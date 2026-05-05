Rezension zu „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“: Ein gewagtes und polarisierendes Remake

DiesYakuza Kiwami 3 & Dark Ties Diese Rezension spiegelt meine Eindrücke aus dem vollständigen Durchspielen beider Kampagnen wider und berücksichtigt zudem die derzeit verfügbaren Informationen zur Veröffentlichung, den Konsens der Kritiker sowie die allgemeine Stimmung unter den Spielern.

Da es sich um ein riesiges Yakuza ich selbst (mit Yakuza 0 (da es zu meinen absoluten Favoriten gehört), habe ich viel Zeit mit Yakuza Kiwami 3UndDunkle Verbindungen, und mir ist sofort klar, warum sich die Leute darüber nicht einig zu sein scheinen. Diese Veröffentlichung wurde einer der meistdiskutierten Teile der Reihe seit Jahren – und das nicht immer aus denselben Gründen .

Veröffentlicht am12. Februar 2026Das Paket enthält das vollständige Remake von Yakuza 3 mit einer brandneuen Prequel-Kampagne namens Dunkle Verbindungen. Auf dem Papier klingt das nach einem leichten Sieg. In der Praxis sieht die Sache dann allerdings etwas anders aus…kompliziert.

Insgesamt gibt es hier viele Momente, die mich wirklich beeindruckt haben. Die Kämpfe fühlen sich viel besser als die Originalversion wie eh und je, und einige der ruhigeren, charakterorientierten Abschnitte gehen einem auf eine Weise nahe, für die die Serie bekannt ist. Dann gab es aber auch Entscheidungen, die mich stutzig machten, vor allem was Änderungen im Handlungsverlauf und fehlende Inhalte.

Dieser Kontrast steht im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Manche Spieler werden das Spiel lieben moderne Verbesserungen und die zusätzliche Kampagne, während andere sich darauf konzentrieren werden, was geändert oder entfernt wurde (und das zu Recht).

Anstatt also gleich ein endgültiges Urteil fällen zu wollen, werde ich alles so klar wie möglich durchgehen: Was das Paket enthält, welche Rolle die einzelnen Teile spielen, was sich gegenüber dem Original geändert hat und woher die Kontroversen rund um diesen Titel eigentlich stammen.

Am Ende werde ich Ihnen einen guten Eindruck davon vermittelt haben, ob Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ob man es sich jetzt schon holen sollte oder lieber noch warten sollte.

Rezension zu „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“: Was ist das eigentlich für ein Spiel?

Bevor ich das nehme Yakuza Kiwami 3 & Dark TiesRezension ebenfalls Bevor ich mich, wie in meinen anderen Rezensionen, eingehend mit allem befasse, was dieses Spiel zu bieten hat, möchte ich zunächst das größte Missverständnis ausräumen. Es handelt sich hier nicht um ein einziges Spiel mit einem Untertitel. Es ist zwei separate Kampagnen in einem Paket (daher das „&“).

Yakuza Kiwami 3 is ein vollständiges Remake des Films von 2009 PlayStation 3Titel, und es handelt sich nicht um eine einfache Überarbeitung. Das Spiel läuft auf der Dragon Engine, was aktualisierte Grafiken, neue Zwischensequenzen, erweiterte Aktivitäten und ein komplett überarbeitetes Kampfsystem bedeutet. Die Geschichte folgt im Kern dem gleichen Verlauf, doch die Art und Weise, wie sie sich entfaltet, hat sich in einigen wesentlichen Punkten geändert.

Dann gibt es nochDunkle Verbindungen. Das ist eine eigenständige Vorgeschichte, die sich auf Yoshitaka Mine konzentriert, der Hauptgegner aus Yakuza 3. Es begann als kleineres Konzept und entwickelte sich zu einer vollwertigen, spielbaren Geschichte, nachdem die Fans auf mehr Inhalte rund um „Mine“ gedrängt hatten.

Auch wennDunkle Verbindungen findet früher im Yakuza Zeitleiste, etwas, das ich in meinem Yakuza Kiwami 3 & Dark TiesDie Bewertung lautet wie folgt:Ich kann das Spiel wärmstens empfehlen Kiwami 3 zuerst. Das Prequel nimmt offen Bezug auf wichtige Handlungsmomente der Hauptkampagne, sodass ein früher Einstieg wichtige Enthüllungen vorwegnehmen würde.

