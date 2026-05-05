Die 15 Spiele des Jahres 2026, die man immer wieder spielen kann und die einen nicht mehr loslassen

Die Spiele, die man am liebsten immer wieder spielt, sind diejenigen, die man erst einmal durchgespielt hat, und dann möchte sofort wieder von vorne anfangen. Sie ziehen dich immer wieder in ihren Bann und flüstern dir Versprechen von neuen Wegen und unbekannten Geschichten zu. Manche belohnen Geschicklichkeit. Andere belohnen Neugier. Alle bieten dir auch lange nach dem ersten Durchspielen noch neue Erlebnisse.

Die Gaming-Landschaft ist vielfältiger denn je mit Titel, die zum endlosen Entdecken einladen. Von tiefgründigen Rollenspielen und Strategie-Giganten bis hin zu rasanten Roguelites und offenen Welten – jedes dieser Spiele bietet einen Grund, es immer wieder zu spielen. Wenn du die besten Spiele suchst, die man immer wieder spielen kann und die dich noch lange begleiten, bist du hier genau richtig.

Unsere Top-Auswahl an Spielen mit dem höchsten Wiederspielwert

Die Spiele mit dem höchsten Wiederspielwert lassen sich leicht erneut spielen. Manche verändern sich bei jedem Durchgang komplett. Alle machen bei jedem Durchgang Spaß. Das sind die Titel, die sich von der Masse abheben und die beste Mischung aus Freiheit, Tiefe und Gründen zum Wiederspielen bieten.

Baldur’s Gate 3 (2023) – Zweifellos das Spiel mit dem höchsten Wiederspielwert, bei dem sich deine Geschichte mit jeder Entscheidung neu gestaltet. Unterschiedliche Charakterausrichtungen, Gruppen-Dynamiken und verzweigte Handlungsstränge sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang wie eine neue Kampagne anfühlt und nicht wie eine Wiederholung. The Elder Scrolls V: Skyrim (2021) – Zu den Spielen mit dem höchsten Wiederspielwert gehören, Skyrim bietet dir völlige Freiheit und jede Menge zu entdecken. Es ist eine Welt, in der es immer eine weitere Höhle zu erkunden oder eine neue Herausforderung zu meistern gibt. Elden Ring (2022) – Es gilt weithin als eines der Spiele mit dem höchsten Wiederspielwert und lädt zu endlosen Erkundungen und einer großen Vielfalt an Bauoptionen ein. Bei jedem Durchgang bist du dazu herausgefordert, neue Strategien auszuprobieren und die Welt auf eine andere Art und Weise zu erkunden.

Diese drei Titel legen die Messlatte hoch, doch diese Auswahl kratzt gerade einmal an der Oberfläche. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der Spiele zu entdecken, die auch in den kommenden Jahren für Spielspaß sorgen werden.

Die 15 Spiele mit dem höchsten Wiederspielwert, die man einfach nicht aus der Hand legen möchte

Ein Universum voller endloser Abenteuer erwartet dich. Die besten Spiele, die man immer wieder spielen kann, lassen sich nicht mit einem einzigen Durchgang erschöpfen. Jeder Titel bietet einzigartige Spielmechaniken, verzweigte Handlungsstränge oder sich weiterentwickelnde Herausforderungen.

Jedes Mal, wenn du zurückkommst, erwartet dich ein ganz neues Erlebnis. Bist du bereit, unter diesen unglaublichen Spielen, die man immer wieder spielen kann, deine nächste Lieblingsbeschäftigung zu entdecken?

1. Baldur’s Gate 3 [Das RPG mit der größten Wiederspielbarkeit]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Erzählbasiertes, rundenbasiertes Rollenspiel Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Linux, macOS, GeForce Now Erscheinungsjahr 2023 Urheber Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 75–120 Stunden Am besten geeignet für Umfassende Handlungsentscheidungen, Gruppenzusammensetzungen und das erneute Durchspielen von Kampagnen mit unterschiedlichen moralischen Pfaden

Wenn du es zum ersten Mal schaffst Baldur’s Gate 3, fühlt es sich vollständig an. Beim zweiten Mal dir bewusst werden, wie sehr du das vermisst hast. Du tauchst ein in die Vergessene Reiche, infiziert und auf der Suche nach einem Heilmittel, bevor ein Parasit Mind Flayer verändert dich. Deine Entscheidungen Welten, Freundschaften und Schicksale erschaffen, manchmal alles auf einmal.

