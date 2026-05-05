Crimson Desert – Testbericht 2026: Ein umfassender Einkaufsführer

Viele Spieler sind immer noch auf der Suche nach einem Purpurne Wüste eine Rezension, die sie endlich davon überzeugen wird, das Spiel zu kaufen, was völlig verständlich ist. Schließlich sorgte das Spiel bei seiner Veröffentlichung für große Kontroversen, die Spieler und Kritiker spalteten.

Purpurne Wüste zog 239.000 Spieler an Dampf innerhalb von 24 Stunden, was den Hype belegt, den es im Vorfeld seiner Veröffentlichung ausgelöst hatte. Doch noch in derselben Woche hat der Entwickler Pearl Abyss Die Aktie des Unternehmens verlor 30 Prozent an Wert, nachdem die Kritiken erschienen waren. Einige lobten das Spiel, andere waren enttäuscht, was zu einer der größten Debatten des Jahres führte, wie in vielen Purpurne Wüste Diskussionen zu Bewertungen.

Mittlerweile hast du die durchwachsenen Bewertungen wahrscheinlich schon gesehen. IGN gab ihm eine 6 von 10, während DualShockers bewerteten es mit einer höheren Note von 9,5 von 10. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt noch viele weitere widersprüchliche Bewertungen von anderen namhaften Gaming-Websites, was eine detaillierte Purpurne Wüste Diese Bewertung ist besonders wichtig für Käufer.

Is Purpurne Wüste Lohnt es sich? In diesem Artikel wird alles klar und ehrlich aufgeschlüsselt. Wie es sich gehörtPurpurne Wüste In diesem Rückblick werden wir uns mit dem Purpurne Wüste Vor- und Nachteile, Spieldauer und die tatsächlichen Probleme, mit denen die Spieler konfrontiert sind . Außerdem gehen wir auf die Spielleistung ein und geben Tipps, wie du das Spiel optimal nutzen kannst.

Kurzfassung: Überblick über „Crimson Desert“

Genre Action-Adventure-RPG Kernschleife Erkunde Pywel, bekämpfe Bosse und sammle Abyss-Artefakte Größte Stärke Grafiken der BlackSpace-Engine Größte Schwäche Schwache Handlung und umständliches Inventar Besonderes Merkmal Durch Erkundung vorankommen Am besten geeignet für Geduldige Entdecker, denen der massive Umfang wichtiger ist als die Geschichte Eindeutiges Urteil Eine solide, aber umstrittene Bewertung von 77 auf Metacritic

Die Bewertungen zu „Crimson Desert“ erklärt: Was die Bewertungen tatsächlich aussagen

Unter Spielern und Kritikern wird viel über das Purpurne Wüste MetacriticErgebnis. In jedem FallPurpurne Wüste In der Analyse wird diese Zahl oft als wichtiger Bezugspunkt herangezogen. Derzeit liegt bei 77, basierend auf über 100 Kritiken, mit einem ähnlichen Durchschnitt bei OpenCritic.

Auf den ersten Blick ein 77 Metacritic Die Bewertung mag niedrig erscheinen. Vor der Veröffentlichung war der Hype um das Spiel riesig, und viele hatten eine Bewertung im hohen 80er-Bereich oder sogar über 90 erwartet.

Aber eine 77 ist kein schlechtes Ergebnis. Tatsächlich ist ein ausgewogenes Purpurne Wüste Eine Rezension würde es wie folgt beschreiben: solide für ein großes Open-World-Spiel. Zum Vergleich: Black Myth: Wukong erhielt eine Bewertung von 81 und wurde dennoch mehrfach für den Titel „Spiel des Jahres“ nominiert. Damit liegt das Purpurne Wüste Metacritic in einem besseren Licht erscheinen lassen.

