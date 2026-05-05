25 Spiele wie „Elden Ring“: Die Must-Play-Titel des Jahres 2026

„The Lands Between“ hat dir Lust auf weitere Spiele wie Elden Ring? Ich kenne das Gefühl. Es gibt nichts Vergleichbares Elden Ring . Die weitläufigen Landschaften, die geheimnisvolle Sagenwelt und die mitreißenden Kämpfe sorgen für ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Es ist ein Spiel, das die Fantasie beflügelt und mit seinen unendlichen Möglichkeiten und herausfordernden Begegnungen fesselt.

Leider haben alle guten Dinge einmal ein Ende. Selbst Elden Ring, mit seiner Mischung aus Soulslike-Elementen, einer fesselnden Geschichte und Kämpfen, die sich wie eine Kunstform anfühlen, kann nicht ewig dauern. Sobald man jeden Boss besiegt, die geheimnisvolle Hintergrundgeschichte entschlüsselt und die eindringlich schöne Welt „The Lands Between“ vollständig erkundet hat, fragt man sich vielleicht: „Wie geht es weiter?“

Glücklicherweise gibt es in der Gaming-Welt jede Menge Alternativen, die dieses Verlangen stillen können Elden Ring-förmiger Juckreiz. Auch wenn keiner in jedem einzelnen Punkt an seine Brillanz heranreicht, kommen viele auf ihre ganz eigene Weise dem schon sehr nahe – sei es durch eine komplexe Erzählweise oder einfach dadurch, dass sie kompromisslos hart wie Stahl sind.

Top-Auswahl: Die besten Spiele ähnlich wie „Elden Ring“

Wenn du also bereit bist, dich erneut auf die Probe zu stellen, facettenreiche Welten zu erkunden und Herausforderungen zu meistern, die dich an deine Grenzen bringen, dann tauche ein in unsere Liste der Action-RPGSpiele wieElden Ring. Das Abenteuer muss hier noch nicht zu Ende sein.

Lies weiter und entdecke noch mehr Spiele, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen und dir das Gefühl einer epischen Leistung vermitteln.

25 Spiele wie „Elden Ring“, die jeder Soulslike-Fan haben muss

Der wahre Test besteht darin, ob ein Spiel herausfordert, fesselt und Lust auf mehr macht. Auf folgende Aspekte habe ich bei der Erstellung einer Liste mit ähnlichen Spielen geachtet: Elden Ring:

Komplexität des Spielablaufs . Fordert das Spiel deine Fähigkeiten heraus und belohnt strategisches Denken?

. Fordert das Spiel deine Fähigkeiten heraus und belohnt strategisches Denken? Stimmungsvolles Design . Ist die Welt reichhaltig, fesselnd und voller Geheimnisse, die darauf warten, gelüftet zu werden?

. Ist die Welt reichhaltig, fesselnd und voller Geheimnisse, die darauf warten, gelüftet zu werden? Empfang der Spieler. Was sagen andere Spieler dazu im Internet?

Egal, ob du anspruchsvollere Welten erobern oder einfach nur ein wunderschön gestaltetes Spielerlebnis genießen möchtest – hier wirst du bestimmt fündig. Außerdem habe ich Links zu tollen Angeboten eingefügt, falls dir etwas ins Auge fällt!

1. Dark Souls III [Das beste „Pure Souls“-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Es überrascht niemanden, Dark Souls III ist das, was dem am nächsten kommt Elden Ring. Als krönender Abschluss der SeelenReihe, es perfektioniert die Formel, die FromSoftware auf der Karte. Der Kampf ist bis zur Perfektion ausgefeilt und bietet genau die Herausforderung, die Fans erwarten.

★ Das beste „Pure Souls“-Erlebnis Dark Souls III Bei Eneba einkaufen

Das überarbeitete Zaubersystem nutzt Mana für eine nahtlose Integration in den Nahkampf, während das Fertigkeitensystem neue taktische Möglichkeiten für physische Charakteraufbauten bietet. Vollgepackt mit Anspielungen und Fan-Service für Veteranen der Serie, Dark Souls III gipfelt in einem unvergesslichen, explosiven Endkampf, der die Serie krönt.

Mein Fazit:Dark Souls III bleibt die ultimative Vorlage für alle, die sich nach der klassischen „Souls“-Herausforderung mit ausgefeilten Kämpfen und einem emotionalen Abschluss sehnen.

2. Sekiro: Shadows Die Twice [Ideal, um den Kampfrhythmus zu meistern]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

In diesem2019Meisterwerk vonFromSoftwareDu schlüpfst in die Rolle von Wolf – einem Shinobi, der den Auftrag hat, Lord Kuro, den göttlichen Erben, zu beschützen. Doch deine Mission nimmt eine verheerende Wendung: Dein Arm wird abgetrennt, Kuro wird entführt, und du wirst in feindliches Gebiet geworfen, um eine gewagte Rettungsaktion zu starten.

★ Ideal, um den Rhythmus im Kampf zu meistern Sekiro: Shadows Die Twice Bei Eneba einkaufen

Sekiro: Shadows Die Twice legt den Schwerpunkt ganz klar auf das Können des Spielers und bietet atemberaubende Nahkämpfe, die ein perfektes Gespür für den Rhythmus zwischen Angriff und Verteidigung erfordern. Mit seinen intensiven Duellen und brutalen Bosskämpfen, Sekiro bietet dieselbe atemberaubende Herausforderung, die Fans von Elden Ring wird es absolut lieben.

