Die 15 besten Spiele wie „Overcooked“ im Jahr 2026 für dich und deine Freunde

Überkocht! ist einer der größten Namen im Bereich der Koop-Spiele, daher ist es keine Überraschung, dass Spieler, die es durchgespielt haben, nach den besten Spielen suchen, wie zum Beispiel Überkocht! Da sie sich nach chaotischere Teamarbeit. Gemeinsam zu arbeiten macht immer mehr Spaß – selbst wenn wegen eines winzigen Fehlers alles den Bach runtergeht.

WährendÜberkocht! Auch wenn dieses Spiel und seine Fortsetzung jede Menge rasante Spannung bieten, sind sie bei weitem nicht die einzigen großartigen Koop-Erlebnisse. Ganz gleich, ob man Motoren repariert, Stützpunkte baut, Rätsel löst oder Zombies vernichtet – es gibt jede Menge Spiele, die dieselbe Mischung aus Teamwork, Strategie und urkomischem Chaos bieten.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Overcooked!

Ich gebe zu, dass das Auflisten von Spielen, die ähnlich sind wie Überkocht!ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe mich entschieden, den Fokus auf den Koop-Aspekt zu legen, und die Spiele auf dieser Liste bieten die besten Koop-Erlebnisse.

Es braucht zwei (2021) – Es ist ein Rätsel-Plattformspiel mit einer sehr fesselnden Geschichte. Auszug (2020) – In diesem verrückten, auf Physik basierenden Bewegungsspiel kannst du alle Vorsicht über Bord werfen. Werkzeuge bereit! (2019) – Befolge Baupläne und baue Häuser in dieser gemächlicheren, entspannteren Variante des Genres.

Doch während diese Spiele ähnlich wie Überkocht! Das sind die besten Titel auf dieser Liste – jedes Spiel hier ist auf jeden Fall einen Blick wert, also scroll weiter, um die vollständige Liste zu sehen!

Die 15 besten Spiele wie „Overcooked!“ für jede Menge Spaß

Der Spaß anÜberkocht! liegt in seinem Koop-Gameplay – gemeinsam mit Freunden und Familie auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, ist unglaublich befriedigend. Doch Teamwork beschränkt sich nicht nur auf gemütliche Kochspiele. Bei Koop-Titeln kann es auch darum gehen, Gegner zu besiegen, zu überleben oder riesige Stützpunkte zu errichten. Diese Liste vereint all das – von Küchen und Fabriken bis hin zu Rätselabenteuern und Zombie-Survival.

1. Es braucht zwei – [Das beste storybasierte Koop-Abenteuer über Teamwork und Liebe]

Meine Punktzahl Enebameter 10/10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Durchschnittliche Spielzeit ~ 10–14 Stunden (Hauptstory) Am besten geeignet für Handlungsorientierte Koop-Erlebnisse für zwei Spieler

Es braucht zwei ist ein absoluter Hit unter den Koop-Spielen und ein 23-Millionen-Seller, der auch mehr als drei Jahre nach seiner Veröffentlichung weiterhin die Charts anführt und Spiel des Jahres bei den TGA 2021 und eine Metacritic-Bewertung von 88 Punkten, basierend auf 151 Rezensionen. Ich habe es ausgewählt, weil es mit seinem fesselnden Koop-Modus neue Maßstäbe für Spielerlebnisse zu zweit setzt!

Im Kern ist es ein bezaubernder Plattformer, der kreative Rätsel mit Koop-Mechaniken verbindet. Manchmal ist es zwar knifflig, aber dennoch einfach genug, um Anfänger und Gelegenheitsspieler nicht zu überfordern. Es macht verdammt viel Spaß. Hazelight Studios haut einen mit diesem Spiel regelrecht um.

Ich empfehle außerdem, sich dieses wahnsinnig unterhaltsame Spiel einmal anzuschauen Geteilte Fiktion, ein neueres Spiel desselben Studios, das dank Koop-Modus, Story, Leveldesign und vielem mehr überraschenderweise neue Maßstäbe setzt.

Die wichtigsten Punkte:

Einzelkauf, Dual Play : Mit dem „Friend Pass“ kann ein Spieler kostenlos mitspielen.

: Mit dem „Friend Pass“ kann ein Spieler kostenlos mitspielen. Handlungsorientierte Spielmechaniken : Die einzigartigen Spielmechaniken jedes Levels sind direkt in Momente der Nachsicht oder des Wachstums eingebunden.

: Die einzigartigen Spielmechaniken jedes Levels sind direkt in Momente der Nachsicht oder des Wachstums eingebunden. Immer wieder eine Überraschung: Von Magnetpuzzles über Minispiele bis hin zu Bosskämpfen – jeder Level bietet neue Spielmechaniken, die dafür sorgen, dass das Spiel bis zum Schluss spannend bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Speziell für die Zusammenarbeit zu zweit entwickelt, Es braucht zweiverbindet kreative Plattform-Action und Rätsellösen mit einer emotional bewegenden Geschichte, die Kritiker als „eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten“ bezeichnen.

Es braucht zwei verbindet kreatives Gameplay mit einer authentischen Geschichte und einem überzeugenden Design. Es ist perfekt für Freunde und Partner, die etwas Sinnvolles und zugleich Unterhaltsames suchen. Hol es dir, lade einen Kumpel über den Friend Pass ein und genieße eines der derzeit meistdiskutierten Koop-Spiele.

Mein Fazit: Es braucht zwei ist die ultimative Mischung aus herzergreifender Erzählkunst und einfallsreichem Koop-Gameplay und beweist, dass Teamwork sowohl herausfordernd als auch äußerst lohnend sein kann. Ganz gleich, ob ihr Partner im Leben oder nur im Spiel seid – es ist ein unvergessliches Abenteuer, das Emotionen und Spaß perfekt in Einklang bringt.

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2. Auszug – [Das verrückteste Couch-Koop-Chaos rund um Teamwork unter Druck]

Meine Punktzahl Enebameter 10/10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One/Series Erscheinungsjahr 2020 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–10 Stunden (lockerer Koop-Spaß) Am besten geeignet für Physikbasiertes Chaos im Couch-Koop-Modus

Dieses Spiel ist ganz einfach: Du schlüpfst in die Rolle eines Möbelmonteurs und Umzugshelfers, der durch Packmore reist, um chaotische Umzüge zu bewältigen. Aber es gibt einen Haken. Du kämpfst ständig gegen die Zeit. Vorsichtiges Heben dauert zu lange, also wirst du Sofas durch Fenster schleudern, zerbrechliche Kisten ohne zu zögern durch die Luft werfen und im Namen der Effizienz ein Chaos anrichten.

