mixtapes? Das muss ein Witz sein.“ Nun, das war es nicht, und am Ende habe ich jede Sekunde davon geliebt. Die Pixelgrafiken sind unglaublich charmant, als kämen sie direkt aus einem Retro-Traum. Man beginnt als gestrandeter Neuling auf einer geheimnisvollen Insel, und ehe man sich versieht, nimmt man Monster auf Kassetten auf. Ja, aufnimmt. Da hatte definitiv jemand Spaß beim Ausdenken dieser Idee.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Fusionssystem ist ein kreativer Mechanismus, der Tausende einzigartiger Kombinationen ermöglicht. Es hat sich seinen Platz auf unserer Liste dank der wirklich großartigen Kämpfe zum Thema Musik und einer offenen Welt verdient, die Neugier belohnt.

Das Spielprinzip? Es ist rundenbasiert, aber mit einem Clou – du kannst deine Monster zu absoluten Bestien verschmelzen. Es ist, als würde man Pokémon aber mit cooleren Animationen und ohne gruselige Kindertagesstätten. Die Geschichte ist überraschend tiefgründig, mit schrulligen NPCs und unerwarteten Wendungen.

Es ist einein hervorragendes Rollenspiel mit einer Prise Chaos und Strategie. Lass dich bei deiner Suche nach Spielen wie Pokémon hier enden, denn es gibt noch mehr Pokémon Auf der Liste warten Spiele auf dich.

Mein Fazit: Als ich mein Team zu brandneuen „Remix“-Monstern verschmolz, kam ich mir vor wie ein verrückter Wissenschaftler mit einem hammermäßigen Soundtrack. Es ist ein kreatives Meisterwerk, das die klassische Pokémon-Formel im Vergleich dazu fast schon etwas zu harmlos wirken lässt.

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Kreative „Kassetten-Monster“ auf dem PC Bei Eneba einkaufen

4. Digimon World: Next Order [Das beste Spiel im Stil von Pokémon zum Zähmen von Monstern]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 100 Stunden

Pokémon Spiele mit mehr Drama und digitalem Chaos? Digimon World: Next Order überzeugt. Die Grafik erweckt die digitale Welt zum Leben – mit lebendigen Umgebungen und detailreichen Digimon-Designs; es ist eines der Die besten Open-World-Spiele da draußen. Du beginnst als DigiDestined und kümmerst dich nicht nur um einen, sondern gleich um zwei Digimon-Partner. Es ist wie Elternsein, nur dass deine Kinder Feuerbälle schießen und sich in furchterregende Bestien entwickeln können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Du betreust zwei Partner gleichzeitig und schaffst so eine Verbindung, die die meisten Spiele nicht bieten können. Wir haben uns dafür entschieden, um Fans eine echte Aufzuchtsimulation zu bieten, bei der deine tägliche Fürsorge darüber entscheidet, wie sich deine Monster entwickeln.

Das Gameplay verbindet Training, Kämpfe und Ressourcenmanagement. Es ist keine leichte Aufgabe, deine Digimon satt, zufrieden und am Leben zu halten, aber es ist unglaublich lohnend, wenn sie sich schließlich zu etwas Wunderbarem entwickeln – gewöhne dich nur nicht zu sehr an sie, denn Digimon können, äh, verschwinden. Die Geschichte verbindet herzergreifende Momente mit jeder Menge Action und ist damit perfekt für neue Spieler, die die digitale Welt erkunden möchten, sowie für Veteranen, die sich nach einer anspruchsvolleren Erfahrung in der Monsterzucht sehnen.

Mein Fazit: Zwei Partner gleichzeitig großzuziehen bedeutet doppelt so viel Arbeit, aber auch doppelt so viel Freude – vor allem, wenn sie sich schließlich gleichzeitig weiterentwickeln. Halte einfach ein paar Taschentücher bereit, falls sie irgendwann „verschwinden“ – das trifft einen viel härter als eine verlorene Arena-Schlacht!

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon zum Zähmen von Monstern Digimon World: Next Order für PC Bei Eneba einkaufen

5. Monster Hunter Stories [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für JRPG-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 90 Stunden

Monster Hunter Stories sollte nicht nur auf der Liste von Spielen wie Pokémon; es sollte auch in der Die besten JRPGs Liste. Da fragt man sich doch, warum Pokémon schon einmal bei Pokébälle. Denn hier fängst du nicht nur Monster – du jagst sie. Die Grafik ist atemberaubend, mit üppigen Landschaften und Kreaturen, die so detailreich sind, dass du Screenshots davon machen und als Hintergrundbild verwenden möchtest. Du beginnst als Jäger, als jemand, der riesige Monster aufspürt und bekämpft (nein, im Ernst, sie sind riesig), um die Welt zu schützen.

