Rezension zu „Life is Strange: Reunion“ | Ist das der Abschluss, den wir brauchen?

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor mehr als einem Jahrzehnt im Dunkeln saß Das Leben ist seltsam: Reunion Rückblick: Ich starrte auf einen Leuchtturm und traf eine Entscheidung, von der ich das Gefühl hatte, sie würde mir das Herz brechen, egal, wie ich mich entscheiden würde.

Im Laufe der Jahre hat die Das Leben ist seltsam Die Community ist in zwei Lager gespalten: Team Bae oder Team Bay. Dann, Doppelbelichtung erschien im Jahr 2025, was zwar Max zurückbrachte, aber eine Lücke in der Handlung hinterließ, die für viele von uns Fans schwer zu übersehen war.

Die Last dieser ursprünglichen Entscheidung war schwer, und überall Das Leben ist seltsam: Reunion Anhand der Rezensionen und Fan-Diskussionen lässt sich erkennen, wie sehr diese Entscheidung die Community nach wie vor bewegt.

Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass „perfekte Enden“ zugunsten einer Fortsetzung wieder aufgerollt wurden – ein Gefühl, das wohl viele andere Spieler haben werden, wenn sie dieses Spiel spielen.

Trotzdem habe ich mir ein offenes Urteil bewahrt, während ich mir das Finale genauer angesehen habe, und ich glaube, ich habe eine ziemlich klare Vorstellung davon, ob es sich hier nur um einen weiteren Versuch handelt, schnelles Geld zu machen. Die kurze Antwort? Ich glaube, es ist eine würdige Hommage an die Serie und ein tränenreicher Abschied, der für die meisten Fans eine befriedigende Erlösung darstellen dürfte.

Ich werde dir in meinem Das Leben ist seltsam: Reunion Lest die Rezension unten und erfahrt, warum dieses Spiel es wert ist, mindestens einmal gespielt zu werden (oder warum nicht), insbesondere für treue Fans, die sich einen endgültigen Abschluss der Serie wünschen.

Bevor wir loslegen: Was ist „Reunion“ eigentlich?

My Das Leben ist seltsam: Reunion Die Rezension befasst sich mit einem eigenständigen Titel, der den Abschluss von Max Caulfields Geschichte bildet.

Es ist ab sofort auf dem PC erhältlich über Dampf. Wenn Sie das volle Erlebnis genießen möchten, dann Das Leben ist seltsam: Reunion Deluxe Edition enthält eine Dokumentation über die Entstehung des Spiels mit den Synchronsprecherinnen Hannah Telle und Rhianna DeVries, ein digitales Artbook, einen Comic und das „Classic Outfit Pack“ – ein Muss für jeden Fan, der ist seit 2015 bei der Serie dabei.

Im Kern handelt es sich hier um ein Erlebnis mit zwei Protagonistinnen. Ich habe nicht nur zugesehen, wie Max und Chloe miteinander interagierten – ich konnte in entscheidenden Momenten in die Rolle beider schlüpfen. Ich denke, diese strukturelle Entscheidung ist das größte Risiko des Spiels. In früheren Teilen war die „Sidekick“-Figur oft eher ein Anker oder eine Motivation, aber hier ist Chloe eine Hauptfigur mit eigenen Spielmechaniken.

Dadurch verlagert sich der Fokus von Max’ innerer Schuld auf einen gemeinsamen Kampf ums Überleben. Das Spiel würdigt die unterschiedlichen Wege, die die Spieler im Original von 2015 eingeschlagen haben, wobei zu Beginn ein „Reality Sync“-System verwendet wird, um den Weltzustand zu kalibrieren.

Noch etwas, das ihr für den Rest dieses Textes im Hinterkopf behalten solltet Das Leben ist seltsam: Reunion Mein Fazit (und bevor du das Spiel kaufst) ist, dass dies eine intimere Veranstaltung mit weniger großem Rahmen als das weitläufige Campus-Rätsel von Doppelbelichtung. Es steht viel auf dem Spiel – es geht um eine Katastrophe, die buchstäblich das Ende der Welt bedeutet –, doch die Geschichte konzentriert sich weiterhin auf die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen.

