Die 21 besten Story-Spiele, die sich kein Gamer 2026 entgehen lassen sollte

Seit mehr als einem Jahrzehnt spiele und bewundere ich die besten Story-Spiele, die es weltweit gibt. Während ich den Spielern zuhörte, wie sie jede Wendung in der Handlung und jede Charakterentwicklung diskutierten, schrieb ich diesen Text als jemand, der miterlebt hat, wie sich Story-Spiele von reinen Cutscene-Spektakeln zu emotionalen Reisen entwickelt haben.

Was ich bei Story-Spielen schätze, ist klar: einladende Welten, fesselndes/gelungenes Tempo, vielschichtige Charaktere, zum Nachdenken anregende Elemente und EMOTIONALE Höhepunkte. Wer die Medien beherrscht, beherrscht schließlich auch die Herzen. Wenn es einen nicht packt, hat es versagt. Was mich also emotional bewegt oder gedanklich angeregt hat, bleibt.

Die Titel in dieser Liste haben sich ihren Platz verdient, indem sie Hoffnung, Angst oder Verbundenheit wecken – nicht durch Bomben oder Beute. Mach dich bereit, Spiele zu entdecken, die sich tief ins Gedächtnis einprägen.

Unsere Top-Empfehlungen für Story-Spiele

Gute Story-Spiele sind einzigartig, was die Handlung und die komplexen Spielmechaniken angeht. Es ist wie bei einem Puzzle, bei dem jedes Teil zum Gesamtbild beiträgt. Hier sind einige Titel, die den wahren Geist von Story-Spielen treffend widerspiegeln:

Red Dead Redemption 2 (2018) – ein Open-World-Western-Abenteuer, das eine epische Geschichte von Treue, Verrat, Realismus und Erlösung erzählt. Horizon Zero Dawn (2017) – ein einzigartiges Action-Rollenspiel, in dem ein Mädchen die Geheimnisse ihrer Herkunft und einer von Robotern beherrschten Zukunftswelt aufdeckt. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – ein Action-RPG, in dem ein Krieger auf der Suche nach seinen Lieben gegen Monster kämpft und Entscheidungen trifft, die das Schicksal der Welt beeinflussen. Detroit: Become Human (2018) – Die Reise dreier Androiden, die um ihre Freiheit kämpfen, mit mehreren möglichen Enden. The Last of Us: Teil I (2013) – Ein Action-Adventure-Shooter über das Überleben und die Rache eines Mädchens, der eine schonungslose, emotionale Reise in einer apokalyptischen Welt erzählt.

Macht euch bereit, denn das sind noch längst nicht alle Videospielgeschichten, die ihr unbedingt ausprobieren müsst. Jedes Videospiel auf dieser Liste hat eine ganz eigene Geschichte mit unterschiedlichen Aspekten in Bezug auf Charaktere, die Spielwelt und die Spielmechanik. Lest weiter, um noch mehr Titel zu entdecken, denen ihr einfach nicht widerstehen könnt!

Die 21 besten Story-Spiele für 2026

Bist du bereit, tief einzutauchen und eine atemberaubende Geschichte zu entdecken, die dir den Atem raubt und dich dazu bringt, diese Welt hinter dir zu lassen, um ganz in die Welt einzutauchen, die du gerade erlebt hast? Hier ist die Liste mit 21 unglaublichen Story-Spielen.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Google Stadia Erscheinungsjahr 2018 Am besten geeignet für Eintauchen in die Geschichte einer offenen Welt

Red Dead Redemption 2ist dasein fesselndes Open-World-Spiel mit dem vielleicht realistischsten Schnee, den man je erleben wird, UND es ist ein Erlebnis, das einen völlig in seinen Bann zieht. Daran ist nichts Schnelles oder Bequemes Red Dead Redemption 2… und genau deshalb steht es auf dieser Liste. Jede Interaktion erfordert Geduld. Jede Handlung hinterlässt Spuren. Man spürt die Last davon bei jeder Entscheidung. Sogar darin, wie man sein Pferd behandelt.

Die Welt entwickelt sich mit dir und um dich herum. Du spürst, wie sich die Spannung langsam aufbaut, siehst, wie die Stadtbewohner über deine Vergangenheit tratschen, beobachtest, wie sich die Gangmitglieder von dir abwenden, wenn die Moral sinkt, und hörst, wie sich die Musik subtil verändert, je nachdem, wie viel Ehre du dir verdient hast. Es belohnt diejenigen, die dranbleiben, und jeder Umweg gibt dir meiner Meinung nach einen neuen Grund, länger zu bleiben.

Der Realismus steht manchmal im Widerspruch zur Reaktionsgeschwindigkeit, denn beispielsweise können die Animationen beim Plündern etwas langatmig sein, und die Fortbewegung ist nicht immer flüssig, wenn man es eilig hat. Doch gerade diese Verzögerungen tragen dazu bei, dass das Spiel unvergesslich bleibt. Mit einer Metacritic-Bewertung von 97/100, großer Beliebtheit bei den Fans, über 61 Millionen verkauften Exemplaren und dem Ruf als „Spiel einer Generation“ in zahlreichen Online-Communities ist dieses Meisterwerk ein verdammt gutes Story-Spiel.

Why Red Dead Redemption 2sticht hervor:

Die Entwicklung der Charaktere hängt davon ab, wie man andere behandelt

Das Ehrensystem steht in direktem Zusammenhang mit den Dialogen und dem Ausgang der Geschichte

Dank der fesselnden Details kann man stundenlang einfach nur dasitzen und nichts tun

Warum wir uns dafür entschieden haben „Red Dead Redemption 2“ vermittelt emotionale Tiefe durch mechanische Details. Jedes System unterstützt die Geschichte auf eine Weise, wie es kein anderes Open-World-Spiel wagt.

Wenn dir die Charaktertiefe wichtiger ist als Speedruns, Red Dead Redemption 2 ist eines der besten Story-Spiele, die es gibt.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PlayStation 4, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2017 Am besten geeignet für Action-RPG: Kämpfe & Erkundung

Horizon Zero Dawn versetzt dich in eine Zukunft, die gleichermaßen zerbrochen und wunderschön ist. Dies beeindruckendes Action-RPG lässt dich in Aloys Haut schlüpfen. Ein Mädchen, das außerhalb ihres Stammes aufgewachsen ist und Fragen hat, auf die niemand eine Antwort geben will. Die Geschichte entfaltet sich Stück für Stück – durch zufällig mitgehörte Aufnahmen, vergessene Bunker, seltsame Schnitzereien und das Zucken des Maschinenkopfes, wenn er dich im hohen Gras wahrnimmt.

Jede Begegnung erfordert mehr als nur Feuerkraft. Maschinen haben Verhaltensweisen, Schwachstellen, Muster und Routinen, deren Entschlüsselung Geduld erfordert. Den ersten Sawtooth kann man nicht einfach mit roher Gewalt überwinden. Man muss alles genau planen. Die Complete Edition enthält „The Frozen Wilds“, das dich in eine kältere, grausamere Region voller vergrabener Technologie und vergessener Sünden entführt.

