Die 11 besten Spiele wie „Monster Hunter“: Die besten Alternativen im Jahr 2026

Wenn du ein Gamer bist, der spannende Jagden, atemberaubende Grafik und actiongeladene RPG-Kämpfe liebt, die dein Blut in Wallung bringen, habe ich hier zehn der besten Spiele zusammengestellt, die Monster Hunter. Ich habe mich schon 2010 in die Serie verliebt – Die riesige Auswahl an Monstern, die Ausrüstung, die man herstellen konnte, und diese kniffligen, fast schon tanzartigen Bosskämpfe haben mich sofort in ihren Bann gezogen.

Die enorme Freiheit und die riesige Menge an Inhalten haben mich jahrelang bei der Stange gehalten. Natürlich habe ich mich nach ähnlichen Erlebnissen umgesehen, und die folgenden Titel sind die besten, die ich gefunden habe. Wenn du dieselbe Spannung suchst, bist du hier genau richtig, und diese Spiele werden dich nicht enttäuschen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Monster Hunter

Du bist ein Gamer, der keine Kompromisse macht und nur das Beste will? Dann schau dir die Top-Empfehlungen unseres Teams an – das sind die Titel, von denen wir glauben, dass sie dir von allen Monster Hunter-ähnliche Spiele, die es gibt:

Horizon Zero Dawn (2017) – wohl das Spiel, das Monster Hunter was den Spielablauf, die innovativen Monsterdesigns und die atemberaubende Vielfalt seiner riesigen offenen Welt angeht. Dragon’s Dogma: Dark Arisen (2012) – bietet eine große Auswahl an Monstern, die du jagen kannst, und verfügt über Kampfmechaniken, die einige Ähnlichkeiten mit Monster Hunterwie zum Beispiel das Klettern auf Monster und ein auf Körperteilen basierendes Schwachpunktesystem. Wilde Herzen (2023) – ein direkter Konkurrent von Monster Hunter und bietet zwar denselben „Jagen-Handwerken-Wiederholen“-Spielstil, geht aber in einigen Bereichen auch eigene Wege.

Hat euch keiner unserer Tipps gefallen? Nun, ich würde mir noch keine Sorgen machen, denn ich habe noch sieben weitere Spiele vorbereitet, die genauso viel Spaß machen und wärmstens zu empfehlen sind für Monster Hunter Hier sind einige Bilder für die Fans.

11 Spiele wie „Monster Hunter“, in denen du epische Bestien erlegen kannst

Hier sind die zehn besten Spiele, die du spielen solltest, wenn du Monster Hunter…s patentierter Spielablauf, das Kampfsystem, die Vielfalt der Monster und die allgemeine Immersion. Etwas gewagt? Scrollt nach unten und seht selbst, warum ich jedes Spiel auf diese Liste gesetzt habe und warum you sollten als Nächstes gegen sie spielen!

1. Horizon Zero Dawn: Complete Edition [Die beste Open-World-Alternative für Monsterjäger]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 52 Stunden Am besten geeignet für Fans von Open-World-Monsterjagd-Spielen, die riesige mechanische Bestien suchen

Wenn es um Riesige Monster, deren Besiegung Geschick, Geduld und Vorbereitung erfordert – nur sehr wenige Monsterjagd-RPGs können da mithalten Horizon Zero Dawn’s wunderschön gestaltete Hybride aus Maschine und Tierwelt.

Hier kannst du GROSSE Monster jagen und sie besiegen, indem du auf ihre verwundbarsten Körperstellen zielst – das erfordert präzises Zielen und den strategischen Einsatz deines Arsenals. Die Kämpfe sind stärker auf Fernkampf ausgerichtet als in Monster Hunter… und dennoch ist es angesichts der vielfältigen Waffenauswahl in diesem Spiel genauso umfangreich.

Im Gegensatz zu den meistenMonster HunterTitel,Horizon Zero Dawn ist auch einein echtes Open-World-Spielwo duErkunde nahtlos eine riesige, zusammenhängende Karte. Hinzu kommen eine großartige Geschichte, wunderschöne Grafiken und ein relativ einfaches, aber fesselndes Handwerkssystem. Die Spieltiefe wird durch den DLC „The Frozen Wilds“ (in der Complete Edition enthalten) noch weiter ausgebaut, der eine neue eisige Region mit aggressiveren Maschinengefahren und hochstufiger Ausrüstung bietet, die es zu meistern gilt.