Purpurne Wüste erhielt sehr unterschiedliche Kritiken, was die gemischten Reaktionen erklärt. Dies ist ein zentraler Punkt in jeder Purpurne Wüste Eine Analyse der Reaktionen auf das Spiel. Hier ein kurzer Überblick darüber, wie das Spiel von namhaften Websites bewertet wurde:

DualShockers 9,5 / 10 Destructoid 8,5 / 10 GameRant 8 / 10 Game Informer 7 / 10 Game Informer 7 / 10 IGN 6 / 10 Der Gamer 4 / 5 Eurogamer 3 / 5 VG247 3 / 5

Letztendlich hängt die Entscheidung davon ab, was die Spieler wollen. A Purpurne Wüste Eine Rezension, die sich an Fans von Entdeckungsreisen richtet, wird wahrscheinlich positiver ausfallen. Spieler, die Spaß an Erkundungen und komplexen Kampfsystemen haben, finden das Spiel in der Regel gut, während diejenigen, die eine fesselnde Handlung und ausgefeiltere Spielmechaniken suchen, oft enttäuscht sind.

Die frühenPurpurne Wüste Die Bewertungen hatten zudem konkrete finanzielle Auswirkungen. Pearl Abyss verzeichnete einen Kursrückgang von rund 30 Prozent, nachdem die Bewertungen veröffentlicht wurden, was deutlich machte, wie einflussreich ein Purpurne Wüste Die Überprüfung kann sich auf das Anlegervertrauen beziehen.

Die Meinung der Spieler hat sich zu seit der ersten Woche des Spiels positiver. Das Spiel hatte zwar einen holprigen Start mit einer Bewertung von 51 Prozent auf Dampf, ist sie inzwischen auf eine Bewertung von 85 Prozent „Sehr positiv“ gestiegen. Wenn Sie sich die aktualisierten Purpurne Wüste Wenn man sich die Rezension ansieht, fällt einem dieser Stimmungswechsel auf, vor allem, wenn die Spieler die langsamen ersten Stunden hinter sich haben.

Die Veröffentlichung von Patch 1.01.00 hat ebenfalls sehr geholfen. Ein neuerer Purpurne Wüste In der Rezension wird dieses Update wahrscheinlich erwähnt werden, da es die Leistung verbessert, Fehler behoben und die Benutzeroberfläche optimiert, neben vielen anderen Dingen. Dies machte das Spiel für skeptische Spieler, die auf ein flüssigeres Spielerlebnis warteten, bevor sie sich darauf einließen, wesentlich attraktiver.

Falls du bereits alle Purpurne Wüste die Bewertungen gelesen habe und dem Spiel endlich eine Chance geben möchte, indem ich mir Purpurne Wüste DampfTaste gedrücktEibe ist eine kostengünstige Möglichkeit, das Spiel zu erwerben. Du kannst dich entweder für die Standardausgabe oder die Crimson Desert Deluxe Edition, darunter auch Gegenstände, die dir zu Beginn einen Vorteil verschaffen können.

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Vom MMO zum Einzelspieler-Spiel: Was „Crimson Desert“ eigentlich ist

Entwickelt und veröffentlicht von Pearl Abyss, Purpurne Wüste ist ein Action-Adventure-Spiel mit vielen Elementen aus dem RPG-Genre, weshalb es allgemein als Action-RPG bezeichnet. Ursprünglich war es als Vorläufer zu Black Desert Online, bei dem es sich um ein MMORPG handelt.

Ursprünglich angekündigt im Jahr 2019, Purpurne Wüste ist das erste vollständige Einzelspieler-Spiel von Pearl Abyss und erschien am 19. März 2026 nach einer langen Entwicklungsphase und mehreren Verzögerungen. Es ist erhältlich bei Windows, macOS, PS5undXbox Series X/S.

Das Spiel spielt auf dem riesigen Kontinent Pywel und ist ein AAA-Titel, in dessen Mittelpunkt Kliff steht, ein Söldnerführer, der sich auf einer gefährlichen Reise befindet, um seine Kameraden zu finden und seine Gruppe, die Greymanes, wieder aufzubauen. Es bietet ein dynamisches Kampfsystem und legt den Schwerpunkt auf Erkundung, mit zahlreichen Möglichkeiten, die riesige, mit Geheimnissen gespickte offene Welt zu erkunden.

