10 Spiele wie Hytale im Jahr 2026: Abenteuer, Crafting und Koop-Spaß

Hytale, das lange erwartete Voxel-Sandbox-RPG von Hypixel, ist im Januar endlich im Early Access erschienen. Egal, ob du es schon ausprobiert hast oder einfach nur nach ähnlichen Spielen suchst wie Hytale Wenn du auf der Suche nach Spielen bist, die grenzenlose Kreativität, epische Abenteuer und den Nervenkitzel des Aufbaus ganz neuer Welten fördern, bist du bei dieser Liste genau richtig.

Ich habe die 10 besten Hytale-ähnlichen Spiele zusammengestellt, die das Voxel-Sandbox-Konzept in verschiedene Richtungen weiterentwickeln und den Spielern vielfältige Erlebnisse bieten, die über einen einzigen Spielstil hinausgehen. Jede Auswahl bietet unterhaltsame Variationen beim RPG-Fortschritt und im Koop-Modus, sodass du ganz leicht dein nächstes Lieblingsspiel finden kannst. Mach dich bereit, einzusteigen, Großes zu schaffen und voll durchzustarten: Dein nächstes Abenteuer beginnt hier.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Hytale

Ich habe die Crème de la Crème der Spiele zusammengestellt, die ähnlich sind wie Hytale. Diese drei Top-Empfehlungen fassen zusammen Hytalefängt den Geist des Spiels von der ersten Minute an ein und bietet fesselnde Welten, kooperatives Spiel und Abenteuer, die es einem einfach unmöglich machen, nicht einzusteigen.

Bergbau, Handwerk (2011) – Errichte gewaltige Burgen, konstruiere Redstone-Maschinen und erkunde unendliche Biome, während du dich mit Freunden zusammentust, um Mobs zu überleben und verborgene Höhlen zu entdecken. Vintage Story (2016) – Jage, bewirtschafte Land und stelle Dinge her in einer rauen Welt mit minimaler Technik, in der realistische Jahreszeiten, Wetterbedingungen und Ökosysteme jede langfristige Entscheidung zum Überleben beeinflussen. Everwind (2026) – Durchstreife zauberhafte Wälder, erklimme schwebende Inseln und bewältige gemeinsam mit Freunden kooperative Aufgaben in einer lebendigen Welt voller Geheimnisse und seltsamer Wesen.

Schon diese drei Titel allein könnten jeden Hytale Die Fans sind schon seit Monaten auf dem Laufenden, aber die Liste ist noch lange nicht vollständig. Scrolle weiter, um die restlichen Top-Namen zu entdecken Hytale-ähnliche Spiele, die alle reichlich Koop-Spielspaß und kreative Freiheit bieten.

10 Spiele wie Hytale: Erkunde und baue in fantastischen Welten

Fans von Spielen, die Hytale ähneln, kennen den Reiz von Sandbox-Abenteuern, in denen die Welten dank der Entscheidungen der Spieler und des langfristigen Fortschritts lebendig wirken. Diese Liste stellt 10 Titel vor, die dieser Formel ihre eigene Note verleihen – von Überlebensstrategien bis hin zu storybasierter Kreativität – und präsentiert die besten Spiele wie Hytale zum Basteln und Entdecken.

1. Bergbau, Handwerk [Die beste Sandbox-Alternative zu Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Sandbox-Survival mit Erkundung einer offenen Welt und uneingeschränkter Baufreiheit Genre Sandbox, Überleben, Action-Adventure Plattformen PC, Linux, Mac, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 3–5, Xbox One und Series X/S Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios Besondere Merkmale Offene Sandbox, unendliche prozedural generierte Welten, Redstone-Systeme, umfassende Mod-Unterstützung Was mir gefallen hat Unbegrenzte Freiheit beim Bauen und Erkunden, riesige Community, grenzenloser Wiederspielwert

Bergbau, Handwerk versetzt dich in die Oberwelt, eine prozedural generierte Welt aus Wäldern, Wüsten, Ozeanen und Höhlen, in der sich Überleben und Kreativität ganz nach deinem eigenen Tempo entfalten. Beim Spielen mit Freunden geht es darum, vor Einbruch der Nacht Ressourcen zu sammeln und Unterkünfte zu errichten. Mit der Zeit lässt sich das unwegsame Gelände bebauen, sodass alles Mögliche entsteht – von einfachen Holzhütten bis hin zu weitläufigen Steinstädten.

