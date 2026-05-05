Die 10 besten Spiele im Stil von Fallout mit fesselnden Welten

Suchst du nach weiteren Spielen wie Fallout Nachdem du alle Spiele der Reihe durchgespielt hast? Dann bist du hier genau richtig, denn ich habe die perfekte Auswahl an Spielen, die genau deinen Geschmack treffen wird. Egal, ob du auf der Suche nach postapokalyptische Welten zu erkunden, Ungeheuer zu jagen oder an epischen Abenteuern teilzunehmen – Die folgenden Spiele bieten einfach alles. Aber zuerst gebe ich einen Überblick darüber, was die Fallout Was Spiele eigentlich sind.

The Fallout Die Serie gibt es schon seit seit 1997und hat sich zu einem der kultigsten Rollenspiele aller Zeiten entwickelt. In den Spielen verlässt man Atombunker, um ein postapokalyptisches Amerika auf der Suche nach Antworten und Abenteuern zu erkunden. Man erstellt einen vollständig ein individuell gestalteter Charakter, der mit der Welt interagiert, während sich eine epische Geschichte entfaltetNatürlich musst du im Laufe des Spiels schwierige Entscheidungen treffen, die erhebliche Auswirkungen auf die übergreifende Handlung haben.

The Fallout Spiele haben viel zu bieten und sprechen viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen an. Aus diesem Grund habe ich eine Auswahl an Spielen zusammengestellt, die sich in verschiedenen Bereichen auszeichnen und eingefleischte Fans auf die eine oder andere Weise ansprechen dürften. Also, öffne eine Flasche Nuka-Cola und schau dir meine Liste der besten Spiele an, die Fallout.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Fallout

Fallout ist vor allem bekannt als Science-Fiction-Action-Abenteuer-Rollenspiel, das eine riesige Welt zum Erkunden bietet, die voller trostloser Gegenden und interessanter Geschichten steckt, die es zu entdecken gilt. Daher habe ich Spiele ausgewählt, die diesen allgemeinen Kriterien entsprechen, auch wenn es einige Ausnahmen gibt, falls du andere Aspekte dieser Reihe bevorzugst.

Auf jeden Fall sind hier meiner Meinung nach die zehn besten Spiele, die dem Spiel ähneln Fallout.

Die Outer Worlds (2019) – Ein retro-futuristisches Action-Rollenspiel, in dem es darum geht, gegen ungerechte Konzerne zu kämpfen, die die Galaxie beherrschen. Bioshock (2007) – Ein storybasierter Horror-Ego-Shooter, in dem es darum geht, aus einer verlassenen utopischen Unterwasserstadt zu entkommen. Kingdom Come: Deliverance (2018) – ein filmisches Mittelalter-Rollenspiel, bei dem Realismus im Vordergrund steht. Cyberpunk 2077 (2020) – Ein fesselndes Action-Rollenspiel, das in einer riesigen futuristischen Stadt spielt, die von Megakonzernen und skrupellosen Banden beherrscht wird. Mass Effect (2007) – eine epische Geschichte darüber, wie man die Galaxis vor dem drohenden Untergang rettet, während man mit seinem Schiff und seiner Crew ferne Planeten erkundet.

Die 10 besten Spiele ähnlich wie Fallout

Zunächst möchte ich klarstellen, dass die folgenden Spiele, die ich ausgewählt habe bietet nicht genau dasselbe Erlebnis wie das Spielen aller Fallout Spiele. Schließlich ist es schwierig, die allgemeine Atmosphäre und die Größe dieses hochwertigen RPG. Diese Titel weisen viele Ähnlichkeiten mit Fallout, das ist klar, aber sie sind alle auf ihre eigene Weise einzigartig. Ich glaube jedoch, dass sie alle einige hervorragende Eigenschaften haben, die eingefleischten Fans ansprechen dürften Fallout Fans.

Ich habe den Schwerpunkt auf fesselnde Rollenspiele gelegt, die umfassende Systeme zur Charaktererstellung und -anpassung . Einer der größten Reize von Fallout Für mich ist es die schiere Vielfalt an Spielstilen, die das Spiel bietet. In einem Durchgang kann ich ein heimlicher Scharfschütze sein, in einem anderen ein knallharter Schläger. Bei einigen der Spiele, die ich hier vorstelle, lassen sich Hindernisse sogar ohne Kampf überwinden.

