Rezension zu „Resident Evil 4 Remake“: Leons europäischer Urlaub – ein echter Aufschwung

Haftungsausschluss:Dieser Artikel ist Teil von Enebas Resident Evil-Woche. Der neunte Teil der Hauptreihe, „Resident Evil: Requiem“, erscheint am 27. Februar, und da dies auch mit dem 30-jährigen Jubiläum der Serie zusammenfällt, werden wir uns ebenfalls daran beteiligen. Freut euch auf weitere Rezensionen, ausführliche Berichte und Begleitartikel zu verschiedenen beliebten und in Vergessenheit geratenen „Resident Evil“-Spielen.

DiesResident Evil 4 Remake Die Rezension erzählt die Geschichte eines Spiels, das tatsächlich in jeder Hinsichtdas Ausgangsmaterial (man stelle sich das vor) und gleichzeitig die Dinge zu korrigieren, die nicht gut gealtert sind. Es fühlt sich an wie ein Upgrade auf High Definition, das bewahrt den Geist des Klassikers verleiht dem Ganzen jedoch eine düsterere, moderne Note. Für alte Fans ist es ein nostalgisches Erlebnis und für Neulinge der perfekte Einstieg – es zählt zweifellos zu den besten Survival-Horror-Spielen, die je entwickelt wurden.

Damals2005, Resident Evil 4 hat die Welt verändert. Es hat im Grunde genommen die Schulterperspektive erfunden, die wir heute in jedem Actionspiel sehen.

Wegen dieses riesigen Schattens, Capcom musste mit diesem Remake einiges beweisen. Wir schlüpfen hier wieder in die Rolle von Leon S. Kennedy, doch er ist nicht mehr der Neuling aus dem Polizeirevier. Er ist ein abgebrühter Agent, der die Aufgabe hat, die Tochter des Präsidenten, Ashley, aus einem unheimlichen Dorf in Spanien zu retten.

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Warum das „Resident Evil 4“-Remake das beste Action-Horror-Spiel aller Zeiten ist

Falls du wenig Zeit hast, hier ist meine Kurzfassung Resident Evil 4 Remake Rezension:diesSo macht man ein Remake.

Das Gameplay wirkt rasant und gefährlich, besonders mit dem neues Parier-System. Der Ton ist jetzt viel ernster, was den Horror umso erschreckender macht. Es ist der größer, flüssiger, viel besser aussehende Neugestaltung eines der beliebtesten Titel in der ganzResident Evil Spielreihe.

Du bekommstmehr Gebiete zum Erkunden, bessere Nebenquests und ein riesiger Wiederspielwert with Neues Spiel Plus. Es ist ein absolutes Muss für jeden, der Action oder Horror mag, und ich kann definitiv sagen, dass es eines der Horror-Spiele der Spitzenklasse Das kannst du sofort kaufen. Mehr muss man dazu nicht sagen.

Ich habe das Dorf überlebt (und mein Messer ist kaputtgegangen)

Dieser Kampf im Dorf zu Beginn lässt mein Herz immer noch höher schlagen. Im Original stand man meist still. Hier sind die Ganados schneller und aggressiver. Sie umzingeln einen oder packen einen, während ein anderer eine Heugabel zückt. Zum Glück, Leon hat endlich gelernt, sich zu bewegen, während er zielt Das wiederum sorgt dafür, dass sich die Kämpfe unglaublich natürlich anfühlen.

Aber natürlich dürfen wir das Messerkampf-Gameplay nicht vergessen, das zu den größten Neuerungen in diesem Remake gehört. Man kann jetzt tatsächlich Angriffe abwehren! Ich meine damit, den richtigen Moment abzupassen, um mit einem Kampfmesser eine echte Kettensäge abzuwehren. Das ist der Wahnsinn, aber der Haken daran ist, dass dein Messer eine begrenzte Haltbarkeit hat.

