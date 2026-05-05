Death Stranding 2: „On the Beach“-Rezension: Eine zugänglichere, aber polarisierende Fortsetzung

DiesDeath Stranding 2 Die Rezension beginnt mit einer einfachen Tatsache: Das Spiel hat sich zu einer der meistgelobten Veröffentlichungen des Jahres 2025 entwickelt . Death Stranding 2: Am StrandalsPS5 exklusiv im Juni 2025und kam amPC am 19. März 2026, das sich durch eine89 auf Metacriticund einÜberwältigend positivBewertung aufDampf.

Allerdings ist ein7/10 vonGameSpot und lautstarker Widerstand von Hardcore-Fans erschweren die Darstellung. Dies wird nicht einfach nur eine weitere überschwängliche Death Stranding 2 Keine Kritik an Kojima, sondern eine Auseinandersetzung mit einer tiefen Spaltung innerhalb der Community. Es geht nicht nur um die Bewertungen; es geht darum, ob Death Stranding 2: Am Strand ist Ihre Zeit wert.

Diese Fortsetzung stellt eine bewusste Abkehr vom gefeierten Original dar. Hideo Kojima hat sich von der rauen, isolierenden Spielmechanik entfernt, um ein zugänglicheres, weniger anspruchsvolles Spielerlebnis zu schaffen. Die Bewegungen sind flüssiger, die Kämpfe stehen stärker im Vordergrund, und das Spiel stellt schon viel früher mächtige Werkzeuge zur Verfügung. Das öffnet zwar Neulingen die Tür, doch Puristen, die den Kampfcharakter des ersten Spiels liebten, könnten dies als Rückschritt empfinden.

Diese Spannung steht im Mittelpunkt der Reise. In den folgenden Abschnitten werde ich die Bewertungen, die Spielmechanik und die PC-Leistung genauer unter die Lupe nehmen, damit du entscheiden kannst, auf welcher Seite du stehst.

Rezension zu „Death Stranding 2“: Was die Bewertungen wirklich aussagen

The Death Stranding 2 Bewertungskonsens für PS5 lässt sich auf den ersten Blick leicht erfassen, wird aber bei genauerer Betrachtung differenzierter. Mit einem 89 auf Metacritic, Death Stranding 2: Am Strand bedeutet das viertbeste Spiel des Jahres 2025. Es liegt nur knapp hinter Clair Obscur: Expedition 33 (93), Blauer Prinz (92) undGeteilte Fiktion (91).

Veröffentlichung Ergebnis Fazit Metacritic (Durchschnitt der Kritiker) 89/100 Zu denam besten bewertet PS5Spiele von2025 OpenCritic 90/100 Top 3Spiel2025insgesamt VGC 5/5 „Zweifellos eines der besten Werke des Jahres 2025“ IGN 9/10 Sehr empfehlenswert; in jeder Hinsicht verbessert GamesRadar+ 4/5 Geschlossener und ausgefeilter als der erste Game Informer 88/100 Einfassende Schwünge; echte emotionale Resonanz GameSpot 7/10 Vertraut, es fehlt an Spannung und Neuheit Eurogamer 4/5 In fast jeder Hinsicht versiert Steam-Nutzerbewertung 95 % positiv Über 2.676 Bewertungen – überwiegend positiv

VergrößernRezensionen zu Death Stranding 2 aus verschiedenen Quellen, und das Lob ist durchweg positiv. VGC hat ihm die volle Punktzahl von 5/5 gegeben, und bezeichnete es als eines der besten des Jahres, während ein 9/10 von IGN hob Verbesserungen in allen Bereichen hervor. GamesRadar+ and Eurogamer Beide haben 4 von 5 Punkten vergeben, wobei im Vergleich zum Original ein stimmigeres und ausgefeilteres Spielerlebnis zu verzeichnen ist. Game Informer bewertete es mit 88 Punkten, wodurch die Ambitionen und die emotionale Wirkung des Spiels hervorgehoben werden.