Das Klettern wirkt im Vergleich zu neueren Spielen zwar noch etwas steif, aber das spielt kaum eine Rolle, sobald einen die Welt des Spiels in ihren Bann zieht. Und schließlich wird dieses Spiel auch vom Hype-Zug mitgerissen. So hat es beispielsweise über 70.000 Bewertungen auf Steam und eine positive Bewertung von 90 %. Es gewann 2018 sogar einen BAFTA-Award in der Kategorie „Best Original Property Winner“ – eine Auszeichnung für kreative Leistungen, die auf völlig originellen und neuen Inhalten basieren.

Why Horizon Zero Dawn sticht hervor:

Maschinen verhalten sich wie Tiere, nicht wie KI-Ziele

Die Handlung entwickelt sich durch Entdeckungen und nicht durch erzwungene Erklärungen

Je mehr man sich Zeit nimmt und die Welt erkundet, desto tiefgreifender wird das Worldbuilding

Warum wir uns dafür entschieden haben „Horizon Zero Dawn: Complete Edition“ besticht dadurch, wie das Kampfsystem die Spielwelt ergänzt; Maschinen sind nicht nur NPC-Gegner. Sie spielen eine wesentliche Rolle in der Handlung.

Ich kam immer wieder darauf zurück Horizon Zero Dawn denn die Geschichte drängt sich nie auf. Sie belohnt Neugier, ohne laut zu schreien. Wenn du dich für kaputte Technik und eine sich langsam entwickelnde Charakterentwicklung begeisterst, ist dieses Spiel ein echtes Highlight.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Am besten geeignet für Dunkle Fantasy & ein auf Konsequenzen ausgerichtetes Rollenspiel

The Witcher 3: Wild Hunt Es wirkt ganz anders, wenn man aufhört, es wie ein Rollenspiel zu spielen, und stattdessen beginnt, sich in seinem Chaos zu bewegen. Jede Entscheidung, die man als Geralt von Riva trifft, hat Gewicht. Man tötet vielleicht eine verfluchte Kreatur, nur um später festzustellen, dass sie den örtlichen Baron davon abgehalten hat, sich zu Tode zu trinken. Das Spiel stuft nichts als gut oder böse ein, denn es beobachtet lediglich, wofür man sich entscheidet, und zeigt einem die Folgen.

Was mich besonders fasziniert hat, war, dass sich die Charaktere daran erinnerten, was ich zwanzig Stunden zuvor gesagt hatte. Die Questreihe um den Blutigen Baron ist nach wie vor einer der erschütterndsten Handlungsstränge, die ich je gespielt habe – und dabei ist sie optional. Ganze Questketten verschwinden, wenn man den falschen Weg einschlägt oder der falschen Person vertraut. Und genau das macht den Reiz aus! Es spielt sich an wie eine Erinnerung, die man vermasseln könnte.

Die „Spiel des Jahres“-Edition enthält zudem beide Erweiterungen, und Blut und Wein hätte für sich allein schon als vollwertiges Spiel durchgehen können. Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass die Inventarverwaltung zur lästigen Pflicht wird, sobald man anfängt, Ausrüstung zu horten. Dieses Spiel bietet über 200 Stunden Spielspaß, hat mehr als 200 „Spiel des Jahres“-Auszeichnungen (GOTY) erhalten, verfügt über 3 Enden und mehr als 5000 Mods aus der Community. Wenn das nicht für sich selbst spricht, dann weiß ich auch nicht weiter.

Why The Witcher 3: Wild Huntsticht hervor:

Langfristige Folgen verändern ganze Handlungsstränge grundlegend

Emotionale Tiefe in den optionalen Inhalten, nicht nur in der Hauptgeschichte

Erweiterungen wirken wie eigenständige Spiele und nicht wie bloßer DLC-Füllstoff

Warum wir uns dafür entschieden haben „The Witcher 3: Wild Hunt“ besticht durch Entscheidungen, deren Auswirkungen sich über viele Stunden Spielzeit erstrecken. In diesem Spiel prägt deine Moral die Welt.

The Witcher 3: Wild Hunt – Spiel des Jahres Edition So kannst du herausfinden, worum es in der Spielwelt geht, ohne dass sie sich selbst erklärt. Lass dich ein wenig von der Welt verwirren.

★ Das beste Dark-Fantasy-RPG The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition für Xbox Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Am besten geeignet für Entscheidungen, die den Verlauf beeinflussen, und Moral

Detroit: Become Human zeichnet das Leben von drei Androiden nach: Kara, Connor und Markus. Du verfolgst ihre Geschichten, während sie zu Bewusstsein erwachen und sich mit systemischer Unterdrückung auseinandersetzen. Deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Handlung: Dialoge, politische Bewegungen, Bündnisse und öffentliche Reaktionen.

Eine Figur mag zwar früh sterben, doch die Geschichte geht mit einer anderen Figur weiter. Ich habe verschiedene Handlungsstränge verfolgt, in denen die Proteste eskalieren oder der Frieden hält – manchmal sogar innerhalb desselben Kapitels. Es ist cool zu sehen, wie Quantic Dream nach Abschluss eines Kapitels verzweigte Handlungsstränge (Flussdiagramm) einbaut. Dort erhält man einen Hinweis darauf, was andere Spieler vielleicht freigeschaltet haben und was man selbst verpasst hat.

Bis Ende 2024 wurden weltweit über 11 Millionen Exemplare verkauft, und es ist der bislang erfolgreichste Titel von Quantic Dream.

Why Detroit: Become Humansticht hervor:

Der Tod von Figuren lenkt die Handlungsstränge in eine andere Richtung, anstatt sie abzubrechen

Entscheidungen beeinflussen die öffentliche Meinung und den Ausgang des Android-Aufstands

Das Flussdiagramm-System verdeutlicht Ursache und Wirkung bei jeder Verzweigungsentscheidung

Warum wir uns dafür entschieden haben „Detroit: Become Human“ verdient Anerkennung dafür, wie es Emotionen mit Konsequenzen verknüpft. Deine Gefühle und dein Instinkt bestimmen den gesamten Handlungsverlauf.

Detroit: Become Human besticht durch moralische Komplexität, nicht durch spektakuläre Kämpfe. Dieser Titel bietet Tiefe, Selbstreflexion, Zukunftsdenken und Emotionen.