„Vorsicht beim Transport“ ist nur eine Empfehlung, wenn es vor allem auf Schnelligkeit ankommt, und Smooth Moves liefert immer – ganz gleich, ob die Gegenstände unversehrt ankommen oder nicht. Was wirklich den Unterschied ausmacht, ist Auszug Das Besondere daran ist sein unglaublich unterhaltsames und doch überraschend präzises Physiksystem. Die unvorhersehbaren Interaktionen tragen zur Komik bei, und es ist eines der unterhaltsamsten und chaotischsten Simulationsspieleda draußen.

Die wichtigsten Punkte:

Lokaler Spielspaß für vier Spieler: Einfache Einrichtung, sofort spielbereit, sogar mit getrennten Joy-Con-Controllern auf der Switch.

Einfache Einrichtung, sofort spielbereit, sogar mit getrennten Joy-Con-Controllern auf der Switch. Anpassbarer Assistenzmodus: Timer verlängern und Stufen überspringen.

Timer verlängern und Stufen überspringen. Ragdoll-Physik – zum Totlachen: Fliegende Kühlschränke und überraschende Abstürze sorgen für Lacher ohne Ende.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sein unvorhersehbares, physikbasiertes Chaos verwandelt alltägliche Umzugsaufgaben in ein urkomisches Chaos im Couch-Koop-Modus.

Auszug bietet dir übertriebene Physik mit zeitkritischem Teamwork und sorgt im Koop-Modus erfolgreich für Lacher und Herausforderungen. Auch Jahre nach der Veröffentlichung hat es sich eine aktive Spielergemeinde und gute Kritiken bewahrt und ist eine sichere Wahl für alle, die nach ungezwungenem, aber unvergesslichem Koop-Spaß suchen.

Mein Fazit: Auszug verwandelt alltägliche Aufgaben in ausgelassenen Spaß und verbindet hektische Teamarbeit mit urkomischem physikalischem Chaos. Es ist das perfekte Partyspiel für Freunde, die ein bisschen Chaos, Tumult und Teamwork unter Druck lieben.

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Meine Punktzahl Enebameter 10/10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Durchschnittliche Spielzeit ~ 5–8 Stunden (Koop-Party / Casual-Modus) Am besten geeignet für Renovierung des Eigenheims im Couch-Koop-Modus und Aufgabenkoordination

Wenn dir das Hausbauen mehr liegt, wirst du jede Menge Spaß haben mit Werkzeuge bereit!. In diesem Bausimulator musst du nicht nur Möbel umstellen (aber nicht so verrückt wie in den „Moving Out“-Levels!), sondern auch bauen, den Garten gestalten, streichen und vieles mehr. In „Tools Up!“ gibt es viel Platz zum Bewegen, da theoretisch jede Person an einer eigenen Aufgabe arbeiten kann.

Das Workflow-Management ist jedoch sehr wichtig, wenn man erfolgreich sein will, daher muss man trotzdem planen und mit seinem Team kommunizieren. Ich möchte noch hinzufügen, dass „Tools Up!“ meiner Erfahrung nach ein entspannenderes Spiel ist als die anderen Titel auf dieser Liste. Das macht es zu einem großartigen Plattformspiel um mit jüngeren Familienmitgliedern oder Gelegenheitsspielern zu spielen.

Die wichtigsten Punkte:

Geeignet für bis zu vier Personen auf dem Sofa: Jeder Spieler kann Aufgaben wie Streichen und Möbelrücken gemeinsam mit anderen erledigen.

Jeder Spieler kann Aufgaben wie Streichen und Möbelrücken gemeinsam mit anderen erledigen. Handy-Assist-Modus und Casual-Modus: Bietet die Möglichkeit, die Spielzeit anzupassen, und ermöglicht stressfreies Spielen in Gruppen mit unterschiedlichen Spielstärken.

Bietet die Möglichkeit, die Spielzeit anzupassen, und ermöglicht stressfreies Spielen in Gruppen mit unterschiedlichen Spielstärken. Leichte Rätsel zum Selbermachen mit lustigen Pannen: Leichte Hindernisse sorgen für gemütlichen Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Tools Up!“ verbindet Renovierungsaufgaben mit gemeinsamer Planung und Kommunikation und bietet ein entspanntes Spielerlebnis, das sich hervorragend für lockere Koop-Runden eignet.

Werkzeuge bereit! sticht als entspanntes Koop-Renovierungsspiel hervor, das sowohl für Anfänger als auch für die ganze Familie geeignet ist. Es erhält solide Bewertungen und bleibt eine reizvolle Wahl für ungezwungene Koop-Spieleabende. Möchten Sie sich mit Freunden entspannen und gemeinsam lachen? Dann ist dieses Spiel die perfekte Wahl.

Mein Fazit: Werkzeuge bereit! ist ein charmantes, entspanntes Koop-Erlebnis, das Hausrenovierungen zu einem Spaß macht, bei dem Teamwork im Vordergrund steht. Es ist die perfekte Wahl für Familien oder Freunde, die unbeschwerte Zusammenarbeit ohne übermäßiges Chaos suchen.

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4. Kein Platz mehr – [Das befriedigendste Koop-Spiel rund um die Weltraumreinigung für Ordnungsfanatiker im Orbit]

Meine Punktzahl Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One/Series Erscheinungsjahr 2020 Durchschnittliche Spielzeit ~ 5–10 Stunden (Koop-Chaos, je nach Schwierigkeitsgrad) Am besten geeignet für Kooperative Strategie für Reinigung und Ressourcenmanagement in beengten, unübersichtlichen Räumen

Dieshervorragendes Indie-Spiel kommt „Overcooked!“ so nahe, wie es nur geht – nur ohne das Kochen. Hier tauschen wir die Küche gegen einen chaotischen Kampf gegen außerirdischen Schleim ein. Du und deine Freunde schlüpft in die Rolle von Mitbewohnern, die versuchen, sich selbst am Leben und ihr Raumschiff intakt zu halten. Kämpft gegen den außerirdischen Schleim.

