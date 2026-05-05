13 Spiele wie „Borderlands 4“ im Jahr 2026: Schnell plündern, noch schneller schießen

Spiele wieBorderlands 4 Leben im Chaos. Überall Waffen, ununterbrochen Beute, Gegner, die aus jeder Ecke hervorströmen . Es ist das reinste Chaos, und genau diese Art von Energie habe ich in anderen Spielen gesucht.

Hier findest du Shooter mit gewaltiger Feuerkraft, RPGs mit Beute-Loops, die es wert sind, durchgespielt zu werden, und Koop-Welten, die geradezu danach verlangen, gemeinsam mit Freunden einzutauchen. Jedes Spiel hier hat sich seinen Platz redlich verdient.

Ich habe sie alle durchgespielt, mich durch die schwierigen Stellen gekämpft und ausprobiert, was funktioniert. Manche überzeugen vor allem durch ihre Geschichte, andere durch pure Action, aber jedes Spiel hier hat das gewisse Etwas Borderlands Chaos pur. Mal sehen, welche davon Ihre Zeit wert sind.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Borderlands 4

Spiele wieBorderlands 4 Es braucht mehr als nur ein Loot-Karussell und ein paar abgedroschene Dialoge. Ich will Waffen, die sich wie eine Wahnsinnsmaschine anfühlen, Kämpfe, die mich wirklich wachrütteln, und Beute, durch die es sich lohnt zu scrollen. Wenn ich bei einem Spiel länger auf langweilige Statistikbildschirme starren muss, als ich schieße, ist es für mich ein No-Go.

Hier sind die besten Titel, die meinen Filter überstanden haben:

Tiny Tinas Wunderwelten (2022) – Borderlands mit einem Zaubererhut. Waffen, Zaubersprüche und ein Drehbuch, das jede Subtilität über Bord wirft. Destiny 2 (2017) – Der Gigant unter den Live-Service-Spielen. Lässt sich traumhaft spielen, überschüttet dich mit Beute und flüstert dir dann zu: „Nur noch einen Strike.“ Ausgestoßene (2021) – Wütend, chaotisch und macht richtig Spaß, wenn die Kräfte zum Tragen kommen. Koop-Chaos mit Ausrüstung, mit der man die Regeln brechen kann.

Das sind Spiele wie Borderlands 4 Das war keine Zeitverschwendung. Manche haben mich zum Lachen gebracht, bei anderen musste ich fluchen, aber alle haben meinen Abzugsfinger auf Trab gehalten, ohne dabei den Spaß zu verderben.

Nun wollen wir sie nacheinander unter die Lupe nehmen.

13 Spiele wie Borderlands 4: Rüste dich auf oder flieg in die Luft

Hier gibt’s die echten Schätze. Ich habe mich durch jede Menge Mitläufer gewühlt und dreizehn Spiele gefunden, die tatsächlich halten, was sie versprechen Borderlands Chaos. Diese Spiele sind es wert, dass du dir Zeit für sie nimmst, wenn du auf der Suche nach Spielen wie Borderlands 4. Wie viele davon hast du schon in deiner Bibliothek?

1. Tiny Tinas Wunderwelten [Das beste Spiel insgesamt, ähnlich wie Borderlands 4]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Looter-Shooter aus der Ego-Perspektive, Koop, RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Gearbox Software, 2K Games Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Fans von „Borderlands 4“, die sich nach chaotischer Beute mit einem Hauch von Fantasy sehnen

Tiny Tinas Wunderweltenist im Grunde genommenBorderlandsmit einemD&DGehirnund einer derDie besten Action-RPGs da draußen. Überall Waffen, Zaubersprüche und explodierende Skelette, eingebettet in Tinas unverfälschte Erzählung, die die Welt mitten in der Mission auf den Kopf stellt.

Mir hat besonders gefallen, wie die Klassen einen dazu anregen, zu experimentieren. Multiklassen machen einen zu einer wandelnden Katastrophenzone, wenn man sie richtig aufbaut. Die Beutevergabe wirkt bewusster als Borderlands, weniger von diesem „99 % Müll“-Problem. Die Oberweltkarte verleiht dem Ganzen einen Brettspiel-Charakter, und obwohl sie hauptsächlich als Zugangsweg zu den Dungeons dient, lockert sie die Schießereien angenehm auf.

