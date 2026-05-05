16 Spiele wie „Baldur’s Gate 3“, die dich die ganze Nacht wach halten werden

Wenn du nach Spielen suchst, die Baldur’s Gate 3, dann bist du hier genau richtig. Du suchst wahrscheinlich nach vielschichtigen Geschichten und Begleitern, die tatsächlich auf jede deiner Handlungen reagieren.

In dieser Zusammenstellung stehen Rollenspiele im Mittelpunkt, in denen deine Entscheidungen die Welt um dich herum prägen: Jedes einzelne davon besticht durch Tiefe und hohen Wiederspielwert, die dich auf Trab halten werden.

Ich habe mir diese Titel genauer angesehen, um herauszufinden, wie sie mit der Handlungsentwicklung und der Freiheit der Spieler umgehen. Also, stell deine Gruppe zusammen und tauche ein. Sie werden dich genauso fesseln und dich daran erinnern, warum Rollenspiele immer etwas Besonderes sind.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Baldur’s Gate 3“

Was zeichnetBaldur’s Gate 3 Das Besondere daran ist nicht nur der rundenbasierte Kampf oder die magische Welt. Nein, es ist die Art und Weise, wie es gibt dir die Möglichkeit, deine eigene Geschichte zu schreiben, wo jede Entscheidung dein Schicksal bestimmt. Suchst du nach dem nächsten großartigen Rollenspiel, das fesselnde Handlungsstränge, schachähnliche Kämpfe und unvergessliche Charaktere vereint? Dann bist du hier genau richtig.

Werfen wir einen kurzen Blick auf unsere fünf besten Spiele, die euch garantiert fesseln werden – jedes einzelne ist ein absoluter Hit für alle, die in fesselnde, entscheidungsbasierte Rollenspiele vertieft sind.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (2017) – Ein taktisches, auf Entscheidungen basierendes Rollenspiel von denselben Entwicklern wie BG3. Pillars of Eternity II: Deadfire (2018) – Ein tiefgründiges, gruppenbasiertes CRPG, das in einer Fantasy-Welt mit Piraten-Thematik spielt. Clair Obscur: Expedition 33 (2025) – Ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem du eine Rebellengruppe durch eine von der Belle Époque inspirierte Welt führst, um der „Paintress“ entgegenzutreten.

Bei diesen Meisterwerken des RPG-Genres dreht sich alles um fesselnde Geschichten, Entscheidungen, die deinen Charakter prägen, und faszinierende Welten, die du gar nicht mehr verlassen möchtest. Lust auf mehr? Tauche tiefer ein mit unserer umfassenden Liste der besten Spiele, die ähnlich sind wie Baldur’s Gate 3!

Die 16 besten Spiele ähnlich wie „Baldur’s Gate 3“ im Jahr 2025

Ich wette, du kannst es kaum erwarten, ein weiteres Rollenspiel zu spielen, das dir den Nervenkitzel von tiefgehendem Rollenspiel, taktischen Kämpfen und einer Welt bietet, die auf jeden deiner Schritte reagiert, genau wie BG3. Nun, es wird dich freuen zu hören, dass es noch eine ganze Reihe weiterer Spiele gibt, die denselben Zauber versprühen. Denk an alles Mögliche – von rundenbasierten Kämpfen und komplexen Charakterbeziehungen bis hin zu weitläufigen Geschichten, die von jeder deiner Entscheidungen abhängen.

Hier sind Videospiele, die das Wesentliche von Baldur’s Gate 3, von denen jedes seine ganz eigene Interpretation von entscheidungsorientierten Erzählungen, taktischer Kriegsführung und kreativem Spieldesign bietet. Tauchen wir ein!

1. Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition [Das beste taktische Party-RPG im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Larian Studios Verlag Larian Studios, Bandai Namco Entertainment Metacritic-Bewertung 92

ZuvorLarian Studios bescherte uns das epische Baldur’s Gate 3, da hatten sie die RPG-Szene bereits mit Divinity: Original Sin 2. Und ganz ehrlich? Es stiehlt immer noch allen die Show als eines der Open-World-Spiele der Spitzenklasseverfügbar.

Stell dir Folgendes vor: Du befindest dich in einem Universum, in dem praktisch alles und jeder auf jede deiner Bewegungen achtet. NPCs nehmen alles wahr, was du tust, die Umgebung unterstützt dich im Kampf, und deine Rasse, deine Klasse und sogar deine Stimmung können den Verlauf von Gesprächen beeinflussen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Divinity: Original Sin 2 besticht durch eine interaktive Welt und rundenbasierte Kämpfe, die Kreativität und Strategie belohnen. Jede Entscheidung wirkt sich auf Dialoge, Kämpfe und die Erkundung aus, was jeden Durchgang zu einem einzigartigen Erlebnis macht.