Du wechselst zwischen zwei sehr unterschiedlichen Protagonisten hin und her. Kazuma Kiryu spielt die Hauptgeschichte in Okinawa und Tokio, während Mines Kampagne sich auf Kamurocho beschränkt. Dieser Kontrast funktioniert gut, besonders wenn man merkt, wie sehr sich ihre Sichtweisen unterscheiden – à la Yakuza 0 zusammen mit Kiryu und Majima.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Tiesgestartet amPS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2sowie auf dem PC überDampf sowie bei anderen Drittanbietern, die ein eine bequeme Möglichkeit, das Spiel zu spielen, ohne den vollen Ladenpreis zu bezahlen.

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„Yakuza Kiwami 3“: Gameplay und Kämpfe – die größte Verbesserung des Pakets

Genau wie es bei fast jedem modernen Yakuza Serientitel oder eigentlich einfach irgendein Ryga Gotoku Studio das Spiel im Allgemeinen, Kämpfen ist das, was man am ehesten empfehlen kann. Falls du schon mal gehört hast, wie Leute Witze über das Original gemacht haben Yakuza 3 Da er nun „Blockuza“ ist, trifft dieser Ruf eigentlich nicht mehr zu.

Die Gegner verbringen nicht den Großteil des Kampfes damit, sich gegen deine Angriffe zu verteidigen. Die Kämpfe verlaufen schneller, Treffer landen zuverlässiger, und das allgemeine Tempo erinnert eher an die neueren Teile der Serie.

Kiryu hat zwei Hauptkampfstile. Der Drache von Dojima: Kiwami ist die Variante, bei der die meisten Spieler bleiben werden. Sie ist schnell, aggressiv und bietet jede Menge Kombinationsmöglichkeiten. Ich bin immer wieder darauf zurückgekommen, bevor ich diesen Text geschrieben habe Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Rückblick, und nachdem ich alles andere ausprobiert habe, vor allem, weil es sich einfach richtig anfühlt, eine saubere Combo in einen Finisher zu überleiten.

Ryukyu-Stil ist der Neuzugang. Hier stehen Waffen im Mittelpunkt, die von den Kampfkünsten Okinawas inspiriert sind. Man wechselt zwischen Waffen wie Speeren und Nunchaku, von denen jede über eigene Moves verfügt. Die Pariermechanik fühlt sich großartig an, sobald man das richtige Timing herausgearbeitet hat.

Am Anfang gab es eine Stelle, an der ich einen angreifenden Gegner mit meinem Schild abgewehrt und sofort mit einem schweren Schlag nachgesetzt habe – und das fühlte sich fast schon zu einfach an. Genau das ist das Problem. Sobald es „Klick“ macht, kann das die Herausforderung etwas erleichtern.

Pro-Tipp Ignorieren Sie nicht die Ryukyu Fähigkeitenbaum! Klar, der Der Drache von Dojima Dieser Kampfstil ist ein zuverlässiger Allrounder, doch es ist wichtig, frühzeitig in Ryukyus Parier-Upgrades zu investieren, wenn du mit den neuen, durch eine Aura geschützten Endgegnern fertigwerden willst, denen du später im Spiel begegnest.

Eine weitere Sache, die ich in meinem Yakuza Kiwami 3 & Dark TiesDie Bewertung lautet wie folgt:Perfekte Ausweichmanöver spielen im Kampf eine große Rolle. Wenn man das einmal schafft, verlangsamt es das Geschehen gerade so weit, dass man sauber kontern kann. Das fühlt sich in dem Moment großartig an, allerdings habe ich bemerkt, dass sich Kämpfe vorhersehbar anfühlen können, sobald man sich zu sehr darauf verlässt.

Bosskämpfe führen eine Aura Ein System, das deine Herangehensweise an bestimmte Kämpfe verändert. Manche Bosse absorbieren Schaden, es sei denn, du spielst ihre Mechaniken geschickt aus.

Während ich mich darauf vorbereitete, diesen Text zu schreiben Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties In einem Kampf habe ich zunächst ganz normal angegriffen, kam aber kaum voran. Dann habe ich die Taktik geändert und plötzlich die Lebensanzeige fast vollständig leergeräumt. Es funktioniert, wirkt aber manchmal etwas unbeständig.