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5. The Last of Us: Teil I [Die beste postapokalyptische Überlebensgeschichte]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Postapokalyptisches Charakterdrama

The Last of Us: Teil I hat mich stärker getroffen, als ich erwartet hatte. Nicht nur wegen der Clicker und der Schießereien, sondern weil mir die Beziehung zwischen Joel und Ellie tief unter die Haut gegangen ist. Ich habe die PS5-Version spät in der Nacht gespielt, mit Kopfhörern, und die Stille zwischen den Dialogen war lauter als die meisten Spielesoundtracks. Die Welt ist zusammengebrochen, aber es ist die Art und Weise, wie die Menschen immer noch versuchen, an etwas festzuhalten – Trauer, Schuld, einander –, die es so schwer macht, das mit anzusehen.

Die Kämpfe wirkten beengend. Man zählt instinktiv die Kugeln. Heimlichkeit ist keine Stilfrage, sondern eine Frage des Überlebens. Und wenn das nicht mehr funktioniert, kämpft man mit allem, was gerade zur Hand ist. Um die Fraktionen besser zu verstehen, besuche Wer sind die Fireflies in „The Last of Us“? zum Kontext der Geschichte. Im Remake von 2022 wurden die Beleuchtung und die Gesichtsanimationen überarbeitet, wodurch sich die ohnehin schon rauen Szenen noch roher anfühlten.

Die Barrierefreiheitsoptionen sind unglaublich umfangreich, und dafür zolle ich Naughty Dog meinen Respekt. Das Spiel erreichte auf Metacritic eine Bewertung von 89 Punkten und verkaufte sich nach dem Remake trotz anfänglicher Leistungsprobleme auf dem PC über 2 Millionen Mal.

Why The Last of Us: Teil Isticht hervor:

Eine Handlung, die einen bis zum Schluss in Atem hält

Spieloptionen, die sich tatsächlich gefährlich anfühlen

Charakterentwicklungen, die man nach dem Aufhören mitnimmt

Warum wir uns dafür entschieden haben „The Last of Us: Teil I“ ist unvergesslich, weil jeder Tod und jeder Moment etwas über Joel und Ellie verrät, ohne es direkt auszusprechen.

Get The Last of Us: Teil I und finde heraus, wozu du wirklich fähig bist, wenn du nichts mehr zu verlieren hast.

★ Die beste postapokalyptische Überlebensgeschichte „The Last of Us: Part I“ für PC Bei Eneba einkaufen

6. The Last of Us: Teil II Remastered [Beste emotional packende Fortsetzung]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2025 Am besten geeignet für Eine eindringliche, emotionale Erzählung

The Last of Us: Teil II hat mich fertiggemacht. Ich habe Ellies Geschichte durchgespielt und einfache Rache erwartet. Was ich bekam, war eine brutale Erinnerung daran, dass Rache kein sauberes Ende nimmt. Das Spiel versetzt dich in ein zerrüttetes, regennasses Seattle. Es ist hässlich. Es ist real. Und es lässt dich niemals wegsehen.

Die Kämpfe sind unangenehm intensiv. Jeder Schuss und jede panische Ausweichbewegung wirkt verzweifelt. Die KI ist aggressiv. Sie hält sich nicht zurück, wenn sie dich auf erschreckende Weise umzingelt und verfolgt. Aber der eigentliche Haken liegt (glücklicherweise) in der Erzählung. In einem Moment rennst du um dein Leben, im nächsten starrst du jemanden an, den du für den Feind gehalten hast … und zögerst.

Am Ende war ich mir nicht mehr sicher, wem ich eigentlich die Daumen drückte. Genau das macht das Spiel so genial. Mit über 320 Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ und einer Metacritic-Bewertung von 93 ist es einer der unvergesslichsten Titel des Jahrzehnts.

Why The Last of Us: Teil IIsticht hervor:

Fördert Empathie durch wechselnde Perspektiven

Ein Sounddesign, das es wirklich in sich hat

Handlungswendungen, die wie ein Schlag ins Gesicht wirken

Warum wir uns dafür entschieden haben „The Last of Us: Teil II Remastered“ sorgt durch seine wechselnden Perspektiven für Unbehagen. Es ist ein Spiel, das einem vor Augen führt, dass nicht Sympathie, sondern die nackte Wahrheit eine Geschichte erst wirklich eindringlich macht.

The Last of Us: Teil II Es ist kein Zuckerschlecken, aber es wagt es, dich mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen zu konfrontieren. Hol es dir jetzt und überzeuge dich selbst, warum dieses Spiel so beliebt ist.

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7. Mass Effect 2 [Die beste Science-Fiction-Geschichte]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One (Legendäre Ausgabe) Erscheinungsjahr 2010 Am besten geeignet für Science-Fiction-Rollenspiele mit Truppenaufbau

Zweifellos, Mass Effect 2ist eines derDie besten Weltraumspiele die je entwickelt wurde, und versetzt dich in eine Mission mit hohem Einsatz, bei der ein Scheitern das Ende der Menschheit bedeuten würde. Mass Effect 2 Es fordert dich auf, die Galaxis zu retten, und fragt dich, wen du dabei verlieren wirst. Du gehst davon aus, dass du für das, was auf dem Spiel steht, gewappnet bist, aber nichts bereitet dich darauf vor, wie persönlich sich das alles anfühlen wird. Jedes Crewmitglied hat seine eigene Last, seine eigene Grenze, die es nicht überschreiten wird.

Es braucht Zeit, ihr Vertrauen zu gewinnen, und wenn man sie im Stich lässt, trifft das härter als jeder Tod-Bildschirm. In diesem Spiel dreht sich ALLES um Konsequenzen, und genau deshalb steht es auf dieser Liste. BioWare hat hier etwas Zeitloses geschaffen. Das Legendäre Ausgabe Es wurde zwar aufpoliert, aber das Herzstück war immer da. Mit über 3,5 Millionen verkauften Remaster-Exemplaren und mehr als 320.000 Steam-Bewertungen kehren die Spieler immer noch zurück, um zu sehen, wie viel ihre Entscheidungen wirklich gekostet haben.

Why Mass Effect 2 – Legendäre Ausgabesticht hervor:

Die Loyalität der Besatzung entscheidet über das Überleben

Ein Dialog, der echte Bindungen schafft

Pfosten, die nicht wackeln

Warum wir uns dafür entschieden haben In „Mass Effect 2“ wird Loyalität zum Risiko. Dieses Spiel zwingt dich dazu, zweimal nachzudenken, bevor du eine endgültige Entscheidung triffst, denn davon hängen tatsächlich Menschenleben ab.

Mass Effect 2 – Legendäre Ausgabe ist ein fesselndes Story-Spiel, das dich immer wieder dazu bringt, es erneut zu spielen und es besser zu machen.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2022 Am besten geeignet für Emotionale, auf Entscheidungen basierende Abenteuer

Das Herzstück vonGute Spiele wie „Das Leben ist seltsam“ liegt in seinen Figuren und seiner emotionalen Tiefe. Es gibt einen Moment in Das Leben ist seltsam wo Max die Zeit zurückspult und plötzlich alles im Raum irgendwie seltsam wirkt. Das ist genau die Art von Szene, die einem im Gedächtnis bleibt. Die Darstellung der Remastered-Sammlung hat all diese Last wieder zurückgebracht. Im Spiel dreht sich alles um die Distanz zwischen zwei Menschen, die sich mögen, aber nicht wissen, wie sie es sagen sollen.

