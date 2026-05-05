GTA: The Trilogy – Rezension im Jahr 2026: Ein steiniger Weg, der sich letztendlich doch lohnt

DiesGTA: Die Trilogie Die Rezension bezieht sich nicht auf das katastrophale Startdebakel von November 2021; es basiert darauf, wie das Spiel im Jahr 2026 tatsächlich aussieht, nach Jahren voller Patches, einem Entwicklerwechsel und einem Major November 2024 ein Update, das wirklich etwas bewirkt hat.

Wenn Sie seit den ersten Berichten zur Markteinführung noch unentschlossen sind, ist dies der Artikel, der Ihnen verrät, ob sich die Anschaffung jetzt lohnt.

Die Definitive Edition PaketeDer große Zugraub III, GTA: Vice CityundGrand Theft Auto: San Andreas in einer einzigen, neu gemasterten Sammlung, neu zusammengestellt in Unreal Engine by Grove Street Games. Es startete mit Fehlern, wurde mit negativen Bewertungen überschüttet und erzielte eine der niedrigsten Nutzerbewertungen in Metacritic Geschichte, und dann – langsam, widerwillig – wurde das Problem behoben.

My GTA: Die Trilogie Der Testbericht befasst sich mit dem aktuellen Stand, einer detaillierten Analyse der einzelnen Spiele, plattformspezifischen Bewertungen und einer klaren Antwort auf die Frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis für das Jahr 2026.

Kurzfassung – Überblick über die Rezension zu „GTA: Die Trilogie“

Genre Open-World-Action-Adventure Entwickler Grove Street Games / Rockstar Games Erscheinungsdatum 11. November 2021 Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android Kernschleife Erfülle Missionen, erkunde offene Welten und stifte Chaos in drei legendären GTAGeschichten Größte Stärke GTA V-Steuerung und Zielerfassung im klassischen Stil, modernisierte Checkpoints und automatische Speicherung, verbesserte Beleuchtung und Sichtweiten; die Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sind wirklich gut Größte Schwäche Uneinheitliche Charaktermodelle, hartnäckige Bugs, ein Cartoon-Stil, der nicht immer überzeugt, und die Umschalten Diese Version ist nach wie vor die schwächstevon allen Exklusive Vorteile für die PS5 Reibungsloseste Leistung, 4K/60 fps Unterstützung, schnellere Ladezeiten Updates nach der Veröffentlichung Seitdem wurden mehrere Patches veröffentlicht 2021 Die schlimmsten Fehler, Regeneffekte, Beleuchtung und Probleme mit der Bildrate wurden behoben, und zwar deutlich besser als bei der Veröffentlichung Fazit Lohnt sich zum Sonderpreis (20–25 Dollar) für die meisten Spieler; zum vollen Preis kaum zu rechtfertigen (€59.99)

GTA: Die Trilogie – Testbericht: Was euch 2026 tatsächlich erwartet

DiesGTA: Die Trilogie Die Rezension beginnt mit einer ehrlichen Zusammenfassung der aktuellen Lage, denn der Kontext spielt hier eine wichtige Rolle. Dies Definitive Edition ist eine überarbeitete Version von Der große Zugraub III, GTA: Vice CityundGrand Theft Auto: San Andreas.

Der Start war ein totaler Reinfall – Bewertungsbombardement auf MetacriticfuhrBenutzerbewertungen auf 0,5/10auf dem PC und0,6/10 istXbox Series X|S. Es gab fehlerhafte Regeneffekte, umstrittene Neugestaltungen der Charaktermodelle, und der PC-Launcher war tagelang offline, weil in den Spieledateien nicht lizenzierte Musik gefunden wurde.

GTA: Die Trilogiehat einenschätzungsweise über 10 Millionen Exemplare trotzdem und Grand Theft Auto: San Andreas allein hat 57,4 Millionen Downloads on Netflix; jahrelang ging der kommerzielle Erfolg mit einem Misserfolg bei den Kritikern einher.

Pro-Tipp Bevor Sie das GTA: Die Trilogieauf dem PC hinzufügen-dx12an deineDampf Startoptionen. Dies sorgt für ein spürbar flüssigeres Erlebnis, insbesondere auf AMDGrafikprozessoren. Mehr als vier Jahre nach der Veröffentlichung, Rockstar hat dies immer noch nicht als Standard festgelegt – Stellen Sie diese Einstellung daher vor Ihrer ersten Sitzung manuell ein.

Dann, imNovember 2024, RockstarveröffentlichtUpdate 1.112, das größte Update seit dem Start. Es führte eine Klassische Beleuchtung Modus, Dutzende fehlende Spielfunktionen wiederhergestellt, Probleme mit der Bildrate behoben bei PS5 and Xbox Series X|Sund hat Hunderte von Fehlern behoben, die aus der Mobilversion übernommen worden waren.

