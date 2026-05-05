Die 11 besten Spiele wie „Borderlands“ für totales Chaos im Jahr 2026

Vielleicht suchst du nach Spielen wie Borderlands Wenn du den Nervenkitzel von Beute und Chaos liebst, denn diese Serie hat eine legendäre Mischung aus Humor und intensiven Kämpfen geschaffen. Viele Spiele, die ähnlich sind wie Borderlands sind mittlerweile auf dem Markt erhältlich und bieten neben einer tiefgehenden Charakterentwicklung ganze Welten, die es zu erkunden gilt. Diese Titel fesseln dich für Hunderte von Stunden, während du nach den seltensten Ausrüstungsgegenständen und Waffen suchst.

Ich liebe diese Titel wegen des einfachen Versprechens, immer wieder Neues zu entdecken und selbst aktiv zu werden. Man findet Spiele wie Borderlands die dich dazu einladen, Fähigkeiten auf unerwartete Weise zu kombinieren, damit du das Erlebnis ganz nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Wenn du lieber unterwegs spielst, gibt es sogar hochwertige Handyspiele wie Borderlands die denselben Suchtmechanismus aus Schießen und Plündern bieten.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Borderlands

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Borderlands bieten atemberaubende Action und urkomische Geschichten. Du findest mehrere Spiele, die ähnlich sind wie Borderlands die Beute und Charakterentwicklung über alles andere stellen.

Destiny 2 (2017) – Destiny 2 gilt als erste Wahl unter Spielen wie Borderlands denn es bietet erstklassige Schusswechsel und ein riesiges Universum, das es zu erkunden gilt. Du kannst dich mit deinen Freunden in anspruchsvollen Raids zusammenschließen, um legendäre Ausrüstung zu verdienen, die dich sowohl im PvE- als auch im PvP-Modus stark macht. Die Outer Worlds (2019) – Die Outer Worlds dient als erzählerischer Nachfolger für Fans, die den witzigen Humor und den satirischen Ton der Originalserie zu schätzen wissen. Du musst wichtige Entscheidungen treffen, die das gesamte Sonnensystem betreffen, während du einzigartige Waffen von verschiedenen planetarischen Fraktionen sammelst. Tom Clancys The Division 2 (2019) – Tom Clancys The Division 2 bietet eine realistische taktische Alternative mit einem umfangreichen Beutesystem und realistischen städtischen Umgebungen. Du kannst deinen Agenten mit spezieller Ausrüstung individuell ausstatten und ein zerstörtes Washington D.C. erkunden, während du darum kämpfst, die Ordnung wiederherzustellen.

Diese Auswahl an Spiele wieBorderlands sorgt dafür, dass du immer eine neue Welt zu erobern und noch bessere Beute zu finden hast. Wähle den Titel, der am besten zu deinem Spielstil passt, damit du noch heute dein nächstes großes Abenteuer beginnen kannst.

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die spannendsten Spiele, die alle „Borderlands“ Desoxyribonukleinsäure

Die 11 besten Spiele im Stil von Borderlands für Fans von Looter-Shootern

Egal, ob du auf rasante Action, witzige Dialoge oder das süße, süße Loot-Grinden stehst – es gibt jede Menge Spiele, die genau das bieten. Wenn du die Non-Stop-Action und den unvorhersehbaren Humor von Borderlands, dann ist diese Liste vollgepackt mit Spielen wie Borderlands das sorgt dafür, dass du stundenlang Beute sammelst, schießt und an deinem ultimativen Build feilst.

1. Destiny 2 [Am besten geeignet für: erstklassige Schießereien und Weltraumzauber]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Bungie Verlag Bungie Metacritic-Bewertung 87 / 8,2 (Kritiker/Nutzer)

Destiny 2 ist bei weitem meine erste Wahl für Spiele wie Borderlands. Diese seit zehn Jahren andauernde Saga behauptet ihren Thron vor allem dank erstklassige Schusswechsel eng verwoben mit tiefgehenden RPG-Mechaniken, die kürzlich einer umfassenden Überarbeitung unterzogen wurden. Destiny’s Die Stärke des Spiels liegt in seiner Power-Fantasie und darin, wie es jede Begegnung zu einem epischen Erlebnis macht, aber das Beutesystem war es, das mich auch nach mehr als 1500 Stunden.

