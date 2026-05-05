Rezension zu „Monster Hunter Stories 3“ | Capcoms bestes JRPG seit Jahren

In diesemMonster Hunter Stories 3 In dieser Rezension werde ich erläutern, warum dies ein ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel des besten JRPGs des Jahres 2026 das kam zu einer Zeit, als die Fangemeinde wirklich einen Erfolg brauchte.

NachdemMonster Hunter Wilds hat bei einigen von uns damals gemischte Gefühle hinterlassen 2025, Verzerrte Reflexion hat sich als echter Moment der Wiedergutmachung für die Reihe erwiesen. Kritiker haben den Film zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels auf eine 86 istMetacriticmit einem gewaltigen92 % Weiterempfehlungsrate auf OpenCritic.

Ich weiß, ich bin etwas spät dran, aber nachdem ich Dutzende von Stunden damit verbracht habe, kann ich euch sagen, dass der Hype durchaus berechtigt ist. Das ist der Gipfel des Geschichteneine Trilogie und ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“. Und wenn du dir Sorgen machst, weil du ein Neuling bist, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Du musst weder Rathalos von Rajang unterscheiden können noch die vorherigen Teile gespielt haben, um dich in diese Welt zu verlieben.

In diesemMonster Hunter Stories 3 In dieser Spielrezension werde ich euch die überarbeiteten Kampfmechaniken, die emotionale Geschichte und die neuen Monstie-Systeme näherbringen. Außerdem habe ich mir die Leistung auf verschiedenen Plattformen genauer angesehen, darunter Schalter 2, um zu sehen, ob die Technik mit den hohen Ansprüchen mithalten kann. Wir werden uns auch die verschiedenen Ausführungen ansehen, damit Sie genau wissen, wofür Sie Ihr Geld ausgeben.

Ich bin hier, um euch ganz ehrlich zu sagen, warum das 49,59 $ Investition ist einer der besten Käufe, die man dieses Jahr tätigen kann. Im Ernst, das Spiel macht unglaublich viel Spaß und behebt viele der Probleme, die die früheren Teile der Reihe plagten.

Rezension zu „Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes Spiegelbild“ – Das Spin-off, das seine eigenen Flügel bekommen hat

Bevor ich zum Kern der Sache komme, Monster Hunter Stories 3 Bevor wir mit der Rezension beginnen, wollen wir zunächst die Kernidentität dieses fantastischen Titels herausarbeiten. Dies ist ein rundenbasiertes JRPG, kein Actionspiel. Das ist ein entscheidender Unterschied zu den gängigen Monsterjägern.

Wenn du hierherkommst und das rasante Ausweichen und Manövrieren in Echtzeit der Hauptserie erwartest, wirst du stattdessen ein viel taktischeres, durchdachteres Spielerlebnis vorfinden. Es ist der ideale Einstieg für alle, die einen tieferen Einblick in die Welt gewinnen möchten, ohne sich den hohen körperlichen Anforderungen einer traditionellen Jagd stellen zu müssen.

In der Geschichte schlüpfst du in die Rolle des Prinzen oder der Prinzessin von Azuria. In diesem Königreich leben die „Riders“, Menschen, die eine Verbindung zu Monstern – den sogenannten „Monsties“ – eingehen und an ihrer Seite in den Kampf ziehen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein gewaltiger Konflikt zwischen zwei rivalisierenden Nationen, Azuria und Vermeil. Beide kämpfen gegen eine Umweltkatastrophe, die als „Kristallinvasion“ bekannt ist.

Dieses Phänomen verzerrt das Land und die darin lebenden Kreaturen und verleiht jeder Mission eine zusätzliche Dringlichkeit. Hinzu kommt eine faszinierende Nebenhandlung um ein Zwillingspaar von Rathalos, die aus einem einzigen Ei geschlüpft sind – ein seltenes Omen, das in direktem Zusammenhang mit dem Schicksal der Welt steht.

Capcom Auch bei der Veröffentlichung hat man sich nicht zurückgehalten. Das Spiel erschien am 13. März 2026,überPS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2sowie auf dem PC überDampfgleichzeitig. Etwas, das ich in meinem Monster Hunter Stories 3 Mein Fazit lautet, dass dies das erste Mal, als ein GeschichtenDer Titel ist gleichzeitig auf allen großen Plattformen erschienen.

