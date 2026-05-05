Die 10 besten Spiele wie „Pokémon Pokopia“ im Jahr 2026, die du unbedingt spielen musst

Spiele wiePokémon Pokopia sind derzeit sehr gefragt, und ich verstehe das. Die Schalter 2sein Durchbruchserfolg verbindet das Sammeln von Kreaturen, Sandbox-Bau und Lebenssimulation zu einem Spielablauf, der so süchtig macht, dass es innerhalb von vier Tagen 2,2 Millionen Spieler entdeckt haben.

Ich habe wochenlang jeden Fleck Erde gegossen, bis mir Slowpoke (im wahrsten Sinne des Wortes) einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Als ich nach dem Spiel weitermachte, suchte ich nach genau diesem gemütlichen Gefühl – niedlichen Kreaturen, kreativer Freiheit und der Freude, aus dem Nichts etwas Schönes zu erschaffen.

Hier ist also meine Liste der besten Spiele, die ähnlich sind wie Pokémon Pokopiadie ich finden konnte.

Unsere Top-Auswahl der besten Spiele ähnlich wie Pokémon Pokopia

Pokopia Es greift auf viele Genres gleichzeitig zurück, daher hängt es davon ab, welcher Aspekt des Spielerlebnisses dich am meisten angesprochen hat, welche Spiele dem am nächsten kommen. Soziales Simulationsspiel, Sandbox, Kreaturensammler – manche treffen den ersten Punkt genau, andere konzentrieren sich auf den zweiten.

Im Folgenden habe ich drei Spiele herausgesucht, die Pokémon Pokopia ganz nach oben, denn jede einzelne spiegelt eine andere Säule dessen wider, was Pokopia man kann es kaum aus der Hand legen.

Animal Crossing: New Horizons (2020) – Die größte Ähnlichkeit mit Pokopias Weltgestaltung in Echtzeit und ein echtes Gemeinschaftsgefühl. Gemeinsam mit charmanten tierischen Dorfbewohnern verwandelst du eine einsame Insel in ein blühendes Dorf – mit derselben Freiheit bei der Gestaltung und Dekoration wie PokopiaAngebote. Stardew Valley (2016) – Der Goldstandard für gemütliche Bauernhofspiele wie Pokopia, das tiefe Beziehungen zu NPCs mit einem befriedigenden Fortschrittssystem beim Anbau und Handwerk verbindet. Es hat viele Spieler über Hunderte von Stunden hinweg bei verschiedenen, einzigartigen Durchläufen in seinen Bann gezogen. Viva Piñata (2006) – Das Original unter den Tiergarten-Spielen. Du gestaltest Lebensräume, um bunte Piñata-Tiere entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen anzulocken – die genaue Formel Pokopia übernommen und weiterentwickelt20 Jahre später.

Diese drei stechen besonders hervor, doch die vollständige Liste hält einige Überraschungen bereit. Scrolle weiter, um alle Spiele wie Pokémon Pokopiaaufgeschlüsselt.

Die 10 besten Spiele wie Pokémon Pokopia – von gemütlichen Sims bis hin zu Kreaturensammlern

Pokopiahat bewiesen, dassPokémon auch außerhalb von rundenbasierten Kämpfen erfolgreich sein können. Spiele wie Pokémon Pokopia Die Spiele auf dieser Liste vereinen den gleichen Zauber, der das Sammeln von Kreaturen, den Aufbau von Lebensräumen, das Bewirtschaften von Land und die Freiheit einer Sandbox-Umgebung ausmacht.

Ich habe all diese großartigen Titel danach bewertet und eingestuft, wie gut sie PokopiasHauptattraktivität.

1. Animal Crossing: New Horizons [Die beste „Pokopia“-ähnliche Simulationsspiel für ein gemütliches Leben]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Lebenssimulation, Sandbox Plattformen Nintendo Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2020 / 2026 Urheber Nintendo EPD / Nintendo Durchschnittliche Spielzeit über 200 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das Errichten und Dekorieren der Welt in Echtzeit bei Pokopia geliebt haben

Animal Crossing: New Horizons ist eines der besten Spiele, ähnlich wie Pokémon Pokopia du kannst auf der Nintendo Switch and Schalter 2. Beide Spiele versetzen dich in eine leere Welt und fordern dich heraus, sie in ein Paradies zu verwandeln. In Pokopia, baust du als getarntes Ditto das postapokalyptische Kanto wieder auf. In Neue Horizonte, Du verwandelst eine einsame Insel in ein blühendes Dorf voller tierischer Bewohner mit ganz eigenem Charakter.