Wenn du die nahezu unbegrenzte Auswahl an Waffen in Borderlands Reihe, dannDestiny 2Angeboteüber 1000 alte und neue Waffen, die zudem mit Dutzenden verschiedener Perks zufällig ausgestattet sind. Dieser Titel geht noch einen Schritt weiter mit zufällig generierten Rüstungen und hochgradig anpassbaren Unterklassen, die deine Herangehensweise an den Kampf komplett verändern. Wenn du also unbegrenzte Ausrüstungsmöglichkeiten, dannSchicksal wird Sie nicht enttäuschen.

Auch wenn das Spielen im Alleingang Spaß macht, Destiny 2 gilt als einer der Die besten Koop-Spiele im FPS-Genre. Von den intensiven Raids für sechs Spieler und den Dungeons für drei Spieler, die nahezu perfektes Teamwork erfordern, bis hin zu den kompetitiven „Crucible“-Matches bietet das Spiel für jeden Spieler etwas. Natürlich ist die Handlung weniger selbstreflexiv und komisch als Borderlands Titel, aberDestiny’s „Lore“ ist die Definition von wie tief der Kaninchenbau geht.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn du auf der Suche nach einem Looter-Shooter bist, der ein ausgefeiltes Schussgefecht und einen endlosen Strom an Inhalten bietet, Destiny 2 ist eines der besten Spiele, die dem Spiel ähnlich sind Borderlands das wird dich jahrelang fesseln.

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2. Die Outer Worlds [Am besten geeignet für: Satirischen Weltraumhumor und narrative Entscheidungen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Obsidian Entertainment Verlag Privater Bereich Metacritic-Bewertung 85 / 7,9 (Kritiker/Nutzer)

„Die Outer Worlds“ ist eine der ersten Adressen unter Spielen wie Borderlands denn es schickt satirischen Humor in den Weltraum. Das Spiel spielt in einem satirischen, von Konzernen beherrschten Universum und bietet eine erfrischende Neuinterpretation des Looter-Shooter-Genres, die Spielerentscheidungen und eine verzweigte Handlung.

Das Waffen- und Rüstungssystem des Spiels ist zwar nicht übertrieben, geht aber weit über einfache Werteverbesserungen hinaus. Jedes Ausrüstungsteil erzählt eine Geschichte, mit Texte, die sowohl urkomisch sind als auch zur Weltgestaltung beitragen. Wie Puzzleteile, die die bizarre Unternehmenssatire des Spiels widerspiegeln, wenn man so will. Die optische Vielfalt der Waffen mag manchen zwar etwas zu ähnlich erscheinen, aber jede Waffe, die ich ausprobiert habe, fühlte sich für mich einzigartig genug an, um mit Modifikationen und verschiedenen Konfigurationen zu experimentieren.

Die Outer Worldsist ein wahrhaftfantastisches Weltraumspiel – Du spielst dich nicht einfach nur durch lineare Level, sondern erkundest Planeten, interagierst mit Fraktionen und gestaltest den Ausgang deiner Reise mit. Ganz gleich, ob du moralische Entscheidungen triffst oder einfach nur Streit suchst, Die Outer Worlds gelingt es hervorragend, Humor, Action und Entdeckungslust auf eine Weise zu verbinden, die frisch und fesselnd wirkt.

Wenn Sie das volle Erlebnis genießen möchten, dann ist das Spacer’s Choice Edition ist die richtige Wahl. Es enthält alle DLCs, einschließlich des Gefahr auf Gorgon and Mord auf Eridanos Erweiterungen, die dir noch mehr Inhalte und verrückte Abenteuer bieten, in die du eintauchen kannst. Es ist definitiv das Komplettpaket für alle, die voll und ganz in dieses urkomische und chaotische Universum eintauchen möchten.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn Sie witzigen Humor lieben, sich aber mehr Tiefgang wünschen RPG Erleben Sie, wo Entscheidungen wirklich zählen, Die Outer Worlds ist eines der besten Spiele, ähnlich wie Borderlands ab heute erhältlich. Dies Science-Fiction Dieses Abenteuer ist ein absolutes Muss für jeden Fan des Genres.