Mein Fazit: Das ist eine der Erfahrungen, die dem am nächsten kommen Monster Hunter was Umfang, Atmosphäre und taktische Kämpfe angeht. Wenn du Spaß an riesigen, mehrphasigen Schlachten und dem Erkunden gewaltiger Welten hast, Horizon Zero Dawn ist die Zeit auf jeden Fall wert.

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2. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Das beste klassische Action-RPG für „Monster Hunter“-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2012 Urheber Capcom, Capcom Durchschnittliche Spielzeit 53 Stunden Am besten geeignet für Fans klassischer Action-RPGs mit riesigen Fantasiemonstern

Dragon’s Dogma: Dark Arisen ermöglicht es dir, auf deine eigene Art Abenteuer zu erleben, indem es dir neun verschiedene Kurse (d. h. Berufe), zwischen denen du während des Spiels wechseln kannst, sowie vollständig anpassbare Begleiter die du an die Bedürfnisse deiner Gruppe anpassen kannst.

Egal, ob du gerne NPCs packst und sie zum Spaß über Abgründe wirfst oder jedes Monster auf deinem Weg zum Endboss niedermetzelst, Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist eines derdie spannendsten Rollenspiele Ich würde es jedem empfehlen Monster Hunter Veteran.

Du wirst auf Folgendes stoßen jede Menge epische Jagden und gigantische Monster hier sowie unvergessliche NPCs (von denen man mit einigen sogar eine Liebesbeziehung eingehen kann), die die gut geschriebene Geschichte dieses Spiels umso fesselnder machen.

Mein Fazit: Dragon’s Dogma: Dark Arisen bietet einzigartige Action-RPG-Mechaniken und epische Monsterkämpfe, die ein ähnliches Spielgefühl vermitteln wie Monster Hunter. Sein Wiederspielwert und die Freiheit im Kampf machen es auch heute noch zu einem herausragenden Erlebnis.

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3. Wilde Herzen [Bester moderner Monsterjäger]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Omega Force / Koei Tecmo, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 52 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich einen modernen, rasanten Konkurrenten zu „Monster Hunter“ wünschen

Nach dem SpielenMonster Hunter Rise: Sunbreak,Wilde Herzenkam genau zum richtigen Zeitpunkt und bescherte mir unzählige Stunden voller Spaß, während ich „geduldig“ darauf wartete, Monster Hunter Wilds’ Erscheinungsdatum.

Es isteine erfrischende Neuinterpretation des Monsterjagd-Genres das denselben Spielablauf, strategische Kämpfe und dasselbe Koop-Online-Multiplayer-Erlebnis bietet wie MH Spiele bieten, aber es scheute sich keineswegs, von der üblichen Formel abzuweichen. Fans von intensiven, auf Geschicklichkeit basierenden Kämpfen könnten auch Freude daran haben, sich einige der Die besten Action-RPGs, die ähnliche rasante Spielelemente aufweisen.

Besonders gut hat mir hier die Umsetzung des Karakuri-Systems gefallen, die es ermöglichte, ein ausgefeilteres Handwerkssystem als die meisten anderen Monster HunterSpiele. Damit kannst du deine ganz eigene Operationsbasis von Grund auf aufbauen und alle möglichen Werkzeuge, Fallen und raffinierten Geräte herstellen, die dir bei der Jagd helfen und das Durchqueren der Karte erleichtern.

Es unterstützt zudem Crossplay (PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5), was es zu einem großartigen MH Eine Alternative, wenn du gerne mit deinen Freunden im Koop-Modus spielst.

Mein Fazit: Wilde Herzen ist der engste moderne Konkurrent von Monster Hunter, das schnelle, kreative Schnitzeljagden mit ganz eigenem Charakter bietet. Wenn Sie etwas Vertrautes und doch erfrischend Neues suchen, ist dies eine klare Empfehlung.

