11 Spiele wie „Detroit: Become Human“ – Juwelen, die man 2026 spielen sollte

Wenn du nach Spielen suchst, die Detroit: Become HumanDann kannst du dich auf etwas ganz Besonderes freuen. In diesen storybasierten Abenteuern prägt deine Entscheidungen die Welt um dich herum – eine Mischung aus emotionaler Erzählkunst, filmreifer Grafik und zum Nachdenken anregenden Science-Fiction-Themen.

Von verzweigten Handlungssträngen über moralische Dilemmata bis hin zu unvergesslichen Figuren, Diese Liste stellt die fesselndsten, auf Entscheidungen basierenden Erlebnisse vor die dieselbe Tiefe und Spannung vermitteln wie das Meisterwerk von Quantic Dream.

Ich habe Titel zusammengestellt, die sich auf eindringliche Weise mit Menschlichkeit, Identität und den Folgen von Handlungen auseinandersetzen – manche durch Action, andere durch Dialoge und Spannung. Tauchen Sie ein und entdecken Sie die nächste interaktive Geschichte, die Sie dazu bringen wird, jede Ihrer Entscheidungen zu hinterfragen.

Unsere Top 3 der Spiele, die „Detroit: Become Human“ ähneln

Es ist an der Zeit, die Zeit nach dem … hinter sich zu lassenDetroit Leere. Hier sind die Top-Kandidaten, die diese Lücke wieder füllen können:

Disco Elysium – The Final Cut (2019) – Ein storybasiertes Rollenspiel, das dich in die Gedankenwelt eines gebrochenen Detektivs versetzt, in der deine Gedanken die Realität prägen. Das Leben ist seltsam: Double Exposure (2024) – Ein verwirrendes Zeitreise-Drama in Form eines storybasierten, episodischen Abenteuerspiels. Starker Regen (2010) – Ein storybasiertes interaktives Drama von den Machern von „Detroit: Become Human“. Ein düsterer Krimi, in dem jede Handlung Konsequenzen hat.

Geh noch nicht so schnell. Ich habe noch jede Menge weitere Spiele in dieser Liste, die weiter unten auf dich warten. Ich werde eine ausführliche Übersicht mit all den spannenden Details erstellen, die du wissen möchtest.

Die 11 besten Spiele ähnlich wie „Detroit: Become Human“ im Jahr 2026

Die besten Spiele wie Detroit: Become Human bieten dir die volle Kontrolle über die Handlung und behandeln dabei tiefgründige, emotionale Themen. Im Mittelpunkt stehen die Entscheidungsfreiheit des Spielers, narrative Tiefe, filmisches Storytelling und ein hoher Wiederspielwert. Jedes einzelne Spiel stellt deine Entscheidungen auf die Probe, spielt mit deinen Gedanken und bietet das gleiche fesselnde Erlebnis, das Fans von Detroit sich danach sehnen.

1. Disco Elysium – The Final Cut [Bestes intensives Rollenspiel & unübertroffene Handlungsfreiheit für die Spieler]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber ZA/UM Durchschnittliche Spielzeit Etwa 35 Stunden Am besten geeignet für Fans von Spielen mit tiefgründiger Handlung, moralischer Komplexität und philosophischen Dialogen Was mir gefallen hat Jede Entscheidung prägt deine Persönlichkeit und deine Weltanschauung – eine narrative Freiheit, die in modernen Rollenspielen ihresgleichen sucht.

Wenn dich an Spielen wie Detroit: Become Human Das Spiel besticht vor allem durch eine fesselnde Handlung mit beeindruckender Spieler-Einflussnahme – das darfst du auf keinen Fall verpassen Disco Elysium.

In manchen storybasierten Spielen kann man Entscheidungen treffen. Disco Elysium ermöglicht es dir, eine komplette Identität aufzubauen. Du schlüpfst in die Rolle eines Detektivs, der nach einem alkoholbedingten Filmriss aufwacht und keine Erinnerung daran hat, wer er ist. Und nun prägt jeder Gedanke, jedes Gespräch und jede Entscheidung deine Persönlichkeit und die Art und Weise, wie du von der Außenwelt wahrgenommen wirst.