Es wird dich emotional mitreißen, wenn du den Schmerz der Figuren und ihre schweren Entscheidungen miterlebst. Es ist eine Geschichte über Verbundenheit und Konsequenzen, und selbst wenn du weißt, wie sie endet, möchtest du dennoch alle retten. Diese überarbeitete Version versucht nicht, die Geschichte zu modernisieren, sondern bläst lediglich den Staub weg, damit sie wieder atmen kann.

Why Das Leben ist seltsam sticht hervor:

Die „Rewind“-Mechanik verdeutlicht, wie Schuldgefühle und Eigenverantwortung zusammenwirken

Chloes Mimik wirkt durch den neuen Animationsdurchgang noch ausdrucksstärker

Durch das richtige Tempo lassen die Momente einen in die Stille eintauchen, anstatt eine überstürzte Katharsis herbeizuführen

Warum wir uns dafür entschieden haben Die „Das Leben ist seltsam Remastered-Sammlung“ besticht nach wie vor durch ihre Zeitschleifen-Mechanik, die jedes Bedauern noch intensiver macht und es dir ermöglicht, das nachzuerleben, was du im wirklichen Leben nicht rückgängig machen kannst.

Das Leben ist seltsam Remastered-Sammlung gilt nach wie vor als eine der intimsten und bewegendsten Geschichten der modernen Videospielwelt.

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9. BioShock Infinite [Bester dystopischer Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, macOS, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Dystopischer Ego-Shooter mit erzählerischer Tiefe

Hoch über den Wolken erstrahlt Columbia wie eine Utopie in Bioshock Infinite – doch hinter seiner patriotischen Fassade verbirgt sich etwas weitaus Unheimlicheres. Was als einfache Rettungsmission beginnt, entwickelt sich zu einer verwirrenden Reise durch Parallelwelten. Das Spiel stellt alles in Frage, was man zu wissen glaubt, in einem der die fesselndsten Ego-Shooteraller Zeiten.

Die Dynamik zwischen Booker und Elizabeth ist das Herzstück des Spiels. Außerdem ist Elizabeth nicht nur eine Nebenfigur. Sie spielt sowohl für die Spielmechanik als auch für die Seele des Spiels eine zentrale Rolle. Sie öffnet Risse im Raum, aber es sind ihre Mimik, ihre Reaktionen und all das andere, was die Welt lebendig wirken lässt. Über 12 Millionen verkaufte Exemplare, eine Metacritic-Durchschnittsbewertung von über 90 und bis heute wird das Spiel in Gaming-Foren analysiert.

Why BioShock Infinitesticht hervor:

Elizabeths KI sorgt für ein noch intensiveres emotionales Erlebnis

Die Erzählung stützt sich auf Science-Fiction, ohne dabei die menschlichen Folgen aus den Augen zu verlieren

Die Stadt Columbia wandelt sich von einer Postkartenidylle zu einem Gefängnis

Warum wir uns dafür entschieden haben „BioShock Infinite“ verdient seinen Platz in dieser Liste, weil es die Kulisse von Columbia nutzt, um blinden Patriotismus zu kritisieren.

BioShock Infinite lässt dich auf die beste Art und Weise aus der Fassung geraten. Stürze dich tief in den Kaninchenbau dieses Spiels. Finde heraus, wie tief er wirklich reicht.

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10. God of War [Das beste mythologische Abenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, macOS, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Dystopischer Ego-Shooter mit erzählerischer Tiefe

Die gefrorene Wildnis der nordischen Reiche in God of War ist hart und gnadenlos, doch für Kratos ist es der einzige Ort, an dem er noch von vorne anfangen kann. God of War hat sich nie aufgehört weiterzuentwickeln, von seinem brutalen Debüt auf der PlayStation 2 bis hin zu seinem introspektiven Neustart im nordischen Stil. Ich habe diese blutige Reise von Anfang an mitverfolgt. Was als wutgeladene Action-Reihe begann, hat sich zu etwas weitaus Komplexerem gewandelt.

So hat sich die Geschichte ein wenig gewendet und wurde zu einer Charakterstudie über Vaterschaft, Trauer und das Durchbrechen des Kreislaufs. Das hat mir UNGLAUBLICH gut gefallen. Die ersten Spiele sind wie griechische Tragödien, die zu Spektakeln werden, in denen Kratos mit einer Flut von Kettenklingen den Olymp verwüstet. Aber es waren die späteren Teile, die mich wirklich überrascht haben. Zu sehen, wie er altert, zögert, sich verändert und seinen Sohn anleitet, ohne in alte Muster zurückzufallen, hat mich tiefer bewegt als jeder Bosskampf.

Why God of War sticht hervor:

Eine seltene Serie, die gemeinsam mit ihrem Publikum reift

Mythologie als emotionale Architektur

Kratos ist einer der facettenreichsten Protagonisten der Gaming-Welt

Warum wir uns dafür entschieden haben „God of War“ verleiht der mythologischen Erzählkunst eine neue Perspektive, indem es das Göttliche durch die Brille der Vaterschaft betrachtet. Dem Spiel gelingt es, Kratos, einen Gott, menschlich darzustellen.

Die Zerstörung in diesem Spiel ist von tiefer Bedeutung durchzogen, und nur wenige Serien haben über mehrere Generationen hinweg eine derart starke emotionale Kraft entfaltet. God of War gilt nach wie vor als Maßstab dafür, wie man rasante Action mit echter Herzlichkeit verbindet.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Am besten geeignet für Krimi & tiefgründige Dialoge

In Disco Elysium – The Final CutDu schlüpfst in die Rolle eines gebrochenen Detektivs, der versucht, einen Mord in der zerfallenden Stadt Revachol aufzuklären. Du wachst ohne jegliche Erinnerung in einem verwüsteten Hostelzimmer in Revachol auf, und das gibt den Ton an: zerbrochen und zutiefst menschlich. Disco Elysium – The Final Cut entzieht dir den Kampf und hinterlässt einen Kopf voller Stimmen. Deine Fähigkeiten streiten in deinem Kopf, dein Gewissen hinterfragt jede Entscheidung.

Ich habe das Spiel durchgespielt und war von den Dialogen völlig hin- und hergerissen. Im Ernst. Diese Ausgabe bietet eine vollständige Sprachausgabe und politische Visionsquests, die der Ideologie Leben einhauchen. Kritiker bewerteten es mit etwa 91 von 100 auf Metacritic, was auf nahezu einhelliges Lob hindeutet. Laut Steam-Statistiken wird die Spielerzahl auf 3,5 bis 6,5 Millionen geschätzt, wobei der Umsatz plattformübergreifend bei über 80 Millionen US-Dollar liegt.