Einmal stürmte ich während der Quest „Goblins im Garten“ in einen Raum voller Goblins, wich Feuerfallen aus und feuerte einen Zauber nach dem anderen ab. Überall explodierte Beute, und jeder Gefecht zwang mich dazu, meine Kombination aus Zaubersprüchen und Schusswaffen mitten im Kampf neu zu überdenken. Tinas lebhafte Kommentare sorgen größtenteils für Unterhaltung, aber „Oh, ups„… wird mit der Zeit langweilig.“

Im Vergleich zuBorderlands, Wunderweltenist enger. Weniger Füllmaterial, mehr Charakter und ein Beute-Pool, der deine Zeit tatsächlich wertschätzt. Keine Milliarden sinnloser Waffen – dafür mehr Chaos mit Substanz.

Pro-Tipp Unterschätze den Nahkampf nicht. Mit der richtigen Ausrüstung und den richtigen Ringen kann ein auf Nahkampf ausgerichteter Build im mittleren Spielverlauf mehr Schaden verursachen als die meisten Schusswaffen.

Mein Fazit: Das ist meine erste Wahl, weil es genau das trifft, was Borderlands macht das, was es am besten kann, und lässt dabei den Ballast weg, den viele Spiele mit sich herumschleppen. Gleicher Humor, bessere Beutekurve und eine frische Kulisse, die sich nicht wie ein Reskin anfühlt. Borderlands Fans werden sich wie zu Hause fühlen, nur dass dein Raketenwerfer dieses Mal vielleicht Feenstaub verschießt.

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2. Destiny 2 [Der beste Looter-Shooter für Langzeitspieler]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Looter-Shooter aus der Ego-Perspektive, MMO-Light, Koop Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Bungie Durchschnittliche Spielzeit 50–500+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich flüssigere Schusswechsel und endloses Grinden im Live-Service-Modus wünschen

Destiny 2ist dasEin Looter-Shooter, der einfach nicht aufhört. Nach sieben Jahren fühlt es sich immer noch großartig an, wenn man den Abzug drückt. Die Geschichte? Durcheinander, ständig im Wandel und manchmal unter zu vielen saisonalen Ereignissen begraben. Aber die Spannende Schusswechsel von Moment zu Moment – da ist Bungie unübertroffen. Es ist eines der Die besten Ego-Shooter Meiner Meinung nach, und es verfügt zudem über ein System, das den verzweigten Fertigkeitsbäumen ähnelt.

Die Beutejagd hier ist ein Marathon, kein Sprint. Exotische Gegenstände scheinen es wert zu sein, ihnen nachzujagen, aber man verliert sich schnell in Währungen und wöchentlichen Zurücksetzungen, wenn man nicht aufpasst. Im Vergleich zu Borderlands 4, Destiny 2 nimmt sich selbst ernster (weniger Slapstick, mehr Space Opera), aber die Grind-Schleife kratzt an derselben Stelle im Gehirn: Inhalt abschließen, Beute einsammeln, Build optimieren, wiederholen.

Eine „Voidwalker Nova Bomb“ auf eine Gruppe von Cabal während einer Patrouillenmission abzufeuern, ist das pure Chaos in Bewegung. Selbst in der offenen Welt halten dich die Beute-Drops und zufälligen Elite-Spawns in Atem. Timing, Positionierung und deine Unterklassenfähigkeiten spielen alle eine Rolle, und jeder Wipe lehrt dich etwas Neues.

Bei Koop-Raids spielt es seine Stärken voll aus. Ein chaotisches Spiel für sechs Spieler, das Teamwork erfordert und Einzelkämpfer bestraft. Wenn Borderlands 4 ist ein chaotischer Roadtrip, Schicksal ist das organisierte Raid-Wochenende, das sich versehentlich zu deinem Zweitjob entwickelt.

Pro-Tipp Heb dir deine Aufwertungsmaterialien für Meta-Waffen bei großen Erweiterungen auf. Wenn du sie zu früh für zufällige Beute verbrennst, wirst du es später bereuen.

Mein Fazit: Nicht ganz so durchgedreht wie Borderlands, aber wenn du einen Looter-Shooter suchst, der sich auch nach Hunderten von Spielstunden noch gut anfühlt, dann ist das hier genau das Richtige. Die Waffen sind besser, die Jagd nach Beute dauert länger, und der soziale Grind wird dich entweder fesseln oder dich regelrecht auffressen.