. Einer der größten Reize von Fallout Für mich ist es die schiere Vielfalt an Spielstilen, die das Spiel bietet. In einem Durchgang kann ich ein heimlicher Scharfschütze sein, in einem anderen ein knallharter Schläger. Bei einigen der Spiele, die ich hier vorstelle, lassen sich Hindernisse sogar ohne Kampf überwinden. Ein weiterer entscheidender Auswahlkriterium war die Schwerpunkt auf der Erkundung . Fallout Diese Spiele verfügen über gut gestaltete Welten mit spektakulären, durch die Umgebung erzählten Geschichten, die unglaublich fesselnd sind und deren Erkundung sich wirklich lohnt. Aus diesem Grund habe ich Spiele ausgewählt, die ebenso fesselnde Welten und spannende Geschichten bieten, die darauf warten, entdeckt zu werden.

. Fallout Diese Spiele verfügen über gut gestaltete Welten mit spektakulären, durch die Umgebung erzählten Geschichten, die unglaublich fesselnd sind und deren Erkundung sich wirklich lohnt. Aus diesem Grund habe ich Spiele ausgewählt, die ebenso fesselnde Welten und spannende Geschichten bieten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Zu guter Letzt möchte ich Titel hervorheben, die spannende Geschichten, in denen deine Entscheidungen einen entscheidenden Einfluss haben auf die Welt und die Charaktere um dich herum. Kurz gesagt: Diese zehn Spiele bieten einen hervorragenden Wiederspielwert, was die Vielfalt der Spielaufbauten und die sich im Laufe des Spiels entfaltende Geschichte angeht.

Auf jeden Fall empfehle ich dir, die besten durchzulesen 10 Spiele wieFallout um eines zu finden, das genau die richtige Kombination an Funktionen für Ihren Geschmack bietet.

1. Die Outer Worlds

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2019 Obsidian Entertainment

Dieser Titel ist nicht nur ein bemerkenswertes Beispiel für Indie-Spiele, aber auch meine Wahl als bestes Spiel insgesamt, wie Fallout. Zunächst einmal wurde es entwickelt von Obsidian Entertainment, der auch das von der Kritik gefeierte Fallout: New Vegas. Daher kannst du Man darf eine ähnliche Ausgereiftheit in Bezug auf Text, Handlung und Spielablauf erwarten. Sogar die allgemeine Kulisse des Spiels ähnelt Fallout mit seiner retro-futuristischen Ästhetik, obwohl dieses Spiel auch Raumfahrt beinhaltet. Außerdem findest du einige bekannte Spielelemente, wie zum Beispiel die Zeitdilatationsmechanik, die an Falloutdas V.A.T.S.-System, um die Zeit zu verlangsamen.

In Die Outer Worlds, bist du ein Überlebender eines verschollenen Kolonieschiffs, der von einem verrückten Wissenschaftler namens Phineas Vernon Welles aus dem Kryoschlaf geweckt wurde. Du musst durch das von Konzernen kontrollierte Halcyon-Sternensystem navigieren und entscheide, ob du deinem Retter dabei helfen willst, andere Kolonisten von deinem Schiff zu wecken, oder ob du dich auf die Seite des Megakonzerns stellst, um dessen Macht über das System zu sichern.

Unterwegs werden Sie auf interessante Begleiter, die dich bei deinen spannenden Abenteuern unterstützen mit einzigartigen Fähigkeiten. Wenn du in die entsprechenden Fertigkeiten investiert hast, kannst du viele der Hindernisse im Spiel durch Kämpfe, Heimlichkeit und Dialoge meistern.

2. Bioshock

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, Mac OS X, iOS 2007 2K Boston, 2K Australien

Bioshock ist ein legendärer, storybasierter Ego-Shooter, den jeder im Auge behalten sollte Fallout Fan. Auch wenn es kein Open-World-Spiel ist wie Fallout, dessen 50s Jugendstil-Ästhetik und hervorragende Atmosphäre macht es zu einer erstklassigen Wahl für alle, die einen fesselnden Ego-Shooter mit RPG-Elementen suchen. Wie einige der besten Horror-Spiele… dieser Titel setzt nicht auf übertriebene Schreckmomente. Stattdessen, Bioshock ist aufgrund seiner unheimlichen Atmosphäre, der anspruchsvollen Kämpfe und der begrenzten Ressourcen furchteinflößend.