Wenn du rücksichtslos sein willst, kannst du das sein. Wenn du radikal oder hoffnungslos sein willst, steht es dir frei, das zu tun. In diesem Spiel kannst du deinen Charakter so facettenreich und unvorhersehbar gestalten wie im echten Leben. Das ist der Hammer. Es ist eine verdammt fesselnde psychologische Reise, bei der die Entscheidungen des Spielers eine Rolle spielen. Und zwar eine ganz große. Es gibt verschiedene Dialogverläufe und existenzielle Quick-Time-Events. Dazu kommt ein scharfsinniger, witziger und philosophischer Schreibstil.

Du hast mehrere Enden, die sich stark voneinander unterscheiden. If Detroit: Become Human hat dich dazu gebracht, an der Moral zu zweifeln, Disco Elysium geht noch einen Schritt weiter. Jede Interaktion fühlt sich wie ein soziales Experiment in Sachen Ethik, Politik und persönlicher Identität an. Das Tempo ist gemächlich. Wer also auf der Suche nach Action ist, wird hier nicht fündig. In diesem Videospiel geht es um Worte, nicht um Waffen.

Es ist dasGewinner zahlreicher Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ und hat eine treue Fangemeinde. Du hast Detroits Hier geht’s zum Spiel. Wenn du noch mehr Spiele wie Detroit: Become Human aber wenn du mehr Rollenspiel magst, schau dir doch mal ein paar tolle RPG-Spiele Hier finden Sie zahlreiche Schätze.

Mein Fazit: Ein Meisterwerk an erzählerischer Tiefe und Spielerfreiheit. Wenn dir DetroitAngesichts der moralischen Komplexität dieses Spiels kannst du deine gesamte Identität neu gestalten – Gedanke für Gedanke.

★ Bestes intensives Rollenspiel & unübertroffene Spielereinflussmöglichkeiten Disco Elysium – The Final Cut Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Deck Nine, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit Etwa 12 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach emotionaler Erzählkunst, von Entscheidungen abhängigen Konsequenzen und charakterlicher Tiefe sehnen Was mir gefallen hat Das Konzept der Parallelwelten ist genial – eine bewegende Geschichte, die sowohl das Herz als auch den Verstand anspricht.

Das Leben ist seltsam: Double Exposure ist eine Geschichte, die die Zeit auf den Kopf stellt und einen extrem tief bewegt. Sie lebt von interaktivem Storytelling und schafft es hervorragend, dass man die Entscheidungen im Spiel bis in die Mark spürt. Du spielst als Max Caulfield. Sie bewegt sich zwischen zwei parallelen Realitäten, nachdem sie entdeckt hat, dass sie das Schicksal (erneut) beeinflussen kann. Das Spiel nimmt dich mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt voller hochdramatischer Momente und schwieriger moralischer Dilemmata.

Dialogoptionen prägen Beziehungen, und die verzweigte Erzählungen Farbe und sorgen für Abwechslung im Spielverlauf. Das Spiel bietet ein ausgewogenes realistische Interaktionen zwischen den Charakteren mit fesselnden übernatürlichen Elementen. Es ist wirklich eines der Spiele mit den besten Geschichten für alle, die sich nach sinnvollen Entscheidungen sehnen.

Also, wenn du Spiele wie Detroit: Become Human… das ist genau das Richtige für dich. Die charakterbasierte Tiefe und filmisches Abenteuer sind ebenso fesselnd, doch hier treffen die Emotionen noch stärker. Ein Wermutstropfen ist, dass sich manche Handlungsstränge etwas aufgestreckt anfühlen und das Tempo verlangsamen. Aber mit über 5 Millionen verkaufte Exemplare, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Es ist eines der besten in der Das Leben ist seltsam Reihe.

Mein Fazit: Ein zutiefst bewegendes, zeitverwirrendes Drama, das sich anfühlt wie Detroit…s geistige Schwester. Durch die Erzählweise mit zwei Realitäten fühlt sich jede Entscheidung persönlich und bedeutsam an.

★ Beste emotionale Erzählkunst Das Leben ist seltsam: Double Exposure Bei Eneba einkaufen

3. Starker Regen [Am besten geeignet für interaktive Story-Spiele mit Spannung]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Plattformen PC, PS3, PS4 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Quantic Dream Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden Am besten geeignet für Fans von düsteren Krimi-Thrillern mit filmischer Erzählweise und mehreren Enden Was mir gefallen hat Eine spannende, emotionale Achterbahnfahrt, bei der jede Entscheidung darüber entscheidet, wer überlebt – und wer nicht.