The zu demRE-Engine ist auch hier ein echter Meilenstein und bietet eine Grafik, die mit den besten Titeln mithalten kann Monster Hunter Titel mit üppigen Umgebungen und ausdrucksstarken Monsteranimationen.

Handlung und Figuren: Eine „Monster Hunter“-Geschichte, die es in sich hat

Sowohl nach Ansicht der Kritiker als auch der Community, Verzerrte ReflexionFunktionendie mit Abstand beste Geschichte der Trilogie, dem ich ebenfalls voll und ganz zustimme. Die Handlung dreht sich um komplexe politische Intrigen zwischen den Königreichen Azuria und Vermeil.

Was diesen Konflikt besonders auszeichnet, ist die moralische Zweideutigkeit der Kristallwachstum. Vermeil ist kein Königreich voller simpler Bösewichte. Es handelt sich vielmehr um verzweifelte Menschen, deren Land durch das Phänomen aktiv zerstört wird. Diese Verzweiflung treibt die persönliche Entwicklung von Eleanor, der Prinzessin von Vermeil, voran, die sich deiner Sache anschließt, um die radikalen Beweggründe ihrer Schwester, der Königin, zu verstehen.

Etwas, das ich in diesem Zusammenhang hervorheben möchte Monster Hunter Stories 3 Diese Neuauflage unterscheidet sich am stärksten von den ersten beiden Spielen der Reihe durch die Einführung eines vollständig vertonter Protagonist. Wenn dein Held (egal ob männlich oder weiblich) in entscheidenden Momenten tatsächlich das Wort ergreift, steigert das sofort dein Eintauchen in die Geschichte. Endlich hast du nicht mehr das Gefühl, nur ein stiller Beobachter zu sein, während ein Maskottchen und deine anderen Begleiter das Reden übernehmen.

Apropos Begleiter: Das Spiel stellt eine Gruppe von Rangern vor – Gaul, Ogden, Kora, Thea und Simon. Für jeden von ihnen gibt es vier Kapitel mit speziellen Nebenquests, die Spieler belohnen, die sich die Zeit nehmen, sich darauf einzulassen. Diese Missionen liefern wertvolle Hintergrundinformationen und einzigartige Belohnungen, die das Gefühl vermitteln, dass die Welt von Menschen mit echtem Leben und einer eigenen Geschichte bevölkert ist.

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Nachdem wir nun das Positive hinter uns haben, muss ich leider auch ehrlich auf die Schwächen der Erzählung eingehen (es ist ein vollständigMonster Hunter Stories 3 (Schließlich geht es hier nicht nur um ein reines Spektakel). Ich fand, dass der Krieg Die Nebenhandlung wirkte trotz eines sehr starken Anfangs etwas unterentwickelt, und das Tempo im letzten Akt lässt deutlich nach.

Außerdem stößt man auf eine Flut an obligatorischen Grinding-Aufgaben, die den Schwung der Geschichte bremsen, gerade wenn es richtig spannend wird. Und der Palico-Begleiter Rudy ist ein bisschen … zwiespältig. Klar, ich persönlich fand ihn bei weitem nicht so nervig wie Navirou aus den Vorgängern, aber seine ständigen Sprüche während der Eiersuche können bei langen Spielsitzungen auf Dauer etwas lästig werden.

Dennoch würde ich sagen, dass der Ehrgeiz hier für eine Spielereihe, die historisch gesehen für ihre schwache Erzählung bekannt ist, wirklich beeindruckend ist. Es erreicht zwar nicht ganz die philosophischen Höhen großartiger Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33 or Metapher: ReFantazio, aber dieDie emotionale Wirkung ist zu 100 % unbestreitbar.