Der Vergleich zwischen Pokémon Pokopia gegen Animal Crossing taucht immer wieder im Internet auf, und es ist leicht zu verstehen, warum. Bei beiden geht es um die Gestaltung der Umgebung, die Dekoration und das Knüpfen von Beziehungen zu den niedlichen Bewohnern.

Du sammelst Ressourcen, stellst Möbel her, pflanzt Bäume und Blumen und richtest alles so ein, dass Steigere die Bewertung deiner Insel. Eine Echtzeituhr steuert saisonale Ereignisse, Feiertagsfeiern und Wetterveränderungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Animal Crossing: New Horizons fängt das Herzstück des Inselbaus in Echtzeit ein Pokémon Pokopia. Kein andererAnimal Crossing Das Spiel bietet dir diese Freiheit, die Umgebung nach deinen Vorstellungen zu gestalten, zu dekorieren und in deinem eigenen Tempo eine Bindung zu deiner Community aufzubauen.

WoPokopia lässt dich Lebensräume bauen, um bestimmte Pokémon anzulocken, Neue Horizonte ermöglicht es dir, themenbezogene Stadtviertel zu gestalten, die deine Dorfbewohner bei Laune halten. Sobald du die Geländegestaltung freigeschaltet hast, sind der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt, Flüsse zu graben, Felsen zu errichten und Wege anzulegen – all das wird möglich.

Mein Fazit: Ich ging mit der Erwartung hinein, dass es leichter sein würde Pokopia und kam heraus mit über 300 Stundenprotokolliert.Animal Crossing: New Horizons ist das, was einem zweiten Zuhause auf dieser Liste am nächsten kommt.

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2. Stardew Valley [Das beste Farmspiel ähnlich wie Pokopia]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Landwirtschaftssimulation, Rollenspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe (Eric Barone) Durchschnittliche Spielzeit über 120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich neben dem Farmen und Herstellen auch umfangreichere soziale Systeme wünschen

Stardew Valley ist der amtierende Champion unter den gemütlichen Farmspielen wie Pokopiaund dieUmfangreiches 1.6-Update hat es noch besser gemacht. Du erbst einen heruntergekommenen Bauernhof in einer Kleinstadt und verbringst deine Tage damit, Getreide anzubauen, Tiere zu züchten, Erze abzubauen und deine Nachbarn kennenzulernen.

Jeder NPC hat eine Hintergrundgeschichte, einen Tagesablauf und persönliche Quests, die man durch Freundschaft (oder eine Liebesbeziehung) freischalten kann. Wenn Pokopias Die entspannte Weltgestaltung hat dich in ihren Bann gezogen, Stardew Valley bietet eine ähnliche Schleife mit eine viel tiefere gesellschaftliche Ebene darunter.

Du kannst deinen Bauernhof ganz nach deinen Vorstellungen gestalten. Reihen makelloser Heidelbeeren, ein chaotischer Dschungel aus zufällig wachsenden Pflanzen oder ein sorgfältig geplantes Weinimperium – alles ist möglich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Stardew ValleyPaarePokopias Ein gemütlicher Spielzyklus mit dem umfangreichsten sozialen System auf dieser Liste. Landwirtschaft, Handwerk und die Entwicklung der Gemeinschaft können Hunderte von Stunden in Anspruch nehmen.

Die Jahreszeiten sorgen für Abwechslung, und die Minen sorgen mit Kämpfen, Beute und Bosskämpfen für zusätzliche Spannung. Es ist diese Mischung, die Stardew Valley eines der vielseitigsten Spiele wie Pokémon Pokopia auf jeder Plattform.

Was unterscheidetStardew Valley im Gegensatz zu den meisten Spielen wie Pokémon Pokopia ist die emotionale Tiefe. Die Charaktere kämpfen mit Depressionen, Unzufriedenheit im Beruf und familiärem Druck. Ihnen zu helfen, sorgt für eine zusätzliche Spannung, die reinen Sandbox-Spielen fehlt. Über 300.000 überwiegend positive Bewertungen auf Steamdas untermauern.