Mein Fazit: Wenn du bereit bist, auf Schilde und Werte zugunsten reiner Fertigkeiten zu verzichten, Sekiro: Shadows Die Twice hat den mitreißendsten Kampftanz in FromSoftware„s Katalog.

3. Remnant II [Das beste Soulslike mit Schusswaffen]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Ähnlich wieElden Ring, Remnant 2 Hier können Spieler abwechslungsreiche Landschaften erkunden, gegen Horden von Gegnern kämpfen, ihre Werte verbessern und mächtige neue Ausrüstung sammeln. Der Clou? Diesmal kommt die Action mit Schusswaffen daher.

★ Das beste Soulslike mit Schusswaffen Remnant II Bei Eneba einkaufen

In Remnant 2Du schlüpfst in die Rolle des Reisenden (alleine oder gemeinsam mit bis zu zwei anderen Spielern im Koop-Modus) und nutzt den Weltstein, um durch verschiedene Welten zu reisen und gegen die Wurzel zu kämpfen – eine finstere, interdimensionale, baumartige Plage, die alles auf ihrem Weg verdirbt und verschlingt. Mit seinem rasanten und zugleich komplexen Gameplay, kombiniert mit umfangreichen Möglichkeiten zur Charakteranpassung, darunter Klassen, Builds, Waffen und Rüstungen, Remnant 2 bietet stundenlange spannende Action und strategischen Spielspaß.

Mein Fazit: Remnant 2 beweist, dass Schusswaffen und Soulslike-Schwierigkeitsgrad wunderbar miteinander harmonieren können, vor allem, wenn noch das Chaos des Koop-Modus hinzukommt.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Spielwissenschaft Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Dieser Titel erzählt die Geschichte nicht neu Die Reise nach Westen – stattdessen geht es darum, was als Nächstes geschieht. Als der Auserwählte ist es deine Aufgabe, tückische Berge zu erklimmen und die Relikte des Affenkönigs zu bergen, um so den Weg für seine Rückkehr zu ebnen.

★ Beste Kampfdynamik Black Myth: Wukong Bei Eneba einkaufen

Was wirklich Wukong Besonders hervorzuheben ist das atemberaubende Kampfsystem – flüssig, brutal und unglaublich befriedigend, ergänzt durch die strategische Tiefe der Haltungsmechanik. In Verbindung mit umfangreichen Fertigkeitsbäumen können Spieler die Fähigkeiten des „Auserwählten“ an ihren bevorzugten Spielstil anpassen, wodurch jede Begegnung ebenso spannend wie lohnend wird.

Mein Fazit:Das Stance-System und die atemberaubende Kampfchoreografie sorgen dafür, dass Black Myth: Wukong Für Spieler, denen Stil ebenso wichtig ist wie Substanz, ist das ein Erlebnis wie Poesie in Bewegung.

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, macOS, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Neowiz Games Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Es ist eine unerwartete Mischung aus zwei scheinbar unvereinbaren Elementen: Carlo Collodis Pinocchio sowie Soulslike-Mechaniken. Das Spiel folgt der titelgebenden Marionette P, während sie sich durch die verwinkelten Gassen der Belle-Époque-Stadt Krat bewegt und an jeder Ecke gegen abtrünnige Marionetten und mutierte Kreaturen kämpft.

★ Beste Gothic-Horror-Atmosphäre Die Lügen von P Bei Eneba einkaufen

Um in dieser dunklen und düsteren Welt zu überleben, musst du schnelle, brutale Kämpfe meistern, die an Bloodborne, sammle Teile, um deine Fähigkeiten zu verbessern, und suche die Blaue Fee auf, um auf deiner Reise noch mehr Kraft zu erlangen. Das unerbittliche Tempo des Spiels und das tiefgründige Kampfsystem versprechen eine Herausforderung für jeden Soulslike-Fan.

Mein Fazit: Die Lügen von P verwandelt ein Kindermärchen in einen albtraumhaften Prüfungsparcours, den „Bloodborne“-Fans verschlingen werden, und beweist damit, dass düstere Neuinterpretationen ihren Vorbildern in nichts nachstehen.

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden

Dieser Titel baut auf dem beeindruckenden Fundament seines Vorgängers auf und bietet diesmal eine noch weitläufigere Welt, die es zu erkunden gilt. Als namenloser, gefangener Arisen bleibt deine Mission dieselbe: Steige in den von dir gewählten Klassen auf, sammle bessere Ausrüstung, besiege mächtige Monster und stelle dich schließlich deinem Schicksal, indem du den Drachen tötest.

★ Das beste Begleiter-System Dragon’s Dogma 2 Bei Eneba einkaufen

Eines der herausragenden Features, das aus dem Original übernommen wurde, ist das „Pawn“-System – intelligente NPC-Begleiter, die dich auf deiner Reise begleiten. Diese Pawns setzen ihre Fähigkeiten und Berufe nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Erkundung ein, was sie zu unschätzbaren Verbündeten macht, während du die weite und gefährliche Welt von Dragon’s Dogma 2. Die Kombination aus strategischen Kämpfen und Erkundung einer offenen Welt verspricht ein unvergessliches Abenteuer.