Kampfsystem und Strategie der Verbündeten-KI: Vielschichtig, aber umstritten

Das nächste Thema, das ich in meinem Monster Hunter Stories 3 Im Mittelpunkt steht das Kampfsystem. Ähnlich wie bei allen vorherigen Titeln ist eine raffinierte Variante von „Stein, Papier, Schere“ Kopf an KopfSystem. Es ist leicht zu lernen: LeistungBeatsTechnisch, TechnischBeatsGeschwindigkeitundGeschwindigkeitBeatsLeistung. Ein Sieg in einem Kampf verursacht zusätzlichen Schaden, eine Niederlage bedeutet jedoch, dass man selbst zusätzliche Treffer einstecken muss.

Es wird etwas spannender mit Doppelangriffe. Wenn du und ein Begleiter während eines Kampfes dasselbe Körperteil mit derselben Angriffsart angreifen, Kopf an Kopf, fügst du massiven Schaden zu und lädst die Verwandtschaftsanzeige. Diese Anzeige ist der Schlüssel dazu, dein Monstie zu reiten und filmischSoziale Kompetenzen die den Verlauf der Schlacht wenden.

Pro-Tipp Gehen Sie in IhrPartei → Strategien Menü und stellen Sie Ihre Begleitstrategie to Das gleiche Monster priorisieren so früh wie möglich. Dadurch wird die Häufigkeit, mit der Verbündete währenddessen das falsche Körperteil treffen, drastisch reduziert Wildes Monster Kämpfe, vor allem im späten Spielverlauf, wenn Fehler beim Zielen den Kampf kosten können.

Dieser auf „Stein, Papier, Schere“ basierende Kampf mag auf den ersten Blick nicht besonders kompliziert wirken, aber glaubt mir, er hat viel mehr zu bieten. Ihr müsst bestimmte Körperteile ins Visier nehmen, um die Bewegungsmöglichkeiten eines Monsters einzuschränken, Elementar-Affinitäten berücksichtigen und mitten im Kampf die Waffen wechseln, um Schwachstellen zu finden.

Auch in längeren Kämpfen kommt es sehr auf das Ausdauermanagement an, insbesondere in Invasiv or Wildes Monster Begegnungen, bei denen es jeweils um viel geht und die ganz andere taktische Herangehensweisen erfordern als deine üblichen Kämpfe.

Ich muss hier unbedingt etwas hervorheben Monster Hunter Stories 3Rezension –Die Strategie der verbündeten KI kann einem echte Kopfschmerzen bereiten. Begleiter werden von der KI gesteuert und können frustrierende Entscheidungen treffen, insbesondere bei Kämpfen gegen wilde Monster, bei denen ein Angriff auf die falsche Stelle sofortige Gegenangriffe auslöst.

Um noch etwas genauer auf den Kampf einzugehen: Im späteren Spielverlauf tauchen nicht abwehrbare Flächenangriffe auf, die ich etwas frustrierend fand, und einige Kämpfe erfordern mehr als nur ein bisschen Grinden, um den steilen Schwierigkeitsanstieg zu bewältigen.

Dies umwandelnMonster Hunter Stories 3 eine positivere Bewertung – im Gegensatz zu Geschichten 2… Gefolgsleute, die im Kampf fallen, beenden in diesem Spiel nicht mehr den Kampf. Sie werden nach einigen Runden wiederbelebt, wodurch ihre gelegentlichen Fehler weitaus weniger schwerwiegende Folgen haben.

Das Spiel belohnt geduldige Spieler und sorgt für echte Befriedigung, sobald man das Gensystem und Ritual des Channelings sich öffnen. Sei dir nur bewusst, dass Du hast nicht die volle taktische Kontrolle über jedes Gruppenmitglied falls das etwas ist, wonach du suchst.

Eierausbrütungswahrscheinlichkeiten und die Monstie-Liste: Das Herzstück des Spiels

Das ist der Teil meines Monster Hunter Stories 3 Rezension, in der ich über den wahren Grund spreche, warum ich und viele andere Monster Hunter Fans schwören auf diese Spin-off-Serie: die Sucht nach eine Armee aus entzückenden, schuppigen Todesmaschinen aufstellen. Wenn du schon einmal ein Geschichten Wenn du das Spiel schon kennst, weißt du ja, wie es läuft, aber Verzerrte Reflexion Das rundet den Loop wirklich ab.