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4. God Eater 3 [Das beste Monsterjagd-Erlebnis im Anime-Stil]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action-RPGs im Anime-Stil, die stilvolle, rasante Kämpfe mögen

God Eater 3 wird dich umhauen, wenn du auf ARPGs mit spannende Kampfmechaniken, knifflige Bosse und eine fesselnde Geschichte mit düsteren Themen. Ich habe einen seiner ältesten Vorgänger gespielt, Gods Eater Burst, ziemlich ausführlich auf der PSP neben Monster Hunter Freedom Unite damals.

Da ich eher zu Einzelspieler-Spielen mit stärkerem Fokus auf die Handlung neige, hat mir eigentlich GEB over MHFU (Ich weiß, das ist ein Sakrileg). Jahre später war ich froh zu sehen, dass God Eater 3 hatte immer noch denselben Charme, nur dass es jetzt noch schönere Anime-Grafiken, flüssigere Kämpfe und optimierte Handwerksmechaniken.

Auch wenn ich moderne Musik mehr schätze Monster Hunter Bei den heutigen Spielen ist es immer wieder ein Riesenspaß, einen God Arc zu schwingen, der umso stärker wird, je mehr Aragami man erlegt.

Mein Fazit: God Eater 3 ist perfekt für Spieler, die schnelle, stilvolle Kämpfe im Anime-Stil den langsameren, schwerfälligen Schlachten vorziehen. Es ist eine großartige Alternative, wenn du ein Monsterjagd-Gameplay suchst, das energiegeladen und charakterorientiert ist.

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5. Die Larven 2 [Das beste von der Mythologie inspirierte Rollenspiel zum Monsterjagen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PS4, PS3, PS Vita, PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Omega Force, Koei Tecmo Durchschnittliche Spielzeit 32 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für von der Mythologie inspirierte Monster und Nahkämpfe begeistern

Apropos fantastisch aussehende, mächtige Waffen, die man aufrüsten kann, Die Larven 2′sein riesiges Arsenal an 11 verschiedene Waffentypen, jeder mit seinen eigenen Movesets, wird dich sicher umhauen.

Abgesehen von der beeindruckenden Waffenvielfalt und dem Schwerpunkt auf intensiven Nahkämpfen, Die Larven 2bietet zudemeinige der besten Bosskämpfe, die du je erleben wirst in jedem Monsterjagd-Rollenspiel. Spieler, die gerne große, fesselnde Umgebungen erkunden, werden vielleicht auch einige der Die besten Open-World-Spiele, die ähnlich umfangreiche Abenteuer bieten.

Klar, selbst die anspruchsvolleren Jagden hier sind nicht gerade Monster Hunter– was den Schwierigkeitsgrad angeht, doch aufgrund der Art und Weise, wie die Geschichte die Hauptfigur präsentiert, wirkt sich dies tatsächlich positiv aus.

Es ist ein spielfreundliches Spiel mit weniger anstrengenden, aber dennoch spannenden Kämpfen und – was noch wichtiger ist – einem knallharten Protagonisten, in den man sich gut hineinversetzen kann. Mehr muss man dazu nicht sagen!

Mein Fazit:Die Larven 2 bietet intensive Nahkämpfe, unvergessliche Bosskämpfe und von der Mythologie inspirierte Monster. Es ist eine hervorragende Wahl für Spieler, die es lieben, in ihrem eigenen Tempo Dinge herzustellen, Gegner zu besiegen und die Welt zu erkunden.

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6. Final Fantasy Explorers [Das beste Monsterjagd-Abenteuer für Handheld-Konsolen]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Square Enix, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Am besten geeignet für Handheld-Spieler, die sich eine „Final Fantasy“-Variante der Monsterjagd wünschen

Nachdem ihr nun von all den tollen Spielen gehört habt, die auf mehreren Plattformen laufen, wie wäre es mit einem, das zwar exklusiv für Konsolen erhältlich ist, aber trotz seiner eingeschränkten Verfügbarkeit einfach zu gut ist, um es auszulassen?

