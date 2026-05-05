12 Spiele wie „Die Sims“ im Jahr 2026: Lebenssimulationen im Überblick

Spiele wieDie Sims etwas anderes bieten als die üblichen actiongeladenen, linearen und wettbewerbsorientierten Spiele, die heutzutage auf den Markt kommen. Genau das macht die besten Simulationsspiele so unterhaltsam – sie sind entspannend, kreativ und es geht ganz allein darum, dass du dein eigenes Ding machst. Mit Virtual-Reality-Spielen wie Die Sims, kannst du Charaktere entwerfen, stilvolle Häuser bauen und den Alltag ganz nach deinen Vorstellungen gestalten.

Mit all seinen Teilen, Ablegern wie Die Sims: Mittelalterund Mods,Sims Die Spieler können ihre gesamte Freizeit in dem gemeinsamen Projekt von Maxis und Electronic Arts verbringen. Wenn du jedoch alternative Welten erkunden möchtest, lies weiter, um andere großartige Spiele zu entdecken, die ähnlich sind wie Sims.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Die Sims“

Für Spiele wieDie Sims und die besten Simulationsspiele im Allgemeinen: Spieler wünschen sich stets ein hohes Maß an Freiheit, um das zu tun, was ihnen im Spiel am meisten Spaß macht. Die großartigen Spiele auf dieser Liste zeichnen sich daher durch Mechaniken und Funktionen aus, die jedem eine kreative Sandbox zum Erkunden bieten. In diesem Sinne finden Sie hier einige der besten Spiele mit virtuellen Welten wieDie Sims die besonders erwähnenswert sind.

Animal Crossing: New Horizons (2020) – Entfliehe in ein paradiesisches Inselparadies und gestalte dir deinen eigenen tropischen Rückzugsort. Gestalte deine Insel ganz nach deinen Wünschen, interagiere mit tierischen Inselbewohnern und erkunde die Welt in deinem eigenen Tempo. Two Point Hospital (2018) – Leite dein eigenes Krankenhaus, diagnostiziere seltsame Krankheiten und manage dein Personal. Das Spiel verbindet Humor mit strategischem Management und sorgt so für jede Menge Unterhaltung. Stardew Valley (2016) – Ein Bauernhof-Simulationsspiel, in dem du Getreide anbauen, Tiere züchten und Freundschaften mit den schrulligen Dorfbewohnern in einem charmanten ländlichen Ort schließen kannst.

Gefällt dir, was du bisher gesehen hast? Tauche tiefer in unseren vollständigen Leitfaden zu den besten Simulationsspielen ein und entdecke jede Menge tolle Spiele wie Die Simsunterwegs.

Die 12 besten Spiele, die „Die Sims“ ähneln

Hier sind zwölf tolle Spiele, die ähnlich sind wie Die Sims die Fans sicherlich zu schätzen wissen werden. Sie decken verschiedene Genres ab, doch alle haben sich einen Platz unter den besten Simulationsspielen verdient und weisen einige klassische Sims-ähnliche Mechaniken.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Soziale Simulation Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Nintendo EPD, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden

Wenn du auf Spiele in virtuellen Welten stehst, wie zum Beispiel Die Sims, Du hast wahrscheinlich schon davon gehört Animal Crossing: New Horizons. Es ist ein entspanntes Wohlfühlspiel, in dem du deine Trauminsel erschaffst und verwaltest. Im Vergleich zu anderen Spielen wie Die Sims… damit hast du viel mehr Kontrolle über die ganze Nachbarschaft. Animal Crossing hat einen sozialen Aspekt, da man diesen schrulligen Tierbewohnern immer dabei hilft, sich in der Nachbarschaft wohler zu fühlen.

Pro-Tipp Grabe zwei Löcher hinter dir, bevor du mit der Schaufel auf einen Felsen schlägst. Das verhindert den Rückstoß und stellt sicher, dass du jedes Mal alle acht Ressourcen erhältst.

Wenn du nicht gerade bei ihren Besorgungen hilfst oder deine riesigen Schulden beim Bürgermeister abbezahlst, Neue Horizontehält dich damit auf Trab, das Museum zu füllen. Doch was zunächst wie eine leichte Aufgabe erscheint, wird schnell zu einer fesselnde Besessenheit um jeden Fisch, jedes Insekt und jedes Fossil auf der Insel zu sammeln. Für Fans von Spielen, die ähnlich sind wie SimsDieser Kreislauf aus Erkundung und Sammeln ist zutiefst befriedigend.