Apropos Kämpfe: Die rundenbasierten Gefechte dieses Spiels lassen dir viel Spielraum für Kreativität, was Zaubersprüche, die Aufstellung deiner Truppen und die Interaktion mit der Umgebung angeht. Wenn du ein RPG-Fan bist, der es liebt, sich mit anderen für ein Abenteuer zusammenzuschließen, ist der Koop-Modus einfach sensationell. Aber hey, nur zur Vorwarnung: Es kann passieren, dass deine Kumpels dich am Ende in Brand stecken.

Mein Fazit:Dies ist ein Meisterwerk des taktischen Rollenspiel-Designs, perfekt für Spieler, die komplexe Gruppenmechaniken und strategisches Gameplay lieben.

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2. Pillars of Eternity II: Deadfire [Die beste CRPG-Alternative zu „Baldur’s Gate 3“ auf hoher See]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Obsidian Entertainment Verlag Gegen das Böse Metacritic-Bewertung 88

Hast du Lust auf ein Rollenspiel mit detailreichen Geschichten, faszinierenden Charakteren und spannenden Kämpfen? Pillars of Eternity II: Deadfire ist all das und noch viel mehr. Stell es dir so vor: Baldur’s Gate 3 auf hoher See – statt einer Invasion der Mind Flayer jagt man einen abtrünnigen Gott durch einen riesigen, von Inseln übersäten Archipel.

Obsidian Entertainment hat das CRPG-Rezept mit einer Prise maritimem Flair aufgepeppt. Übernimm das Ruder deines eigenen Schiffes, stelle eine bunt zusammengewürfelte Crew aus Abenteurern zusammen und halte das Schicksal einer ganzen Region buchstäblich in deinen spielversierten Händen. Dank der verzweigenden Handlungsstränge und der reaktionsfreudigen Welt wird jeder Durchlauf zu einer einzigartigen Reise.

Warum wir uns dafür entschieden haben Deadfire besticht durch ein weitläufiges Archipel, verzweigte Handlungsstränge und von Begleitern geprägte Dramatik. Dank strategischer Kämpfe und Seeerkundungen haben die Spieler die volle Kontrolle über ihre Reise.

Der Kampf ist eine flexible Mischung aus Echtzeit mit Pausen und einem vollständig rundenbasierten Modus, wodurch er sich perfekt eignet für Baldur’s Gate 3 Fans, die strategische Kämpfe lieben. Und vergessen wir nicht die Begleiter, die mit komplexen Hintergründen, Rivalitäten und möglichen Verratsmomenten aufwarten – denn was wäre ein Rollenspiel schon ohne das gute alte Drama innerhalb der Gruppe?

Wenn du ein gut geschriebenes Fantasy-Rollenspiel liebst, das voller schwieriger Entscheidungen steckt, sollte „Deadfire“ auf deiner „Must-Play“-Liste stehen. Mach dich einfach auf einige schwierige Entscheidungen während deiner Reise gefasst.

Mein Fazit:Für RPG-Fans, die sich nach Freiheit, taktischen Entscheidungen und einer fesselnden Geschichte sehnen, Deadfire ist eine unverzichtbare Erfahrung.

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3. Clair Obscur: Expedition 33 [Die beste Indie-CRPG-Entdeckung im Stil von „Baldur’s Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Sandfall Interactive Verlag Kepler Interactive Metacritic-Bewertung 92

Clair Obscur: Expedition 33 zeichnet sich als Science-Fiction-Rollenspiel aus, das klassisches Rollenspiel mit tiefgreifenden erzählerischen Entscheidungen verbindet. Es spielt in einem fernen Sonnensystem und versetzt die Spieler in eine geheimnisvolle Alien-Expedition, bei der jede Entscheidung das Schicksal ihrer Crew und der Planeten, die sie erkunden, beeinflusst.

Als ich ins Spiel einstieg, fiel mir sofort auf, wie entscheidend meine Entscheidungen waren. Der Kampf verbindet rundenbasierte Strategie mit Echtzeit-Modifikatoren, die es mir ermöglichen, Positionierung, Fähigkeiten und Umgebungseffekte zu steuern, um maximale Wirkung zu erzielen.

Das Erkunden macht Spaß, denn jeder Planet birgt Geheimnisse, verborgene Geschichten und Überraschungen für aufmerksame Beobachter. Das Spieltempo schafft einen guten Ausgleich zwischen spannenden Kämpfen und erzählerischen Momenten, und auch wenn sich manche Bereiche optisch wiederholen, fesselt mich die Geschichte weiterhin.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hell-Dunkel verbindet Erkundung, Charakterauswahl und herausfordernde Kämpfe in einer geheimnisvollen Science-Fiction-Welt. Taktisches Denken und ein storybasiertes Gameplay belohnen deine sorgfältige Planung.

Die Grafik ist gestochen scharf und ausgefeilt, mit fremdartigen Landschaften, die lebendig und einzigartig wirken. Dynamische Beleuchtung und detailreiche Texturen bereichern sowohl die Kämpfe als auch die Erkundung, während der Soundtrack für Spannung und Ehrfurcht sorgt. Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen filmreifen Momenten und der Freiheit einer offenen Welt und vermittelt den Spielern ein Gefühl von Weite und Eintauchen in die Spielwelt, das nur wenige Science-Fiction-RPGs erreichen.

