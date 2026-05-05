15 ARPG-Spiele wie „Diablo“: Was man 2025 spielen sollte

Diese Rangliste hilft dir dabei, ganz einfach Spiele zu finden, die Teufeldie den Nervenkitzel von Hack-and-Slash-Kämpfen mit ihrer endlosen Jagd nach Beute und dem fesselnden Fortschrittssystem einfangen. Ich heiße alleTeufel Fans, die sich eine neue Spielwelt oder eine neue Spielmechanik wünschen, aber generell ARPGs mit umfangreichen Beutesystemen lieben.

Egal, welche Art von „Diablo“-Alternative du suchst, ich habe das Richtige für dich. Außerdem werde ich tolle Spielangebote und Sonderangebote für diejenigen unter euch einbinden, die so schnell wie möglich loslegen wollen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Diablo

Diablo bleibt zwar immer auf seinem eigenen Kurs, doch diese drei Top-Anwärter sind Spiele, die man unbedingt ausprobieren muss und die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Einige davon bauen auf dem auf, was Diablo am besten kann, andere bieten neue Wendungen:

Path of Exile 2 (2024) – Eine ultimative, brutale Alternative zu Diablo. Titan Quest (2006) – Ein Action-Rollenspiel, in dem man legendäre Waffen schmiedet und gegen Götter kämpft. Die Stunde der Finsternis (2016) – Ein Dark-Fantasy-RPG, das den auf Beute ausgerichteten Kampf von „Diablo“ mit Lovecraft-inspiriertem Horror verbindet.

Lies den ganzen Artikel, um unsere vollständige Liste mit ähnlichen Spielen zu sehen Teufel. Hier findest du meine ausführliche Analyse jedes Spiels, damit du herausfinden kannst, warum es deine Spielzeit wert ist.

15 Spiele wie „Diablo“ im Jahr 2025: Die besten „Diablo“-ähnlichen ARPGs

Ein großartiges ARPG gibt dir das Gefühl, unaufhaltsam zu sein. Erfolgreiche Spiele im Stil von Diablo übernehmen dessen Spielmechaniken UND verfeinern und erweitern zudem das, was du bereits so geliebt hast. Beginnen wir mit unserem Spitzenreiter.

1. Path of Exile 2 [Diablo-Klon für Build-Entwickler]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Grinding Gear Games

Wenn Sie das gemeistert haben Diablo II’s komplexe Builds erstellen und sich nach noch umfassenderen Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere sehnen, Path of Exile 2 ist das Nonplusultra. Es ist knallhart und voller Tiefe. Mit seinem riesigen passiven Fertigkeitenbaum und komplexen Beutesystemen bietet es den Spielern endlosen Spielspaß.

Das beste Spiel, das dem ähnlich ist Diablo ist Path of Exile 2 Was Durchhaltevermögen und Herausforderungen angeht. Es bietet Saisons (Ligen), die das Gameplay regelmäßig neu erfinden. Im Gegensatz zu den meisten Spielen wie Diablo nimmt PoE dich nie an die Hand. Der Fertigkeitenbaum wirkt einschüchternd, und das wirtschaftsorientierte Beutesystem braucht Zeit, bis man es beherrscht. Der größte Nachteil ist, dass die Lernkurve brutal ist.

Das Fehlen eines richtigen Tutorials kann Neulinge überfordern. Aber wenn du Action-RPGs liebst, die Strategie und Präzision erfordern, dann ist dies genau das Richtige für dich. Es könnte eines der die atemberaubendsten Hack-and-Slash-Spiele da draußen. Über 40 Millionen Spieler können sich nicht irren.

Warum es so gut ankommt:

Die unendliche Vielfalt an Builds fesselt Strategie-Fans ein Leben lang

Regelmäßige Liga-Updates sorgen für Abwechslung im Meta

Eine riesige Spielergemeinschaft, die jede Menge Anleitungen und Memes hervorbringt

Warum wir uns dafür entschieden haben Das „Third Edict“-Update hat fast alles grundlegend überarbeitet, von der Edelsteinbalance über die Akt-Struktur bis hin zum asynchronen Handel. Es definiert die grundlegenden Regeln dafür neu, wie man in ARPGs vorgeht.

Path of Exile 2 stillt das „Diablo“-Jucken und lässt dich so tief in seine Spielmechanik eintauchen, bis du Teil der Geschichte wirst. Bist du bereit, in die unendlichen Anpassungsmöglichkeiten einzutauchen? Hol dir jetzt „Path of Exile 2“.

2. Titan Quest [Ideal für Mythologie-Fans]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2006 Urheber Iron Lore Entertainment

Möchtest du einim Stil von Diablo Ein Abenteuer im antiken Griechenland, Ägypten und China? Dieses Dungeon-Crawler-Spiel nimmt dich mit auf eine epische Reise durch die Welt der Mythologie und bietet dir umfangreiche Möglichkeiten zur Klassenanpassung. Anstelle einer einzigen Klasse kombinierst du zwei Meisterschaftsrouten und erschaffst so einzigartige Charakterkonfigurationen wie einen feuerbeschwörenden Hexenmeister oder einen speerwerfenden Schurken.