Trotz all der Routinearbeit, Animal Crossing: New Horizons soll man in aller Ruhe genießen – ganz nach eigenem Tempo und in der eigenen Zeit, perfekt für die Nintendo Switch.

Mein Fazit:Dieser Inselurlaub ist genau das Richtige für alle, die mal vom Alltag abschalten möchten. Er verwandelt das Alltägliche in ein lohnendes tägliches Ritual, auf das man sich jeden Morgen (und jeden Abend!) freuen wird – ein absolutes Muss unter Spielen wie Die Sims.

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Was sagen die Spieler dazu?

Kleiner Inkassobüro

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Ich habe meine echte Familie seit drei Wochen nicht mehr gesehen, weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, einen Wasserfall zu gestalten. Tom Nook hat mich mittlerweile quasi völlig in der Hand, aber ehrlich gesagt ist das Museum das wert.

2. Two Point Hospital [Der beste Strategie-Management-Simulator]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Genre Strategie-/Management-Simulation Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Two Point Studios, Sega Durchschnittliche Spielzeit 25+ Stunden

Auf der Suche nach Spielen wie Die Simsmit einem Management-Touch? Two Point Hospital ist ein Strategie-Management-Simulator, in dem du in die Rolle eines Krankenhausverwalters schlüpfst. Du musst den täglichen Betrieb eines lebhafte GesundheitseinrichtungDazu gehören der Bau von Behandlungsräumen, die Einstellung von Personal und die Sicherstellung, dass die Patienten die Versorgung erhalten, die sie benötigen.

Das Ausbalancieren der Budgets, der Ausbau des Krankenhauses und der Umgang mit seltsamen Krankheiten sorgen dafür, dass es sich wie eines der die besten Strategiespiele mit all diesen Dingen, die man unter einen Hut bringen muss.

Pro-Tipp Übertreiben Sie es zu Beginn nicht mit der Dekoration. Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, Ihre Hausarztpraxen zu repräsentativen Räumlichkeiten zu machen; das beschleunigt die Diagnose und sorgt dafür, dass die langen Warteschlangen zügig vorankommen.

Das Spiel schafft einen guten Mittelweg zwischen Zugänglichkeit und Tiefe und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine einfache Steuerung für einen reibungslosen Einstieg. Als eines der besten Simulationsspiele mit Management-Schwerpunkt kann es sich mit den besten Virtual-World-Spielen wieDie Sims für Interaktion und Tiefe.

Mein Fazit: Wenn Sie den Management-Aspekt von Die Sims Wenn du aber auch eine Prise absurden Humors magst, ist das genau das richtige Spiel für dich. Es ist eine Meisterleistung in Sachen Strategie, ohne sich dabei jemals zu ernst zu nehmen.

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Was sagen die Spieler dazu?

Wortspiele beabsichtigt

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Endlich ein Spiel, das den Stress im Gesundheitswesen einfängt, ihn aber gleichzeitig witzig rüberbringt. Menschen mit Glühbirnenköpfen zu heilen, ist der Höhepunkt meiner Woche.

3. Stardew Valley [Das beste Landwirtschafts-Simulationsspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Genre Landwirtschaftssimulation Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden

Was soll man dazu sagen? Stardew Valley Was gibt es da noch zu sagen, was nicht schon gesagt wurde? Dieses Indie-Bauernhofspiel hatte Millionen von Fans des Farming-Genresund damit im Alleingang für ein Wiederaufleben von Spiele wieStardew Valley in den letzten Jahren.

Wenn du es liebst, den Alltag zu organisieren, Beziehungen aufzubauen und deine eigene kleine Welt zu gestalten, Stardew Valley genau das Richtige. Es greift den Kern der Faszination von Spielen auf, die ähnlich sind wie Sims – Freiheit, Fortschritt und ein Hauch von Chaos – und lenkt diese Energie in die Landwirtschaft, die Erkundung und das Kleinstadtleben. Das Ergebnis? Eines der besten Simulationsspiele, das es gibt, mit einem Charme, der sich ganz heimlich in dein Herz schleicht und dich nicht mehr loslässt.

Pro-Tipp Schau jeden Morgen fern! Die Wahrsagerin sagt dir dein „Glück“ für den Tag voraus, das bestimmt, wie viele Leitern und Geoden du in den Minen findest.