Es ist ein Spiel, das auf Dialogen, Atmosphäre und der stillen Spannung zwischen zwei Menschen basiert, die herauszufinden versuchen, ob sie noch in das Leben des anderen passen. Es versucht nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern verfeinert die Spielmechaniken, die ich bereits in Wahre Farben and Vor dem Sturm um etwas zu schaffen, das sich wie eine „Best-of“-Sammlung der Ideen der Serie anfühlt.

Das Spiel dient außerdem als ein technisches Vorzeigeprojekt, das zeigt, wie weit sich die Serie entwickelt hat. Die Gesichts-Performance-Capture-Technik stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und ermöglicht eine subtile Darstellung von Emotionen, für die man in den früheren Spielen noch auf Sprachausgabe und skurrile „Wow“-Dialoge angewiesen war.

Es ist ein ausgereiftes, nachdenkliches und technisch ausgefeiltes Erlebnis, das genau weiß, wer sein Publikum ist: die Menschen, die nie aufgehört haben, an diesen Leuchtturm zu denken. Und um das Ganze noch zu krönen, Das Leben ist seltsam: Reunion Die PS5- und PC-Versionen laufen beide hervorragend, genau wie ihre Vorgänger, was ein weiterer Pluspunkt für mich ist Das Leben ist seltsam: ReunionRezension.

Die Geschichte von Max Caulfields Wiedersehen: Was tatsächlich passiert

Die Geschichte knüpft unmittelbar an die Krise an der Caledon University an, die in Doppelbelichtung. Max hat ihre Freundin Safi erfolgreich gerettet, doch der Preis für diesen „Realitätswechsel“ war höher, als sie erwartet hatte. Indem sie zwei Welten miteinander verband, hat Max versehentlich einen lokalen „Zeitsprung“ verursacht.

Der Riss hat Chloe Price in Max’ aktuelle Realität gezogen, doch diese Version von Chloe ist ein wandelndes Paradoxon. Sie trägt die Erinnerungen an ihr Leben als Reisende mit Max in sich, wird aber gleichzeitig von „synaptischen Echos“ geplagt – lebhaften, qualvollen Blitzbildern ihres eigenen Todes im Badezimmer von Blackwell.

Dies wirft eine zentrale Frage auf: Warum versucht das Universum, Chloe zu „löschen“? Als die beiden sich wieder trafen, wurde mir klar, dass eine gewaltige Katastrophe fegt auf die Universität zu, taucht aus dem Nichts auf und trotzt den Naturgesetzen. Max glaubt, dass dies das „Schicksal“ ist, das versucht, die Rechnung auszugleichen.

Sie hat Safi gerettet und Chloe zurückgebracht, doch nun verlangt das Universum ein anderes Opfer, um zu verhindern, dass die Zeitlinie vollständig zusammenbricht. Die Geschichte handelt von ihrem verzweifelten dreitägigen Versuch, die Ursache des Unglücks zu finden und Chloes Existenz zu sichern, ohne dabei noch jemanden zu verlieren.

Im Verlauf der Geschichte taucht die Erzählung tief in Max’ Psyche ein. Ich sah eine Frau, die ein Jahrzehnt lang Angst vor ihrem eigenen Schatten hatte und schließlich gezwungen war, nicht mehr weiterzulaufen. Sie muss mit Safi zusammenarbeiten – die ihrerseits ein kompliziertes Verhältnis zu sich wandelnden Realitäten hat –, um die wissenschaftlichen Hintergründe des Übernatürlichen zu verstehen.

Die Handlung vermeidet die Gefahr, sich auf eine einfache „Rette das Mädchen“-Geschichte zu beschränken. Es ist eher darum, dass Max lernt, dass sie (und damit auch wir, die Spieler) nicht alles kontrollieren kann… und dass es manchmal das Heldhafteste ist, was sie tun kann, das Steuer loszulassen.

Das Tempo ist bedächtig und verbindet spannungsgeladene Ermittlungssequenzen mit langsamen, charakterorientierten Kapiteln. Ich fand mich dabei wieder, wie ich in den dunklen Geheimnissen der Familie Fayyad herumstöberte und dabei entdeckte, dass die Geschichte der Universität mit ihren zeitverzerrenden Ereignissen viel tiefer reicht, als Max jemals gedacht hätte.

