15 Spiele wie „Life is Strange“, die du 2026 unbedingt ausprobieren solltest

Wenn Spiele wieDas Leben ist seltsam Wenn mich diese Erfahrungen eines gelehrt haben, dann, dass seelische Verletzungen auf seltsame Weise heilsam sein können. Das Leben ist seltsam hat diese bittersüße Mischung aus Teenager-Angst, Zeitreise-Chaos und moralischen Konflikten perfekt getroffen – und jetzt sehnst du dich wahrscheinlich nach mehr von dieser wunderbar schmerzhaften Magie.

Zum Glück für dich,Ich habe 15 Spiele zusammengestellt, die dieselbe Atmosphäre vermitteln: Stimmungsvoll, tiefgründig und manchmal auf die beste Art und Weise erschütternd. Diese Geschichten werden dich mit komplexen Beziehungen, unmöglichen Entscheidungen und Momenten in ihren Bann ziehen, die dich flüstern lassen: „Oh nein, nicht schon wieder.“ Also schnapp dir eine Tasse Kaffee, mach dich emotional bereit und tauche ein in weitere wunderschön chaotische Welten, die dich wieder viel zu sehr an fiktiven Figuren hängen lassen werden.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Das Leben ist seltsam“

Auf der Suche nach Spielen, die ähnlich sind wie Das Leben ist seltsam die dich wirklich emotional berühren? Die Top-Titel in diesem Bereich erzählen nicht nur eine Geschichte, sie lassen dich sie hautnah miterleben.

Verlorene Aufzeichnungen: Blüte und Wut (2025) – Eine nostalgische, emotionale Reise durch Teenagerfreundschaften, Geheimnisse und die Nachhall eines Sommers, der alles verändert hat. Sag mir, warum (2020) – Zwillingsgeschwister kehren nach Hause zurück, um ihre gemeinsame Vergangenheit zu entwirren – eine bewegende Geschichte über Erinnerung, Identität und die Wahrheiten, an die wir glauben wollen. The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series (2019) – Überstehe die Apokalypse mit schwierigen Entscheidungen, herzzerreißenden Momenten und einer der packendsten Geschichten, die jemals in der Welt der Videospiele erzählt wurden.

Das ist natürlich erst der Anfang! Es gibt noch viel mehr Titel, die mit atemberaubenden Geschichten, facettenreichen Charakteren und einem auf Entscheidungen basierenden Gameplay überzeugen, das all Das Leben ist seltsamSpiele. Scrolle nach unten, um die vollständige Liste zu sehen und dein nächstes mitreißendes Abenteuer zu finden.

15 Spiele wie „Das Leben ist seltsam“, die ein ähnliches Spielgefühl bieten

Wenn du so bist wie ich, dann ist es Das Leben ist seltsam hat dir wahrscheinlich einen kleinen emotionalen Kater beschert. Aber die Reise muss hier noch lange nicht enden! In dieser Liste habe ich zusammengestellt 15 ähnliche Spiele, von denen jedes mit fesselnden Handlungen und bedeutungsvollen Entscheidungen aufwartet.

1. Verlorene Aufzeichnungen: Blüte und Wut [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für Teenager-Drama]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PS5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Spielart Erzählerisches Abenteuer Metacritic-Bewertung 75 Urheber Don’t Nod Montréal Durchschnittliche Spielzeit ~10–12 Stunden (einmal durchgespielt) Besondere Merkmale Erzählung auf zwei Zeitebenen, Mechanik rund um den Speicher der Videokamera, starker Fokus auf Freundschaft.

Verlorene Aufzeichnungen: Blüte und Wut wirkt wie der lange verschollene Cousin von Das Leben ist seltsam die erwachsen wurde, eine Therapie machte und begann, darüber Tagebuch zu führen. Die Geschichte spielt im Sommer 1995 und versetzt dich mitten in das chaotische, wunderschöne Durcheinander von Teenagerfreundschaften – jener Art, die sich ewig anfühlt, bis sie es eben doch nicht mehr ist. Du wechselst zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her, während sich vier Freunde Jahrzehnte später wieder treffen, um sich endlich dem Geheimnis zu stellen, das ihre Verbindung zerrissen hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verlorene Aufzeichnungen: Blüte und Wut fängt die Nostalgie, den Herzschmerz und die tiefen emotionalen Bindungen des Erwachsenwerdens mit eindringlicher Authentizität ein.