Dann gibt es noch den Sonderfall, der die Debatte in der Community anheizt. GameSpot’s 7/10 ist keine „schlechte“ Bewertung, aber es unterstreicht eine bestimmte Sichtweise: nämlich die, dass Die Fortsetzung wirkt allzu vertraut und lässt die Frische und Spannung vermissen, die den ersten Teil ausgemacht haben.

Genau an dieser Stelle wird das Gespräch erst richtig interessant. Kritiker, denen Bewegungsfreiheit, filmische Erzählkunst und die erweiterte Sozialstrand-System das Spiel als nahezu perfekt bewertenFür sie hat Kojima seine Ideen zu einem flüssigeren, spielbareren Erlebnis weiterentwickelt.

Andererseits, Rezensenten, die sich einen gewaltigen Sprung im Kernspielprinzip oder ein strafferes Ende erhofft hatten, waren weniger beeindrucktBeide Seiten analysieren dasselbe Spiel; sie haben lediglich unterschiedliche Schwerpunkte.

Die Reaktionen der Spieler auf dem PC liefern mir wichtige zusätzliche Daten Death Stranding 2Rezension. A95% Überwältigend positiv Die Bewertung auf Steam ist für eine Portierung am ersten Tag eine bemerkenswerte Leistung. Das lässt darauf schließen, dass Die technische Umsetzung ist absolut solide, und das Spiel hält genau das, was das Publikum erwartet hat.

Im Vergleich zum ersten Spiel 82 Punkte bei Metacritic, dies7-Punkte-Sprung ist von Bedeutung. Es deutet darauf hin, dass Kojima Productions hat auf das Feedback gehört und echte Probleme angegangen, auch wenn diese Änderungen bei den Puristen für polarisierende Reaktionen sorgten.

Diese Entwicklung hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass es zu einem der führenden Spiel des JahresAnwärter aufTGA 2025, wo er dank der eindringlichen Musik von Woodkid und Ludvig Forssell auch eine Nominierung in der Kategorie „Beste Filmmusik“ erhielt.

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Was für ein Spiel ist „Death Stranding 2“?

Death Stranding 2: Am Strandist einEinzelspieler-Action-Adventure in einer offenen WeltvonKojima Productions and Sony Interactive Entertainment. Es lässt sich nicht eindeutig in eine Schublade stecken. Es ist weder ein MMO noch ein Live-Service-Grind, aber angesichts der neuen Fertigkeitsbäume und des auf Ausrüstung basierenden Fortschritts muss ich in diesem Death Stranding 2 Rezension, dass dieses Spiel einen Platz unter den Die besten Action-RPGsaller Zeiten.

Während sich der Kern des Spiels weiterhin um Bewegung und Angriffen dreht, wurde die Welt drumherum erweitert, sodass sie sichweniger restriktiv und eher reaktiv. Findet statt11 Monate später Im ersten Spiel dreht sich die Handlung um Sam Bridges (Norman Reedus aus The Walking Dead) und eine Besatzung an Bord der DHV Magellan.

Diese mobile Plattform – ein Schiff, das auffallend wie ein Metal Gear – fungiert als Dreh- und Angelpunkt, während die Reise durch fiktive Versionen von Mexiko und Australien führt, um die Chirales Netzwerk. Auch wenn die Fortsetzung die DNA des Originals beibehält, Es zeichnet sich durch einen breiteren Umfang und ein deutlich flüssigeres Tempo aus.

Etwas, das ich in meinem Death Stranding 2 Mein Eindruck ist, dass das Spiel diesmal deutlich an Schwung gewonnen hat und es weniger Momente gibt, in denen sich der Fortschritt absichtlich verlangsamt anfühlt. Im Kern bleibt es zwar eine Liefer-Simulation, aber Der Kampf wurde deutlich weiter vorangetrieben.