Ähnlich wie Spiele wie Die Sims, Stardew Valley bietet ein Maß an individueller Gestaltung und Freiheit, das die Spieler in seinen Bann zieht. Es gibt zwar ein übergeordnetes Ziel, das dich dazu anregt, weitere Inhalte zu erkunden, aber wie du dein Leben auf deiner Farm gestaltest, liegt ganz bei dir. Unter den Spielen mit virtuellen Welten wie Die Sims… doch nur wenige bieten ein derart hohes Maß an kreativer Freiheit.

Mein Fazit: Zu den Spielen, die ähnlich sind wie Sims… dieses Spiel sticht als Maßstab unter den Indie-Titeln hervor – jedes Detail wirkt sorgfältig ausgearbeitet, und jede Beziehung entwickelt sich im Laufe der Zeit ganz natürlich.

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Was sagen die Spieler dazu?

Lisa158630

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Ich bin hierhergekommen, um meinem Bürojob zu entfliehen, und jetzt optimiere ich um 2 Uhr morgens meine Cranberry-Ernte. Dieses Spiel ist ein Meisterwerk gemütlicher Produktivität.

4. Coral Island [Beste tropische Lebenssimulation]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Landwirtschaftssimulation Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Stairway Games, Humble Games Durchschnittliche Spielzeit 40+ Stunden

Für alle, die Spiele wie Die Sims, Koralleninsel bietet etwas ganz Besonderes: Es verbindet gemütliche Bauernhof-Action mit einer lebhaften tropischen Kulisse und einer starken Umweltbotschaft. Die Spieler tun mehr als nur zu bewirtschaften und zu fischen; ihnen wird auch die Aufgabe anvertraut, die Ökosysteme der Insel wiederzubeleben, indem sie die Meere säubern und Korallenriffe wiederherstellen.

Der ökologische Aspekt verleiht dem Gameplay eine erfrischende zusätzliche Dimension und sichert ihm einen Platz unter den besten Simulationsspielen seiner Generation sowie eine Top-Empfehlung unter den Spielen, die Sims mit Herz für die Umwelt.

Pro-Tipp Rüste deine Sense so schnell wie möglich auf Kupfer auf. Das senkt den Ausdauerverbrauch beim Beseitigen von Unkraut auf dem Meeresboden erheblich – und das ist der schnellste Weg, um voranzukommen.

Die vielfältige Besetzung des Spiels, deren Mitglieder alle ihre eigenen Macken und Hintergrundgeschichten haben, macht das Knüpfen von Kontakten und Liebesbeziehungen zu einem echten Vergnügen. Genau wie bei anderen Spielen mit virtuellen Welten, wie zum BeispielDie Sims, Koralleninsel erweckt seine Community auf eine Weise zum Leben, die ganz mühelos wirkt. Und es geht nicht nur ums Farmen – man kann auch ins Meer tauchen, um nach verborgenen Schätzen und seltenen Meeresbewohnern zu suchen. Es ist charmant, lebhaft und bietet immer etwas zu tun.

Mein Fazit: Wenn dir Spiele wieDie Sims, Koralleninsel Es wirkt wie eine wunderbar moderne Neuinterpretation des Farming-Genres, die einen starken Fokus auf Umweltthemen mit ungetrübtem Spielspaß verbindet.

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Was sagen die Spieler dazu?

Terry (ehemals)

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Die Tauchmechanik ist ein echter Meilenstein für dieses Genre. Im Grunde ist es „Stardew Valley“, nur in 3D, und aus irgendeinem Grund sieht jeder in der Stadt aus wie ein Supermodel.

5. Meine Zeit bei Sandrock [Beste Lebenssimulation mit Schwerpunkt auf dem Bauen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Genre Sandkasten / Lebenssimulation Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Pathea Games, PM Studios, Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden

Wenn Spiele in virtuellen Welten wie Die Sims dein Ding sind, Meine Zeit bei Sandrock bietet eine willkommene Abwechslung. Es baut auf den Grundlagen seines Vorgängers auf, Meine Zeit in Portiaund entführt die Spieler in eine raue, vom Wilden Westen inspirierte Wüstenlandschaft. Als neuester Baumeister der Stadt bist du mit der Aufgabe betraut, einer in Schwierigkeiten geratenen Gemeinde zu ihrem früheren Glanz zu verhelfen. Zwar gibt es auch einen Farming-Aspekt, doch liegt der Schwerpunkt auf einem fesselnden industriellen Kreislauf, in dem man nach Relikten aus der alten Welt sucht, mit Wasserknappheit umgeht und seine Werkstatt mit riesigen Maschinen ausbaut.