Was mir ziemlich schnell aufgefallen ist, ist die geringere Anzahl von Maßnahmen bei Hitze. Es gibt weniger davon als im Original, und man bemerkt Wiederholungen früher als erwartet. Nach ein paar Stunden konnte ich bereits vorhersagen, welche Animation gleich ausgelöst werden würde.

Eine weitere Sache, die ich in meinem Yakuza Kiwami 3 & Dark TiesDie Bewertung lautet wie folgt:Das gesamte Kampferlebnis wirkt wie eine erhebliche Verbesserung. Es läuft flüssiger, reagiert schneller und macht bei langen Spielsitzungen viel mehr Spaß.

Das Kampfsystem hat mir fast sofort gefallen. Dagegen habe ich etwas länger gebraucht, um die Nebeninhalte wirklich zu schätzen. Auf einer Yakuza Ein Spiel? Ich weiß, das ist überraschend.

Das Leben bei Morning Glory und Nebeninhalte: Das Herzstück von Kiwami 3

Die Handlung rund um das Morning-Glory-Waisenhaus wurde zu einer eigenständigen Nebenkampagne umgestaltetgenanntDas Leben bei Morning Glory. Im Originalspiel war dieser Inhalt Teil der Hauptgeschichte.

Diese Änderung hat zu geteilten Meinungen unter den Spielern geführt und Yakuza Kiwami 3 Rezensionen. Manche sind der Meinung, dass die Kampagne entlastet die Haupthandlung emotional. Andere schätzen das Tempo, da Die Geschichte hält nicht mehr für längere Zeit inne.

Mir persönlich hat diese Überarbeitung sehr gut gefallen. Auf dem Papier sind die Aktivitäten einfach, aber sie verleihen dem Ganzen viel Persönlichkeit. In einem Moment half ich einem Kind bei den Hausaufgaben, im nächsten jagte ich Insekten hinterher, als wäre das das Wichtigste auf der Welt. Es klingt vielleicht unbedeutend, aber diese Momente bleiben einem wirklich im Gedächtnis.

Das Kochen oder die Gartenarbeit sind nicht kompliziert, doch sie schaffen einen Rhythmus, der alles verlangsamt, ähnlich wie ein ein nettes, gemütliches Spiel. Nach einer langen Reihe von Kämpfen war es wirklich erfrischend, wieder zu Morning Glory zurückzukehren.

All diese Aufgaben stärken Kiryus Papa-Rangliste, wasschaltet weitere Interaktionen und Handlungsstränge frei Momente. Einige der Gespräche haben mich tatsächlich überrascht, weil sie sich so authentisch anfühlten. Regisseur Ryosuke Horii bezeichnete diese Inhalte als unverzichtbar, und ich verstehe, warum. Sie geben Kiryu Raum, einfach nur zu existieren, abseits all der typischen, konfliktgeladenen Yakuza die Streiche, die er treibt.

Es gibt außerdem einen neuen Modus namens Der böse Drachen. Kiryu wird in groß angelegte Kämpfe verwickelt, in denen er eine Gruppe gegen rivalisierende Banden anführt. Es ist auf unterhaltsame Weise chaotisch zunächst, wie ein ein super Beat-’em-up-Spiel, allerdings mit einem besonderen Party-Management-Touch.

Ich hatte ein Spiel, bei dem ich völlig den Überblick verloren habe, was eigentlich vor sich ging, und mich einfach darauf konzentriert habe, den Raum um mich herum freizumachen. Etwas, das ich unbedingt in meinem Yakuza Kiwami 3 Mein Fazit lautet, dass es nach ein paar Runden fängt an, sich ein bisschen eintönig anzufühlen.

Game Gear Die Emulation ist eine weitere tolle Neuerung. Du kannst spielen klassischSEGATitel im Spiel, einschließlich Sonic Chaos and Straßen des Zorns. Letztendlich habe ich hier mehr Zeit verbracht, als ich erwartet hatte, eher aus Neugier als aus Nostalgie, da diese Spiele erschienen sind way das war noch vor meiner Zeit (trotzdem habe ich es genossen, daran zu lutschen).