Mein Fazit: Selbst nach zwei Durchläufen gibt es noch Geheimnisse zu entdecken. Stardew Valley ist ein Bauernhofspiel wie Pokopia das immer wieder Freude bereitet.

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3. Viva Piñata [Ein klassisches Kreaturenspiel im Stil von Pokopia]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Genre Lebenssimulation, Kreaturensammlung Plattformen Xbox 360, Xbox One (abwärtskompatibel), PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Rare / Microsoft Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Pokopias Mechaniken zum Aufbau von Lebensräumen und zur Anlockung von Kreaturen lieben

Es lebe die Piñata! ist das Spiel, das Pokopia dem es am meisten zu verdanken hat, und wenn du es noch nicht gespielt hast, ist das dein Zeichen. Das Konzept ist nahezu identisch: Pflege einen Garten, gestalte die Umgebung und beobachte, wie sich je nach den von dir geschaffenen Bedingungen bunte Lebewesen zeigen.

Pflanze die richtigen Blumen, baue die richtigen Teiche, und schon watschelt eine Quackberry heran. Erfülle ihre Bedürfnisse, und sie lässt sich dauerhaft bei dir nieder. Das ist das ursprüngliche „Baue es, und sie werden kommen“-Tier-Spiel, wie Pokopia.

Jede Piñata-Art hat spezifische Anforderungen, was Besuche, das Zusammenleben und das Flirten angeht. Darüber hinaus Die Beziehungen zwischen Raubtieren und Beutetieren sorgen für echte Spannung. Zum Beispiel frisst ein Syrupent (Schlange) deine Mousemallows (Mäuse), wenn du sie nicht durch einen Zaun voneinander trennst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es lebe die Piñata! hat das Konzept entwickelt, Lebensräume zu schaffen, um Lebewesen anzulocken, das Pokémon Pokopia läuft weiter. Die Vielfalt und der Charme seines Ökosystems sind nach wie vor unübertroffen.

Dieses empfindliche Gleichgewicht zwischen der Verwaltung Dutzender Kreaturen mit widersprüchlichen Bedürfnissen verleiht dem Spiel eine strategische Tiefe, die kein anderes Spiel dieser Art bietet Pokémon Pokopia passen immer noch zusammen, selbst fast 20 Jahre später.

Jede Piñata verfügt über lustige Animationen, einzigartige Sounds und ist mit Süßigkeiten gefüllt. Die Fortsetzung, Viva Piñata: Ärger im Paradies, erweiterte das Spiel um neue Biome und über 100 Arten. Der einzige Nachteil ist, dass es an Xbox und PC. Dennoch sind Spiele wie Pokémon Pokopia Diese Serie hat sich Standing Ovations verdient.

Mein Fazit: Wenn man Lebensräume so gestaltet, dass sie neue Pokémon Was war dein Lieblingsmoment bei Pokopia, Es lebe die Piñata! hat diese Freude erfunden und macht das auch heute noch brillant.

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4. Ooblets [Sammelspiel mit niedlichen Kreaturen wie Pokopia]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,0/10

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Genre Bauernhof-Simulation, Kreaturen-Sammler Plattformen PC, Xbox One/Series X Erscheinungsjahr 2022 Urheber Glumberland Durchschnittliche Spielzeit 40–55 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Kreaturen sammeln möchten, ohne sich um Kämpfe kümmern zu müssen

Ooblets verbindet das Sammeln von Kreaturen mit Landwirtschaft und Stadtleben zu einem Gesamtpaket, das so unglaublich heiter ist, dass es schlechte Laune vertreiben könnte.

Wenn Sie unseren PokopiaRezension und ließ sich von der gemütlichen Atmosphäre ohne Kämpfe verzaubern, Ooblets treibt diese Philosophie noch weiter voran. Durch Tanzduelle mit Karten gewinnst du neue Kreaturen. Fordere die Wildnis herausOoblets, Spielkarten ausspielen und einen Samen gewinnen, um eine brandneue Pflanze zu züchten Oobletauf deinem Bauernhof.

Über 50 Arten mit gewöhnlichen, seltenen und extrem seltenen „Gleamy“-Varianten sorgen dafür, dass das Sammeln richtig Spaß macht. Das Sammeln funktioniert so, dass Stardew Valley, aber deinOoblets auch mit anpacken und Oobcoops einsetzen, um Aufgaben zu automatisieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ooblets verbindet das Sammeln von Kreaturen, das Farmen und Tanzduelle zu einem der skurrilsten Spiele, wie Pokopia auf jeder Plattform.