Etwas, das ich in meinem GTA: Die TrilogieDie Bewertung lautet wie folgt:,nach den Updates, Dieses Spiel unterscheidet sich von der Version, die 2021 veröffentlicht wurde.. Klassische Beleuchtung allein verändert die Atmosphäre in allen drei Spielen, insbesondereSan Andreas, wo die orangefarbenen Sonnenuntergänge und der violette Wüstenhimmel der PS2 Das Original ist weitgehend restauriert.

Es ist nicht perfekt, aber die Kluft zwischen „Startzustand” und “Stand 2026„… ist so bedeutend, dass Rezensionen aus der Zeit der Veröffentlichung nicht als primäre Bezugsgrundlage dienen sollten.“

Das beste Spiel der „GTA Trilogy Definitive Edition“ – Eine Spiel-für-Spiel-Analyse

Die drei Spiele, die ich mir in meinem GTA: Die Trilogie Die Bewertungen sind nicht alle gleich, und wenn man die Unterschiede kennt, bevor man mit dem Spielen beginnt, kann man seine Erwartungen am besten einschätzen.

Ich glaube, dass das Spielen GTA Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung – Der große Zugraub IIIzuerst, dannVice City, dannSan Andreas – ist die richtige Entscheidung, denn die mechanische Entwicklung ergibt nur vorwärts Sinn; rückwärts zu spielen führt zu einem frustrierenden Rückschritt.

GTA III – Die Definitive Edition

Der große Zugraub III ist sowohl das historisch bedeutendste als auch das technisch veraltetste Spiel im Paket. Kein gesprochener Protagonist, eine begrenzte Auswahl an Radiosendern, umständliche Steuerung, die durch Patches nur teilweise behoben wurde, und eine Missionsstruktur, bei der verpasste Sanitäter-Missionen einen 100-Prozent-Durchlauf zum Stillstand bringen können, wenn man sie ignoriert.

Ich will ehrlich sein – ich bin eigentlich nie mit Der große Zugraub IIIDamals war ich noch zu jung dafür, daher bin ich ganz unvoreingenommen an diesen Film herangegangen.

In der Community herrscht Einigkeit darüber, dass es dem Spiel selbst nach all den Updates überhaupt nicht gelingt, das Erscheinungsbild und die Atmosphäre des Originals einzufangen – Klassische Beleuchtung hilft zwar, aber die düstere, schmutzige Atmosphäre von Der große Zugraub III wurde am stärksten verändert und wurde in der Remaster-Version nicht vollständig wiederhergestellt.

Dieser Titel istideal für Spieler, die wissen möchten, wie die Spielereihe entstanden ist und kann veraltete Spielmechaniken in Kauf nehmen.

GTA: Vice City – Die Definitive Edition

Vice City ist der beste Mittelweg in der GTA: Die TrilogiePaket. Es bietet eine bessere Steuerung als Der große Zugraub III, mit einer kompakten Karte, die durchweg spannend bleibt, und einer Ästhetik der 1980er Jahre das davon deutlicher profitiert Klassische Beleuchtung als jeder andere Eintrag.

Tommy Vercetti ist nach wie vor ein fesselnder Protagonist, und ich habe tatsächlich ein bisschen Vice City früher, daher gibt es hier eine Vertrautheit, die dafür sorgt, dass es besser ankommt als Der große Zugraub III für mich persönlich.

Der dauerhafte Verlust lizenzierter Musik – darunter Titel von Michael Jackson and Kate Bush – ist die einzige Wunde, die kein Pflaster heilen kann… und für wiederkehrende Spieler ist diese Abwesenheit seitdem ständig spürbar, da Vice CityDie Identität des Films ist untrennbar mit seinem Soundtrack verbunden.

Ideal für Einsteiger die einen fokussierten, handlungsorientierten Einstieg in die Trilogie suchen.

Grand Theft Auto: San Andreas – Die Definitive Edition

San Andreas ist der klare Favorit der Community und das Spiel mit dem umfangreichsten Inhalt in der Sammlung – drei einzigartige Städte, die tiefgründigste Geschichte, die größte Spielvielfalt und den größten Nutzen aus Klassische Beleuchtung.

Was mich wirklich überrascht hat, ist, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe – die Bedienelemente spiegeln GTA V so gut, dass das Muskelgedächtnis aus 13 Jahren, in denen ich es nicht gespielt habe, fast sofort einsetzt, wodurch sich das ganze Erlebnis eher zugänglich anfühlte als auf frustrierende Weise nostalgisch.