In den Nebenhandlungen wird es erst richtig spannend…knifflig. Das Originalspiel hatte weit über 100, während diese Version etwa 31 enthält, wobei alte und neue Geschichten miteinander kombiniert werden. Einige Fan-Favoriten fehlen, und die neuen Nebenhandlungen folgen oft einer einfacheren Struktur. Wenn man das Original gespielt hat, spürt man den Unterschied deutlich, da manche schneller enden als erwartet.

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Rezension zu „Dark Ties“: Meine Geschichte ist es wert, dass du dir die Zeit nimmst (mit Vorbehalten)

Wie ich bereits weiter oben in meinem Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Rezension: Ich empfehle, das Spiel zu spielen Dunkle Verbindungen erst, wenn du fertig bist Kiwami 3. Es handelt sich um eine vollständig spielbare Kampagne, auf die du über das Hauptmenü zugreifen kannst.

Dunkle Verbindungen is kein kleiner Bonusmodus, sondern bietet eine eigene Geschichte und einen eigenen Spielverlauf. Die Hauptgeschichte dauert etwa 3 bis 6 Stunden; Wer alles durchspielen will, kann die Spielzeit auf 15 oder sogar 20 Stunden ausdehnen.

Die Geschichte handelt von Meins im Jahr 2007 Nachdem sein Geschäft aufgrund eines Verrats zusammengebrochen ist, treibt er durch Kamurocho und ist fasziniert von der Loyalität, die er in der Welt der Yakuza beobachtet. Dies bringt ihn Tsuyoshi Kanda näher, der ihm den Einstieg ermöglicht.

Etwas, worauf ich in diesem Zusammenhang hinweisen muss Yakuza: Dunkle Verbindungen In dieser Rezension geht es darum, wie viel Zeit man in Mines Kopf verbringt. Sein innerer Monolog vermittelt einem ein klares Bild von wie er denkt und warum er sich so verhält, wie er es tut. Es gibt Momente, in denen er Menschen aus der Ferne beobachtet, fast so, als würde er sie analysieren, was seinen Charakter noch interessanter macht.

Ich glaube, seine Verbindung zu Daigo Dojima verleiht der Geschichte eine zusätzliche Ebene, die Fans der Serie – ob alte Hasen oder Neulinge – zu schätzen wissen werden. Vor allem, da sich einige ihrer Szenen genauso persönlich und eindringlich anfühlen wie die typischen Höhepunkte Yakuza wie spannend das Geschichtenerzählen sein kann.

Pro-Tipp Wenn du neu in der Reihe bist, musst du das Original nicht gespielt haben Yakuza 3, dessen Remaster oder andere Teile der Reihe Kiwami 3 & Dark Ties, da das Spiel über ein detailliertes Rückblick-System verfügt, das dich auf den neuesten Stand bringt. Allerdings ist das Spielen Yakuza 0, GarnelenundKiwami 2 Das wird Kiryus Geschichte deutlich eindringlicher machen.

Im Vergleich zur „Haupt“-Kampagne von Kiwami 3… hier ändert sich der Kampfstil ziemlich stark. Mein Charakter nutzt einen Shoot-Boxing-Stil, bei dem es auf Schnelligkeit und das Kombinieren von Angriffen gegen Gegner ankommt – ganz im Stil von Kazuya Mishima. In einem Kampf mit vielen Gegnern gelang es mir einmal, diese länger als erwartet in der Luft zu halten, und das wurde zu einer der befriedigendsten Begegnungen im Spiel.

Sein dunkles Erwachen Dieser Modus macht die Kämpfe aggressiver, was gut zu Mine passt Kaufen Persönlichkeit ziemlich gut. Das verändert den Charakter der Kämpfe spürbar, und in manchen Situationen hat es mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, als Mine zu spielen als als Kiryu. Sein Die Moves fühlten sich einfach schneller und dynamischer aninsgesamt.

Zu den weiteren Inhalten gehören Kanda-Schadensbegrenzung and Höllenarena. Diese Spielmodi sorgen für Abwechslung, doch die Prämisse hinter manchen Missionen kann je nach Interpretation der beteiligten Charaktere unangenehm wirken.

Insgesamt geht die Geschichte eher auf Nummer sicher, Lücken aus dem Originalspiel füllen, ohne dabei zu weit zu gehen in eine neue Richtung. Vor allem das Ende hat überall gemischte Reaktionen ausgelöst Yakuza: Dunkle Verbindungen Bewertungen, die man im Internet findet. ABER für mich läuft diese Kampagne letztendlich darauf hinaus, dass einer der interessantesten Aspekte des gesamten Pakets.