Wenn du auf der Suche nach einem fesselnden Spielablauf bist, bieten das Sammeln von Beute und die Kämpfe ein ebenso befriedigendes Erlebnis wie bei Diablo – nur dass hier Götter und Titanen mit von der Partie sind. Der Fertigkeitenbaum von „Titan Quest“ ist flexibel, sodass du deinen Charakter oft neu ausrichten kannst. Die überarbeiteten Ausgaben bieten verbesserte Grafik, Online-Koop-Modus und sogar Erweiterungen, wodurch das Spielerlebnis immer wieder neu und frisch bleibt.

Einige Spielmechaniken der alten Schule wirken etwas veraltet, und zu Beginn des Spiels ist das Tempo eher gemächlich, bevor sich die Fähigkeiten freischalten, aber insgesamt macht das Spiel sehr viel Spaß!

Warum es so gut ankommt:

Eine mythologische Reise durch die Welt der Beute: griechisches, ägyptisches und chinesisches Flair

Kombinationen aus zwei Klassen führen zu unglaublich starken Synergieeffekten

Die verbesserten Remaster sorgen für mehr Glanz und Koop-Spaß

Warum wir uns dafür entschieden haben „Titan Quest“ besticht durch sein System der doppelten Spezialisierung. Kombiniere „Erde“, „Sturm“, „Schurke“ und „Kriegsführung“ – und schon wird dein Charakter zu einer Legende.

„Titan Quest“ schafft einen fesselnden mythischen Kreislauf: Beute sammeln, Level aufsteigen, Charakter anpassen, eine Legende erschaffen. Nostalgisch und doch frisch – ein mythisches Tor für alle, die sich für die Spielwelt begeistern. Hol dir „Titan Quest“ und lass die Legende beginnen.

3.Die Stunde der Finsternis [Ideal für Dark Fantasy & Hardcore-Gamer]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Windows, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Crate Entertainment

If Diablo IV Wenn es die düstere, raue Atmosphäre war, die dich in ihren Bann gezogen hat, dann Die Stunde der Finsternis ist ein absolutes Muss. Dieses von Lovecraft inspirierte ARPG bietet brutale Kämpfe, ein umfangreiches Handwerkssystem und flexible Charakterkonfigurationen. Das von ehemaligen „Titan Quest“-Entwicklern entwickelte Spiel verfeinert die „Diablo“-Formel mit seinem Doppelklassensystem und ermöglicht es dir, Fähigkeiten zu kombinieren, um wahnsinnige individuelle Charakterkonfigurationen zu erstellen.

„Grim Dawn“ wurde von einem Indie-Entwicklerteam entwickelt und könnte eines der Die besten Indie-Spiele in diesem Genre. Wodurch hebt es sich von anderen Spielen ab? Nun, das Beutesystem von Grim Dawn legt den Schwerpunkt auf sinnvolle Verbesserungen und nicht nur auf eine bloße Aufblähung der Werte. Die Welt reagiert auf deine Entscheidungen, und das Dungeon-Design ist erstklassig. Außerdem sind über 85 % der Steam-Bewertungen positiv.

Ein Nachteil ist, dass der Mehrspielermodus etwas umständlich ist und die Grafik im Vergleich zu modernen ARPGs etwas veraltet wirkt. Dies ist jedoch nur ein kleiner Wermutstropfen. Das Spiel ist dennoch eine großartige Alternative zu Diablo und hat es auf die Liste geschafft.

Warum es so gut ankommt:

Klassenkombinationen sorgen bei Theorie-Entwicklern für unglaubliche Synergieeffekte

Die Welt verändert sich je nach deinen Entscheidungen, und dein Spiel hat Einfluss darauf

Engagierte Modder sorgen dafür, dass die Inhalte auch lange nach der Veröffentlichung noch aktuell bleiben

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit doppelten Klassen und Fraktionssystemen, die sich an deine Entscheidungen erinnern, belohnt Grim Dawn die Zeit, die du investierst, mit echtem mechanischem und erzählerischem Gewicht.

Die Stunde der Finsternis setzt neue Maßstäbe für „Indie-Kraftpaket“. Es flüstert dir ins Innerste, wenn du deinen Build auswählst. Hier schmeckt die Dunkelheit einfach gut. Hol es dir jetzt und überzeuge dich selbst, warum es so gut ist.

4. Victor Vran [Am besten für rasante Action]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2015 Urheber Haemimont Games

Victor Vranübernimmt dieTeufel bringt frischen Wind in die Spielformel. Es bietet dynamische Kämpfe und klassenunabhängige Anpassungsmöglichkeiten. Anstatt auf eine einzige Klasse festgelegt zu sein, bestimmen deine Waffen deine Fähigkeiten. Das bedeutet, dass du im Handumdrehen von zwei Pistolen zu einer riesigen Sense wechseln kannst. Die Action ist rasant und macht süchtig.