Du erhältst deine Monsties, indem du in Monster Dens die über die Oberwelt verstreut sind. Zuerst suchst du ein Nest, stöberst darin herum und hoffst, dass du keinen schlafenden Diablos weckst, während du nach dem perfekten Ei suchst. Die Eier, die du ziehst, werden zufällig ausgewählt sondern davon abhängt, welche Monster dort zu Hause sind. Wenn du also ein bestimmtes Monstie fangen willst, musst du in der richtigen Gegend auf die Jagd gehen.

Ausgehend von einemBis zum Spiel ein Süchtiger, der zufällig genau diesen Text schreibt Monster Hunter Stories 3 Rezension: Dieses Spiel schafft es wirklich hervorragend, dich nach diesem herrlichen Regenbogenschimmer lechzen zu lassen.

Standard or Gold Scheint die Sonne?Eier eignen sich dank des „Ritus der Kanalisierung“ hervorragend, um den Kader aufzufüllen, aber eigentlich bist du auf der Suche nach dem legendären Regenbogen-Glanz (Hochwirksam) Eier. DieseHochwertige, äußerst seltene Fundstücke können geschlüpften Monsties möglicherweise die maximale Anzahl an freigeschalteten Gen-Slots und eine überragende anfängliche Genqualität verleihen.

Glück haben und sich einen Regenbogen Ein „Shine Egg“ bedeutet, dass du dir gerade eine Menge Farmarbeit und den Einsatz wertvoller Ressourcen (Stimulanzien) erspart hast, nur um ein Monstie für anspruchsvollere Inhalte einsatzfähig zu machen, da es bietet die höchsten Chancen auf XL-Passivgene, Regenbogengene und ein voll ausgebautes Raster mit 9 Feldern.

Ich füge eine kurze Übersicht zu meinem Monster Hunter Stories 3 Eine Betrachtung, wie sich diese Wahrscheinlichkeiten für das Schlüpfen der Eier auf die tatsächliche Leistung und den Nutzen auswirken:

Eierqualität Visuelles Leuchten Erste Gen-Slots freigeschaltet Am besten geeignet für… Standard Keine ~5 bis 6 ( Low ) Anfängliche Renaturierung oder Futter für Gene Sehr stark Goldglanz ~7 bis 8 ( Hoch ) Ideal für die Teambildung im Bereich der Genbearbeitung Hochwirksam Regenbogen-Glanz ~9 ( Möglicherweise Max ) Optimierung im späten Spielverlauf

Um die Chancen zu deinen Gunsten zu wenden, führt das Spiel einen genialen Mechanismus ein: Wiederherstellung von Lebensräumen. Indem du geschlüpfte Monsties wieder in die Wildnis entlässt, ziehst du die Ökosystem-Rang für diese Art in ihrem Lebensraum. HöherLebensraum-Rangliste bedeuten deutlich höhere Ausbruttwahrscheinlichkeiten für besonders lebensfähige Regenbogenforelleneier. Es ist zwar harte Arbeit, aber die lohnendste Art von Arbeit – zumindest für den Verfasser dieses Textes Monster Hunter Stories 3Rezension.

Was nun die eigentliche Monster Hunter Stories 3Monstie-Liste?Die Liste ist riesig. Wir sprechen hier von etwa 86 einzigartige Monsties zum Start, was etwas mehr ist als Geschichten 2 uns beschert hat. Die altbekannten Stars wie Zinogre, Rathian, Tigrex, Nargacuga und Lagiacrus sind wieder mit von der Partie, dazu kommen einige neue Gesichter aus Monster Hunter Wilds wie Doshaguma und Balahara.

Wenn man die Deviant-Unterarten und Mutantenvarianten mit einbezieht, wirkt die Auswahl noch umfangreicher. Der einzige echte Wermutstropfen für die Veteranen unter euch ist, dass zum Start nur drei Älteste Drachen als Monsties zur Verfügung stehen. Das ist zwar eine kleine Lücke, aber hey, Capcom es gibt bald weitere Neuigkeiten.