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3. Tom Clancys The Division 2 [Am besten geeignet für: taktisches Plündern und realistische Umgebungen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Massive Entertainment Verlag Ubisoft Metacritic-Bewertung 82 / 6,2 (Kritiker/Nutzer)

Diesein fesselndes Story-Spiel greift das beliebte Looter-Shooter-Konzept auf und verankert es in einem realistischere postapokalyptische Kulisse. Im Gegensatz zu den eher karikaturhaften BorderlandsDieses Story-Spiel bietet eine ernsthafte Herangehensweise an kooperative Shooter, ohne dabei an Tiefe oder Intensität einzubüßen. Und wenn Sie atemberaubende Welten lieben, gehören die Nachbildungen von Washington D.C. und New York City zu den schönsten apokalyptischen Welten, die derzeit auf dem Markt zu finden sind.

Das Offensichtliche, worüber niemand sprechen will, ist, dass The Division 2ist einCover-basierter Shooter, wo die Positionierung eine weitaus größere Rolle spielt als in den meisten ähnlichen Spielen Borderlands. Dennoch sind die umfangreichen RPG-Elemente so flexibel, dass man sich mühelos in einen wandelnden Panzer verwandeln und Deckung komplett ignorieren kann. Besser noch: Jedes Ausrüstungsteil, jede Waffe und eine riesige Auswahl an Waffenmodifikationen lassen sich mit einem ganzen Arsenal an Perks kombinieren, die leicht herausfordern Borderlands or Schicksal Fähigkeiten im Bereich Bau und Handwerk.

Nach Abschluss des Hauptteils Abteilung 2 Was die Story angeht, kann man leicht Dutzende von Stunden in komplexen 8-Spieler-Raids und – mein Favorit – in der Dark Zone verbringen, einem PvPvE-Gebiet mit integrierten Extraction-Shooter-Elementen, in dem jede Begegnung mit anderen Spielern ein Spiel ist Freund oder Feind.

ENDGÜLTIGES URTEIL The Division 2Berufe„Borderlands“ Chaos für taktische Nahkämpfe, behält aber die umfangreichen Beute- und Ausrüstungserstellungssysteme bei, die Spiele wie BorderlandsDas macht total süchtig.

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4. Mycopunk [Am besten geeignet für: extrem anpassbare Waffenraster]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Spielende Tauben Verlag Digital zurückgeben Metacritic-Bewertung 88 / 8,5 (Kritiker/Nutzer)

Mycopunk ist ein stilvoller Indie-Looter-Shooter, in dem du in die metallenen Fußstapfen von ausrangierten Robotern schlüpfst, deren Aufgabe es ist, einen von einer Pilzkatastrophe heimgesuchten Planeten zu säubern. Du wirst deine Zeit damit verbringen, dich durch überwucherte Umgebungen zu bewegen, mutierte Sporen zu vernichten und nach dem nächsten großen Upgrade zu suchen. Dieser Titel ist die perfekte Wahl für alle, die Spiele wie Borderlands weil es das Überleben angesichts der sich immer weiter ausbreitenden Fäulnis in den Vordergrund stellt.

Anstatt einfach nur vorgefertigte Waffen zu finden, steckst du Mods physisch in ein individuelles Raster, um deine Werkzeuge in absurde Zerstörungsinstrumente zu verwandeln. Das eröffnet dir unglaubliche Experimentiermöglichkeiten: Du kannst beispielsweise einen Deflektorschild an einer Hochgeschwindigkeits-Kettensäge anbringen oder ein Gewehr bauen, das synergistische Projektile abfeuert.

Multiplayer-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, denn das Spiel unterstützt uneingeschränkt das gemeinsame Chaos mit Freunden. Zusammenarbeit ist unerlässlich, um die Pilzplage zu überleben – vor allem, wenn ihr beginnt, eure einzigartigen Waffenkonfigurationen zu kombinieren, um maximale Wirkung zu erzielen. Egal, ob ihr ein Hardcore-Theory-Crafter seid, der nach der perfekten Mod-Synergie sucht, oder ein Gelegenheitsspieler, der einfach nur Pilze explodieren sehen will, Mycopunk bietet einen frischen, mitreißenden Loop.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn Sie mehr Zeit in Borderlands… die Inventarbildschirme dienen eher der theoretischen Ausarbeitung als dem eigentlichen Schießen, MycopunkDas extrem individuell anpassbare Upgrade-System wird dich völlig in seinen Bann ziehen. Es sticht als eines der besten Spiele hervor, die Borderlands für Fans, denen mechanische Tiefe besonders wichtig ist.