Im Kern,Bergbau, Handwerk konzentriert sich auf praktische Aktivitäten wie den Abbau von Erzen und das Herstellen von Ausrüstung, wobei ständige Bedrohungen durch Creepers, Skelette und Endermen den Spielverlauf bestimmen. Über die Oberwelt hinaus bieten der Nether und das Ende risikoreiche Erkundungen, Bosskämpfe und seltene Materialien, die die Spieler dazu anregen, langfristige Ziele anzustreben, anstatt nur kurze Spielsitzungen zu absolvieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bergbau, Handwerk liegt am nächsten zu Hytale dank seiner umfangreichen Bausysteme, seines Fokus auf Koop-Spiel und einer Modding-Szene, die das Genre geprägt hat; Hytale es selbst begann bekanntlich als ein Bergbau, Handwerkgegen.

Bergbau, HandwerkDer blockartige Grafikstil ist auf den ersten Blick erkennbar und bewusst schlicht gehalten, was große Bauwerke übersichtlich macht und zum Experimentieren anregt. Diese visuelle Übersichtlichkeit kommt allem zugute, von Redstone-Konstruktionen bis hin zu riesigen Community-Servern ohne neue Spieler zu überfordern.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Bergbau, Handwerk Der Unterschied liegt darin, wie weit die Spieler die Regeln beugen. Mods, Datenpakete und benutzerdefinierte Server können das Kampfsystem grundlegend verändern, RPG-Elemente hinzufügen oder völlig neue Welten erschaffen und so das Basisspiel zu einer Grundlage für unendliche Variationen machen.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk bleibt das derzeit stärkste Sandbox-Spiel für mehrere Spieler und bietet strukturierte Überlebensmechaniken sowie unübertroffene kreative Freiheit für Gruppen, die gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und experimentieren möchten.

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2. Vintage Story [Ein Spiel mit stärkerem Überlebensfokus, ähnlich wie Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Sandbox-Survival mit Erkundung einer offenen Welt Genre Überleben, Sandbox Plattformen PC, Mac, Linux Erscheinungsjahr 2016 Urheber Anego Studios (Tyron Madlener) Besondere Merkmale Epochenbasierter Spielfortschritt, realistisches Handwerk, Farming, Jahreszeiten und Überlebensmechaniken Was mir gefallen hat Umfangreiche Handwerksmöglichkeiten, dynamische Überlebensmechanismen und gemeinschaftsgestützte Weltgestaltung

Eine Geschichte aus vergangenen Zeiten versetzt die Spieler in eine raue, technikarme Welt, in der Überleben beginnt eher mit Steinwerkzeugen und Geduld als mit Fertigungstischen, die sofort einsatzbereit sind. Wenn man mit Freunden spielt, bedeutet das, schon früh die Rollen zu verteilen: Einer jagt, ein anderer fertigt Werkzeuge an, ein weiterer sucht nach Ton oder Kupfer, während sich das Spiel durch Einsatz und Planung langsam entfaltet.

Seine Verbindung zu Hytale beruht auf der Freiheit einer gemeinsamen Sandbox und begann ebenfalls als Minecraft-Mod, bevor es zu einem eigenständigen Spiel weiterentwickelt wurde. Eine Geschichte aus vergangenen Zeiten legt viel mehr Wert auf Realismus und die Tiefe der Spielmechaniken als seine Vorgänger. Das Herstellen von Gegenständen erfolgt in logischen Schritten, die Jahreszeiten beeinflussen die Ernte und die Vorratshaltung, und die Umgebung macht einem das Leben schwer. Beim Überleben kommt es auf gute Vorbereitung an; Spieler, die vorausdenken, statt in letzter Sekunde zu reagieren, werden belohnt.