Ich empfehle Kein Platz mehrweil es Verkocht-typisches Team-Chaos und bietet eine neue Variante des Platzmachens, bei der es auf strategisches Timing und den geschickten Umgang mit Ressourcen ankommt.

Die wichtigsten Punkte:

Zufällige Schiffslayouts: Bei jedem Durchgang ändern sich die Raumgestaltung und die Ressourcen, sodass man sich die Wege nicht einfach auswendig merken kann.

Bei jedem Durchgang ändern sich die Raumgestaltung und die Ressourcen, sodass man sich die Wege nicht einfach auswendig merken kann. Spielmodus für bis zu vier Spieler: Unterstützt sowohl Online- als auch lokalen Koop-Modus – ideal, um das Chaos gemeinsam zu erleben.

Unterstützt sowohl Online- als auch lokalen Koop-Modus – ideal, um das Chaos gemeinsam zu erleben. Wöchentliche Herausforderungen: Jede Woche gibt es neue Modifikatoren, sodass es immer eine neue Herausforderung zu meistern gibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben In dieser strategischen Reinigungssimulation geht es um Ressourcenmanagement und Teamarbeit im Kampf gegen eine sich immer weiter ausbreitende Alien-Invasion.

Kein Platz mehr verbindet hektische Reinigungsaktionen mit ruhiger Vorbereitung und Ressourcenmanagement. Es belohnt die Spieler für schnelles Denken und klare Kommunikation. Dies ist ein perfektes Partyspiel, das leichten taktischen Spielspaß bietet.

Mein Fazit: Kein Platz mehr verwandelt alltägliche Hausarbeiten in interstellare Teamarbeit und verbindet Strategie mit rasantem Putzspaß. Es ist ein cleveres, chaotisches Koop-Juwel, das beweist, dass Aufräumen genauso spannend sein kann wie die Rettung der Galaxie.

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5. Lumberhill – [Das wildeste Natur-Koop-Spiel für Freunde, die Chaos lieben]

Meine Punktzahl Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–12 Stunden (Handlung + Erkundung) Am besten geeignet für Ein wildes Koop-Abenteuer im Holzfäller-Stil mit unvorhersehbaren Gefahren

Hast du schon mal einen dieser Tage erlebt, an denen es sich so anfühlt, als würde alles gegen dich laufen? In Lumberhill ist das einfach ein ganz normaler Arbeitstag. Was eigentlich eine einfache Aufgabe sein sollte – Bäume fällen, Bretter herstellen und Holz ausliefern –, verwandelt sich schnell in pures Chaos. Von wilden Tieren und lodernden Feuern bis hin zu schelmischen Piraten und unberechenbarem Wetter: Alles scheint darauf aus zu sein, dich aufzuhalten.

Ich habe mich fürLumberhill denn es verwandelt ein einfaches Holzfäller-Thema in unvorhersehbares Chaos, während dich Feuer und sogar Piraten verfolgen, während du Holz hackst. Das Spiel hat auf Steam bei über 150 Bewertungen eine Bewertung von 77 % („Meist positiv“) erhalten, was für den einfachen Spielspaß trotz einiger Ecken und Kanten spricht.

Die wichtigsten Punkte:

Art der Gefahr: Unvorhersehbare Ereignisse wie Waldbrände, T-Rex-Angriffe, Piratenbomben und Blitzeinschläge erfordern ständige Anpassung.

Unvorhersehbare Ereignisse wie Waldbrände, T-Rex-Angriffe, Piratenbomben und Blitzeinschläge erfordern ständige Anpassung. Flexibilität bei der Zusammenarbeit: Unterstützt bis zu vier Spieler sowohl im lokalen als auch im Online-Modus – und dazu noch optionales PvP-Chaos!

Unterstützt bis zu vier Spieler sowohl im lokalen als auch im Online-Modus – und dazu noch optionales PvP-Chaos! Dynamische Pegel: Jedes der über 50 Level bietet neue Levelaufbauten und neue Herausforderungen in der Umgebung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es treibt die Unvorhersehbarkeit im Koop-Modus mit Waldbränden, Wetter, Wildtieren und vielem mehr auf die Spitze.

Lumberhill bietet spannendes Koop-Gameplay mit naturverbundenen Herausforderungen, die die Spieler auf Trab halten. Wenn du deinen nächsten Spieleabend aufpeppen möchtest, schnapp dir drei Freunde und mach dich bereit für chaotische Teamarbeit im Holzfäller-Stil. Das wird ein wilder Ritt!

Mein Fazit: Lumberhill ist purer, ungezähmter Spaß, der Teamwork inmitten von Wäldern, Piraten und Waldbränden in totales Chaos verwandelt. Es ist eine urkomische Koordinationsprüfung, die beweist, dass sowohl die Natur als auch deine Freunde deine größten Feinde sein können.

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6. Auf den Teller! – [Die ultimative Roguelike-Kochherausforderung für Meisterköche im Chaos]

Meine Punktzahl Enebameter 9,2/10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One/Series Erscheinungsjahr 2022 Durchschnittliche Spielzeit ~ 8–15 Stunden (je nachdem, wie stark du den Text ausbaust bzw. optimierst) Am besten geeignet für Strategisches Roguelike-Küchenmanagement für bis zu 4 Spieler

Bei diesem Titel handelt es sich um ein Koch-Management-Spiel, das bis zu vier Spieler unterstützt. Der Unterschied zu „Overcooked!“ liegt jedoch darin, wie verdammt schwierig es sein kann, eine Mahlzeit zuzubereiten. Seht selbst, Auf den Teller! ist auch einer der größten Roguelike-Spiele Ich habe gespielt, mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt.

Zufällig generierte Upgrades, steigende Anforderungen, komplexe Gerichte und völlige Freiheit bei der Gestaltung deiner Restaurants bedeuten, dass du hart arbeiten musst, um diese Küche zu meistern und im Spiel voranzukommen. Doch obwohl „PlateUp!“ im Vergleich zu „Overcooked!“ definitiv einen enormen Sprung in Sachen Schwierigkeitsgrad darstellt, macht es auch jede Menge Spaß.