Die Kämpfe ähneln nun eher dem taktischen Spionage-Action-Spiel Metal Gear Solid Serie. Sich einer Situation ruhig nähern, wie ein Legendärer Soldat… oder mit tödlicher und nicht-tödlicher Ausrüstung voll ausgerüstet vorzugehen, sind beides gangbare Optionen. Der Unterschied besteht darin, dass Death Stranding 2 unterstützt diese Spielstile deutlicher, anstatt dich in die eine oder andere Richtung zu drängen.

The Sozialstrand-System kehrt ebenfalls zurück. Von anderen Spielern hinterlassene Bauwerke füllen deine Welt und verwandeln leeres Gelände in ein gemeinsames Projekt. Es ist nach wie vor eine der markantesten Ideen im modernen Design, die Bewegungsfreiheit of Ghost of Tsushima und der filmische Schwerpunkt von The Last of Us bei der asynchronen Verbindung von Dark Souls.

Ein wichtiger Vorbehalt, auf den ich in diesem Zusammenhang hinweisen muss Death Stranding 2 Rückblick – du bekommst keinen Neuanfang. Das Spiel enthält zwar einen Leitfaden für Neulinge, doch die emotionalen Höhepunkte und die Beziehungen zwischen den Charakteren setzen voraus, dass man den ersten Teil gespielt hat. Ohne dieses Vorwissen kommt die Tragweite von Sams Reise nicht voll zur Geltung.

Auf dem PC eröffnet sich ein noch umfassenderes Spielerlebnis. Zusammen mit einem neuen Brutal Im Schwierigkeitsmodus bietet die Portierung Unterstützung für Ultrawide-Bildschirme (21:9 und 32:9), vollständige Integration von DLSS/FSR/XeSS sowie 3D-Audio. PC-Spieler profitieren zudem von einer vollständigen Neuzuweisung der Maus- und Tastaturbefehle sowie von voller DualSense haptische Unterstützung.

Death Stranding 2: Vor- und Nachteile

Vorteile Nachteile ✅Metacritic 89 / OpenCritic 90. Zu denDie am besten bewerteten Spiele des Jahres 2025 ✅ Eine riesige offene Welt, die sich über Mexiko und Australien erstreckt. Visuell beeindruckend auf PS5und PC ✅ Deutlich erweitertes Toolset. Mehr Freiheit bei der Gestaltung der Lieferungen ✅ Der Kampf lehnt sich eher an den klassischen Stil an Metal Gear SolidDesign ✅ Sozialstrand-System ist umfangreicher und besser integriert ✅ Eine starke filmische Inszenierung mit klarem emotionalem Anspruch ✅TGA 2025 Ernennungen ✅Überwältigend positiv Bewertung aufDampf ❌Der Fortsetzung fehlen die Originalität und der Schockeffekt von Death Stranding. Bekannte Rhythmen wiederholen sich ❌Deutlich einfacher als das Original. Wer eine Herausforderung sucht, könnte sich etwas unterfordert fühlen ❌Manche Momente in der Handlung wirken einfach nur um ihrer selbst willen bizarr. Nicht jeder Schuss trifft ❌Der letzte Akt wirkt gehetzt. Zu viele Wendungen in zu kurzer Zeit ❌ErfordertDeath Stranding Wissen. Neulinge werden sich ausgeschlossen fühlen

Während ich meine Gedanken zu diesem Thema ordnete Death Stranding 2 In meiner Rezension habe ich festgestellt, dass die Stärken dieser Fortsetzung darauf hindeuten, dass das Spiel selbstbewusst an seinen Vorgänger anknüpft. Was die Spielmechanik angeht, Death Stranding 2 übertrifft das Original in fast jeder technischen Hinsicht. Die Systeme wirken flexibler, die Bewegungsfreiheit ist größer, und das Spielerlebnis ist insgesamt flüssiger, ohne dabei seine Kernidentität zu verlieren – genau das wünscht man sich von einer Fortsetzung.