Die 91-prozentige positive Bewertung auf Dampf (Über 1.300 Bewertungen) spricht für sich. Der Spielfortschritt kann sich in der Mitte des Spiels etwas schleppend anfühlen, und den Tanzduellen fehlt es manchmal an Herausforderung. Aber für Spiele wie Pokémon Pokopia die Atmosphäre vor Herausforderung stellen, Ooblets passt perfekt.

Mein Fazit: Schon allein die Tanzduelle machen Ooblets einen Versuch wert. Es strotzt von Anfang bis Ende nur so vor Persönlichkeit.

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5. Dragon Quest Builders 2 [Sandkasten-Bauspiel ähnlich wie Pokopia]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,0/10

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Genre Action-RPG, Sandbox-Bauspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Omega Force / Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das storybasierte Sandbox-Bau-Spiel von Pokopia lieben

Hier ist eine interessante Tatsache: das Omega Force-Team, das an der Entwicklung mitgewirkt hat Pokopiaebenfalls gebautDragon Quest Builders 2. Wenn Sie verstehen möchten, wo Pokopias Woher die Sandbox-DNA stammt, das gefeiertDragon QuestSpiel ist der Entwurf.

Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Baumeisters in einer Welt, in der eine Sekte das Bauen verboten hat, und baust die Zivilisation Stück für Stück wieder auf – zusammen mit einer sympathischen Gruppe von NPCs, die in die von dir erschaffenen Städte ziehen.

Man baut eine Küche, und die Dorfbewohner fangen an zu kochen. Baut man ein Schlafzimmer, schlafen sie darin. Dieser Kreislauf spiegelt Pokopias beobachtet das Lebensraumsystem genau und sorgt dafür, dass Dragon Quest Builders 2 eines der Spiele mit der befriedigendsten Handlung, wie Pokémon Pokopiaverfügbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dragon Quest Builders 2 ist der direkte Vorfahr von Pokémon von Pokopia Baumechanik, entwickelt vom selben Team. Blockbau trifft auf RPG-Storytelling vom Feinsten.

Die über 50 Stunden lange Geschichte enthält einen wirklich bewegenden Nebenhandlungsstrang mit Malroth sowie eine Sandbox-Insel nach dem Spiel ohne Einschränkungen.

Mein Fazit: Für alle, die sich für Spiele wie Pokémon Pokopia mit einem stärkeren Fokus auf die Erzählung, Dragon Quest Builders 2 hat das Drehbuch geschrieben.

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6. Slime Rancher 2 [Ein Spiel zum Aufziehen von Kreaturen, ähnlich wie Pokopia]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Lebenssimulation, Abenteuer Plattformen PC, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2022 (Early Access), 2024 (1.0) Urheber Monomi-Park Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die die Tierpflege und die Erkundung in Pokopia geliebt haben

Slime Rancher 2 versetzt dich mit einem Vakuumrucksack auf die Regenbogeninsel, wo du nur ein Ziel hast: Sammle niedliche Schleimwesen, bringe sie in Gehegen unter und verkaufe ihre Plorts, um Gewinn zu machen. Sowohl dieses als auch Pokopiadrehen sich umSorge dich um niedliche Tierchen in einer Umgebung, die du selbst gestaltest und erweiterst.

WoPokopia baut Lebensräume für Pokémon, Slime Rancher 2 fordert dich heraus, auf einer weitläufigen, individuell gestaltbaren Ranch Tierarten mit ganz eigenen Ernährungsgewohnheiten, Stimmungen und Verhaltensweisen zu betreuen.

Wenn man eine bestimmte Art von Plort an einen anderen Schleim verfüttert, entsteht ein Hybrid-Largo mit kombinierten Merkmalen. Wenn du es übertreibst, erschaffst du einen Tarr – einen feindseligen Schleim, der alles verschlingt. Diese Spannung zwischen Risiko und Belohnung macht das Spiel so spannend das beste Landwirtschaftsspiel die Schleife wird aktiviert und führt zu Slime Rancher 2 ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Spielen wie Pokémon Pokopia die auf Nummer sicher gehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Slime Rancher 2 nails: Tierpflege trifft auf Ranch-Management, genau wie Pokémon Pokopia. Seine farbenfrohe Welt und die Kombinationen aus Schleim, bei denen Risiko und Belohnung aufeinandertreffen, strahlen pure Freude aus.

