„Tomodachi Life“-Rezension 2026: Das absurde Inselleben war das Warten wert

12 Jahre. So lange Nintendo hat uns auf eine Fortsetzung warten lassen, und darauf, dass ich eine Das Leben in FreundschaftRezension.

Für alle, die die Reihe noch nicht kennen, Das Leben in Freundschaft ist im Grunde ein Spiel, in dem man nicht als ein oder zwei Charaktere spielt, sondern eher als eine Art Gott, der sich um die Bewohner seiner kleinen Insel kümmert. Bei all den verrückten Dingen, die auf deiner Insel passieren, hast du einen Platz in der ersten Reihe, um das Chaos mitverfolgen zu können.

Das ist eine sehr kurze Zusammenfassung des Spiels, aber ich werde meine Erfahrungen in meinem Das Leben in Freundschaftsiehe unten.

Das Spiel erschien am Nintendo Switch and Nintendo Switch 2 on 16. April 2026, für €59.99 – und wenn du dich schon fragst, ob Das Leben in Freundschaft Es lohnt sich, gib mir noch ein paar Absätze Zeit.

LautMetacritic, Das Leben in FreundschaftDie Bewertungen liegen bei 78 Metascore and 86 Nutzerbewertung. Natürlich sollte man vor allem auf Letzteres – die Stimme des Volkes – hören. Was mich betrifft, so Das Leben in FreundschaftWas die Bewertungen angeht, liegt es genau im Mittelfeld dessen, was man in Metacritic, und hier ist der Grund dafür!

Kurzfassung – „Tomodachi Life: Den Traum leben“ – Rezensionsübersicht

Bevor ich auf die Einzelheiten meines Das Leben in Freundschaft Zur Übersicht: Hier ein kurzer Überblick darüber, was dich erwartet:

Genre Soziale Sandbox / Lebenssimulation Kernschleife Erstelle Mii-Charaktere, schau zu, wie sie für Chaos sorgen, und schau täglich vorbei Größte Stärke Kreative Freiheit und spontane absurde Komik Größte Schwäche Keine Online-Freigabe von Mii-Charakteren, fehlt 3DSFunktionen Eindeutiges Urteil Ein charmantes, nicht ganz perfektes Comeback lohnt sich Am besten geeignet für Kreative Spieler und Rückkehrer 3DSFans

Tomodachi Life: Den Traum leben – Das ist nicht „Animal Crossing“, und genau das ist der springende Punkt

Falls du hierher gekommen bist Das Leben in Freundschaft Rezension, in der man etwas Ruhiges, Strukturiertes und Vertrautes erwartet, wie Animal Crossingoder anderetolle gemütliche Spiele, sollten Sie diese Erwartungen vielleicht zurückschrauben. Das Leben in Freundschaft spielt nach seinen eigenen Regeln. Du bist nicht hier, um deine Insel zu optimieren oder jedes Detail sorgfältig zu gestalten. Du bist hier, um verfolgen, wie sich alles entwickelt, oft auf eine Weise, mit der man nicht gerechnet hat.

Wie Sie den aktuellen Nachrichtenberichten Ihrer Insel entnehmen können, Das Leben in Freundschaft is weniger um Kontrolle und mehr um Beobachtung. Man leitet seine Bewohner zwar an, aber ein Großteil des Zaubers liegt in der Zufälligkeit. Die skurrilen Gespräche, unerwarteten Beziehungen und völlig abgedrehten Momente machen das Spielerlebnis aus. Und genau deshalb hebt sich dieses Spiel von anderen Titeln des Genres ab.

Du bist kein Bewohner der Insel, die du erschaffst, sondern eher so etwas wie ein Gott, der ein wenig abgelenkt ist. Den Traum leben Hier übernimmst du die Leitung einer individuell gestaltbaren Insel, die ausschließlich von Mii-Charakteren bevölkert wird, die du selbst entwirfst (du kannst auch Miis verwenden, die bereits mit deinem Nintendo(Konto).

Es gibt etwas, das ich in meinem Das Leben in Freundschaft Rezension – es gibt keine zentrale Handlung oder Endgegner; dieses Spiel ist eher ein Soziale Simulation im Sandbox-Stil. Deine Miis entwickeln Bedürfnisse, Essensvorlieben und Schwärmereien. Sie provozieren Streit, verlieben sich und bekommen Kinder, mit denen du absolut nicht gerechnet hast.