Der allgemeine Konsens ist eindeutig – Es spielt sich besser, sieht besser aus und beseitigt einen Großteil der Reibungsprobleme was das Spiel einst schwer zugänglich machte.

Das erweiterte Werkzeugset ist ein herausragendes „Plus“, das den Spielern völlige Freiheit dabei bietet, wie sie ihre Aufträge in den atemberaubend gestalteten Umgebungen Mexikos und Australiens angehen. Auch das Kampfsystem hat sich erheblich weiterentwickelt; es ist dasMetal Gear Solid-ähnliches Erlebnis, das Kojima seit seinem Weggang geboten hat Konami.

Wenn man dies mit einem TGA– der von Woodkid und Ludvig Forssell komponierte, für einen Oscar nominierte Soundtrack – das Ergebnis ist Kojimas bisher emotional anspruchsvollstes und filmisch ausgefeiltestes Werk. Diese Verbesserungen gehen jedoch mit bestimmten Kompromissen einher.

Das wäre kein richtiger Death Stranding 2 Eine Bewertung, wenn ich mir die Nachteile nicht genauer angesehen hätte. Und die „Nachteile“ sind keine wirklichen Ausschlusskriterien; sie sind einfach die Gründe, warum das Spiel eher bei 90 als bei der vollen Punktzahl.

Indem das Spiel beispielsweise zugänglicher gestaltet wurde, wurden einige der Ecken und Kanten, die das Original ausmachten, abgeschwächt. Das Gefühl der Isolation ist weniger intensiv, und der Schwierigkeitsgrad ist insgesamt spürbar geringer, was Hardcore-Spieler Death Stranding 2 Puristen, die sich vernachlässigt fühlen.

Pro-Tipp Weitere herausragende Open-World-Spiele auf PlayStation, schau dir doch mal unsere Liste der besten Open-World-Spiele auf PS5.

Entscheidend ist,Dem Spiel fehlt die ursprüngliche Neuartigkeit und der Schockwert des ersten Teils, wobei gelegentlich bekannte Muster wiederholt werden. Die Erzählweise ist zwar ambitioniert, stützt sich jedoch stark auf Erklärungen und Abkürzungen, wodurch manche Figuren wie reine Informationslieferanten wirken.

Auch der letzte Akt wirkt etwas gehetzt, da zahlreiche Wendungen in einen kurzen Zeitraum gequetscht werden, und die Notwendigkeit einer tiefgehenden Death Stranding Wissen bedeutet Neulinge werden sich fast sofort verloren fühlen.

PC-Spieler sollten ihre Hardware vorbereiten, da das High-Fidelity-Erlebnis satte 110–150 GB SSD-Speicherplatz erfordertLetztendlich sind diese Mängel der geringe Preis, den man für eine ausgefeiltere, spielbarere und umfangreichere Fortsetzung zahlen muss.

Leistung von „Death Stranding 2“ auf PS5 und PC

Das ist der Teil meines Death Stranding 2 Rezension, in der ich näher darauf eingehe, wie sich das Spiel auf den einzelnen Plattformen spielt.

On PS5, Death Stranding 2: Am Strand zeichnet sich durch die hohe Qualität aus, die man von einem Flaggschiff-Titel erwartet, der von Sony Interactive Entertainment. Die Spieler können zwischen zwei Hauptmodi wählen – Treue, das auf natives 4K mit 30 Bildern pro Sekunde ausgelegt istundLeistung mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde unter Verwendung der dynamischen Auflösung.

Pro-Tipp On PS5, spielen inTreue Modus, wenn Sie einen 4K-Bildschirm– dasDualSense Haptik bei „Timefall“ und Lieferungen in schwierigem Gelände sind Teil des Kernkonzepts und keine nachträgliche Idee.