Mein Fazit:Das Bauernsystem in Dragon’s Dogma 2 bietet ein einzigartiges taktisches Erlebnis, bei dem sich deine KI-Begleiter weniger wie Ballast und mehr wie Schachfiguren auf einem Open-World-Schlachtfeld anfühlen.

7. Bloodborne [Bester aggressiver Spielstil]

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PS4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Dieses Spiel hebt sich vom Rest ab Seelen Die Serie zeichnet sich nicht nur durch ihre Kulisse aus, sondern auch durch ihr aggressives, rasantes Kampfsystem. Im Gegensatz zu traditionellen Souls-Spielen muss man sich hier nicht auf Schilde verlassen – stattdessen setzt man raffinierte Waffen ein, mit denen man mitten im Kampf die Angriffsmuster wechseln kann, wodurch sich jede Begegnung dynamisch und unvorhersehbar anfühlt.

★ Bester aggressiver Spielstil Dragon’s Dogma 2 Hol dir deine PSN-Geschenkkarte bei Eneba

Bloodborne führt zudem Konter während des Kampfes und ein Rally-System ein, das dich dazu ermutigt, die Offensive zu ergreifen und im Kampf zu bleiben, selbst wenn die Chancen gegen dich stehen. Während du die albtraumhaften Bestien und unheimlichen Götter von Yharnam (und darüber hinaus) jagst, fordert dich das Spiel dazu heraus, einen unerbittlichen Spielstil zu meistern, wodurch sich jeder Sieg hart erkämpft und befriedigend anfühlt.

Mein Fazit:Kein anderes Spiel bestraft defensives Spiel so sehr wie Bloodborne, indem es unerbittliche Aggressivität auf eine Weise belohnt, die die Herangehensweise an Kämpfe bei FromSoftware grundlegend verändert.

8. Dark Souls: Remastered [Der beste Einstieg für Neulinge]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 (ursprünglich: 2011) Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

WährendFromSoftware hatte bereits veröffentlicht Königsfeld and Demon’s Souls, es warDark Souls (2011), der das Studio zum Superstar machte. Als Vorläufer von Elden Ring, Dark Souls führte die Spieler in die Elemente ein, die später zu Markenzeichen der Serie werden sollten, wie zum Beispiel anspruchsvolle, aber lohnende Kämpfe, ein duales Erfahrungs- und Währungssystem, Checkpoints, an denen Gegner wieder erscheinen, eine düstere und trostlose Welt sowie eine tiefgründige, aber rätselhafte Handlung.

★ Der beste Einstieg für Neulinge Dark Souls: Remastered Bei Eneba einkaufen

Auch wenn es schon über ein Jahrzehnt her ist, bleibt sein Vermächtnis ungetrübt – Dark Souls ist ein Klassiker, der den Grundstein für moderne Souls-ähnliche Spiele gelegt hat.

Mein Fazit:Dark Souls: Remastered ist ein Meisterwerk des Designs einer vernetzten Welt, das auch mehr als ein Jahrzehnt später noch nichts von seiner Aktualität verloren hat.

9. Monster Hunter: World [Am besten geeignet für epische Bosskämpfe]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden

Wenn das, was dir am besten gefällt an Elden Ring waren die gewaltigen Bosskämpfe, Monster Hunter: World (2018) ist genau das Richtige für dich. In diesem Spiel jagst du (wie der Name schon sagt) Monster. Sobald du sie besiegt hast, sammelst du ihre Felle, Hörner und andere Teile, um bessere Ausrüstung herzustellen (darunter auch einige wirklich einzigartige Hüte), mit der du es dann mit noch größeren und härteren Monstern aufnehmen kannst.

★ Ideal für epische Bosskämpfe Monster Hunter: World Bei Eneba einkaufen

Auch wenn der Kern des Spielablaufs einfach klingt, Monster Hunter: World bietet ein adrenalingeladenes Erlebnis. Jeder Kampf ist ein tödliches, filmreifes Spektakel, das nicht nur die perfekte Beherrschung der gewählten Waffe erfordert – sei es eine der im Spiel enthaltenen 14 nicht nur einzigartige Typen – sondern auch ein tiefgreifendes Verständnis der Movesets, Verhaltensmuster und Schwächen deiner Gegner. Es ist ein unerbittlicher Kreislauf aus Vorbereitung, Präzision und Fortschritt, der immer wieder für Spannung sorgt.

Mein Fazit: If Elden Ring„Seine Drachenkämpfe ließen dein Herz höher schlagen, Monster Hunter: World verwandelt diesen Adrenalinkick in einen kompletten Spielablauf aus Vorbereitung, Ausführung und großartiger Beute.

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 (ursprünglich: 2014) Urheber FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden

Dieses Werk liefert eine maßgebliche Einschätzung des umstrittenen zweiten Teils der Seelen Reihe. Die erweiterte Ausgabe bündelt nicht nur das Basisspiel mit allen drei DLC-Erweiterungen – sie gestaltet das Spielerlebnis komplett neu. Die Platzierung der Gegner, die Fundorte der Gegenstände und Veränderungen in der Umgebung halten selbst erfahrene Spieler auf Trab, während verbesserte Grafik und eine erweiterte Hintergrundgeschichte die eindringliche Atmosphäre des Spiels noch verstärken.