Stell dir das eher so vor, als ob Animal Crossing und eher wie eine digitale Ameisenfarm mit besseren Dialogen – aber in deiner Ameisenfarm befinden sich auch deine Freunde aus der Schulzeit, dein Onkel, dein Uni-Dozent und ein Mii von Shrek, das du um 1 Uhr morgens erstellt hast.

Um es in Bezug auf Plattformen klar zu sagen: Den Traum lebenläuft auf beidenNintendo Switch and Nintendo Switch 2. Du brauchst kein Nintendo Switch Online ein Abonnement, um spielen zu können, allerdings GameChat on Schalter 2 erfordert jedoch eine.

Beachten Sie, dass es auch eine kostenlose Demo auf der Nintendo eShop, und deine Spielstände werden übernommen, wenn du die Vollversion kaufst. Schließe die Demo ab, und du schaltest einen exklusiven Hamsterkostüm. Und ganz ehrlich? Probier doch erst mal die Demo aus. Da wirst du es gleich sehen 20 Minuten Wenn dieses Spiel etwas für dich ist.

Wenn du noch überlegst, wo Den Traum leben in der breiteren Gaming-Welt einnimmt, unsere Leitfaden zu Videospielgenres erklärt das sehr anschaulich.

In meinemDas Leben in FreundschaftIn dieser Rezension gehe ich nicht davon aus, dass du das Original gespielt hast, aber ich werde dich darauf hinweisen, falls es wesentliche Unterschiede gibt.

★ Tomodachi Life: Das Leben träumen auf Switch / Switch 2 Nintendo eShop-Gutscheine Bei Eneba einkaufen

Der Kreislauf, der mich immer wieder zurückzieht

Eine Sache, die mich während meiner Das Leben in FreundschaftDas Besondere daran ist, wie einfach der tägliche Ablauf tatsächlich ist. Man meldet sich täglich an, sieht zu, wie etwas Absurdes passiert, hakt ein paar Aufgaben ab, passt die Insel ein wenig an und wiederholt das Ganze dann.

Auf dem Papier klingt das eintönig, und viele Spieler werden genau das sagen. Aber die das schiere Ausmaß an Absurdität Was man dabei erlebt, räumt diese Bedenken konsequent aus und lässt die Wiederholungen weit weniger wie einen Makel wirken.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger auf der Nintendo 3DS, die Änderungen sind ziemlich umfangreich, im Guten wie im Schlechten. Die erste ist Erkundung der offenen Insel. UndDen Traum leben, Miis leben nicht mehr in einem Wohnblock – sie bewegen sich frei auf einer vollständig anpassbaren Insel. Man kann sie aufheben (oder hochheben), verschieben und an einer anderen Stelle wieder absetzen. Das klingt zwar nach einer Kleinigkeit, verändert aber das Gefühl, wie lebendig sich die Insel anfühlt.

Dann gibt es noch „Island Builder“, ein System, mit dem du die Landschaft gestalten, Häuser und Geschäfte platzieren und mit Bänken, Bäumen, Automaten dekorieren kannst – ganz nach dem Chaos, das du erschaffen möchtest.

Apropos Zuhause: Du kannst hinzufügen bis zu 8 Mitbewohner pro Haus (Das Zusammenleben von Mii-Charakteren ist mittlerweile gang und gäbe). Aus guten und urkomischen Gründen fand ich die Beziehungsdynamik, die dadurch entsteht, für ein NintendoTitel.

Das Spiel ist perfekt für Tägliche Einheiten von 15 bis 30 Minuten. Etwas, das ich in meinem Das Leben in Freundschaft Das Besondere daran ist, dass es keinen Fehlschlag gibt und man nicht bestraft wird, wenn man nichts tut. Zeitreisen werden jedoch ausdrücklich bestraft. Geschäfte 24 Stunden lang einfrieren Wenn du die Systemuhr vorstellst, also lass das lieber.

Eine erwähnenswerte Einschränkung ist, dass die Touchscreen-Steuerung nur bei der Mii-Erstellung und der Palette House Workshop. Für die Interaktionen auf der Kerninsel sind Joy-Con. Joy-Con 2 Der Mausmodus auf Switch 2 wird derzeit ebenfalls nicht unterstützt, was eine verpasste Chance darstellt.

Meine Miis haben mehr Persönlichkeit als manche echten Menschen

Die kreativen Werkzeuge sind der eigentliche Motor von Den Traum leben, und der Hauptgrund dafür, dass die Bewertungen der Spieler in fast jedem Fall deutlich höher ausfallen als die der Kritiker Das Leben in Freundschaft Rezension, die ich gelesen habe.