Pro-Tipp Halten Sie stets mindestens drei „Tau-Sammler“ als Reserve in Betrieb. Wasser ist das Lebenselixier in der Wüste, und wenn Ihre Maschinen ohne Wasser auskommen müssen, kommt Ihre gesamte Produktionslinie zum Stillstand.

Fans von Spielen wie Die Sims wird die Vielschichtigkeit der Interaktion hier wirklich zu schätzen wissen, vor allem dank einer Besetzung von über 30 einzigartigen NPCs, die sich wirklich lebendig anfühlen. Zwischen der Erledigung von Aufträgen, dem Besuch von Festen und dem Aufbau von Beziehungen (ja, auch romantischer Art) ist immer etwas los. Versuche nur, dabei nicht die letzten Bäume der Stadt zu fällen. Es ist zweifellos eines der besten Simulationsspiele, wenn es um diesen „noch einen Tag“-Effekt geht.

Mein Fazit: Das ist eines dieser Spiele, die ähnlich sind wie Sims wo selbst das Grinden gemütlich wirkt und sich Ressourcenmanagement mit liebenswerten Dorfbewohnern, Romantik und genug Inhalt verbindet, um dir ganz unauffällig den ganzen Abend zu stehlen.

★ Die beste Lebenssimulation mit Schwerpunkt auf dem Bauen Meine Zeit bei Sandrock Bei Eneba einkaufen

Was sagen die Spieler dazu?

Desertbr

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Die Geschichte ist tatsächlich viel tiefgründiger, als ich es bei einem Handwerksspiel erwartet hätte. Die Charaktere wirken wie echte Menschen mit echten Beweggründen und nicht nur wie Questgeber.

6. House Flipper 2 [Der beste Renovierungssimulator]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Simulation von Bau und Management Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Frozen District, Empyrean, Frozen District, PlayWay Durchschnittliche Spielzeit Über 20 Stunden

Fans von Spielen in virtuellen Welten wie Die Simswird es lieben, wieHouse Flipper 2 lässt dich deinen inneren Designer entfesseln. Es knüpft an den Erfolg des ersten Spiels an und macht das Renovieren zu einer wahrhaft süchtig machenden Angelegenheit.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Handwerkers und verwandeln heruntergekommene Häuser durch verschiedene Aufgaben wie Putzen, Streichen und Dekorieren in wunderschöne Wohnräume. In Spielen wie Die Sims, erledigen Sie diese Aufgaben mit einem einfachen Klick, aber House Flipper 2 lässt dich in jedes mühsame Detail eintauchen.

Pro-Tipp Verwende das Werkzeug „Verkaufen“, um versteckte Unordnung aufzuspüren. Es hebt interaktiven Müll und Schmutz hervor, der sich möglicherweise in dunklen Ecken oder unter Möbeln versteckt.

Das Spiel bietet zwei Modi: Story und Sandbox. Im Story-Modus arbeiten sich die Spieler durch Renovierungsprojekte und schalten dabei neue Werkzeuge und Upgrades frei. Der Sandbox-Modus bietet völlige Freiheit beim Entwerfen und Renovieren von Häusern ohne jegliche Einschränkungen. So oder so erwartet dich jede Menge Spaß, der fast das gleiche Erfolgserlebnis vermittelt wie der Abschluss eines Projekts im echten Leben.

Mein Fazit: Wenn der Build-Modus dein Lieblingsaspekt von Die Sims… im Grunde ist das ein Spiel, das ganz auf dieses Gefühl ausgerichtet ist. Jede Farbgebung und jede Anordnung der Möbel wirkt durchdacht und persönlich – ein perfektes Spiel zum Entspannen.

★ Der beste Renovierungssimulator House Flipper 2 Bei Eneba einkaufen

Was sagen die Spieler dazu?

Paulasradicalruns

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Das Hochdruckreinigen einer schmutzigen Wand hat etwas zutiefst Therapeutisches an sich. Ich verbringe Stunden im Sandkasten-Modus damit, Häuser zu bauen, die ich mir in der Realität niemals leisten könnte.