Die Handlunggipfelt in einem realitätsverzerrenden Finale, in dem jede Entscheidung, die du getroffen hast, – vom Originalspiel aus dem Jahr 2015 bis hin zu den kleinen Dialogen in diesem Teil – spitzt sich zu. Es ist eine dichte, von der Spielwelt geprägte Reise, bei der die emotionalen Spannungen stets im Vordergrund stehen, selbst wenn die Science-Fiction-Elemente etwas seltsam werden.

Chloe Price kehrt zurück: Hat sie sich ihr Comeback verdient?

Eine Figur zurückzubringen, die in der Hälfte der Spielerspeicherstände möglicherweise tot ist, ist ein erzählerisches Minenfeld. Ich weiß, dass viele Fans befürchteten, Chloes Rückkehr würde sich wie ein billiger Retcon anfühlen, der dem ursprünglichen Opfer seine Bedeutung raubt.

ABER ich würde behaupten, dass Wiedersehenschafft es, dass sich ihre Präsenz nicht nur verdient anfühlt, sondern auch muss. Ich würde erwarten, dass diese Stimmung deutlich wird Das Leben ist seltsam: Reunion Rezensionen von langjährigen Fans, nicht nur von Neulingen. Das ist nicht die rebellische Teenagerin, die ich aus Arcadia Bay kannte. Das ist eine Chloe Ende 20, die vom Leben gezeichnet ist und in dieser speziellen Geschichte buchstäblich von ihrer eigenen Sterblichkeit heimgesucht wird. Eine durch und durch fesselnde Figur, ganz ähnlich wie ihre ursprüngliche Version.

Die Mechanik der „Synaptischen Echos“ ist der Schlüssel dafür, warum ihre Rückkehr funktioniert. Chloe ist nicht einfach so „zurück“ – sie kämpft um ihre Existenz. Sie ist ein Fehler im System, und das weiß sie auch. Dies verleiht ihrem Wiedersehen mit Max eine tragische Note.

Sie wollen glücklich sein, sie wollen ein Bier trinken und über die letzten zehn Jahre reden, aber Chloe wird ständig von Visionen eines Lebens abgelenkt, das sie nie führen konnte. Es zwingt den Spieler dazu, sich der Realität seiner Entscheidung aus dem Jahr 2015 auf eine Weise zu stellen, die sich instinktiv und schmerzhaft anfühlt. Wenn du sie gerettet hast, wirst du erkennen, welche Last sie getragen hat. Wenn du sie geopfert hast, wirst du erkennen, zu welcher Frau sie hätte werden können.

Chloes Spielsequenzen tragen ebenfalls dazu bei, ihren Platz in der Geschichte zu festigen. Durch das „Backtalk“-System vermittelte sie mir eine andere Perspektive auf das Rätsel. Max ist oft die Beobachterin, während Chloe die Anstifterin ist. Sie begegnet der Welt mit einem müden Zynismus, der Max’ eher idealistische Neigungen ausgleicht.

Zumindest für mich, Chloes Comeback wirkt verdient, weil das Spiel sie nicht wie eine Trophäe oder einen Fan-Service-Auftritt behandelt. Sie hat ihren eigenen Willen, ihre eigenen Ängste und ihre eigene Beziehung zu den anderen Figuren in Caledon. Vor allem ihre Verbindung zu Safi ist ein Highlight, da zwei „Anomalien“ eine gemeinsame Basis finden.

Letztendlich geht es bei ihrer Rückkehr darum, einen Schlussstrich zu ziehen. So können die Autoren das Trauma thematisieren, das beide Figuren still in sich getragen haben. Der Dialog zwischen Max und Chloe ist pointiert, ehrlich und oft herzzerreißend. Sie sprechen über die Dinge, denen sie seit einem Jahrzehnt aus dem Weg gegangen sind – die Schuldgefühle, den Groll und die Liebe, die sie über die Zeitlinien hinweg miteinander verbunden hielt.