Du gestaltest jede Figur auf der Insel. Du bringst die Charaktere mit, und das Spiel sorgt für das Chaos. Es kann jeder sein. Jemand, den du bei Walmart Gestern, dein Sportlehrer aus der Oberstufe, dieser eine Streamer, den du neulich gesehen hast. Ach was, genau wie ich kannst du sogar Gustave aus Helldunkel Wenn du willst (er klingt allerdings nicht wirklich französisch, wenn du mich fragst – nur so nebenbei).

All dies wird durch die erweiterte Mii Maker. Außerdem kannst du mit dem Gesichtsbemalung Tool. Dank Hunderter Anpassungsmöglichkeiten musst du dir keine Sorgen machen, dass zwei Miis gleich aussehen. Meine Lieblingskreation war ein Mii, das einer Kollegin nachempfunden war – komplett mit einem handgezeichneten Schnurrbart, über den sie sich wahrscheinlich beschweren würde.

Jedes Mii trägt außerdem ein System für Persönlichkeitsmerkmale das prägt, wie sie sprechen, mit wem sie sich anfreunden und wie sie auf Ereignisse reagieren. So ähnlich wie das, was man in Schatten des Krieges, aber in diesem Spiel bist du es, der ihre Persönlichkeit bestimmt. Und genau darin liegt der Reiz der sich entwickelnden Geschichte – der Grund, warum dein Durchspielen der Insel ganz anders aussehen wird als meines.

Wenn du besonders kreativ bist, dann ist das Palette-Haus-Workshop geht in Sachen Kreativität noch einen Schritt weiter. Erstelle eigene Haustiere, Kleidung, Lebensmittel, Hausfassaden, Bodenfliesen und komplette Gegenstände von Grund auf neu – mithilfe von Mischmodi, Konturen und einem Zeichenwerkzeug, das meiner Meinung nach für ein so zugängliches Spiel überraschend ausgefeilt ist.

The Aktuelles zur Inklusion von LGBTQ+-Personen Das ist eine bedeutende Neuerung. Du kannst nun für jedes Mii die Geschlechtsidentität (männlich, weiblich, nicht-binär), die Partnerpräferenzen (beliebige Kombination) und die Pronomen unabhängig voneinander festlegen. Gleichgeschlechtliche Ehepaare können Kinder bekommen. Das wird ganz natürlich gehandhabt – und frag mich bloß nicht, wie.

Das Spiel, zu dem du um 23 Uhr wieder zurückkehren wirst

Das Lustigste, was mir mitten in meinem Das Leben in FreundschaftDie Bewertung lautet wie folgt:Den Traum leben hebt sich durch eine einfache Tatsache von anderen Lebenssimulationen ab. Man bekommt genau das zurück, was man investiert.

Sagen wir es mal so: Spieler, die kreativ mit dem Spiel umgehen, werden auch lange nach der anfänglichen Begeisterung noch Spaß daran haben. Und ich meine damit nicht nur, jedem Mii ein anderes Gesicht zu zeichnen. Ich meine damit die Palette-Haus-Workshop, Neugestaltung der Kücheninsel und vieles mehr.

Spieler, die nicht die nötige Zeit investieren, werden nicht denselben Nutzen daraus ziehen. Ich selbst befinde mich irgendwo in der Mitte dieses Spektrums. Und das meine ich wirklich nicht als Kritik – so funktioniert das Spiel nun einmal.

The emergentes Geschichtenerzählen ist der eigentliche Reiz dieses Spiels. Meine Miis verliebten sich in Personen, die ich nicht vorgesehen hatte, gerieten in Streitigkeiten, mit denen ich nicht gerechnet hatte, und einer machte nach zwei Spieltagen einen Heiratsantrag. Ein anderer erklärte ein Mii, das ich nach meinem Bruder gestaltet hatte, ohne jegliche Aufforderung zu einem „Erzfeind“. Es ist lustig, chaotisch, fast schon verrückt, und diese Momente häufen sich schnell.

Wenn es um Beziehungen geht, Das Tempo ist spürbar schnellerals in der3DS Version – Hochzeiten, Babys, Freundschaften. Manche Spieler lieben diese Dynamik. Ich kann aber auch bestätigen, dass manche vielleicht das sich langsam entwickelnde Drama vermissen, bei dem man über Wochen hinweg mitverfolgen kann, wie sich Beziehungen entwickeln. Nach meinen Beobachtungen und denen anderer Das Leben in Freundschaft Beide Reaktionen sind völlig berechtigt.