Der Kern des Spiels verbindet Erkundung, rundenbasierte Kämpfe und Charakterentwicklung. Während der Erkundung fühlt sich jede Entscheidung und jede Kampfbegegnung bedeutungsvoll und gewichtig an. Die Kämpfe sind taktisch und zeichnen sich durch Klassenfähigkeiten, Interaktionen mit der Umgebung und eine Echtzeit-Pausenfunktion für die strategische Planung. Ein auf Heimlichkeit ausgerichteter Schurke spielt sich ganz anders als ein zaubernder Magier oder ein chaotischer Barbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Baldur’s Gate 3 zeichnet sich durch seine äußerst reaktive Story-Engine aus. Das vielfältige Geflecht an Entscheidungsmöglichkeiten macht jeden Durchgang zu einem ganz persönlichen Erlebnis. Jedes erneute Spielen wird von Neugier und Überraschungen angetrieben.

Beim Fortschreiten geht es nicht nur darum, im Level aufzusteigen. Ausrüstungsverbesserungen, Fertigkeitsbäume und versteckte Handlungsstränge sorgen dafür, dass das Der Nervenkitzel bleibt bei jedem Durchspielen erhalten. Dank einer weitläufigen Handlung, die unzählige mögliche Enden bietet, wird das erneute Durchspielen zu einer Entdeckungsreise. Im Mehrspielermodus können Freunde die Party-Mitglieder steuern und so gemeinsam die Geschichte gestalten.

Wenn du es einmal durchgespielt hast, wirst du dich sofort fragen Was würde passieren, wenn du andere Entscheidungen träfst?das nächste Mal.

Mein Fazit:Baldur’s Gate 3 Es zieht einen in seinen Bann, entwickelt sich mit der eigenen Moral und Taktik weiter und macht Lust auf mehr. Ein Spiel mit höchstem Wiederspielwert.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim [Das Open-World-RPG mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Genre Open-World-ARPG Plattformen PC, PS 3, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Switch, GeForce Now Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bethesda Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 80–200+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die völlige Freiheit beim Erkunden, Rollenspiel und der Gestaltung ihrer eigenen Geschichte suchen

Nur wenige Spiele haben die Fantasie so beflügelt wie The Elder Scrolls V: Skyrim. Du beginnst als ehemaliger Gefangener, der Drachengeburt, der die Fähigkeit besitzt, Drachenseelen zu absorbieren und das Schicksal der Welt bestimmen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

VonWeißlaufan dieDie Kehle der Welt… die Welt zieht einen ständig in verschiedene Richtungen. Das Gameplay ist intuitiv und macht süchtig. Erkunde, kämpfe, plündere und steige im Level auf. Durchquere verschneite Gipfel und nordische Ruinen voller Draugrund Städte wie Einsamkeit. So viele Wege führen zu Abenteuern und unerwarteten Geschichten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Elder Scrolls V: Skyrim ist bekannt für seine Größe und seine Freiheit. Seine Welt steckt voller Geschichten und Mechaniken, die sich auch lange nach dem ersten Durchspielen weiterentwickeln.

Dank des flexiblen Kampfsystems kannst du Nahkampfwaffen, Magie und Tarnung miteinander kombinieren. Du kannst als Krieger in den Kampf stürmen, als Assassine aus dem Schatten zuschlagen oder als Magier das Geschehen auf dem Schlachtfeld lenken. Skyrim belohnt Neugier und Freiheit.

Fähigkeiten verbessern sich durch Übung, daher Dein Spielstil prägt deinen Charakter im Laufe der Zeit. Schmiedekunst, Alchemie und Verzauberkunst sorgen für noch mehr Tiefe. Mit unzähligen Möglichkeiten, verschiedenen Spielstilen und einem eine riesige Modding-Community, Keine Reise gleicht der anderen.

Mein Fazit:The Elder Scrolls V: Skyrim lädt zu endlosen Erkundungen ein. Es nimmt kein Ende; man hält kurz inne, bevor man den Weg zurückfindet.

★ Das Open-World-RPG mit dem höchsten Wiederspielwert The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition für PC Bei Eneba einkaufen

3. Elden Ring [Das Soulslike-RPG mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Genre Action-RPG, Soulslike Plattformen PC, PS 5, PS 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler: FromSoftware / Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden Am besten geeignet für Anspruchsvolle Kämpfe, umfangreiche Charakterentwicklungsmöglichkeiten und das Erkunden der Welt im eigenen Tempo

SchlagenElden Ring das kratzt gerade mal an der Oberfläche. AlsAngelaufen, in die Das Land dazwischen, hast du ein Ziel. Die Wiederherstellung der Elden Ring und sichern Sie sich Ihren Platz als Elden Lord. Die Welt gibt dir keine Anleitung. Sie sieht zu, wie du dich abmühst, lernst und dich langsam vorwärtskämpfst.

Die Kämpfe wirken flüssig und durchdacht. Du kannst mit dem Schwert kämpfen, Zaubersprüche wirken oder dich lautlos bewegen. Das Ausprobieren verschiedener Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten ist Teil des Spielspaßes. Manche Spielstile setzen auf Tarnung, andere ganz auf Magie – jeder verleiht der Welt ein ganz eigenes Flair.