Das ist eine SELTENE Leistung im Bereich der Indie-Geschichten. Dieses Spiel wird euch nicht enttäuschen.

Was macht Disco Elysium – The Final Cutherausstechen:

Der Dialog ist dein Schlachtfeld, denn deine Gedanken kämpfen um die Vorherrschaft

Das „Thought Cabinet“-System gibt jeder Fähigkeit eine Stimme in der Geschichte

Politische Ideensuche macht deutlich, wie Vorstellungen die Realität verzerren

Warum wir uns dafür entschieden haben „Disco Elysium – The Final Cut“ verwandelt innere Monologe in Spielmechaniken. Es bereichert das Spielerlebnis auf eine Weise, wie es andere Spiele nicht tun, und spiegelt die Mechanismen des realen Lebens wider.

Disco Elysium – The Final Cut ist eine Auseinandersetzung mit dir selbst. Hol es dir und finde heraus, wie weit dich das Gewissen deines Detektivs führen wird.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 Am besten geeignet für Pazifistisches Rollenspiel & Spielerentscheidungen

Was zeichnetSpiele wie Undertale Was dieses Spiel auszeichnet, ist die Freiheit, die es bietet: die Möglichkeit, zwischen Kampf und Pazifismus zu wählen, was einem ein gewisses Gefühl der Selbstbestimmung vermittelt. Man betritt eine Welt voller Monster, in der jede Begegnung in einem Kampf, einer Flucht oder einer Freundschaft enden kann. Ich habe die ersten 30 Kämpfe vermieden, nur um zu sehen, was passieren würde. Hier sagt Schweigen mehr als Gewalt; Zurückhaltung zu üben eröffnet Wege, die keine Aktion jemals erschließen könnte.

Von der Kritik hochgelobt, Undertale erzielt eine Metacritic-Bewertung von 92 Punkten, und die Nutzerbewertung der Community liegt bei etwa 8,7/10. Laut Steam wurden zwischen 5 und 10 Millionen Exemplare verkauft. Die Bedeutung des Spiels zeigt sich in den anhaltenden Debatten über Fan-Theorien und in Speedrun-Kategorien, in denen pazifistische Durchläufe immer noch als etwas Neues empfunden werden.

Der Indie-Entwickler Toby Fox hat das Geschichtenerzählen in Spielen auf ein neues Niveau gehoben, indem er Taten für sich sprechen ließ (und in manchen Enden scheint die Stille lauter zu sein).

Why Undertalesticht hervor:

Pazifistische Spielweisen verändern das gesamte System, nicht nur die Dialoge

Die Entwicklung der Figuren hängt von deiner Gnade ab

Verschiedene Enden spiegeln die überraschenden Folgen von Empathie wider

Warum wir uns dafür entschieden haben „Undertale“ macht seinen Standpunkt deutlich, indem es Zurückhaltung als Waffe einsetzt; der Verzicht auf Kämpfe schreibt die Regeln neu und enthüllt mehr von der Geschichte, als es jede Zwischensequenz jemals könnte.

Undertale hat neu definiert, was ein Rollenspiel sein kann. Hol es dir und finde heraus, welche Möglichkeiten Freundlichkeit eröffnen kann.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 Am besten geeignet für Episodisches Überleben und emotionale Bindungen

Du spielst Lee Everett, einen ehemaligen Sträfling, der in einer von den Toten überrannten Welt zum unerwarteten Beschützer wird. The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series vereint die vier Jahreszeiten, die 400 TageDLC undMichonne zu einer zutiefst persönlichen Geschichte. Jede Entscheidung, die in Sekundenbruchteilen getroffen wird, jede gescheiterte Rettungsaktion hallt durch die einzelnen Episoden nach. Diese Last spürte ich am stärksten, als Clementine aufhörte, mir zu vertrauen.

Manche bezeichnen das Gameplay als „leicht“, da es hauptsächlich aus Dialogen und zeitlich begrenzten Eingabeaufforderungen besteht. Aber genau diese Intimität ist der springende Punkt. Es geht darum, zu jemandem zu werden, der es wert ist, ein Kind zu retten. Und so wurden bis Mitte 2014 über 28 Millionen einzelne Episoden verkauft. Anfang 2025 erreichte die „Definitive Series“ 80 Millionen verkaufte Episoden und erzielte plattformübergreifend einen Umsatz von über 300 Millionen Dollar. Clementine steht irgendwo und ist stolz.

Was machtThe Walking Deadherausstechen:

Entscheidungen mit weitreichenden Folgen ziehen sich durch alle Episoden

Die Beziehung zwischen Lee und Clementine entwickelt sich weiter

Über 50 Stunden Storytelling in der Definitive Series

Warum wir uns dafür entschieden haben „The Walking Dead: Telltale Definitive Series“ besticht dadurch, dass jeder zeitlich begrenzte Dialog und jeder unwiderrufliche Tod deine Instinkte unter Druck auf die Probe stellen.

The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series Das wird euch garantiert tief im Herzen berühren. Erlebt eine Geschichte, die zeigt, wie man durch Menschlichkeit überlebt.

★ Bestes episodisches Survival-Spiel The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series für PC Bei Eneba einkaufen

14. Starker Regen [Bestes interaktives Drama]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2010 Am besten geeignet für Interaktiver Krimi

Ein weiteres Schwergewicht von Quantic Dream – das überrascht nicht.Starker Regen bietet dir Spannung und einen emotionalen Thriller. Hier bekommst du voll und ganz auf deine Kosten, was Story-basierte Spiele angeht, denn deine Entscheidungen beeinflussen den Ausgang eines Krimis. Du willst Einfluss nehmen? Du steuerst mehrere Charaktere, wobei du deren jeweilige Interessen berücksichtigen musst.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in manchen Szenen den Controller fest umklammert hielt … Verfolgungsjagden, Panik, die die Stille durchbrach. Das ist „Heavy Rain“ heartbeat: Spannung gepaart mit moralischer Dringlichkeit. Ich verspürte echte Angst, während ich Hinweisen nachging, und echte Schuldgefühle, als das Unvorstellbare geschah. Bis Januar 2018, Starker Regen hatte weltweit 5,3 Millionen Exemplare verkauft, darunter die PS3- und PS4-Versionen.

Außerdem gewann es bei der BAFTA-Verleihung 2011 drei Auszeichnungen und ließ damit Titel wie „Mass Effect 2“ hinter sich. In ersten Kritiken wurde zwar die umständliche Steuerung bemängelt, doch die Qualität der Handlung und der Charaktere wurde weiterhin gelobt. Ganz ehrlich: Dieses Spiel ist der Hammer.