Als der Abspann lief, fühlte sich Chloe wieder wie ein ganzer Mensch, statt nur noch eine Erinnerung oder ein „Was wäre, wenn“. Ich glaube wirklich, dass es eine respektvolle, einfühlsame Darstellung einer der kultigsten Figuren der Spielewelt, was nur ein weiterer Grund ist, dieses Spiel zu lieben.

Pro-Tipp Wenn du das Original gespielt hast Das Leben ist seltsam und dich dafür entschieden hast, Arcadia Bay zu opfern (das „Bae“-Ende), importiere deinen Spielstand – Wiedersehen„Die verschiedenen Dialogoptionen und Chloes spezifische Erinnerungen spiegeln deine Entscheidung wider, wodurch sich das Wiedersehen deutlich persönlicher und emotionaler anfühlt.“

Gameplay mit zwei Protagonisten: Man spielt sowohl Max als auch Chloe

Ich glaube, dieses System mit zwei Protagonisten ist mit Abstand das wichtigste mechanische Unterscheidungsmerkmal gegenüber Doppelbelichtung und ein riesiger Pluspunkt, den man in jedem Fall erwähnen sollte Das Leben ist seltsam: Reunion Eine Rezension für langjährige Fans, die sich etwas „Frisches“ gewünscht haben. Anstatt dass Chloe nur eine Mitläuferin ist, stellte ich fest, dass Wechselnde Perspektiven im Laufe des Spiels.

Du steuerst Max und Chloe in getrennten Spielabschnitten, und da sie so unterschiedliche mechanische Werkzeugsätze… das „Risikoprofil“ ändert sich komplett, je nachdem, in wessen Haut man steckt. Wenn sie zusammen sind, nutzt das Spiel ein cleveres visuelles Dialogsystem, bei dem Charakterentwürfe hervorgehoben werden, um genau zu zeigen, wessen Antwort man wählt, um den Verlauf des Gesprächs zu beeinflussen.

Die legendäre Rückspulfunktion Das Leben ist seltsam kehrt das, was die Fans so gut kennen, hier in einer viel rätselorientierteren Form mit hohem Einsatz zurück, ganz anders als das Hin- und Herspringen zwischen den Zeitlinien, das wir in Doppelbelichtung. Ich konnte zwar fast jederzeit zurückspulen, war dabei jedoch auf einen Zeitraum von nur wenigen Minuten beschränkt und konnte nur an Orte springen, die Max bereits besucht hatte.

Ich habe sie genutzt, um Gespräche zu entwirren und NPCs bei Lügen zu ertappen, hektische Rätsel unter Zeitdruck zu lösen – wie zum Beispiel einen 20-sekündigen Countdown für die Sprengung im Gebäude der Abraxas Society, der mir fast einen Herzinfarkt beschert hätte – und in Polaroidfotos zu springen, um bestimmte Momente der Vergangenheit noch einmal zu erleben.

Chloe hingegen greift ihre „Backtalk“-Mechanik aus Vor dem SturmJa, all die Streitereien und das geschickte Ausweichen bei Konfrontationen gibt es hier auch, aber hier kommt der Clou: Chloe hat keine zweite Chance. Wenn ich bei einer „Backtalk“-Folge versagte, waren die Folgen dauerhaft, und Max konnte sie nicht einfach zurückspulen.

Pro-Tipp In den „Backtalk“-Abschnitten von Chloe solltest du deine Entscheidungen nicht überstürzen. Nimm dir einen Moment Zeit, dich im Raum umzusehen, bevor du mit einem NPC ins Gespräch kommst. Ich habe festgestellt, dass es fast immer einen „versteckten“ Hinweis in der Umgebung gibt – zum Beispiel einen Flyer an der Wand oder ein bestimmtes Buch –, der dir im Gespräch einen enormen Vorteil verschafft.

Diese Asymmetrie erzeugt eine unglaubliche Spannung; als Max fühlt man sich dank des Sicherheitsnetzes geborgen, aber als Chloe ist jedes Wort will wie ein Glücksspiel anfühlt.