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3. Ausgestoßene [Das beste Koop-Chaos für Borderlands-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Looter-Shooter in der Third-Person-Perspektive, Koop, RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber People Can Fly, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 30–80+ Stunden Am besten geeignet für Diejenigen, die aggressiven Kampf in Verbindung mit explosiven Fähigkeiten bevorzugen

Ausgestoßene will dich tot sehen – es sei denn, du spielst wie ein Verrückter. Wenn man hinter Deckung bleibt, geht man drauf; wenn man vorrückt, bleibt man am Leben. Das ist der Clou. Jede Klasse fühlt sich wie eine wandelnde Katastrophe an, wenn man die richtigen Mods kombiniert, und genau das macht einen ein solides TPS-Spiel.

Die Geschichte? Unspektakulär. Die Welt? Braun, düster und ständig am Explodieren. Aber das Loot hat es in sich, derDie Builds werden langsam lächerlichund dieDer Kampfablauf belohnt aggressives Verhaltenmehr als Geduld.

In Endspiel-Missionen, Die Kombination von Pyromanten- und Technomanten-Fähigkeiten gegen Bosse ist der absolute Hammer. Ich musste mich ständig an Schilde, Stagger-Mechaniken und Schadensarten anpassen. Die Beute beeinflusst tatsächlich, wie man Kämpfe angeht. Ein Build-Wechsel mitten im Kampf kann den Unterschied zwischen einem schnellen Bosssieg und einem Totalausfall ausmachen.

Im Vergleich zuBorderlands 4… dieses Spiel ist härter und direkter. Keine albernen Charaktere, keine Unmengen nutzloser Waffen, sondern einfach ein straffer Loot-Shooter-Loop, in dem deine Fähigkeiten tatsächlich eine Rolle spielen.

Pro-Tipp Stecke dir frühzeitig Mods für „Heilung durch Schaden“ zu. Bei der Überlebensfähigkeit geht es nicht darum, sich zu verstecken, sondern darum, härter und schneller zuzuschlagen und niemals aufzuhören.

Mein Fazit: Ausgestoßene will nicht dein Spiel fürs Leben sein. Es ist bestenfalls ein wildes, chaotisches Wochenende. Spiel die Kampagne durch, dränge bis ins Endspiel vor, wenn du Feuer und Flamme bist, und mach dann weiter. Für Borderlands 4 Fans, es ist ein bekannter Ablauf, nur mit mehr Biss und weniger Geschwätz.

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4. Tom Clancys The Division 2 [Die beste taktische Variante des Looter-Shooter-Genres]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Looter-Shooter in der Third-Person-Perspektive, taktisch, Koop Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Massive Entertainment, Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Am besten geeignet für Taktische Spieler, die Spaß an realistischen Beutejagden und Kämpfen mit Deckungsmöglichkeiten haben

The Division 2 verlangsamt das Chaos und zwingt dich, dir jeden Zentimeter Boden hart zu erkämpfen. Es ist ein Ein Looter-Shooter mit Deckungsmechanik, bei dem die Positionierung entscheidend ist genauso wie deine Ausrüstung. Die Feuergefechte wirken intensiv und sehen auf einem Gaming-Monitor der Spitzenklasse. Wenn du einen Gegner ausschaltest, dann weil du es so geplant hast, und nicht, weil zufällig ein kritischer Treffer angezeigt wurde.

Die Durchläufe in der Dark Zone sind spannend. Beim Versuch, kontaminierte Beute abzuholen, geriet ich in zufällige Feuergefechte mit anderen Spielern. Granaten, Deckungsfeuer und Deckungsmechaniken zwingen einen dazu, jeden Schritt zu planen. Aber der Rausch nach einer erfolgreichen Bergung ist einfach episch. Koop-Spiele sind unverzichtbar; Solo-Läufe sind lebensgefährlich.

Im Vergleich zuBorderlands 4, Hier wird Witz gegen Härte eingetauscht. Keine übertriebenen Waffen, keine sprechenden Roboter, sondern nur realistische Waffen und Ausrüstung mit genug Abwechslung, um deine Ausrüstung immer wieder neu zusammenzustellen. Das Sammeln von Beute ist nicht so wild wie auf Pandora, aber einen sauberen Kopfschuss in einem spannenden Feuergefecht zu landen? Das ist ein ganz eigenes Hochgefühl.

Pro-Tipp Die Leute mögen keine Skill-Builds, aber wenn man sie richtig einsetzt, sind sie tatsächlich ziemlich mächtig. Türme und Drohnen können das Solospiel von einer mühsamen Angelegenheit in einen reibungslosen, effizienten Grind verwandeln.