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Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Metacritic-Bewertung und Kritiken

Zusätzlich zu meinen eigenen Yakuza Kiwami 3 & Dark TiesRezension,Die Resonanz auf dieses Spiel ist überall, und das wird deutlich, sobald man sich die Ergebnisse ansieht.

On Metacritic, derNintendo Switch 2 and Xbox Series X/S Versionen befinden sich unter 79 and 77bzw. beide mit der Bezeichnung Im Allgemeinen positiv zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels. Die PS5 Version für 74, während der PC bei 73, beide unterGemischt oder durchschnittlich.

OpenCriticDurchschnittswerteYakuza Kiwami 3 & Dark TiesBewertungenetwa Mitte der 70er Jahre, mit etwa63 bis 65 % der Kritiker empfehlen it.

Allerdings,Die Bewertungen der Nutzer zeichnen ein anderes Bild. DiePS5 Diese Version liegt herum 6.2, was eine deutliche Kluft zwischen Kritikern und Spielern offenbart:

Plattform Metacritic-Bewertung Wahrnehmung Nintendo Switch 2 77/100 Im Allgemeinen positiv Xbox Series X/S 79/100 Im Allgemeinen positiv PS5 74/100 „Gemischt oder durchschnittlich“ PC 73/100 „Gemischt oder durchschnittlich“ OpenCritic Durchschnitt: 74/100 63 % der Kritiker empfehlen Benutzerbewertung (PS5) 6,2/10 Gemischt oder durchschnittlich, aber vor allemniedriger als die Bewertungen der Kritiker

Beim Durchlesen der einzelnen Beiträge ist mir ein deutliches Muster aufgefallen Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Rezensionen. Kritiker, die sich dem Spiel als Einzelveröffentlichungwurde oft bewertetetwa 7 oder 8 von 10, während diejenigen, die es mit der Originalversion oder dem Remaster verglichen, es deutlich schlechter bewerteten.

The Die Spanne zwischen den Verkaufsstellen ist ungewöhnlich groß. Einige Ergebnisseauf bis zu 20 von 100 sinken, währendandere erreichen 90. Eine solche Bandbreite ist eigentlich selten, selbst bei einer Veröffentlichung, die die Gemüter spaltet.

Dieses Spiel endete schließlich einer der am schlechtesten bewerteten Hauptserien-Teile in der YakuzaReihe. Unterdessen, obwohl sie hinter einigen der am bestenYakuzaSpiele, sowohl das Original Yakuza 3 und die überarbeitete Version erzielte im Durchschnitt eine höhere Punktzahl.

Die Kontroverse um „Kiwami 3“ erklärt

Zwei Hauptthemen die Kontroverse um diese Veröffentlichung anheizen – Besetzungsentscheidungen and Die Geschichte ändert sich.

Der Schauspieler Teruyuki Kagawa wurde für die Rolle des Goh Hamazaki engagiert. Er hatte bereits 2022 Fehlverhalten eingestanden, was in Teilen der Öffentlichkeit zu heftigen Reaktionen geführt hatte. Eine Petition, in der seine Entlassung gefordert wurde sich versammelt 10,000Unterschriften.

Regisseur Ryosuke Horii äußerte sich öffentlich zu dieser Entscheidung und erklärte, die Besetzung passe gut zur Figur. SEGA wollte sich nicht weiter dazu äußern. Dies warf Fragen hinsichtlich der Kontinuität auf. In einem früheren Fall war ein anderer Darsteller der Serie nach rechtlichen Problemen relativ schnell ersetzt worden.

Die Änderungen an der Handlung lösten ebenso viele Diskussionen aus. Im Originalspiel endet Mines Geschichte auf ganz bestimmte Weise (keine Spoiler). Hier wird dieser Ausgang verändert, was Auswirkungen auf zukünftige Teile hat. Das Spiel deutet zudem auf eine eine neue Richtung für die Serie, was darauf hindeutet, dass künftige Remakes möglicherweise einer anderen Zeitlinie folgen, anstatt sich streng an die Originale zu halten.