Bei der Erkundung zählt Neugier mehr als Schnelligkeit. In Höhlen verbergen sich seltene Erze, Ruinen an der Oberfläche deuten auf untergegangene Zivilisationen hin, und das wechselhafte Wetter kann Spieler dazu zwingen, ihre Pläne mitten auf der Reise zu überdenken. Der Kampf verläuft bedächtig und methodisch, wobei Positionierung und Vorbereitung mehr Gewicht haben als schnelle Reflexe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine Geschichte aus vergangenen Zeitenist besonders für Spieler geeignet, die das Überleben als verdienten Erfolg erleben möchten, wobei Planung und Zusammenarbeit jede langfristig gestaltete Welt prägen.

Optisch,Das Spiel besticht durch einen natürlichen, stimmungsvollen Stil. Der Einsatz von natürlichem Licht, dichten Wäldern und Wettereffekten verleiht jedem Biom einen ganz eigenen Charakter. Durch dieses langsamere Tempo wirken der Aufbau der Basis und die Erkundung zielgerichtet, besonders wenn man auf eine gemeinsame Siedlung hinarbeitet.

Mein Fazit: Eine Geschichte aus vergangenen Zeiten ist ideal für Gruppen, die Wert auf einen schrittweisen Spielverlauf und gemeinsame Verantwortung legen. Dank seiner tiefgehenden Überlebensmechaniken wird jede Welt zu einem langfristigen Projekt, das von klugen Entscheidungen und Geduld geprägt ist.

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3. Everwind [Ein Fantasy-Sandbox-Spiel, das direkt von Hytale inspiriert ist]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Voxel-Abenteuer-RPG Genre Abenteuer, Rollenspiel, Sandbox-Survival Plattformen PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Erscheinungsjahr Vorabzugang voraussichtlich 2026 (genauer Termin für die vollständige Veröffentlichung steht noch nicht fest) Urheber Bohemia Interactive & Enjoy Studio S.A. Besondere Merkmale Fantasy-Erkundung, Koop-Abenteuer, dynamische Weltentwicklung, prozedural generierte Biome Was mir gefallen hat Luftschiff-Basismechanik, vielschichtige Biome und Abenteuer, kombiniert mit der Freiheit einer Sandbox-Welt

Everwind legt den Schwerpunkt eher auf kooperatives Spielen und gemeinsames Entdecken als auf eine vorgegebene Handlung und bietet eine Voxel-Sandbox, die auf einem unkomplizierten Fortschrittssystem und sozialer Erkundung basiert. Die fantasievollen Welten sind darauf ausgelegt, gemeinsam erkundet und gestaltet zu werden, EinrahmenEverwind als eine entspanntere, auf den Mehrspielermodus ausgerichtete Variante des HytaleFormel.

Die Kernaktivitäten konzentrieren sich auf Koop-Bau, biomgesteuerte Erkundung und Handwerksfortschritt, neben leichten Kämpfen gegen Fabelwesen, die mit den jeweiligen Regionen verbunden sind. Die Spieler können Umgebungsrätsel lösen oder gemeinsam Dörfer und Sehenswürdigkeiten errichten, die jeder Welt ihre eigene Identität verleihen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Everwind verbindet Voxel-Bau mit Fantasy-Quests und RPG-Fortschritt und fängt Hytaleden Ton beibehält und ihm gleichzeitig eine eigene magische Note verleiht.

Der Spielfortschritt fühlt sich stetig und lohnend an: Je weiter die Spieler vorankommen, desto mehr neue Fähigkeiten werden freigeschaltet und desto mehr Bauoptionen stehen ihnen zur Verfügung. Optisch,Everwind Das Spiel besticht durch einen farbenfrohen, von Bilderbüchern inspirierten Stil, in dem Wälder, Berge und magische Sehenswürdigkeiten dazu einladen, gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Dieser einladende Look sorgt für ein angenehmes Spielerlebnis und eignet sich dennoch für ausgedehnte Spielsitzungen.

Mein Fazit: Everwind ist ein großartiges Koop-Sandbox-Spiel, in dem Freunde gemeinsam in einer bezaubernden Welt bauen, erkunden und Abenteuer erleben können – eine Welt, die durch gemeinsame Kreativität und Entdeckungen geprägt ist.