Eine aktuellere Betrachtung der Serie findet sich in der Monster Hunter Stories 3Übersicht, was verdeutlicht, wie sich die Serie weiterentwickelt und dabei ihrer Kernidentität treu bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es überträgt das Ausmaß von „Monster Hunter“ in ein farbenfrohes, rundenbasiertes Rollenspiel. Wir haben es ausgewählt, weil es berühmte Bossmonster in treue Gefährten mit beeindruckenden Spezialangriffen verwandelt.

Das Gameplay ist in Echtzeit und intensiv, wirkt aber schnell und frisch. Du kannst sogar deine Ausrüstung und Waffen anpassen, um die härtesten Monster zu besiegen. Es ist, als würde man einen Actionhelden spielen, aber mit mehr Strategie und weniger Herumrennen. Die Geschichte verbindet atemberaubende Jagden mit epischen Momenten, und wenn du neu bist, wirft dich das Spiel direkt ins Geschehen, ohne dich wie einen Anfänger zu behandeln. Veteranen? Keine Sorge – es steigert sich schnell genug, um dich auf Trab zu halten.

Mein Fazit: Zu sehen, wie diese gewaltigen, legendären Bestien zu meinen besten Freunden wurden, statt nur Ziele zu sein, war ein unglaubliches Erlebnis. Das „Stein-Papier-Schere“-Kampfsystem ist überraschend tiefgründig, und ehrlich gesagt: Auf einem Rathalos zu reiten ist viel cooler als Motorradfahren – und zwar an jedem Tag der Woche.

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für JRPG-Fans Monster Hunter Stories auf dem PC Bei Eneba einkaufen

6. Suikoden [Das beste Spiel im Pokémon-Stil für Retro-Fans]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PlayStation, PC Erscheinungsjahr 1995 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit Etwa 23 Stunden

Suikoden Es ist, als würde man in eine Zeitmaschine steigen, doch statt klobiger Grafik erwartet einen ein Retro-Meisterwerk. Die Grafik mag schlicht wirken, strotzt aber nur so vor Charme. Man beginnt als junger Soldat, der in einen Aufstand verwickelt ist, und ehe man sich versieht, rekrutiert man 108 Charaktere. Einige sind Krieger, andere Köche, und wieder andere sind … nun ja, sagen wir einfach: fragwürdige Entscheidungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Bestreben, die 108 „Stars of Destiny“ zu sammeln, erinnert an den fesselnden Sammelmechanismus aus Pokémon. Es steht auf der Liste, weil es zeigt, dass der Prozess des Sammelns von Charakteren eine epische Geschichte beflügeln kann.

Das Gameplay ist eine Mischung aus rundenbasierten Kämpfen und Basisbau. Ein gutes Beispiel für Spiele wie Pokémon, aber statt Kreaturen zu fangen, stellst du eine Armee zusammen. Die Geschichte ist fesselnd, voller politischer Dramatik und emotionaler Momente, die einen stärker berühren, als man erwartet hätte. Neue Spieler müssen sich vielleicht erst an die Retro-Steuerung gewöhnen, aber für Veteranen? Das ist eine nostalgische Goldgrube, die jede Sekunde wert ist.

Mein Fazit: Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie die eigene Basis wächst, während man seine Armee aufstellt. Es ist ein grandioses politisches Epos, das beweist, dass man keine 800 Monster braucht, wenn schon 108 einzigartige Charaktere so besonders wirken.

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Dungeon-Crawler Suikoden für PC Bei Eneba einkaufen

7. Chocobos Mystery Dungeon: Every Buddy! [Das beste Spiel im Pokémon-Stil für Dungeon-Crawler]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Square Enix Durchschnittliche Spielzeit ca. 100 Stunden

Hast du dir schon mal überlegt, dass es eine Figur geben könnte, die Pikachu das Wasser reichen kann? In Chocobos Mystery Dungeon: Alle mit!Du schlüpfst in die Rolle des süßesten gefiederten Helden, der sich in Dungeons voller Gefahren, Rätsel und Beute stürzt. Die Grafik ist bezaubernd, mit fröhlichen, farbenfrohen Designs, die selbst die Gegner knuddelig wirken lassen. Es ist, als würde man in eine Nebenhandlung von „Final Fantasy“ eintauchen, in der der Chocobo im Mittelpunkt steht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dies ist eine hervorragende Wahl für rasterbasierte Dungeon-Crawler mit einem Sammel-Twist. Wir haben uns dafür entschieden, weil das Buddy-System das Final Fantasy Ein Bestiarium, das für jedes Spielniveau Spaß macht.