7. Planet Zoo [Der beste Wildpark-Simulator]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Genre Zoo- und Wildtiermanagement-Simulation Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Frontier Developments Durchschnittliche Spielzeit 40+ Stunden

Planet Zoo ist ein detailliertes Simulationsspiel, in dem du Verwalte deinen Traum-Wildpark. Als eines der besten Simulationsspiele des Genres kann es sich mit den besten Virtual-World-Spielen wie Die Sims für kreative Tiefe.

Planet Zoo legt großen Wert auf das Wohlergehen und den Schutz der Tiere und überträgt dir die Aufgabe, dich um viele kleine Details zu kümmern, die für den täglichen Betrieb eines Zoos wichtig sind. Anstatt Zeit damit zu verbringen, ein einziges Gehege zu gestalten, wie es in Spielen wie Die Sims, Du hast freie Hand bei der Gestaltung komplexer Lebensräume und kannst so sicherstellen, dass jede Art die richtigen Bedingungen vorfindet, um sich wohlzufühlen.

Pro-Tipp Richten Sie für Ihre Mitarbeiter umgehend „Arbeitsbereiche“ ein. Wenn die Tierpfleger den gesamten Park durchqueren müssen, um zu einem Gehege zu gelangen, werden Ihre Tiere verhungern, bevor sie dort ankommen.

Dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten können Spieler einzigartige, aufwendig gestaltete Zoogestaltungen und Landschaften erstellen. Darüber hinaus verfügt das Spiel über eine lebendige Community, in der Spieler ihre Kreationen teilen und voneinander lernen können. Du kannst ihre aufwendigen Gehege herunterladen und sie dir zu eigen machen!

Mein Fazit: Für Spieler, die auf Spiele wie Die Sims, Planet Zoo bietet ein unglaubliches Maß an kreativer Freiheit gepaart mit beeindruckendem biologischem Realismus und ist damit eine der detailreichsten Management-Simulationen auf dem Markt.

★ Der beste Wildpark-Simulator Planet Zoo Bei Eneba einkaufen

Was sagen die Spieler dazu?

Blink-182-Fan 2001

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Ich habe vier Stunden damit verbracht, eine realistische Felsformation für meine Rotpandas zu bauen, und sie haben sie sich noch nicht einmal angesehen. Ich liebe dieses Spiel.

8. Raststätte [Das beste Fantasy-Tavernen-Management-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Genre Gasthausführung Plattformen PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Isolated Games, IndieArk Durchschnittliche Spielzeit 25+ Stunden

Das Spiel spielt in einer pixeligen Fantasiewelt, Raststätte ist ein Managementspiel, in dem du eine heruntergekommene Taverne in eine lebhafter Treffpunkt. Du wirst alles, was du servierst, selbst zubereiten, einschließlich des Bierbrauens und der Ernte der Zutaten vom Hof. Sorge dafür, dass Bier und Essen reichlich vorhanden sind, der Service schnell ist und die Bar gemütlich wirkt, damit du weniger schwierige Gäste hast (aber niemals gar keine).

Zu den Spielen, die ähnlich sind wie Sims mit Schwerpunkt auf Sozialmanagement, Raststätte fängt diese gemütliche, wohltuende Atmosphäre wirklich perfekt ein. Es zeigt, wie der Charme von Spielen wie Die Sims passt genauso gut in eine Fantasy-Kneipe.

Pro-Tipp Lassen Sie Ihr Bier vor dem Servieren immer im Keller reifen. Das kostet zwar etwas mehr Zeit, steigert aber den Preis und den Ruf Ihrer Taverne erheblich.

Jedes größere Update dieses Early-Access-Titels stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen dar, und langsam entwickelt er sich zu einem der Die besten Indie-Spiele in diesem Genre. Wenn du die vielen kleinen Ziele und den stetigen Fortschritt in Spielen wie Die SimsAls Gastwirt wird es dir bestimmt nie langweilig.

Mein Fazit: Wenn du auf Spiele in virtuellen Welten stehst, wie zum Beispiel Die Sims, Raststätte Das trifft genau den Nerv dieser befriedigenden Spielschleife. Man fängt mit fast nichts an und verwandelt seinen Laden nach und nach in ein florierendes, lebhaftes Geschäft.

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Was sagen die Spieler dazu?

BoiDa2

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Die Pixelgrafik ist erstklassig. Unruhige Gäste mit einem Besen hinauszuwerfen, ist bisher mein Lieblingsaspekt des Spielablaufs.