★ Die beste Definitive Edition Dark Souls 2: Der Gelehrte der ersten Sünde Bei Eneba einkaufen

Ganz gleich, ob du die unheimlichen Landschaften von Drangleic zum ersten Mal erkundest oder sie mit neuen Herausforderungen im Blick erneut besuchst, Der Gelehrte der ersten Sünde hebt die brutalen Kämpfe, das komplexe Weltdesign und das anspruchsvolle, aber lohnende Gameplay hervor Dark Souls II bekannt ist. Es ist die beste Art und Weise, dieses Kapitel von FromSoftwaresein Vermächtnis.

Mein Fazit:Der Gelehrte der ersten Sünde nimmt den umstrittensten Teil der Serie und verfeinert ihn zu etwas, das selbst von seinen schärfsten Kritikern Respekt einflößt.

11. The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs [Am besten für reine Erkundung]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2023 Urheber Nintendo EPD Durchschnittliche Spielzeit 60–70 Stunden

Für mich ist eines der besten Dinge an Elden Ring war die pure Freude daran, sich eine Richtung auszusuchen und einfach umherzustreifen, bis man auf etwas Faszinierendes stieß. Von allen Spielen auf dieser Liste, The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs kommt dieser Magie am nächsten. In ToTK… es geht nicht nur darum, ein Ziel zu erreichen – es geht darum, ganz in die Reise einzutauchen und den Nervenkitzel des Erkundens und Entdeckens zu genießen.

★ Ideal für reine Erkundungstouren The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs Bei Eneba einkaufen

Alle charakteristischen Merkmale des ZeldaReihe Auch das gibt es hier – herausfordernde Dungeons, einfallsreiche Rätsel, die Freude am Erwerb mächtiger neuer Ausrüstung und eine bezaubernde Welt voller Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden. Tränen des Königreichs verbindet Nostalgie mit grenzenloser Neugier und ist damit ein absolutes Muss für Fans von Open-World-Abenteuern.

Mein Fazit:Tränen des KönigreichsAufnahmenElden Ring„fängt das Fernweh besser ein als jedes andere Spiel auf dieser Liste und tauscht Schwierigkeitsgrad gegen Staunen ein, ohne dabei an Tiefe einzubüßen.“

12. Nioh 2 – Die Complete Edition [Bester auf Stellungen basierender Kampf]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, PS4/5 Erscheinungsjahr 2021 (Grundspiel: 2020) Urheber Team Ninja Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden

Sie vereint die spannenden, rasanten Kämpfe und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten des Basisspiels und bietet darüber hinaus noch mehr Inhalte. Diese Ausgabe enthält alle drei großen DLC-Erweiterungen: Der Schüler des Tengu, Dunkelheit in der HauptstadtundDer erste Samurai. Jede Erweiterung fügt neue Handlungsstränge, Waffen, Rüstungen und herausfordernde Gegner hinzu, die es zu besiegen gilt, und erweitert so das ohnehin schon umfangreiche Spielerlebnis.

★ Bester kampfbasierter Kampf Nioh 2 – Die Complete Edition Bei Eneba einkaufen

WährendNioh 2 könnte teilweise die gleiche DNA wie Dark Souls… das Spiel hebt sich durch sein Kampfsystem von anderen ab, das dank seines einzigartigen Stellungssystems auf Geschwindigkeit, Präzision und Vielseitigkeit setzt. Wenn du ein Fan von Geschicklichkeitsspielen bist, Nioh 2 – Die Komplettedition ist eine lohnende Reise voller Wachstum und Meisterschaft, jetzt mit allen Extras, die sie zur ultimativen Spielweise machen.

Mein Fazit:Nioh 2 – Die Komplettedition belohnt das meisterhafte Beherrschen des Spiels wie kaum ein anderes und verwandelt den Kampf in ein rasantes taktisches Rätsel, bei dem die Positionierung und die Wahl der Kampfhaltung entscheidend sind.

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Star Wars Jedi: Fallen Order greift das Kult-Motiv auf Star Wars Universum und verbindet es nahtlos mit der Herausforderung und Tiefe eines Soulslike-Spiels. Das Ergebnis ist ein fesselndes Abenteuer, das gefährliche, geschicklichkeitsbasierte Lichtschwertkämpfe, detailreiche imperiale Schauplätze und eine Erkundung der dunkleren, oft übersehenen Ecken der Galaxie-Geschichte bietet.

★ Bestes lizenziertes Soulslike Star Wars Jedi: Fallen Order Bei Eneba einkaufen

Du schlüpfst in die Rolle von Cal Kestis, einem jungen Jedi-Padawan, der dem Befehl 66 nur knapp entkommen ist. Cal ist gezwungen, im Verborgenen zu leben, doch als sein Geheimnis aufgedeckt wird, begibt er sich auf eine verzweifelte Reise, um seine Jedi-Ausbildung abzuschließen und dabei den unerbittlichen Inquisitoren des Imperiums zu entkommen. Mit seiner fesselnden Geschichte, vielfältigen Welten, die es zu erkunden gilt, und packenden Kämpfen, Fallen Order bietet ein unvergessliches Erlebnis für Fans von Star Wars sowie das Soulslike-Gameplay.