Es ist perfekt für Spieler, die tiefgehende Kämpfe ohne endlose Tabellen lieben. Dieses Spiel ist für alle, die weniger Grind und mehr Action wollen. Wenn dir „The Incredible Adventures of Van Helsing“ gefallen hat, du dir aber etwas noch Flüssigeres wünschst, dann ist das hier genau das Richtige. Wenn du fantastische Rollenspiele und was sie zu bieten haben, wird dir auch dieser Titel gefallen. Allerdings ist die Auswahl an Beute nicht besonders groß: Die Ausrüstung im späteren Spielverlauf wirkt zunehmend eintönig. Dennoch liegen die durchschnittlichen Bewertungen bei 85 % auf Steam with Über 30.000 Bewertungen. Das beweist, dass sein rasanter Kampfstil den Nerv der Spieler trifft.

Warum es so gut ankommt:

Keine Klassenbeschränkung: Du entscheidest selbst, welche Waffe du wählst

Ausweichmanöver verleihen dem Kampf Lebendigkeit

Der stilvolle Rhythmus ist unwiderstehlich klar und schwungvoll

Warum wir uns dafür entschieden haben In „Victor Vran“ kannst du deine Fähigkeiten spontan mit Waffen einsetzen, und da es keine starren Klassen gibt, bleibt der Kampf spannend.

Victor Vran macht jeden Kampf zu einem Sprint. Zielen, schießen, wechseln, wiederholen. WennTeufelDas ist der Hammer. Schnapp dir „Victor Vran“ und genieße das rasante Tempo und die fesselnden Spielmechaniken.

5. Torchlight II [Ideal für Gelegenheitsspieler von ARPGs]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, macOS, Linux; PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (Portierungen von 2019) Erscheinungsjahr 2012 Urheber Runic Games

If Teufel wirkt zu extrem, Torchlight II ist die perfekte Alternative für alle, die einfach loslegen wollen. Hinter dem Cartoon-artigen Grafikstil verbirgt sich ein überraschend umfangreiches Beutesystem. Außerdem läuft der Kampf extrem flüssig. Die „Torchlight“-Reihe war schon immer für ihr unterhaltsames, leicht zugängliches Gameplay bekannt, und diese Fortsetzung perfektioniert das Konzept.

Und dann wäre da noch das Begleiter-System. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es ein Begleiter-System gibt, mit dem man einen Begleiter zurück in die Stadt schicken kann, um Beute zu verkaufen, während man selbst weiter Dungeons erkundet. Die Modding-Community hält dieses Spiel seit über einem Jahrzehnt am Leben und fügt neue Klassen, Quests und Funktionen hinzu.

Der Nachteil? Die Handlung ist wenig einprägsam und so belanglos, dass man sie kaum zur Kenntnis nimmt. Dennoch hat sich das Spiel über 1,3 Millionen Mal verkauft, und die Bewertungen auf Steam liegen im oberen 90-Prozent-Bereich. Ein unterhaltsames ARPG vom Feinsten.

Warum es so gut ankommt:

Eine leicht zugängliche, niedliche und dennoch überraschend tiefgründige Beutejagd

Pets erledigt die Besorgungen, damit du immer top in Form bleibst

Mods verändern alles

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein rasantes Dungeon-Crawler-Spiel mit einer wahren Beute-Orgie und dem ganzen Charme klassischer ARPGs.

If Teufelist eine Meisterklasse, Torchlight IEs ist eine Rom-Com. Liebenswert, aber unglaublich befriedigend. Hol dir noch heute „Torchlight II“ für ein unbeschwertes ARPG-Erlebnis.

6. Letzte Epoche (Ideal für die Anpassung von Builds)

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows-PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Eleventh Hour Games

Wenn du gerne mit verschiedenen Builds experimentierst und jedes Detail deines Charakters feinabstimmst, Letzte Epoche ist ein Spiel, das du dir unbedingt ansehen solltest. Es greift die Atmosphäre von Action-RPGs im Diablo-Stil auf und erweitert sie um ein unglaublich umfangreiches Fertigkeitenbaum-System. Das Spiel ermöglicht es dir, deine Fähigkeiten perfekt an deinen Spielstil anzupassen.

Eine der einzigartigsten Spielmechaniken ist die Zeitreise, die nicht nur der Show dient. Sie verändert die Welt um dich herum. Je nach Zeitlinie wandeln sich ganze Umgebungen, entwickeln sich Gegner weiter und öffnen sich verborgene Wege. Diese coole Funktion sorgt dafür, dass das Erkunden immer wieder neu spannend bleibt. Die rasanten Kämpfe und die regelmäßigen Beutefunde sorgen für Spannung, auch wenn das Spiel noch einige Ecken und Kanten hat.

Dennoch machen das umfangreiche Handwerkssystem und die anspruchsvollen Endgame-Bosse das Spiel zu einer soliden Wahl. Wenn dir „Path of Exile“ gefallen hat oder du Lust auf mehr „Diablo“ hast, solltest du dieses Spiel unbedingt ausprobieren. Bei Spitzenzeiten sind auf Steam fast 20.000 Spieler gleichzeitig online – wenn du also auf der Suche nach einer aktiven Community bist, bist du hier genau richtig.