Mein Fazit:Hell-Dunkelist ideal für Spieler, die ein CRPG im kleineren Rahmen mit einer faszinierenden Hintergrundgeschichte und fesselnder Strategie suchen.

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4. Disco Elysium – The Final Cut [Die beste storybasierte RPG-Alternative zu Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Plattformen PC (Windows, macOS), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler ZA/UM Verlag ZA/UM Metacritic-Bewertung 89

Nur um das klarzustellen, Disco Elysium ist kein gewöhnliches Rollenspiel. Es gibt darin keine Schwerter, keine Zaubersprüche und keine wilden Drachen. Was es jedoch bietet, ist eines der fesselndsten Rollenspielerlebnisse, das man je erleben kann.

Du spielst einen Detektiv mit schwerer Amnesie (und einem möglicherweise noch schlimmeren Alkoholproblem), der versucht, einen Mord in der zerfallenden Stadt Revachol aufzuklären. Doch hier kommt die Wendung: Deine Fähigkeiten sind nicht nur Werte; sie sprechen zu dir. Vielleicht gerät deine Logik mit deiner Empathie in Konflikt oder deine Drama-Fähigkeit drängt dich dazu, wilde Lügen zu erfinden. Es ist, als würde in deinem Kopf eine chaotische Party widersprüchlicher Gedanken stattfinden, fast so, als würdest du gleichzeitig mit Lae’zel und Astarion streiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Disco Elysium Der Schwerpunkt liegt auf dem Dialog und einer Welt, die auf deine Werte reagiert. Das Erzählen der Geschichte und die Entscheidungen stehen im Mittelpunkt, ohne dass Kämpfe davon ablenken.

Hier gibt es kein einfaches „Gewinnen“ oder „Verlieren“ – nur erstklassiges Rollenspiel. Disco Elysium’s Das frei gestaltbare Storytelling und eine Welt, die auf jede deiner Handlungen reagiert, machen es zu einem der besten Open-World-Videospiele für alle, die in den Spielablauf eintauchende, auf Entscheidungen basierende Geschichten lieben.

Mein Fazit:Disco Elysium ist ein absolutes Muss für RPG-Fans, denen narrative Tiefe, Rollenspielfreiheit und komplexe moralische Entscheidungen besonders wichtig sind.

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5. Dragon Age: Origins [Das beste klassische Fantasy-Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC (Windows, macOS), PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Entwickler BioWare Verlag Electronic Arts Metacritic-Bewertung 86

Dieses Dark-Fantasy-Rollenspiel ist ein wahres Meisterwerk der Erzählkunst und bietet dir eine spannende Gruppendynamik sowie Entscheidungen, die die Welt prägen und dir noch lange nach dem Beenden des Spiels im Gedächtnis bleiben werden.

Als Grauer Wächter bist du der legendäre Held, der die Verderbnis aufhalten muss – einen monströsen Angriff, der das Land Ferelden bedroht. Doch bei deiner Mission geht es nicht nur darum, die Darkspawn zu bekämpfen. Du schmiedest auch Allianzen, weichst politischen Hinterhältigkeiten aus und triffst Entscheidungen über Leben und Tod, die darüber entscheiden, wer den Thron besteigt. Genau wie in Baldur’s Gate 3… deine Entscheidungen haben große Auswirkungen. Ein falsches Wort oder ein unpassender Verrat können die Handlung völlig auf den Kopf stellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ursprünge besticht durch Entscheidungen mit hohen Einsätzen, politische Intrigen und tiefgehende Interaktionen zwischen den Fraktionen. Taktische Kämpfe und Entscheidungen mit weitreichenden Folgen sorgen dafür, dass die Spieler in jedem Szenario voll und ganz bei der Sache bleiben.

In Ursprünge… deine Gefährten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Vom launischen Alistair bis zur schlagfertigen Morrigan – jeder Begleiter hat seine eigene Geschichte und reagiert auf deine Entscheidungen. Außerdem belohnt das taktische Pausen- und Spielsystem kluge Planung, sodass jeder Kampf zu einer gedanklichen Herausforderung wird und nicht nur zu einem Reflex-Test.

Wenn Sie ein Fan der Mischung aus fesselnder Erzählung und raffinierten Kämpfen in Baldur’s Gate 3, Dragon Age: Origins wird sich wie eine Heimkehr anfühlen.

Mein Fazit:Ursprüngeist ideal für Fans klassischer Fantasy-Rollenspiele, die strategische Kämpfe und eine auf Gruppen basierende Erzählweise suchen.