Es gibt noch eine weitere „Rider-Eigenart“, die ich in meinem Monster Hunter Stories 3 Rezension: Ratha. Genau wie in den vorherigen Spielen nimmt der für die Handlung zentrale Rathalos fast während der gesamten Kampagne einen festen Platz in der Gruppe ein.

Man kann ihn nicht austauschen, was etwas nervig sein kann, wenn man stundenlang daran gearbeitet hat, das perfekte Elementar-Team zusammenzustellen, und sich nur diesen einen zusätzlichen Platz für seinen neuen Lieblings-Zinogre wünscht. Aber mal ehrlich? Das System macht so süchtig, dass man wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt sein wird, Regenbogeneier zu jagen, um lange sauer zu bleiben.

Wiederherstellung von Lebensräumen und Anpassung der Ausrüstungstasche: Was ist neu und was hat sich geändert?

Das ist der Teil von meinem Monster Hunter Stories 3 eine Rezension, in der ich über all die Neuerungen spreche, die mir besonders gut gefallen haben, wie zum Beispiel Wiederherstellung von Lebensräumen. Dieser Mechanismus fügt eine Ebene ökologischer Strategie hinzu, die ich bisher in keinem Monstersammelspiel gesehen habe. Wenn man Monsties wieder in eine bestimmte Region entlässt, dieÖkosystem-Rang dieser Art, was dannverbessert die Qualität und Vielfalt der Eier die man in lokalen Nestern finden kann.

Du kannst sogarnicht heimische Monsties in einen Lebensraum einführen. Mit der Zeit besiedeln sie das Gebiet und nehmen Merkmale an, die für diese Region typisch sind. Dadurch wirkt die Welt wie ein wirklich individuelles Ökosystem, das du mitgestaltet hast.

Als ob es nicht schon genug Aspekte an diesem Spiel gäbe, die süchtig machen – da ist auch noch das Invasives Monster System, wo übermächtige Tiere die örtlichen Lebensräume stören und gefährdete oder seltene Arten am Laichen hindern.

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Eine Sache, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen muss Monster Hunter Stories 3 Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass diese zähen Monster nicht allein durch rohe Gewalt besiegt werden, sondern durch rätselhafte Kämpfe, die eine sorgfältige Strategie erfordern. Es wird dir extrem schwerfallen, sie zu besiegen, wenn du ihre Schwachstellen nicht richtig auskundschaftest, aber wenn du sie aus dem Weg räumst, kehren seltene Arten zurück, und das verschafft dir einen wirklich befriedigenden Kreislauf der Wiederherstellung, der direkt mit deiner Suche nach besseren Eiern zusammenhängt.

Wenn du vom ersten Spiel umsteigst, suchst du vielleicht nach Möglichkeiten, die Kampfausrüstung anzupassen. Hier in Monster Hunter Stories 3… läuft das Ganze etwas anders. Es gibt keine herkömmliche Ausrüstungstasche, die man vor einem Kampf zusammenstellen muss. Stattdessen kannst du im Kampf auf jeden Gegenstand in deinem Inventar zugreifen.

Um für Ausgewogenheit zu sorgen, gilt für jeden Gegenstandstyp eine Einsatzbeschränkung pro Kampf. So kannst du beispielsweise nur zwei Vital Essences in einem einzigen Kampf. Dies ist eine bewusste Designentscheidung, um strategische Artikelverwaltung anstatt sich auf unbegrenzte Heilung zu verlassen.

Darüber hinaus ist die vollständige Wiederherstellung der Gesundheit nach einem Kampf eine enorme Verbesserung. Das bedeutet, dass man nicht mehr extra in ein Dorf zurückkehren muss, nur um sich zwischen den Kämpfen zu heilen.

Monstie-Anpassung: Der Ritus der Kanalisierung und Gen-Builds

Ein weiteres Thema, das ich in meinem Monster Hunter Stories 3Die Rezension lautet Ritual des Channelings. Hier wirst du einen Großteil deiner Zeit verbringen, wenn du gerne Min-Maxing betreibst (Schwächen minimieren und Stärken maximieren). Jedes Monstie verfügt über ein 3×3-Raster mit Gen-Slots. Diese können jede Attacke, jede passive Fertigkeit oder jede Fähigkeit aufnehmen, die du im Laufe des Spiels erworben hast.