Mein Fazit:Star Wars Jedi: Fallen Order beweist, dass Lichtschwerter und Soulslike-Mechaniken eine perfekte Kombination sind, was dem Star Wars Machtfantasie, ohne dabei an Herausforderung einzubüßen.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4/5 Erscheinungsjahr 2021 (ursprünglich: 2020) Urheber Sucker Punch Productions Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Während dieGhost of Tsushima: Director’s Cut ist nicht ganz so schwierig wie Sekiro or Elden Ring, bietet den Spielern jedoch die Freiheit, eine wunderschöne offene Welt zu erkunden, die auf den Inseln von Tsushima während einer mongolischen Invasion spielt. Jin Sakai muss sich entscheiden, ob er ehrenhaft kämpfen oder seinen Namen beschmutzen will, um den Feind zu vertreiben.

★ Die beste Samurai-Fantasy Ghost of Tsushima: Director’s Cut Bei Eneba einkaufen

Zusätzlich zum vollständigen Spiel ist das Director’s Cutumfasst dieZwei Inseln Erweiterung, die neue Schauplätze, Gegner und einen tieferen Einblick in Jins Vergangenheit bietet, sowie neue Ausrüstung und Fähigkeiten. Außerdem wird die Legenden Modus, ein Koop-Multiplayer-Erlebnis, in dem du gemeinsam mit Freunden in verschiedenen Missionen gegen Wellen von Gegnern antrittst.

Mein Fazit:WährendGhost of Tsushima: Director’s Cut ist vielleicht nachsichtiger als Sekiro… bietet es ein ebenso fesselndes Erlebnis im feudalen Japan mit atemberaubender Grafik und packenden Schwertkämpfen.

15. Stellar Blade [Bester auf Paraden ausgerichteter Kampf]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Hochschalten Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Das istHochschaltenDas Debüt des Studios im Action-Genre beweist, dass es zu weit mehr fähig ist als nur atemberaubender Grafik. Auch wenn es in die Debatte „Ist es ein Soulslike?“ geraten mag, hebt es sich durch sein Kampfsystem mit einer viszeralen Intensität ab, die der von Sekiro.

★ Der beste, auf Paraden ausgerichtete Kampf Sternklinge Hol dir deine PSN-Geschenkkarte bei Eneba

Die rasante Action des Spiels hält dich ständig auf Trab und zwingt dich dazu, dich auf Timing und Präzision zu konzentrieren, anstatt nur auf das hohe Tempo zu reagieren. Das Beherrschen des Rhythmus aus Ausweichmanövern, Paraden und Gegenangriffen ist entscheidend, um die unerbittlichen Gegner zu besiegen, wodurch jeder Kampf zu einer befriedigenden Prüfung von Geschicklichkeit und Strategie wird.

Mein Fazit:SternklingeForderungenSekiro-eine zeitliche Präzision auf höchstem Niveau, die jede erfolgreiche Abwehr eher wie einen hart erkämpften Sieg als wie einen glücklichen Knopfdruck wirken lässt.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Warhorse Studios Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden

Falls du möchtestElden Ring hatte eine rauere, realistischere mittelalterliche Atmosphäre, Kingdom Come: Deliverance ist genau das richtige Spiel für dich. Du schlüpfst in die Rolle von Henry, dem Sohn eines einfachen Schmieds, der in das Chaos des Krieges hineingezogen wird, als er sich einer Widerstandsbewegung gegen die einfallenden Truppen Sigismunds anschließt.

★ Bester historischer Realismus Kingdom Come: Deliverance Bei Eneba einkaufen

Kingdom Come: Deliverance zeichnet sich durch seinen fesselnden Realismus aus. Kämpfe sind ein technischer, geschickter Tanz aus Angriff und Verteidigung, und jeder Aspekt des Lebens wirkt detailreich – von der passenden Kleidung für verschiedene Anlässe bis hin dazu, dafür zu sorgen, dass Henry isst, trinkt, schläft und sich sogar wäscht. Auch wenn das Leben eines mittelalterlichen Bürgers einfach erscheinen mag, ist es doch eine unglaublich lohnende und fesselnde Erfahrung.

Mein Fazit:Kingdom Come: Deliverance verzichtet auf die üblichen Fantasy-Klischees und bietet das realistischste Mittelalter-Erlebnis, das man sich vorstellen kann – ein Erlebnis, bei dem das Überleben ebenso sehr von der Hygiene wie von der Schwertkunst abhängt.

Unsere Bewertung 8.1

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Hexworks Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden

Dieser Titel bietet eine neue Herangehensweise an das Soulslike-Genre und zeichnet sich durch bemerkenswerte Unterschiede im Kampftempo und im Weltdesign aus. Auch wenn das Spiel auf den ersten Blick anderen Souls-Titeln ähnelt, liegt seine Besonderheit in den Welten „Axiom“ und „Umbral“. Diese beiden parallelen Welten verleihen der Erkundung nicht nur mehr Tiefe, sondern schaffen auch ein innovatives Kampferlebnis, bei dem die Spieler zwischen den beiden Dimensionen wechseln können, um sich strategische Vorteile zu verschaffen.

★ Beste Zwei-Welten-Mechanik Lords of the Fallen Bei Eneba einkaufen

Das Tempo vonLords of the Fallen ist deutlich schneller als Elden Ring, was einen flüssigeren und reaktionsschnelleren Kampfstil erfordert. Hexworks hat sich bei diesem Neustart viele Gedanken gemacht und dafür gesorgt, dass sich das Spielerlebnis sowohl vertraut als auch einzigartig anfühlt – mit einer fesselnden Mischung aus anspruchsvollem Gameplay und Erkundung.