Hier ist ein weiteres Spiel von Quantic Dream und dieselben Leute, die hinter Detroit: Become Human. Starker Regen ist ein spannender und düsterer Thriller, in dem jede Entscheidung zählt. Es ist das Spiel, das Maßstäbe für interaktive Story-Spiele setzt. Du steuerst vier spielbare Charaktere, die in die Jagd auf den Origami-Killer verwickelt sind. Alles, was du tust, egal wie groß oder klein es ist, entscheidet darüber, wer leben und wer sterben darf. Das wirkt sich auch auf das Ende aus.

Viel Spaß spannende Quick-Time-Events und coole filmreife Zwischensequenzen. All das ergibt zusammen ein unvergessliches Thriller-Erlebnis. Die Spannung wird wirklich gut aufgebaut und aufrechterhalten, es ist fast schon überwältigend. Wenn du Story-lastige Spiele mit filmischem Abenteuerflair und verzweigten Handlungssträngen, das muss man unbedingt spielen. Ach ja, und hier sind mehr interaktive Story-Spielezu entdecken.

Wenn es einen „Nachteil“ an dem Spiel gibt, dann ist es, dass sich die Steuerung nach heutigen Maßstäben etwas klobig anfühlt. Das Spiel ist trotzdem fantastisch, und wenn du auf der Suche nach Spielen bist, die Detroit: Become Human, sei dir einfach bewusst, dass die Quantic Dream Das Team ist darin ein absoluter Profi.

Mein Fazit: Spannend, filmisch und emotional mitreißend – nach wie vor eines der besten Beispiele für eine durch Entscheidungen geprägte Erzählweise. Ein absolutes Muss für Detroit Fans, die sich nach Spannung sehnen.

★ Ideal für interaktive Story-Spiele mit Spannung Starker Regen Bei Eneba einkaufen

4. Mass Effect: Legendary Edition [Das beste Science-Fiction-RPG mit Entscheidungsmöglichkeiten]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber BioWare, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Etwa 90 Stunden (Trilogie) Am besten geeignet für Science-Fiction-Fans, deren Entscheidungen sowohl Galaxien als auch zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen sollen Was mir gefallen hat Eine großartige, emotionale Saga, in der deine Entscheidungen im Dialog Auswirkungen auf ein ganzes Universum haben.

Tauche ein in ein Science-Fiction-Epos, in dem sich jede deiner Entscheidungen wie eine Entscheidung von epischer Tragweite anfühlt. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, in dem moralische Dilemmata das Universum wirklich prägen, dann Mass Effect: Legendary Editionist dasdas ultimative Science-Fiction-Erzählspiel das ein atemberaubendes filmisches Abenteuer bietet. Dein Entscheidungen haben Auswirkungen auf ganze verdammte Zivilisationen, Wenn du also deinen Gottkomplex befriedigen und deine Herrscherfantasien ausleben willst, dann ist das hier genau das Richtige für dich.

Und mit großer Macht gehen viele Beziehungen, politische Entscheidungen und Verrat einher. Das Übliche eben. Mit einigen der beste Charaktere, spannende Handlung und eine detailreiche Spielwelt… es ist ein futuristisches Abenteuer, in das man sich unbedingt stürzen möchte. Es bietet zu gleichen Teilen emotionale Belastung die man in den meisten Spielen wie Detroit: Become Human. Ein Nachteil ist jedoch, dass sich die Kampfmechanik im Vergleich zu neueren Rollenspielen etwas veraltet anfühlt.

Aber hey, dieses hier über 20 Millionen Mal verkauft und es ist wahrscheinlich eines der neueren Science-Fiction-Rollenspiele, das schnell zu einem beliebten Titel wurde. Wenn du mehr willst coole Weltraumspiele Dann schau dir diese Liste doch mal an.

Mein Fazit: Eine epische Science-Fiction-Odyssee, in der jede Dialogentscheidung wirklich zählt. Wenn Detroit dazu gebracht hat, an der Moral zu zweifeln, Mass Effect ermöglicht es dir, ganze Zivilisationen zu gestalten.