Um das Ganze abzurunden, ermöglicht das neue „Echo Recall“-System Max, bestimmte Momente kurz noch einmal zu durchleben, um subtile Details zu erkennen, die ihr entgangen sind, was ihr wiederum ermöglicht, neue Dialogoptionen sammeln, die ihre zukünftigen Entscheidungen beeinflussen, anstatt die Vergangenheit zu verändern.

Dies ist mit einem „Emotional Resonance“-System verknüpft, bei dem der Aufbau einer stärkeren empathischen Verbindung zu Chloe (oder anderen Charakteren) besondere Optionen freischaltet und diese „Echos“ deutlicher macht.

Wie das Ende von „Das Leben ist seltsam: Reunion“ 11 Jahre voller Entscheidungen aufgreift

Eine der größten Hürden für jeden Das Leben ist seltsam Das Problem bei Fortsetzungen ist das „Canon-Problem“. Wie schreibt man eine Geschichte, die zwei völlig unterschiedlichen Enden gerecht wird? Wiedersehenlöst dieses Problem, indem es das Konzept von „Canon“ zum Antagonisten des Spiels macht.

Der „Reality Sync“ zu Beginn ist keine einfache Umfrage; er bestimmt im Grunde genommen die Häufigkeit von Chloes Echos und die Art der finalen Konfrontation. Wenn du Chloe im Jahr 2015 geopfert hast, behandelt das Spiel ihre Anwesenheit als ein wunderschönes, flüchtiges Wunder, das eigentlich unmöglich sein sollte. Wenn du sie gerettet hast, konzentriert sich das Spiel auf die physischen Spuren, die das Überleben in der Welt um sie herum hinterlassen hat.

Das Ende bietet keine einzige „wahre“ Auflösung. Stattdessen bietet dir drei unterschiedliche Handlungsstränge, die den Schlusspunkt unter die Saga um Max und Chloe setzen – von denen zwei geheime romantische Varianten bieten, die von den Entscheidungen abhängen, die du im Laufe des Spiels getroffen hast.

Ein Ende greift das Thema „Opfer“ auf und fragt, ob du bereit bist, ein für alle Mal loszulassen, um die vielen zu retten. Ein anderes bietet ein „Merge“-Ende, bei dem Max einen Weg findet, die Zeitlinien zu stabilisieren, allerdings auf Kosten ihrer eigenen Kräfte. Das dritte ist ein radikaleres „Defy“-Ende, bei dem sich die beiden füreinander entscheiden, ungeachtet dessen, was das Universum verlangt.

Meiner Meinung nach,Was diese Enden so fesselnd macht, ist die Art und Weise, wie sie an deine Vergangenheit anknüpfen. Das Spiel verfolgt deine Interaktionen mit Charakteren über mehrere Titel hinweg, und diese Beziehungen spielen eine Rolle dabei, wer das Ende überlebt. Wenn du damals freundlich zu Victoria Chase warst oder wenn ich eine starke Bindung zu Moses aufgebaut habe in Doppelbelichtung, diese Entscheidungen wirken sich bis zum Finale aus.

Es fühlt sich wirklich wie eine zusammenfassende Bilanz dessen an, wer deine Max Caulfield in den letzten elf Jahren geworden ist. Es ist eine dichte, emotionsgeladene Sequenz, die die „Wähle-deine-Farbe“-Falle vieler narrativer Spiele vermeidet und dir ein Gefühl der Endgültigkeit vermittelt, das sich zutiefst persönlich anfühlt – vor allem, wenn du die Serie schon eine Weile verfolgst.

Solltest du vor „Reunion“ noch „Doppelbelichtung“ spielen?

Das ist eine häufig gestellte Frage, und meine Antwort lautet ein differenziertes „Ja, aber“Um das näher zu erläutern,yes, denn die emotionale Wucht der Geschichte wird erheblich gemindert, wenn man Doppelbelichtung, seitWiedersehenist im Grunde genommen der zweite Teil einer Zweiteiler-Reihe, but Wiedersehenenthält eine „Bisher bei…“-Zusammenfassung, die die wichtigsten Ereignisse rund um Max’ Umzug nach Caledon und ihre Freundschaft mit Safi nachzeichnet.