Spiele wiePokémon Das weckt meine Nostalgie, und ich beschwere mich nicht – das hier ist ein Juwel. Im Mittelpunkt des Spiels steht rundenbasiertes Dungeon-Crawling mit einem einzigartigen Buddy-System. Du kannst Monster oder „Buddies“ rekrutieren, die dir im Kampf zur Seite stehen, wodurch es sich anfühlt, als ob Pokémon mit einer Prise Final Fantasy Chaos. Die Geschichte ist herzerwärmend und perfekt für alle, die eine Mischung aus Abenteuer und Fantasie mögen. Neue Spieler werden die einfachen Spielmechaniken lieben, während erfahrene Spieler Freude daran haben werden, raffiniertere Strategien zu meistern.

Mein Fazit: Lass dich nicht vom „niedlichen“ Faktor täuschen; diese Dungeons können überraschend spannend werden, wenn du nicht vorbereitet bist. Es ist ein gemütlicher, aber anspruchsvoller Dungeon-Lauf, der dich dazu bringen wird, „noch einmal“ zurückzukommen, um zu sehen, welche Final Fantasy Als Nächstes stößt icon zu deinem Team.

★ Das beste Spiel im Pokémon-Stil für Retro-Fans „Chocobos Mystery Dungeon: Every Buddy!“ für Nintendo Switch Bei Eneba einkaufen

8. Shin Megami Tensei 5: Rache [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für taktisch denkende Spieler]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, Nintendo Switch, PS5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Atlus Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden

Wenn du dich schon einmal gefragt hast, was Pokémon Wie Spiele wohl wären, wenn es dunkler würde? Willkommen bei Shin Megami Tensei V: Rache. Hier fängst du nicht nur niedliche Kreaturen, sondern rekrutierst Dämonen. Ja, Dämonen. Die Grafik ist atemberaubend: ein postapokalyptisches Tokio, das zugleich eindringlich und wunderschön ist. Du beginnst als Schüler, der mit einem mächtigen Wesen verschmilzt – denn anscheinend passiert genau das, wenn man den Bus verpasst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für Spieler, denen andere Spiele zu einfach sind, bietet dieser Titel eine taktische Alternative. Man muss sich bei einem Dämon mit Worten in Gnade bringen, was jedem Kampf eine persönliche Note verleiht.

Das Gameplay ist rundenbasiert, aber äußerst strategisch. Man rekrutiert Dämonen nicht einfach nur – man verhandelt mit ihnen, besticht sie oder überlistet sie. Die Geschichte ist spannend und beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Moral und Überleben. Für Neulinge mag das Gameplay zwar etwas anspruchsvoll, aber dennoch fesselnd sein, während erfahrene Spieler die Komplexität und den hohen Einsatz lieben werden. Es ist Pokémon für alle, die ihre Kämpfe gerne mit einer Prise existenzieller Angst genießen.

Mein Fazit: Das ist definitiv die „Erwachsenen“-Version des Monsterfangens, bei der ein falscher Schritt das schnelle Aus bedeutet. Mit Dämonen zu verhandeln macht unglaublich viel Spaß, auch wenn sie dich gelegentlich ausnehmen und dann davonlaufen!

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für taktisch denkende Spieler Shin Megami Tensei 5: Rache für PC Bei Eneba einkaufen

9. Monster Sanctuary [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Fans von Pixel-Art]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Ich, Rai Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden

Es ist so, als ob Pokémon ein Treffen mit einemEin wirklich gutes Metroidvania-Spiel. Die2D-pixel Die Grafik ist klar und farbenfroh, was das Erkunden zu einem visuellen Vergnügen macht. Du beginnst als Monsterhüter, dessen Aufgabe es ist, ein Schutzgebiet zu bewachen, doch schon bald geht es darum, die Welt zu retten. Warum müssen Videospielwelten eigentlich immer gerettet werden? Da sollte sich mal jemand Gedanken machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel verbindet das Zähmen von Monstern mit der Erkundung der Welt, um das Problem linearer Spielwelten zu lösen. Wir haben es wegen der 3-gegen-3-Kämpfe ausgewählt und wegen der Art und Weise, wie die Fähigkeiten der Monster dabei helfen, neue Bereiche der Karte zu erreichen.