Es ist kürzer als Pokopia (etwa 30 Stunden), aber jede Stunde steckt voller Farbe und Charme. Spiele wie Pokémon Pokopia erreichen selten dieses Maß an purer Freude.

Mein Fazit: Wenn es Ihnen gefällt, niedliche Tierchen auf Ihrer eigenen Ranch herumtollen zu sehen, Slime Rancher 2 ist pures Glück in Form eines Spiels.

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7. Meine Zeit bei Sandrock [Eine Lebenssimulation im Stil von Pokopia entwickeln]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Genre Lebenssimulation, Rollenspiel, Handwerk Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Erscheinungsjahr 2023 Urheber Pathea Games / PM Studios Durchschnittliche Spielzeit 80–120 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die die Atmosphäre des Wiederaufbaus von Städten in Pokopia mit umfangreicheren Handwerksmöglichkeiten suchen

Meine Zeit bei Sandrock Du schlüpfst in die Rolle eines Baumeisters, der in einer krisengeschüttelten Wüstenstadt ankommt. Sammle Schrott, schmelze Rohstoffe ein und errichte öffentliche Bauwerke, die die Gemeinde vor dem Untergang bewahren.

Wenn das so klingt, als ob Pokopias mit Elektrowerkzeugen statt Pokémon, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dieses Spiel belohnt dich mit greifbaren Fortschritten, wenn Gebäude entstehen und die Bewohner zurückkehren.

Das Handwerkssystem in diesem Spiel ist zudem umfangreicher als bei fast jedem anderen Titel auf dieser Liste. Erz abbauen, Materialien an verschiedenen Stationen verarbeiten und komplexe Maschinen zusammenbauen. Du kannst Freundschaften schließen, Romanzen eingehen und mit über 30 NPCs heiraten, jeweils mit Zeitplänen und mehrteiligen persönlichen Handlungssträngen – eine soziale Tiefe, die es von den meisten Spielen wie Pokémon Pokopia auf dem Markt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Meine Zeit bei SandrockSpiegelPokopias Ein Spiel, in dem es um den Wiederaufbau einer Stadt geht, mit einem industriellen Handwerks-Touch und tiefgehenden Beziehungen zu NPCs.

Ich habe persönlich gemessen, dass über 90 Stunden bei meinem ersten Durchspielen und hatte noch immer unvollendete Aufträge. Unter Spielen wie Pokémon PokopiaDieses herausragende Spiel setzt voll und ganz auf das Abenteuer des Siedlungsaufbaus.

Mein Fazit: If Pokopias Der Wiederaufbau der Siedlung hat dich bis nach Mitternacht wach gehalten, Meine Zeit bei Sandrock erweitert dieses Gefühl zu einem Ein RPG mit über 80 Stunden Spielspaß.

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8. Disney Dreamlight Valley [Gemütlicher Dorfbau-Spiel wie Pokopia]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Genre Lebenssimulation, Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Erscheinungsjahr 2022 (Early Access), 2024 (Free-to-Play) Urheber Gameloft Montreal / Gameloft Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich eine Weltgestaltung im Stil von „Pokopia“ mit bekannten Charakteren wünschen

Disney Dreamlight Valley fesselt einen mit Nostalgie als Waffe, und das meine ich als Kompliment. Wenn Pokopia hat dich überzeugt, indem es dir die Möglichkeit gab, mit deinen Lieblingen zu interagieren Pokémon auf eine neue Art und Weise, dies Top-Gemütlichkeitsspiel macht dasselbe mit Disney and PixarSymbole

Du kommst in einem Dorf an, das von dunklen Dornen heimgesucht wird, und Deine Aufgabe ist es, Biome wiederherzustellen und Freundschaften zu schließen Disney Figuren und das Tal wieder in seinem früheren Glanz erstrahlen lassen. Die Parallele zu Pokopias Die Prämisse „den zerstörten Kanto wieder aufbauen“ ist hier ganz unverkennbar.