Die beste Verbesserung MHS3 in dieses System eingeführt? Im Gegensatz zu Geschichten 2, Du musst keine Monsties mehr opfern, um Gene auszutauschen. Das ist ein riesiger Gewinn an Spielkomfort, der es dir ermöglicht, zu experimentieren, ohne deine hart erkämpften Monsties zu verlieren, und jeder gründliche Monster Hunter Stories 3 In dieser Rezension wäre es nachlässig, nicht zu erwähnen, wie dies senkt die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber.

Außerdem solltest du beachten BingoBonusse. Wenn du Gene desselben Elements oder Angriffstyps in Reihen, Spalten oder Diagonalen anordnest, erhält dein Monstie hohe Wertungsmultiplikatoren. Das zwingt dich dazu, darüber nachzudenken, wo du jedes Gen platzierst, anstatt einfach nur die stärksten Einzelfertigkeiten zu stapeln.

Ich persönlich finde, es ist ein großartiges System, das genau die richtige Balance zwischen einfacher Erlernbarkeit und ausreichender Tiefe findet, um stundenlang darin zu versinken – insbesondere seit der Abschaffung der „Opferlamm“-Mechanik.

Pro-Tipp Beim Erstellen Ihrer Bingo Raster, Priorisieren Regenbogen-Gene im mittleren Steckplatz. Diese als Platzhalter dienen für jedes Element oder jeden Angriffstyp, wodurch es deutlich einfacher wird, mehrere Bingo Boni gleichzeitig. Ein gut platzierter Rainbow Gene can den Hauptschaden deines Monstie deutlich steigern.

Aber ich muss wohl wieder riskieren, nervig zu wirken, wenn ich das hier benutze Monster Hunter Stories 3 Eine Rezension, um auf einige Kritikpunkte hinzuweisen, die ich an diesem System habe. The Ritual des Channelings Die Benutzeroberfläche kann etwas mühsam sein. Man muss sich Hunderte von Monsties oder Genen einzeln durchklicken, und es gibt keine Möglichkeit, Ausrüstungskonfigurationen zu speichern – zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels.

Mehrere Monsties von Grund auf neu zu erstellen, kann mühsam sein. Denk außerdem daran, dass die Die erstklassigen XL-Gene sind hinter der Geschichte verborgen. Sie tauchen erst auf, wenn man den Hauptboss in der vierten Region besiegt hat, sodass deine Builds zu Beginn des Spiels etwas an ihre Grenzen stoßen.

Der entscheidende Vorteil dabei ist, dass Gene vollständig übertragbar sind. Das bedeutet Man kann fast jedes Monstie einsatzfähig machen wenn man sich Mühe gibt. Das heißt: Wenn du ein Lieblingsmonster mit niedrigem Rang hast, von dem du dich einfach nicht trennen kannst – keine Sorge –, dieses Spiel belohnt dich dafür, dass du ihm treu bleibst.

Lohnt sich der Kauf von „Monster Hunter Stories 3“? Plattformen, Editionen und Preis-Leistungs-Verhältnis

Wenn du die Kurzfassung meiner subjektiven, wohl auch voreingenommenen Meinung in einem Monster Hunter Stories 3 Spielrezension, dann ist es eine gewaltig YES.

Als Fan vonMonster Hunter Spiele, und vor allem die eher handlungsorientierten Ableger, habe ich mich an Monster Hunter Stories 3 Ich hatte eine altbekannte Formel mit ein paar modernen Verbesserungen erwartet. Was ich nicht erwartet hatte, war, wie souverän es diese Formel verfeinern und dabei dennoch unverkennbar Geschichtenim Kern. Man muss nur die richtigen Erwartungen an die gewählte Plattform haben.

Wie in diesem und vielen anderen Monster Hunter Stories 3 Wenn man sich die Bewertungen ansieht, fällt auf, dass die Leistung je nach Konsolengeneration leicht variiert. Wenn du auf PS5, würde ich sagen, du bist das beste Erlebnis genießen (abgesehen von Vergleichen mit Ultra-High-End-PC-Systeme(natürlich). Die Leistung ist in jedem Modus butterweich, und die PS5 Pro Diese Version besticht durch eine unglaubliche Bildschärfe.