Da ich gerade einen Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties In dieser Rezension muss ich anmerken, dass ich hier beide Standpunkte nachvollziehen kann. Einige Spieler sind an einer neuen Richtung interessiert. Andere sind der Meinung, dass dadurch wichtige emotionale Momente der ursprünglichen Geschichte an Wirkung verlieren.

Ganz ehrlich? Ich neige eher dazu, dem „Vorbild treu zu bleiben“ (ich bin eben ein Old-School- Yakuza (doch ein Fan), aber Keine der beiden Reaktionen erscheint unvernünftig. Letztendlich kommt es einfach darauf an, wie wichtig es dir ist, sich eng an die ursprüngliche Erzählung zu halten.

Testbericht zu „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“: Wie gut läuft das Spiel auf allen Plattformen?

Für alle, die vergleichen möchten Yakuza Kiwami 3 & Dark TieszwischenNintendo Switch 2 and Xbox Series X Versionen – hier ist ein Überblick darüber, wie sie im Vergleich abschneiden – zusammen mit den PS5 and PC Anschlüsse – basierend auf Leistung und Gesamtgefühl:

Nintendo Switch 2:Läuft um30 Bilder pro Sekunde sowohl im angedockten als auch im Handheld-Modus Modi. Die Auflösung passt sich dynamisch an, was bedeutet, dass die Darstellung in Kampfszenen oder bei vielen Objekten auf dem Bildschirm weicher wirken kann.

Während meinerYakuza Kiwami 3 & Dark Ties Spielrezension: Das ist mir vor allem bei größeren Kämpfen aufgefallen, bei denen die Details verschwimmen leichtDennoch ist es stabil genug für längere Sitzungen, und die Möglichkeit, es in der Hand zu halten, ist ein großer Pluspunkt für die Mobilität.

Xbox Series X/S:Angebotehöhere Auflösung and flüssigerer Ablaufim Vergleich zuSchalter 2. Anfängliche Probleme mit der Farbdarstellung und HDR wurden nach der Veröffentlichung behoben.

Das Spiel spielen auf Xbox wirkt stimmiger, vor allem bei Bosskämpfen, bei denen eine klare Darstellung von Vorteil ist.

PC (Steam): Die Leistung hängt von Ihrer Konfiguration ab. Eine Grafikkarte der Mittelklasse bewältigt 1080p und 1440p problemlos, währendleistungsstärkere Grafikkarten kann höhere Bildraten erzielen.

Funktionen wieDeep-Learning-Super-Sampling and FSR zur Stabilisierung der Leistung beitragen. Während meiner Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Was das Gameplay angeht, hatte ich keine größeren Probleme, auch wenn es bei Übergängen gelegentlich zu Rucklern kam.

PlayStation 5:Weithin als eine hervorragende Umsetzung dieses Remakes, derPS5 Versionsziele natives 4K Beschluss bei einer fest auf 60 FPS eingestellt.

Dank der ultraschnellen Konsole SSD… die Ladezeiten beim Betreten von Gebäuden oder beim Start von Nebenhandlungen sind nahezu sofort, was einen enormen Fortschritt gegenüber dem Original darstellt PS3 Erfahrung. Die DualSense Auch das haptische Feedback ist hier ein herausragendes Merkmal; man spürt das unverkennbare Rauschen der Wellen von Okinawa und den spürbaren Widerstand in den Abzugstasten bei actionreichen Spielszenen.

Letztendlich ist meinYakuza Kiwami & Dark Ties Der Testbericht zeigt, dass das Spiel auf allen Plattformen eine gute Leistung erbringt, wobei PS5 and Xbox Series X ein absolut flüssiges Spielerlebnis bietet, während die Leistung auf dem PC stark davon abhängt, Ihre Hardware-Konfiguration sowie Optimierungsoptionen.

The Schalter 2bietet hingegen zwar etwas weniger Bildschärfe zugunsten der Mobilität, sorgt aber dennoch für ein stabiles und unterhaltsames Spielerlebnis.

Rezension zu „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties“: Mein Fazit

Gesamtbewertung 7,5/10

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Dieser Teil meines Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Die Rezension beantwortet die entscheidende Frage, wegen der wir alle noch hier sind – ist Yakuza Kiwami 3 Lohnt sich der Kauf, und wenn ja, zum vollen Preis?

