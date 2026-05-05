Rezension zu „Resident Evil Village“: Eine meisterhafte Lektion in Sachen Horror in verschneiter Kulisse

Haftungsausschluss:TDieser Artikel ist Teil von Enebas Resident Evil-Woche. Der neunte Teil der Hauptreihe, „Resident Evil Requiem“, erscheint am 27. Februar, und da dies auch mit dem 30-jährigen Jubiläum der Serie zusammenfällt, werden wir uns ebenfalls daran beteiligen. Freut euch auf weitere Rezensionen, ausführliche Berichte und Begleitartikel zu verschiedenen beliebten und in Vergessenheit geratenen „Resident Evil“-Spielen.“

DiesResident Evil Village Der Bericht befasst sich mit der Frage, wie Capcom versuchte, die klaustrophobische Angst von RE7 mit der mitreißenden Energie des legendären Resident Evil 4. Die Handlung beginnt einige Jahre nach Biogefährdung, in dem Ethan nach seiner entführten Tochter Rosemary sucht, doch schon bald gerät er in einen Kampf gegen eine Hierarchie grotesker Fürsten, die über ein trostloses, schneebedecktes Dörfchen herrschen.

Ethan Winters hat einfach kein Glück. Nach dem schimmeligen Albtraum im Bayou von Louisiana wird er in eine eiskalte, düstere Höllenlandschaft in Osteuropa hineingezogen. Und wenn das Resident Evil Village Wenn diese Rezension eines beweist, dann ist es, dass Die Reise ist ebenso chaotisch wie fesselnd – manchmal zwar etwas chaotisch, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dranzubleiben.

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„The Duke’s Special“: Eine kurze Zusammenfassung

Bevor wir ins Detail gehen, dies Resident Evil Village Diese Rezension verdient eine kurze Zusammenfassung der Gesamtlage.

Fans, die sich an die Resident Evil Reihe der Reihe nachwird findenDorfauf Platz acht – ein Spiel, das mit beklemmendem Horror beginnt und sich nach und nach zu einem Action-Spektakel entwickelt.

Die erste Hälfte ist ein Meisterwerk des Erzählrhythmus, mit dem legendären Schloss Dimitrescu –⁠ Heimat einer der meistverehrten Bösewichtinnen der Videospielgeschichte –⁠ und dem psychologisch erschütternden Haus Beneviento, das mir fantastische Einblicke in die eher horrororientierten Wurzeln der Reihe gewährte.

In der zweiten Hälfte geht es vor allem um heftige Kämpfe, was könntediejenigen enttäuschen, die auf der Suche nach purem Grusel sind. Dennoch, mit einem 12 bis 13 Stunden Betriebsdauer und einen enormen Wiederspielwert durch die SöldnerModus undNeues Spiel Plus… ist es ein absolutes Highlight für Fans von fantastische Horrorfilme auf der Suche nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Spiel versucht, für jeden etwas zu bieten. Es fungiert als direkte Fortsetzung von Ethans erstem Abenteuer, lässt jedoch den sich langsam aufbauenden Horror hinter sich und wechselt im Laufe der Zeit zu einem deutlich dynamischeren Stil. Die ersten Stunden gehörten für mich zu den atmosphärischsten Momenten der gesamten Reihe und schufen ein Gefühl der Verletzlichkeit, das man in modernen Großproduktionen nur selten findet.

Gehen wir also etwas tiefer – denn das Resident Evil Village Die Überprüfung hat gerade erst begonnen.

Was „Resident Evil 8: Village“ so brillant macht

Eine ordentlicheResident Evil Village Diese Rezension muss damit beginnen, Lob zu zollen, wo es angebracht ist. In dem Moment, in dem Ethan das Dorf betritt, ist die Stille ohrenbetäubend. Die Detailtreue der Umgebung in diesen ersten Abschnitten ist unglaublich. Ich hatte das echte Gefühl, klein und schwach zu sein, als ich mich durch zerbrochene Zäune und blutgetränkten Schnee bewegte.

Und natürlich ist das Resident Evil Village Diese Spielrezension wäre unvollständig, wenn ich nicht lobend hervorheben würde, wie Capcom vermittelt das anfängliche Gefühl der Entdeckung. Hier bist du kein Superheld. Du bist ein verzweifelter Vater mit nur einer Handvoll Kugeln und einer wachsenden Panik, zumindest am Anfang.

Schloss Dimitrescu steht für das Absolute Spitzenwertdes KlassikersResident Evil Formel, und das Durchstreifen ihrer prunkvollen Hallen kam mir vor wie ein Escape Room mit hohem Einsatz. Die Rätsel sind clever genug, um einem das Gefühl zu geben, schlau zu sein, ohne das Tempo zu verlangsamen, und die ständige Gefahr, von Lady Dimitrescu verfolgt zu werden, hält den Puls in die Höhe (in mehr als einer Hinsicht, denn some Spieler).

Dann wäre da noch das Haus Beneviento. Ich will nichts verraten any Einzelheiten in meinem Resident Evil Village Rezension, aber es ist zweifellos eine der gruseligsten Horrorspielsequenzen, die ich seit Jahren erlebt habe. Es ist eine verblüffende, unverzichtbare „Wende“ hin zum Psychohorror, die beweist, dass Capcom weiß immer noch, wie man Spieler dazu bringt, sich unter ihren Schreibtischen verstecken zu wollen. In diesen Stunden wirst du jegliches Gefühl der Sicherheit verlieren, ganz gleich, wie aufgemotzt deine Waffen zu Beginn sind.