Die wichtigsten Punkte:

Individuelle Gestaltung des Restaurants: Wähle Menüpunkte aus und schalte Blaupausen frei, mit denen du Aufgaben über einen Zeitraum von 15 Tagen automatisieren kannst.

Wähle Menüpunkte aus und schalte Blaupausen frei, mit denen du Aufgaben über einen Zeitraum von 15 Tagen automatisieren kannst. Prozedural generierte Roguelike-Runden: Alle paar Tage wählst du Modifikatoren aus, die das Spielgeschehen verändern.

Alle paar Tage wählst du Modifikatoren aus, die das Spielgeschehen verändern. Umfang des Koop-Modus:Das Spiel bietet Platz für bis zu vier Spieler und belohnt Teamwork; Spieler auf Reddit sagen, dass es sich in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team „besser anfühlt als Overcooked“.

Warum wir uns dafür entschieden haben PlateUp! bietet sich wöchentlich weiterentwickelnde Strategien und hat dank seiner fesselnden Mischung aus Struktur und Chaos bereits mehr als 1,5 Millionen verkaufte Exemplare auf Steam erreicht.

Auf den Teller!ist eine gelungene Mischung aus Strategie, Chaos, Kreativität und Küchenmanagement. Die hervorragende Bewertung auf Steam und das Lob der Community zeigen, dass das Spiel hohen Wiederspielwert und Herausforderungen bietet. Möchtest du deine Restaurant-Strategie mit Freunden auf die Probe stellen? Hol dir Auf den Teller! und genießt ein Koop-Erlebnis, das tiefgründiger ist, als es auf den ersten Blick scheint.

Mein Fazit: Auf den Teller! bietet die perfekte Mischung aus Strategie und Chaos und stellt selbst erfahrene „Overcooked!“-Veteranen vor eine Herausforderung. Mit Roguelike-Tiefe und endlosem Wiederspielwert ist es der ultimative Stresstest in der Küche für echte Koop-Fans.

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7. Kochen, Servieren, Lecker! – [Der intensivste Küchensimulator für perfektionistische Spieler]

Meine Punktzahl Enebameter 9/10

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Plattformen PC, Switch, PS4/5, Xbox One/Series, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 / 2017 / 2020 (CSD / CSD2 / CSD3) Durchschnittliche Spielzeit ~ 8–12 Stunden (für einen durchgehenden Durchlauf) Am besten geeignet für Eine Kochsimulation, bei der es um das Wesentliche geht

Genau wieÜberkocht!, derKochen, Servieren, Lecker! In dieser Serie dreht sich alles darum, Gerichte zuzubereiten und sie hungrigen Gästen zu servieren. Aber wenn du dachtest, Überkocht!war schon stressig genug – warte erst mal ab, bis du siehst, wie die Küchen bei CSD aussehen! Wo Überkocht! ist ein Kochsimulator auf Makroebene, Kochen, Servieren, Lecker! führt Sie auf die Mikroebene.

Manche Gäste bevorzugen zum Beispiel einfache Burger: Frikadelle, Brötchen, fertig. Andere hingegen bevorzugen aufwendigere Varianten, wie zum Beispiel einen Burger mit allem – bis auf zwei Zutaten. Außerdem herrscht ständig Hochbetrieb, da ständig Gäste hereinkommen und verlangen, dass Mahlzeiten und Gerichte genau nach ihren Vorstellungen zubereitet werden – und wehe, wenn die Stoßzeit einsetzt.

Die wichtigsten Punkte:

Genauigkeit des Rezepts: Die Kunden verlangen genaue Zutaten und ein präzises Timing, und diese Herausforderung sorgt für ein spannendes und unterhaltsames Spielerlebnis.

Die Kunden verlangen genaue Zutaten und ein präzises Timing, und diese Herausforderung sorgt für ein spannendes und unterhaltsames Spielerlebnis. Mikro- vs. Makro-Kochen: Vom Burgerbraten bis zur Koordination von Beilagen und Getränken – jeder Service stellt die taktische Koordination über mehrere Stationen hinweg auf die Probe.

Vom Burgerbraten bis zur Koordination von Beilagen und Getränken – jeder Service stellt die taktische Koordination über mehrere Stationen hinweg auf die Probe. Synergieeffekte durch Zusammenarbeit: Dank des lokalen Mehrspielermodus und „Remote Play Together“ reicht ein Exemplar aus, um den Stress in der Küche gemeinsam zu bewältigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die CSD-Serie spielt auf der Mikroebene und bietet Hochdruck-Kochen unter Zeitdruck – sie ist eine der intensivsten Küchensimulationen in der Gaming-Welt.

Kochen, Servieren, Lecker! bietet ein lohnendes Spielerlebnis, indem es dich dazu zwingt, unter Zeitdruck präzise Kochaufgaben unter einen Hut zu bringen. Die hervorragenden Bewertungen auf Steam und die flexible Koop-Unterstützung zeigen, dass es die erste Wahl unter den anspruchsvollen Küchensimulationen ist.

Mein Fazit: Kochen, Servieren, Lecker! bringt kulinarisches Multitasking mit unerbittlicher Präzision und hohem Tempo auf ein neues Niveau. Es ist das ultimative Koop-Erlebnis für Perfektionisten, die sich sowohl nach Herausforderungen als auch nach Kontrolle sehnen.

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8. Human: Fall Flat – [Das witzigste Physik-Rätselspiel für zwei Spieler, bei dem man sich vor Lachen krümmt]

Meine Punktzahl Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC, macOS, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One/Series, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–9 Stunden (Story-/Zielmodus) Am besten geeignet für Skurrile Physik-Rätsel mit urkomischen Koop-Pannen

Human: Fall Flat ist ein skurriler, witziger und zugleich anspruchsvoller Koop-Physik-Puzzle-Plattformer. In diesem Spiel schlüpft ihr gemeinsam mit euren Freunden jeweils in die Rolle eines pummeligen, teigigen Menschen. Nach einigem Herumprobieren werdet ihr feststellen, dass die Steuerung eurer Figuren viel schwieriger ist, als es zunächst den Anschein hat; selbst etwas wie das Öffnen einer Tür wird zu einer echten Herausforderung.

Hinzu kommt die wirklich unbeholfene (und urkomische) Art, wie sich die Menschen bewegen – was durch die Tatsache, dass man sich durch die Levels hüpfen muss, noch besser zur Geltung kommt. Ein Fehlversuch ist immer zum Schreien, und egal, ob man gewinnt oder verliert, Human: Fall Flat schafft es locker auf meine Liste der besten Plattformspiele.