Das Spiel beginnt damit, dass du einen Flugzeugabsturz mitten auf dem Meer überlebst und in einem einsamen Leuchtturm Zuflucht findest. Im Inneren entdeckst du einen Aufzug, der dich in eine prächtige Unterwasserstadt bringt. Leider, Die Metropole wirkt völlig heruntergekommen, und die wenigen verbliebenen Bewohner sind alles andere als gastfreundlich. Während du die Tiefen von Rapture erkundest und seine Geheimnisse aufdeckst, bringt jede weitere Begegnung neue Erkenntnisse zutage, die dich an allem zweifeln lassen, was du bisher gelernt hast.

3. Kingdom Come: Deliverance

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna 2018 Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance ist kein typisches Spiel wie Fallout das ist nicht einfach nur ein weiteres Open-World-Science-Fiction-RPG. Stattdessen ist es ein ein fesselndes mittelalterliches Rollenspiel, das im Königreich Böhmen spielt mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail und Realismus. Jeder Aspekt des Spiels lässt dich glauben, dass du als typischer Bauer auf der Suche nach Ruhm tatsächlich in historischen Zeiten lebst.

Der Protagonist des Spiels ist Henry, der Sohn eines Schmieds, der einen verheerenden Überfall auf sein Dorf überlebt. Da seine Familie und sein bisheriges Leben verloren sind, schließt er sich dem Widerstand an, um den rechtmäßigen Herrscher Böhmens wieder auf den Thron zu bringen. Deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte, und du kannst deine verschiedenen Fähigkeiten (einschließlich des Trinkens) ganz nach Belieben anpassen.

Außerdem spricht vieles dafür, dass es zu den besten gehört Open-World-Spieleverfügbar,Kingdom Come: Deliverance has zahlreiche einzigartige Spielmechaniken, die das Spiel außergewöhnlich fesselnd und realistisch machen. So wird beispielsweise deine Kleidung mit der Zeit schmutziger, was sich auf dein Gesamterscheinungsbild und die Reaktion der NPCs auf dich auswirkt. Entscheidend ist, dass das detaillierte Kampfsystem dafür sorgt, dass jede Begegnung herausfordernd und zugleich lohnend ist.

4. Cyberpunk 2077

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS 2020 CD Projekt Red

Obwohl die Veröffentlichung holprig verlief, sorgten verschiedene Patches dafür, dass Cyberpunk 2077 eines der besten Einzelspieler-Spiele aller Zeiten (zumindest meiner Meinung nach). Erstens ist die Kulisse viel futuristischer als in Fallout. Anstelle einer postapokalyptischen Ödnis, Du erkundest eine dystopische, von Konzernen kontrollierte Megastadt namens Night City, wo kybernetische Verbesserungen, Gewaltverbrechen und Hacking zum Alltag gehören.

Du schlüpfst in die Rolle von V, einem Söldner, der sich in der Stadt der Träume einen Namen machen will. Leider hat ein kürzlich absolvierter Auftrag deinem Leben eine Frist gesetzt, was dich dazu zwingt, weit und breit nach einem Ausweg aus deiner drohenden Todesgefahr zu suchen. Auf deinem Weg begegnen Sie vielen lebhaften Charakteren mit faszinierenden Geschichten die dir auf deiner Reise helfen. Natürlich schadet es nicht, einen Abstecher zu machen, um die riesige Stadt zu erkunden und ein paar Eddies zu sammeln, bevor du in einem glorreichen Finale abhebst.

5. Mass Effect

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, Xbox 360, PS3 2007 BioWare

Mass Effect ist ein weiteres legendäres Action-RPG mit einer epischen Geschichte, das Fallout Fans sollten das nicht verpassen. Hier spielt die Geschichte in der nahen Zukunft, wo Dank außerirdischer Technologie gelang es der Menschheit, bis in die entlegensten Winkel der Galaxie zu reisen nur um festzustellen, dass wir bei weitem nicht die einzige intelligente Spezies da draußen sind.