Mein Fazit: Die Axiom- und Umbral-Reiche bieten Lords of the Fallen ein strategischer Vorteil, der es von anderen abhebt und das Wechseln zwischen den Dimensionen sowohl zu einem Überlebensinstrument als auch zu einem Kampfvorteil macht.

18. Hollow Knight [Das beste 2D-Metroidvania im Souls-Stil]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, Linux, macOS, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Hollow Knight verbindet Metroidvania-Erkundung mit Soulslike-Elementen – und bietet ein herausforderndes Dark-Fantasy-Erlebnis. Du schlüpfst in die Rolle des Ritters und durchstreifst das zerfallende Königreich Hallownest, bewaffnet nur mit einem abgebrochenen Nagel – doch lass dich davon nicht täuschen: Die Kämpfe sind präzise und lohnend.

★ Das beste 2D-Metroidvania im Soulslike-Stil Hollow Knight Bei Eneba einkaufen

Die technische Plattform-Spielmechanik, die atmosphärische Weltgestaltung (insbesondere in eindringlichen Bereichen wie der Stadt der Tränen) und die bewusst geheimnisvolle Hintergrundgeschichte sorgen dafür, dass sich jede Entdeckung wie ein verdienter Erfolg anfühlt. Je tiefer man in das Königreich vordringt, desto mehr entfaltet sich die Geschichte mit einer Vielzahl von Geheimnissen und Intrigen – und zieht einen immer tiefer in ihre fesselnde Welt hinein. Mit seiner perfekten Mischung aus Schwierigkeitsgrad, Erkundung und Atmosphäre, Hollow Knight ist ein absolutes Muss für Fans des Genres.

Mein Fazit:Hollow Knight beweist, dass sich das Soulslike-Konzept hervorragend auf 2D übertragen lässt und einen gnadenlosen Schwierigkeitsgrad in atemberaubend schöne, handgezeichnete Grafiken hüllt.

19. Salt and Sanctuary [Das beste Soulslike für den lokalen Koop-Modus]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, Linux, macOS, Switch, PS Vita, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Ska Studios Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

WährendHollow Knight ist oft der erste Titel, der einem in den Sinn kommt, wenn man an 2D-Soulslikes denkt, Salt and Sanctuary by Ska Studios tatsächlich zuerst kam. Im Gegensatz zu Hollow Knight, das Metroidvania-Elemente mit Soulslike-Elementen verbindet, Salt and Sanctuary ist ein schnörkelloses 2D-Soulslike.

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Wenn es Ihnen gefallen hatElden Ring… dann werden Sie wahrscheinlich den anspruchsvollen, auf Ausdauer basierenden Kampf, die unerbittlichen Gegner und die bedrückende Atmosphäre dieser trostlosen Inselwelt zu schätzen wissen. Das Spiel ist vollgepackt mit gewaltigen Endgegnern, die es zu besiegen gilt, und ein besonderes Highlight ist der Couch-Koop-Modus, in dem Sie das Spielerlebnis mit einem Freund teilen können.

Mein Fazit: Salt and Sanctuary bietet klassische Soulslike-Mechaniken in 2D, wobei der Couch-Koop-Modus das Leiden im Einzelspielermodus in einen gemeinsamen Triumph verwandelt.

20. Code Vein [Das beste Soulslike im Anime-Stil]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bandai Namco Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

„Souls, aber als Anime“ trifft den Kern von Code Vein. In diesem Action-RPG schlüpfst du in die Rolle eines Revenants – eines unsterblichen, vampirähnlichen Menschen –, der auf der Suche nach einem Heilmittel für den Revenant-Zustand durch die postapokalyptische Stadt Vein streift.

★ Das beste Soulslike im Anime-Stil Code Vein Bei Eneba einkaufen

Auf deiner Reise wirst du deine Vampirkräfte nutzen, geisterhafte Gefährten an deiner Seite versammeln und deine geheimnisvolle Vergangenheit aufdecken. Im Laufe des Spiels schaltest du neue Ausrüstung und Blutcodes (die als verschiedene Klassen fungieren) frei und trittst im klassischen JRPG-Stil gegen gottgleiche Wesen an. Das Spiel verbindet Seelen-ähnliche Kämpfe mit einer facettenreichen Anime-Handlung sorgen für ein fesselndes und stilvolles Erlebnis.

Mein Fazit:Code Vein steht ganz offen zu seiner Anime-DNA und bietet damit eine stärker storyorientierte Alternative für Spieler, die ihr Leid mit stilvollen Zwischensequenzen verbinden möchten.

21. Nach außen [Das beste Abenteuer mit Schwerpunkt auf Überleben]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Nine Dots Studio Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Wenn du es geliebt hast, die „Lands Between“ zu erkunden, Nach außen könnte genau das Richtige für dich sein. Dieser Indie-Titel verbindet immer wieder auftauchende Gegner, Erkundung einer offenen Welt und Überlebenselemente zu einem fesselnden Spielerlebnis.

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Als ein unglücklicher Niemand, der mit den Schulden seiner Vorfahren belastet ist, Nach außen bietet dir die Wahl: Schließe dich der Gemeinschaft an und arbeite, um deine Schulden abzubezahlen, oder wage dich hinter die Stadtmauern und genieße ein Leben in Freiheit. Mit seinen anspruchsvollen Überlebensmechaniken und einer Welt voller Gefahren und Entdeckungen, Nach außen bietet eine Reise, die ebenso anspruchsvoll wie lohnend ist.