Mein Fazit: The Division 2steht fürBorderlands Fans, die Struktur suchen. Weniger Trubel, mehr Planung und ein Ausrüstungs-Karussell, das Geduld belohnt. Nicht das lauteste Spiel auf dieser Liste, aber eines der zuverlässigsten.

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5. Diablo IV [Die beste Loot-Lösung für Borderlands-Fans, die keine Shooter-Spiele mögen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Action-RPG, Hack-and-Slash, Online-Koop Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–200+ Stunden Am besten geeignet für Loot-Süchtige, die bereit sind, ihre Waffen gegen blutiges Dark-Fantasy-Gemetzel einzutauschen

Diablo IV ist zwar kein Shooter, trifft aber genau denselben Nerv Borderlands 4macht: dasDie Jagd nach Beute, die deine Spielweise tatsächlich verändert. Du wählst eine Klasse aus, stürmst durch Dungeons und siehst zu, wie sich der Bildschirm mit Beute füllt. Der halbe Spaß besteht darin, aus dieser Beute einen Build zusammenzustellen, der alles plattmacht.

WoBorderlands überhäuft dich mit Witzen und Chaos, Diablo IV geht voll auf Grimdark. Die Welt ist düster, die Geschichte ist düster, und bei der Beutekurve geht es eher um stetigen Fortschritt als um ständiges Feuerwerk. Aber dieser Spielablauf (töten, plündern, optimieren, wiederholen) stillt genau das Verlangen, das dich dazu bringt, auf Pandora weiter nach legendären Gegenständen zu suchen.

Pro-Tipp Ignoriere das Aspekt-System zu Beginn nicht. Das Einprägen wichtiger Kräfte in Ausrüstung der mittleren Stufe kann deinen Build viel länger tragen als das Horten von seltenen Gegenständen.

Mein Fazit: Diablo IVist dasBorderlands 4 Eine Alternative für Spieler, denen Substanz wichtiger ist als Schnickschnack. Hier gibt’s keine sprechenden Waffen – nur einen Haufen Dämonen, einen Build, der sich wie dein eigener anfühlt, und eine Beute-Fabrik, in die man leicht hineingerät, um „noch einen Lauf“ zu machen.

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6. Cyberpunk 2077 [Die beste Alternative zu „Borderlands 4“ für storybasiertes Looting]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Ego-RPG, Open-World, Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 50–120+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen und beim Schießen auf die Tiefe eines Rollenspiels setzen

Cyberpunk 2077 ist zwar kein reiner Looter-Shooter, hat aber genug Gemeinsamkeiten mit Borderlands 4 um sich seinen Platz zu verdienen. Du hast die Waffen, die Extras und eine Welt, die dich mit Beute überschüttet, egal ob du bereit bist oder nicht. Das Die Handlung ist sehr dialoglastig (viel Gerede, viele Entscheidungen), aber wenn die Kugeln fliegen, ist es echt cool.

The Das Build-System ist der Bereich, in dem es am stärksten mit Borderlands 4. Du kannst deinen V in einen unsichtbaren Geist, einen Netrunner, der Gehirne röstet, oder einen wandelnden Panzer mit einer Vorliebe für Schrotflinten verwandeln. Die Beute fühlt sich erst ab der Mitte des Spiels lohnenswert an, und dank der großen Updates lohnen sich nun endlich Beute und Handwerk.

Borderlands ist lauter und noch verrückter. Cyberpunk ist launisch, neonfarben und ernst. Aber der Dopamin-Kick durch einen legendären Drop? Gleiche Sprache, anderer Akzent. Es ist auch eines der Die besten Open-World-Spieleauf meiner Liste.

Pro-Tipp Verteile deine Talente zu Beginn nicht zu dünn. Entscheide dich für einen Kampfstil (Quickhacks, Krit-Waffen oder Nahkampf) und konzentriere dich darauf. Das Umschalten der Talente ist teuer.

Mein Fazit: Cyberpunk 2077steht fürBorderlands Fans, denen es nichts ausmacht, Furzwitze gegen Cyberware-Verschwörungen einzutauschen. Die Schusswechsel sind rasant, die Beute ist besser als zum Start, und die Stadt bietet mehr zu entdecken als Pandora es je tat.