Das Gameplay verbindet Monsterkämpfe mit Erkundung. Du kämpfst nicht nur – du löst Rätsel, schaltest Fähigkeiten frei und entdeckst versteckte Bereiche. Die Geschichte ist fesselnd, ohne jemals zu überfordern – perfekt für Spieler, die es vorziehen, wenn Hintergrundgeschichten organisch in das Spiel eingebunden sind, anstatt ihnen aufgedrängt zu werden. Neue Spieler werden die unkomplizierten Spielmechaniken zu schätzen wissen, während erfahrene Spieler sich in Teamzusammenstellung und fortgeschrittene Strategien vertiefen können. Es ist eine gelungene Mischung aus Abenteuer und Nostalgie, die nie langweilig wird.

Mein Fazit: Mir hat besonders gut gefallen, dass die Plattform-Elemente tatsächlich entscheidend waren, um neue Eier und Geheimnisse zu entdecken. Es ist die perfekte Wahl, wenn du ein Monster-Taming-Spiel suchst, das dein Gehirn mit komplexen 3-gegen-3-Team-Synergien wirklich herausfordert.

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Fans von Pixel-Art Monster Sanctuary auf dem PC Bei Eneba einkaufen

10. Bugsnax [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für abenteuerlustige Entdecker]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2020 Urheber Junge Pferde Durchschnittliche Spielzeit Etwa 15 Stunden

Bugsnax, Wie der Name schon sagt, handelt es sich um Insekten-Snacks. Als ich zum ersten Mal davon hörte, war ich mir nicht ganz sicher, ob mir das schmecken würde, aber nun erwähne ich es hier in den Top 10 Die besten Spiele wie Pokémon. Die Grafik ist farbenfroh und im Cartoon-Stil gehalten, wie ein seltsamer Traum, der irgendwie doch Sinn ergibt. Du schlüpfst in die Rolle eines Journalisten, der auf Snaktooth Island ermittelt – einem Ort, an dem Lebensmittel zum Leben erwachen und alle viel zu gelassen damit umgehen, empfindungsfähige Erdbeeren zu verspeisen. Wenn du Spiele magst, die bizarr sind und eine Prise Mystery bieten, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein seltsames und cleveres Abenteuer, bei dem Pokébälle durch Fallen ersetzt werden. Wir haben es aufgenommen, weil das rätselreiche Gameplay und die durch Snacks ausgelösten Mutationen eine überraschend tiefgründige Geschichte erzählen.

Es ist zum Teil ein fesselndes Rätselspiel, teils Kreaturenjagd. Es ist seltsam befriedigend, einen Burger mit Ketchup anzulocken, nur um ihn dann im Netz zu fangen. Die Geschichte geht tiefer, als man erwarten würde, und beleuchtet unter all dem Snack-Chaos Themen wie Identität und Akzeptanz. Neue Spieler werden schnell den Dreh raus haben, während erfahrene Spieler Spaß an den kreativen Strategien zum Fangen haben werden Bugsnax. Nach dem Spielen wirst du Snacks vielleicht nie wieder mit denselben Augen sehen.

Mein Fazit: Ich kam wegen der niedlichen Snacks und blieb wegen des wirklich beunruhigenden Geheimnisses, das sich dahinter verbirgt. Es ist ein wunderbar schräges Erlebnis, das dich zweimal darüber nachdenken lässt, bevor du das nächste Mal zum Automaten gehst.

★ Das beste Spiel im Pokemon-Stil für abenteuerlustige Entdecker Bugsnax ist für PC und Xbox erhältlich Bei Eneba einkaufen

11. Coromon [Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Nostalgiker]

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, iOS, Android, Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber TRAGsoft Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden

Wenn du schon immer mal „Pokémon „Spiele, nur schwieriger“, dann Coromon ist die Antwort. Die Grafik verbindet Retro-Pixelkunst mit modernem Schliff, sodass es sich wie ein Klassiker anfühlt, der ein Makeover bekommen hat. Du beginnst als junger Forscher, der (natürlich) schnell in die Rettung der Welt hineingezogen wird. Die Coromon? Die sind soPokémon aber mit cooleren Designs und Moves, die die Kämpfe zu echten Herausforderungen machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel ist eine hervorragende Hommage an die GBA-Ära mit modernen Verbesserungen. Die auf Ausdauer basierenden Kämpfe erfordern vorausschauendes Planen, anstatt einfach nur den stärksten Angriff einzusetzen – was dem Spiel eine einzigartige strategische Ebene verleiht.

Das Gameplay legt den Schwerpunkt auf Strategie, insbesondere durch die Ausdauer-Mechanik, die einen dazu zwingt, erst nachzudenken, bevor man wahllos Angriffe abfeuert. Die Geschichte ist fesselnd, mit zahlreichen Wendungen und einem Humor, der für eine lockere Atmosphäre sorgt. Für Neulinge ist der Einstieg ganz einfach Pokémon, während erfahrene Spieler die anspruchsvolleren Kämpfe und die anpassbaren Schwierigkeitsgrade zu schätzen wissen werden.