Auch wenn es sich um ein anderes Spiel handelt als Black Desert Online, Purpurne Wüste enthält Elemente, die typischerweise in MMORPGs zu finden sind. Es verfügt über komplexe Systeme zur Weiterentwicklung deiner Charaktere und bietet eine Vielzahl zusätzlicher Aktivitäten und Nebenquests.

Letzteres hat Vor- und Nachteile, je nachdem, wen man fragt. Für manche Spieler ist der Umfang der Inhalte eine große Stärke. Andere finden, dass es schnell eintönig wird. Diese Meinungsverschiedenheit spiegelt sich häufig in jedem Purpurne Wüste Rezension, die Sie gelesen haben.

Es ist schwer, einen direkten Vergleich für das Spiel zu finden. Einige Purpurne Wüste Kritiken beschreiben es stattdessen als eine Mischung aus The Legend of Zelda: Atem der Wildnis(Erkundung),The Witcher 3: Wild Hunt (Ton und Rahmen), Dragon’s Dogma 2(Kampf) undRed Dead Redemption 2 (Eintauchen). Außerdem behält den schnellen Kampfstil von Black Desert Online.

In seinem derzeitigen Zustand, Purpurne Wüsteist dasein unterhaltsames Open-World-Rollenspieldassverbindet Elemente aus vielen beliebten Spielen und entwickelt dabei eine eigene Identität, worauf oft hingewiesen wird in Purpurne Wüste Rezensionsdiskussionen. Es spaltet nach wie vor Kritiker und Spieler gleichermaßen und ist in vielen Bereichen noch verbesserungswürdig, doch die Zukunft des Spiels sieht vielversprechend aus.

Pearl Abyss hat bereits einen umfangreichen Patch veröffentlicht, der zahlreiche Probleme behebt. Es werden weitere Updates erwartet, diePearl Abyss CEO Heo Jin-young hat erklärt, dass man sich eher auf die Verbesserung des Basisspiels konzentriere als auf DLCs oder den Mehrspielermodus.

Vor- und Nachteile von Crimson Desert

Wie die gemischten Ergebnisse zeigen Purpurne Wüste Was die Bewertungen angeht, hat das Spiel zwar viele Stärken, weist aber auch in einigen Bereichen Schwächen auf. Hier ein kurzer Überblick über die Purpurne Wüste Vor- und Nachteile, die Ihnen bei der Entscheidung helfen sollen, ob es Ihre Zeit und Ihr Geld wert ist:

Pros Nachteile ✅ Eine der visuell beeindruckendsten offenen Welten dieser Generation, angetrieben von der BlackSpace-Engine ✅ Flexibles Kampfsystem, das Kreativität und das Können der Spieler belohnt ✅ Riesiger Umfang mit über 100 Stunden Spielspaß ✅ Starker Fokus auf Erkundung mit lohnenden Entdeckungen und Geheimnissen ✅ Umfangreiche Nebensysteme wie Handwerk und Tierbändigung ✅ Aktiver Support nach der Veröffentlichung, wobei der erste große Patch (1.01.00) bereits eine Vielzahl von Fehlerbehebungen und Verbesserungen enthält ❌ Eine schwache und unkonzentrierte Handlung mit einer langweiligen Hauptfigur, einem schlechten Erzählrhythmus und geringer emotionaler Wirkung ❌ Unintuitive Steuerung und umständliche Inventarverwaltung ❌ Überfordernde Systeme mit wenig Anleitung, was zu einer steilen Lernkurve führt ❌ Bosskämpfe können unausgewogen wirken und mit deutlichen Schwierigkeitssprüngen einhergehen ❌ Einige Leistungs- und technische Probleme, die je nach Plattform variieren ❌ Quests wirken oft monoton und bieten zu wenig Abwechslung

DiesePurpurne Wüste Die Vor- und Nachteile sollten dir einen besseren Eindruck davon vermitteln, was dich erwartet, wenn du dich für den Kauf des Spiels entscheidest. Denk daran, dass Pearl Abyss arbeitet weiterhin aktiv daran, das Spiel weiter zu verbessern, sodass einige der aufgeführten Nachteile irgendwann vielleicht gar kein Problem mehr darstellen.