Tägliche Aktualisierungen des Shops und das Tempo der Events sorgen dafür, dass sich der Spielablauf schon zu Beginn frisch anfühlt. Nach 10–15 Stunden, Die Dialoge wiederholen sich tatsächlich merklich – eine berechtigte Beschwerde, die in fast jedem Das Leben in FreundschaftKritik, die ich gelesen habe, und ich werde sie nicht beschönigen.

Farbenfroh, laut und seltsam befriedigend

Den Traum leben setzt sich voll und ganz für eine gemütlicherer Cartoon-Stil, ähnlich wieAnimal Crossing: New Horizons. Die Optik ist familienfreundlich und einladend – genau das, was man von einem Nintendo ein Spiel, das auf Mii-Charakteren basiert.

Dieses Spiel wird dich technisch gesehen nicht beeindrucken, aber es passt perfekt zum Stil und ist sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus gut lesbar, ähnlich wie Animal CrossingpriorisiertCharme und Lesbarkeit statt Realismus.

Die Musik ist hervorragend, doch das herausragende Element auf der Audio-Seite ist die Sprachtechnologie. Das Original auf der Nintendo 3DS hatte es auch, aber es ist deutlich raffinierter hier. Während meiner Das Leben in Freundschaft Wie ich bereits in meiner Rezension erwähnt habe, war dies einer der wichtigsten Faktoren, die den Humor des Spiels unterstrichen haben, und ich weiß das wirklich zu schätzen, was Nintendo damit erreicht hat.

Erstaunlicherweise fällt es mir nach so vielen Jahren leicht, wieder in das Spiel einzusteigen. Ich kann sagen, dass es für Neulinge genauso sein wird. In den ersten paar Stunden wird man gut angeleitet, und der Übergang vom Tutorial zum eigentlichen Spielverlauf verläuft absolut nahtlos. Ein großes Lob an die Autoren dafür!

Was die Leistung angeht, Schalter 2 Besitzer erhalten sinnvolle Verbesserungen.Das Spielläuft in 1080p im Handheld-Modus nativ. Die Ladezeiten sind kürzer als auf der Basisstation Umschalten. GameChat Über diese Funktion kannst du während des Spielens auch mit Freunden chatten, allerdings ist dafür eine Nintendo Switch OnlineMitgliedschaft.

Keiner dieser Gründe allein reicht aus, um die Konsole aufzurüsten. Aber wenn du bereits die Switch 2 hast, dann Das Leben in Freundschaft Das Erlebnis dort ist spürbar angenehmer und in jedem Fall erwähnenswert Tomodachi Life – Den Traum lebenRezension.

Was es nicht in die Auswahl geschafft hat

Ich werde hier ganz offen sein Das Leben in Freundschaft Rezension. Einige meiner persönlichen Favoriten aus der Nintendo 3DS Version fehlt in Den Traum leben – und wenn Sie sich diesem Titel nähern und dabei erwarten, dass es sich um ein richtiges Tomodachi Life 2… dieser Abschnitt wird für Sie am wichtigsten sein.

The Konzerthalle, Judgment Bay, Skurrile Fragen, Kompatibilitätstester, und Rap-Battles – alles weg. Einige Oldschool-Fans haben vielleicht das Gefühl, dass das Spiel unvollständig gestartet, und es besteht die Hoffnung, dass solche Elemente durch zukünftige Updates oder kostenpflichtige DLCs wieder eingeführt werden könnten.

Die größte Lücke – Zeit – ist das Online-Teilen von Mii-Charakteren. Das 3DS In dieser Version wurden QR-Codes für die weltweite Weitergabe verwendet. Miitopia verfügte über ein Online-Austauschsystem. Den Traum leben beschränkt die Freigabe ausschließlich auf lokale WLAN-Verbindungen, was frustrierend ist, weil es sich anfühlt, als würden wir einen Rückschritt machen.

Pro-Tipp Die Problemumgehung zum Hinzufügen von benutzerdefinierte Miis zu deinem Das Leben in FreundschaftIsland lädt gerade die Miitopia Demo und das Speichern von Miis auf deinem NintendoKonto.

Wenn du Miis mit anderen Spielern teilen möchtest, bist du auf Folgendes beschränkt: lokale drahtlose Kommunikation oder Spielen in der Nähe. Es gibt weder ein integriertes System zum Teilen von Inhalten im Internet noch eine Möglichkeit zur Übertragung per USB. Dadurch fühlt sich das Teilen eingeschränkter an, als man vielleicht erwarten würde, insbesondere bei einem Spiel, das auf der Kreativität der Nutzer basiert.