★ Das beste Science-Fiction-RPG mit Entscheidungsfreiheit Mass Effect: Legendary Edition Bei Eneba einkaufen

5. Das Talos-Prinzip [Das beste philosophische Science-Fiction-Rätselspiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2014 Urheber Croteam, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Am besten geeignet für Denker, die philosophische Rätsel und existenzielle Science-Fiction-Themen lieben Was mir gefallen hat Introspektiv und tiefgründig – das Lösen von Rätseln fühlt sich an, als würde man die Geheimnisse des Daseins selbst entschlüsseln.

Das ist kein Story-Spiel, ähnlich wie Disco Elysium or Starker Regen ist, aber bleib dran. Wenn du auf der Suche nach einem Ein Science-Fiction-Abenteuer mit einer sehr tiefgründigen Handlung und einer philosophischen Grundlage… dieses Spiel wird dich begeistern. Kein Überblick über Sci-Fi-Spiele wäre ohne es vollständig. Das Talos-Prinzip ist eine philosophische Erfahrung. Man erwacht in einer zerstörten Welt voller KI-Konstrukte.

Deine Aufgabe ist es, Rätsel zu lösen, während eine unsichtbare Stimme stellt deine Existenz und deinen freien Willen infrage. Je tiefer man vordringt, desto mehr macht sich eine existenzielle Angst breit. Was dieses Spiel so einzigartig macht, ist die Art und Weise, wie deine Deine Entscheidungen bestimmen nicht nur den Ausgang der Geschichte, sondern auch dein Verständnis von KI und Menschlichkeit. Wenn das, was du an Spielen wie Detroit: Become Human ist, dass sie zum Nachdenken anregen, Das wird dich dazu bringen, alles in Frage zu stellen.

IEs bietet zum Nachdenken anregende KI-Ethik, mehrere Enden, die von deiner Weltanschauung abhängen, und knifflige Rätsel, die Kreativität erfordern. Wenn es einen Nachteil gibt, dann ist es, dass sManche Rätsel könnten für diejenigen, die nur wegen der Geschichte hier sind, zu komplex sein. Das nächste Spiel ist Talos Principle 2 Aber man sollte die Reihe von Anfang an genießen, also fang mit diesem Teil an und mach dann mit dem nächsten weiter.

Mein Fazit: Ein ruhiges, philosophisches Meisterwerk. Weniger Action, mehr Existenz – genau das Richtige für Spieler, die Detroit… dessen zum Nachdenken anregende Erzählweise schätzt, sich aber eine intellektuelle Wendung wünscht.

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6. Straße 96 [Bestes prozedurales, auf Entscheidungen basierendes Abenteuerspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Digitale Kunst Durchschnittliche Spielzeit Etwa 9 Stunden pro Durchlauf Am besten geeignet für Fans von Krimis und charakterorientierten Road-Trip-Abenteuern Was mir gefallen hat Jede Reise ist einzigartig – eine wilde Mischung aus Freiheit, Gefahr und zutiefst menschlichen Begegnungen.

Straße 96ist eine wilde Fahrt … im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder Durchgang ist anders, denn du begibst dich auf einen prozedural generierten, von deinen Entscheidungen bestimmten Roadtrip durch ein dystopisches Land. Die Menschen, denen du begegnest, die Gefahren, denen du begegnest, und die moralischen Entscheidungen, die du triffst – all das lenkt deine Reise auf unvorhersehbare Weise. Dieses Spiel schafft es, charakterbasierte Erzählung, charakterbasiertes Gameplay und auf Entscheidungen basierendes Gameplay.

Es besticht durch fesselnde Spielmechaniken im Abenteuergenre. In einem Moment fährst du per Anhalter mit einem freundlichen Fremden mit, im nächsten bist du auf der Flucht vor der Polizei. Es gibt keinen einzigen richtigen Weg. Es gibt lediglich Entscheidungen, die deine Flucht bestimmen. Es bietet sehr persönliche Charaktermomente und eine nicht-lineare Erzählweise, dazu unerwartete Wendungen. Und ja, du wirst eine Menge emotionale Entscheidungsfindung.