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7. Remnant II [Die beste Soulslike-Variante des Looter-Shooter-Genres]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Looter-Shooter in der Third-Person-Perspektive, Koop, Action-RPG Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games, Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit 40–120+ Stunden Am besten geeignet für Koop-Teams, die eine härtere Herausforderung im Stil von „Dark Souls“ suchen

Remnant II nimmt den Kern des Looter-Shooters und verbindet ihn mit einem Soulslike-Herzen. Freut euch auf harte Gegner, unvorhersehbare WeltenundBosse, die nicht höflich umfallen. Im Koop-Modus lässt sich der Schmerz leichter ertragen, aber auch im Einzelspielermodus ist es ein Nervenkitzel, sich durch eine Zone zu kämpfen und zu sehen, wie ein seltener Drop erscheint, wenn man schon am Ende seiner Kräfte ist.

Im Vergleich zuBorderlands 4, Dieser hier ist gemeiner und launischer. Der Humor ist verschwunden, der Einsatz scheint höher zu sein, und die Beute (auch wenn sie seltener vorkommt) ist tatsächlich von Bedeutung. Jeder Charaktertyp fühlt sich einzigartig an, und wenn man sie mit der richtigen Ausrüstung kombiniert, wird das Spiel von einer Qual zu einem echten Vergnügen. Es steht auf unserer Liste der Die besten Soulslike-Spiele, schließlich.

Pro-Tipp Spiele deine Welten nach Abschluss einer Kampagne erneut durch. Einige der besten Ausrüstungsgegenstände und versteckten Bosse tauchen nur in alternativen Layouts auf.

Mein Fazit: Remnant IIsteht fürBorderlands Fans, die sich einen Kampf wünschen, der es in sich hat. Weniger Geschwätz, mehr Herausforderung und ein Beutesystem, bei dem sich jeder Fund wie ein Sieg anfühlt. Wenn du dir schon mal gewünscht hast, Pandora hätte Bosse, die dir wirklich Angst machen, bist du hier genau richtig.

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8. Warframe [Das beste kostenlose Loot-Grind-Spiel im Stil von Borderlands 4]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Looter-Shooter in der Third-Person-Perspektive, chaotischer Koop-Modus, MMO-Light Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Digital Extremes Durchschnittliche Spielzeit 50–500+ Stunden Am besten geeignet für Geschwindigkeitsfanatiker, die es lieben, mit wahnsinniger Beweglichkeit zu grinden

Warframe is Was passiert, wenn ein Looter-Shooter voll auf Weltraum-Ninja setzt? und entwickelt sich ständig weiter. Es geht rasend schnell – ein Wimpernschlag, und schon ist man am anderen Ende der Karte. Die Beute? Unerschöpflich. Mods, Waffen, Rahmen, Kosmetikartikel – was auch immer man sich nur vorstellen kann. Anfangs mag es sich wie ein zweiter Job anfühlen, aber sobald man weiß, worauf man sich konzentrieren muss, ist es einer der lohnendsten Free-to-Play-Grinds, die es gibt.

Im Vergleich zuBorderlands, Warframe verzichtet zugunsten der schieren Lautstärke auf Humor. Es gibt keinen Claptrap, der schlechte Witze reißt, sondern nur eine absurde Menge an Missionen, Frames und Systemen, die es zu bewältigen gilt. Der Vorteil? Die Builds können hier richtig übertrieben stark werden, und die Entwickler bringen wie am Schnürchen ständig neue Inhalte heraus. Wenn du ein ein fantastisches Koop-Spiel Mit Mech-Ninjas – das ist eure Arena.

Pro-Tipp Versuch nicht, alles auf einmal zu machen. Such dir einen Bereich aus, der dir gefällt, optimiere ihn und konzentriere dich auf die entsprechenden Modifikationen. Wenn du dich zu Beginn zu sehr verzettelst, wirst du schnell überfordert sein.

Mein Fazit: Warframe ist der Marathon Borderlands 4 Das war nie seine Absicht. Wenn du einen Looter-Shooter suchst, der jahrelang Spaß macht, ohne dass die Spielfreude nachlässt, dann ist das hier genau das Richtige. Erwarte nur nicht, dass er dich an die Hand nimmt. Am Anfang wirst du viel googeln müssen.