Manchmal muss man Entscheide sorgfältig, ob du einen Schlag abwehren oder die Klinge für einen heimlichen Mord aufheben solltest. Der Kampf gegen Krauser ist ein perfektes Beispiel dafür: Eine Sequenz, die früher aus einer Reihe von Zwischensequenzen bestand, wurde zu einem echten Duell – eine Verbesserung, die mir beim Durchspielen sehr gut gefallen hat.

Etwas, das ich in meinem Resident Evil 4 Remake Mein Eindruck ist, dass die KI des Gegners viel intelligenter ist und will zwingen dich dazu, stets auf der Hut zu sein, präzise Befehle zu erteilen und jedes Werkzeug in deiner Aktentasche effizient einzusetzen, um zu verhindern, dass Ashley vorzeitig zu Boden geht oder das Spiel vorbei ist.

Leons schlechter Tag wurde noch viel düsterer

Das Originalspiel hatte jede Menge Kitsch aus den 2000ern, aber diese Version wirkt viel realistischer. Man sieht Leon die Last des Vorfalls in Raccoon City deutlich an. Er wirkt wie jemand, der wirklich viel zu verkraften hat jetzt, was angesichts all dessen, was ihm während und nachRE2.

Auch Ashley Graham hat sich enorm verschönert. Sie ist eher eine Partnerin als ein Ziel einer „nervigen Begleitmission“. Durch ihr neues Design wirkt sie menschlicher und emotional stärker in den Albtraum eingebunden, was dazu führte, dass ich sie tatsächlich beschützen wollte und mich schrecklich fühlte, wenn sie zu Boden ging, nachdem ich meine Befehle vermasselt hatte.

Mir ist aufgefallen, dass einige der wirklich albernen Sachen aus 2005 wurde abgeschwächt, um die Stimmung einheitlich zu halten. Selbst der Händler wirkt nun etwas mehr wie eine echte Person, obwohl er immer noch jene kultigen Sprüche hat, die wir so lieben. Man verliert zwar ein kleines bisschen von dem kitschigen Charme, gewinnt dafür aber eine Welt, die furchteinflößend und lebendig wirkt. Das ist ein Tausch, den ich jederzeit eingehen würde für ein ein herausragendes Survival-Horror-Spiel Erleben Sie dieses fesselnde Erlebnis.

Du sollst dich ablenken lassen – und es lieben

Ein wichtiger Punkt, den ich in meinem Resident Evil 4 Remake Die Bewertung lautet wie folgt:Die Karte ist viel größer und besser vernetzt. Man läuft nicht einfach nur geradeaus. Das Seegebiet ist mittlerweile riesig, und man kann sogar mit dem Boot herumfahren, um verborgene Geheimnisse zu entdecken.

Das hat mir sehr gut gefallenDas Zurückverfolgen lohnt sich tatsächlich. Du findest blaue Notizen des Kaufmanns, in denen er dich bittet, „Schädlingsbekämpfer“ oder Elite-Gegner zu jagen, und die Belohnungen sind großartig.

Der Umgang mit dem Aktenkoffer ist nach wie vor genauso spannend wie eh und je, und In der Schießbude kannst du alle möglichen Talismane für dein Gehäuse ergattern, die dir Vorteile verschaffen, wie günstigere Upgrades oder mehr Munitionsvorräte. Auch das Kombinieren von Edelsteinen, um Schätze mit maximalem Gewinn zu verkaufen, macht nach wie vor riesigen Spaß.

Zwischen der Hauptgeschichte, den Nebenquests und den Söldner Modus gibt es einfach so viel Tolles zu erleben. Kurz gesagt, für alle, die fragen: „Ist Resident Evil 4 Remake „Lohnt es sich?“, lautet die Antwort ein klares und deutliches JA.