Die wichtigsten Punkte:

Physikbasierte Rätsel: Jede Herausforderung nutzt die träge, unberechenbare Steuerung, um einen komischen Effekt zu erzielen.

Jede Herausforderung nutzt die träge, unberechenbare Steuerung, um einen komischen Effekt zu erzielen. Multiplayer-Chaos: Bis zu acht Spieler können online oder im lokalen Koop-Modus mitspielen.

Bis zu acht Spieler können online oder im lokalen Koop-Modus mitspielen. Unendlicher Wiederspielwert: Zahlreiche Lösungen und von der Community erstellte Levels (über 5.000 im Steam Workshop) sorgen für anhaltende Abwechslung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Rätselspiel verwandelt einfache Aufgaben in urkomische Koop-Herausforderungen. Es macht einfach zu viel Spaß, um es nicht auszuprobieren, und wenn du Lust auf eine Spielrunde voller Lacher hast, solltest du dir dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen.

Human: Fall Flat ist ein bezauberndes, physikbasiertes Spiel, das durch sein lockeres, unvorhersehbares Gameplay und eine blühende Workshop-Community voller benutzerdefinierter Levels besticht. Auch Jahre nach seiner Veröffentlichung genießt es nach wie vor hohe Bewertungen und wird von vielen gespielt. Willst du dich vor Lachen krümmen? Lade einen Freund ein und lass das Chaos beginnen.

Mein Fazit: Human: Fall Flat verwandelt jede ungeschickte Bewegung in einen urkomischen Moment voller Teamwork und Chaos. Es ist eines der lustigsten Koop-Spiele, die es gibt – zu gleichen Teilen Rätselspaß und pures Comedy-Gold.

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9. Don’t Starve Together – [Der härteste Überlebens-Koop-Modus für Teams, die sich in schwierigen Situationen besonders wohlfühlen]

Meine Punktzahl Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, macOS, Linux, PS4, Vita, Wii U, Switch, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Durchschnittliche Spielzeit ~ 20–40 Stunden+ (offenes Survival-Spiel ohne festgelegtes „Ende“) Am besten geeignet für Ein auf das Überleben ausgerichteter Koop-Modus mit Permadeath und umfangreichen DLCs

Bei den meisten Survival-Sandbox-Spielen werden die Überlebensaspekte eher nachträglich hinzugefügt. Don’t Starve Together, hingegen macht keine halben Sachen. Fast alles ist darauf aus, dich zu töten, von Fröschen über Wer-Schweine bis hin zur Dunkelheit selbst. Du musst planen, erkunden und deine Ressourcen sorgfältig verwalten, und selbst wenn du alles richtig machst, bist du nie ganz sicher.

Glücklicherweise wird diese Schwierigkeit durch einen charmanten, an Tim Burton erinnernden Grafikstil und eine ansprechende isometrische 3D-Perspektive ausgeglichen. Was den Inhalt angeht, wird es dir hier nie an Abwechslung mangeln Don’t Starve TogetherAußerdem bietet das Spiel zahlreiche DLC-Pakete sowie eine sehr aktive Modding-Community.

Die wichtigsten Punkte:

Permadeath survival: Jede Entscheidung zählt, wenn schon der kleinste Fehler das Aus bedeuten kann.

Jede Entscheidung zählt, wenn schon der kleinste Fehler das Aus bedeuten kann. Kooperative Strategie: Ihr müsst euch zusammentun und euch gegenseitig unterstützen, um zu überleben.

Ihr müsst euch zusammentun und euch gegenseitig unterstützen, um zu überleben. Ein riesiges Mod-Ökosystem: Über 700.000 Abonnenten im Steam Workshop und Tools, mit denen sich jeder Aspekt des Spiels anpassen lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel verbindet Permadeath-Survival mit kooperativem Ressourcenmanagement und saisonalen DLCs und bietet kooperative Herausforderungen sowie von der Community gestaltete Inhalte, die einen in ihren Bann ziehen.

Mit über 480.000 positiven Bewertungen und einer beeindruckenden Steam-Bewertung von 95 % von fast einer halben Million Spielern beweist dieses Spiel, dass es darum geht, gemeinsam zu überleben UND zu gedeihen. Wenn du eine Herausforderung suchst, die Köpfchen und Teamwork erfordert, dann stürze dich in das herrliche Chaos, das Don’t Starve Togetherabgesehen davon.

Mein Fazit: Don’t Starve Together ist ein brutales, aber lohnendes Überlebenserlebnis, das Kommunikation, Planung und Geduld erfordert. Für Freunde, die Herausforderungen lieben, ist es die ultimative Prüfung der Teamarbeit im Kampf gegen die Natur selbst.

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10. Factorio – [Das fesselndste Fabrikbau-Spiel für strategisch denkende Spieler]

Meine Punktzahl Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC, Linux, macOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 (PC), 2020 (Switch) Durchschnittliche Spielzeit ~ 40–80 Stunden (um das Spiel in der Standardversion „durchzuspielen“, z. B. eine Rakete zu starten) Am besten geeignet für Umfassende Fabrikautomation und kooperative Optimierung

Wenn Sie auf der Suche nach einer umfangreicheren Produktionssimulation sind als Überkocht!, Factorio könnte das richtige Spiel für dich sein.

Die Prämisse des Spiels ist trügerisch einfach. Man landet notfallmäßig auf dem Planeten Nauvis und nutzt Rohstoffe wie Kohle, Eisen und Kupfer, um Raketen zu bauen und den Weg zurück nach Hause zu finden. In der Praxis Factorio ist eine ganz andere Sache.

Wahrscheinlich wirst du dein ursprüngliches Ziel aus den Augen verlieren, wenn du dich von dem Drang nach Expansion und Optimierung mitreißen lässt und jede neue Technologie dir noch mehr Spielzeug zum Ausprobieren bietet. Und bei so viel zu tun und angesichts der Suchtgefahr, die das ganze Spiel mit sich bringt, Factorio Es ist zweifellos eines der besten Indie-Spiele, die ich je gespielt habe. Auch wenn das Spiel alleine schon jede Menge Spaß macht, wird es erst richtig verrückt, wenn man Freunde mit ins Spiel holt!