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9. Deadzone: Rogue [Der beste Roguelite auf einer Raumstation für „Borderlands“-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre FPS-Roguelite, Koop-Sci-Fi-Shooter, actionreiches Spiel mit vielen Aufbauelementen Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Prophecy Games Durchschnittliche Spielzeit 17–30 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf Roguelike-Runs mit präzisem, wiederholbarem Schusswechsel stehen

Deadzone: Rogue ist ein Geheimtipp, den du dir unbedingt ansehen solltest, wenn du nach Spielen suchst, die Borderlands 4. Es tauscht die weiten Wüsten gegen ein beengendes, biomechanisches Raumschiff ein, behält aber den „Kill-Loot-Repeat“-Zyklus bei, der nach wie vor süchtig macht. Die Action ist unglaublich rasant, und dank der Sprint-Mechanik fühlt sich jeder Feuerwechsel wie ein rasender Tanz des Todes an.

Das Wesentliche daran ist das Erhöhen System. Genau wie das Vault-Jäger, kannst du „abgefahrene“ Builds erstellen, die sich durch Horden von Robotern und biologischen Schrecken pflügen. Auch wenn es nicht Claptraps schrägen Humor bietet, sorgt die schiere Vielfalt an Elementar-Perks und Waffenmods für dasselbe „Power-Trip“-Gefühl. Wenn du ein strafferes, fokussierteres Erlebnis suchst, das du mit zwei Freunden spielen kannst, ist dies genau das Richtige.

Pro-Tipp Achte genau auf deine Wichtigste Vorteile. Manche Kombinationen können deinen Schaden um Tausende von Prozent steigern, wenn du deine Rutsch- und Sprünge richtig timest. Wähle nicht einfach wahllos Upgrades aus, sondern finde eine Synergie, die zu deiner Lieblingswaffe passt.

Mein Fazit: Deadzone: Rogue ist eine erstklassige Alternative unter Spielen wie Borderlands 4 Für alle, die tiefgehende Strategieentwicklung ohne den ganzen Open-World-Schnickschnack lieben. Es ist rasant, herausfordernd und belohnt dich für dein aggressives Spiel. Am Anfang wirst du vielleicht oft sterben, aber mit jeder Wiederbelebung fühlst du dich wie ein unaufhaltsamer Weltraumgott.

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10. Risk of Rain 2 [Die beste Roguelike-Variante der „Borderlands“-Formel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Roguelike-Shooter in der Third-Person-Perspektive, Koop-Modus Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2020 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Hoopoo Games, Gearbox Publishing Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden Am besten geeignet für Chaos-Fans, die Spaß an instabilen Builds und skalierendem Wahnsinn haben

Risk of Rain 2 greift den Kern des Looter-Shooters auf und integriert ihn in ein ein großartiges Roguelike-Spiel. Man fängt klein an, mit schwacher Ausrüstung und geringem Schaden – du weißt ja, wie das läuft. Und Spätestens in der zweiten Stunde bist du ein wandelndes Gewitter aus Lasern, Raketen und Chaos. Der Spielablauf macht regelrecht süchtig: töten, plündern, aufsteigen, wieder von vorne. Dank der zufälligen Beute und des steigenden Schwierigkeitsgrades fühlt sich jeder Durchgang frisch an.

Im Vergleich zuBorderlands 4, diese Version ist etwas abgespeckt: keine langen Handlungsstränge, keine riesigen Welten voller Geschwätz, nur enge Arenen und ein Timer, der jedes Zögern bestraft. Auch die Beute wirkt anders – es geht weniger darum, „diese Waffe“ zu finden, sondern vielmehr darum, absurde Synergien zu stapeln, bis das Spiel zu deinen Gunsten kippt.

Pro-Tipp Spielt mit Freunden und hortet keine Gegenstände. Teilt die wichtigsten Gegenstände frühzeitig, damit alle schnell aufsteigen können. Ein egoistischer Spieler macht einen Durchlauf schneller zunichte als jeder Boss.

Mein Fazit: If Borderlands 4 ist ein Roadtrip, Risk of Rain 2 ist eine Achterbahn, die immer schneller wird, bis sie dich aus der Bahn wirft. Perfekt für kurze, risikoreiche Spielrunden, in denen Beute gleichbedeutend mit Macht ist (und zwar schnell).