Warum es so gut ankommt:

Die Builds entwickeln sich mit jedem Zeitsprung weiter

Handwerk und Beute wirken individuell gestaltet, nicht wie aus der Retorte

Endgame-Bosse stellen selbst für Grinding-Profis eine Herausforderung dar

Warum wir uns dafür entschieden haben Jede Fertigkeit hat ihren eigenen kleinen Fertigkeitenbaum, dein Inventar gilt für alle Builds, und das Umschalten der Fertigkeiten ist günstig. Das ermutigt dich zum Experimentieren, ohne dass du dich festgefahren fühlst.

Letzte Epochescheut sich nicht davor, aus der Reihe zu tanzen. Es ist schräg, neu, cool und ohne Umschweife komplex. Hol dir dieses unglaubliche Spiel wie Teufelheute.

7. Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr [Ideal für Fans von düsterer Science-Fiction]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows-PC; PlayStation 4 und Xbox One (2018) Erscheinungsjahr 2018 Urheber NeocoreGames

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ist zwar etwas anders, weist aber dennoch starke Ähnlichkeiten mit dem Diablo-ähnlichen Spielerlebnis auf. Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr spielt in einer düsteren Zukunft. Es erwartet dich rasantes Gameplay und ein tiefgehendes, klassenbasiertes Kampfsystem, bei dem es auf taktische Positionierung ankommt.

Im Gegensatz zu Diablo wirken die Kämpfe sehr intensiv. Das Schießen aus der Deckung sorgt für eine zusätzliche strategische Ebene im Gameplay. Die ARPG-Elemente kommen gut zur Geltung und das Spiel bietet einen auf Beute basierenden Fortschritt. Außerdem kannst du dich auf ein riesiges Waffenarsenal und umfangreiche Charakteranpassungsmöglichkeiten freuen. Allerdings kann sich der Endgame-Ablauf etwas eintönig anfühlen, besonders wenn du kein Warhammer-Fan bist.

Dennoch: Mit über 20.000 überwiegend positiven Steam-Bewertungen und regelmäßigen saisonalen Updates ist dieses düstere Universum einen Blick wert.

Warum es so gut ankommt:

Der taktische Deckungs-Kampf fühlt sich realistisch und frisch an

Build-Pfade sind Hardcore-Science-Fiction, kein gemütliches Teetrinken in einer Fantasy-Welt

Saisonale Preisnachlässe sorgen für Abwechslung

Warum wir uns dafür entschieden haben Als Inquisitor zu spielen bedeutet, dass maßgeschneiderte Taktiken und Ausrüstung wirklich Sinn machen. Außerdem verleiht das schnörkellose Warhammer-Universum jedem Kampf brutale Klarheit.

SpielenWarhammer 40K: Inquisitor – Martyr Wenn du ein solides ARPG wie „Diablo“ suchst, bei dem es aber mehr ums Schießen als um Schwertkämpfe geht.

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Windows-PC; macOS; PlayStation 4; Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber NeocoreGames

Diablos Der Cousin des Gothic-Horrors ist Die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing. Erlebe rasante Hack-and-Slash-Kämpfe in einer wunderschön gestalteten Welt, die ganz vom Gothic-Horror des 19. Jahrhunderts inspiriert ist.

Es verbindet Humor mit Action, und ja, Katarina (deine geisterhafte Begleiterin) ist ein Highlight. Ihre sarkastischen Bemerkungen werden dich vielleicht begeistern oder nerven. So oder so wirst du dich an sie gewöhnen. Auch wenn es nicht so tiefgründig ist wie Diablo IV Das Beutesystem bietet sinnvolle Verbesserungen, und die Kämpfe machen richtig Spaß.

Der größte Kritikpunkt ist, dass sich die Benutzeroberfläche und die Menüs etwas umständlich anfühlen können, besonders für Neulinge. Aber wenn du Monsterjagd und einzigartige ARPG-Erlebnisse wie bei „Diablo“ liebst, hat dieses Spiel jede Menge zu bieten.

Warum es so gut ankommt:

Gothic-Stil mit Augenzwinkern und ordentlicher Beute

Der Dialog mit dem Begleiter schärft die Persönlichkeit

Kombinierte Facetten wirken schwer

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Gothic-Noir-Atmosphäre und ein gespenstischer Begleiter, der witzige Sprüche abfeuert, während man sich durch die Gegner schlägt, machen das Spiel zu mehr als nur einem einfachen Hack-and-Slash-Titel.

Erlebe den Spaß an der Monsterjagd mit Van-Helsing-Trilogie, eine unterhaltsame Alternative zu Diablo, die den Spagat zwischen gemütlichem und gruseligem Horror meistert.

9. Wolcen: Lords of Mayhem [Am besten geeignet für Kämpfe mit hoher Intensität]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Windows-PC; PlayStation 4 und Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Wolcen Studio

Wolcen: Lords of Mayhem will das „Diablo“ der nächsten Generation sein. Es bietet eine großartige Grafik und ein flexibles Klassensystem, in dem man den Spielstil wechseln kann (ein Pluspunkt für unentschlossene Spieler wie mich). Das Spiel glänzt durch actiongeladene Kämpfe. Man kann Gegner mit mächtigen Fähigkeiten vernichten und dabei flüssig blocken.