PC-Spieler aufDampf Du erhältst eine hervorragende Klangqualität, aber behalte deine Hardware im Auge. Die meisten haben viel Spaß damit, aber manche Grafikprozessor von Advanced Micro Devices Bei einigen Nutzern sind Abstürze aufgrund von Treibern aufgetreten. Nun habe ich das Spiel auf einem AMDKarte (AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB) selbst, und ich persönlich habe während meines Durchspiels keine Abstürze oder spielverhindernde Fehler erlebt.

EinfachDenken Sie daran, Ihre Treiber auf dem neuesten Stand zu halten, dann sollte alles gut gehen. Die Nintendo Switch 2 ist eine gute Wahl, wenn Sie Wert auf Mobilität legen, auch wenn es in den großen, offenen Bereichen zu einigen Einbrüchen bei der Bildrate kommt.

Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, sieht die Rangliste der Editionen wie folgt aus:

Standardausgabe (69,99 $, 49,59 $ Eibe ): Das ist für fast jeden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten das vollzeit (40+ Stunden) Erlebnis, und du kannst den DLC später jederzeit separat kaufen.

Das ist für fast jeden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten das Erlebnis, und du kannst den DLC später jederzeit separat kaufen. Deluxe-Edition (89,99 $): Dieses Modell enthält die Deluxe-Set. Bald gibt es Rudys Nebenhandlung Herbst 2026 , dazu noch ein paar mehrschichtige Rüstungen und Frisuren. Es lohnt sich, wenn du ein Rudy-Fan bist oder diese speziellen Kosmetikgegenstände magst.

Dieses Modell enthält die Deluxe-Set. Bald gibt es Rudys Nebenhandlung , dazu noch ein paar mehrschichtige Rüstungen und Frisuren. Es lohnt sich, wenn du ein Rudy-Fan bist oder diese speziellen Kosmetikgegenstände magst. Premium-Deluxe-Edition(99,99 $,92,73 $ sindEibe): Damit erhältst du ein zusätzliches Kosmetik-Paket. Ich würde das nur den Perfektionisten empfehlen, die jeden einzelnen Startgegenstand haben wollen.

Is Monster Hunter Stories 3 Deluxe-Edition sich lohnt, oder die Premium-Deluxe-Edition Was das angeht? Nun, der Konsens in der Community ist in dieser Hinsicht ziemlich eindeutig. Sofern du kein Superfan bist, der jede Menge Geld ausgeben kann (in der aktuellen Wirtschaftslage?), würde ich dir empfehlen, einfach Beginnen Sie mit demStandardausgabe.

Wenn die jüngstenMonster Hunter Wilds oder das vorherige MH-GeschichtenWenn das ein Vorgeschmack auf das ist, was noch kommt, könnten uns für dieses Spiel ziemlich viele DLCs bevorstehen, aber man kann ja immer noch später darauf sparen und dem FOMO-Druck widerstehen.

Inhalte nach dem Spiel und was als Nächstes kommt

Genau wie bei deinem üblichen MH Spiele, wäre das nicht vollständig Monster Hunter Stories 3 Eine Rezension wäre unvollständig, wenn ich nicht auf die wiederholbaren Inhalte am Ende bzw. nach dem Durchspielen eingehen würde. Leider gibt es für diejenigen unter uns, die sich nach dem Durchspielen noch ein bisschen mehr Spielspaß gewünscht hätten, Monster Hunter Stories 3 ohne die üblichen Modi nach dem Spiel veröffentlicht die wir alle in den ersten beiden Beiträgen so geliebt haben.

Ja, hier warten weder ein Turm-Dungeon noch eine riesige Karte nach Abschluss der Hauptgeschichte auf dich. Stattdessen kehrst du nach Abschluss der Geschichte einfach wieder an den Punkt kurz vor dem Endboss zurück. Das ist ein bisschen weniger umfangreich als Geschichten 2 war bei der Markteinführung so, und es ist besser, das im Hinterkopf zu behalten.