Du spielst als Shepard, Kommandant des Raumschiffs „Normandy“. Eine zufällige Begegnung mit einem uralten außerirdischen Artefakt offenbart dir eine Vision, wonach alles Leben in der Galaxie dazu verdammt ist, von den Reapers ausgelöscht zu werden. Natürlich musst du dem ein Ende setzen, doch nur wenige lassen sich von deinen Warnungen überzeugen. Bis es natürlich zu spät ist.

Wie jedes gute, handlungsorientierte Rollenspiel, Mass Effectwird dich schwierige Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Gesamtgeschichte auswirken und deine Beziehungen zu deinen Gefährten. Außerdem setzt sich die Geschichte in den anderen Spielen der Reihe fort, was bedeutet, dass sich deine Entscheidungen aus dem ersten Spiel auf die gesamte Trilogie auswirken werden.

6. Metro Exodus

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, macOS 2019 4A Games

Try Metro Exodus Wenn du eine postapokalyptische Ödnis wie in Fallout, außer in Russland. Das filmische Spiel erzählt seine Geschichte anhand einer Mischung aus linearen und Open-World-Levels. Und im Gegensatz zu früheren U-BahnIm Gegensatz zu den bisherigen Spielen, die hauptsächlich in den Tunneln der Moskauer U-Bahn spielen, führt dich dieser Teil durch die trostlosen Überreste der Apokalypse an der Oberfläche.

Du schlüpfst in die Rolle von Artyom, der sich auf die Suche nach einer neuen Heimat für seine Frau und seine Freunde vom Spartanischen Orden begibt. Die Gruppe reist über ein Jahr lang mit einer alten Dampflok namens Aurora durch das Land. Während dieser Zeit Erleben Sie atemberaubende Landschaften und begegnen Sie verschiedenen Gruppen von Überlebenden mit unterschiedlichen Überlebensstrategien und Lebensauffassungen. Du musst dich entscheiden, ob du dich heimlich anstellst oder gnadenlos kämpfst, um deine Hindernisse zu überwinden. So oder so werden deine Entscheidungen weitreichende Auswirkungen auf das Schicksal deiner Kameraden haben.

7. S.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2007 GSC Game World

Bedenken SieS.T.A.L.K.E.R.: Schatten von Tschernobyl Wenn du ein Open-World-Spiel mit Survival-Horror-Elementen suchst, das Aasfresserei bis zum Äußersten. In diesem Spiel erkundest du „The Zone“, ein verstrahltes Gebiet rund um die Sperrzone von Tschernobyl. Eine weitere Katastrophe im Kernkraftwerk 20 Jahre nach der ersten hat die Umgebung mit schrecklichen Mutanten, mysteriösen Anomalien und wertvollen Artefakten übersät, die Plünderer anziehen, die als „Stalker“ bekannt sind.

Du schlüpfst in die Rolle eines solchen Stalkers, der unter Amnesie leidet und einen anderen Stalker namens Strelok jagt. Auf deiner Reise durch die Zone lüftest du die Geheimnisse dieser Gegend und erfährst mehr über dich selbst. Und obwohl Die Umgebung ist voller Mutanten, Soldaten, Banditen und anderer Stalker… musst du dir deine Kämpfe gut überlegen, da die Ressourcen in der Zone knapp sind.

8. Wasteland 3

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2020 inXile Entertainment

Keine ähnlichen Spiele wie Fallout Die Liste wäre nicht vollständig ohne ein Ein isometrisches Rollenspiel, das Fans der ersten beiden Teile ansprechen wird. Wasteland 3 erinnert an CRPGs der alten Schule, in denen man eine Gruppe unterschiedlicher Charaktere in taktischen, rundenbasierten Kämpfen steuert. Gleichzeitig weist das Kampfsystem moderne Verbesserungen auf, die mich an Ausgaben. Auch die Handlung ist hervorragend und zwingt dich dazu, viele schwierige Entscheidungen zu treffen, die sich auf den Gesamtverlauf der Geschichte auswirken.

Das Spiel spielt in ein postapokalyptisches Colorado, das unter einem andauernden nuklearen Winter leidet. Du spielst zwei Arizona Rangers, die einen Hinterhalt nur knapp überlebt haben. Ihr werdet vom Herrscher von Colorado angeworben, der euch den Auftrag erteilt, seine Erben zu fangen, die seine Herrschaft untergraben wollen. Im Laufe des Spiels erfährst du mehr über seine brutale Diktatur, was dich dazu bringt, dich zu fragen, ob du weiterhin für ihn arbeiten oder dich dem aufkeimenden Widerstand anschließen solltest.