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4. Veloren [Ein Open-Source-Voxel-RPG ähnlich wie Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Open-Source-Voxel-RPG mit Schwerpunkt auf Multiplayer-Erkundung und Handwerk Genre Action-Adventure, Rollenspiel, Sandbox Plattformen PC, Mac, Linux Erscheinungsjahr In Entwicklung (laufend, öffentliche Builds verfügbar) Urheber Ein von der Gemeinschaft getragenes Freiwilligenprojekt Besondere Merkmale Eine vollständig auf Open Source basierende Welt, prozedural generierte Biome, dynamische Kämpfe, Interaktionen mit NPCs, Reittiere und eine von der Community getragene Entwicklung, die das Spiel ständig weiterentwickelt Was mir gefallen hat Kostenlos spielbar und von der Community getragen, mit regelmäßigen Updates und einem abwechslungsreichen, sich organisch entwickelnden Spielverlauf

Verloren versetzt die Spieler in eine prozedural generierte Voxel-Welt, deren Kernkonzepte klassenbasierte Kämpfe und gruppenorientierter Fortschritt sind. Im Mittelpunkt der Koop-Sessions stehen das Absolvieren dynamischer Quests, die Entwicklung individueller Charakterkonfigurationen und die gemeinsame Ausrüstung der Gruppe, was ergibtVerloren eher das Gefühl eines strukturierten Rollenspiels als das einer freien, kreativen Sandbox.

Jede Sitzung ist klar strukturiert, dennoch können die Spieler sich auf spontane Abenteuer einlassen. Dungeons, umherstreifende Gegner und frei wählbare Ziele regen Gruppen dazu an, gemeinsam vorzugehen, mit verschiedenen Builds experimentieren oder einfach nur umherstreifen und sehen, was die Welt als Nächstes für sie bereithält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verloren spiegelt den Fokus von Hytale auf den Koop-Modus wider – durch Gruppenkämpfe, gemeinsame Quests und einen offenen Spielverlauf, der darauf ausgelegt ist, gemeinsam erlebt zu werden.

Ein wichtiger GrundVerloren hat seinen Platz unter den Die besten Sandbox-Spieleist seineine von der Community getragene Open-Source-Stiftung. Spieler und Modder gestalten aktiv die Entwicklung des Spiels mit und fügen Systeme und Inhalte hinzu, die seinen Fokus auf Kreativität und langfristigen Spielspaß verstärken.

Mein Fazit: Verloren Das Spiel macht am meisten Spaß, wenn Freunde gemeinsam Quests bewältigen. Gemeinsame Beute, Charakterentwicklung und eine sich ständig weiterentwickelnde Welt sorgen im Koop-Modus für klare Ziele und lohnende Meilensteine.

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5. Allumeria [Ein neues Voxel-Abenteuerspiel im Stil von Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Voxel-Sandbox-Abenteuer mit Kämpfen und Bauen Genre Abenteuer, Rollenspiel, Sandbox Plattformen PC Erscheinungsjahr 2026 (Datum noch offen) Urheber Du bist eine Melone Besondere Merkmale Zufällig generierte Welten aus Voxeln; fortschrittliche Bauwerkzeuge, prozedural generierte Biome und ein auf Beute basierender Spielfortschritt Was mir gefallen hat Flexible Konstruktionsmechanik mit Mal- und Beleuchtungswerkzeugen, die der Kreativität freien Lauf lassen

Allumeria entführt die Spieler in eine farbenfrohe Voxel-Welt voller schwebender Inseln, verborgener Schätze und unerwarteter Begegnungen. Freunde können sich zusammenschließen, um Stelle dich regionenspezifischen Aufgaben und setze dich mit schelmischen Charakteren auseinander, die den Lauf der Dinge auf den Kopf stellen. Außerdem können sie sich weiterentwickelnde Knotenpunkte schaffen, die neue Gebiete, Systeme und Handlungsstränge erschließen, während die Welt auf deine Fortschritte reagiert.

Das Spiel verbindet die Freiheit eines Sandbox-Spiels mit einem strukturierten Spielverlauf, was Quests für die Spieler, bei denen seltene Ausrüstung als Belohnung winkt und besondere Fähigkeiten freigeschaltet werden. In den Kämpfen treten Elementarwesen auf, die jeweils unterschiedliche Taktiken erfordern, während Rätsel in der Umgebung Teamwork oder kreative Improvisation erfordern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Allumeria ist ideal für Spieler, die Abenteuer in Verbindung mit reaktiven Weltsystemen lieben. Die Zusammenarbeit mit Freunden, um Quests zu meistern und sich weiterentwickelnde Zentren auszubauen, sorgt dafür, dass sich jede Spielsitzung sowohl kreativ als auch zielgerichtet anfühlt.