Die isometrische Ansicht und der dynamische Fertigkeitenbaum bieten zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Wenn du dir einen einzigartigen Spielverlauf wünschst, bist du hier genau richtig. Trotz seines Potenzials wies Wolcen bei der Veröffentlichung noch einige Fehler auf. Patches haben die Stabilität verbessert, doch der Mehrspielermodus ist nach wie vor etwas unbeständig.

Wenn du jedoch das Gefühl der „Diablo“-Reihe mit Next-Gen-Grafik und ohne Klassenbeschränkungen suchst, ist „Wolcen“ einen Versuch wert. Es wurden über 1 Million Exemplare verkauft, und die Spieler loben seinen filmischen Stil, selbst wenn das System mal ins Stocken gerät.

Warum es so gut ankommt:

Befreie dich von gesellschaftlichen Schubladen und sei, was immer du willst

Die Kämpfe sind wie Kunst und durch und durch spannend

Die Bilder springen einem regelrecht ins Auge

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet dir völlige Freiheit beim Charakterbau, ganz ohne Klassenbeschränkungen und mit rasanten Action-Szenen. Man muss nur wissen, dass der Start etwas holprig war, das Spiel aber schnell an Fahrt gewonnen hat!

Wenn die Wirkung wichtiger ist als die Perfektion des Systems, Wolcen: Lords of Mayhem ist ganz anders und ein großartiger Nachfolger von Diablo.

10. Der Aufstieg [Ideal für Fans von Cyberpunk-ARPGs]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Neon Giant

Wenn du zur Abwechslung mal ein ARPG suchst, das in einer Cyberpunk-Welt spielt, dann Der Aufstieg verbindet die Beuteentwicklung im Diablo-Stil mit Twin-Stick-Shooter-Kämpfen. Die Schießereien sind intensiv und befriedigend. Es kann langweilig werden, immer wieder dieselben mittelalterlichen Fantasy-Kulissen zu recyceln, daher begrüße ich diesen Titel auf der Liste von ganzem Herzen.

Im Grunde geht es darum, sich durch von Konzernen kontrollierte Slums zu kämpfen und Spaß daran zu haben, rivalisierende Banden auszuschalten. Du kannst eine Menge cooler kybernetischer Augmentationen aufrüsten, um deine Gegner zu vernichten. Das Spiel sieht umwerfend aus und die Kämpfe werden nie langweilig.

Die Beuteausbeute ist zwar geringer als bei Spielen auf Saga-Niveau, aber die Spielwelt und der Koop-Modus sind so mitreißend, dass man diesen Mangel gerne verzeiht. Wenn du Cyberpunk in Kombination mit Dungeon-Crawling liebst, dann probier das Spiel doch gleich mal aus.

Warum es so gut ankommt:

Shooter + Beute = chaotisch, aber befriedigend

Die Cyberpunk-Grafik ist einfach umwerfend

Der Koop-Modus erwacht im Neon-Chaos zum Leben

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Debüt von Neon Giant besticht durch seine neonfarbene, pulsierende Atmosphäre eines Top-Down-Shooter-RPGs. Es sieht verdammt gut aus, auch wenn das Tempo der Missionen manchmal etwas nachlässt.

Der Aufstiegist ein ARPG im Stil des Alt-Reality-Punk. Frisch, farbenfroh, chaotisch und rasant.

11. Darksiders Genesis [Die größten Hack-and-Slash-Fans]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia Erscheinungsjahr 2019 Urheber Luftschiff-Syndikat

Darksiders Genesis ist wegen seiner Mischung aus Hack-and-Slash und Rätsellösen einen Blick wert. Anstelle eines auf Beute ausgerichteten Grindfestes konzentriert es sich auf rasante Kämpfe, präzise Plattform-Action und dynamische Bosskämpfe. In der Rolle von War und Strife kämpfst du dich durch Horden von Dämonen. Außerdem deckst du Geheimnisse auf und erlebst Koop-Action der Extraklasse.

„Genesis“ nutzt eine Top-Down-Perspektive, behält aber das stilvolle, kombinationenreiche Kampfsystem der Hauptserie „Darksiders“ bei. Die Anpassungsmöglichkeiten für die Ausrüstung sind nicht ganz so umfangreich. Die RPG-Light-Elemente, die Fähigkeitsbäume und die freischaltbaren Fertigkeiten sorgen jedoch dafür, dass das Spiel frisch bleibt. Ein möglicher Nachteil ist, dass es nicht besonders viel Loot-Grinding gibt, was für eingefleischte Fans der „Diablo“-Reihe enttäuschend sein könnte.

So oder so: Wenn du ein ausgefeiltes Action-RPG mit einer spannenden Geschichte und Rätseln suchst, ist „Genesis“ ein unterschätztes Juwel.

Warum es so gut ankommt:

Kombinationslastiger Hack trifft auf Rätsel

Die Geschichte mit zwei Protagonisten sorgt für spannende Dynamik

Bosskämpfe wirken live manipuliert

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet das Hacken von Gegnern mit Plattform-Rätseln, Couch-Koop und beeindruckender Grafik. Außerdem geht es nicht in Beutestatistiken unter.