Jede Figur (Moana, WALL-E, Scar) verfügt über eine Freundschaftsanzeige, Quests und Rollenzuweisungen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind enorm – von der Gestaltung des Geländes über die Versetzung von Gebäuden bis hin zu Hunderten von themenbezogenen Möbelsets. Es ist genau dieser durch die Markenwelt geprägte Charme, der das Spiel von anderen Titeln wie Pokémon Pokopia, auch wenn die zugrunde liegende Mechanik einfacher ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Disney Dreamlight Valleyumschließt dasPokémon Pokopia Formel zum Aufbau eines Dorfes in Disney Magie. Sich mit legendären Figuren anzufreunden und dabei ein Tal wiederherzustellen, sorgt für denselben Hochgefühl.

Im Vergleich zu anderen Spielen wie […] sind die Landwirtschafts- und Handwerkssysteme eher oberflächlich Pokémon Pokopia, aber was Charme und Nostalgie angeht, Disney Dreamlight Valley bedient eine ganz bestimmte Nische.

Mein Fazit: Abgesehen von den etwas oberflächlichen Handwerkselementen wird dich der pure Charme, gemeinsam mit Moana und WALL-E ein Dorf wieder aufzubauen, immer wieder zurückkommen lassen. Disney Dreamlight Valley tauscht Tiefe gegen Nostalgie ein, und der Tausch funktioniert.

★ SIEGER-ABZEICHEN „Gemütlicher Dorfbauer“ – ähnlich wie Pokopia Disney Dreamlight Valley Bei Eneba einkaufen

9. Bergbau, Handwerk [Sandkasten-Bauspiel ähnlich wie Pokopia]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Genre Sandkasten, Überleben, Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios / Microsoft Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden (keine wirkliche Obergrenze) Am besten geeignet für Spieler, die sich uneingeschränkte kreative Freiheit und vielfältige Baumöglichkeiten wünschen

Bergbau, Handwerk mag als seltsame Wahl für eine Liste von Spielen wie Pokémon Pokopia, aber die Verbindung reicht tief. PokopiasEntwickler beiOmega Force ausdrücklich genannt Bergbau, Handwerk als zentralen Einfluss, und Kritiker haben Pokopiaeine Mischung ausAnimal Crossing and Bergbau, Handwerkmit einemPokémonHaut.

Das beliebteSandbox-Spiel Aktien, die diesen Rhythmus aus Sammeln, Aufbauen und Aufwerten verkörpern, der die treibende Kraft ist Pokopia, und hier,Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Im Kreativmodus stehen dir unbegrenzt viele Blöcke zur Verfügung und du hast völlige Freiheit, alles zu bauen, was du dir vorstellen kannst – von Burgen und Bauernhöfen bis hin zu einer ganzen Stadt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bergbau, Handwerk ist die Sandbox-Stiftung Pokémon Pokopia darauf aufbaut. Unbegrenzte kreative Freiheit und der Pixelmon-Mod machen es zu einem absoluten Muss.

Der Überlebensmodus bietet Ressourcenbeschaffung und feindliche Mobs für Spieler, die es richtig spannend haben wollen. Und der Pixelmon-Mod fügt buchstäblich hinzuPokémon to Bergbau, Handwerk – Fangen, Kämpfen, Züchten, einfach alles. Mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren sind Spiele wie Pokémon PokopiaverdankenBergbau, Handwerk.

Mein Fazit: Wenn die Gebäudehälfte von Pokopiahat dich gepackt,Bergbau, Handwerk bietet dir diese Freiheit – und zwar unendlich oft.

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10. Palworld [Ein Überlebensspiel mit Kreaturen im Stil von Pokopia]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Open-World-Survival, Kreaturen-Sammelspiel Plattformen PC, Xbox One/Series X Erscheinungsjahr 2024 (Early Access) Urheber Taschenpaar Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich in Pokopia auf Kämpfe im Überlebensmodus mit ihren Kreaturenbegleitern freuen

Palworld nutzt die Begleittiere, die Pokopia geht behutsam damit um und versetzt es in eine Survival-Sandbox mit Waffen, Basisbau und Fabrikautomatisierung. Es ist der provokante Cousin beim Familientreffen – laut, polarisierend und unmöglich zu ignorieren.

Im ersten Monat haben sich über 25 Millionen Spieler angemeldet,und dieSpiele wiePalworld Das Gespräch dreht sich immer wieder um Pokopia. Du fängst Begleiter, weist ihnen Arbeitsplätze zu, züchtest sie auf bestimmte Werte hin und kämpfst gegen Bosse.