Allerdings fühlt es sich doch anders an als das PS2 auf eine Weise originell, die sich nur schwer in Worte fassen lässt; die Atmosphäre ist ähnlich, aber nicht identisch, und ein Teil des Zaubers hängt einfach mit der ursprünglichen Hardware und der Zeit zusammen, in der man das Spiel zum ersten Mal gespielt hat.

Es weist zudem die hartnäckigsten verbleibenden Fehler auf – Tonstörungen, Unstimmigkeiten in der Physik und eine Flugsteuerung, die weit hinter den Erwartungen zurückbleibt GTA VStandards.Mit über 250 Sammelobjekten ist das Erreichen einer 100-prozentigen Vollständigkeit ein echtes Langzeitprojektt.

Ideal für Spieler, die das GTA-Erlebnis in vollen Zügen genießen möchten und lassen sich von einer längeren, beschwerlicheren Reise nicht abschrecken.

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GTA Definitive Edition vs. Original – Lohnt sich der Kauf überhaupt?

Die Antwort hängt stark davon ab, wie viel Erfahrung Sie mit diesen Spielen haben, daher ist dieser Abschnitt des GTA: Die Trilogie Der Bericht geht direkt auf drei verschiedene Situationen ein.

Für Spieler, die die Originale noch nie gespielt haben

The GTA: Die Trilogie – Die Definitive Edition ist der einfachste Weg, diese Spiele auf moderner Hardware zu spielen, zumal die Original-Trilogie im Oktober 2021wenn dieDefinitive Edition erstmals auf den Markt gebracht.

KörperlichPS2 Diese Kopien erfordern veraltete Hardware; die ursprünglichen PC-Versionen weisen auf modernen Systemen Kompatibilitätsprobleme auf. GTA VZielsystem im -Stil, ein Waffenrad, ein Funkrad, GPS, Missions-Checkpoints und automatische Speicherung – all das das Spielerlebnis für Spieler, die nicht mit der Steuerung von Panzern aufgewachsen sind, wirklich verbessern.

Mein Fazit:Kauf es im Sonderangebot, ohne zu zögern.

Für Spieler, die die Originale bereits auf dem PC besitzen

Modifizierte Originale – Stiller Patch, Breitbild-Korrektur, SkyGFX for PS2 Beleuchtung – sorgt dennoch für ein authentischeres und individuelleres Ergebnis. The Endgültig Ausgabe bietet 4K-Unterstützung und hohe Bildraten auf dem PC, doch auf einigen Systemen tritt auch nach der Patch 2024.

Das größere Problem ist jedoch nicht nur die Leistung, sondern auch der Erhalt. Das Definitive Edition basiert nach wie vor auf überarbeiteten Versionen der Originale, wobei Unterschiede in der Atmosphäre, entfernte Musiktitel und visuelle Änderungen die Modder jahrelang in den klassischen PC-Versionen restauriert haben.

Mein Fazit:Lohnt sich nur, wenn Klassische Beleuchtung und dir sind moderne Steuerungselemente wichtiger als Authentizität, und selbst dann solltest du auf einen Sonderverkauf warten.

Für Konsolenspieler, die sich an ihre PS2-Zeiten erinnern

Der Atmosphärenverlust ist real und wird durch Klassische Beleuchtung – der düstere Ton von Der große Zugraub III und die staubige kalifornische Ästhetik von San Andreas sind den Originalen zwar ähnlicher, aber nicht identisch mit ihnen. Das Fehlen von Musik ist ein ständiger Kompromiss die auch kein zukünftiger Patch beheben wird, und die Charaktermodelle sorgen weiterhin für geteilte Meinungen.

Ein wichtiger Hinweis – Kaufen Sie das nichtPS4CD-Version – es gibt keinen Upgrade-Pfad zum PS5 Version, kostenpflichtig oder kostenlos. Beachten Sie, dass Rockstar hat außerdem die Original-Trilogie still und leise wieder über die Rockstar Games Launcher, was den Spielern eine echte Alternative bietet, wenn sie die Klassiker bevorzugen.

Mein Fazit:Das lohnt sich bei20–25 Dollar um die Lebensqualität zu verbessern; zum vollen Preis kaum zu rechtfertigen.

Leitfaden zur Plattformleistung – Welche Version sollten Sie kaufen?

Die Wahl der Plattform hat einen erheblichen Einfluss auf Ihre Erfahrungen mit der GTA: Die Trilogie Definitive Edition, daher lohnt es sich, diese Übersicht zu lesen, bevor Sie sich festlegen.