Obwohl beide Modi unglaublich stabil sind, Treue nutzt die filmischen Stärken des Spiels voll aus und sorgt dafür, dass die Licht- und Wettereffekte des australischen Outbacks eine wahrhaft beeindruckende Wirkung entfalten. Für diejenigen, die auf der PS5 Pro… ist das Erlebnis noch raffinierter, wobei Berichte auf eine außergewöhnliche Bildschärfe hinweisen, die die Lücke zwischen den beiden Standardmodi schließt.

Wenn du bereit bist, dieses technische Meisterwerk auf deiner Konsole zu erleben, dann entscheide dich für Death Stranding 2 on PS5 um Ihre Reise zu beginnen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Konsolenerlebnisses ist die DualSense integration. Haptisches Feedback und adaptive Abzugstasten sind keineswegs nur ein nachträglicher Einfall; Sie sind für das Gameplay unverzichtbar. Man spürt das unverkennbare Prasseln des „Timefall“-Regens, den Widerstand des unebenen Geländes unter den Füßen und das buchstäbliche Gewicht von Sams Ladung, das sich über den Controller überträgt.

Pro-Tipp Richte auf dem PC sofort den Ultrawide-Modus ein, wenn dein Monitor dies unterstützt (21:9 or 32:9). Die offene Welt von „The Australian“ gehört zu den visuell beeindruckendsten Umgebungen in der Gaming-Welt und profitiert enorm vom erweiterten Sichtfeld.

Die PC-Version, die am 19. März 2026, hält diesen Standard dank der Experten bei Nixxes Software. Bekannt für ihre herausragende Arbeit an der Spider-Man and HorizontAnschlüsse,Nixxes hat ein technisches Meisterwerk abgeliefert. Der Hafen verfügt über eine vollständige Deep-Learning-Super-Sampling, FSRundXeSS Unterstützung, die hohe Bildraten auf unterschiedlicher Hardware gewährleistet.

Fans von Ultrawide-Bildschirmen kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten, mit21:9 and 32:9 die Unterstützung erstreckt sich sowohl auf das Gameplay als auch auf die Zwischensequenzen. Sogar die DualSense Haptik und 3D-Audio (über Dolby, DTSoderWindows Sonic) lassen sich auf den PC übertragen, vorausgesetzt, du hast die passenden Peripheriegeräte. Achte nur darauf, dass Schaffe Platz auf deinem SSD, da das Spiel erhebliche 110–150 GB.

Pro-Tipp Wenn die StandardeinstellungWenn dir der Schwierigkeitsgrad zu leicht erscheint, wechsle zu BrutalMode, es ist die Version, die viele Death Stranding worauf die Fans gewartet hatten.

Mit der PC-Einführung wurde auch eine Brutal Schwierigkeitsgrad, das gleichzeitig in das PS5 Version. Dies ist die endgültige Antwort auf den häufigsten Vorwurf gegenüber Death Stranding 2 – dass es im Vergleich zum ersten Spiel vielleicht etwas zu einfach war.

Indem man die Spannung steigert und das Ressourcenmanagement optimiert, Der Brutal-Modus bietet genau die zermürbende, aber lohnende Herausforderung, nach der sich die eingefleischten Fans der Reihe gesehnt haben.

★ Das nächste Kapitel in Kojimas genreübergreifender Saga auf Steam Death Stranding 2: Am Strand für PC Bei Eneba einkaufen Death Stranding 2: Am Strand auf der PS5 Bei Eneba einkaufen

Wie lang ist „Death Stranding 2“?

Etwas, das ich in meinem Death Stranding 2 Mein Fazit ist, dass das Spiel dir deutlich mehr Kontrolle über das Tempo als sein Vorgänger. Ein zügiger Durchlauf der Hauptgeschichte führt zu etwa 30 Stunden, aber diese Zahl steigt rapide an, sobald man sich mit seitlichen Würfen beschäftigt.