Der Schreibstil ist unverfälscht, witzig und schmerzlich nachvollziehbar, mit Figuren, die so echt wirken, dass man ihnen am liebsten gleich eine SMS schreiben möchte. Die Nostalgie der 90er-Jahre ist stark zu spüren (ja, es gibt Mixtapes), und die Sprachausgabe vermittelt die Emotionen perfekt. Das Spiel ist gemächlicher und nachdenklicher als manche andere, auf Entscheidungen basierende Spiele, aber genau das macht seinen Reiz aus – hier geht es um Gefühle, nicht um Feuerwerk.

Mein Fazit: Eine herzliche, nostalgische Reise durch Freundschaft, Reue und das Erwachsenwerden – Verlorene Aufzeichnungen: Blüte und Wut wird deine Gefühle ganz schön durcheinanderbringen, und du wirst dafür dankbar sein.

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2. Sag mir, warum [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ zum Thema Familiengeheimnisse]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Spielart Abenteuer / Serienformat Metacritic-Bewertung 78 Urheber Dontnod Entertainment; Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 2–3 Stunden Besondere Merkmale Ein storybasiertes Abenteuer mit Rätseln rund um Erinnerungen und Entscheidungsmöglichkeiten für den Spieler.

Präsentiert von den Machern von Das Leben ist seltsam, Sag mir, warumist ein weiteresein fesselndes Story-Spiel voller Emotionen, Entscheidungen und mit einem Schwerpunkt auf Familie, Identität und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Du begleitest die Zwillinge Tyler und Alyson auf ihrer Reise, die in ihr Elternhaus in einem malerischen Städtchen in Alaska zurückkehren, um die schwierigen Erlebnisse aufzuarbeiten, die ihr Leben geprägt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sag mir, warum bietet durch eindringliche Erzählkunst und emotionale Entscheidungen eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Erinnerung, Identität und Familie.

Was machtSag mir, warum Das Besondere daran ist seine einzigartige Spielmechanik: Die Zwillinge sind durch eine übernatürliche Verbindung miteinander verbunden, die es ihnen ermöglicht, in die Vergangenheit zurückzukehren und vergangene Ereignisse nachzuvollziehen. Doch es gibt einen Haken – nicht alle Erinnerungen sind gleich. Deine Entscheidungen beeinflussen, welcher Version der Geschichte sie Glauben schenken, was ihre Beziehung entscheidend prägt und verschiedene Enden freischaltet. Mit seiner brillanten Grafik, der starken LGBTQ+-Darstellung und einer tiefgründigen emotionalen Kerngedanke, die dein Herz berühren wird, Sag mir, warumist ein bewegendes Abenteuer, das Fans von „Das Leben ist seltsam“ sicherlich gefallen wird.

Mein Fazit:Eine bewegende, wunderschön geschriebene Geschichte über Identität und Familie, die beweist, dass Don’t Nod nach wie vor das gewisse Etwas für emotionales Storytelling besitzt.

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3. The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für emotionale Entscheidungen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Spielart Episodisches Grafik-Abenteuer Metacritic-Bewertung 82 Urheber Telltale Games; Skybound Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–12 Stunden pro Saison / ca. 30–40 Stunden (Gesamtpaket) Besondere Merkmale Eine auf Entscheidungen basierende Erzählweise mit Action-Sequenzen und emotionalen Entscheidungen.

Denk mal darüber nachVereinbarungenZombie-Spiele nur sinnlose Action sind? Dann überleg es dir noch einmal mit The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series. Dieses Paket enthält alle vier Staffeln von Telltales ein berühmtes, storylastiges Abenteuer, das dir zeigt, wie sich Clementine von einem verängstigten Kind zu einer zähen Überlebenskünstlerin entwickelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series „Blends“ vereint die Spannung eines Überlebensspiel mit herzzerreißenden moralischen Entscheidungen, unvergesslichen Figuren und emotionaler Tiefe.