Wenn du flüssiges Gameplay suchst und gerne in rasante Spielmechaniken UND Rätsel eintauchst, dann Darksiders Genesis ist eine lohnenswerte Alternative zu Diablo, die du dir unbedingt einmal ansehen solltest.

12. Schatten: Erwachen [Ideal für Fans von storybasierten ARPGs]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Spielefarm

Schatten: Erwachen ist ein einzigartiger Titel im Action-RPG-Genre. Obwohl es viele Ähnlichkeiten mit Spielen der Diablo-Reihe aufweist, ist es viel stärker auf die Handlung ausgerichtet. Die hochkarätige Handlung dreht sich darum, dass du einen „Devourer“ steuerst – einen Dämon, der die Seelen gefallener Helden in sich aufnimmt.

Man kann zwischen Realms und Charakteren wechseln. Diese Funktion sorgt nicht nur für zusätzliche taktische Tiefe, sondern macht das Spiel auch einfach unterhaltsamer. Es gibt jede Menge Beute und die Charakterentwicklung ist sehr umfangreich. Und ich muss zugeben, die Geschichte ist ziemlich fesselnd. Dieses Spiel setzt stark auf Gruppenmechaniken und weniger auf reines Hack-and-Slash.

Man kann zwischen mehreren Charakteren mit jeweils unterschiedlichen Kampfstilen wechseln. Dadurch wirken die Kämpfe insgesamt strategischer. Der Nachteil ist, dass das Spiel langsamer ist als „Diablo“ und keinen Koop-Modus bietet, was Multiplayer-Fans abschrecken könnte. So oder so: Die Strategie und die Geschichte zahlen sich aus, was sich in durchschnittlichen Bewertungen von rund 85 Punkten widerspiegelt.

Warum es so gut ankommt:

Der Wechsel zwischen den Welten sorgt für mehr taktische Tiefe

Fraktionsspezifische Spielweisen sorgen mitten im Kampf für Abwechslung

Die Geschichte ist wichtig, nicht nur die Beute

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Wechsel zwischen dem „Devourer“ und mehreren Seelen mitten im Kampf vermittelt das Gefühl, als würde man ARPG-Tricks mit Finesse anwenden.

Schatten: Erwachen ist ein ARPG mit einer gut ausgearbeiteten Handlung, das das Genre mit einer tiefgründigen, konzeptionell anspruchsvollen Geschichte auf den Kopf stellt. Es ist eine unverzichtbare Alternative zu Diablo für Spieler, die Wert auf eine tiefgründige Erzählung legen und nicht nur auf das Gameplay.

13. Lost Ark [Bestes MMO-ARPG-Spin-off]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen Windows-PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Smilegate RPG (in Zusammenarbeit mit Tripod Studio entwickelt)

Wenn du ein MMO-Erlebnis mit im Diablo-StilKampf,Lost Ark ist der Goldstandard. Es verbindet rasantes Action-RPG-Gameplay sehr gut mit umfangreichen Open-World-MMO-Elementen. Ich hätte es aufgrund seines reinen Potenzials höher eingestuft, aber leider ist es zu einem typischen „Pay-to-Win“-Spiel geworden, genau wie viele MMORPGs aus dem Osten. Lohnt es sich noch, es zu spielen? Ja, das tut es immer noch.

Freut euch auf Raids, Dungeons, PvP und umfangreiche Klassenanpassungen. Lost Ark bietet ausgefeilte Kämpfe, eine filmreife Präsentation und riesige Endgame-Inhalte. Die Vielfalt an Charakterkonfigurationen ist unglaublich – mit 21 Klassen, die sich in ihrer Spielweise drastisch voneinander unterscheiden. Die Raids gehören zu den besten aller ARPGs und erfordern Teamwork und Geschicklichkeit.

Wären da nur nicht diese massiven „Pay-to-Win“-Elemente, die so abschreckend wirken, wäre das Spiel (mit Leichtigkeit) unter den Top 5 gelandet. So oder so ist es eine großartige Diablo-Alternative, die langfristig Spaß macht. Die Zahl der Spieler in der Spitze geht in die Millionen, und die Raid-Inhalte sind nach wie vor erstklassig.

Warum es so gut ankommt:

Diablo-Beute mit MMO-Spektakel

Wochenlang abwechslungsreiche Spielstile der Klassen

Das Raid-Design erfordert Koordination, nicht wildes Draufhauen

Warum wir uns dafür entschieden haben „Lost Ark“ verbindet ARPG-Grind mit MMO-Spektakel: riesige Welten, filmreife Raids und jede Menge Klassen – wobei nun ernsthafte Anstrengungen unternommen werden, um die früheren Grind-Hürden abzubauen.

Lost Ark ist ein ARPG, das man in riesigen Portionen genießt. Hier kommt es auf den MMO-Maßstab an.