Allumeria zeichnet sich zudem als eines der Die besten Indie-Spiele für Spieler, die eine Mischung aus Kreativität, Entdeckungsfreude und strukturierten Abenteuern lieben. Die bezaubernde Voxel-Grafik, die fantastischen Kreaturen und die fantasievollen Schauplätze sorgen dafür, dass jede Spielsitzung spannend bleibt, und die Koop-Momente führen oft zu unvorhersehbaren und unterhaltsamen Ergebnissen.

Mein Fazit: Der Aufbau der Basis, Dungeon-Raids und Schatzsuchen sorgen dafür, dass sich Teamwork natürlich und lohnenswert anfühlt. Jede Sitzung in Allumeria wird zu einer spielerischen gemeinsamen Geschichte, die mit deinen ersten Schritten in verzauberte Biome beginnt und in der Entdeckung ihrer tiefsten Geheimnisse gipfelt.

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6. Eingehüllt [Ein Survival-RPG mit Weltgestaltung ähnlich wie bei Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Überlebens-Action-RPG mit Aufbau- und Fortschrittselementen Genre Überleben, Action-RPG, Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr Early Access 2024; vollständige Veröffentlichung für 2026 geplant Urheber Keen Games GmbH (Entwickler und Herausgeber) Besondere Merkmale Gefahrenzonen mit Nebel, Basisbau, Bosskämpfe, Fertigkeitsbäume und Koop-Modus für bis zu 16 Spieler Was mir gefallen hat Umfassende Überlebensmechaniken, kombiniert mit RPG-Progression und einer lebendigen, gestaltbaren Welt

Eingehüllt versetzt dich in die verfluchten Lande von Ebonreach, wo Schattenbestien umherstreifen und magische Anomalien die Landschaft neu formen. Gemeinsam mit Freunden durchquerst du tückische Wälder, erklimmst bröckelnde Türme und nutzt die Umgebung zu deinem Vorteil. Es erinnert an Hytale, da der Schwerpunkt auf Abenteuer, Kreativität und gemeinsamen Entdeckungen liegt, hat aber einen ausgeprägteren, kampfbetonten Charakter.

Das Überleben steht im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Du sammelst Ressourcen, stellst Waffen und Rüstungen her und kämpfst gegen gefährliche Gegner, die überall auf der Karte lauern. Das Erkunden fühlt sich zielgerichtet an und führt dich zu versteckten Bereichen und Verbesserungen, die neue Fähigkeiten freischalten.

Auch das Bauen spielt eine wichtige Rolle, vor allem wenn es darum geht, das Gelände zu gestalten oder sichere Zonen für deine Gruppe einzurichten. Der Spielfortschritt ist stetig und lohnend, mit RPG-Mechaniken, durch die dein Charakter mit der Zeit stärker wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eingehüllt verbessert das Überleben und den Kampf. Jeder Kampf, jeder Aufbau und jede Entdeckung macht gemeinsam noch mehr Spaß, was den Koop-Modus spannend und lohnenswert macht.

Was das Spiel wirklich auszeichnet, ist der Fokus auf Survival-RPG-Gameplay und die Gestaltung der Spielwelt in einer handgefertigten Umgebung. Im Vergleich zu HytaleIm Gegensatz zum Sandbox-orientierten Design des Vorgängers wirkt dieses Spiel gezielter und actionreicher. Es ist zweifellos eines der intensivsten und Die besten Koop-Spiele für Spieler, denen Teamwork, Kämpfe und der Fortschritt im Spiel besonders wichtig sind.

Mein Fazit: Mit Unterstützung für bis zu 16 Spieler und einem Schwerpunkt auf gemeinsamen Quests und dem Aufbau von Stützpunkten bietet der Koop-Modus in Eingehüllt fühlt sich sinnvoll und gemeinschaftlich an: Jeder Sieg wird zu einem gemeinsamen Höhepunkt.