Denke jedoch daran, dass das Geheimnis der bevorstehenden Katastrophe, die Dynamik innerhalb der Fakultät und Safis Wandlung bereits im vorherigen Spiel etabliert wurden.

Ohne diesen Kontext könnten Safis Beweggründe verwirrend wirken, und die Bedeutung bestimmter Orte – wie der Kunstgalerie oder der Bar – würde nicht dieselbe Wirkung entfalten. Doppelbelichtung übernimmt die Hauptarbeit beim Aufbau der neuen Welt, während Wiedersehenübernimmt die Aufgabe, das Ganze zu zerstören. Wenn du verstehen willst, warum Max so verzweifelt ist und warum es sich so persönlich anfühlt, solltest du die ganze Geschichte durchspielen.

Wenn du also nur wegen der Max- und Chloe-Handlung hier bist und dir die übergreifende Handlung egal ist, kommst du mit der Zusammenfassung gut zurecht und musst nicht unbedingt alle anderen Das Leben ist seltsamSpiele der Reihe nach um es zu genießen. Doch für das beabsichtigte Erlebnis, Ich bin der Meinung, dass die beiden Spiele als gleichwertige Teile einer einzigen, fortlaufenden Reise betrachtet werden sollten.

Für alle, die die beste Art und Weise erleben möchten, frühere Titel durchzuspielen, um zu verstehen, WiedersehenWenn du die Geschichte lesen möchtest, hol dir das Original Das Leben ist seltsam (Remastered-Version erhältlich) → Das Leben ist seltsam: Vor dem Sturm (optional, ergänzt jedoch Chloes Hintergrundgeschichte; ebenfalls enthalten in Das Leben ist seltsam Remastered Collection) → Doppelbelichtung → Wiedersehen.

Außerdem gibt esDoppelpackungen fürDoppelbelichtung and Wiedersehen verfügbar, falls Sie das beste Angebot für die zweite Hälfte des „kompletten“ Erlebnisses erhalten möchten. Das Leben ist seltsam 2 and Wahre Farben sind eigenständig und nicht erforderlich.

Das Leben ist seltsam: Reunion – Spielzeit: Wie lange dauert es, das Spiel durchzuspielen?

Wenn Sie abwägen, ob der Preis Ihrer Zeit entspricht, Das erwartet Sie.

Ein durchgängiger Durchlauf der Hauptgeschichte dauert 10 bis 12 Stunden. Wenn du zu den Leuten gehörst, die optionale Interaktionen überspringen und direkt durch die Dialoge hindurchgehen, kannst du die Laufzeit auf etwa 9 Stunden senken. Damit ist es kürzer als ein typischer AAA-Titel, bietet aber mehr Substanz als alle bisherigen Das Leben ist seltsam Episode oder DLC mit deutlichem Abstand.

Auf dem Komplettierungs-Weg eröffnet sich das Spiel in seiner ganzen Vielfalt. Man muss alles in mehreren Durchläufen erreichen, einschließlich Erfolgen, die nur in einem einzigen Durchgang zu erzielen sind, wie zum Beispiel das Gewinnen aller Minispiele, in denen Chloe freche Sprüche klopft, Damit beläuft sich die Gesamtdauer auf 25 bis 30 Stunden. Das Spiel enthält außerdem ein Szenenauswahl Diese Funktion steht dir nach deinem ersten Durchspielen zur Verfügung, sodass du zu bestimmten Kapiteln zurückkehren kannst, um Sammelobjekte zu finden oder andere Entscheidungen zu treffen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Fazit: Lohnt sich der Kauf von „Das Leben ist seltsam: Reunion“?

Gesamtbewertung 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



At €39.99 (or €48.55für dieDas Leben ist seltsam: Reunion Deluxe-Edition), dieDas Leben ist seltsam: Reunion Die Spielzeit beträgt 10 bis 12 Stunden zur Hauptgeschichte, bis zu 25 bis 30 Stunden, wenn man das Spiel über mehrere Durchläufe hinweg vollständig abschließen möchte. Damit ist es kürzer als ein typischer AAA-Titel, aber länger als alle bisherigen Das Leben ist seltsam Episode oder DLC.