Warum wir uns dafür entschieden haben Elden Ring lebt vom Experimentieren und belohnt Ausdauer und Kreativität. Dank seiner riesigen, miteinander verbundenen Welt fühlt sich jeder Besuch wie ein neues Erlebnis an.

Was mich begeistert hat, war die Freiheit. Man ist nicht auf einen Weg festgelegt. Man streift umher, verirrt sich, entdeckt einen Dungeon und stößt plötzlich auf einen Endgegner, der einen innerhalb von Sekunden vernichtet. Dann kehrt man gestärkt zurück. Dieser Kreislauf wird nie langweilig.

Es ist einein fesselndes Action-Rollenspiel, aber manchmal kommen mir die plötzlichen Schwierigkeitssprünge etwas zu hart vor. Mehrere Enden und verzweigte Handlungsstränge man bleibt immer gespannt, was als Nächstes kommt. Außerdem haben die Community und die Mods dem Spiel noch mehr Durchhaltevermögen verliehen.

Mein Fazit:Elden Ring ist knallhart, gnadenlos und macht total süchtig. Kaum hat man es durchgespielt, überlegt man sich sofort, wie man es anders machen würde.

★ Das Soulslike-RPG mit dem höchsten Wiederspielwert Elden Ring für Xbox Bei Eneba einkaufen

4. RimWorld [Die Koloniesimulation mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Genre Strategie, Koloniesimulation Plattformen PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ludeon Studios Durchschnittliche Spielzeit 100–500+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für spontane Geschichten, den Aufbau von Stützpunkten und das Bewältigen von Chaos begeistern

In RimWorld Jede Entscheidung führt zu einer neuen Geschichte voller Hoffnung oder Verzweiflung. Du bist mit einer Handvoll Kolonisten auf einem fernen Planeten notgelandet. Die fremdartige Landschaft ist geprägt von schroffen Bergen, dichten Wäldern und kargen Ödlandschaften, was du fragst dich, ob du das überstehen kannst. Es ist ein ein unvergessliches Strategiespiel wo das Schicksal deiner Kolonie am seidenen Faden hängt.

Überfälle, Stürme, Nervenzusammenbrüche und unerwartete Bündnisse bringen deine Pläne immer wieder durcheinander. Du man weiß nie, was als Nächstes passieren wird Dank des KI-Geschichtenerzählers. Er generiert Ereignisse, die zufällig wirken, aber dennoch sehr persönlich sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben RimWorld zeichnet sich durch unvorhersehbare, vom Spieler geprägte Handlungsverläufe aus, die jeden Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Mods gehen noch einen Schritt weiter und fügen neue Systeme, Geschichten und Spielmechaniken hinzu. Man sammelt Ressourcen, baut Unterkünfte, stellt Ausrüstung her und verteidigt seine Kolonie gegen Bedrohungen. Die Landwirtschaft und die Versorgung der Kolonisten können zwar etwas eintönig sein, aber Keine zwei Abfahrten sind wie die andere.

Mein Fazit:JedesRimWorld „Run“ schreibt die Regeln neu. Man kommt immer wieder zurück, um zu sehen, wie sich die Geschichte entwickelt.

★ Die Koloniesimulation mit dem höchsten Wiederspielwert RimWorld für PC Bei Eneba einkaufen

5. Factorio [Die Automation-Sandbox mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Fabrik-Simulation Plattformen PC, Switch, Linux, macOS, GeForce Now Erscheinungsjahr 2020 Urheber Wube Software Durchschnittliche Spielzeit 80–300+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Optimierung, dem Aufbau von Systemen und dem Lösen komplexer Probleme haben

Factorio wohnt mietfrei in meinem Kopf. Es fängt ganz harmlos an… landest du auf einem leeren Planeten, auf dem es nichts als Rohstoffe und ein einfaches Ziel gibt: eine Fabrik zu errichten, die sich selbst versorgen kann. Und zunächst scheint das machbar zu sein.

Du baust Erz ab, stellst Teile her und stellst Maschinen von Hand auf. Dann beginnen die Anlagen zu wachsen. Förderbänder erstrecken sich über das Land, Maschinen surren im Gleichklang. Dann baust du es neu auf, dem Streben nach dem Effizienz-Hoch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Factorio zeichnet sich durch seinen endlosen Optimierungszyklus aus. Jeder Umbau fühlt sich wie ein Fortschritt an, doch keine Fabrik ist jemals wirklich fertig.

Sammeln, entwickeln, automatisieren, verbessern. Dieser Kernzyklus ist einfach, aber unausweichlich. Jedes System, das man entwickelt, lässt sich verfeinern, und Jede Lösung führt zu einer besseren. Es ist wie ein komplexes 4X-Spiel, wo Expansion und Kontrolle Ihre Entscheidungen bestimmen.