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6. Cyberpunk 2077 [Die beste futuristische RPG-Alternative zu Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Plattformen PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia Erscheinungsjahr 2020 Entwickler CD Projekt Red Verlag CD Projekt Metacritic-Bewertung 86

Okay, es ist zwar keine Fantasy, aber hör mir mal zu – wenn das, was du an Baldur’s Gate 3 war das vom Spieler bestimmte Storytelling, die bedeutungsvollen Entscheidungen und die facettenreichen Interaktionen zwischen den Charakteren, dann Cyberpunk 2077 sollten Sie im Auge behalten.

Das Spiel entführt dich in das neonbeleuchtete Labyrinth von Night City und bietet dir ein Rollenspielerlebnis der besonderen Art. Auch wenn es Action aus der Ego-Perspektive dem rundenbasierten Kampf vorzieht, bleibt das tiefgehende Rollenspielerlebnis erhalten. Jeder deiner Schritte – sei es ein zwangloses Gespräch, ein Kampf oder die Planung einer Mission – hinterlässt Spuren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cyberpunk 2077 versetzt die Spieler mit tiefgehenden Charakterinteraktionen und verzweigten Handlungssträngen mitten in Night City. Jede Entscheidung wirkt sich auf das Geschehen in der Stadt und das Leben ihrer Bewohner aus.

Cyberpunk 2077 strotzt nur so vor Charakteren, die dir noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Von der rebellischen KI Johnny Silverhand (hey, das ist Keanu Reeves!) bis hin zu den unzähligen NPCs, deren Schicksal in deinen Händen liegt.

Wenn es dir also riesigen Spaß gemacht hat, wichtige Entscheidungen zu treffen und in fesselnde Welten einzutauchen in Baldur’s Gate 3, dann schnall dich an! Es erwartet dich ein ganz neues Universum in Spiele wieCyberpunk 2077, das ein ebenso spannendes RPG-Erlebnis verspricht.

Mein Fazit:Cyberpunk 2077 ist ideal für RPG-Fans, die sich für fesselnde Welten, unvergessliche Charaktere und Entscheidungen mit weitreichenden Folgen begeistern.

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7. Pathfinder: Königsmacher – Definitive Edition [Das beste Königreichsbau-CRPG im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Owlcat Games Verlag Deep Silver, Knights Peak Interactive Metacritic-Bewertung 74

Wenn du von der fesselnden Handlung und den taktischen Kämpfen in Baldur’s Gate 3, das wird dir gefallen Pathfinder: Königsmacher. Inspiriert von diesen klassischen Tischspielen der alten Schule ist es zweifellos eines der Die besten RPG-Spiele für Spieler, die sich nach einer umfassenden Charakteranpassung und strategischen Kämpfen sehnen.

Das Spiel spielt im weitläufigen Universum von Golarion, Königsmacherlegt das Schicksal deines Abenteurers in deine Hände. Deine Entscheidungen bestimmen nicht nur deinen Weg, sondern können auch die Zukunft eines ganzen Königreichs beeinflussen. Ja, du darfst über dein Land herrschen, dich in der Politik und bei Bündnissen zurechtfinden und sogar gelegentliche Aufstände bewältigen. Klingt ein bisschen anstrengend? Möglicherweise. Aber es ist auch unglaublich befriedigend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pathfinder: Königsmacher zeichnet sich durch strategisches Königreichsmanagement und taktische Kämpfe aus. Die getroffenen Entscheidungen beeinflussen sowohl den Fortschritt der Gruppe als auch das Schicksal des Reiches.

Der Kampf kann auf zwei Arten ausgetragen werden: in Echtzeit mit Pausenfunktion oder rundenbasiert – ideal für alle, die auf der Suche nach Spielen wie Baldur’s Gate 3 mit denselben taktischen Auseinandersetzungen. Außerdem sorgt die sich ständig verändernde Handlung des Spiels dafür, dass deine Reise bei jedem Durchspielen einzigartig ist. Denk also daran: Deine Entscheidungen haben Konsequenzen, und diese könnten dich später vielleicht überraschen.

Mein Fazit:Königsmacherist ein lohnendes CRPG für Spieler, die an tiefgehenden Spielmechaniken und Entscheidungen, die die Welt beeinflussen, Freude haben.

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8. Solasta: Die Krone des Magisters [Die beste taktische D&D-RPG-Alternative zu „Baldur’s Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Taktische Abenteuer Verlag Taktische Abenteuer Metacritic-Bewertung 77

Mach dich bereit für ein echtes D&D Erlebnis! Dieser Titel enthält Würfelwürfe für jede wichtige Aktion und ist eine originalgetreue Adaption des 5. Auflage Grundregeln und Kämpfe, die eine kluge Positionierung und den kreativen Einsatz von Zaubersprüchen erfordern.