Mein Fazit: Nach außen erinnert daran, dass es genauso fesselnd sein kann, ein Niemand in einer rauen Welt zu sein, wie ein auserwählter Held – vor allem, wenn Überlebensmechaniken jeder Entscheidung zusätzliches Gewicht verleihen.

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels PC, Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S. Erscheinungsjahr 2016 (ursprünglich: 2011) Urheber Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Trotz seines Alters, Skyrim bleibt ein beliebter Klassiker im RPG-Genre. Auch wenn es dich vielleicht nicht auf dieselbe Weise herausfordert wie Elden Ringbietet es dennoch eine riesige offene Welt voller Abenteuer, Entdeckungen und Charakterentwicklung. Mit 18 Fähigkeiten, die es zu entwickeln gilt, darunter Kampf, Magie und Handwerk, Skyrim bietet reichlich Spielraum für alle, die die Reise ihres Helden gestalten möchten.

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The Skyrim Special Edition ist die ultimative Art, das Spiel zu erleben, und enthält das ursprüngliche Basisspiel sowie drei umfangreiche DLCs (Dawnguard, HearthfireundDrachengeburt). Diese bieten umfangreichen neuen Inhalt und führen neue Quests, Schauplätze und Fähigkeiten ein, die die Spielwelt weiter bereichern. Darüber hinaus erfreut sich das Spiel nach wie vor einer starken Mod-Unterstützung, sodass Spieler ihr Spielerlebnis ganz individuell gestalten können – von Verbesserungen im Kampf über neue Quests bis hin zu humorvollen Ergänzungen wie „Thomas, die kleine Lokomotive“. SkyrimDie Modding-Community sorgt dafür, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt, was dem Spiel einen unendlichen Wiederspielwert verleiht.

Mein Fazit: Skyrim Special Edition Es mag zwar nicht ganz so anspruchsvoll sein wie „Elden Ring“, aber dank seiner unendlich anpassbaren Welt und der aktiven Mod-Community werden dir die Abenteuer nie ausgehen.

23. Der Schatten des Kolosses [Beste künstlerische Vision]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PS4 Erscheinungsjahr 2018 (Neuverfilmung) Urheber Bluepoint Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden

Dieser Titel gilt weithin als eines der besten Videospiele aller Zeiten und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Dank seiner minimalistischen Erzählweise, die Raum für Interpretationen lässt, wird es oft als Beispiel dafür angeführt, dass Videospiele Kunst sind. Die Atmosphäre des Spiels unterstreicht diesen künstlerischen Ansatz und ruft ein tiefes Gefühl von Melancholie und Einsamkeit hervor, während man eine weite, öde Welt durchstreift.

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Doch trotz seines düsteren Tons, Der Schatten des Kolosses versäumt es nie, intensive Action zu bieten. Die sechzehn gewaltigen Kolosse, denen du gegenüberstehst, sind unvergesslich; jeder stellt eine einzigartige Herausforderung dar und stellt deine Fähigkeiten beim Lösen von Rätseln und im Kampf auf eine spannende Probe. Ganz gleich, ob du die eindringliche Schönheit der Welt auf dich wirken lässt oder dich in epische Schlachten stürzt – das Erlebnis bleibt beeindruckend und unvergesslich.

Mein Fazit:Der Schatten des Kolosses verwandelt Bosskämpfe in melancholische Poesie und beweist, dass wenige, dafür aber bedeutungsvolle Begegnungen einen nachhaltigeren Eindruck hinterlassen können als Dutzende von vergessenswerten Kämpfen.

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 50–60 Stunden

Falls du aus irgendeinem Grund noch nichts von The Witcher 3 und doch ist es ein atmosphärisches, storybasiertes Open-World-RPG, das dich in eine Welt voller Hintergrundgeschichten, facettenreicher Charaktere und unvergesslicher Musik entführt (ja, „Lelele“ und „Banana Tiger“ inklusive). Abgesehen von den Memes, The Witcher 3 ist ein herausragendes Rollenspiel, das dich bei der Erkundung seiner weitläufigen Welt mühelos stundenlang fesseln wird.

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In der Rolle des umherziehenden Monsterjägers Geralt von Riva bist du auf sein immenses Wissen und seine Kampfkunst angewiesen, um Bestien aufzuspüren und zu vernichten, die das Land bedrohen. Doch das ist erst der Anfang – du wirst auch nach deiner Adoptivtochter suchen, dich in politischen Intrigen zurechtfinden, mit Kriegen fertigwerden und komplexe persönliche und globale Krisen aufklären. Ganz ähnlich wie Elden Ring, The Witcher 3 bietet eine riesige, geheimnisvolle Welt voller Geheimnisse, Gefahren und einer fesselnden Geschichte, die dich von Anfang bis Ende in ihren Bann ziehen wird.

Mein Fazit:The Witcher 3 tauscht die rätselhafte Erzählweise von „Elden Ring“ gegen eine reichhaltige narrative Tiefe ein, wodurch eine Welt entsteht, in der sich jede Quest wie von Hand gestaltet anfühlt und nicht wie prozedural generiert.