★ Extrem anpassbare Waffenraster Mycopunk Bei Eneba einkaufen

5. Risk of Rain 2 [Am besten geeignet für: rasantes Roguelike-Chaos]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Hopoo Games, Gearbox Software Verlag Gearbox Publishing Metacritic-Bewertung 85 / 8,3 (Kritiker/Nutzer)

Nachdem ich mich eine Weile damit beschäftigt habe, Risk of Rain 2 gehört zweifellos zu den Die besten Roguelike-Spiele in den besten Spielen wie Borderlands die ich ausprobiert habe. Im Gegensatz zu RPG-Shootern wie Borderlands, Jeder Durchlauf ist völlig einzigartig, mit zufällig generierten Elementen, steigendem Schwierigkeitsgrad und übertriebenen Bosskämpfen, die mich (im wahrsten Sinne des Wortes) immer in Atem gehalten haben. Und vor allem – es ist viel tiefgründiger, als es zunächst den Anschein hat.

Das riesige Gegenstandssystem ist der Punkt, an dem das Spiel sein wahres Potenzial entfaltet. Dank dieser Roguelike-Struktur kannst du zahlreiche verschiedene Gegenstände stapeln, wodurch immer absurder und mächtiger werdende Kombinationen entstehen. In einem Durchgang wirst du vielleicht zu einem blitzschleudernden Heiler, während du beim nächsten Mal mit jedem Kill eine Armee von Miniaturverbündeten hervorbringst.

Der Koop-Modus geht noch einen Schritt weiter. Du kannst dich mit bis zu drei Freunden zusammenschließen, wobei sich die Gegenstände und Fähigkeiten der einzelnen Spieler auf unerwartete Weise ergänzen. Der Der Schwierigkeitsgrad des Spiels passt sich der Anzahl der Spieler an… und sorgt so für eine interessante Mischung aus Herausforderung und Spannung, die dich, da bin ich mir sicher, dazu bringen wird, noch einen weiteren Durchgang zu spielen.

ENDGÜLTIGES URTEIL „Risk of Rain 2“ verdichtet den Loot-Zyklus zu einem rasanten, wiederholbaren Roguelite-Format, das die pure Machtfantasie und die Freude am Erstellen von Charakterkonfigurationen von Spielen wie BorderlandsReihe.

★ Rasantes Roguelike-Chaos Risk of Rain 2 Bei Eneba einkaufen

6. Dead Island 2 [Am besten geeignet für: blutige Gewalt und schwarze Komödie]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Dambuster Studios Verlag Deep Silver Metacritic-Bewertung 75 / 7,2 (Kritiker/Nutzer)

Dead Island 2 belebt das Zombie-Looter-Shooter-Genre mit einer lebhaften, blutigen Interpretation der Apokalypse in Los Angeles neu. Genau wie im ersten Teil kannst du aus einer Reihe einzigartiger Überlebender wählen, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Kampfstil mitbringt ein bemerkenswertes Zombie-Spiel. Und das Beste daran ist, dass es eines dieser Spiele ist, wie BorderlandsdassScheuen Sie sich nicht vor schwarzem Humor selbst wenn du links und rechts Köpfe wegschießt.

Die Kampfmechanik von Ego-Shootern konzentriert sich auf detaillierte, physikbasierte Zerstückelung von Zombies und die Waffenanpassung. Du kannst ein riesiges Arsenal an Waffen und Gadgets modifizieren und aufrüsten, wie es sie in der Serie noch nie gegeben hat. Die „FLESH“ Das System ermöglicht eine unglaublich detaillierte Schadensdarstellung, bei der Zombies je nach deinen Angriffen und der gewählten Waffe realistisch auseinanderbrechen.

Das Open-World-Design des Spiels regt dazu an, Nebeninhalte zu erkunden, wobei ein Beutesystem dafür sorgt, dass man ständig auf der Suche nach besserer Ausrüstung und Materialien ist. Die Charakterentwicklung ist durch Fertigkeitskarten recht vereinfacht, lässt aber dennoch genügend Spielraum, um den gewählten Charakter nach eigenem Geschmack zu gestalten. Es überrascht nicht, dass der Koop-Multiplayer in der Fortsetzung wieder dabei ist, sodass Multiplayer-Fans Stell dich gemeinsam mit Freunden der Zombie-Apokalypse während der gesamten Kampagne.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn du die farbenfrohe Grafik und die übertriebene Gewalt von Borderlands mit einem starken Fokus auf Nahkampf und körperliche Verstümmelung suchst, ist Dead Island 2 genau das Richtige für dich.