„Crimson Desert“ – Leistung und Grafik: Ambitionen der nächsten Generation, Ecken und Kanten

Basierend auf der firmeneigenen BlackSpace-Engine, Purpurne Wüsteist einein visuell beeindruckendes Open-World-Spiel mit äußerst detailreichen Umgebungen und atemberaubenden Lichteffekten. Die weitläufigen Landschaften, dichten Wälder und das dynamische Wetter tragen dazu bei, eine glaubwürdige Welt zu erschaffen. Auch wenn die Grafik beeindruckend aussieht, sind für eine flüssige Leistung bestimmte Hardware und Einstellungen erforderlich.

Auf dem PC,Das Spiel ist im Allgemeinen gut optimiert aber sehr anspruchsvoll. Zum einen benötigt man eine SSD mit mindestens 150 GB freiem Speicherplatz. Wenn Sie eine Nvidia GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6900 XT… du kannst bei einer Auflösung von 1440p 60 FPS erreichen, solltest aber statt der Einstellung „Cinematic“ die Einstellung „Ultra“ wählen. Du kannst Raytracing auch aktiviert lassen, da es – überraschenderweise – kaum Auswirkungen auf die Leistung hat.

Purpurne Wüste weist einige nennenswerte technische Fehler auf Was Sie beachten sollten: Derzeit verursacht DLSS 4.5 Flackern, daher wird empfohlen, auf DLSS 4.0 umzuschalten. Vermeiden Sie vorerst auch die Ray-Rekonstruktion. Diese sorgt zwar für schönere Schatten, kann jedoch die Bildrate halbieren und Regen unsichtbar machen.

Eine weitere Möglichkeit, das Spielerlebnis zu verbessern, ist die Einstellung der Lichtqualität auf „Ultra“. Die Einstellung „Max“ verursacht zu viel Bildrauschen und verlangsamt das Spiel. Wenn sich die Maus schwammig oder träge anfühlt, stelle die Kamerabeschleunigung in den Einstellungen auf 100 ein. Dadurch reagieren die Steuerelemente deutlich besser.

Für Konsolen,Purpurne Wüsteist eines derDie besten Open-World-Spiele auf PS5und dieAm besten erlebt man es auf PS5 Pro. Im „Balanced“-Modus sorgt die PSSR-Hochskalierung für ein scharfes 1440p-Bild bei flüssigen 40 FPS. Auf dem Basismodell PS5 and Xbox Series X… kann das Bild im Performance-Modus verschwommen wirken. Für diese beiden Konsolen ist der „Balanced“-Modus mit 40 FPS dem 60-FPS-Modus deutlich vorzuziehen.

Wie bereits in den frühen Purpurne WüsteBewertungen,Der Start des Spiels verlief nicht ganz reibungslos. Die Spieler bemängelten das „Pop-in“ bei der Detailgenauigkeit, bei dem Objekte plötzlich erscheinen, sobald man sich ihnen nähert. Zudem laufen aufwendige Effekte wie Feuer und Wasser manchmal mit einer niedrigeren Bildrate als der Rest des Spiels, was dazu führen kann, dass große Bosskämpfe etwas ruckelig wirken.

Außerdem gibt es noch das ungelöstes Kompatibilitätsproblem mit Intel ArcGrafikkarten. Beim Start lässt sich das Spiel einfach nicht starten auf IntelHardwarePearl Abyss arbeitet derzeit an einer Lösung für dieses Problem sowie an vielen weiteren Verbesserungen.

Wie lang ist „Crimson Desert“?

Falls du dich doch zum Kauf entscheidest Purpurne Wüste, solltest du dir Zeit für das Spielen nehmen. Es ist ein riesiges Rollenspiel, das man nicht an einem einzigen Wochenende durchspielen kann, selbst wenn man alles überstürzt. Das ist etwas, was fast jeder Purpurne Wüste wie aus der Rezension hervorgeht.