Im Gegensatz zuBG3, Solasta versucht nicht, eine emotionale, filmische Geschichte zu erzählen – hier dreht sich alles um taktisches Geschick und Rollenspielfreiheit. Du stellst eine ganze Gruppe von Grund auf zusammen, wählst aus einer Vielzahl von D&D-Klassen und -Rassen aus und begibst dich dann auf ein großes Abenteuer voller Dungeon-Erkundungen, politischer Intrigen und spannender Kämpfe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Solasta übernimmt die Regeln von D&D 5E originalgetreu und legt den Schwerpunkt auf taktische Positionierung, Würfelwürfe und Zauberstrategien. Vertikalität und Kartendesign sorgen für dynamische Kämpfe.

Der wahre Reiz von Solasta liegt in der Vertikalität – Gegner thronen auf hohen Felsvorsprüngen, Schatten verbergen Gefahren, und Flugzauber oder Sprünge können das Schlachtfeld komplett verändern. Das ist rundenbasierter Kampf vom Feinsten, der Spieler belohnt, die mehrere Züge im Voraus planen.

Für Fans vonBG3’s tiefgehendes taktisches Gameplay und würfelbasierte Entscheidungsfindung, Solasta: Die Krone des Magisters ist ein echtes Juwel. Es gibt hier zwar keine Liebesgeschichten oder dramatische Konflikte auf Partys, aber wenn du ein D&D-Rollenspiel suchst, das sich streng an die Regeln hält, ist dieser Titel einen Blick wert.

Mein Fazit:Solasta ist ideal für Fans von Tabletop-Rollenspielen, die auf der Suche nach reinem taktischem Gameplay mit authentischen D&D-Mechaniken sind.

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9. Wasteland 3 [Das beste postapokalyptische taktische Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Entwickler inXile Entertainment Verlag Deep Silver Metacritic-Bewertung 85

Stell dir ein Spiel vor, in dem Baldur’s Gate 3’s Geschichtenerzählen verschmilzt mit einer postapokalyptischen Kulisse und ersetzt Magie durch Feuerkraft – willkommen bei Wasteland 3! Dieses strategische Rollenspiel verbindet tiefgehendes Rollenspiel, weitreichende Entscheidungen und rundenbasierte Kämpfe zu einem spannenden Abenteuer.

Stell dir vor, du befindest dich in einem dystopischen, vom Krieg zerrütteten Colorado und führst ein Team von Desert Rangers an, das den Auftrag hat, den Frieden wiederherzustellen – oder Chaos zu stiften. Ähnlich wie BG3Deine Entscheidungen prägen nicht nur deine eigene Geschichte, sondern verändern die gesamte Spielwelt. Wirst du dich einem grausamen Kriegsherrn anschließen, um zu überleben? Eine Stadt opfern, um eine andere zu retten? Deine treuen Freunde für ein höheres Ziel hintergehen? Jede Entscheidung ist schwierig, jede Gruppe hat ihre eigenen Motive, und die Folgen sind unvermeidlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wasteland 3 verbindet strategische rundenbasierte Kämpfe mit storybasierten Entscheidungen in einer postapokalyptischen Welt. Jede Entscheidung wirkt sich auf dein Team und die Spielwelt aus.

Die Kämpfe finden in tiefgehenden, taktischen, rundenbasierten Gefechten statt, in denen es entscheidend darauf ankommt, wie geschickt du Deckung, Positionierung und Teamwork einsetzt, um den Gegner zu besiegen. Wasteland 3 verabschiedet sich von der Fantasiewelt und ersetzt sie durch eine düstere, aber komische postapokalyptische Landschaft voller exzentrischer Charaktere, tödlicher Roboter und ethisch fragwürdiger Missionen.

Mein Fazit:Wasteland 3 ist ideal für RPG-Fans, die anspruchsvolle Entscheidungen, taktische Kämpfe und moralisch komplexe Geschichten mögen.

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10. Die Outer Worlds [Das beste Science-Fiction-RPG mit Entscheidungsfreiheit im Stil von „Baldur’s Gate 3“]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Obsidian Entertainment Verlag Privater Bereich Metacritic-Bewertung 85

Wenn du ein Fan von „Erlebe dein eigenes Abenteuer“-Spielen mit charmanten Begleitern bist und die Chance hast, ein Held zu sein (oder auch nicht), dann Die Outer Worlds ist das perfekte Spiel für dich. Dieses Ego-Rollenspiel spielt in einer lebhaften, augenzwinkernden Science-Fiction-Welt, in der Großkonzerne das Sagen haben und ethische Grundsätze … sagen wir mal … flexibel ausgelegt werden.

Hier erwacht ihr aus einem langen Schlaf und stellt fest, dass ihr euch mitten im Halcyon-System befindet. Dies ist ein Ort, an dem zwielichtige Megakonzerne das Sagen haben und Angestellte nur Schachfiguren sind. Wie spielt ihr? Als Held, als Unberechenbarer oder als Ja-Sager des Konzerns? Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Deine Chat-Entscheidungen bestimmen alles, von deinem Verhältnis zu deinem Team bis hin dazu, was mit ganzen Planeten geschieht, wenn das Spiel endet. Deine Kumpels in diesem Spiel, genau wie in BG3, sind vielschichtige Charaktere mit ihren eigenen Geschichten, Missionen und einem unerschöpflichen Vorrat an schlagfertigen Antworten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Outer Worlds zeichnet sich durch verzweigte Handlungsstränge, einschneidende Entscheidungen und unvergessliche Begleiter aus. Die Spieler bestimmen durch Dialoge und Entscheidungen das Schicksal des Halcyon-Systems.