Dennoch gibt es jede Menge optionale Herausforderungen, die dich auf Trab halten werden. Du kannst auf die Jagd gehen nach Wilde Monster, sich mitInvasive Bedrohungenoder messen Sie Ihre Kräfte mit Verheerende Älteste Drachen wie Ibushi und Narwa. Und ich sag dir, diese Kämpfe ab Stufe 75 sind kein Kinderspiel. Die meisten Spieler werden sie erst ausprobieren, wenn sie das Ende des Hauptweges erreicht haben, und sie erfordern eine gut durchdachte Strategie.

Die gute Nachricht ist, dass Capcom ist noch nicht fertig. Ein kostenlosesKönigliche Monster Das Update wird im Sommer 2026 erscheinen, wo nach dem Abschluss einer schwierigeren Version des Endkampfs fast jedes Monster eine KöniglichVariante.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Hoher Rang Herausforderungen, die auf Stufe 90 aufsteigen und darüber hinaus, daher wirst du diese optimierten Gen-Builds auf jeden Fall brauchen. Wir werden auch die Rudys Geschichte kostenpflichtiger DLC im Herbst 2026. Capcom sagt, die Entwicklung liege im Zeitplan, also könnten wir es vielleicht sogar noch früher bekommen.

Rezension zu „Monster Hunter Stories 3“: Mein Urteil zu „Verzerrte Reflexion“

Enebameter 9/10

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Zum Abschluss möchte ich Monster Hunter Stories 3 Abschließend möchte ich sagen, dass man, wenn man das Gesamtbild betrachtet, Capcom hat sich hier wirklich selbst übertroffen. Die Geschichte ist mit Abstand die beste, die ich in der Trilogie gesehen habe, einen Teil des üblichen JRPG-Schnickschnacks gegen eine Handlung einzutauschen das tatsächlich etwas Gewicht hat. Zwischen dem wunderschönen RE-Engine die Grafik und das extrem süchtig machende Wiederherstellung von Lebensräumen Bei „Loop“ fiel es mir leicht, beim Herumprobieren im Ökosystem des Spiels völlig die Zeit zu vergessen.

Das auf „Stein, Papier, Schere“ basierende Kampfsystem bietet jede Menge strategische Tiefe (wer hätte das gedacht?), und die Auswahl an Monsties ist ein wahr gewordener Traum für alle, die gerne sammeln oder ihr perfektes Team optimieren.

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Natürlich würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass das Spielerlebnis völlig reibungslos verlaufen wäre. Das Post-Game wirkt zum Start im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin, etwas dürftig, und dieser obligatorische Ratha-Platz in der Gruppe ist immer noch ein kleines Ärgernis für die Vielfalt der Truppzusammensetzung.

ABER trotz dieser Kleinigkeiten ist das ehrlich gesagt einer der Titel, die man am ehesten weiterempfehlen kann von den wenigen Spielen, die ich bisher rezensiert habe. Punkt, Monster Hunter Stories 3ist eines deram bestenMonster Hunter Spiele und gehört zweifellos zu den besten JRPGs nicht nur des Jahres 2026, sondern auch des gesamten letzten Jahrzehnts.

Es spielt eigentlich keine Rolle, ob du schon seit dem ersten Spiel ein Fan bist oder ein absoluter Neuling – es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, ein Rider zu werden. Das Fazit meiner Monster Hunter Stories 3Rezension?Lass dir das nicht entgehen diesAblegerspiel.

Vorteile Nachteile ✅ Eine wirklich bewegende Geschichte, die noch mehr unter die Haut geht als die vorherigen Titel ✅ Wiederherstellung von Lebensräumen lässt die Welt interaktiv wirken ✅ WunderschönRE-Engine Bilder, die einfach *zum Anbeißen* sind – ein wahrer Augenschmaus ✅ Zahlreiche Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität ✅ Einzigartiger Soundtrack mit Original-Monster-Themen ❌ Die KI der Verbündeten kann in Bosskämpfen frustrierend sein ❌ Plötzliche Schwierigkeitsanstiege im späteren Spielverlauf und Schalter 2Bildausfälle

Häufig gestellte Fragen