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11. Reduzieren 2 [Das beste „Borderlands“-Chaos im Mad-Max-Stil]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Ego-Shooter, Open-World, Looter-Lite Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Avalanche Studios, id Software, Bethesda Durchschnittliche Spielzeit 20–50+ Stunden Am besten geeignet für Wer Lust auf pures Chaos und übertriebene Schießereien hat

Reduzieren 2 versetzt dich in eine Wüstenapokalypse mit Waffen, Granaten und genug Explosionen, um jeden Michael-Bay-Film vor Neid erblassen zu lassen. Die Kämpfe sind laut, rasant und brutal, mit Fähigkeiten, die Feuergefechte in pures Chaos verwandeln. Beute ist nicht der Kern des Spielablaufs wie bei Borderlands 4, aberUpgrades, Fähigkeiten und Waffenmodifikationen stillen das gleiche Verlangen nach dem Gefühl, „unaufhaltsam“ zu sein.

Im Vergleich zuBorderlands 4, Reduzieren 2 geht es weniger um Humor als vielmehr um Spektakel. Die Handlung ist wenig einprägsam, die Welt wirkt stellenweise weitläufig und leer, aber Durch die Ödnis zu rennen und zu schießen wird nie langweilig. Es gibt zwar keinen Koop-Modus, aber das chaotische Einzelspieler-Erlebnis ist mehr als genug, wenn man gerne spielt Spiele wieBorderlandsauf eigene Faust.

Pro-Tipp Verbessere zuerst deine Fähigkeiten, bevor du deine Waffen auf das Maximum aufrüstest. Fähigkeiten wie der Wingsuit oder Schockgranaten steigern deine Mobilität und deinen Schaden zu Beginn des Spiels weitaus stärker als reine Feuerkraft.

Mein Fazit: Reduzieren 2ist dasBorderlands– ein Roadtrip, bei dem das Gaspedal durchgedrückt ist. Fans von schweren Geschützen, wilden Kraftreserven und Explosionen überall werden sich hier wie zu Hause fühlen. Auch wenn es weniger Beute gibt, um die man sich den Kopf zerbrechen kann, ist es dennoch ein Wahnsinns-Erlebnis.

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12. Halo Infinite [Der beste Shooter für „Borderlands“-Fans, die Wert auf Präzision legen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Genre Ego-Shooter, Looter-Lite, Open-World-Elemente Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber 343 Industries, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden Am besten geeignet für Wettkampforientierte Spieler, die Wert auf saubere, auf Geschicklichkeit basierende FPS-Kämpfe legen

Halo InfiniteBerufeBorderlands 4 chaotischer Looter-Stil für präzise Schießaction und eine vertraute Science-Fiction-Welt. In dieser Kampagne kannst du weite Gebiete erkunden, gegen die Fraktionen der Allianz und der Verbannten kämpfen und Verbesserungen sammeln, die sich sinnvoll anfühlen, ohne dich mit Zahlen zu überfordern. Der Fortschritt verläuft langsamer als Borderlands, aber jede neue Waffe oder Rüstungsmodifikation hat spürbare Auswirkungen auf den Kampf.

Im Vergleich zuBorderlands 4, es istsauberer, bedächtiger und weitaus taktischer. Der Humor ist größtenteils verschwunden und wurde ersetzt durch Halo’s epischer, fast stoischer Ton. Doch die Open-World-Sandbox ermöglicht es dir, Begegnungen kreativ angehen, und die gelegentlichen Fundstücke experimenteller Waffen sorgen für den richtigen „Beute-Kick“. Der Mehrspielermodus bietet einiges Borderlands– und ähnliche Spielschleifen, bei denen du durch Ereignisse, XP und Herausforderungen dein Arsenal aufstocken kannst.

Pro-Tipp Konzentriere dich in den frühen Open-World-Gebieten darauf, Waffen- und Fahrzeug-Upgrades zu sammeln. Diese verändern deine Kampfstrategie grundlegend, bevor die Gegner im späteren Spielverlauf auftauchen.

Mein Fazit: Halo Infinite ist nicht chaotisch wie Borderlands 4, bietet aber ein fesselndes Ballerspiel mit gerade genug Beute, um die Neugier der Fans zu wecken. Wenn du gerne schießt, mit Charakterkonfigurationen experimentierst und eine Welt magst, die das Erkunden belohnt, dann ist dies genau das Richtige für dich in der HalloUniversum.