Bei beiden Preisen habe ich das Gefühl, dass man ein hochkarätiges, emotional bewegendes Finale, das einige der besten Drehbücher und schauspielerischen Leistungen in der Geschichte der Serie bietet. Wenn du ein Fan bist, der seit 2015 auf einen Abschluss gewartet hat, ist der Wert dieses Spiels unermesslich. Es bietet jene Art von Katharsis, die in der Welt der Videospiele selten zu finden ist.

Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass das Original in puncto reine Erzählkunst kaum zu übertreffen ist, stellt das Gameplay mit zwei Protagonistinnen in diesem Finale eine echte Innovation für die Reihe dar. Der Wechsel zwischen Max’ Zeitmanipulation und Chloes schlagfertigem Social Engineering sorgt für zusätzliche Abwechslung, sodass sich das Gameplay nie wie eine lästige Pflicht anfühlt.

Die Rätsel sind stärker in die Handlung eingebunden, und die „Synaptic Echoes“ sorgen für zusätzliche Spannung, sodass sich jedes Zurückspulen gefährlich anfühlt. Es ist ein technisch ausgereiftes Spiel, das die Intelligenz des Spielers respektiert, ähnlich wieandere Top-Spiele wie Das Leben ist seltsam, wo Rätsel geschickt in die tiefgründige Erzählung eingebunden sind.

★ Der neueste Teil der gefeierten Serie Das Leben ist seltsam: Reunion – Deluxe Edition Bei Eneba einkaufen

Leider muss ich, auch als jemand, dem die Serie gefallen hat, ehrlich zu den Schwächen stehen. Das Spiel verwendet einen Großteil der Karten aus Doppelbelichtung. Wenn du das Spiel gerade durchgespielt hast, Wenn man immer wieder durch dieselben Flure in Caledon geht, könnte sich das eintönig anfühlen.

Auch die Erklärung für die „Timeline Merge“ ist logisch gesehen etwas dünn; es handelt sich um ein erzählerisches Mittel, das dazu dient, die Figuren in denselben Raum zu bringen, und wenn man sich die „Wissenschaft“ dahinter genauer ansieht, gerät sie ins Wanken. Außerdem, Das Tempo in den mittleren Kapiteln kann sich etwas schleppend anfühlen denn das Spiel dreht sich um kleine Campus-Dramen, während sich buchstäblich eine Apokalypse nähert.

Trotz dieser kleinen Kritikpunkte glaube ich, Wiedersehenis ein Muss für alle Fans dieser Serie. Es istthe Das letzte Kapitel von Max und Chloe, das Doppelbelichtung was es nicht leisten konnte – oder wollte –, und es meistert die Rückkehr von Chloe Price mit einer Anmut und Reife, die ehrlich gesagt überraschend ist.

Um mein Das Leben ist seltsam: Reunion Rezension: Wenn ihr in den vorherigen Teilen enttäuscht wart, dass Chloe nicht dabei war, ist dies das Spiel, auf das ihr gewartet habt. Es ist ein wunderschöner, doch herzzerreißender Abschied von zwei der wichtigsten Figuren der modernen Videospielwelt.

Trotz seiner Mängel ist es ein Beweis dafür, warum Das Leben ist seltsam überhaupt erst zu einem Phänomen wurde. Das Leben ist seltsam: Reunion Die Meinungen von Kritikern und Spielern gehen in die gleiche Richtung: Dies ist ein würdiger Abschluss, und es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Zeit dafür zu nehmen.

Vorteile Nachteile ✅ Das Spielen sowohl als Max als auch als Chloe sorgt für große Abwechslung ✅ Das „Backtalk“-System wirkt ausgefeilter und spannender ✅ Die Gesichtsanimationen gehören zu den besten des Genres ✅ Der Soundtrack ist der absolute Knaller ✅ Die verschiedenen Enden sorgen für echten Wiederspielwert ❌ Häufige Wiederverwendung von Karten aus Doppelbelichtung ❌ Das Ende wirkt vielleicht etwas gehetzt, wenn man nicht alle Sammelobjekte findet ❌ Die Logik hinter der Zusammenführung der Zeitachsen ist etwas dürftig, wenn man genauer hinschaut

Häufig gestellte Fragen