Das ist kein gewöhnliches Zombie-Spiel – hier dreht sich alles um Entscheidungen. Ob du dich entscheidest, jemandem zu vertrauen, ihn zu retten oder zurückzulassen – es hat enorme Auswirkungen. Die Erzählung ist erstklassig, die Charaktere sind glaubwürdig, und die moralischen Dilemmata werden dir den Schlaf rauben. Auch wenn es kein vollwertiges Survival-Horror… es greift die Spannung und emotionale Wucht des Genres meisterhaft auf. Dazu kommen die einzigartigen Grafiken im Comic-Stil und atemberaubende emotionale Szenen – und schon hat man eines der besten Survival-Spiele, die es gibt.

Mein Fazit:Eine unvergessliche Reise durch Herzschmerz und Überleben. Nur wenige Spiele lassen deine Entscheidungen so schwer wiegen.

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4. Der Wolf unter uns [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für Noir-Geschichten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 Spielart Episodisches Grafik-Abenteuer Metacritic-Bewertung 80 Urheber Telltale Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 7 Stunden Besondere Merkmale Ein Noir-Krimi mit entscheidungsbasiertem Gameplay und interaktiven Kämpfen.

Hast du jemals gedacht, dass es in Märchen nur um Freude und ein „glückliches Ende“ geht? Nun, Der Wolf unter uns will diese Vorstellung auf den Kopf stellen. Basierend auf der Comic-Reihe „Fables“ entführt dich dieses Spiel im Detektivstil in die Welt von Bigby Wolf – dem Gesetzeshüter von Fabletown, einem Ort, an dem Fabelwesen unbemerkt unter den Menschen leben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Wolf unter uns verbindet knallharte Detektivarbeit, pointierte Sprache und märchenhaftes Noir-Flair zu einem düster-stilvollen Krimi.

Ein brutaler Mord versetzt die Stadt in Schock, und ratet mal, wer den Fall aufklären muss? Genau, du! Deine Aufgabe ist es, Nachforschungen anzustellen, Fragen zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Das Spiel strotzt nur so vor Flair, mit seinem Neon-Glanz der 80er Jahre und seinen bissigen, unverblümten Dialogen. Es verbindet Rätsellösen, Action und schwierige ethische Entscheidungen, Der Wolf unter uns ist genau das Richtige für alle, die sich nach einem storylastigen Spiel mit düsterem, erwachsenem Touch sehnen.

Mein Fazit:Stilvoll, düster und mit unendlichem Wiederspielwert – ein düsteres Märchen-Krimi, das einen von Anfang bis Ende fesselt.

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5. Detroit: Become Human [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ mit moralischen Dilemmata]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Spielart Interaktives Drama / Action-Abenteuer Metacritic-Bewertung 78 Urheber Quantic Dream Durchschnittliche Spielzeit ~11–13 Stunden (beim ersten Durchspielen) Besondere Merkmale Eine verzweigte Handlung mit QTEs und mehreren spielbaren Charakteren.

Bist du ein Fan von Spielen, die dich dazu bringen, über Moral, Technologie und die Frage nachzudenken, was Bewusstsein eigentlich ausmacht? Dann musst du unbedingt auch Spiele wie Detroit: Become Human. Stell dir eine Zukunft vor, in der Androiden den Menschen zu Diensten stehen. Du begleitest drei Hauptfiguren – Connor, einen Detektiv-Roboter; Kara, eine Haushälterin auf der Flucht; und Markus, den Rebellen, der für die Rechte der Androiden kämpft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Detroit: Become Human bietet ein atemberaubendes, filmisches Erlebnis voller verzweigender Handlungsstränge und moralischer Komplexität.

Jeder deiner Schritte kann den Verlauf der Geschichte verändern und eine Vielzahl möglicher Enden eröffnen. Mit seiner filmreifen Grafik, der atemberaubenden Action und den kniffligen Entscheidungen ist es, als würdest du deinen eigenen Science-Fiction-Film inszenieren. Ich fand die tiefgründige, emotionale Atmosphäre von Das Leben ist seltsam sich aber nach einer moderneren Variante gesehnt? Nun, Detroit: Become Human verspricht eine fesselnde Geschichte und unerwartete Wendungen, die Sie an den Bildschirm fesseln werden.