Spielstil Voraussichtliche Dauer Nur die Hauptgeschichte (fokussierter Durchlauf) ca. 30 Stunden Hauptgeschichte + Nebenquests 40–60 Stunden Open-World-Spiel / Sandbox 60–80 Stunden Komplettist 80–100+ Stunden

Der entscheidende Unterschied besteht diesmal darin, wie früh sich das Spiel erschließt; Werkzeuge und Verbesserungen für die Fortbewegung stehen viel schneller zur Verfügung, was bedeutet, dass Das Erkunden wird eher gefördert als als Voraussetzung für den Fortschritt vorgeschrieben. Die Weite dieser Welt, die fiktive Versionen von Mexiko und Australien umfasst, ist atemberaubend.

Du wirst auf Folgendes stoßen über 70 Bosskämpfe und Hunderte von fraktionsbasierten Lieferaufträgen, die alle unterhalb der Sozialstrand-System. Da sich die von den Spielern errichtete Infrastruktur ständig weiterentwickelt, hat das Spiel technisch gesehen kein Ende. Straßen und Brücken werden weiter ausgebaut, solange die Gemeinde aktiv bleibt.

Pro-Tipp Auf dem PC solltest du Folgendes vermeidenStrahlrekonstruktion es sei denn, du hast ein High-End-GPU mit reichlich Spielraum. Derzeit entfernt es Regen aus dem Spiel und kann deine FPS by 50%. EinstellenLichtqualität to Ultra, weiterRaytracing aktiviert und halten Sie sich an DLSS 4.0 gegenüber 4.5 um ein Flackern zu vermeiden.

Der Wert hängt stark von deinem Spielstil ab. Bei einer Standardpreis von 69,99 $ – 79,99 $ (76,34 $ sindEibe)für dieDigital Deluxe Edition on Dampf… ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für Sandkasten-Fans, die 60 bis 100 Stunden Routenoptimierung.

Für Spieler, die sich ausschließlich für die Handlung interessieren, 30 Stunden für 70 Dollar ist ein weniger offensichtlicher Vorteil, und es lohnt sich, diesen Kompromiss ehrlich anzusprechen. Allerdings unterschätzt man leicht das schiere Ausmaß; einige Rezensenten mit über 100 Stunden berichtete, nur gesehen zu haben 40–60 %auf der Karte.Dies ist eine riesige Welt, die ihre Geheimnisse nicht so schnell preisgibt.

Pro-Tipp Auf der BasisPS5, SchiffLeistung Modus und spielen in Ausgewogen. DieDer optische Unterschied ist dramatischund dieDie Zielvorgabe von 40 fps sorgt für ein deutlich flüssigeres Erlebnisals dieunbeständig, 30–60 fpsBereich, der inLeistungMode.

Tipps und Tricks zu Death Stranding 2: Wichtige Ratschläge für neue Spieler

Dieser Teil meines Death Stranding 2 Diese Rezension richtet sich an dich, als neuen Spieler. Sich in den weitläufigen Landschaften dieses Spiels zurechtzufinden, kann selbst für diejenigen, die es bereits gemeistert haben, überwältigend sein Death Stranding.

Damit du dich in Sams Rolle einfinden kannst, Ich habe die wichtigsten Tipps zusammengestellt, die du brauchst, um in Mexiko, Australien und überall dazwischen zurechtzukommen.

Das Prequel hat Vorrang

Zuallererst: das Original abspielen Death Strandingzuerst. Wenn du keine Zeit hast, schau dir wenigstens eine umfassende Zusammenfassung der Geschichte an. Während Death Stranding 2 Auch wenn es ein Glossar enthält, das neue Begriffe erklärt, kann es die emotionale Geschichte zwischen den Figuren nicht wiedergeben.

Dies ist eine direkte Fortsetzung; ohne diesen Hintergrund wirst du zwar die Handlung verstehen, aber dir wird die thematische Tiefe entgehen, die das Werk zu einem der am bestenPS5Spiele in jüngster Zeit.