Auch wenn sich einige Abschnitte aufgrund von Ungleichmäßigkeiten im Erzählrhythmus etwas in die Länge ziehen, war es Nominiert für den Preis „Bestes Indie-Spiel“ bei den Game Awards 2021. Es hat seinen Platz in dieser Liste von Spielen wie Detroit: Become Human.

Mein Fazit: Unvorhersehbar, emotional und wunderbar frei. Jeder Durchgang fühlt sich wie ein neuer Roadtrip voller moralischer Entscheidungen an – eines der Abenteuerspiele mit dem höchsten Wiederspielwert, die es gibt.

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7. Lost Records: Bloom & Rage [Bestes narratives Drama über Freundschaft und Geheimnisse]

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber DON’T NOD Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 11 Stunden Am besten geeignet für Fans von Freundschaftsdramen im Stil von „Das Leben ist seltsam“ und von Entscheidungen bestimmten Krimis Was mir gefallen hat Verspricht eine herzergreifende Geschichte und emotionale Entscheidungen – die Erfolgsformel von DON’T NOD kehrt zurück.

Von den Machern von Das Leben ist seltsam, Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut verspricht, das nächste große interaktive Drama zu werden, das einen emotional tief berührt. Es handelt von vier jugendlichen Freunden in den 90er Jahren, deren Leben sich nach einem geheimnisvollen Sommer für immer verändert, nur um sich Jahre später wiederzusehen und sich der Wahrheit zu stellen, die sie verdrängt hatten.

Gefällt mirDetroit: Become Human… legt der Schwerpunkt vor allem auf Entscheidungsfreiheit, emotionalen Realismus und eine filmische Darstellung. Doch statt von Androiden und Rebellion geht es hier um die zerbrechlichen Bande der Freundschaft und die Geister der Erinnerung. Freut euch auf eine bodenständige Handlung, authentische Darstellungen und die für DON’T NOD typische Mischung aus Nostalgie und Melancholie.

Viele Spieler sind sich einig, dass dies ein eindrucksvolles Comeback für das Studio ist, das sich durch emotionale Erzählkunst einen Namen gemacht hat.

Mein Fazit: Herzlich, bodenständig und zutiefst menschlich – Verlorene Aufzeichnungen: Blüte & Wut scheint das nächste Must-Play für Liebhaber erzählender Spiele zu werden.

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8. Meer der Einsamkeit [Beste emotional geprägte Erzählung]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Jo-Mei Games, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Etwa 4 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die symbolische Erzählungen und emotionale Auseinandersetzungen schätzen Was mir gefallen hat Eine wunderschön unverfälschte Metapher für Einsamkeit – künstlerisch, bewegend und visuell unvergesslich.

Meer der Einsamkeit Das ist mal was ganz anderes. Es ist ein storybasiertes Spiel, das eine schonungslose und emotionale Reise durch Einsamkeit, Depression und Selbstfindung darstellt. Du schlüpfst in die Rolle von Kay und bewegst dich durch eine überflutete Welt, in der sich innere Dämonen als regelrechte Monster manifestieren. Ich finde das äußerst kreativ. Die Hauptfigur bewegt sich durch ihre innere Welt, und ihre Gefühle werden vermenschlicht.

Optisch ist das Spiel ein der Goldstandard des künstlerischen Erzählens. Die schwankenden Wasserstände spiegeln Kays Gefühle wider und schaffen so eines der eine der einzigartigsten Atmosphären in der Gaming-Welt. Es ist kurz, eindringlich und unvergesslich. Es überzeugt visuell und ist ein emotionales Meisterwerk. Es erzählt eine zutiefst persönliche Geschichte und ist ehrlich gesagt ein unterschätztes Juwel, das mehr Anerkennung verdient. Leider ist es ein bisschen kurz (etwa 4 Stunden).

Es ist dasGewinner des Preises für das Spiel mit dem größten Einfluss bei den Game Awards 2019 und ein absolutes Muss in dieser Liste von Spielen wie Detroit: Become Human.

Mein Fazit: Wunderschön symbolisch und zutiefst persönlich – eine kurze, aber eindringliche Geschichte, die Gefühle in Monster verwandelt. Perfekt für Spieler, denen Empathie wichtiger ist als Action.