Mein Fazit:Ein filmisches, zum Nachdenken anregendes Drama, das die Grenze zwischen Mensch und Maschine verwischt und einen dazu zwingt, die eigene Moral zu hinterfragen.

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6. Beyond: Two Souls [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für cineastisches Drama]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Plattformen PC, PS3, PS4 Erscheinungsjahr 2013 Spielart Interaktives Drama / Abenteuer Metacritic-Bewertung 70 Urheber Quantic Dream; Sony Computer Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–8 Stunden Besondere Merkmale Ein interaktives Drama mit QTE-basierten Actionsequenzen und übernatürlichen Elementen.

Warst du schon einmal so in einen Film vertieft, dass du dir gewünscht hast, du könntest selbst bestimmen, was passiert? Nun, Beyond: Two Souls Damit kannst du genau das tun. Es ist mehr als nur ein Spiel, es ist eine filmische Reise. Tauchen Sie ein in die Welt von Jodie Holmes, einer jungen Frau mit einer rätselhaften Verbindung zu einem mystischen Wesen namens Aiden. Es ist eine Geschichte, die Sie durch bedeutende Momente in Jodies Leben führt und dabei ihre Identität, ihr Schicksal und die Auswirkungen ihrer unvorstellbaren Kräfte erkundet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Beyond: Two Souls verbindet emotionale Erzählkunst und übernatürliches Drama zu einem zutiefst persönlichen, filmreifen Abenteuer.

Dieses fesselnde Erlebnis wird durch den einzigartigen, nicht-linearen Erzählstil und die unglaublichen Darbietungen von Schauspielern wie Elliot Page und Willem Dafoe noch verstärkt. Beim Durchspielen des Spiels geht es weniger um Kämpfe als vielmehr darum, jene entscheidenden Entscheidungen zu treffen, die Jodies Schicksal bestimmen. Wenn Geschichten voller Emotionen und mit einem Hauch von Übernatürlichem dich in ihren Bann ziehen, sollte dieses Spiel auf deiner Liste stehen.

Mein Fazit:Ein zutiefst emotionales, filmisches Erlebnis, bei dem man eher das Gefühl hat, einen Film zu erleben, als ein Spiel zu spielen – nicht ganz perfekt, aber unvergesslich.

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7. Firewatch [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für einsame Auszeiten]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Spielart Abenteuer / Krimi Metacritic-Bewertung 81 Urheber Friedhof Durchschnittliche Spielzeit ca. 4–6 Stunden Besondere Merkmale Ein Erkundungsspiel aus der Ich-Perspektive, bei dem Radiodialoge die Handlung bestimmen.

Dieser Titel ist ein Beweis dafür, dass man keine Action braucht, um einen tolles Abenteuerspiel. Du schlüpfst in die Rolle von Henry, der einen Job als Waldbrandbeobachter in Wyoming nutzt, um seinem chaotischen Leben zu entfliehen. Deine einzige Gesellschaft sind dein Funkgerät und die faszinierende Stimme am anderen Ende der Leitung – Delilah, deine kluge und geheimnisvolle Vorgesetzte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Firewatch schafft durch atemberaubende Landschaften und unverfälschte, authentische Dialoge ein Gleichgewicht zwischen Isolation und Intimität.

Firewatch ist voller Atmosphäre. Die Wälder wirken echt, die Sonnenuntergänge sind atemberaubend, und man kann die Einsamkeit fast mit Händen greifen. Was das Spiel jedoch wirklich auszeichnet, ist das hervorragende Drehbuch – die Dialoge wirken authentisch, wecken Emotionen und bringen einen gelegentlich sogar zum Lachen. Das Spiel mag kurz sein, aber jede Sekunde zählt. Wenn du auf der Suche nach einer meisterhaft verwobenen Geschichte bist, die dir noch lange nach der letzten Szene im Gedächtnis bleibt, Firewatch ist ein Abenteuer, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Mein Fazit: Eine wunderschön geschriebene, introspektive Geschichte über Einsamkeit und Verbundenheit, die noch lange nach dem letzten Sonnenuntergang nachhallt.