Mein Fazit: Es fühlt sich an wie das hochauflösende Pokémon-Spiel, das wir schon in der GBA-Ära hätten bekommen sollen. Die Bosskämpfe sind wirklich knallhart, sodass sich jeder einzelne Sieg verdient anfühlt und nicht einfach so geschenkt wird.

★ Das beste Spiel im Stil von Pokémon für Nostalgiker Coromon auf dem PC Bei Eneba einkaufen

12. Pokémon Pokopia [Das beste Pokémon-Spin-off für gemütliche Erkundungstouren]

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2026 Urheber Game Freak / Omega Force (Koei Tecmo) Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden

Pokémon Pokopia ist wie ein frischer Wind. Du spielst als „Dittosapien“ – ein Ditto, das sich in einen Menschen verwandelt hat – und hast die Aufgabe, das zerrüttete, postapokalyptische Kanto wieder aufzubauen. Anstatt Pokébälle zu werfen, um Kreaturen zu fangen, nutzt du Baupläne, um ihnen luxuriöse Lebensräume zu errichten. Die Veränderung im Gameplay ist gewaltig: Kämpfe gibt es nicht mehr, stattdessen gibt es eine umfassende soziale und ökologische Simulation, die sich anfühlt wie Animal Crossing met Dragon Quest Builders und hatte ein sehr gepflegtes Baby.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als bedeutende Nicht-Kampf-Simulation stellt es im Jahr 2026 eine bedeutende Weiterentwicklung der Serie dar. Wir haben uns dafür entschieden, weil es den Spielern ermöglicht, durch die Wiederherstellung von Lebensräumen und den Aufbau von Freundschaften mit den Kreaturen zusammenzuleben.

Der Reiz liegt darin, wie du mit deinen Bewohnern umgehst. Willst du ein Feld bestellen? Dann musst du dich mit einem Squirtle anfreunden, damit es dir beibringt, wie man bewässert. Musst du riesige Felsbrocken beseitigen? Dann wird ein Machoke zu deinem Mentor. Es verwandelt die „Fang sie alle“-Mentalität in ein „Lebe mit ihnen allen“ und legt den Fokus auf den Harmoniegrad, den du mit deiner Welt teilst. Es ist zweifellos das entspannendste Pokémon-Erlebnis, das je geschaffen wurde, und auf der neuen Switch 2-Hardware sind die Grafiken von „Restored Kanto“-Grafik absolut atemberaubend.

Mein Fazit: Als „Dittosapien“ auf der Switch 2 zu spielen, ist das Entspannteste, was ich seit Jahren erlebt habe. Ein Refugium zu errichten, anstatt zu kämpfen, ist ein mutiger Schritt, der sich voll und ganz auszahlt – es ist pures, gemütliches Glück für alle, die einfach nur inmitten ihrer Lieblinge leben wollen.

★ Das beste Pokémon-Spin-off für gemütliche Erkundungstouren Pokémon Pokopia für Switch 2 Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie Pokémon

Wenn man Spiele wie Pokémon… hier ist für jeden Trainertyp etwas dabei. Jedes Spiel verleiht dem Monsterfang-Prinzip seine ganz eigene Note, ohne dabei den fesselnden Kern zu vernachlässigen.

Für Fans nostalgischer JRPGs → Digimon Story: Time Stranger . Eine pixelgenaue Mischung aus klassischem rundenbasiertem Kampf und ausgefeilten Digivolution-Mechaniken, die strategisches Planen belohnt.

. Eine pixelgenaue Mischung aus klassischem rundenbasiertem Kampf und ausgefeilten Digivolution-Mechaniken, die strategisches Planen belohnt. Für actionorientierte Spieler → Monster Hunter Stories . Ein Echtzeit-Kampfsystem, das traditionelle rundenbasierte Kämpfe zugunsten dynamischer Monsterbegegnungen und strategischer Teambildung hinter sich lässt.

. Ein Echtzeit-Kampfsystem, das traditionelle rundenbasierte Kämpfe zugunsten dynamischer Monsterbegegnungen und strategischer Teambildung hinter sich lässt. Für Chaos-Fans → Palworld. Ein völlig verrücktes Open-World-Erlebnis, bei dem deine Kreaturen zu Mitstreitern in einer Survival-Sandbox werden, in der ethische Bedenken keine Rolle spielen.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – diese Spiele fangen genau das ein, was Pokémon etwas Besonderes und gleichzeitig innovativ genug, um frisch und spannend zu wirken!

Häufig gestellte Fragen