Wahrscheinlich wirst du dein ursprüngliches Ziel aus den Augen verlieren, wenn du dich von dem Drang nach Expansion und Optimierung mitreißen lässt und jede neue Technologie dir noch mehr Spielzeug zum Ausprobieren bietet. Und bei so viel zu tun und angesichts dessen, wie süchtig das ganze Spiel macht, Factorio Es ist zweifellos eines der besten Indie-Spiele, die ich je gespielt habe. Auch wenn das Spiel alleine schon jede Menge Spaß macht, wird es erst richtig verrückt, wenn man Freunde mit ins Spiel holt!

Die wichtigsten Punkte:

Fabrikautomation: Enorme Bandbreite – von einfachen Bergbaubohrern bis hin zu modernster Robotik.

Enorme Bandbreite – von einfachen Bergbaubohrern bis hin zu modernster Robotik. Kooperative Optimierung: Der Mehrspielermodus vereint gemeinsame Planung und Logistik.

Der Mehrspielermodus vereint gemeinsame Planung und Logistik. Unendlicher Wiederspielwert: Umfangreiche Technologiebaumbäume und prozedural generierte Karten sorgen dafür, dass jeder Durchgang frisch bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Factorio“ macht Teamarbeit zu einer fesselnden Planungsaufgabe, die man immer wieder spielen kann. Es ist eines der wenigen Spiele, bei denen jede noch so kleine Verbesserung zu enormen Gewinnen führt.

Factorio ermöglicht es den Spielern, Spaß zu haben Es besticht durch tiefgehende Spielmechaniken rund ums Fabrikaufbau und entfaltet sein volles Potenzial erst im Mehrspielermodus. Mit einer hervorragenden positiven Bewertung von 97 % auf Steam ist es ein Indie-Juwel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Mein Fazit: Factorio verwandelt komplexe Automatisierung in eine seltsam befriedigende Koop-Besessenheit. Es ist ein Meisterwerk an Effizienz und Teamwork, das dich und deine Freunde bis in die frühen Morgenstunden mit Optimierungen beschäftigen wird.

★ Das fesselndste Fabrikbau-Spiel für strategisch denkende Spieler Factorio Bei Eneba einkaufen

11. Barotrauma – [Das tiefste Unterwasser-Koop-Spiel für Teams, die technische Herausforderungen lieben]

Meine Punktzahl Enebameter 8/10

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Plattformen PC, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2023 Durchschnittliche Spielzeit ~ 5 Stunden (manche berichten von einer sehr geringen durchschnittlichen Spielzeit) Am besten geeignet für Ein klaustrophobisches Koop-U-Boot-Spiel mit technischer Tiefe

Barotrauma ist ein klaustrophobisches und rasantes Koop-Spiel über Unterwassererkundungen auf Europa, einem der Monde des Jupiter. Als Pioniere an der neuesten Grenze der Menschheit müsst ihr und eure Crew euer U-Boot durch die kalten und trostlosen Tiefen von Europa steuern. Aber täuscht euch nicht: Ein U-Boot in Schuss zu halten ist SCHWER, und Gefahren lauern an jeder Ecke.

Du und deine Crew müsst euer U-Boot ständig aufrüsten, reparieren und instand halten, in eure Fertigkeitsbäume investieren und alle Angreifer abwehren, damit ihr nicht untergeht. Das technische Know-how (vor allem für Mechaniker und Ingenieure) ist so umfangreich, dass ich ohne Weiteres Barotrauma einer für die Liste der Besten SimulationsspieleIch habe gespielt!

Die wichtigsten Punkte:

Intensives U-Boot-Management: Komplexe Systeme erfordern ständige Aufmerksamkeit und strategische Weiterentwicklungen.

Komplexe Systeme erfordern ständige Aufmerksamkeit und strategische Weiterentwicklungen. Intensive Teamarbeit: Spezialisierte Aufgaben fördern eine enge Zusammenarbeit unter Druck.

Spezialisierte Aufgaben fördern eine enge Zusammenarbeit unter Druck. Technische Tiefe: Detaillierte technische Mechaniken sorgen für ein lohnendes Meistern des Spiels.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Barotrauma macht den Koop-Modus spannender, da Kommunikation und Koordination für das Überleben ABSOLUT entscheidend sind.

Barotrauma verbindet auf brillante Weise komplexe U-Boot-Mechaniken mit nervenaufreibendem Koop-Gameplay. Stelle noch heute deine Crew zusammen und wage dich in die Tiefen.

Mein Fazit: Barotrauma ist eine intensive Koop-Simulation in der Tiefsee, bei der Präzision, Kommunikation und Nerven aus Stahl gefragt sind. Jede Mission fühlt sich wie ein spannender Tanz zwischen Chaos und Kontrolle unter dem erdrückenden Druck des Ozeans an.

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12. Castle Crashers – [Das beste Cartoon-Kampfspiel für Koop-Chaos im Old-School-Stil]

Meine Punktzahl Enebameter 7,8/10

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Plattformen PC, macOS, Switch, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2008 Durchschnittliche Spielzeit ~ 8–12 Stunden (Hauptlauf) Am besten geeignet für Ein chaotisches Arcade-Beat-‘em-up für vier Spieler mit Charme

Manchmal braucht man einfach nur ein bisschen gutes altmodisches Chaos, und Castle Crashers bietet genau das: Action ohne Ende und Spaß ohne Grenzen. Dieses Beat-’em-up im Arcade-Stil vereint alles, was klassische Prügelspiele so großartig gemacht hat – von Wellen von Gegnern, die es zu vernichten gilt, bis hin zum Koop-Modus für bis zu vier Spieler, egal ob online oder lokal.

Castle Crashers fängt den Geist der Arcade-Klassiker perfekt ein und bringt gleichzeitig eine frische Portion Humor und Kreativität mit. Die lebhafte, handgezeichnete Grafik und der skurrile Stil des Spiels verschmelzen mühelos mit der rasanten Vier-Spieler-Action. Du wirst es lieben, wie witzig und chaotisch dieses Spiel ist.

Die wichtigsten Punkte:

Dynamische Koop-Kämpfe: Das Spiel kann online oder lokal gespielt werden und bietet eine flüssige Teamdynamik.