In Final Fantasy Explorers, sondern du kannst auch jagt einige der kultigsten Monster der Reihe, aber deine individuell anpassbare Hauptfigur kann auch zu etwas Beliebtem machen Final FantasyZeichen wie Cloud, Squall und Tidus im Trance-Modus des Spiels. Weitere herausragende Titel der Reihe findest du in unserer Liste der am bestenFinal FantasySpiele.

Ich habe mich schon immer gefragt, wie ein Spiel im Squenix-Stil Monster Hunter wie sich das Spiel entwickeln würde. Während Titel wie Final Fantasy XV and Final Fantasy VII bieten tatsächlich gute Inhalte zur Monsterjagd, Final Fantasy Explorers ist nach wie vor bei weitem der Final Fantasy-Titel, der dem Ziel am nächsten kam Monster Hunter in Bezug auf Kernspielmechanik.

Mein Fazit: Final Fantasy Explorers verbindet charmante FF-Nostalgie mit Monsterjagd-Mechaniken, die auf dem Handheld wunderbar funktionieren. Wenn du Final Fantasy und dank der Koop-freundlichen Jagden ist dieses Spiel auf jeden Fall einen Kauf wert.

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7. Elden Ring [Die beste Soulslike-Alternative für Monster-Hunter-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich anspruchsvolle, an „Souls“-Spiele angelehnte Kämpfe gegen riesige Gegner wünschen

Wenn du als Monster Hunter Fan, dann bist du hier genau richtig Dark Souls Spiele – genauer gesagt, Elden Ring. Es bietetGrafik der nächsten Generation, ausgefeilte Kampfmechaniken und eine große, zusammenhängende Karte mit verschiedenen Biomen die zweifellos trostloser und feindseliger sind als das, was man normalerweise in Monster Hunter Spiele.

Einfach gesagt: Hier findest du genau dieselbe Formel – „epische Kämpfe + knifflige Monster + Buildsmaxxing = jede Menge Spaß“ –, nur dass Elden Ring integriert Magie und andere Fantasy-Elemente sowohl in die Kämpfe als auch in die Hintergrundgeschichteund greift in seiner Erzählweise durchgehend reifere Themen auf.

Mein Fazit: Elden Ring vermittelt dasselbe Gefühl von Gefahr, Belohnung und Meisterschaft, das man in Monster Hunter… härteste Kämpfe. Wenn du dich für taktische Kämpfe und gigantische Bosse begeisterst, wird dich dieses Spiel sofort in seinen Bann ziehen.

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8. The Witcher 3: Wild Hunt [Das beste storybasierte Monsterjagd-Erlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Erscheinungsjahr 2015 Urheber CD Projekt Red, CD Projekt Durchschnittliche Spielzeit 103 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen und gerne im Rahmen von Aufträgen Monster jagen

The Witcher 3: Wild Hunt ragt stolz aus der Die besten Einzelspieler-Spiele aller Zeiten. Seine monsterorientierten Elemente ähneln stark Monster Hunter… bis hin zu allen Vorbereitungen, die du vor der Jagd auf bestimmte Bosse treffen musst, und den auf Aufträgen basierenden Monsterjagden, die du über Nebenquests annehmen kannst.

Dieses Spiel hat mich so beeindruckt, dass ich euch empfehle, auch die vorherigen Teile zu spielen, da alle drei Spiele eine Eine phänomenale Geschichte, eine riesige Auswahl an Monstern und jede Menge Inhalte, die es zu entdecken gilt.

Dennoch,The Witcher 3: Wild Hunt ist zweifellos der beste Titel der Reihe, und bietet eine der besten Erzählungen, die es gibt Monster Hunter Fans werden ihre Freude daran haben. Es ist das perfekte Spiel für alle Jäger, die gerne alleine spielen.