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7. Cube World [Ein Voxel-Erkundungsspiel mit einem Abenteuer im Stil von Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Art des Spiels Voxel-Action-RPG mit Schwerpunkt auf freier Erkundung Genre Indie, Abenteuer, Action-RPG Plattformen PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Picroma (Entwickler und Herausgeber) Besondere Merkmale Klassen-System, prozedural generierte Biome, Quests, Reittiere, Begleiter Was mir gefallen hat Einfacher Spielverlauf, abwechslungsreiche Biome, reizvolles Koop-Potenzial

Cube World versetzt die Spieler in eine prozedural generierte Voxel-Welt, in der sich jedes Biom lebendig und sinnvoll anfühlt. Pilzreiche Wälder, von Lava versengte Berge und andere einzigartige Regionen bergen jeweils ihre eigenen Monster und verborgenen Schätze. Freunde können sich zusammentun, um Dungeons zu erkunden und legendäre Beute zu entdecken, während sie zwischen verschiedenen Biomen hin- und herspringen.

Fortschritt ist eng mit Erkundung verbunden. Charaktere erhalten Fähigkeiten, Ausrüstung und Fertigkeitspunkte, indem sie Quests abschließen und Gegner in bestimmten Zonen besiegen. Der Koop-Modus ist unverzichtbar, um gegen umherstreifende Elite-Kreaturen anzutreten, was Teamwork und strategisches Vorgehen gegenüber einfachem Grinden fördert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cube World KanäleHytale… Abenteuerlust, die den Koop-Kampf und die Erkundung der Biome jedes Mal zu einem unterhaltsamen, gemeinschaftlichen Erlebnis macht.

Was dieses Spiel auszeichnet, ist seine Biom-basierte Entwicklung von Fähigkeiten und Beute: Dein Charakter wächst, indem er Zonen erobert, keine Stützpunkte zu errichten. Es ist auch eines der die unterhaltsamsten Multiplayer-Spiele für Fans von gemeinsamer Erkundung, taktischen Kämpfen und kooperativer Problemlösung in einer farbenfrohen Welt.

Mein Fazit: Cube World lässt jede Expedition wie eine wohlverdiente Belohnung anmuten. Dungeon-Erkundungen, Kämpfe gegen Elite-Bosse und Schatzsuchen mit Freunden verwandeln das Erkunden und Vorankommen in ein gemeinschaftliches Abenteuer voller Entdeckungen.

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8. Terraria [Ein 2D-Sandbox-Spiel, das den Entdeckergeist von Hytale teilt]

Unsere Bewertung Enebameter 7,1/10

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Art des Spiels 2D-Action-Adventure-Sandbox Genre Action-Adventure, Sandbox, Indie, Rollenspiel Plattformen PC, Mac, Linux, PlayStation 3–4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, Wii U Erscheinungsjahr 2011 Urheber Re-Logic; 505 Games Besondere Merkmale 2D-Erkundung, umfangreiches Handwerkssystem, riesige Auswahl an Endgegnern Was mir gefallen hat Endlose Spielschleifen und ein enormer Wiederspielwert

TerrariaSaltoHytaledie abenteuerorientierte Sandbox in eine rasante 2D-Welt voller Überraschungen. Die Spieler graben, kämpfen und erkunden jeden Winkel, um seltene Beute und verborgene Geheimnisse zu entdecken, die ihren Fortschritt bestimmen. Freunde können sich zusammentun, um gegen Bosse zu kämpfen und mit Ausrüstungskombinationen zu experimentieren, wodurch jede Spielsitzung zu einer kooperativen Herausforderung wird.

Die Erkundung ist der Motor des Spiels. In jedem Biom gibt es eigene Gegner, Fallen und Schätze, während Bosskämpfe die Teamfähigkeit auf die Probe stellen. Handwerk und die Verbesserung von Gegenständen sind eng mit dem Überleben und dem Kampf verbunden, sodass man das Gefühl hat, sich den Fortschritt mit jeder neuen Waffe oder jedem neuen Rüstungsset redlich verdient zu haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Terraria bietet gelungene Bosskämpfe, Beute und Koop-Erkundungen. Jeder Durchlauf ist fesselnd, kreativ und voller Hytale-ähnlicher Spaß.