Der Ton ist das Gegenteil von Pokémon Pokopia. Es ist chaotisch, zermürbend und manchmal absurd. Der Aufbau der Basis ist überraschend umfangreich, mit vielschichtigen Strukturen und automatisierten Produktionslinien, die das Prinzip des Sammelns von Kreaturen weiter vorantreiben als die meisten Spiele wie Pokémon Pokopiawürde es wagen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Palworld dreht die sanfte Kreatur um Pokémon Pokopia zu einer wilden Survival-Sandbox. Die enorme Spielerzahl beweist, dass dieses Konzept in einem ganz anderen Stil funktioniert.

Es befindet sich noch im Early Access, daher treten gelegentlich Fehler auf. Aber bei Spielen wie Pokémon Pokopia, Fans, die sich Kreaturen sammeln möchten, die etwas düsterer sind, Palworld schließt eine Lücke, die kein anderes Produkt auf dieser Liste schließen kann.

Mein Fazit: Wenn du die (etwas) dunklere, wildere Seite des Sammelns von Kreaturen kennenlernen möchtest, PalworldKurvenPokémon von Pokopia aus einem gemütlichen Konzept ein vollwertiges Überlebensabenteuer.

★ Ein Überlebensspiel mit Kreaturen im Stil von Pokopia Palworld Bei Eneba einkaufen

Mein Fazit zu den besten Spielen, die Pokémon Pokopia ähneln

Ob Sie nun darüber nachdenken, Pokémon Pokopia gegen Animal Crossing oder einfach nur auf der Suche nach etwas Neuem sind, sollten Sie wissen, dass jedes Spiel auf dieser Liste ein Stück von dem einfängt, was Spiele wie Pokémon Pokopiabesonders.

Die richtige Wahl hängt davon ab, welcher Teil des Erlebnisses dich am meisten beeindruckt hat.

Der beste Einstieg in Spiele wie Pokémon Pokopiaheute?

Für die Gestaltung und Dekoration der Spielwelt in Echtzeit → Animal Crossing: New Horizons . Es ist dasam besten bewertetAnimal CrossingSpiel das den gemeinschaftsfördernden Kern von Pokémon Pokopia besser als alles andere, was es sonst so gibt.

→ . Es ist dasam besten bewertetAnimal CrossingSpiel das den gemeinschaftsfördernden Kern von Pokémon Pokopia besser als alles andere, was es sonst so gibt. Für die Landwirtschaft und tiefe soziale Bindungen → Stardew Valley . Die vielschichtigen NPC-Handlungsstränge und die fesselnden Erntezyklen werden dich die nächsten Monate fesseln. Der Koop-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler eröffnet eine neue Dimension, und mit einem bestätigten UmschaltenZwei Spiele Ein Zwischenstopp auf dem Weg – der Zeitpunkt könnte nicht besser sein.

→ . Die vielschichtigen NPC-Handlungsstränge und die fesselnden Erntezyklen werden dich die nächsten Monate fesseln. Der Koop-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler eröffnet eine neue Dimension, und mit einem bestätigten UmschaltenZwei Spiele Ein Zwischenstopp auf dem Weg – der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Für den Kreislauf zwischen Lebewesen und Lebensraum → Es lebe die Piñata! . Dieses Spiel hat dieses Konzept erfunden und setzt es auch fast 20 Jahre später noch brillant um.

→ . Dieses Spiel hat dieses Konzept erfunden und setzt es auch fast 20 Jahre später noch brillant um. Für mehr Freiheit in der Sandbox → Dragon Quest Builders 2 . Es teilt buchstäblich die DNA mit Pokémon Pokopiaüber dieOmega ForceTeam.

→ . Es teilt buchstäblich die DNA mit Pokémon Pokopiaüber dieOmega ForceTeam. Für etwas Wilderes → Palworld. Es verwandelt das Sammeln von Kreaturen in einen chaotischen Überlebenskampf.

Insgesamt habe ich über 100 Stunden seit ich diese Spiele durchgespielt habe Pokopia, und jedes einzelne von ihnen hat in mir dieses vertraute Verlangen nach „noch einer Aufgabe“ geweckt. Das ist das Markenzeichen der besten Spiele wie Pokémon Pokopia, und ich glaube nicht, dass ich damit in nächster Zeit aufhören werde.

Häufig gestellte Fragen