Dieses Spiel sieht eklig aus und klingt eklig (genau so, wie es sein soll)

Wie ich in meinem Resident Evil VillageRezension, Capcom‘s RE-Engine macht absolut verrückte Sachen was die Grafik der jüngsten Titel angeht. Speziell bei diesem Spiel fand ich die Beleuchtung im Schlossbereich unglaublich – mit tiefen Schatten, die einen wirklich darauf angewiesen machen, auf die Leuchtkraft der Taschenlampe zu vertrauen.

Die Gegner sehen grotesk und detailreich aus, was den Horror noch eindringlicher macht. Es ist definitiv eines der am bestenResident EvilSpiele sehenswert, auch wenn die neuesten Veröffentlichungen das nicht sind dassweit entfernt.

Das Sounddesign ist ebenso gut. Jeder Schuss klingt kraftvoll Kick, und die Geräusche aus dem Wald ließen mich immer wieder herumfahren, um zu sehen, ob jemand hinter mir war. Zugegebenermaßen habe ich way zu viel Zeit im Fotomodus damit verbracht, den perfekten Schnappschuss von einem explodierenden Ganado-Kopf zu machen. Es ist eine wunderschöne, trostlose Welt, die ich nur schwer verlassen konnte.

Die Sprachausgabe ist erstklassig, und auch wenn manche die neue Stimme von Ada Wong vielleicht etwas anders, fand ich das weniger problematisch als die Tatsache, dass sie im Vergleich zur ursprünglichen Ada etwas unterbewertet wirkt – zumindest nach meiner vielleicht von Nostalgie geprägten Meinung.

Die Grafik und der Sound in diesem Spiel sind wirklich, wirklich gut, was ich von allem sagen kann Resident Evil in letzter Zeit. Okay, vielleicht mit Ausnahme der Resident Evil auf NetflixReihe, was zwar ein bisschen durchwachsen ist, aber ich würde sagen, im Bereich Videospiele läuft bisher alles gut.

Mein Gesamtfazit zu „Resident Evil 4 Remake“: Leon & die bisher beste Leistung von RE

Gesamtbewertung 9,5/10

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Ich möchte meinen Resident Evil 4 Remake Eine Rezension mit einer klaren Botschaft: Damit ist ihnen wirklich das Unmögliche gelungen. Es ist schwer, an ein Meisterwerk wie das 2005 das Original, ohne dabei etwas zu beschädigen, aber Capcom gekocht und es tatsächlich viel besser gemacht.

Ich habe das Spiel auf dem PC gespielt, und es läuft wie geschmiert, obwohl ich gehört habe, dass das PS5 Die haptischen Effekte sorgen für ein zusätzliches Maß an Immersion. Das ist mit Abstand das unterhaltsamste Horrorspiel, das ich seit Jahren gespielt habe. Selbst als ich zum zehnten Mal einem muskelbepackten Kettensägenmann zum Opfer fiel, musste ich grinsen. Es ist wirklich selten, ein Spiel zu finden, das Stress und Befriedigung so gut in Einklang bringt.

Wenn du Action-Horror magst, dann diesedas in deiner Bibliothek. Der Ausdruck „Goldstandard“ ist in anderen Zusammenhängen wahrscheinlich schon zu Tode geritten worden Resident Evil 4 Neuverfilmung Bewertungen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber auch auf die Gefahr hin, klischeehaft zu klingen, würde ich dennoch sagen, dass dieses Spiel ein wahrer Goldstandard dafür, wie ein Remake sein sollte.

Vorteile Nachteile ✅ Ein unglaubliches Parier-System ✅ Deutlich bessere KI bei Ashley & Enemy ✅ Enormer Wiederspielwert ❌ Ein Teil des kitschigen Charmes ist verloren gegangen ❌ Adas Sprachausgabe ist mal gut, mal schlecht ❌ Kein „Separate Ways“ im Hauptspiel

Ideal für: Spieler, die die perfekte Mischung aus Hochspannungs-Action und echtem Gruselfaktor suchen.

Weniger geeignet für: Nostalgische Fans, die genau den albernen, kitschigen Ton des Originals suchen.