Das Spiel kann online oder lokal gespielt werden und bietet eine flüssige Teamdynamik. Einzigartige Charakterfähigkeiten: Jeder Ritter verfügt über besondere magische Fähigkeiten und individuell anpassbare Ausrüstung.

Jeder Ritter verfügt über besondere magische Fähigkeiten und individuell anpassbare Ausrüstung. Schrulliger Humor und Charme: Die humorvolle Erzählweise und die urkomischen Bosskämpfe sorgen dafür, dass das Spielerlebnis fesselnd und unterhaltsam bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Beat-’em-up-Klassiker für vier Spieler, der im Koop-Modus besonders glänzt. Die rasanten Kämpfe machen noch mehr Spaß, wenn man mit Freunden herumalbert, und der schräge Humor lässt nie nach.

Castle Crashers trifft genau den richtigen Ton zwischen Retro-Arcade-Chaos und modernem Multiplayer-Spaß. Das Spiel hat auf Steam eine positive Bewertung von 96 % bei über 80.000 Rezensionen. Schnapp dir deine Freunde und tauche noch heute in dieses bezaubernde Chaos ein.

Mein Fazit: Castle Crashers ist ein zeitloser Brawler, der rasante Action mit endlosem Humor und Herz verbindet. Es ist ein ausgelassener Koop-Klassiker, der heute genauso viel Spaß macht wie vor über einem Jahrzehnt.

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13. Helldivers 2 – [Der actionreichste Team-Shooter für taktisches Chaos und Friendly Fire]

Meine Punktzahl Enebameter 7,6/10

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Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2024 Durchschnittliche Spielzeit ~ 10–20 Stunden (je nach Missionen, Koop-Modus und Nebeninhalten) Am besten geeignet für Taktisches, chaotisches Sci-Fi-Koop-Spiel mit Friendly Fire

Die Wenigen, die Stolzen, die Entbehrlichen… die Helldivers. Helldivers 2 es schafft es, das Gefühl von Solidarität und Kameradschaft einzufangen, während jeder einzelne Spieler darum kämpft, die „Super Earth“ zu verteidigen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, und diese Erfahrung ist einer der Gründe, warum Helldivers 2 ist zweifellos eines der besten Abenteuerspiele der letzten Zeit.

Als Helldiver gehörst du zu einer Elite-Friedenstruppe (sprich: bist einer von unzähligen namenlosen Kanonenfutter), deren Aufgabe es ist, kontrollierte Demokratie über die Super Earth hinaus zu verbreiten. Dazu gehört, drei verschiedenen Fraktionen Freiheit und Unabhängigkeit zu bringen – ob sie das nun wollen oder nicht. Um dich bei deinen Missionen zu unterstützen, stehen dir Dutzende von knallharten Waffen und wirkungsvollen Strategien zur Verfügung.

Ich sollte auch erwähnen, dass in „Helldivers 2“ ständig Friendly Fire aktiv ist. Verbündete werden erschossen, Gliedmaßen werden weggeschossen, und es kommt zu urkomischen Situationen.

Die wichtigsten Punkte:

Chaotische Koop-Action: Strategische Teamarbeit trifft auf explosive Kämpfe, ergänzt durch ständiges Friendly Fire.

Strategische Teamarbeit trifft auf explosive Kämpfe, ergänzt durch ständiges Friendly Fire. Vielfältige Waffen und Strategien: Umfangreiche Ausrüstungskombinationen und leistungsstarke taktische Fähigkeiten.

Umfangreiche Ausrüstungskombinationen und leistungsstarke taktische Fähigkeiten. Schwarzhumoristischer Ton: Übertriebene Gewalt gepaart mit satirischer Erzählweise.

Warum wir uns dafür entschieden haben Als „der unterhaltsamste“ Koop-Shooter seit „Left 4 Dead“ bezeichnet. „Helldivers 2“ wird seinem Ruf mit chaotischen Missionen gerecht, die echte Koordination erfordern und nicht nur „Run-and-Gun“-Reflexe.

Helldivers 2 verbindet taktische Tiefe gekonnt mit chaotischem Multiplayer-Spaß. Es ist zwar keine Kochsimulation, aber wenn du nach einem Koop-Spiel suchst, das dich fesseln wird, dann bist du hier genau richtig.

Mein Fazit: Helldivers 2 lebt vom organisierten Chaos, in dem Teamwork und Friendly Fire Hand in Hand gehen. Es ist der witzigste und intensivste Koop-Shooter seit Left 4 Dead, das Koordination und blutes Gemetzel gleichermaßen belohnt.

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14. Resident Evil 6 – [Das beste Action-Horror-Koop-Epos für Nervenkitzel-Suchende]

Meine Punktzahl Enebameter 7,4/10

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Plattformen PC, Switch, PS3/4, Xbox 360/One Erscheinungsjahr 2012 Durchschnittliche Spielzeit ~ 20–25 Stunden (für eine typische Kampagne) Am besten geeignet für Kooperativer Action-Horror-Shooter mit vier Spielkampagnen

UmstrittenResident Evil 6 Mag sein, aber es lässt sich nicht leugnen, dass der Fokus auf den Koop-Modus das Spiel zu einem großartigen Erlebnis mit einem Freund gemacht hat. Sicher, die Survival-Horror-Elemente wurden vielleicht etwas zurückgeschraubt, aber dafür bekommt man einen actiongeladenen Zombie-Shooter (okay, „Infizierte“). Es gibt immer noch jede Menge Jumpscares, Waffen, QTEs und Gegner, die man in Stücke jagen kann.

Resident Evil 6 bietet nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich vier Kampagnen, die dich quer durch Amerika, Mitteleuropa und China führen, um eine schreckliche neue Biowaffe zu stoppen. In jeder Kampagne schlüpfst du in die Rolle eines dynamischen Duos, und jede davon bietet dir eine neue Perspektive auf das gesamte Geschehen – du solltest sie also unbedingt alle durchspielen.

Die wichtigsten Punkte:

Mehrteilige Kampagnen: Vier unterschiedliche Erzählstränge bieten einzigartige Perspektiven und Abwechslung.

Vier unterschiedliche Erzählstränge bieten einzigartige Perspektiven und Abwechslung. Co-op-Fokus: Speziell für das Zusammenspiel zweier Spieler entwickelt, sowohl im Split-Screen- als auch im Online-Modus.