Was machtStarker Regenherausstechen:

Jede Tastenaufforderung löst Panik aus

Mehrere Protagonisten mit sich überschneidenden emotionalen Interessen

Umfangreiches Skript mit zahlreichen Verzweigungen (2.000 Seiten)

Warum wir uns dafür entschieden haben „Heavy Rain“ funktioniert, weil jeder Tastendruck Panik vermittelt und die Interaktivität das Schuldgefühl verstärkt, wenn man nur eine Sekunde zu spät ist.

Starker Regen zwingt dich dazu, tief zu empfinden, und genau darum geht es bei einem Story-Spiel. Hol dir Starker Regen und tauchen Sie ein in einen Thriller, der noch immer nachhallt.

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15. Firewatch [Beste narrative Erkundung]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Am besten geeignet für Erzählung und Einsamkeit

Try Firewatch Wenn du Geschichten magst, die tief im Wald spielen. Tauche auf dem Bildschirm in die endlosen Wälder von Wyoming ein. Du bist Henry, ein Waldbrandbeobachter, der in den tiefen Wäldern stationiert ist und nur über ein Walkie-Talkie mit Delilah in Verbindung steht.

Je mehr du die Umgebung erkundest, desto mehr flüstert dir die Landschaft von vergangenen Fehlern und unausgesprochener Sehnsucht zu. Ein Telefonanruf verändert deine Stimmung, und das Rascheln in den Bäumen verleiht dem Ganzen zusätzliche Tiefe. Das Spiel nutzt diese Eindrücke, um seine eigene Tiefe zu unterstreichen. Wenn du zu den aufmerksamen Menschen gehörst, wirst du ein Kribbeln spüren.

Kritiker lobten die Handlung und die Kulisse, und bis Ende 2016 hatte sich das Spiel weltweit über 1 Million Mal verkauft. Es wurde bei der GDC und den BAFTA Awards mit Preisen für die Erzählung ausgezeichnet und erlangte so ziemlich den Status einer emotionalen Säule der Indie-Szene. Auch wenn einige Spieler das langsame Tempo und die einfache Spielmechanik bemängeln, ist diese Zurückhaltung Teil des Designs.

Was machtFirewatch herausstechen:

Sparsame Dialoge, die laut nachhallen

Die Beziehung zu Delilah entwickelt sich durch den Ton, nicht durch Zwischensequenzen

Ein Design, das von der Wildnis geprägt ist und seine Inspiration aus der realen Welt und der Abgeschiedenheit bezieht

Warum wir uns dafür entschieden haben „Firewatch“ fesselt einen nicht durch Ereignisse, sondern durch das Fehlen derselben. Es ist ein Spiel, in dem die Stille mehr aussagt, als gesprochene Dialoge es je könnten.

Firewatch lässt Sie die stille Magie der Einsamkeit erleben.

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16. Final Fantasy VII Remake Intergrade [Das beste klassische JRPG]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PlayStation, PC, Switch, Xbox One, PS4 Erscheinungsjahr 2020 (Neuverfilmung) Am besten geeignet für Ein klassisches JRPG neu interpretiert

Final Fantasy VII Remake Intergrade wird oft als eines der die besten Final Fantasy-Spiele. Ich kehrte nach Midgar zurück und stellte fest, dass es nicht mehr die Geschichte war, die ich kannte. Final Fantasy VII Remake Intergrade erweitert den ursprünglichen Midgar-Abschnitt zu 30 Stunden vielschichtiger Erzählung und Echtzeitkämpfen.

Der Yuffie-DLC bietet vertikale Kämpfe und neue Nebenaktivitäten und lässt alte Schauplätze wie neu wirken! Die Kritiker bewerteten ihn auf Metacritic plattformübergreifend mit durchschnittlich 86 bis 88 Punkten, was wohl auf breite Zustimmung hinsichtlich der erzählerischen und visuellen Verbesserungen hindeutet.

Einige Nutzer bemängeln die eingeschränkten Anpassungsmöglichkeiten in der PC-Version, insbesondere bei den Grafikeinstellungen und den FPS-Optionen. Auch wenn sich Teile der Erweiterung etwas aufgestreckt anfühlen mögen, treiben die menschlich gezeichneten Charaktere – Clouds Unbehagen, Aeriths Anmut, Barretts Reue – einen voran.

Was macht Final Fantasy VII Remake Intergradeherausstechen:

Echtzeitkämpfe kombiniert mit der Tiefe eines taktischen Rollenspiels

„Yuffie Intermission“ hebt die Weltgestaltung über das Original hinaus

Emotionale Neuinterpretationen verwandeln Nostalgie in neue Erkenntnisse

Warum wir uns dafür entschieden haben „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ verwandelt bekannte Momente in emotionale Wendepunkte, die im Original nur angedeutet wurden.

Final Fantasy VII Remake Intergrade schreibt Erinnerungen und Mythen zugleich neu. Langjährige Fans dieser Serie können Midgar mit neuen Augen wiederentdecken.

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17. Persona 5 Royal [Das stilvollste JRPG]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2019 Am besten geeignet für Stilvolle rundenbasierte JRPGs

In Persona 5 Royal… Ich war in ein GIGANTISCHES JRPG eingetaucht. Ich organisierte den Alltag, schloss Freundschaften und formte Tokios Psyche von innen heraus neu. Die Mission der Phantomdiebe ist vielschichtiger Heldentum. Nicht ganz klar, aber dennoch eine entscheidende Mission.

Du dringst in verdorbene Gemüter ein, kämpfst, raubst verdrehte Begierden und stellst die Idee der Gerechtigkeit selbst in Frage. Jeder Palast wirkt wie von Hand geschaffen, nicht nur im Design, sondern auch in seiner psychologischen Wucht. Doch abseits dieser rundenbasierten Kämpfe? Da bist du ein Schüler, der Prüfungen, Jugend, Nebenjobs und zerbrechliche Freundschaften unter einen Hut bringen muss. Diese Spannung zwischen dem Übernatürlichen und dem Alltäglichen lässt dich nie los.

The Königliche Ausgabe bietet spannende Handlungsstränge, ein neues Semester und mein Highlight: die „Thieves’ Den“, wo deine Geschichte visuell nachverfolgt wird. „Persona 5 Royal“ erreichte auf Metacritic einen Durchschnitt von 95 Punkten, basierend auf 71 Kritiken, und die Nutzerbewertungen liegen mit soliden 8,7 von 10 Punkten nicht weit dahinter.

Mitte 2025 gab Sega bekannt, dass Persona 5 Royal Die Verkaufszahlen überstiegen 7,25 Millionen Exemplare. Es übertraf jeden anderen Titel der Hauptreihe PersonReihe.

Why Persona 5 Royalsticht hervor:

Spannende Dungeon-Rätsel, die Themen aus der realen Welt aufgreifen

Ein Soundtrack, der Jazz und Rebellion vereint

Neue Charaktere stärken eure Bindung, ohne das Tempo zu verlangsamen

Warum wir uns dafür entschieden haben „Persona 5 Royal“ besticht dadurch, wie es Dungeon-Crawling auf ikonische und einfache Weise mit realen Konsequenzen verbindet.