Das Spiel verbindet gekonnt Ego-Shooter-Elemente mit RPG-Elementen und bietet dir die Freiheit, auf vielfältige Weise zu spielen – vielleicht hast du Lust auf Hacken, Überredungskunst oder ganz klassisches Schießen. Wenn dir Baldur’s Gate 3 wegen seiner unendlichen Auswahlmöglichkeiten und seiner fesselnden Handlung, dann Die Outer Worlds ist einer der Top-Titel, um dein Verlangen nach Rollenspielen zu stillen.

Mein Fazit:Die Outer Worlds ist eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, die Freiheit, facettenreiche Geschichten und von Entscheidungen geprägte RPG-Abenteuer schätzen.

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11. Icewind Dale: Enhanced Edition [Die besten klassischen Dungeon-Crawler im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Beamdog Verlag Atari, Beamdog, Skybound Games Metacritic-Bewertung 80

Wenn du nicht genug davon bekommen kannst Dungeons & Dragons Stimmung, dann solltest du dir unbedingt Icewind Dale: Enhanced Edition. Dieses Spiel entführt dich in eine magische, eiskalte Welt – perfekt für alle, die klassische Dungeon-Erkundungen und Kämpfe lieben.

Im Gegensatz zuBG3’s komplexe Handlung, Icewind Dale Hier dreht sich alles um Kampf und Abenteuer. Es gibt weniger dramatische Liebesgeschichten und dafür mehr epische Kämpfe gegen Frosttrolle und Gedankenpeiniger.

Diese aktualisierte Version der 2000 Das Original bietet verbesserte Grafik, eine benutzerfreundliche Oberfläche und sogar einen Koop-Multiplayer-Modus, sodass du gemeinsam mit deinen Freunden Dungeons erkunden kannst. Das Kampfsystem belohnt diejenigen, die gerne strategisch vorgehen und ihre Zaubersprüche präzise einsetzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Icewind Dale Der Schwerpunkt liegt auf taktischen Kämpfen und der Erkundung von Dungeons, was den Spielern anspruchsvolle Begegnungen und spannende Kämpfe bietet. Dank verbesserter Grafik und Koop-Unterstützung bleibt das klassische RPG-Erlebnis immer wieder frisch.

Wenn ein klassisches Rollenspiel, bei dem Kampf und Erkundung im Vordergrund stehen, genau dein Ding ist, Icewind Dale: Enhanced Edition ist genau das Richtige für dich. Es bietet vielleicht nicht ganz so viel ausgelassene Unterhaltung, aber seine D&D-Wurzeln, die intensiven Kämpfe und das fesselnde Universum machen es zu einem absoluten Juwel für jeden eingefleischten RPG-Fan.

Mein Fazit:Icewind Dale ist ideal für Fans von D&D-Dungeon-Crawlern, denen Strategie, Gruppenmanagement und intensive Kämpfe wichtiger sind als narrative Tiefe.

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12. Expeditionen: Rom [Das beste historische taktische Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Logic-Künstler Verlag THQ Nordic Metacritic-Bewertung 80

Dieses Spiel verleiht historischen Rollenspielen eine ganz neue Note – mit einer Mischung aus rundenbasierter Taktik, fesselnden Geschichten und pikanten politischen Skandalen. Hier schlüpfst du in die Sandalen eines jungen, unerfahrenen römischen Feldherrn und übernimmst die Führung in blutigen Schlachten und Machtkämpfen im Herzen der Antike.

Was machtExpeditionen: Rom Was macht es so unwiderstehlich? Es ist eine reizvolle Mischung aus Kriegsstrategie, detailliertem Rollenspiel und großen, lebensverändernden Entscheidungen. Du wirst deine Legionen zum Sieg führen, einflussreiche Anführer um den Finger wickeln und dich mit deinen treuen Gefährten anfreunden. Und das Tüpfelchen auf dem i – du bist derjenige, der das Schicksal Roms bestimmt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Expeditionen: Rom verbindet strategische rundenbasierte Kämpfe mit entscheidenden Handlungsentscheidungen in einer Kulisse des antiken Roms. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen sowohl den Kampfverlauf als auch politische Entwicklungen im gesamten Reich.

Die Kämpfe sind rundenbasiert und so konzipiert, dass sie die scharfsinnigsten Strategen belohnen. Deine Soldatenkameraden sind nicht nur Schachfiguren auf einem Brett. Sie sind vollwertige Charaktere mit ihren eigenen Eigenheiten, Quests und der Fähigkeit, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen – ganz ähnlich wie deine Crew in BG3.