14. Borderlands 3 [Ideal für Fans von Looter-Shootern]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Gearbox Software

Get Diablos Eine Mischung aus Loot-Wahn und Ego-Shooter in Borderlands 3. Es ist zwar kein isometrisches ARPG, stillt aber denselben Hunger. Es bietet riesige Beuteausbeute, umfangreiche Fertigkeitsbäume und Action ohne Ende. Waffen ersetzen Schwerter, aber der Kern bleibt derselbe. Der Kreislauf aus Farmen, Aufrüsten und dem Erstellen einzigartiger Charakterkonfigurationen fühlt sich an wie „Diablo“ in Form eines Ego-Shooters.

Das Spiel bietet vier Vault-Jäger. Sie alle verfügen über einzigartige Fähigkeiten. Es gibt einen Koop-Multiplayer-Modus und eine humorvolle Handlung. Der Nachteil ist, dass der Humor nicht bei jedem ankommt und einige Fertigkeitsbäume unausgewogen wirken.

Wenn du jedoch ein Spiel suchst, bei dem es nur um Beute und wahnsinnige Schießereien geht, hat „Borderlands 3“ einen Platz auf dieser Liste verdient. Bis 2020 wurden über 8 Millionen Exemplare verkauft, und die Spielergemeinde ist nach wie vor damit beschäftigt, sich einzigartige Beute zu erjagen.

Warum es so gut ankommt:

Die Loot-Schleife im FPS-Skin macht immer noch Spaß

Die Klassen der Vault-Jäger bringen Abwechslung in deinen Spielstil

Partyschießen kommt nie aus der Mode

Warum wir uns dafür entschieden haben „Borderlands“ hat das gesamte Looter-Shooter-Genre geprägt. Es verbindet Schusswechsel und Fantasy-Beute so nahtlos miteinander, dass es sich wie ein als Ego-Shooter getarntes Action-Rollenspiel anfühlt.

Wenn Gewehre Schwert übertrumpfen, Borderlands 3 versetzt dich in einen Looter-Shooter-Wirbelsturm, in dem dich jede mutierte Waffe zum Grinsen bringt.

15. UNDECEMBER [Neues Hack-and-Slash-ARPG]

Unsere Bewertung 6.8

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Plattformen PC, iOS, Android Erscheinungsjahr 2022 Urheber Spiele benötigt

Sagt Hallo zuUNDECEMBER, ein neuerer Titel in diesem Genre. Es bietet Hack-and-Slash-Kämpfe im Diablo-Stil mit einem flexiblen Fertigkeitensystem. Es gibt kein festes Klassensystem, sodass man sich seine Charaktere ganz frei zusammenstellen kann, und ich halte das für einen riesigen Pluspunkt.

Die Grafik ist großartig, die Kämpfe laufen flüssig und die Kampagne macht richtig Spaß. Aber es gibt einen Haken: Das Spiel setzt wieder stark auf „Pay-to-Win“-Elemente. Das Kern-Gameplay ist fantastisch, wenn man über die aufdringlichen Monetarisierungsversuche hinwegsehen kann. UNDECEMBER ist dennoch einen Versuch wert, wenn man ein frisches Erlebnis im Diablo-Stil sucht.

Warum es so gut ankommt:

Die Freiheit, etwas zu erschaffen, ist berauschend

Der Kampf bleibt unter der Haube spannend

Noch neu, aber hungrig – haltet Ausschau nach Updates

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet dir die Freiheit, Charaktere nach Belieben zu gestalten, kombiniert mit Runen-Verbindungssystemen und Sternzeichen-Entwicklung. Es ist eine reine Sandbox auf Steroiden, auch wenn die Monetarisierung in manchen Systemen etwas aufdringlich ist.

Wenn du neue ARPG-Tiefe suchst, ohne dir den Kopf zerbrechen zu müssen, UNDECEMBER bietet eine wilde Sandbox zum Bauen und kampfreiche Kombinationskämpfe. Fans sagen: „Spielen, aber niemals bezahlen“ – und dank voll funktionsfähiger Free-to-Play-Mechaniken, die den Spielspaß nicht beeinträchtigen, stillt es das Verlangen nach Diablo

Welches Spiel ähnelt Diablo am meisten?

Zu lang; hab’s nicht gelesen

Falls du dich schon mal gefragt hast, welches coole ARPG das „Diablo“-Gefühl am besten rüberbringt, dann Path of Exile 2 ist das Original. Es spiegelt die Unverfälschtheit, die komplexe Charakterentwicklung, die unerbittlichen Beute-Schleifen und den ungezähmten Schwierigkeitsgrad wider, die Diablo-Fans so lieben.

Grinding Gear Games entwickelt und veröffentlicht das Spiel selbst, sodass keine Zwischenhändler mitreden. Updates wie umfassende Überarbeitungen der Ligen und Neuerungen im Endgame spiegeln das Feedback der Spieler wider.

Ebenfalls erwähnenswert:

Die Stunde der Finsternis verbindet Diablos düstere Fantasy-Welt mit der Synergie zweier Klassen und der Authentizität eines Indie-Spiels – und erzielt dabei nahezu perfekte Bewertungen auf Steam.

verbindet Diablos düstere Fantasy-Welt mit der Synergie zweier Klassen und der Authentizität eines Indie-Spiels – und erzielt dabei nahezu perfekte Bewertungen auf Steam. Titan Quest erfährt die Mythologie auf eine Weise, wie es „Diablo“ nie getan hat.