25. Blasphemisch [Die beste Ästhetik im religiösen Horror]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, macOS, Linux, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber The Game Kitchen Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Dieses Spiel verbindet intensive, anspruchsvolle Kämpfe mit düsteren religiösen Bildern zu einem wahrhaft unvergesslichen Erlebnis. Du schlüpfst in die Rolle des „Penitent One“, einer schweigsamen, geheimnisvollen Gestalt, die sich auf einer Pilgerreise durch die verfluchten Länder von Cvstodia befindet.

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Auf deiner Reise triffst du auf brutale Gegner, sammelst Perlen für deinen Rosenkranz und setzt dich mit Themen wie blindem Glauben, Schuld und Leid auseinander. Mit seinen packenden Kämpfen, dem raffinierten Plattformspiel und der düsteren Atmosphäre, Blasphemisch bietet eine brutale und zugleich fesselnde Reise durch eine Welt, die von blasphemischen Überlieferungen durchdrungen ist.

Mein Fazit:Blasphemisch nutzt katholische Bildsprache als Mittel, um etwas wahrhaft Beunruhigendes zu schaffen, und bietet ein 2D-Erlebnis im Stil von „Souls“, das ebenso visuell beeindruckend wie brutal herausfordernd ist.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Elden Ring“

Wenn dirElden Ring und wissen möchten, was als Nächstes kommt, hängt die Antwort davon ab, was Ihnen an dieser Erfahrung am besten gefallen hat. Das Schöne am Soulslike-Genre ist, dass jedes Spiel seine eigene Identität entwickelt, während es gleichzeitig diese charakteristische Herausforderung beibehält.

Für „Elden Ring“-Veteranen, die sich nach dem ultimativen „Souls“-Erlebnis sehnen → Dark Souls III .Das istFromSoftwareDas Kampfsystem in seiner ausgereiftesten Form, mit einer nahtlos in die Spielwelt integrierten Gestaltung und Bosskämpfen, die Maßstäbe für das gesamte Genre setzen.

→ .Das istFromSoftwareDas Kampfsystem in seiner ausgereiftesten Form, mit einer nahtlos in die Spielwelt integrierten Gestaltung und Bosskämpfen, die Maßstäbe für das gesamte Genre setzen. Für Neulinge, die sich vom Schwierigkeitsgrad der „Souls“-Spiele abschrecken lassen, sich aber von deren Spektakularität angezogen fühlen → Black Myth: Wukong . Spielwissenschaft hat ein visuell atemberaubendes Action-Spiel mit flüssigen Kämpfen geschaffen, das dich dank seines nachsichtigen Haltungssystems und der zugänglichen Schwierigkeitskurve sanft an die „Soulslike“-Mechaniken heranführt.

→ . Spielwissenschaft hat ein visuell atemberaubendes Action-Spiel mit flüssigen Kämpfen geschaffen, das dich dank seines nachsichtigen Haltungssystems und der zugänglichen Schwierigkeitskurve sanft an die „Soulslike“-Mechaniken heranführt. Für „Bloodborne“-Fans, die keine PlayStation besitzen → Die Lügen von P . Neowiz hat dieselbe Atmosphäre des Gothic-Horrors und denselben aggressiven Kampfstil eingefangen und damit bewiesen, dass rasante, auf Paraden ausgerichtete Soulslike-Spiele auch außerhalb des FromSoftware-Katalogs erfolgreich sein können.

→ . Neowiz hat dieselbe Atmosphäre des Gothic-Horrors und denselben aggressiven Kampfstil eingefangen und damit bewiesen, dass rasante, auf Paraden ausgerichtete Soulslike-Spiele auch außerhalb des FromSoftware-Katalogs erfolgreich sein können. Für Spieler, denen das Erkunden wichtiger war als die Herausforderung im Kampf → The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs. Nintendo hat das ultimative Paradies für Wanderer geschaffen, in dem Neugierde den Fortschritt antreibt und jeder Weg zu echten Entdeckungen führt.

Ganz gleich, welches Spiel dich anspricht – jedes einzelne fängt eine andere Facette dessen ein, was Elden Ringbesonders.

Kommende Titel für Fans von Spielen wie „Elden Ring“

Hoffentlich,FromSoftware ihre Meinung darüber ändert, nur einen DLC anzubieten. Wenn du aber nach noch mehr Spielen suchst, die Elden Ring, dann könnten diese kommenden Veröffentlichungen für Sie interessant sein:

Die Duskbloods is FromSoftware„s bevorstehende Schalter 2exklusiv, was den ersten Nintendo– der erste exklusive Titel seit Jahren.

is FromSoftware„s bevorstehende Schalter 2exklusiv, was den ersten Nintendo– der erste exklusive Titel seit Jahren. Nioh 3 wurde von Team Ninja, auch wenn noch kein offizielles Erscheinungsdatum bekannt gegeben wurde.

wurde von Team Ninja, auch wenn noch kein offizielles Erscheinungsdatum bekannt gegeben wurde. Mortal Shell II befindet sich derzeit in der Entwicklung und verspricht, die einzigartige Mechanik des Originalspiels zum Wechseln der Panzer weiter auszubauen.

Das Soulslike-Genre zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung, sodass sich für Fans von herausfordernden Kämpfen und lohnender Erkundung immer etwas Neues abzeichnet.

Häufig gestellte Fragen