Für alle Spieler, die sich gerne in eine vielschichtige Geschichte vertiefen, eine gute strategische Herausforderung genießen und Spaß an Geschichte haben, Expeditionen: Rom ist ein Schatz, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

Mein Fazit:Expeditionen: Rom ist ideal für RPG-Fans, die historische Schauplätze, strategische Tiefe und verzweigte Handlungsstränge mit weitreichenden Konsequenzen schätzen.

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13. Neverwinter Nights: Enhanced Edition [Das beste D&D-Multiplayer-Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Beamdog Verlag Infogrames Metacritic-Bewertung 63

Wenn du es liebst, in die fesselnde Welt von Dungeons & Dragons, dann mach dich bereit für Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Dieses Remake des Klassikers von 2002 ist Ihre Eintrittskarte zu einem spektakulär unverfälschten und authentischenD&Ddigitale Fahrt.

Die Handlung spielt in den Vergessenen Reichen, genau wie BG3Du schlüpfst in die Rolle eines individuell anpassbaren Helden, der sich auf eine monumentale Reise begibt, gegen Kreaturen kämpft, Zaubersprüche wirkt und Geheimnisse aufdeckt. Lust auf strategische Kämpfe? Das Echtzeit-Kampfsystem mit Pausenfunktion ist genau das Richtige für dich! Träumst du davon, deinen eigenen Charakter zu gestalten? Mit den Regeln der 3. Edition von D&D kannst du genau das tun – vom hinterhältigen Schurken bis zum magischen Zauberer: Es liegt ganz in deiner Hand.

Warum wir uns dafür entschieden haben Neverwinter Nights bietet umfassende Charakteranpassung und strategische Kämpfe in den Vergessenen Reichen. Dank Multiplayer- und Mod-Unterstützung erwarten dich endlose Abenteuer jenseits der Hauptgeschichte.

Das Wunderbare an Neverwinter NightsDas Besondere daran ist jedoch die lebhafte Multiplayer-Szene und die florierende Mod-Community. Die Enhanced Edition aktualisiert nicht nur die Grafik, sondern trägt auch dazu bei, dass die von Spielern erstellten Mods weiterhin florieren. Mach dich also bereit für endlose, von Fans geschaffene Abenteuer jenseits der Hauptgeschichte.

Auch wenn es vielleicht nicht den filmischen Glanz von Baldur’s Gate 3, seine Vielseitigkeit, Flexibilität und die unbegrenzten Möglichkeiten zur Erstellung individueller Inhalte machen Neverwinter Nights Ein wahr gewordener RPG-Traum.

Mein Fazit:Neverwinter Nights ist eine gute Wahl für Spieler, die D&D-Rollenspiele im Tabletop-Stil und benutzerdefinierte Inhalte mit dauerhaftem Multiplayer-Spielspaß mögen.

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14. Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut [Das beste taktische Cyberpunk-Rollenspiel im Stil von „Baldur’s Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux) Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Hirngespinste Verlag Hirngespinste Metacritic-Bewertung 87

Stell dir vor, du würdest die Tiefen von „Baldur’s Gate 3“ Rollenspiel und epische Kämpfe – nur dass diesmal Ritter und Drachen einem Cyberpunk-Universum weichen, in dem Magie und Technik Hand in Hand gehen. Shadowrun: Dragonfall ist ein Rollenspiel im Retro-Stil, das auf brillante Weise durchdachte rundenbasierte Taktik, eine Geschichte, in der deine Entscheidungen zählen, und eine Cyberpunk-Welt vereint, die du so schnell nicht vergessen wirst.

Wir springen in das Berlin der Zukunft, wo Großkonzerne die Fäden ziehen, kybernetische Upgrades zur Normalität geworden sind und Magie längst nicht mehr nur in Märchen vorkommt. Du schlüpfst in die Rolle eines Shadowrunners – eines abtrünnigen Söldners, der riskante Aufträge ausführt und eine Verschwörung aufdeckt, die groß genug ist, die Welt ins Wanken zu bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Shadowrun: Dragonfall verbindet rundenbasierte Taktik mit Cyberpunk-Storytelling. Die Fähigkeiten deiner Gruppe, moralische Entscheidungen und Interaktionen bestimmen den Ausgang der Ereignisse in einer komplexen, futuristischen Welt.

Die Kämpfe? Oh, das ist ein wahres Feuerwerk an strategischen rundenbasierten Kämpfen, bei denen Schwertkämpfe, Zaubersprüche und Schießereien miteinander vermischt werden, sodass sich jeder Kampf wie ein kniffliges Rätsel anfühlt. Und genau wie in Baldur’s Gate 3Du bist nicht allein – deine Gruppenmitglieder bringen ihre eigenen Fähigkeiten, Hintergründe und moralischen Grundsätze mit; das sorgt für spannende Begegnungen und überraschende Wendungen.