Wo „Resident Evil 8: Village“ Schwächen zeigt

No Resident Evil Village Diese Rezension ist ehrlich, ohne dabei zu verschweigen, wo es hier und da hakt. Im Verlauf der Geschichte verändert sich der Ton auf eine Weise, die etwas irritierend wirkt. Ethan durchläuft eine Wandlung vom ums Überleben kämpfenden Überlebenden zu einer Art Supersoldaten, was – um fair zu sein – durch eine massive Wendung am Ende des Spiels bis zu einem gewissen Grad erklärt wird.

Als ich die Hälfte des Weges hinter mir hatte, begann die Fülle an Munition und die leistungsstarken Waffen, meine Angst zu vertreiben. Das Spiel fühlt sich zunehmend wie ein Militär-Shooter an, was an sich schon Spaß macht, aber es fehlt ihm dieser besondere „Reiz“, den ich in Lady Dimitrescus Schloss und im Haus Beneviento gefunden habe.

Im Fabrikbereich hakt es am meisten. Im Vergleich zur detailreichen, gotischen Schönheit der vorherigen Schauplätze ist die Fabrik eine Ansammlung sich wiederholender, industrieller Gänge. Manchmal kam es mir einfach wie eine ziemliche Plackerei vor, voller Wellen von Gegnern, die eher rohe Gewalt als Strategie oder Heimlichkeit erfordern.

Obwohl die Kämpfe temporeich sind und mich an die besten Momente in Resident Evil 4 Remake, the Call of DutyDie Schießereien im Stil von […], die im letzten Akt stattfinden, schwächen die Spannung etwas ab dass der Anfang so sorgfältig aufgebaut wurde. Der Verlust an Atmosphäre in diesen späteren Phasen ist kaum zu übersehen, aber ehrlich gesagt ist das nur ein kleiner Kritikpunkt, wenn man das Spiel als Ganzes betrachtet, und es schmälert den Gesamteindruck nicht sonderlich Resident Evil 8 als einer der die besten Survival-Horror-Titel in den letzten Jahrzehnten.

Technische Exzellenz & Fachwissen

DiesResident Evil Village Eine Spielrezension würde ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, wenn sie die technische Seite nicht würdigen würde.

Technisch gesehen ist das Spiel ein wahres Wunderwerk. The RE-Engine bietet einige der besten Grafiken der Branche, mit einer Beleuchtung und Texturen, die auf jeder Plattform atemberaubend aussehen. Die Detailgenauigkeit der Charaktermodelle und der Spielwelt selbst ist erstklassig, ganz gleich, ob man auf einem High-End-PC oder einer Konsole spielt. Ich habe es auf dem PC gespielt, und das einzige Problem, auf das ich gestoßen bin, war ein leichtes Ruckeln der Grafik, das sich jedoch einfach beheben ließ, indem ich die variable Bildwiederholrate deaktivierte.

Und wie alle jüngsten Resident Evil Remakes (wir haben dies bereits in unserem Resident Evil 4 RemakeRezension (auch), bin ich definitiv der Meinung, dass Auch das Sounddesign verdient hier ein großes Lob. Das Knarren der Dielen und das ferne Heulen der Lykaner verleihen diesem Spiel eine Vielschichtigkeit, die für einen Horrortitel einfach unverzichtbar ist.

Mir hat auch die Einbindung von „The Duke“ sehr gut gefallen. Er fungiert als der ansässige Händler und sorgt für einen unterhaltsamen Kreislauf aus Inventar und Upgrades, der einen Anreiz bietet, nach versteckten Schätzen zu suchen. Seine Präsenz und seine kurzen Kommentare zu den Gegenständen, die man kauft, verkauft oder aufwertet, verleihen dem Ganzen einen Hauch von Melodramatik, der gut zu den kitschigen Wurzeln der Serie passt.

Da es keine überflüssigen Live-Service-Inhalte gibt und man allein durch das Spielen jede Menge freischaltbare Inhalte erhält, ist es wirklich wirkt wie ein rundes Gesamtpaket der alten Schule. Es enthält sogar einige fantastische Videospiel-Soundtracks um die Spannung bei Bosskämpfen zu steigern.

Mein Gesamtfazit zu „Resident Evil Village“: Ein herausragendes Horrorspiel mit gespaltener Identität

Gesamtbewertung 8,5/10

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Zum Abschluss möchte ichResident Evil Village Zunächst muss ich sagen, dass es ein phänomenales Fahrerlebnis, das zufällig zwei ganz unterschiedliche Facetten hat. Wenn man darüber hinwegsehen kann, dass der Horror in den letzten Stunden hinter hochspannender Action und Explosionen zurücksteht, wird man feststellen, dass es sich um einen der die spielenswertesten Spiele der gesamten Serie.

Zum Abschluss meinesRE8 Nach meiner Einschätzung ist dies eine brillante Hommage an die Geschichte der Reihe, zusammen mit den Filmen und den jüngsten Spielveröffentlichungen (sowohl Remakes als auch Biogefährdungwaren allesamt Knaller), und die Resident Evil auf NetflixReihe (Na ja, darüber lässt sich streiten). Es ist zweifellos ein hoffnungsvoller Ausblick auf das, was uns bevorsteht.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaubliche Stimmung in der ersten Halbzeit ✅ „House Beneviento“ ist ein Meisterwerk des Horrorgenres ✅ Ein lohnendes Upgrade- und Inventarsystem ✅ Hoher Wiederspielwert und „Mercenaries“-Modus ❌ Deutlicher Rückgang der Spannung im letzten Akt ❌ Der „Factory“-Level wirkt eintönig und lang

Ideal für: Spieler, die eine Mischung aus Gothic-Horror und rasanter Action lieben, sowie alle, die wissen möchten, wie es mit Ethans Geschichte weitergeht.

Weniger geeignet für: Horror-Puristen, die sich wünschen, dass sich das gesamte Spiel wie die ersten drei Stunden anfühlt oder eher wie sein Vorgänger (Biogefährdung).