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8. Gone Home [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für ruhige Krimis]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2013 Spielart Erkundung / Interaktive Geschichte Metacritic-Bewertung 86 Urheber Fullbright; Die Fullbright Company Durchschnittliche Spielzeit ca. 2–3 Stunden Besondere Merkmale Ein „Walking Simulator“, bei dem das Erzählen von Geschichten durch die Umgebung und das Entdecken im Vordergrund stehen.

Magst du Spiele, die dir ans Herz wachsen, voller Emotionen sind und einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Dann wirst du dieses Spiel absolut lieben Gone Home. Du schlüpfst in die Rolle von Katie, einer jungen Frau, die nach einem langen Urlaub in das verlassene Haus ihrer Familie zurückkehrt, nur um festzustellen, dass es leer ist. Vergiss traditionellHorror-Spiele – Dieser Film lässt einen mit seiner eindringlichen Stille und seinen tiefen, geheimnisvollen Untertönen erschauern, statt mit billigen Schreckmomenten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gone Home erzählt durch Erkundung und Entdeckung eine sehr persönliche Geschichte und beweist, dass auch ruhige Spiele einen tiefen Eindruck hinterlassen können.

Während du dich im Haus umschaust, wirst du nach und nach das Leben der Familie verstehen, die einst dort lebte, und ihre verborgenen Geschichten anhand von Notizen, aufgezeichneten Nachrichten und alltäglichen Gegenständen entdecken, die im ganzen Haus verstreut sind. Die Erzählweise mag zurückhaltend sein, ist aber wirkungsvoll, da jede Kleinigkeit im Haus zum Gesamtbild beiträgt. Wenn du auf fesselnde, auf Erkundung basierende Geschichten stehst, darfst du diese hier auf keinen Fall verpassen.

Mein Fazit:Eine ruhige, aber eindringliche Erzählung, die aus einer einfachen Entdeckungsreise eine zutiefst menschliche Geschichte über Liebe, Familie und Selbstfindung macht.

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9. Was von Edith Finch übrig bleibt [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für emotionale Geschichten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2017 Spielart Erzählerisches Abenteuer / Walking-Simulator Metacritic-Bewertung 88 Urheber Giant Sparrow; Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 2–3 Stunden Besondere Merkmale Ein Erkundungsspiel aus der Ich-Perspektive mit einzigartigen Minispielen für die Geschichte jedes Charakters.

Wenn es um alle „Das Leben ist seltsam“-Spiele, dann kannst du dir sicher sein, dass sie deine Gefühle ansprechen werden. Aber Was von Edith Finch übrig bleibt? Es rührt einen in jeder Hinsicht zutiefst. Man taucht ein in die Welt von Edith Finch, dem letzten verbliebenen Mitglied einer Familie, die vom Schicksal zum Untergang verdammt zu sein scheint. Während sie durch das Haus ihrer Kindheit streift, entdeckt sie die herzzerreißend schönen Geschichten ihrer Vorfahren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Was von Edith Finch übrig bleibt verwebt tragische, poetische Geschichten zu einer wunderschönen, fesselnden Familiensaga.

Die Geschichte jedes Familienmitglieds wird durch einzigartige Spielelemente zum Leben erweckt – von den wilden Fantasien eines Kindes bis hin zu einer schaurigen Sequenz, die direkt aus einem Comic stammen könnte. Es ist ein kurzes, aber zutiefst bewegendes Erlebnis, das surreale Erzählung, beeindruckende Bilder und gruselige Musik gekonnt miteinander verwebt.

Mein Fazit:Ein eindringlich schönes Meisterwerk der Erzählkunst, das Tragödien in Kunst und Erinnerungen in Magie verwandelt.

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10. Eine Nacht im Wald [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für Kleinstadt-Drama]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Spielart Abenteuer / Story-basiert Metacritic-Bewertung 88 Urheber Infinite Fall; Finji Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–10 Stunden Besondere Merkmale Ein storybasiertes Abenteuer mit Erkundungselementen, Plattformspiel-Elementen und tiefgehenden Interaktionen zwischen den Charakteren.