Wenn Geschichten, in denen du selbst entscheiden kannst, und knifflige taktische Kämpfe deine Lieblingselemente in Rollenspielen sind, dann Shadowrun: Dragonfall ruft nach dir.

Mein Fazit:Drachensturzist ideal für Fans strategischer Rollenspiele, die taktische Kämpfe, verzweigte Handlungsstränge und Cyberpunk-Flair suchen.

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15. Tyrannei [Das beste moralisch komplexe Rollenspiel im Stil von „Baldur’s Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux) Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Obsidian Entertainment Verlag Paradox Interactive Metacritic-Bewertung 80

In den meisten Rollenspielen schlüpfst du zunächst in die Rolle des Helden, aber Tyranneidreht den Spieß um – hier schlüpfst du in die Rolle eines Agenten eines bösen Herrschers und setzt dessen Herrschaft über ein vom Krieg zerrüttetes Land durch. Wenn du den Nervenkitzel genossen hast, dich vor dem zu fürchten, was in den moralischen Grauzonen von Baldur’s Gate 3 lauern könnte, Tyranneiversetzt einem noch mehr Schauer über den Rücken.

Dieses Spiel besticht durch seine fesselnde Geschichte. Deine Entscheidungen drehen sich nicht nur um Gut und Böse, sondern bestimmen auch, was für ein Herrscher du sein möchtest. Würdest du mit eiserner Faust regieren oder den Oberherrn auf subtile Weise sabotieren?

Warum wir uns dafür entschieden haben Tyrannei fordert die Spieler heraus, als Handlanger eines mächtigen Herrschers moralisch zweifelhafte Entscheidungen zu treffen. Die Gruppendynamik und die Kämpfe in Echtzeit mit Pausenfunktion sorgen für ein strategisches und fesselndes Spielerlebnis.

Wie inBG3, Tyranneiist ein Gruppen-RPG, in dem deine Gefährten nicht nur Statisten sind. Sie haben ihre eigenen Überzeugungen, und wie sie auf deine Führung reagieren – mit Loyalität, Trotz oder sogar Rebellion – hängt von deinen Handlungen ab. Das Echtzeit-Kampfsystem mit Pausenfunktion verbindet gekonnt Strategie und Action und fördert so sorgfältige Planung und Charakterentwicklung.

Wenn es Ihnen gefallen hat Baldur’s Gate 3 wegen seiner komplexen Handlung und des fesselnden Rollenspiels, Tyranneiist ein Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Es geht nicht nur um körperliche Stärke, sondern auch darum, wie man seine Autorität ausübt.

Mein Fazit:Tyranneiist ein herausragendes Rollenspiel für Spieler, die komplexe Handlungsstränge, ethische Dilemmata und packende taktische Kämpfe schätzen.

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16. Planescape: Torment – Enhanced Edition [Das beste philosophische Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Beamdog Verlag Interplay Entertainment Metacritic-Bewertung 85

Dieses legendäre Rollenspiel erschien erstmals im Jahr 1999 und wurde nun für die heutigen Plattformen neu aufgelegt. Es ist nicht nur ein gewöhnliches Fantasy-Spiel – es nimmt dich mit auf eine einzigartige philosophische Reise, wie du sie sonst nirgendwo in der Welt der Videospiele findest.

Als „Der Namenlose“ erwacht du in der geheimnisvollen Stadt Sigil – mit Narben und Tätowierungen, die auf vergangene Leben hinweisen, an die du dich nicht erinnern kannst. Hier geht es nicht darum, die Welt zu retten, sondern herauszufinden, wer du bist, warum du unsterblich bist, und dich mit den Folgen auseinanderzusetzen, die deine früheren Ichs hinterlassen haben. Je mehr du erfährst, desto deutlicher wird dir, wie frühere Entscheidungen die Welt bereits beeinflusst haben – manchmal nicht gerade zum Guten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Planescape: Torment zeichnet sich durch seine Erzählkunst aus und bietet tiefgreifende narrative Entscheidungen, die sich auf die Welt und die Gruppenmitglieder auswirken. Dialoge und Hintergrundgeschichte stehen im Vordergrund, nicht der Kampf.

Ähnlich wieBaldur’s Gate 3, Planescape: Torment bietet eine Fülle von Wahlmöglichkeiten, wobei deine Entscheidungen Auswirkungen auf den gesamten Handlungsverlauf haben und beeinflussen, wie deine Gruppenmitglieder reagieren. Was dieses Spiel jedoch wirklich auszeichnet, ist seine hervorragende Textgestaltung. Hier stehen die Dialoge im Vordergrund und die Kämpfe sind zweitrangig, was es zur perfekten Wahl für Spieler macht, die eine gute Erzählung und eine fesselnde Spielwelt schätzen.

Mein Fazit:Planescape: Torment ist ideal für Spieler, denen eine tiefgründige Handlung, philosophische Auseinandersetzungen und ein fesselndes Rollenspiel in einer einzigartigen Fantasy-Welt besonders wichtig sind.

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Häufig gestellte Fragen