9. RimWorld [Das beste Koloniesimulationsspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Genre Überleben / Sandbox Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ludeon Studios Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden

Auf der Suche nach Spielen wie Die Simsmit höherem Einsatz? RimWorld ist ein anspruchsvolles Koloniesimulationsspiel, in dem du eine Gruppe von Überlebenden auf einem fernen Planeten leitest. Das Spiel verbindet Elemente aus Strategie, Überleben und komplexe Systeme zur Schaffung emergenter Erzählungen mit unendlichem Wiederspielwert – was es zu einem der besten Simulationsspiele im Survival-Genre macht. Die Spieler müssen die Herausforderungen der feindlichen Umgebung meistern, Ressourcen verwalten und mit den einzigartigen Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten ihrer Kolonisten umgehen.

Pro-Tipp Baue einen Tisch. Das klingt wie ein Witz, aber „Ohne Tisch gegessen“ ist ein echter Stimmungsabzug, der einen Nervenzusammenbruch auslösen und deine gesamte Kolonie in einer Krisensituation ruinieren kann.

Rechne immer mit unerwarteten Katastrophen, denn es wird immer wieder etwas schiefgehen – schließlich sind die KI-Erzähler des Spiels dafür da, jeden Durchlauf spannend zu gestalten. In der Community mangelt es nicht an düster-komischen Geschichten darüber, wie die Kolonien der Spieler ausgelöscht wurden. Spieler, die Spiele wie Die Sims, die es jedoch lieben, brutale Herausforderungen zu meistern, werden Tausende von Stunden damit verlieren, RimWorld.

Mein Fazit: Jeder, der Spiele in virtuellen Welten mag, wie zum Beispiel Die Sims wird das Management-Gameplay zu schätzen wissen, doch der wahre Reiz liegt in den unvorhersehbaren Überlebensgeschichten, in denen deine Pannen zu den Höhepunkten werden.

★ Das beste Koloniesimulationsspiel RimWorld Bei Eneba einkaufen

Was sagen die Spieler dazu?

Teilzeit-Drag

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Mein bester Arzt ist durchgedreht, weil er ohne Tisch gegessen hat, und dann hat er das Krankenhaus in Brand gesteckt. Eine der besten Geschichtenquellen, die es gibt.

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Überleben / Sandbox Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Mandragora, tinyBuild Durchschnittliche Spielzeit Über 20 Stunden

Für Spieler, die Spiele wie Die Sims, I Am Future: Gemütliches Überleben in der Apokalypse bietet eine einzigartige Kulisse, die in diesem Genre eher selten ist. In einer postapokalyptischen Welt bist du der letzte Überlebende und lebst isoliert auf einem verlassenen Dach. Lass dich davon jedoch nicht davon abhalten, dich zu versorgen und es dir gemütlich zu machen.

Da ist etwas Entspannung in wahrer Einsamkeit und das völlige Fehlen anderer NPCs, die deinen Arbeitsablauf mit Bitten und Liebesgeschichten verlangsamen könnten.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, frühzeitig einen Kühlschrank zu bauen. Wenn du deine gekochten Mahlzeiten konservierst, kannst du mehrere Tage lang in der Stadt nach Vorräten suchen, ohne anhalten zu müssen, um zu fischen oder zu jagen.

Es gibt auch sonst niemanden, auf den man sich verlassen kann, also musst du das, was du brauchst, selbst herstellen und den Rest zusammensuchen. Das manuelle Zerlegen alter Geräte, um Schrott zu gewinnen, wird zu einer fast schon meditativen Tätigkeit, und schon bald wirst du dich in deinem Paradies am Ende der Welt wohlfühlen.

Wenn dir Spiele gefallen, die ähnlich sind wie Sims und heimlich all die Kleinigkeiten genießt, ohne dich mit sozialen Dingen herumschlagen zu müssen, ist das hier die perfekte kleine Auszeit. Ich bin die Zukunft dient im Grunde genommen dazu, Sims Fans, die sich einfach nur auf ihre Aufgaben konzentrieren und sich von nichts anderem ablenken lassen wollen.

Mein Fazit: Eine einzigartig entspannte Interpretation des Weltuntergangs. Perfekt für Spieler, die die alltäglichen Aufgaben von Lebenssimulationen lieben, sich aber eine ruhige, wunderschöne Sandbox-Umgebung wünschen, in der sie diese alleine genießen können.

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Was sagen die Spieler dazu?

groer-sims-fan

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Ich liebe die Atmosphäre und die kleinen Roboter, die einem zur Seite stehen. Es ist perfekt, wenn man ein Survival-Spiel ohne Stress spielen möchte.