Lass dich nicht von den niedlichen, animierten Grafiken täuschen – Eine Nacht im Wald ist ein bewegendes Abenteuer, das du nie vergessen wirst. Die Hauptfigur ist Mae, eine schlagfertige Studienabbrecherin, die in ihrer von Umbrüchen geprägten kleinen Heimatstadt nach Antworten sucht. Auch wenn es sich technisch gesehen um einen Plattformspiel… es geht weniger um die Action als vielmehr um die Geschichte. Der Reiz des Spiels liegt in seinen messerscharfen Dialogen, den liebenswerten (wenn auch nicht perfekten) Charakteren und der meisterhaften Darstellung der Verwirrung, die die Zwanziger mit sich bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Nacht im Wald verbindet Humor, Melancholie und pointierte Dialoge, um das junge Erwachsenenalter mit unheimlicher Ehrlichkeit zu schildern.

Wenn du Spiele magst, die voller Humor sind, mit einem Hauch von Nostalgie, gemischt mit einer gehörigen Portion existenzieller Krise und einer Prise unheimlicher übernatürlicher Elemente, dann Eine Nacht im Wald ist genau das Spiel, das du spielen musst – vor allem, wenn du Spiele magst wie Das Leben ist seltsam die Emotionen mit dem Surrealen verbinden.

Mein Fazit: Witzig, unverfälscht und emotional ehrlich – eine Coming-of-Age-Geschichte aus dem Kleinstadtleben, die einen viel stärker berührt, als man es erwarten würde.

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11. Banishers: Geister von New Eden [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ zum Thema Liebe und das Leben nach dem Tod]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Spielart Action-Rollenspiel / narratives Action-RPG Metacritic-Bewertung 78 Urheber Don’t Nod; Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Von Liebe getriebene Geisterjagd, moralische Entscheidungen, emotionale Kampfhandlung.

Banishers: Geister von New Eden ist kein gewöhnliches Geisterjagd-Abenteuer – es zeigt, was passiert, wenn sich Liebe, Verlust und das Übernatürliche zu einer herzzerreißend menschlichen Geschichte verflechten. Du spielst als Red und Antea, zwei Geisterjäger (und Liebende) im Amerika des 17. Jahrhunderts, deren harmonische Partnerschaft eine tragische Wendung nimmt, als einer von ihnen, nun ja… auf die andere Seite gelangt. Die Wendung? Du bist gezwungen, dich zu entscheiden: entweder Seelen befreien oder die Lebenden opfern, um deinen Partner zurückzuholen. Ja, kein Druck.

Warum wir uns dafür entschieden haben Banishers: Geister von New Eden verwebt Liebe, Verlust und moralische Konflikte zu einer eindringlichen, erzählgetriebenen Action-RPG.

Die Welt ist von eindringlicher Schönheit, die Erzählung trifft einen emotional wie ein Schlag in die Magengrube, und jede Entscheidung lastet schwer – auf eine gute Art und Weise. Die Kämpfe mögen dir vielleicht bekannt vorkommen, wenn du schon andere Action-RPGs gespielt hast, aber es sind die moralische Tiefe und die Chemie zwischen den Hauptfiguren, die das Spiel unvergesslich machen. Du wirst deine eigenen moralischen Grundsätze hinterfragen, ein paar Tränen vergießen und vielleicht danach noch ein paar Minuten lang mit leerem Blick auf den Bildschirm starren.

Mein Fazit: Eine fesselnde, tragische Liebesgeschichte, umhüllt von geheimnisvollem Spuk – perfekt für Fans, die es lieben, sich in 4K emotional völlig erschüttert zu fühlen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ – für Liebende und das Leben nach dem Tod Banishers: Geister von New Eden Bei Eneba einkaufen

12. Liebe Esther [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ mit fesselnden Geschichten]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, iOS Erscheinungsjahr 2012 Spielart Geschichte / Abenteuer / Walking Simulator Metacritic-Bewertung 75 Urheber Das chinesische Zimmer Durchschnittliche Spielzeit ca. 1 Stunde Besondere Merkmale Keine Spielmechaniken; die Geschichte wird durch Erkundung und Erzählfragmente vermittelt.

Liebe Esther ist weniger ein Spiel als vielmehr ein Erlebnis – eines, das einen dazu bringt, sich zu fragen, was „Gameplay“ überhaupt ausmacht. Man streift über eine einsame Insel, während ein melancholischer Erzähler Fragmente von Briefen an eine gewisse Esther vorliest. Keine Aufgaben. Keine Sammelobjekte. Nur man selbst, der Wind und das schleichende Gefühl, durch den Herzschmerz eines anderen zu wandeln.