Wie viel Zeit du im Land Pywel verbringst, hängt stark davon ab, wie viel du erkundest. Wenn du dich hauptsächlich darauf konzentrierst, die Geschichte voranzutreiben, und nur wenig Zeit mit Nebeninhalten verbringst, kannst du Purpurne Wüste in 50–60 Stunden.

Ein normaler Durchgang, der die Hauptgeschichte und einen Großteil der Nebeninhalte umfasst, dauert etwa 100–120 Stunden. Dies ist die gängigste Art und Weise, wie Spieler das Spiel erleben. Wenn du ein Perfektionist bist und alles erledigen möchtest, dann erwartet dich 150 Stunden oder mehr.

Diese Spielzeiten sind für ein Rollenspiel nicht überraschend. Sonstigesbeliebte Action-RPGsgleichFinal Fantasy VII: Rebirth and The Witcher 3: Wild Hunt eine ähnliche Länge haben.

Aufgrund des Fortschrittssystems des Spiels ist es sehr schwierig, einen Durchlauf zu absolvieren, bei dem man sich ausschließlich auf die Handlung konzentriert, in Purpurne Wüste. Wie bereits erwähnt Purpurne WüsteRezension,Es gibt kein traditionelles LevelsystemStattdessen nutzt man „Abyss-Artefakte“, um Fähigkeiten und Ausrüstung zu verbessern. Diese erhält man durch Erkundungen, das Erfüllen von Quests und das Lösen von Rätseln.

Dieses Fortschrittssystem bedeutet, dass die Nebeninhalte nicht wirklich optional sind, worauf in einer ausführlichen Analyse oft hingewiesen wird Purpurne WüsteRezension. YDu musst die Umgebung erkunden und zusätzliche Aufgaben erfüllen, um stark genug für die Endgegner zu bleiben. Wenn du zu viel überspringst, kann das Spiel sehr schwer werden.

Purpurne Wüsteaußerdembietet eine riesige Menge an Inhalten, was eines der häufigsten positiven Ergebnisse in jedem Purpurne Wüste Bewertung. Selbst Spieler, die bereits über 100 Stunden gespielt haben, berichten, dass sie erst etwa 40 bis 60 Prozent der Karte erkundet haben.

Es umfasst 168 Hauptquests, über 70 einzigartige Bosse und mehr als 100 Herausforderungen die sich auf Kämpfe und Erkundungen beziehen. Darüber hinaus gibt es Hunderte von Fraktionsquests in verschiedenen Regionen.

Für 70 Dollar,Purpurne Wüste bietet dem richtigen Spieler ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. A Purpurne Wüste In Rezensionen, die sich an preisbewusste Spieler richten, wird dies oft hervorgehoben. Wenn du es liebst, riesige Welten zu erkunden, in denen deine Neugier ständig belohnt wird, Purpurne Wüste bietet genug Inhalt, um dich monatelang zu beschäftigen. Selbst wenn du das Spiel nicht zu 100 Prozent durchspielst, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch hervorragend.

Tipps und Tricks für „Crimson Desert“: Wichtige Ratschläge für neue Spieler

Purpurne Wüste ist ein riesiges Spiel, in dem du Kämpfe und Erkundungen auf vielfältige Weise angehen, ein Aspekt, der in einer ehrlichen Rezension häufig gelobt wird Purpurne Wüste Rezension. Hier sind einige Purpurne Wüste Tipps und Tricks, die dir bei deinem Abenteuer helfen können:

Überstürze die Geschichte nicht – Das Spiel ist eine riesige Sandbox und kein lineares Rollenspiel. Nimm dir Zeit, um alles zu erkunden und die verschiedenen Spielmechaniken kennenzulernen. Lass dich nicht vom langsamen Start des Spiels entmutigen. Bevor du dir ein Urteil bildest, versuche zunächst, Kapitel 5 zu erreichen, denn erst dann entfaltet das Spiel sein volles Potenzial.