Das Ausmaß kann einen leicht überfordern, und Perfektion scheint unerreichbar. Durch den Einsatz schnellerer Maschinen, besserer Werkzeuge und fortschrittlicherer Systeme kommt Ihre Fabrik ihrem Ziel immer näher. Außerdem, Mods und Multiplayer sorgen für noch mehrmehr Tiefe.

Mein Fazit:Factorio Es hört nicht auf. Es lässt einen nicht los und treibt einen dazu, noch eine Kleinigkeit zu korrigieren.

★ Die Sandbox für Automatisierung mit dem höchsten Wiederspielwert Factorio für PC Bei Eneba einkaufen

6. Hades 2 [Der Roguelite mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Genre Roguelite-ARPG Plattformen PC, Switch, Switch 2, macOS Erscheinungsjahr 2024 Urheber Supergiant Games Durchschnittliche Spielzeit 40–120+ Stunden Am besten geeignet für Rasanter Kampf, Wiederholungsläufe und sich weiterentwickelnde Geschichten

Es ist jetzt 5 Stunden her, seit ich gesagt habe: ‚noch eine Runde’ vonHades 2aber dieTitan der Zeit wird sich nicht von selbst besiegen. Da Melinoë, eine Hexe auf einer Mission – jeder Versuch bringt dich tiefer in eine sich wandelnde UnterweltDie Welt verändert sich, aber du auch.

Voller Feinde, Geheimnisse und Götter, die deinen Weg bestimmen, fühlt sich selbst ein Misserfolg wie ein Fortschritt an. Du schaltest neue Waffen frei, verbesserst deine Fähigkeiten und vertiefst deine Beziehungen zu den Charakteren. Kämpfen, fallen, von vorne.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hades 2 zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Durchlauf auf dem vorherigen aufbaut. Im Laufe der Zeit erschließen sich neue Fähigkeiten und Handlungsstränge, sodass sich jeder Versuch lohnenswert anfühlt.

Bei jedem Durchlauf erhältst du andere Upgrades, Boni und Fähigkeiten, was dich zwingt, dich spontan anzupassen. Die Kämpfe sind schnell und reaktionsschnell und basieren auf Waffen, Zaubersprüchen und dem richtigen Timing. Die ersten Durchläufe können sich etwas eintönig anfühlen, aber Regelmäßige Updates sorgen für Abwechslung. Ich schaue oft noch einmal rein, nur um zu sehen, was eine Figur als Nächstes sagt.

Mein Fazit:Hades 2 verwandelt Misserfolge in Antrieb. Man fällt hin, lernt daraus und kommt jedes Mal gestärkt zurück.

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7. Sid Meiers Civilization VI [Das Strategiespiel mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Genre 4X-Strategiespiel Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS, macOS, Linux, GeForce Now Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler: Firaxis Games / Herausgeber: 2K Durchschnittliche Spielzeit 40–200+ Stunden Am besten geeignet für Langfristige Planung, Aufbau eines Imperiums und strategische Entscheidungsfindung

Sid Meiers Civilization VI is Wiederspielwert in Reinform. Man beginnt mit einem einzigen Siedler, einem Krieger und einer leeren Karte. Ehe ich mich versehe, habe ich ein Imperium aufgebaut, das sich über mehrere Kontinente erstreckt. Es ist eindynamisches Zivilisationsspiel wo sich jede Entscheidung auswirkt.

In jeder Runde entscheidest du, was am wichtigsten ist, und machst es dann noch einmal. Die Karte ist nie dieselbe. Führungskräfte wechseln. Die Siegbedingungen ändern sich. Diplomatie, Wissenschaft und Religion konkurrieren um Aufmerksamkeit, und deine Die Strategie entwickelt sich ständig weiter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sid Meiers Civilization VI bietet jedes Mal ein neues strategisches Rätsel. Unterschiedliche Zivilisationen, Karten und Siegbedingungen zwingen dich dazu, bei jedem Durchspielen anders zu denken.

Entdecke, erweitere, baue und forsche. Jede Entscheidung prägt deine Kultur, Wirtschaft und Streitkräfte. Manche Spielverläufe beginnen langsam, aber diese anfängliche Vorbereitung zahlt sich aus. Du schaltest neue Einheiten, Regierungsformen und Strategien frei, die alles verändern. Ich habe schon ganze Spiele neu gestartet, nur um eine bessere Eröffnungsstrategie auszuprobieren.

Mein Fazit:Sid Meiers Civilization VI Es fängt immer klein an, aber das bleibt nicht so. Es sorgt einfach dafür, dass man immer wiederkommt.