Nimm den Umweg in Kauf

Es ist verlockend, die Hauptgeschichte schnell durchzuspielen, aber Das Spiel ist so konzipiert, dass es Neugierige belohnt. Sprinte nicht einfach von Punkt A nach Punkt B. Halte an, um Straßen zu bauen, das Gelände abseits der Wege zu erkunden und zur Infrastruktur des Spiels beizutragen.

The Sozialstrand-System ist nicht nur eine „coole Funktion“; es ist das der Sinn des Spiels. Wenn man sieht, wie genau dort, wo man sie braucht, eine Brücke entsteht, die von einem Fremden gebaut wurde, verwandelt sich die Welt von einer einsamen Einöde in eine lebendige Gemeinschaft. Sorgen Sie dafür, dass Ihr System online bleibt; wenn man offline spielt, verliert das Spiel seine Seele.

Probier dein Arsenal aus

Das Toolset inDeath Stranding 2 ist seine größte Stärke. Bevor du ein neues Gadget gleich abschreibst, probier es wenigstens einmal aus.

Schwebende Träger, holografische Täuschkörper, Einschienenbahnen und Eltern-Lehrer-Vereinigung Alle Upgrades bieten einzigartige Lösungen für dasselbe Problem. Ein Tool kann einen anstrengenden Bergaufstieg zu einem Kinderspiel machen, während ein anderes Ihnen vielleicht dabei hilft, ein gefährliches Gebiet komplett umgehen.

Meistere den DHV Magellan

Denken Sie an dieDHV Magellan als deine Kommandozentrale. Verbringe zwischen den großen Einsätzen Zeit auf dem Schiff, um Upgrades zu verwalten, hochwertige Ausrüstung herzustellen und deine nächste Route sorgfältig zu planen.

Wenn man diese grundlegenden Systeme vernachlässigt, wird sich das irgendwann rächen; Es ist die Steigerung der Effizienz, die einen legendären Portier von einem mittelmäßigen unterscheidet.

Tarnung statt roher Gewalt

Der Kampf wurde erweitert, sodass er sich nun eher wie Metal Gear Solid… bleibt die Tarnung dein bester Freund. MaultierAußenposten undBT-In Gebieten, in denen es von Feinden wimmelt, kommt man viel leichter voran, wenn man unentdeckt bleibt.

Eine aggressive Spielweise ist eine sinnvolle Option, aber sie ist in Bezug auf Ressourcen und Reparaturkosten unglaublich kostspielig. Nähere dich, wann immer möglich, leise.

Plattformspezifische Optimierung

On PS5 : Wenn Sie einen 4K-Bildschirm haben, bleiben Sie bei TreueModus. Die grafische Qualität ist atemberaubend, aber noch wichtiger ist, dass die DualSense haptische Integration – Die Schwingungen von „Timefall“ zu spüren oder den Kampf mit unwegsamem Gelände zu erleben, ist ein wesentlicher Bestandteil des sensorischen Erlebnisses.

Wenn Sie einen 4K-Bildschirm haben, bleiben Sie bei TreueModus. Die grafische Qualität ist atemberaubend, aber noch wichtiger ist, dass die – Die Schwingungen von „Timefall“ zu spüren oder den Kampf mit unwegsamem Gelände zu erleben, ist ein wesentlicher Bestandteil des sensorischen Erlebnisses. Auf dem PC: Nimm dir fünf Minuten Zeit, um Weise den Steuerelementen und Tasten deiner Kamera neue Funktionen zu vor deiner ersten Fahrt. Das Spiel bietet umfangreiche Tastenbelegungsoptionen, durch die sich die Steuerung mit Maus und Tastatur viel natürlicher anfühlt. Außerdem, sicherstellenUltrawide ist aktiviert, wenn Ihr Monitor dies unterstützt um die australischen Landschaften in vollen Zügen genießen zu können.