Persona 5 Royal Es geht nicht darum, dass Stil über Inhalt steht oder Inhalt über Stil. Es schafft einen meisterhaften Ausgleich zwischen beidem. Es ist eines der umfangreichsten Rollenspiele auf der Switch und wartet auf dich.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PS4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2018 Am besten geeignet für Philosophisches Action-Rollenspiel

SpielenNier: Automata Dieses Spiel hat mich anders berührt als die meisten anderen. Wenn man zum ersten Mal miterlebt, wie 2Bs Welt zusammenbricht, erwartet man einen Abschluss. Stattdessen zieht das Spiel immer wieder an neuen Fäden. Und wenn man es durchgespielt hat, ist man noch lange nicht am Ende. Bei jedem erneuten Durchspielen verändert sich der Kontext und es kommen verborgene Ebenen von Tragik und Rebellion unter einer glänzenden, androidisch polierten Oberfläche zum Vorschein.

Die Kämpfe verlaufen wie ein Traum von PlatinumGames, doch es ist die Leere zwischen den Kämpfen, die einem unter die Haut geht. Die Action ist rasant und befriedigend, da sie ein actiongeladenes Hack-and-Slash-Spiel Kampf und strategisches Spiel. Das eine Dorf wirkt wie eine Rettung. Das andere wie ein Friedhof von Maschinen, die menschliche Rituale nachahmen. Das Spiel stellt immer wieder die Frage, ob Programmierung Leid rechtfertigt … und gibt dir nie eine Antwort.

Why Nier: Automatasticht hervor:

Mehrere Enden, die nicht auf Effekthascherei aus sind

Die melancholische Musik passt sich deinen Entscheidungen an

Nebenquests, die Moral und Geduld auf die Probe stellen

Warum wir uns dafür entschieden haben „Nier: Automata – Become As Gods Edition“ lässt dich den Preis des Gehorsams spüren; seine sich wiederholenden Enden definieren deinen Zweck immer wieder neu, bis die Grenze zwischen freier Entscheidung und Programmierung verschwindet.

Nier: Automata – Become As Gods Edition ist ein fantastisches Story-Spiel, das in unserem modernen KI-Zeitalter immer mehr an Bedeutung gewinnt. Außerdem sind die Kämpfe und das Spieltempo so fesselnd und ausgefeilt, dass man immer mehr davon haben möchte. Es hat sich zudem fest in meinem Kopf eingenistet.

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19. Lesen [Der beste Psychohorror]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux, GeForce Now Erscheinungsjahr 2015 Am besten geeignet für Psychologischer Horror & KI-Ethik

Was zeichnetLesen abgesehen von anderen hervorragende Horrorspiele ist der psychologische Horror. Die Kreaturen sind furchterregend, keine Frage. Doch der tiefere Schrecken ist philosophischer Natur. Während ich spielte, fragte ich mich immer wieder: Wenn mein Körper nicht mehr da ist, meine Gedanken aber weiterbestehen, bin ich dann immer noch ich selbst? Diese Frage lässt mich nicht los. Die Unterwasserbasis PATHOS-II ist still und bedrückend, unterbrochen nur von flüchtigen Einblicken in vergangene Leben und verdorbene Gemüter.

Was als Survival-Horror beginnt, verwandelt sich nach und nach in eine Geschichte über das Bewusstsein, die Seele, das Leben und die Identität. Die Monster sind brutal, aber optional. Die existenzielle Angst ist unausweichlich. Auf Metacritic, Lesen erzielt eine Durchschnittsbewertung von 85 Punkten bei Kritikern und hat allein auf dem PC über 1 Million Exemplare verkauft, wobei sich der Gesamtabsatz über alle Plattformen hinweg wahrscheinlich auf das Doppelte beläuft.

Die Kritiker waren von der Klangwelt und der unbestreitbar spannungsgeladenen Atmosphäre begeistert, auch wenn einige von ihnen das langsame Tempo und die umständlichen Objekt-Rätsel bemängelten. Der Höhepunkt und die Stärken des Spiels sind nach wie vor unvergesslich.

Why Lesensticht hervor:

Die Erzählung setzt nicht auf Schreckmomente, sondern auf eine schleichende Erkenntnis

Sprachaufzeichnungen, die ohne Klischees auskommen

KI-Ethik, beleuchtet anhand erschreckend realistischer Szenarien

Warum wir uns dafür entschieden haben In SOMA wird das Überleben zu einer Frage der Existenz. Man hat keine Angst mehr vor dem Tod, sondern davor, gar nicht wirklich zu existieren.

Lesen wird dir die Nerven zerreißen, aber noch mehr wird es dein Selbstbild durcheinanderbringen. Es ist eines der gewagtesten Spiele im Horrorgenre.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2010 Am besten geeignet für Entscheidungsfindung in der klassischen High-Fantasy

Ich habe gespieltDragon Age: Origins – Ultimate Edition Ich hatte ein weitläufiges Rollenspiel erwartet, und trotzdem hat es mich auf die beste Art und Weise umgehauen. Man beginnt als Grauwächter in einem von Bürgerkrieg zerrissenen Königreich, doch jede Nebenquest wirkt wie ein moralisches Rätsel. Die Erweiterungsinhalte dieser Ausgabe verweben noch schwierigere Dilemmata rund um Loyalität und Führung. Ich habe über 120 Stunden mit verschiedenen Hintergrundgeschichten und Entscheidungswegen verbracht, bevor ich überhaupt die Hälfte der Enden gesehen habe.

Diese Ausgabe vereint das Basisspiel, die Erweiterung „Awakening“ und neun DLC-Pakete zu einem riesigen Gesamtwerk. Auf Metacritic erhielt die Originalversion von Kritikern 95 von 100 Punkten. Die Steam-Bewertungen weisen bis Mitte 2025 einen Durchschnitt von 84 % positiven Bewertungen von mehr als 25.000 Nutzern auf.

Manchmal wirkt die Benutzeroberfläche etwas veraltet, und die Kampfbalance kann im späten Spielverlauf etwas mühsam werden. Doch die vielen Stunden, in denen ich die Schwächen der Gegner studiert habe, haben meine Verbundenheit mit diesem Spiel und meinen Verbündeten nur noch verstärkt.

Was machtDragon Age: Origins – Ultimate Editionherausstechen:

Ein umfangreiches Skript mit zahlreichen Handlungssträngen, Dutzenden von Enden und moralischen Dilemmata

Taktischer Kampf, ergänzt durch sich entwickelnde Charaktergeschichten

Eine treue Community, die das Spiel auch 15 Jahre später noch modifiziert

Warum wir uns dafür entschieden haben „Dragon Age: Origins – Ultimate Edition“ stellt höhere Anforderungen als die meisten Fantasy-Rollenspiele, denn selbst Nebenquests erfordern Entschlossenheit.