★ Das Strategiespiel mit dem höchsten Wiederspielwert Sid Meiers Civilization VI für PC Bei Eneba einkaufen

8. Europa Universalis IV [Das Grand-Strategy-Spiel mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Genre Gesamtstrategie Plattformen PC, macOS, PC, Linux, GeForce Now Erscheinungsjahr 2013 Urheber Paradox Interactive Durchschnittliche Spielzeit 100–1000+ Stunden Am besten geeignet für tiefgreifende Strategie, historische Simulation und langwierige Kampagnen

Nach 300 Stunden Europa Universalis IV beginnt nun Sinn zu ergeben. Man beginnt als kleine Nation auf einer überfüllten Landkarte, umgeben von Rivalen und Chancen. Es ist ein komplexes Großstrategiespiel, aber dieDie Grundlagen sind einfach.

Expandiere, verhandle, führe Krieg, erhole dich und plane dann den nächsten Schritt. Die Zeit verläuft in Echtzeit, und die Welt reagiert darauf. Bündnisse verschieben sich. Grenzen verändern sich. Ein einziger Fehler kann Jahrzehnte kosten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Europa Universalis IV zeichnet sich durch seinen Umfang und seine Freiheit aus. Jede Nation kann zur Macht aufsteigen, und keine zwei Spielverläufe verlaufen gleich.

Diplomatie, Handel und Krieg bestimmen alles. Armeen treffen aufgrund ihrer Position und ihrer Ressourcen aufeinander. Handelswege bringen Wohlstand. Durch Erkundungen werden neue Länder entdeckt. Im Laufe der Zeit entdecken Nationen Technologien und Strategien, die ihre Identität und ihre Strategie stärken.

Die Lernkurve kann steil sein, aber das Die Tiefe sorgt dafür, dass man immer wieder zurückkommt.

Mein Fazit:JederEuropa Universalis IV Die Kampagne erzählt eine andere Version der Geschichte. Unzählige mögliche Ausgänge sorgen für Spannung.

★ Das Grand-Strategy-Spiel mit dem höchsten Wiederspielwert Europa Universalis IV für PC Bei Eneba einkaufen

9. Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition [Das taktische Rollenspiel mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Genre Taktisches Rollenspiel Plattformen PC, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, macOS, iPad Erscheinungsjahr 2018 Urheber Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 80–120+ Stunden Am besten geeignet für Vielschichtige Kämpfe, Entscheidungsfreiheit für den Spieler und verzweigte Handlungsstränge

Du hast unzählige Welten entstehen und untergehen sehen, aber Nur wenige fordern deine Seele so sehr heraus wie Rivellon in Divinity: Original Sin 2. Es ist einein umfangreiches rundenbasiertes Rollenspiel. Ich dachte, ich hätte den perfekten Plan, doch dann ging alles schief.

Erkunden, reden, kämpfen, plündern, dann mit den Folgen fertig werden. Kämpfe, die sich wie eine Schachpartie mit Magie anfühlen. Du nutzt die Umgebung zu deinem Vorteil, kombinierst Zaubersprüche und wendest das Blatt mit List.

Warum wir uns dafür entschieden haben JederDivinity: Original Sin 2 Das System ist miteinander verzahnt. Kampf, Handlung und Charakterentwicklung greifen ineinander und sorgen bei jedem Durchgang für völlig unterschiedliche Abenteuer.

Entscheidungen führen immer wieder zu neuen Verzweigungen, und Der Ablauf ist flexibel. Dank Fertigkeiten, Ausrüstung und Fähigkeiten kann ich meine Gruppe jederzeit neu zusammenstellen. Ein Durchgang konzentriert sich auf Magie. Ein anderer auf Heimlichkeit oder rohe Gewalt.

Manche Kämpfe können sich anfangs ziemlich zermürbend anfühlen, vor allem, wenn man keinen Plan hat. Du wirst wiederkommen, um die verzweigten Handlungsstränge zu erleben, mit verrückten neuen Charakterkonfigurationen zu experimentieren oder gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus höhere Schwierigkeitsgrade in Angriff zu nehmen.

Mein Fazit:Die ersten hundert Stunden sind nur der Einstieg in Divinity: Original Sin 2.

★ Das taktische Rollenspiel mit dem höchsten Wiederspielwert Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition für PC Bei Eneba einkaufen

10. Mass Effect: Legendary Edition [Die Trilogie mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Genre Action-RPG, TPS Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: BioWare / Herausgeber: Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 90–120 Stunden Am besten geeignet für Charakterorientierte Geschichten, bedeutungsvolle Entscheidungen, eine umfangreiche Science-Fiction-Saga

Du hast unzählige Galaxien bereist, doch nur wenige Sagas fesseln dich so sehr wie Mass Effect: Legendary Edition. An Bord derNormandie as Commander Shepard, deinEntscheidungen hallen durch das Universum am Abgrund. Und die gesamte filmisches RollenspielTrilogie.