11. Disney Dreamlight Valley [Der beste Disney-Lebenssimulator]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Lebenssimulation / Abenteuer Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gameloft Montreal, Gameloft Durchschnittliche Spielzeit 45+ Stunden

Wenn Spiele wieDie Sims sind deine erste Wahl, Disney Dreamlight Valley bringt das vertraute Lebenssimulationsgefühl in eine skurrile Welt voller beliebter Figuren von Disney und Pixar. Zu den Spielen, die ähnlich sind wie Sims… besticht es durch sein storybasiertes Gameplay, in dem du dazu beiträgst, das Tal wieder zum Leben zu erwecken, indem du Quests erfüllst, Freundschaften schließt und die sich ausbreitenden Nachtdornsträucher zurückdrängst.

Pro-Tipp Nimm bei jeder Ernte einen „Garten“-Begleiter mit. Er wird überschüssige Ernteerträge wegwerfen, wodurch sich dein Gewinn ohne zusätzlichen Aufwand praktisch verdoppelt.

Im Vergleich zu anderen Simulationsspielen wie Die Sims, das Spiel bietet jede Menge Aufträge, die von legendären Figuren vergeben werden, was es zu einem der Die besten Open-World-Spiele im Simulationsgenre. Sowohl Disney-Fans als auch Liebhaber gemütlicher Simulationsspiele werden das einzigartige Erlebnis von Disney Dreamlight Valley.

Mein Fazit: Im Bereich der Virtual-Reality-Spiele wieDie SimsDieses Spiel ist etwas ganz Besonderes – es bietet nostalgisches Flair, ein solides Questsystem und die Möglichkeit, deine Traumwelt mit legendären Helden zu erleben.

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Was sagen die Spieler dazu?

Disney für Erwachsene 88

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Mit Wall-E befreundet zu sein, ist buchstäblich alles, was ich mir je gewünscht habe. Die Aufgaben sind wirklich sinnvoll und die Landschaft sieht einfach umwerfend aus.

12. Tiny Glade [Die beste minimalistische Bau-Sandbox]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Genre Sandkasten / Bauen Plattformen PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Pounce Light Durchschnittliche Spielzeit 5+ Stunden

All diese Spiele wie Die Sims zeichnen sich durch ihre zahlreichen Funktionen aus, aber Kleine Lichtung entlastet den Spieler in vielerlei Hinsicht, damit er sich ganz auf die innovativen Bau-Mechaniken konzentrieren kann. Als minimalistisches Highlight unter den besten Simulationsspielen verzichtet es auf Komplexität, um sich ganz auf das Schaffen zu konzentrieren – ein Juwel unter den Spielen mit virtuellen Welten wieDie Sims.

Diese mittelalterlichen Bauwerke zum Leben zu erwecken, ist so einfach wie das Verschieben dieser Voreinstellungen und das Überlassen der prozeduralen Generierung.

Pro-Tipp Versuchen Sie einmal, einen Pfad durch eine massive Wand oder ein Gebäude zu zeichnen. Die prozedurale Engine erkennt dies sofort und lässt einen reizvollen Torbogen oder Tunnel entstehen.

Das intuitive Design ermöglicht es den Spielern, nach Belieben zu experimentieren und jeden Winkel der Welt in eine Leinwand für ihre Fantasie zu verwandeln. Genieße Tiny Glades Genießen Sie die entspannte Atmosphäre, lassen Sie die Seele baumeln und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Mein Fazit: In der Welt der Spiele, die ähnlich sind wie Sims, Kleine Lichtung beweist, dass weniger mehr ist – mit einem unglaublich intuitiven Bausystem, das einzig und allein der Freude am Schaffen von Schönem gewidmet ist.

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Was sagen die Spieler dazu?

093509u4realone

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Perfekt, wenn mein Kopf total überlastet ist und ich einfach nur etwas Schönes bauen möchte, ohne mir Gedanken über Ressourcen oder das Überleben machen zu müssen.

Kommende Spiele im Stil von „Die Sims“, die du im Auge behalten solltest

Wenn dir Spiele wie Die Sims Zum Spielen gibt es gute Nachrichten – die kommenden Titel treten an, um die am bestenDie SimsSpiele mit mehr Freiheit, weniger Einschränkungen und einem wahrhaft modernen Design.