Fürchte dich nicht vor der brutalen Herausforderung

Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihre Lieferungen ohne große Anstrengung bewältigen, Zögern Sie nicht, zu wechseln BrutalSchwierigkeit. Dieser Modus bringt die Reibung zurück, die viele Fans am ersten Spiel so geliebt haben, sodass sich jeder gelungene Wurf wie ein hart erkämpfter Sieg anfühlt.

Lohnt sich „Death Stranding 2“? Das Fazit

Enebameter 9,7/10

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Letztendlich stellt sich die Frage, ob Death Stranding 2 Ob sich der Kauf lohnt, hängt davon ab, worauf du bei einem Open-World-Erlebnis Wert legst.

In diesemDeath Stranding 2 Zusammenfassung: Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Spiel zwar hohe Bewertungen erhält, aber nicht für jeden Spielertyp die beste Wahl ist – Das hängt ganz davon ab, auf welcher Seite der Kojima-Kluft man steht.

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Du schätzt anspruchsvolle Einzelspieler-Geschichten und bist bereit, Kojima entgegenzukommen, selbst wenn die Handlung komplex oder überladen wird. Ein PC-Spieler, der gewartet hat: Die Portierung vonNixxes Software ist außergewöhnlich. Dank der technischen Stabilität und der Ergänzung durch Brutal Im Vergleich dazu geht die PC-Version die ursprünglichen Kritikpunkte am Schwierigkeitsgrad direkt an.

Die Portierung vonNixxes Software ist außergewöhnlich. Dank der technischen Stabilität und der Ergänzung durch Brutal Im Vergleich dazu geht die PC-Version die ursprünglichen Kritikpunkte am Schwierigkeitsgrad direkt an. Ein Sandbox-Explorer: Du bist der Typ Spieler, der Spaß daran hat, Routen zu optimieren und zu versenken über 80 Stunden in eine Welt, in der sich Geduld und gemeinsam genutzte Infrastruktur auszahlen.

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Ein Neuzugang in der Serie: Wenn du kein Interesse daran hast, den ersten Teil zu spielen oder dir eine ausführliche Zusammenfassung anzusehen, werden dich die Dichte der Handlung und die Hintergrundgeschichte wahrscheinlich frustrieren.

Wenn du kein Interesse daran hast, den ersten Teil zu spielen oder dir eine ausführliche Zusammenfassung anzusehen, werden dich die Dichte der Handlung und die Hintergrundgeschichte wahrscheinlich frustrieren. Auf der Suche nach einem narrativen Abschluss: Der letzte Akt ist dafür bekannt, dass er sehr rasant und voller überraschender Wendungen ist; wer ein klares, konventionelles Ende erwartet, könnte enttäuscht sein.

Der letzte Akt ist dafür bekannt, dass er sehr rasant und voller überraschender Wendungen ist; wer ein klares, konventionelles Ende erwartet, könnte enttäuscht sein. Eine Revolution steht bevor: Wenn Sie dieselbe bahnbrechende Innovation erwarten, die schon der erste Teil mit sich brachte 2019, denken Sie daran, dass Death Stranding 2ist einMeisterklasse in Sachen Raffinesse(genau wieSlay the Spire 2), nicht unbedingt eine Neuerfindung.

Zum Abschluss möchte ichDeath Stranding 2 Zunächst muss ich sagen, dass dieses Spiel nicht darauf aus ist, jeden für sich zu gewinnen, und das ist seine größte Stärke. Es ist eine zutiefst aufrichtige, visuell außergewöhnliche und in technischer Hinsicht großzügige Fortsetzung.

Auch wenn es vielleicht nicht für jeden ein Meisterwerk ist, so ist es doch sicherlich eines für diejenigen, die Kojimas kompromisslose Vision schätzen. Das Ende mag polarisieren, doch die Reise selbst verliert selten an Faszination.

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Häufig gestellte Fragen