Jede Mission verbindet Erkundung, Dialog und Kampf. BleiGarrus and Lira, Beziehungen aufzubauen und Ergebnisse zu gestalten durch Kassenbon or Abtrünniger Entscheidungen. Sie bestimmen, wer du wirst. Biologische Kräfte, Waffen und Positionierung spielen alle eine Rolle dabei, wie sich Kämpfe entwickeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Deine Auswahl wird nicht zurückgesetzt in Mass Effect: Legendary Edition. Sie ziehen sich durch alle drei Spiele und prägen Beziehungen, Handlungsstränge und ganze Zivilisationen.

Der Fortschritt fühlt sich verdient an. Man verbessert seine Ausrüstung, schaltet mächtige Fähigkeiten frei und verfeinert seinen Spielstil. Während das Montag Auch wenn sich manche Abschnitte manchmal etwas holprig anfühlen, sind sie doch nur ein kleiner Teil einer unvergesslichen Reise. Vor allem, wenn unterschiedliche Entscheidungen, Spielstile und Enden Jeder Lauf fühlt sich persönlich an.

Mein Fazit:Mass Effect: Legendary Edition fordert dich heraus, in jeder Version deiner Geschichte zur Legende zu werden.

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11. Dishonored 2 [Das Stealth-Action-Spiel mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Genre Eindringliche Simulation Plattformen PC, PS4, Xbox One, GeForce Now, Luna Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler: Arkane Studios / Herausgeber: Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf heimliches Vorgehen, Spielfreiheit und kreative Problemlösungen legen

Der Wind flüstert Geheimnisse durch die dunklen Straßen von Karnaca, während sich ein Schatten zielstrebig bewegt. Du trittst ein in Eine Welt voller Magie und Rache in Dishonored 2, wo jeder Schritt eine Entscheidung ist und jede Entscheidung Spuren hinterlässt.

Es übernimmt die Freiheit eines anspruchsvolles taktisches Rollenspiel, aber es ist ein Spielwiese für Stealth und Action. Fehler können sich schnell häufen, und heimliche Durchläufe erfordern Geduld. Doch gerade diese Spannung lässt den Erfolg umso mehr wie eine verdiente Belohnung anmuten.

Die Schleife ist einfach. Beobachten, planen, infiltrieren, ausführen und dann verschwinden. Die Levels sind wie Rätsel aufgebaut. Mehrere Wege, versteckte Pfade und vertikale Räume belohnen Neugier.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dishonored 2 bietet unvergleichliche Freiheit. Von heimlichen Schleichmissionen bis hin zu totalem Chaos – jede Mission lässt völlig unterschiedliche Herangehensweisen zu.

Wähle zwischenRabe or Emily. Kräfte wie Teleportation und Zeitmanipulation beeinflussen den Ausgang von Ereignissen und die Reaktion der Welt darauf. Du kannst ein stiller Geist oder ein wilder Kämpfer sein, der Chaos hinterlässt.

Mein Fazit:Dishonored 2 lädt einen immer wieder dazu ein, es mal anders zu versuchen. Schau mal, wie viel aufgeräumter – oder chaotischer – es dabei werden kann.

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12. Dead Cells [Der Roguelike-Action-Plattformer mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Genre Roguevania Plattformen PC, PS5, Xbox, Switch, Mobilgeräte, Linux Erscheinungsjahr 2017 Urheber Motion Twin Durchschnittliche Spielzeit 30–100+ Stunden Am besten geeignet für Rasanter Kampf, Wiederholungsläufe und auf Fähigkeiten basierender Fortschritt

Hast du ein paar Stunden Zeit…Dead Cells wirst du sie alle besiegen. Du erwachst als kopfloser Krieger in einer sich ständig verändernden Burg, in der der Tod zum Alltag gehört. Jeder Durchlauf ist einfach. Kämpfe dich durch die Level, schnapp dir neue Waffen, passe dich an und schreite voran.

Dann stirb, starte neu und versuche es noch einmal mit besseren Werkzeugen. Zu Beginn kann das Sterben brutal sein, aber es spornt dich an, besser zu werden. Das Es ist diese Schleife, die mich fesselt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zufällig generierte Level, Waffen und Upgrades sorgen dafür, dass Dead Cells unvorhersehbar und es lohnt sich, das zu wiederholen.

Level, Gegner und Ausrüstung ändern sich jedes Mal. Der rasante Kampf belohnt gutes Timing, Ausweichen und den geschickten Einsatz von Waffen. Fortschritte entwickeln sich im Laufe der Zeit. Du schaltest dauerhafte Verbesserungen, neue Ausrüstung und Fähigkeiten frei, die dir stärkere Charakterkonfigurationen ermöglichen.

Mein Fazit:JederDead Cells Das Laufen fühlt sich wie ein Fortschritt an. Diese Mischung aus Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Zufall sorgt dafür, dass man voll dabei bleibt.