Die Bilder sind atemberaubend – zerfallende Klippen, hallende Höhlen und eine Atmosphäre, die so bedrückend ist, dass man sie förmlich spüren kann. Die Geschichte selbst lässt Raum für Interpretationen; sie ist teils Tragödie, teils Fiebertraum und teils emotionale Therapiesitzung, getarnt als Spaziergang.

Warum wir uns dafür entschieden haben Liebe Esther verwandelt das Erkunden in emotionales Geschichtenerzählen und schafft ein stimmungsvolles Erlebnis, das noch lange nach dem Ende nachhallt.

Manche werden es langweilig finden, andere werden es als Kunst bezeichnen. So oder so, man wird sich noch lange daran erinnern, nachdem man es ausgeschaltet hat – vor allem, weil es mehr Fragen als Antworten hinterlässt.

Mein Fazit:Wunderschön, unheimlich und auf stille Weise erschütternd – Liebe Esther verwandelt das Umherwandern in etwas seltsam Tiefgründiges.

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13. Eine Erinnerung in Blau [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für traumhafte Erinnerungen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Erscheinungsjahr 2022 Spielart Interaktiver Roman / Erzählung / „interaktives Gedicht“ Metacritic-Bewertung 71 Urheber Cloisters Interactive; Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 1 Stunde Besondere Merkmale Wortloses Geschichtenerzählen, eine Mischung aus 2D- und 3D-Grafik, Emotionen, die durch Bilder und Musik vermittelt werden.

Eine Erinnerung in Blau ist eines dieser Spiele, die einen mit ihrer Einfachheit überraschen – keine Dialoge, keine großen Wendungen, sondern pure, emotionale Erzählkunst durch Bild und Musik. Du spielst Miriam, eine Spitzenschwimmerin, die in die Tiefen ihrer Erinnerungen eintaucht (das Wortspiel ist absolut beabsichtigt), um wieder eine Verbindung zu ihrer Kindheit und ihrer Mutter herzustellen. Die Mischung aus 2D- und 3D-Animation verleiht dem Spiel eine traumhafte, fast surreale Atmosphäre, als blätterst du durch ein vergessenes Sammelalbum, das plötzlich zum Leben erwacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Erinnerung in Blau erzählt mithilfe von Bildern und Musik statt Worten eine bewegende Geschichte über Erinnerung und Verbundenheit.

Das Gameplay selbst ist eher locker – man klickt und wischt hauptsächlich und lässt die Atmosphäre auf sich wirken –, aber genau darum geht es ja. Es geht weniger darum, Rätsel zu lösen, als vielmehr darum, sich von der Geschichte mitreißen zu lassen. Die sanfte Farbpalette, die ruhige Klaviermusik und die symbolträchtigen Wasserbilder treffen genau den richtigen emotionalen Ton zwischen Traurigkeit und Gelassenheit.

Mein Fazit:Eine Erinnerung in Blau ist kurz, herzlich und von stiller Schönheit – wie ein Wiegenlied für dein inneres Kind. Bring Taschentücher mit, aber keine Erwartungen.

★ Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für traumhafte Erinnerungen Eine Erinnerung in Blau Bei Eneba einkaufen

14. Im Nachhinein [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für nachdenkliche Geschichten]

Unsere Bewertung Enebameter 7,3/10

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Plattformen Windows, macOS, Nintendo Switch, iOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Spielart Abenteuer / Erzählung / interaktive Geschichte Metacritic-Bewertung 76 Urheber Team Hindsight; Annapurna Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 2 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Erkundung von Erinnerungen anhand von Objekten, erzählte Rückblenden, reflektierende Erzählungen über den Verlust.

Im Nachhineinist eine langsame, nachdenkliche Reise durch die Erinnerungen einer Frau, die nach dem Tod ihrer Mutter ihr Elternhaus wieder besucht – und ja, es ist genauso bewegend, wie es klingt. Jeder Gegenstand, auf den man den Blick richtet, wird zu einem Fenster in die Vergangenheit und löst eine Flut von Momenten aus, die zugleich zärtlich und schonungslos sind. Die Erzählung entfaltet sich wie das Blättern in einem alten Fotoalbum – wunderschön, bittersüß und auf stille Weise erschütternd.