Terraria zeichnet sich als eines der die fesselndsten Abenteuerspiele, dank seines gleichmäßigen Spielrhythmus, der tiefgehenden Entwicklung und der unendlichen Vielfalt an Elementen. Dieses Spiel regt zum Experimentieren an: Das Ausprobieren neuer Tränke, Rüstungssets und Reittiere macht aus einem gewöhnlichen Abenteuer oft ein unvergessliches Erlebnis.

Mein Fazit: Terraria Am besten spielt man es mit Freunden. Im Laufe des Spiels verteilen sich die Rollen ganz von selbst. Ein Spieler schürft, ein anderer jagt Bosse und wieder ein anderer stellt Ausrüstung her. Dieses Spiel macht jeden Kampf, jeden Dungeon und jede Entdeckung zu einem spannenden Abenteuer.

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9. Dragon Quest Builders 2 [Ein storybasiertes Bau-Spiel wie Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 6,8/10

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Genre Action-Rollenspiel, Sandbox Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Square Enix & Omega Force Besondere Merkmale Story-Quests, die in das Bau- und RPG-System integriert sind Was mir gefallen hat Reizvolle Quests, die direkt mit der Weltgestaltung verknüpft sind

Dragon Quest Builders 2 versetzt die Spieler in eine Reihe von lebendige Inseln im Alefgard-Archipel, jede mit ihren eigenen Biomen und baulichen Herausforderungen. Du nutzt deine Baufähigkeiten und Verteidigungsanlagen, während du mit skurrilen NPCs interagierst, die dir Quests geben, Rezepte freischalten und auf deine Kreationen reagieren.

Its Hytale-ähnlicher Charme rührt daher eine Mischung aus Erkundung, strukturiertem Spielverlauf und kreativer Zusammenarbeit, wodurch sich jede Insel wie ein storybasierter Sandkasten-Spielplatz anfühlt. Der Spielfortschritt ist eng mit dem Bauen und Erkunden verbunden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dragon Quest Builders 2 verbindet kreatives Bauen mit storybasierten Aufgaben und verleiht Koop-Projekten so echte Bedeutung und ein befriedigendes Spielerlebnis.

Der Reiz des Spiels liegt in seiner von Anime inspirierten Grafik und den verspielten NPCs. Jede Insel wirkt lebendig, mit einzigartigen Biomen und geheimen Bereichen. Die Kombination aus klar definierten Zielen und Sandbox-Experimenten macht es zu einem der die reizvollsten RPG-Spiele, wobei in jeder Sitzung sowohl Kreativität als auch Teamarbeit gefördert werden.

Mein Fazit: Dragon Quest Builders 2 glänzt im Koop-Modus. Die Spieler arbeiten ganz selbstverständlich bei der gemeinsamen Ressourcenverwaltung zusammen und machen den Spielfortschritt so zu einer gemeinsamen Leistung voller Kreativität, Humor und Entdeckungen.

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10. Portal Knights [Ein unbeschwertes Voxel-RPG, vergleichbar mit Hytale]

Unsere Bewertung Enebameter 6,3/10

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Art des Spiels 3D-Action-RPG mit Voxel-Bau und Erkundung Genre Action-Rollenspiel, Abenteuer, Überleben Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Keen Games; 505 Games Besondere Merkmale Schwimmende Inseln, Charakterentwicklung, Bosskämpfe Was mir gefallen hat Einfach zu erlernende Kämpfe mit kreativen Fortschrittsmechanismen

Portal Knights versetzt die Spieler auf eine Reihe von eigenständigen Inseln, von denen jede ihre eigenen Besonderheiten und versteckten Schätze birgt. Freunde können gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, über Portale neue Inseln freischalten und sich Dungeons oder umherstreifenden Bossen stellen, wobei Hytaleseinen Abenteuergeist mit einem leicht zugänglichen Gameplay in kleinen Häppchen.

sein Voxel-Charme und der kooperative Fortschritt sorgt dafür, dass ideal für kurze Spielrunden oder ausgedehnte Koop-Spiele. Erkundung treibt den Fortschritt voran. Durch das Sammeln von Ressourcen, das Aufdecken von Geheimnissen und das Erfüllen von Aufgaben schaltest du neue Ausrüstung und inselspezifische Fähigkeiten frei.