PS5 / Xbox Series X|S

Das ist das beste Konsolenerlebnis, das es gibt. Probleme mit der Bildrate wurden in der Patch vom November 2024; Der Fidelity-Modus hält eine fest auf 30 fps eingestellt, LeistungModeZiel: 60 fps mit nur geringfügigen Einbrüchen während der intensivsten Action-Sequenzen.

Xbox Series X with Klassische Beleuchtung „enabled“ wird häufig als das sdas rundum flüssigste Konsolenerlebnis in der gesamten Kollektion. Xbox Spieler können ein ein tolles Angebot fürGTA: Die Trilogie auf unserem Marktplatz.

PC [auf Steam]

Höchste Obergrenze, erfordert jedoch eine manuelle Einrichtung; Du musst -dx12 hinzufügen Dampf Startoptionen vor dem Start. Es kommt zu leichten Rucklern bei etwa 30-Sekunden-Intervalle, es ist einUnreal Engineein grundlegendes Problem, das durch Patches noch nicht vollständig behoben wurde. Aber 1440p/60 fps+ Leistung ist möglich auf Hardware der mittleren bis oberen Preisklasse.

Dampf ist der empfohlene PC-Onlineshop gegenüber dem Rockstar Games Launcher für ein stabileres Erlebnis.

Nintendo Switch [auf Original-Hardware]

Der schwächste Port der Sammlung – ungefähr 480p im Handheld-Modus Modus und Umgebung 540p im angedockten Zustand, mitDer große Zugraub III and Vice Citymit einer Geschwindigkeit vonkonstante 30 Bilder pro SekundewährendSan Andreas Probleme bei actionreichen Sequenzen.

Abstürze sind nach dem Patch selten, aber nicht vollständig ausgeschlossen. Wenn Sie auf Schalter 2, die Leistung ist deutlich besser, was es zu einem der beste Open-World UmschaltenSpiele– ein massiverfest auf 30 fps eingestellt, schnellere Ladezeiten und eine verbesserte Darstellungsreichweite, näher an PS4 and Xbox One Basisversionen.

Aktiviere „Klassische Beleuchtung“, spiele im Handheld-Modus und kaufe das Spiel zu einem reduzierten Preis (20 $ oder weniger), um das beste Spielerlebnis zu genießen. Nintendo Switch Spieler können ein ein SchnäppchenGTA: Die Trilogie auf unserem Marktplatz.

Drei Städte, fünf Jahre später – Lohnt sich „GTA: Die Trilogie“ endlich?

Enebameter 7,8/10

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Mein ehrliches Urteil GTA: Die Trilogie Die Überprüfung im Jahr 2026 sieht wie folgt aus – Für 20 bis 25 Dollar im Angebot – ja, für die meisten Spieler. Drei wegweisende Open-World-Spiele, modernisierte Steuerung, automatische Speicherung, Klassische Beleuchtung, und ein deutlich verbesserter Zustand nach dem Patch machen dies zu einem eine lohnende Anschaffung sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler.

Zum vollen Preis (59,99 $) lässt sich der Kauf viel schwerer rechtfertigen – die fehlende Musik, die Kompromisse beim Grafikstil, die noch nicht vollständig geklärt wurden, und San AndreasAufgrund der noch immer vorhandenen Fehler wird das Produkt seinen Erwartungen noch nicht ganz gerecht. EndgültigBezeichnung.

Für Puristen sind die Originale nach wie vor das Maß aller Dinge, und das ist eine berechtigte Haltung. Aber auch der Nostalgie-Bias ist real, und Spieler, die Ich habe diese Spiele seit 20 Jahren nicht mehr angerührtkönnte feststellen, dass dieGTA: Die Trilogie spielbarer und unterhaltsamer, als sie erwarten.

Die Empfehlung der Plattform ist eindeutig – PS5 or Xbox Series X|S für ein optimales Erlebnis, PC wegen der Modding-Möglichkeiten, Umschalten für den mobilen Spielspaß zu einem stark reduzierten Preis. The Schalter 2 Dank der Leistungssteigerung ist es heute eine sinnvollere Anschaffung als noch zum Zeitpunkt der Markteinführung.

GTA VI zeichnet sich am Horizont ab – und dieser Kontext ist für diese Sammlung von Bedeutung. Es gab noch nie einen passenderen Zeitpunkt, um sich noch einmal vor Augen zu führen, woher die Reihe stammtund dieEndgültig Ausgabeist trotz all seiner Mängel die einfachste Möglichkeit, genau das auf moderner Hardware zu erreichen.

Wenn du bereit bist, loszulegen, hol dir das GTA: Die Trilogie – Die Definitive EditionTaste gedrücktEibe for Dampf, XboxoderNintendo Switch zu wettbewerbsfähigen Preisen.

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Häufig gestellte Fragen