★ Blutige Gewalt und schwarze Komödie Dead Island 2 Bei Eneba einkaufen

7. Ausgestoßene [Am besten geeignet für: aggressive Klassenfähigkeiten und knallharte Action]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Menschen können fliegen Verlag Square Enix Metacritic-Bewertung 73 / 6,8 (Kritiker/Nutzer)

Ausgestoßene ist eine gute Wahl für Fans von Spielen, die Borderlands die sich eine düstere, realistische Variante des Looter-Shooter-Genres wünschen. Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich nicht um einen Live-Service, und genau wie jedes andere BorderlandsTitel, dieseinzigartiges Abenteuer Spiel von Anfang bis Ende als Gesamtpaket vollständig spielbar.

Insbesondere„Outriders“ Die vier einzigartigen Klassen basieren auf verschiedenen Elementarfähigkeiten und meist festgelegten Rollen. Wenn du mit den Vault-Jägern von Pandora vertraut bist, wirst du die Grundlagen im Handumdrehen verstehen.

Genau wie alle großen BorderlandsRaten,„Outriders“ Das Kampfsystem belohnt aggressives Spiel, was dich dazu ermutigt, dich dem Gegner zu nähern, anstatt dich hinter Deckung zu verstecken. Der große Unterschied liegt jedoch in der Third-Person-Perspektive und den deutlich schwerfälligeren Bewegungen, die dich zweimal überlegen lassen, bevor du voll auf „„LEROY JENKINS“ Modus. Trotzdem rate ich davon ab, auf Nummer sicher zu gehen, denn aggressive Kombinationen aus Waffen und Fähigkeiten sorgen für wirklich packende, filmreife Momente.

Sobald du die Ziellinie erreicht hast, bieten die Endgame-Inhalte eine ganze Reihe anspruchsvoller Expeditionen, bei denen du an deine Grenzen gehen oder mit Freunden spielen kannst. Vergiss nur nicht, dir das Weltenzerstörer Erweiterung, um Ihre Zeit optimal zu nutzen.

ENDGÜLTIGES URTEIL Ausgestoßene ist eines der besten Spiele, ähnlich wie Borderlands denn es bietet eine umfassende, düstere Kampagne, deren Schwerpunkt auf machtbesessenen Klassenfähigkeiten und aggressiven Kampfabläufen liegt.

★ Aggressive Klassenfähigkeiten und knallharte Action Ausgestoßene Bei Eneba einkaufen

8. Warframe [Am besten geeignet für: endloses Grinden und umfassende Anpassungsmöglichkeiten]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch, iOS, iPadOS Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Digital Extremes Verlag Digital Extremes Metacritic-Bewertung 86 / 8,5 (Kritiker/Nutzer)

Warframe, das scherzhaft als „Weltraum-Ninja-Simulator“ bezeichnet wird, ist eines der beliebtesten Spiele wie Borderlands weil es eine unglaublich lebendige Community bietet. In diesem beeindruckendes MMORPG, anstatt der festen Zeichenklassen, wie sie in Borderlands, dann wirst dudas Sammeln und Zusammenstellen mehrerer Charaktere sogenannte „Frames“, von denen jeder über eigene Fähigkeiten verfügt, die das Kern-Gameplay grundlegend verändern.

Der Fortschritt bei Beute und Upgrades ist einer der eines der komplexesten Systeme in der Looter-Shooter-Szene. Auch wenn es anfangs etwas überwältigend wirkt, kannst du damit sowohl Waffen als auch Rahmen in praktisch unzähligen Kombinationen herstellen und modifizieren. Tatsächlich musst du den Großteil deines Arsenals aus Materialien herstellen, die du in der ständig wachsenden Liste von Missionen sammelst.