In ZOI: Dieses Spiel entwickelt sich zu einem der ambitioniertesten Spiele im Bereich der virtuellen Welten, wie Die Sims. Das von Krafton entwickelte Spiel setzt neue Maßstäbe in Sachen Realismus – mit atemberaubender fotorealistischer Grafik, riesigen offenen Städten, die von Seoul und Los Angeles inspiriert sind, und einem ausgefeilten „Karma“-System, das Einfluss darauf hat, wie sich deine Geschichte entwickelt. Wenn du auf extrem detaillierte Anpassungsmöglichkeiten und ein eher reifes Lebenssimulationserlebnis stehst, solltest du dieses Spiel auf jeden Fall im Auge behalten.

Voraussichtliches Erscheinungsdatum: Vollversion Ende 2026.

Parallele Leben: Der Indie-Champion des Genres, Parallele Leben hebt sich bereits von ähnlichen Spielen ab Sims als gemütlicher und zugleich ambitionierter Titel. Er legt großen Wert auf den „Lebens“-Aspekt von Lebenssimulationen und führt „Gemeinschaftskarten“ ein, die den Spielern eine feinere Steuerung sozialer Interaktionen und Gruppengespräche ermöglichen. Vor allem aber haben sich die Entwickler zu einer „No-Paid-DLC“-Politik verpflichtet und versprechen, dass alle zukünftigen Erweiterungen für alle kostenlos sein werden.

Voraussichtliches Erscheinungsdatum: Early Access 2026.

Die Rancher: Dieser Titel ist ein heißer Anwärter auf den Titel des besten Simulationsspiels. Er greift das Lebenssimulations-Konzept auf und erweitert es um ein raues Open-World-Überlebens-Erlebnis, das im Koop-Modus bis zu vier Spieler unterstützt. Du kannst eine riesige Ranch von Grund auf aufbauen, nach Ressourcen suchen und an der lebendigen Wirtschaft einer nahegelegenen, geschäftigen Stadt teilhaben. Es ist perfekt für Die Sims Fans, die sich mehr „Abwechslung“ in ihrem Alltag wünschen und gemeinsam mit ihren Freunden etwas Bleibendes schaffen möchten.

Voraussichtliches Erscheinungsdatum: 2026.

Mein Fazit

Die Welt der Spiele wie Die Simsist größer, als man vielleicht denkt, und es gibt jede Menge versteckte Schätze zu entdecken. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, sind diese Empfehlungen ein guter Ausgangspunkt.

Ideal für einen gemütlichen Inselurlaub → Animal Crossing: New Horizons. Wenn du auf der Suche nach einer entspannten Atmosphäre, gesunden Routinen und völliger Freiheit bist, um dein Traumviertel zu gestalten, ist dies der perfekte Einstieg in die Welt von Spielen, die ähnlich sind wie Sims.

Am besten für chaotischen Management-Spaß → Two Point Hospital. Perfekt, wenn du Die Sims„…“ – nur mit absurden Krankheiten und viel mehr Chaos.

Ideal für alle, die vom „Slow Life“ in der Landwirtschaft begeistert sind → Stardew Valley. Der ultimative „Nur noch einen Tag“-Simulator, bei dem Farmleben, Freundschaften und ein gemütlicher Spielfortschritt dich stundenlang fesseln.

Ideal für tropisches Flair mit Sinn und Zweck → Koralleninsel. Eine frische, moderne Lebenssimulation, die Landwirtschaft mit Umweltschutz verbindet – dazu Tauchen, Romantik und Strandflair.

Ideal für Bastel- und Konstruktionssysteme → Meine Zeit bei Sandrock. Ideal, wenn du auf ein Spiel mit viel Fortschritt, das Aufrüsten von Maschinen und die Verwandlung einer staubigen Stadt in eine blühende Gemeinde stehst.

Letztendlich sind Spiele wie Die Sims dreht sich alles darum, in eine Welt einzutauchen, die sich ganz und gar wie die eigene anfühlt. Von gemütlicher Landwirtschaft bis hin zu totalem Management-Chaos – jedes dieser Spiele hat etwas Einzigartiges zu bieten und hat sich dennoch einen Platz unter den besten Simulationsspielen gesichert. Und falls diese Liste in dir den Wunsch weckt, das klassische Spielerlebnis noch einmal zu erleben, lohnt es sich auch, einen Blick auf So geht’sDie Sims 4kostenlos und wieder in eine vertraute Welt einzutauchen.

Häufig gestellte Fragen