Speziell für das Zusammenspiel zweier Spieler entwickelt, sowohl im Split-Screen- als auch im Online-Modus. Actiongeladenes Gameplay: Intensive Kämpfe und adrenalingeladene Quick-Time-Events.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Zweispieler-Kampagnen überzeugen sowohl im Split-Screen-Modus als auch im Online-Koop-Modus. Es ist eines der wenigen Großproduktionen, die sich tatsächlich auf ein abwechslungsreiches Zweispieler-Design konzentrieren.

Obwohl es sich von seinen Survival-Horror-Wurzeln entfernt hat, Resident Evil 6 verspricht spannende Koop-Action in zahlreichen fesselnden Kampagnen.

Mein Fazit: Resident Evil 6 Es tauscht Grusel gegen Spektakel ein und bietet ein action- und adrenalingeladenes Koop-Erlebnis der Extraklasse. Es ist die perfekte Wahl für Zweierteams, die gemeinsam filmreifen Nervenkitzel und zombievernichtendes Chaos erleben wollen.

★ Das beste Action-Horror-Koop-Epos für Nervenkitzel-Suchende Resident Evil 6 Bei Eneba einkaufen

15. Left 4 Dead 2 – [Der legendäre Zombie-Koop-Klassiker, der das Überleben im Team definiert]

Meine Punktzahl Enebameter 7,2/10

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Plattformen PC, macOS, Linux, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Durchschnittliche Spielzeit ~ 6–10 Stunden (Story-/Kampagnen-Durchläufe) Am besten geeignet für Kultiges Zombie-Survival-Koop-Spiel mit Strategie und Teamwork

Der Zombie-Shooter von Valve ist das Paradebeispiel für „alt, aber goldwert“. Left 4 Dead 2 ist das perfekte Spiel, wenn du mit deinen Kumpels richtig abgehen und es an Horden von lebenden Toten auslassen willst. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines von vier Überlebenden (Coach, Nick, Rochelle oder Ellis) und versuchst, aus einem von Zombies befallenen Amerika zu entkommen, indem du die Infizierten mit der Waffe deiner Wahl erschießt, zerhackst oder zerschmetterst.

Das Gameplay ist einfach, schnell und macht unglaublich süchtig. So viel Spaß die Apokalypse auch machen mag, Left 4 Dead 2 Das Spiel macht schnell klar, dass man alleine nicht bestehen kann. Zusammenarbeit ist im Spiel unerlässlich, da spezielle Infizierte einen einzelnen Überlebenden bewegungsunfähig machen oder schnell töten können. Aber gemeinsam mit deinen Freunden (oder Bots) kannst du komplexe Strategien umsetzen und es mit jeder Horde aufnehmen, die dir in den Weg kommt.

Die wichtigsten Punkte:

Dynamischer KI-Regisseur: Die prozedural generierten Gegnerpositionen und Szenarien wirken frisch.

Die prozedural generierten Gegnerpositionen und Szenarien wirken frisch. Taktisches Koop-Gameplay: Um gegen die Spezialinfizierten zu bestehen, sind Teamwork und Koordination erforderlich.

Um gegen die Spezialinfizierten zu bestehen, sind Teamwork und Koordination erforderlich. Ungebrochene Beliebtheit: Es wird nach wie vor viel gespielt und von einer engagierten Community sowie aktiven Mods unterstützt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gilt als Meisterwerk unter den Koop-Spielen. Seine dynamischen Kampagnen und der KI-Director setzen nach wie vor Maßstäbe in diesem Bereich.

Left 4 Dead 2 bleibt der Goldstandard unter den Koop-Zombie-Shootern und kann auf Steam eine positive Bewertung von über 96 % aus fast 600.000 Rezensionen vorweisen. Trommle dein Team zusammen und stürze dich noch heute in diesen zeitlosen Klassiker.

Mein Fazit: Left 4 Dead 2 bleibt der Goldstandard unter den Koop-Shootern, bei denen das Überleben von Teamwork und perfektem Timing abhängt. Es ist chaotisch, unvergesslich und nach wie vor die beste Möglichkeit, Freundschaften im Kampf gegen die Untoten auf die Probe zu stellen.

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Weitere Koop-Spiele zum Ausprobieren

WährendÜberkocht! ist ein herausragendes Koop-Spiel, es gibt aber noch viele andere Koop-Spiele mit hervorragendem Mehrspielermodus. Schaut euch unbedingt Folgendes an:

Overcooked! 2 – Die Fortsetzung bietet noch mehr von diesem chaotischen Spaß.

River City Girls – ein Beat-’em-up, das mit einem fantastischen Soundtrack, einem umwerfenden Grafikstil und solider Spielmechanik überzeugt.

Entgleist!– Baue Eisenbahnschienen durch endlose, prozedural generierte Welten.

Verpiss dich– einen befallenen Komplex allein mit einfachen Waffen, Strategie und Teamwork durchkämmen. Sehr schwierig.

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Kooperative Spiele: Die besten Tipps – Kurzfassung

Kooperative Spiele sprechen unser natürliches Bedürfnis nach Teamarbeit an. Freuen Sie sich auf unterhaltsames Spielvergnügen mit gemeinsamen Erlebnissen. Diese Spiele erfordern weit mehr als nur Hoffnung und Vertrauen in Ihre Mitspieler – klare Kommunikation und effektive Zusammenarbeit sind der Schlüssel zum Erfolg.

Für Spieler, die ihre Spielesammlung erweitern möchten, bietet das Stöbern ein zuverlässiger Online-Marktplatz für Gaming-Artikel kann verborgene Koop-Perlen zutage fördern, die es wert sind, entdeckt zu werden.

Abgesehen von den Spielmechaniken liegt das Herzstück von Koop-Spielen in den unvergesslichen Geschichten und den urkomischen Pannen, die man gemeinsam mit Freunden erlebt. Unsere Top-Empfehlungen wie Auszug and Es braucht zwei leben davon, diese unvergesslichen Momente zu schaffen.

Weitere Empfehlungen und ausführliche Einblicke in Spieletitel finden Sie auf unserer Blog für leidenschaftliche Gamer bietet dir Tipps und wertvolle Einblicke, damit du noch mehr Spiele findest, die richtig abgehen.

Häufig gestellte Fragen