Einzelspieler können ihre Weltraum-Ninja-Fantasie problemlos alleine genießen, doch der Koop-Modus ist ein wesentlicher Bestandteil von Warframes Endgame, mit Missionen für vier Spieler, die die Grenzen von Teamwork und strategischem Denken ausreizen. Und wenn du dich entscheidest, langfristig dabei zu bleiben, sorgen regelmäßige Updates und umfangreiche Inhalts-Updates dafür, dass das Spiel immer frisch bleibt – mit einer ständig wachsenden Auswahl an Beute und Charakteren, die es zu sammeln gilt.

ENDGÜLTIGES URTEIL Als Free-to-Play-Titel, Warframe bietet eine unglaubliche Fülle an Inhalten und zählt zu den besten Handyspielen, die ähnlich sind wie Borderlands für Spieler, die Spaß an langfristigen Zielen haben.

★ Endloses Grinden und umfassende Anpassungsmöglichkeiten Warframe Bei Eneba einkaufen

9. Reduzieren 2 [Am besten geeignet für: rasante Kämpfe und farbenfrohe Ödlande]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Avalanche Studios, id Software Verlag Bethesda Softworks Metacritic-Bewertung 73 / 5,5 (Kritiker/Nutzer)

Reduzieren 2kombiniert diewildes Open-World-SpielFunktionsweise vonBorderlands mit den intensiven, rasanten Kämpfen der legendären Ego-Shooter von id Software. Dieses Spiel versetzt dich in eine lebendige, farbenfrohe postapokalyptische Welt, die sich von der typischen Braun- und Grautönung anderer ähnlicher Spiele abhebt Borderlands. Es ist die erste Wahl unter Spielen wie Borderlands weil es genau dieses Gefühl von Chaos in der Ödnis perfekt einfängt.

Im Mittelpunkt der Kampfmechanik stehen eine Vielzahl mächtiger Waffen und übernatürliche Fähigkeiten, die sogenannten Nanotrites. Um das Beste aus deiner Zeit zu machen, musst du Schusswechsel mit vernichtenden Nahkampfangriffen kombinieren und übermenschliche Kräfte, daher ist aggressives Spiel die richtige Strategie. Die Waffenauswahl ist solide, und die Upgrade-Systeme sorgen für ein Entwicklungstempo, das dem in dem „Borderlands“ Loot-orientiertes Gameplay.

Diese offene Welt ist als Spielwiese der Zerstörung konzipiert, mit Fahrzeugkämpfen, zahlreichen Nebenaktivitäten und einer eine Hauptgeschichte, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Durch die Charakterentwicklung können Spieler ihre Fähigkeiten und ihren Spielstil anpassen und sich dank Fertigkeitsbäumen und Upgrades lange Zeit damit beschäftigen. Reduzieren 2Der verrückte Humor und die übertriebene Action machen das Spiel zu einem Riesenspaß und machen es zu einem der besten Ego-Shooter, die den Geist der Borderlands-Reihe wirklich einfangen.

ENDGÜLTIGES URTEIL Reduzieren 2 ist unter Spielen wie […] dasjenige, das der Serie optisch und klanglich am nächsten kommt Borderlands denn es bietet erstklassige Schießmechaniken und eine chaotische, farbenfrohe offene Welt.

★ Rasante Kämpfe und farbenfrohe Ödlande Reduzieren 2 Bei Eneba einkaufen

10. Cyberpunk 2077 [Am besten geeignet für: Immersion und kybernetische Personalisierung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler CD Projekt Red Verlag CD Projekt Red Metacritic-Bewertung 86 / 7,1 (Kritiker/Nutzer)

Die Freiheit einer offenen Welt, intensive Kämpfe und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten sind die Hauptmerkmale von Spiele wieCyberpunk 2077. Der Hauptcharakter – V – ist ein vollständig anpassbarer Charakter mit umfangreichen Fertigkeitsbäumen und kybernetischen Upgrades. Cyberpunk 2077 ist ein reinrassiges FPS-RPG, und diese umfassende Charakteranpassung eröffnet dir vielfältige Herangehensweisen an Missionen und Kampfsituationen.

Die Waffenauswahl ist nicht zufällig, sondern geht weit über die klassischen Schusswaffen hinaus und umfasst auch Hightech- und intelligente Waffen, mit denen man experimentieren kann. Du kannst außerdem Waffen und Cyberware modifizieren und aufrüsten… und ermöglicht so Spielkonfigurationen, die die Regeln des Kampfes völlig auf den Kopf stellen. Die Geschichte selbst passt sich den Entscheidungen der Spieler an und bietet je nach deinen Entscheidungen und Interaktionen mehrere Handlungsstränge und Enden.