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13. The Witcher 3: Wild Hunt [Das Open-World-Abenteuer-RPG mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Action-RPG Plattformen PC, PS 5, PS 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber CD Projekt Red Durchschnittliche Spielzeit 80–160 Stunden Am besten geeignet für Fesselnde Geschichten, bedeutungsvolle Entscheidungen und fesselnde Open-World-Abenteuer

Ich habe kriegsverwüstete Felder durchquert und bin in überfüllten Tavernen Gerüchten nachgegangen, aber Nichts zieht mich so in seinen Bann wie The Witcher 3: Wild Hunt. DieGeralt von Riva, jagst du Monster, suchst nach vermissten Angehörigen und gestaltest eine Welt, die selten einfache Antworten bietet.

Der Spielablauf fühlt sich natürlich an. Man nimmt Aufträge an, folgt Hinweisen, bekämpft Ungeheuer und muss dann mit den Folgen leben. Die Kämpfe verbinden Schwertkampf, Zeichen und Tränke. Dies ein fesselndes Open-World-Rollenspiel belohnt Neugier mit versteckte Aufgaben und vielschichtige Geschichten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Umfangreiche, verzweigte Entscheidungsmöglichkeiten machen jeden Durchgang von The Witcher 3: Wild Hunt sich wie ein neues Abenteuer mit neuen Konsequenzen anfühlen.

Das Tempo mag sich anfangs etwas langsam anfühlen, doch es entsteht eine Welt, in die es sich lohnt, zu investieren. Und die Spieltiefe ist enorm. Verbessere deine Charaktere durch Fertigkeiten, stelle stärkere Ausrüstung her und bereite dich sorgfältig auf jede Jagd vor.

Ich freue mich immer darauf, Sieh, wie ein anderer Weg das Schicksal verändert von Königreichen und den Menschen, denen ich begegne.

Mein Fazit:The Witcher 3: Wild Hunt lädt mich immer wieder dazu ein, zu sehen, was sich ändert, wenn ich eine andere Wahl treffe.

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14. Hollow Knight [Das Metroidvania mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Metroidvania Plattformen PC, PS 5, PS4, Xbox, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 30–80 Stunden Am besten geeignet für Anspruchsvolle Erkundung, präzise Kämpfe und das Aufdecken verborgener Geheimnisse ganz nach deinem eigenen Tempo

Treten Sie ein in eine Welt, in der sich hinter der Schönheit Dunkelheit verbirgt und jede Ecke ein Geheimnis birgt. Hollow Knight ist deinklassisches Metroidvania-Spiel. Seindüstere, detailreiche Illustrationen und eindringliche Musik jeden Bereich lebendig und intim wirken lassen. Du spielst einen schweigsamen Ritter, der die Ruinen von Hallownest, eine geheimnisvolle Welt voller Geheimnisse und Gefahren.

Erkunde verschlungene Pfade, kämpfe dich durch Horden von Feinden, schalte neue Fähigkeiten frei und kehre dann zurück, um das zu entdecken, was einst unerreichbar war. Kampf erfordert Präzision. Chefs wieDas Horn Testet das Timing, die Geduld und die Mustererkennung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hollow Knight steckt voller versteckter Geheimnisse, verschiedener Enden und kniffliger Herausforderungen im Endspiel. Es belohnt deine Meisterschaft, was dich immer wieder zurückkommen lässt.

Erreiche Fortschritte durch Talismane und Fähigkeiten, die jeden Durchlauf prägen. Je tiefer du vordringst, je mehr sich die Welt öffnetManchmal verirrt man sich im Labyrinth, und der Rückweg kann mühsam sein, aber das trägt zum Gefühl der Entdeckung bei.

Mein Fazit:Hollow Knight ist nur etwas für Mutige, die Spaß an anspruchsvollen Kämpfen und ausgiebigen Erkundungen haben und viel Zeit mitbringen.

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15. GTA V [Die Open-World-Krimi-Sandbox mit dem höchsten Wiederspielwert]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Genre Action-Abenteuer Plattformen PC, PS 3, PS 4, PS 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber Rockstar Games Durchschnittliche Spielzeit 40–100+ Stunden Am besten geeignet für Die Freiheit einer offenen Welt, chaotischer Spielspaß, Wechsel zwischen Sandbox- und storybasierten Missionen

Kriminelle, Polizisten und Chaos prägen GTA V. SchauplatzLos Santos, kannst du Chaos anrichten, indem du Michael, Franklin oder Trevor. Jeder mit anderen Problemen und Charakterzügen, was jede Sitzung wird immer wilder und unberechenbarerals das letzte.