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13. Deep Rock Galactic [Der beste Koop-Looter für „Borderlands“-Fans, die Chaos unter der Erde lieben]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Genre Koop-Shooter in der Third-Person-Perspektive, Looter, missionsbasiert Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit 30–150+ Stunden Am besten geeignet für Teams, die auf Koop-Chaos mit einer Mischung aus Bergbau und Schießereien aus sind

Deep Rock Galactic ersetzt knallharte Vault-Jäger durch einen eine Truppe von Zwergen und ein ganzes Arsenal an Waffen, Bohrern und Sprengstoff. Die Missionen sind kurz, aber intensiv: Besiege Horden, sammle Ressourcen, weiche Gefahren aus und überlebe. Die Verfahren zur Gestaltung von Höhlen sorgt dafür, dass die Begegnungen unvorhersehbar bleiben, und jeder Beutefund oder jede Waffenverbesserung fühlt sich verdient an.

Im Vergleich zu den Besten BorderlandsSpiele, es istkleiner im Umfang, aber größer im kooperativen Chaos. Kein Cel-Shading-Chaos und keine albernen NPCs, aber Teamwork ist wichtiger denn je. Alle spielbaren Charaktere haben eine Aufgabe, und das Improvisieren mitten in einer Mission ist unglaublich befriedigend. Das Die Kämpfe sind brutal und doch präzise, und der Beute-Zyklus belohnt wiederholte Durchläufe, ohne dass es sich wie Füllmaterial anfühlt.

Pro-Tipp Nimm immer mindestens einen Ingenieur mit, der Geschütztürme aufstellen kann. Ein gut platzierter Geschützturm kann einen Schwarm von einer unlösbaren Herausforderung in eine bewältigbare Aufgabe verwandeln, besonders bei Missionen mit höherem Schwierigkeitsgrad.

Mein Fazit: Deep Rock Galactickratzt an derBorderlanEs juckt nach einem Koop-Dungeon-Crawler. Die Beute zählt, die Schießereien machen Spaß und das Chaos ist allgegenwärtig. Wenn du „Borderlands“ Wenn du zwar auf Koop-Chaos stehst, aber lieber etwas Intelligenteres unter der Erde entdecken möchtest, ist das hier genau das Richtige für dich.

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Mein Gesamtfazit zu Spielen wie Borderlands 4

Wenn du schon vor der Eröffnung des nächsten Vaults auf der Suche nach dem nächsten großen Nervenkitzel bist, findest du hier unsere Liste mit Spielen wie Borderlands 4 bietet für jeden Spielertyp etwas. Diese Titel fangen den Zauber des „Loot-and-Shoot“-Zyklus ein und verleihen dem Genre im Jahr 2026 gleichzeitig ihre ganz eigene Note.

Am besten für Fantasy-Chaos → Tiny Tinas Wunderwelten . Dieser Titel kommt der Originalserie am nächsten, da er die klassische Formel um Zaubersprüche und Tischspiel-Humor erweitert.

. Dieser Titel kommt der Originalserie am nächsten, da er die klassische Formel um Zaubersprüche und Tischspiel-Humor erweitert. Am besten für den endlosen Grind → Destiny 2 . Es bietet das ausgefeilteste Ballerspiel der Branche und ein soziales System, das dich Hunderte von Stunden lang fesseln wird.

. Es bietet das ausgefeilteste Ballerspiel der Branche und ein soziales System, das dich Hunderte von Stunden lang fesseln wird. Am besten für aggressive Spielweisen geeignet → Ausgestoßene . Dieses Spiel zwingt dich dazu, wie ein Verrückter zu spielen, denn du heilst dich nur, wenn du deinen Gegnern massiven Schaden zufügst.

. Dieses Spiel zwingt dich dazu, wie ein Verrückter zu spielen, denn du heilst dich nur, wenn du deinen Gegnern massiven Schaden zufügst. Am besten für taktische Tiefe → Tom Clancys The Division 2 . Hier werden die Witze gegen eine realistische, düstere Kulisse eingetauscht, in der Deckung und Positionierung mehr zählen als reines Glück.

. Hier werden die Witze gegen eine realistische, düstere Kulisse eingetauscht, in der Deckung und Positionierung mehr zählen als reines Glück. Ideal für alle, die nach Beute gieren → Diablo IV. Hier werden Waffen durch Magie ersetzt, doch dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere ist das „Nur noch ein Durchgang“-Gefühl genau dasselbe wie bei Pandora.

Du musst nicht darauf warten, dass Gearbox ein neues Meisterwerk veröffentlicht, um hochwertige Action zu genießen. Wähle einen Weg, der zu deinem Stil passt, denn diese Spiele wie Borderlands 4 ist genau das Richtige für jeden Beute-hungrigen Söldner.

Häufig gestellte Fragen