Night City ist zwar nicht gerade eine riesige Sandbox, aber dafür unglaublich detailreich und voller Dinge, die es zu entdecken gilt oder aufdecken. Nebenquests erweisen sich oft als ebenso fesselnd wie die Hauptgeschichte und bieten facettenreiche und glaubwürdige Charaktere in den unterschiedlichsten Spielsituationen. Durch mehrere Jahre an Updates wurde die Leistung des Spiels deutlich verbessert und es wurden unzählige neue Funktionen hinzugefügt, gekrönt von der allseits gelobten Phantom LibertyErweiterung.

ENDGÜLTIGES URTEIL „Cyberpunk 2077“ ist der ultimative Einzelspieler-Looter-Shooter für Fans von Spielen, die Borderlands die sich eine detailreiche Welt und eine Geschichte wünschen, die der Komplexität ihrer Konstruktionen gerecht wird.

★ Immersion und kybernetische Personalisierung Cyberpunk 2077 Bei Eneba einkaufen

11. Bulletstorm [Am besten geeignet für: Kreative Kills und Retro-Chaos]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Entwickler People Can Fly, Epic Games Verlag Gearbox Publishing Metacritic-Bewertung 84 / 7,8 (Kritiker/Nutzer)

Wenn Sie auf der Suche nach dem ein verrücktes Gefühl und Explosivitätvon Spielen wieBorderlands, dannBulletstorm wird sich hier wie zu Hause fühlen. Dies ein großartiges Ego-Shooter-Spiel ist ein echter Klassiker von früher, der mit seinem klassischen „Skill-Shot“-System aufwartet und dich für raffinierte und kreative Kills belohnt. Auch wenn das Spiel nur 8 Waffen bietet, könnte die Flexibilität, die sie dir bieten, sogar moderne Spiele in den Schatten stellen.

Genau wieBorderlands, Bulletstorm dreht sich alles um Waffen, Umweltgefahren und Spezialfähigkeiten, um ein spektakuläres Spektakel des Chaos zu inszenieren. Ein einzigartiges Werkzeug, mit dem Spieler Gegner und Objekte an sich heranziehen können, genannt „Die Leine“, ist das zentrale Spielprinzip, mit dem sich komplexe und, offen gesagt, urkomische Kampfszenarien erschaffen lassen.

Die Erzählung hat einen bissigen Unterton, der entspricht weitgehend „Borderlands“Humor, der eine Gruppe von Weltraumpiraten auf Rachefeldzug begleitet. Die Figuren sind unvergesslich und schaffen es, sowohl derbe Komik als auch authentische Charaktermomente zu vermitteln. Obwohl es sich um einen älteren Titel handelt, Bulletstorm ist ein echter Kultklassiker, der viele spätere Looter-Shooter-Spiele beeinflusst hat.

ENDGÜLTIGES URTEIL Wenn du eine kurze, aber unglaublich bezaubernde Explosion der Kreativität suchst, die die Philosophie „Spaß geht vor“ verkörpert, Bulletstorm ist eines der besten Spiele, ähnlich wie Borderlands.

★ Kreative Kills und Retro-Chaos Bulletstorm Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Borderlands“

Borderlands setzte bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 das Looter-Shooter-Genre in Brand und brachte in der Folge zahlreiche Ableger und Fortsetzungen hervor, darunter das ebenso lohnenswerte Tiny Tinas Wunderwelten bis einschließlich 2025 Borderlands 4. Dieses Erbe führte zu einer enormen Nachfrage nach Spielen wie Borderlands die chaotische Kämpfe und seltene Beute in den Vordergrund stellen.

Wenn du dir unsere Liste mit ähnlichen Spielen ansiehst, findest du bestimmt einen Titel, der dir genauso gut gefällt. Borderlands. Du kannst dich für ein Weltraumabenteuer in Destiny 2, eine postapokalyptische Reise in Reduzieren 2oder ein völlig ungewöhnliches Indie-Erlebnis in Mycopunk. Jeder dieser Titel bietet denselben Entdeckungsreiz, der die Originalserie so legendär macht.

Häufig gestellte Fragen