Mein Fazit: The Witcher 3: Wild Hunt ist zwar kein klassisches Monsterjagd-Spiel, doch sein Auftragssystem bietet einige der unvergesslichsten Begegnungen des Genres. Spieler, die sich vor allem für die Geschichte interessieren, aber dennoch Wert auf taktische Vorbereitung legen, werden es lieben.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PS4, PC, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Mobilgeräte Erscheinungsjahr Geschichten: 2016 / Geschichten 2: 2021 Urheber Capcom & Marvelous, Capcom Durchschnittliche Spielzeit Geschichten: 51 Stunden / Geschichten 2: 61 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich eine storylastige, rundenbasierte Variante von Monster Hunter wünschen

BeideMonster Hunter StoriesUndMonster Hunter Stories 2: Flügel des Untergangs are MH Ableger, die der Serie neues Leben eingehaucht. Sie unterscheiden sich in ihren Kernmechaniken erheblich von den Haupttiteln, und doch sind sie die besten Spiele, wenn du tiefer in die Monster Hunter Wissen. Um einen genaueren Einblick in die weitere Entwicklung der Serie zu erhalten, die Monster Hunter Stories 3Spielrezension bietet einen klaren Überblick.

In diesen Spielen geht es nicht darum, aktiv Monster zu jagen, sondern als „Monstie Rider“ eins mit der Natur und ihren Geschöpfen zu werden. Sie sind zudem eine hervorragende Einführung in die am bestenMonster Hunter Spiele falls du vorhast, dir anschließend die Hauptserie anzusehen.

Du kannst trotzdem Bekämpfe Monster und sammle ihre Teile, um Ausrüstung herzustellen, natürlich, wenn auch in abgeschwächter Form, Pokémon-artige rundenbasierte Kämpfe. Außerdem darfst du Fange besiegte Monster ein, füge sie deiner Sammlung hinzu und setze sie im Kampf ein und das Durchlaufen von Graphen.

Mein Fazit: Monster Hunter Stories and Geschichten 2 bieten eine leichtere, storylastige Variante der Reihe, ohne dabei den Entdeckergeist zu vernachlässigen. Sie sind ideal für Spieler, die sich nach „Monster Hunter“-inspirierten Abenteuern sehnen, ohne die Intensität von Echtzeit-Jagden.

★ Die besten storylastigen „Monster Hunter“-Ableger Monster Hunter Stories Bei Eneba einkaufen Monster Hunter Stories 2: Flügel des Untergangs Bei Eneba einkaufen

10. Die unsichtbare Achse [Das beste Indie-Erlebnis auf Monsterjagd]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen Xbox One, PS4, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Einfach nur Purkey-Spiele, einfach nur Purkey-Spiele Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Am besten geeignet für Fans von atmosphärischen, von Horror geprägten Abenteuern auf der Jagd nach Monstern

Any The Elder ScrollsEin Titel von Bethesda Game Studios wäre aufgrund seiner hervorragenden Monsterauswahl und der klassischen RPG-Mechaniken eine großartige Ergänzung dieser Liste gewesen, aber wie sieht es mit ein herausragendes Monsterjagd-Rollenspiel von einem Ein-Mann-Softwareentwickler Wer hat früher an einigen der bekanntesten Titel von Bethesda mitgearbeitet?

Die unsichtbare Achse ist ein absolutes Muss für Monster Hunter Fans, die sich auch für fantastische Indie-Spiele Entstanden aus Leidenschaft für das Genre und einer unverfälschten künstlerischen Vision. Hier kannst du folkloristisch inspirierte Monster aufspüren und sie jagen, während du eine riesige, stimmungsvolle offene Welt erkundest.

Aber Vorsicht, denn dieses hier ist auch als Heavy-Metal-Horror-Spiel, was bedeutet, dass dir die Monster hier vielleicht etwas mehr…beunruhigend als das, was du wahrscheinlich gewohnt bist.

Mein Fazit: Die unsichtbare Achse verbindet atmosphärische Erkundung mit spannungsgeladener Monsterjagd und bietet Fans, die nach etwas Neuem suchen, ein ganz neues Erlebnis. Sein unheimlicher Ton und sein einzigartiges Design machen es zu einem herausragenden Indie-Titel.