Erfülle Missionen, erkunde die Stadt, verdiene Geld und gib es dann für Waffen, Autos und Upgrades aus. Mir gefällt, wie unterschiedlich sich Schießereien, Fahrten und Raubüberfälle anfühlen. Vor allem die Raubüberfälle, Plane, wähle dein Team aus und bewältige alle Probleme, die auftretenwährend der Arbeit.

Verbessere deine Fähigkeiten, schalte Ausrüstung frei und sammle Reichtümer für alle Charaktere, um im Spiel voranzukommen. Los Santos hat überall Nebenaktivitäten. Wettkämpfe, Geschäfte, zufällige Begegnungen oder einfach nur Unruhe stiften.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist ein mitreißendes Open-World-Erlebnis mit unzähligen Spielmöglichkeiten. Unzählige Nebenaktivitäten und ein lebhafter Mehrspielermodus sorgen für GTA V Man kann es einfach nicht aus der Hand legen.

Der Wiederspielwert entsteht durch Freiheit. Du kannst Missionen mit unterschiedlichen Strategien erneut spielen, strebe eine 100-prozentige Spielfortschrittsanzeige an oder stürze dich in GTA Online. Manchmal kann das Grinden etwas mühsam sein, aber das adrenalingeladene Open-World Das Spiel enttäuscht nie.

Mein Fazit:GTA V Die Freiheit, die Vielfalt und eine Welt, die sich nie abgeschlossen anfühlt, sorgen dafür, dass ich immer wieder zurückkomme.

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Mein Gesamtfazit zu den Spielen mit dem höchsten Wiederspielwert

Was unter „Wiederspielwert“ zu verstehen ist, sieht für jeden anders aus, aber die besten Spiele lassen einen vergessen, dass man sie bereits durchgespielt hat. Hier sind einige der besten Spiele mit hohem Wiederspielwert, falls du mehr als 200 Stunden Zeit hast.

Für Neulinge → Hades 2. Dank schneller, reaktionsfreudiger Kämpfe und sich weiterentwickelnder Upgrades fällt es leicht, einzusteigen, den Spielablauf zu erlernen und sofort Fortschritte zu spüren.

Hades 2. Dank schneller, reaktionsfreudiger Kämpfe und sich weiterentwickelnder Upgrades fällt es leicht, einzusteigen, den Spielablauf zu erlernen und sofort Fortschritte zu spüren. Für RPG-Fans → Baldur’s Gate 3. Dank der vielfältigen Verzweigungsmöglichkeiten, der Gruppendynamik und der unzähligen möglichen Ausgänge fühlt sich jeder Durchlauf wie eine neue Geschichte an, die es zu entdecken gilt.

Baldur’s Gate 3. Dank der vielfältigen Verzweigungsmöglichkeiten, der Gruppendynamik und der unzähligen möglichen Ausgänge fühlt sich jeder Durchlauf wie eine neue Geschichte an, die es zu entdecken gilt. Für Fans von Open-World-Spielen → The Elder Scrolls V: Skyrim. Die unvergleichliche Freiheit, die Welt zu erkunden, in Rollen zu schlüpfen und deine Reise ganz nach deinem eigenen Tempo zu gestalten, sorgt dafür, dass sich jeder erneute Besuch wie ein neues Erlebnis anfühlt.

The Elder Scrolls V: Skyrim. Die unvergleichliche Freiheit, die Welt zu erkunden, in Rollen zu schlüpfen und deine Reise ganz nach deinem eigenen Tempo zu gestalten, sorgt dafür, dass sich jeder erneute Besuch wie ein neues Erlebnis anfühlt. Für Strategie-Fans → Sid Meiers Civilization VI. Jede Kampagne stellt dich vor eine neue Herausforderung, bei der deine Entscheidungen im Laufe der Zeit dein Imperium aufbauen, zerstören oder neu definieren.

Sid Meiers Civilization VI. Jede Kampagne stellt dich vor eine neue Herausforderung, bei der deine Entscheidungen im Laufe der Zeit dein Imperium aufbauen, zerstören oder neu definieren. Für Spieler, die sich pure Freiheit wünschen → GTA V. Wechsle zwischen den Charakteren, erkunde Los Santos und sorge für dein eigenes Chaos in einer Welt, in der es immer etwas zu tun gibt.

Letztendlich geht es bei den Spielen mit dem höchsten Wiederspielwert nicht nur um den Inhalt, sondern um die Möglichkeiten. Ob es darum geht, einen Kampfablauf zu meistern, eine Geschichte neu zu gestalten, ein Imperium aufzubauen oder sich einfach in einer lebendigen Welt zu verlieren – diese Spiele geben dir Gründe, immer wieder zurückzukehren, die sich jedes Mal ganz persönlich anfühlen. Wenn ein Spiel es schafft, dich Dutzende oder sogar Hunderte von Stunden später überraschen… dann weiß man, dass es sich wirklich lohnt, es noch einmal zu spielen.

Häufig gestellte Fragen