Warum wir uns dafür entschieden haben Im Nachhineinverwandelt Alltagsgegenstände in Tore zu Emotionen und lädt zu einer sanften Besinnung auf Trauer und Erinnerung ein.

Optisch ist es minimalistisch und doch elegant, mit sanften Farben, die perfekt zum melancholischen Ton des Spiels passen. Das gemächliche Tempo könnte deine Geduld auf die Probe stellen, wenn du Action suchst, aber für alle, die Selbstreflexion und erzählerische Tiefe lieben, ist es ein sanftes Meisterwerk. Im NachhineinEs schreit seine Botschaft nicht heraus – es flüstert sie, und irgendwie trifft das noch tiefer.

Mein Fazit: Ein bewegendes, meditatives Erlebnis, das alltägliche Erinnerungen in emotionale Poesie verwandelt. Perfekt für Spieler, die storygetriebene Abenteuer mit Herz, Seele und genau der richtigen Prise Wehmut lieben.

★ Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ für nachdenkliche Geschichten Im Nachhinein Bei Eneba einkaufen

15. Freie Ochsen [Das beste Spiel im Stil von „Das Leben ist seltsam“ mit übernatürlicher Atmosphäre]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Spielart Übernatürliches Abenteuer Metacritic-Bewertung 80 Urheber Night School Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 4 Stunden Besondere Merkmale Ein übernatürlicher Thriller mit einem Echtzeit-Dialogsystem und Radio-Mechaniken.

Stell dir vor, wennDas Leben ist seltsam hatte einen unheimlicheren und gruseligeren Bruder – das wäre Freie Ochsen. In diesemein meisterhaft interaktives Story-Spiel… schlüpfst du in die Rolle von Alex, einem Teenager-Mädchen, das sich auf einer scheinbar harmlosen Zusammenkunft mit Freunden auf einer abgelegenen Insel befindet. Doch Moment mal: Ein seltsames Funksignal enthüllt eine geisterhafte Dimension, und dein entspannter Ausflug nimmt eine unheimliche Wendung.

Freie Ochsenzeichnet sich durch sein dynamisches Dialogsystem aus. Du kannst das Gespräch lenken, unterbrechen, schweigen oder deine Antworten spontan anpassen. Das ist kinderleicht und sorgt für ein extrem intensives Spielerlebnis. Dazu kommen die gespenstisch schöne Grafik, die unheimliche Atmosphäre und die verwirrenden Zeitschleifen – all das sorgt für eine psychologische Achterbahnfahrt, die dich in Atem hält.

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Wie viele „Das Leben ist seltsam“-Spiele gibt es?

Kennst du das Gefühl, wenn du gerade auf halbem Weg durch ein Das Leben ist seltsam Ein Spiel, bei dem man über fiktive Figuren weint, als hätten sie einen persönlich großgezogen? Ja, genau so geht es mir auch. Da musste ich natürlich wissen: Wie viele emotionale Lawinen hat diese Serie noch für mich auf Lager?

Es gibtsieben Das Leben ist seltsamSpiele, darunter die Hauptfolgen sowie Bonus-Episoden und remasterte Sammlungen. In einigen geht es um Zeitreisen, in anderen um Telepathie, und bei mindestens einer wirst du hinterher an die Wand starren und über Freundschaft, Schicksal und deine furchtbare Entscheidungsfähigkeit nachdenken.

Wenn du dich in das Thema vertiefen (oder noch tiefer eintauchen) möchtest, ist es hilfreich, all Das Leben ist seltsamSpiele der Reihe nach – nicht, weil die Handlungsstränge völlig geradlinig sind (das sind sie nicht), sondern weil man all die kleinen Anspielungen, Gastauftritte und emotionalen Rückblenden zu schätzen weiß, die genau ins Schwarze treffen.

Also ja – sieben Spiele, unzählige Emotionen und mehr moralische Dilemmata als in einem Philosophiekurs. Und ganz ehrlich? Ich würde es mir nicht anders wünschen.

Häufig gestellte Fragen