Dragon Age: Origins – Ultimate Edition erfordert langfristiges Engagement und belohnt dich dafür mit einer der gnadenlosesten und unvergesslichsten Geschichten der Fantasy-Welt. Hol es dir jetzt und beweise Ferelden deinen Wert.

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21. Zum Mond [Das emotionalste Indie-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, macOS, Linux, iOS, PS4, Switch Erscheinungsjahr 2011 Am besten geeignet für Gefühlvolles Indie-Storytelling

In diesemfantastisches Indie-Spiel aka Zum Mond, begibst du dich auf eine herzzerreißende Reise, die ebenso emotional wie einzigartig ist. Zum Mond kann einem wirklich das Herz brechen. Die Geschichte beginnt in einem sterilen Büro, doch die Zeit dreht sich rückwärts durch die Erinnerungen eines Sterbenden, und am Höhepunkt kann es passieren, dass man allein im Wohnzimmer schluchzt.

Es gibt fast kein traditionelles Gameplay … nur Pixelkunst und zwei Ärzte, die ein Leben rekonstruieren. Während du sie durch wichtige Momente ihrer Kindheit begleitest, wirst du spüren, was es bedeutet, mit Bedauern und kleinen Freuden alt zu werden. Kritiker lobten damals die emotionale Kraft des Spiels, und GameSpot kürte es zur besten Geschichte des Jahres 2011 und nominierte es mehrfach in den Kategorien „Drehbuch“ und „Ende“.

Die Stimmung unter den Nutzern ist nach wie vor überwältigend positiv: 96 % der über 64.000 Steam-Rezensionen sind positiv. Dank Mundpropaganda wurden bereits mehrere hunderttausend Exemplare verkauft, noch bevor das Spiel in den Mainstream-Medien Beachtung fand. Einige bemängeln zwar, dass die Erkundungsmöglichkeiten minimal und die Rätsel recht einfach sind, doch diese Auslassung ist beabsichtigt. Hier steht die Geschichte im Mittelpunkt.

Was machtZum Mondherausstechen:

Eine Erzählung, die sich aus Erinnerungssequenzen zusammensetzt, nicht aus Kämpfen oder Fertigkeitsproben

Soundtrack und Bildsprache sind auf emotionale Wirkung ausgelegt, nicht auf Spektakel

Kurze Laufzeit, aber thematische Tiefe, die noch lange nach dem Abspann nachhallt

Warum wir uns dafür entschieden haben „To the Moon“ gehört hierher, weil es seine gesamte Geschichte durch Erinnerungen erzählt, nicht durch Kämpfe. Man spielt das Spiel, um zu verstehen, wie es ist, in Frieden zu sterben.

Zum Mond hat neu definiert, wie emotionales Storytelling in Spielen aussehen kann. Erleben Sie es noch heute. Diese Reise wird Ihnen lange in Erinnerung bleiben.

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Die besten Story-Spiele für den PC

Seien wir ehrlich – PC-Spiele bieten jede Menge Flexibilität. Zwar haben Konsolen ihre Vorzüge und boten früher bessere Grafik und Leistung, doch der PC hat aufgeholt und sie in vielen Fällen sogar übertroffen, sodass er heute die Heimat einiger der die besten PC-Spiele.

Doch welche sind die besten Story-Spiele, die der PC zu bieten hat? Es gibt viele, aber konzentrieren wir uns auf drei herausragende Titel:

Jedes dieser Spiele hat etwas Einzigartiges zu bieten. „Baldur’s Gate 3“ ist nicht nur ein großartiges Story-Spiel, sondern auch eines der besten Koop-Spiele für den PC. Diese drei Titel gelten als Meisterwerke der Erzählkunst in der Gaming-Welt und zeichnen sich jeweils durch unterschiedliche Aspekte der Erzählung und Weltgestaltung aus.

Mit gut ausgearbeiteten Charakteren, interaktiven Geschichten und fesselnden Welten werden dich diese Rollenspiele stundenlang in ihren Bann ziehen.

Die besten Story-Spiele für Xbox

Nichts geht über das Gefühl, einen Xbox-Controller in der Hand zu halten. Auch wenn PC-Spiele ihre Vorteile haben, gibt es nichts, was mit der Freude am Spielen vergleichbar wäre atemberaubende Xbox-Spiele. Die neue Xbox Series X/S legt mit 4K-Auflösung und blitzschnellen Ladezeiten noch einmal nach und zählt damit zu den derzeit besten Konsolen auf dem Markt.

Aber kommen wir zu dem, worauf es wirklich ankommt – den Story-Spielen. Diese sind zwar auch auf anderen Plattformen erhältlich, doch auf der Xbox ist das Spielerlebnis am besten, vor allem mit Game Pass. Hier sind einige der herausragenden Titel, die perfekt für Xbox-Spieler geeignet sind:

Alle drei Spiele waren irgendwann einmal im Game Pass verfügbar, was sie unglaublich leicht zugänglich macht. Außerdem verdient „Fallout 4“ eine besondere Erwähnung – es ist nicht nur ein Story-Spiel, sondern auch eines der besten Koop-Erlebnisse auf der Xbox.

Dank des großzügigen Speicherplatzes und der nahtlosen Wiederaufnahmefunktion der Xbox kannst du ganz einfach wieder in dein Spiel einsteigen. Und mit Xbox LIVE bleibst du immer am Ball und sammelst Erfolge, die deine Fähigkeiten und deinen Fortschritt unterstreichen.

Können Story-Spiele tatsächlich die Art und Weise verändern, wie wir uns erinnern?

Wie sich herausstellt, könnte das tatsächlich der Fall sein. Eine Verhaltensstudie der Universität Oxford aus dem Jahr 2022 ergab, dass Geschichtenorientierte Spiele können Erinnerungsmuster auslösen, die denen realer Ereignisse ähneln, vor allem wenn es um moralische Konflikte oder langwierige Charakterentwicklungen geht.

Spiele wieRed Dead Redemption 2 and The Last of Us Sie unterhalten nicht nur, sondern hinterlassen auch emotionale Spuren, die beeinflussen, wie wir Erinnerungen einordnen. Deshalb erinnert man sich vielleicht lebhafter an einen fiktiven Verrat als an eine Tatsache aus dem Lehrbuch.

Diese Tiefe ist es, die oberflächliches Gameplay von Titeln unterscheidet, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und genau deshalb sind Plattformen wie Eneba, die die Psychologie der Spieler verstehen, zuverlässiger digitaler Marktplatz für Gamer… stellen diese Titel in der Regel in den Vordergrund.

Diese Erkenntnisse werden auch im gesamten Content-Ökosystem von Eneba ausführlicher behandelt, beispielsweise in unseren Ein leidenschaftlicher Gaming-Blog von Gamern für Gamer, wo wir ausführliche Analysen und vieles mehr anbieten.

Häufig gestellte Fragen