Letzte Epoche „Cranks“ treibt die Individualisierung auf die Spitze und verwebt Zeitreisen und tiefgreifende Fertigkeitsbäume auf eine Weise in den Beutezyklus, die sich spontan komplex und befriedigend anfühlt.

Pro-Toolkit für ARPGs

Mit ein paar einfachen Hilfsmitteln und Gewohnheiten halte ich meinen Arbeitsrhythmus auf Trab. Das macht neue Ligen und Neuanfänge weniger mühsam und hilft mir, echte Schnäppchen schnell zu erkennen.

Saisonvorbereitung: Titel Path of Exile Ligen and Letzte Epoche Jahreszeiten So kannst du neue Mechaniken und Resets zeitlich abstimmen, anstatt mitten im Zyklus einzusteigen.

Titel and So kannst du neue Mechaniken und Resets zeitlich abstimmen, anstatt mitten im Zyklus einzusteigen. Bauplaner: Testen Sie die Routen, bevor Sie die Spezifikationen anpassen. GrimTools ermöglicht es Ihnen, vollständig abzubilden Die Stunde der Finsternis Builds, Ausrüstung und Andachten, ohne stundenlang Zeit zu verschwenden.

Testen Sie die Routen, bevor Sie die Spezifikationen anpassen. ermöglicht es Ihnen, vollständig abzubilden Die Stunde der Finsternis Builds, Ausrüstung und Andachten, ohne stundenlang Zeit zu verschwenden. Loot-Filter: Bildrauschen sofort beseitigen. FilterBlade Updates für PoE 1 und 2, damit du nur das hervorhebst, was dein Build benötigt.

Bildrauschen sofort beseitigen. Updates für PoE 1 und 2, damit du nur das hervorhebst, was dein Build benötigt. Wichtige Sicherheitshinweise: Bevor Sie einen Schlüssel eines Drittanbieters einlösen, vergewissern Sie sich bitte, dass Regeln für die Steam-Region damit du dich nicht aussperrst.

Bevor Sie einen Schlüssel eines Drittanbieters einlösen, vergewissern Sie sich bitte, dass damit du dich nicht aussperrst. Clever einkaufen und lesen: Wenn ich günstige ARPG-Keys suche, schaue ich nach Eibe, ein zuverlässiger Marktplatz für günstige Spielschlüssel.

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Häufig gestellte Fragen

Ist V Rising ähnlich wie Diablo?

Ja, aber mit einer kleinen Besonderheit. V Rising verbindet Diablo-ähnliche Kämpfe mit einer Open-World-RPG-Struktur.

Sind Diablo und WoW dasselbe?

No. Teufel ist ein Action-RPG, bei dem schnelle Kämpfe und das Sammeln von Beute im Vordergrund stehen. World of Warcraftist ein MMORPG.

Ist Diablo besser als Baldur’s Gate?

Sie sind unterschiedlich. Teufel ist temporeich und auf Beute ausgerichtet, während Baldur’s Gate ist ein taktisches Rollenspiel mit einer tiefgründigen Handlung und rundenbasierten Kämpfen.

Ist „Diablo“ dasselbe wie „Elden Ring“?

No. Teufel ist ein Top-Down-ARPG. Elden Ring ist ein Open-World-Action-RPG im Souls-Stil mit anspruchsvollen Nahkämpfen.

Loot-Spiele wie Diablo?

Zu den Spielen, die Diablos Begeisterung für Beute widerspiegeln, gehören „Grim Dawn“, „The Ascent“ und „Torchlight II“. Sie alle werden für ihre typischen ARPG-Spielmechaniken gelobt, die dem beuteorientierten Gameplay eine einzigartige Note verleihen.

Lohnt es sich, mit „Path of Exile“ anzufangen, wenn ich noch nie Spiele wie „Diablo“ gespielt habe?

Die Komplexität von PoE kann ohne Anleitung überwältigend sein, da viele sagen, dass es als erstes ARPG eine echte Herausforderung ist. Es ist nicht gerade einsteigerfreundlich, aber wenn man bereit ist, durch Ausprobieren zu lernen, wird Engagement reichlich belohnt.

Welche Spiele solltest du spielen, wenn dir „Diablo IV“ gefällt?

Wenn „Diablo IV“ dein Verlangen nach Dark Fantasy stillt, solltest du dir „Path of Exile 2“ einmal ansehen. Das Spielprinzip mit Grind und Beute ähnelt dem von „Diablo IV“ sehr. Fans erwähnen auch Spin-offs im Indie-Stil wie „Last Epoch“.

Welches gilt als das beste Diablo?

In Diskussionen wird „Diablo II“ (mit „Lord of Destruction“) oft als Höhepunkt bezeichnet, und es wird von den Fans überschwänglich gelobt und als das Spiel gewürdigt, das das Genre am tiefgreifendsten geprägt hat.