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9. Bei Einbruch der Dämmerung [Bestes interaktives Drama mit realistischen Entscheidungsmöglichkeiten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber INNENRAUM/NACHT Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden Am besten geeignet für Fans von bodenständigen, realistischen interaktiven Dramen über Familie und Moral Was mir gefallen hat Die sich verzweigenden Handlungsstränge wirken sehr menschlich – jede Entscheidung geht tief unter die Haut.

AsDie Dämmerung bricht herein ist ein großartiges Videospiel. Es ist ein filmisches Drama, in dem jede Entscheidung zählt. Denk mal darüber nachDetroit: Become Human die jedoch auf realen menschlichen Konflikten beruhen. Du begleitest zwei Familien, die in ein fehlgeschlagenes Verbrechen verwickelt sind, und deine Entscheidungen haben Auswirkungen auf mehrere Generationen.

Die Entscheidungen der Spieler spielen hier eine wichtige Rolle, genau wie in den anderen storybasierten Spielen, die ich bisher vorgestellt habe. Die Interaktionen zwischen den Charakteren sind realistischer als in anderen Titeln. Der Grafikstil ist ziemlich unvergesslich. Die Geschichte ist intensiv und sehr persönlich. With vielschichtige Handlungsstränge und keine einfachen Antworten, Das ist einer der die besten interaktiven Erzähl-Erlebnisse in den letzten Jahren.

Wenn es einen Nachteil gibt, dann vielleicht, dass der Grafikstil die Gemüter spalten könnte, aber er hat dennoch einen zu 90 % positivBewertung aufXbox Game Pass,und es gehört zweifellos zu den besten Spielen dieser Art Detroit: Become Human.

Mein Fazit: Ein fesselndes, realistisches Drama über Entscheidungen, Konsequenzen und Familie. Es ist Detroit ohne Androiden – nur unverfälschte menschliche Konflikte und emotionale Erzählkunst vom Feinsten.

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10. Die Stanley-Parabel [Das beste Experiment mit einer verwirrenden Erzählweise]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 Urheber Galactic Cafe Durchschnittliche Spielzeit Etwa 4 Stunden Am besten geeignet für Fans von experimentellem Storytelling und narrativem Metahumor Was mir gefallen hat Eine urkomische, verwirrende Dekonstruktion der Entscheidungsfreiheit des Spielers – Genialität pur in Form einer Satire.

Die Stanley-Parabel ist ein storybasiertes Spiel, das dich genauso sehr spielt, wie du es spielst. Du betrittst ein Büro, folgst der Stimme eines Erzählers und triffst Entscheidungen, ABER das Spiel reagiert auf alles auf eine Weise, die man nicht erwartet. Es istsatirisch, absurd und eine brillante Dekonstruktion des auf Entscheidungen basierenden Erzählens.

Jede Entscheidung, die du triffst verzweigt sich in bizarre, mal urkomische, mal existenzielle Pfade.Im Gegensatz zuDetroit: Become Human, das ernsthafte moralische Dilemmata aufwirft, dieses hier bringt einen auf die bestmögliche Art und Weise durcheinander. Das ist Meta-Humor vom Feinsten. Aber wenn du Walking Simulatoren nicht magst, ist das vielleicht nicht ganz dein Ding – trotzdem ist es ein großartiger Titel, den man unbedingt ausprobieren sollte, in dieser Liste von Spielen wie Detroit: Become Human.

Mein Fazit: Clever, skurril und herrlich meta. Wer dachte, „Detroit“ sei schon tiefgründig, dem wird dieses Spiel die Vorstellung von Spielerentscheidungen völlig auf den Kopf stellen – mit Humor und Genialität.

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11. Nier: Automata: Become as Gods Edition [Die beste Science-Fiction-Erzählung über KI und die Menschheit]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber PlatinumGames, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit Etwa 30–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von philosophischer Science-Fiction und emotionalen Erzählungen über Menschlichkeit und KI Was mir gefallen hat Verbindet rasante Kämpfe mit eindringlichen Fragen nach dem Sinn des Lebens – stilvoll, tiefgründig, unvergesslich.