Siehst du, hier wird es dann etwas subjektiv, denn die Antwort hängt stark davon ab, was you worauf es mir am meisten ankommt in einem Yakuza Spiel

Ich persönlich würde sagen, das ist ein guter (wenn auch nicht großartiger) Einstieg in die Yakuza Reihe für Einsteiger, die die „modernsten“ Titel spielen möchten, was Grafik und Gameplay angeht. Außerdem macht sich das überarbeitete Kampfsystem sofort deutlich bemerkbar. Es ist einfacher, in Kämpfe zu geraten, die Mechaniken zu verstehen und das Gameplay von Moment zu Moment wirklich zu genießen.

Und währendIch empfehle dringend, alle vorherigen Teile zu spielen GarnelenTitel undYakuza 0davor… die Zusammenfassungsfunktion ist wirklich hilfreich. Ich habe versucht, direkt einzusteigen, ohne ältere Titel noch einmal anzuschauen, und habe mich nie völlig verloren gefühlt. Man erlebt immer noch die volle emotionale Wirkung der Schlüsselszenen, ohne andere Titel spielen zu müssen Spiele in derYakuza Reihe, auch wenn dir manche Anspielungen vielleicht nicht ganz klar sind.

Für Spieler, die wieder einsteigen, ist die Entscheidung schwieriger. Die Die Verbesserungen im Kampf sind offensichtlich bereits in der ersten Stunde, auch wenn die Änderungen an der Handlung die ganze Zeit über im Hintergrund bleiben. Ich habe das Gameplay genossen und gleichzeitig darüber nachgedacht, wie bestimmte Szenen früher abliefen.

Die fehlenden Nebenhandlungen fallen auf. Es gab Momente, in denen ich damit gerechnet hatte, dass eine bestimmte Nebenhandlung auftauchen würde, nur um dann festzustellen, dass sie nicht enthalten war. Dieses Gefühl trübt das Erlebnis nicht gänzlich, zumindest für mich nicht, auch wenn es nachhallt.

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Dunkle Verbindungen bereichert das Spielpaket wirklich. Ich hatte den starken Eindruck, dass es sich nicht nur um zusätzliche Inhalte handelt, die am Ende einfach so hinzugefügt wurden, und ich habe mich tatsächlich darauf gefreut, nach Abschluss eines Kapitels mit Kiryu zu Mines Kampagne zu wechseln. Seine Kämpfe fühlen sich unterschiedlich genug, um für Abwechslung zu sorgen, und die Geschichte liefert zusätzliche Hintergründe, die langjährige Fans zu schätzen wissen werden.

Zum vollen Preis,Letztendlich kommt es darauf an, wie viel Wert du auf die Genauigkeit der Handlung im Vergleich zu Verbesserungen im Gameplay legst. Denk einfach daran, dass es trotz der inhaltlichen Kürzungen immer noch eine lot Inhalte, die man hier genießen kann. Die Die Hauptgeschichte dauert etwa 15 Stunden… und die Nebeninhalte können diese Zahl noch deutlich in die Höhe treiben. Letztendlich habe ich mehr Zeit als erwartet damit verbracht, Nebenaktivitäten zu erkunden und Gebiete erneut zu besuchen.

Allerdings sind nicht alle Inhalte von gleicher Qualität. Manche Nebenhandlungen wirken kürzer als erwartet, und bestimmte Spielmodi verlieren nach einigen Durchläufen ihren Reiz.

Wenn dudas Gameplay über alles stellen… diese Version hat durchaus ihre Vorzüge. Wenn dir die narrative Konsistenz wichtiger ist, solltest du vielleicht auf einen Preisnachlass warten oder stattdessen zur älteren Version zurückkehren.

Vorteile Nachteile ✅ Die Kämpfe fühlen sich viel flüssiger und reaktionsschneller an als im Original ✅ Dunkle Verbindungen fügt eine spannende zweite Kampagne hinzu ✅ Die Nebenhandlung „Morning Glory“ sorgt für eindrucksvolle Charaktermomente ✅ Die moderne Engine sorgt für eine verbesserte Grafik und Gesamtdarstellung ✅ Ein guter Einstieg für Neulinge in der Serie ❌ Änderungen an der Handlung könnten bei langjährigen Fans auf Ablehnung stoßen ❌ Mehrere bei den Fans beliebte Nebenhandlungen fehlen ❌ Manche Spielmechaniken wirken unausgewogen oder zu einfach

Häufig gestellte Fragen