★ Das beste Indie-Erlebnis rund um die Monsterjagd Die unsichtbare Achse Bei Eneba einkaufen

11. Wuchang: Gefallene Federn [Die beste Alternative zur Monsterjagd im Stil von Dark Souls]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Leenzee Games, Leenzee Games Durchschnittliche Spielzeit 35–45 Stunden (geschätzt) Am besten geeignet für Fans von Soulslike-Spielen, die sich nach düsterer, methodischer Monsterjagd sehnen

Wenn dir die Mischung aus präzisen Kämpfen und atmosphärischer Erkundung in „Monster Hunter“ gefällt, Wuchang: Gefallene Federn ist eine fantastische Ergänzung für dein jagdlastiges Spielerepertoire. In einer düsteren, von der Pest heimgesuchten Welt, die vom China der späten Ming-Dynastie inspiriert ist, trittst du in diesem Action-RPG gegen groteske, monströse Gegner an, die durch eine mysteriöse Federkrankheit verwandelt wurden. Jeder Kampf erfordert Geduld, gutes Timing und strategisches Ressourcenmanagement – ganz im Sinne von Monster Hunterdas taktische, auf Bosse ausgerichtete Design.

Was Wuchang wirklich auszeichnet, ist seine Einfluss von Souls-ähnlichen Spielen, wodurch die Kämpfe ein schwereres, härteres Gefühl vermitteln, während aggressives Spiel und das Experimentieren mit Waffen weiterhin belohnt werden. Die Welt ist dicht und unheimlich, voller Geheimnisse, Upgrades und visuell beeindruckender Umgebungen, die das Gefühl der Entdeckung verstärken. Fans, die Monster HunterWer die Intensität von [Titel] schätzt, sich aber eine düsterere, stärker erzählerisch geprägte Variante wünscht, wird sich hier wie zu Hause fühlen.

Mein Fazit: Wuchang: Gefallene Federn verbindet den Schwierigkeitsgrad eines Soulslike-Spiels mit monströsen Gegnern in einer düsteren, atmosphärischen Welt. Monster Hunter Fans, die auf durchdachte Kämpfe mit hohem Einsatz stehen, werden hier voll auf ihre Kosten kommen.

★ Die beste Alternative zur Monsterjagd im Stil von „Dark Souls“ Wuchang: Gefallene Federn Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Monster Hunter“

Die besten Spiele finden, die ähnlich sind wie Monster Hunter Es kommt darauf an, zu verstehen, was für ein Jäger du bist. Ob du dich nach riesigen Bestien, komplexen Kampfsystemen, einer fesselnden Geschichte oder einer echten Herausforderung sehnst – jedes Spiel auf dieser Liste fängt einen anderen Aspekt dessen ein, was Monster Hunter So unvergesslich. Hier erfährst du, wie du deine nächste großartige Jagd auswählst.

Für Open-World-Abenteurer: Horizon Zero Dawn bietet riesige Kreaturen, strategische Zielauswahl und dasselbe Gefühl von Größe, das Monster Hunter unvergessliche Schlachten.

Für Fans von Action-RPGs: Dragon’s Dogma: Dark Arisen and Wilde Herzen Beide bieten strategische Kämpfe, abwechslungsreiche Gegnerbegegnungen und viel Spielraum, um mit verschiedenen Waffen und Spielstilen zu experimentieren.

Für Spieler, denen die Handlung wichtig ist: The Witcher 3: Wild Hunt and Monster Hunter Stories 2 bieten fesselnde Geschichten und monsterorientierte Quests, die perfekt für Fans sind, die sich mehr Weltgestaltung und Hintergrundgeschichte wünschen.

Für alle, die die Herausforderung suchen: Elden Ring and Wuchang: Gefallene Federn bieten strategische, hochkarätige Kämpfe gegen brutale Gegner, die an die Intensität von Monster Hunterdie anspruchsvollsten Jagden.

Jedes dieser Spiele fängt einen anderen Aspekt dessen ein, was „Monster Hunter“ so besonders macht – sei es der Nervenkitzel des Kampfes, die Befriedigung beim Herstellen von Gegenständen oder die Freude am Erkunden gefährlicher Welten. Kein einzelnes Spiel kann die Serie ersetzen, aber Die besten Spiele wie Tödliche Gesellschaft bieten ähnliche Spannung und zusammen bieten sie unzählige neue Abenteuer, die es wert sind, erlebt zu werden.

Häufig gestellte Fragen