Ich habe schöne Erinnerungen daran, wie ich dieses atemberaubende Spiel auf einem PS5. Nier: Automataist dasAbenteuerspiel und ein philosophische Vertiefung. Das Spiel besticht durch mitreißende Kämpfe und eine eindringlich schöne Science-Fiction-Geschichte. Du schlüpfst in die Rolle der Hauptfiguren: die Androiden 2B, 9S und A2, die in einem endlosen Krieg zwischen Maschinen und der Menschheit kämpfen.

Unter demspektakuläre Schwertkämpfe und rasantes Gameplay, Nier: Automatazwingt dich dazu,die Existenz, die Moral und die Identität hinterfragen. Ähnlich wie die meisten Spiele dieser Art Detroit: Become Human, erwarten dich schwierige Entscheidungen, die das Schicksal der Hauptfiguren bestimmen, sowie mehrere Enden, die tiefere Ebenen der Geschichte offenbaren. Du wirstEntdecke atemberaubende Open-World-Umgebungen, untermalt von beeindruckender Grafik und einem unvergesslichen Soundtrack.

Es ist ein Videospiel, das man mehrmals spielen muss, um seine Genialität voll und ganz zu erfassen. Die kampfbetonten Abschnitte sprechen Spieler, die sich vor allem für die Handlung interessieren, vielleicht nicht an, dennoch verkaufte es sich über 7.5 Millionen Exemplare weltweit.

Mein Fazit: Eine atemberaubende Mischung aus Action und Philosophie. Es ist Detroit: Become Human neu interpretiert durch Kampf, Emotionen und existenzielle Schönheit – ein Science-Fiction-Klassiker für die Ewigkeit.

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Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Detroit: Become Human“

Wenn du ein Fan von tiefgründigen Geschichten, emotionalen Entscheidungen und einer filmreifen Darstellung bist, dann sind diese Spiele wie Detroit: Become Human wird denselben erzählerischen Hunger stillen und gleichzeitig neue Perspektiven und Spielmechaniken bieten. Jedes einzelne gibt dir die Kontrolle über die Geschichte – nur auf seine ganz eigene Weise.

Für Neulinge → Starker Regen .

Ein idealer Einstieg in interaktive Dramen – reif, realistisch und ganz auf deine Entscheidungen und deren Folgen ausgerichtet.

. Ein idealer Einstieg in interaktive Dramen – reif, realistisch und ganz auf deine Entscheidungen und deren Folgen ausgerichtet. Für Geschichtenerzähler mit Herz → Das Leben ist seltsam: Double Exposure .

Mit seinen charakterorientierten Dialogen und seinen tiefgründigen Entscheidungen fängt es genau jene emotionale Tiefe und moralische Spannung ein, die Detroit unvergesslich.

. Mit seinen charakterorientierten Dialogen und seinen tiefgründigen Entscheidungen fängt es genau jene emotionale Tiefe und moralische Spannung ein, die Detroit unvergesslich. Für RPG-Fans → Disco Elysium – The Final Cut .

Ein dialogorientiertes Meisterwerk, in dem du deine Identität eher durch Gedanken und Entscheidungen als durch Kämpfe definierst – narrative Brillanz in Reinform.

. Ein dialogorientiertes Meisterwerk, in dem du deine Identität eher durch Gedanken und Entscheidungen als durch Kämpfe definierst – narrative Brillanz in Reinform. Für Science-Fiction-Fans → Mass Effect: Legendary Edition .

Eine mitreißende, filmreife Saga, in der jede moralische Entscheidung Auswirkungen auf ganze Galaxien hat – ideal, wenn dir Detroitseine futuristischen Themen.

. Eine mitreißende, filmreife Saga, in der jede moralische Entscheidung Auswirkungen auf ganze Galaxien hat – ideal, wenn dir Detroitseine futuristischen Themen. Für Experimentierfreudige → Die Stanley-Parabel.

Eine clevere, metatextuelle Wendung zum Thema Spieler-Handlungsfreiheit, die den Entscheidungsprozess selbst zum Kern der Geschichte macht – witzig, philosophisch und unvergesslich.

Ganz gleich, ob Sie nach emotionaler Erlösung suchen, das Wesen des Menschseins ergründen wollen oder einfach nur die Kontrolle über die Handlung übernehmen möchten – diese Titel beweisen, dass es jenseits davon ein ganzes Universum des Geschichtenerzählens gibt Detroit wartet auf dich.

Häufig gestellte Fragen