9. Mad Max

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2015 Avalanche Studios

Mad Maxist dasdas ideale Action-Adventure-Spiel für Fallout Fans, die sich für Autos begeistern. Es verbindet die Erkundung einer offenen Welt, das Sammeln von Ressourcen und actionreiche Kämpfe zu einem spannenden Gesamtpaket. Die gesammelten Ressourcen benötigst du, um dein Auto – das sogenannte „Magnum Opus“ – wieder aufzubauen und aufzurüsten, das dir in der Wüste als wichtigstes Transport- und Kampfmittel dient.

Wie zu erwarten, schlüpfst du in die Rolle des titelgebenden Mad Max, der sich auf die Suche nach den Ebenen der Stille begibt, in der Hoffnung, dort Frieden zu finden. Dazu musst du Durchstreife das Ödland auf der Suche nach Treibstoff, Wasser und vor allem Schrott, um dein Auto aufzurüsten. Es ist dein wertvollster Besitz, mit dem du Gegner ausschalten und Hindernisse zerstören kannst. Du musst seine Teile aufrüsten, um die Leistung zu steigern, und verschiedene Waffen wie Harpunen und Flammenwerfer montieren, um voranzukommen. Und obwohl der Schwerpunkt des Spiels auf Fahrzeugkämpfen liegt, sorgen zahlreiche Nah- und Schusswechsel für Spannung.

10. No Man’s Sky

Plattformen Erscheinungsjahr Entwickler Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, iPadOS 2016 Hallo, liebe Spieler

Entscheide dich fürNo Man’s Sky wenn du mehr von FalloutsErkundung, Plünderung und Basisbau. Die Veröffentlichung verlief holprig, ähnlich wie Cyberpunk 2077, aber einige wichtige Patches im Laufe der Jahre haben es zu einem ein wirklich fesselnder Weltraumerkundungssimulator. Außerdem ist die Handlung insgesamt recht minimalistisch, was dir die uneingeschränkte Freiheit lässt, zu tun, was immer du willst.

In No Man’s Sky, du kannst Entdecke Milliarden von prozedural generierten Planeten, die sich alle voneinander unterscheiden und mit einzigartiger Flora und Fauna bevölkert sind. Jeder Planet ist reich an grundlegenden Ressourcen, aus denen du deine Ausrüstung herstellst. Ob Werkzeuge, Raumschiffe, Gebäude oder alles dazwischen – du kannst dir dein Zuhause dort einrichten, wo es dir am besten gefällt. Und wenn dir der Boden unter den Füßen nicht ausreicht, kannst du deine Zeit damit verbringen, durch den Weltraum zu fliegen, Piraten zu jagen oder mit fernen Zivilisationen Handel zu treiben. Das gesamte Erlebnis verläuft nahtlos, da du selbst bei Reisen mit Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxie auf keine Ladebildschirme triffst.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt Fallout am meisten?

Die Outer Worlds ähnelt am meisten Fallout Was das Gameplay angeht: Beide Spiele sind fesselnde, retro-futuristische Science-Fiction-RPGs, bei denen der Schwerpunkt auf Kämpfen, Quests und dem Treffen von weitreichenden Entscheidungen im Laufe des Spiels liegt.

Ist „Die Outer Worlds“ von „Fallout“ inspiriert?

Ja,Die Outer Worlds wird hergestellt vonObsidian Entertainment, der auch Fallout: New Vegas, was bedeutet, dass sich die beiden Spiele hinsichtlich der Qualität der Handlung sehr ähneln.

Fallout 4 oder Cyberpunk 2077 – welches Spiel ist besser?

Cyberpunk 2077 ist überlegen, da es eine detailreichere offene Welt, eine hervorragende Charakteranpassung und eine fesselnde Geschichte bietet, in der deine Entscheidungen den Ausgang maßgeblich beeinflussen.

Was ist besser, Fallout 4 oder Starfield?

Fallout 4 ist besser, weil es sich ausgereifter und eindringlicher anfühlt, da man nicht so oft die Schnellreisefunktion nutzen muss, um Dinge zu erledigen, wie man es sonst in Starfield.