Warum wir uns dafür entschieden haben Portal Knights sorgt dafür, dass der Koop-Modus spannend und zugänglich bleibt und macht jede Spielsitzung zu einem unbeschwerten Abenteuer. Die Spieler erkunden Inseln, meistern Kampfherausforderungen und bauen gemeinsam kleine Stützpunkte auf, ohne sich dabei überfordert zu fühlen.

Der farbenfrohe, verspielte Grafikstil und das fröhliche Design des Spiels sorgen für eine einladende und spielerische Atmosphäre. Dank seines Aufbaus mit freischaltbaren Inseln gehört es zu den Die besten Fantasy-RPG-Spiele für Spieler, die gemeinsam die Welt erkunden, ein wenig bauen und einen geradlinigen Spielfortschritt erleben möchtenSelbst zwanglose Spielrunden fühlen sich sinnvoll an, da auf jeder Insel Überraschungen auf einen warten.

Mein Fazit: Portal Knights ist ein großartiges Team-Abenteuer. Gemeinsame Kämpfe, Dungeon-Erkundungen und der Aufbau einer Basis machen jede Spielsitzung zu einem koordinierten Abenteuer, bei dem Entdeckungen für alle Spieler ein Erfolgserlebnis sind.

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Über Hytale

Hytale ist ein blockartiges Sandbox-RPG, in dem die Spieler Entdecke schwebende Inseln, wandere durch eisige Höhlen und tauche ein in Verliese, in denen es von schelmischen Kreaturen wimmelt. Das Spiel wurde am 13. Januar 2026 offiziell veröffentlicht und entführt dich in Welten, in denen Bauen, Kämpfen und skurrile Minispiele zu einem einzigen Abenteuer verschmelzen.

Das Spiel verbindet grenzenlose Kreativität mit einem strukturierten Spielverlauf: Du kannst Waffen herstellen, Dörfer errichten und Kreaturen zähmen, während du storybasierte Quests absolvierst und dich Bosskämpfen stellst. Fans vergleichen es mit Bergbau, Handwerk wegen seiner Voxel-Modellierung, aber Hytale vielfältige Abenteuer und Koop-Herausforderungen, die jede Spielsitzung spannend und unvorhersehbar machen.

Mein Fazit

Für alle, die sich in HytaleBei Abenteuern dieser Art kann die Wahl des richtigen Ausgangspunkts den entscheidenden Unterschied ausmachen. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach Kreativität, Abenteuer oder Spaß im Koop-Modus bist – es gibt für jeden Spielstil das passende Spiel.

Wenn du ein Spieler bist, der das Bauen und die grenzenlose Freiheit einer Sandbox liebt , Bergbau, Handwerk ist der perfekte Ausgangspunkt. Seine unbegrenzten kreativen Werkzeuge und Modding-Möglichkeiten machen es zum flexibelsten Hytale-ähnliches Erlebnis.

, Bergbau, Handwerk ist der perfekte Ausgangspunkt. Seine unbegrenzten kreativen Werkzeuge und Modding-Möglichkeiten machen es zum flexibelsten Hytale-ähnliches Erlebnis. Für Spieler, die sich nach einem intensiveren Überlebens- und Strategieerlebnis sehnen , Eine Geschichte aus vergangenen Zeiten bietet realistische Handwerksmöglichkeiten, Weltgestaltung und langfristige Koop-Ziele, die das Erkunden zu einem echten gemeinsamen Abenteuer machen.

, Eine Geschichte aus vergangenen Zeiten bietet realistische Handwerksmöglichkeiten, Weltgestaltung und langfristige Koop-Ziele, die das Erkunden zu einem echten gemeinsamen Abenteuer machen. Wenn dir Abenteuer und die Suche nach Beute wichtiger sind als das Bauen, Cube World bietet farbenfrohe Biome, fesselnde Kämpfe und kooperative Quests, die jede Spielsitzung spannend und lohnenswert machen.

Weitere tolle Optionen sind Terraria für Bosskämpfe und die Weiterentwicklung von Gegenständen oder Dragon Quest Builders 2 für storybasierte Kreativität. Jedes Spiel fängt Hytale… auf einzigartige Weise, sodass du dein nächstes Abenteuer ganz nach deinen Vorlieben gestalten kannst.

Häufig gestellte Fragen