Lokales Spiel wird erst freigeschaltet, wenn du die ersten Spielphasen abgeschlossen hast Meilensteine, insbesondere sobald deine ersten beiden Miis Freunde geworden sind und du die Palette House Workshop, der für das Senden und Empfangen von Kreationen erforderlich ist. Außerdem musst du dieselbe Softwareversion wie der andere Spieler verwenden, und du kannst nur Inhalte teilen, die du auf deiner eigenen Insel erstellt hast.

Du kannst Miis oder andere Kreationen teilen, indem du eine lokale Verbindung herstellst, die gewünschten Inhalte auswählst und die Übertragung bestätigst. Empfangene Inhalte müssen weiterhin manuell akzeptiert werden, und Neue Miis benötigen eine Unterkunft sobald sie auf deiner Insel angekommen sind.

Für den richtigen Spieler wiegen diese fehlenden Elemente jedoch den beträchtlichen Charme des Spiels nicht auf. Aber zurück zu 3DS Fans sollten sich darüber im Klaren sein, was zurückgelassen wurde. Dies Das Leben in Freundschaft Diese Rezension dient unter anderem dazu, diese Erwartungen klar zu formulieren.

Mein Fazit – Ein charmanter, nicht ganz perfekter Comeback-Auftritt, der Kreativität belohnt

Enebameter 8,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Das cKritikerbewertung von 78und dieSpielerbewertung von 86 on Metacritic erzählen unterschiedliche Geschichten über dasselbe Spiel. Kritiker und Rezensenten bemängelten die fehlenden Funktionen, die Einschränkungen beim Online-Teilen und die sich wiederholenden Dialoge – allesamt berechtigte Kritikpunkte. Spieler, die die Reihe lieben, sahen hingegen darüber hinweg und lobten die kreative Freiheit und die offene Insel als einige der besten Neuzugänge, die die Serie je gesehen hatbisher.

My Das Leben in FreundschaftDie Bewertung liegt irgendwo dazwischen, tendiert vielleicht etwas mehr zur Seite der Spieler (da ich selbst Gamer bin). Der absurde, schräge Humor hat nichts von seiner Wirkung verloren, und die kreativen Werkzeuge sind so gut wie nie zuvor. Einzelne Filialen landeten in der Nähe von Taktiken für unterwegs 10/10, Dexerto 8/10, Der Gamer 8/10, Nintendo Life 7/10, IGN 7/10undGame Informer 7/10 – und nach meiner Erfahrung spiegelt das obere Ende dieses Spektrums den eigentlichen Charme des Spiels besser wider.

Wenn das auch bei dir der Fall ist Tomodachi Life für Switch 2 Rezension, hier die Kurzfassung – 1080p im Handheld-Modus, schnellere Ladezeiten, GameChat. Selbst beim Basis-Switch, Den Traum leben ist ein einzigartiges, witziges und kreativ anspruchsvolles Spiel, das sich seinen Platz in Ihr Jahr 2026UmschaltenBibliothek – und das ist mein Fazit Das Leben in FreundschaftBesprechung.

PROS NACHTEILE ✅ Erstellen von Deep Mii mit Gesichtsbemalung und Hunderte von Optionen ✅ Palette-Haus-Workshop ist wirklich kreativ und überraschend tiefgründig ✅ Kostenlose Demo mit übertragbaren Spielständen und einer exklusiven Belohnung ✅ Nintendo Switch Online nicht erforderlich, um zu spielen ❌ Kein Online-Austausch von Mii-Charakteren – nur lokale WLAN-Verbindung, es gibt jedoch Workarounds in der Community ❌ Die Dialoge wiederholen sich nach 10 bis 15 Stunden Spielzeit deutlich

Ideal für:Zurück3DS Fans, kreative Sandbox-Spieler, Familien, die gemeinsam Umschalten… und alle, die eine Vorliebe für spontane absurde Komik haben.

Weniger geeignet für: Spieler, die ein Spiel mit vollem Funktionsumfang erwarten 3DS Fortsetzung, diejenigen, die darauf angewiesen waren, Miis online herunterzuladen, Spieler, die sich leicht von sich wiederholenden Dialogen frustrieren lassen, oder alle, die erwarten, dass das Spiel Inhalte generiert, ohne dass sie selbst kreativ werden müssen.