– Das Spiel ist eine riesige Sandbox und kein lineares Rollenspiel. Nimm dir Zeit, um alles zu erkunden und die verschiedenen Spielmechaniken kennenzulernen. Lass dich nicht vom langsamen Start des Spiels entmutigen. Bevor du dir ein Urteil bildest, versuche zunächst, Kapitel 5 zu erreichen, denn erst dann entfaltet das Spiel sein volles Potenzial. Priorisiere Ausdauer-Upgrades – Ausdauer ist der wichtigste Wert, den du zu Beginn verbessern solltest, da sie das Klettern, Gleiten und Blocken im Kampf bestimmt. Nutze deine Abyss-Artefakte, um zuerst deine Ausdauerleiste zu verstärken, damit dir die Erkundung zu Beginn leichter fällt und du in harten Kämpfen besser überleben kannst.

– Ausdauer ist der wichtigste Wert, den du zu Beginn verbessern solltest, da sie das Klettern, Gleiten und Blocken im Kampf bestimmt. Nutze deine Abyss-Artefakte, um zuerst deine Ausdauerleiste zu verstärken, damit dir die Erkundung zu Beginn leichter fällt und du in harten Kämpfen besser überleben kannst. Lass alle Glocken läuten – Das Läuten der Glockentürme macht die Karte sichtbar. Versuche, sie in jeder größeren Region so schnell wie möglich zu finden, um die Orientierung und Planung erheblich zu erleichtern. Insgesamt gibt es acht Glocken.

– Das Läuten der Glockentürme macht die Karte sichtbar. Versuche, sie in jeder größeren Region so schnell wie möglich zu finden, um die Orientierung und Planung erheblich zu erleichtern. Insgesamt gibt es acht Glocken. Nutze den Abyss regelmäßig – Ignoriere das geheimnisvolle Abyss-Reich nicht. Es ist eine wichtige Quelle für Abyss-Artefakte, die wichtigste Währung im Spiel. Das Meistern von Abyss-Herausforderungen ist ein schneller Weg, um deine Fähigkeiten und Werte zu verbessern und neue Kampfbewegungen freizuschalten.

– Ignoriere das geheimnisvolle Abyss-Reich nicht. Es ist eine wichtige Quelle für Abyss-Artefakte, die wichtigste Währung im Spiel. Das Meistern von Abyss-Herausforderungen ist ein schneller Weg, um deine Fähigkeiten und Werte zu verbessern und neue Kampfbewegungen freizuschalten. Verwalten Sie Ihren Lagerbestand – Dein Rucksack füllt sich schnell. Verkaufe oder entsorge Gegenstände, nachdem du Quests abgeschlossen hast. Auch Rezeptbücher kannst du verkaufen, sobald du sie gelesen hast. Nutze unbedingt die Aufbewahrungstruhe, die in einem Update nach der Veröffentlichung hinzugefügt wurde, um überschüssige Materialien und Beute zu lagern.

– Dein Rucksack füllt sich schnell. Verkaufe oder entsorge Gegenstände, nachdem du Quests abgeschlossen hast. Auch Rezeptbücher kannst du verkaufen, sobald du sie gelesen hast. Nutze unbedingt die Aufbewahrungstruhe, die in einem Update nach der Veröffentlichung hinzugefügt wurde, um überschüssige Materialien und Beute zu lagern. Rufe deine Gefährten herbei – Neben dem Charakterwechsel kannst du auch Damiane oder Oongka herbeirufen, damit sie dir im Kampf folgen und helfen, indem du im Charakterwechsel-Menü „Herbeirufen“ auswählst. Da diese Funktion im Spiel nicht klar erklärt wird, entdecken viele Spieler sie erst nach etwa 20 bis 30 Spielstunden.

– Neben dem Charakterwechsel kannst du auch Damiane oder Oongka herbeirufen, damit sie dir im Kampf folgen und helfen, indem du im Charakterwechsel-Menü „Herbeirufen“ auswählst. Da diese Funktion im Spiel nicht klar erklärt wird, entdecken viele Spieler sie erst nach etwa 20 bis 30 Spielstunden. Sprints nutzen – Zusätzlich zum normalen Laufen kannst du auch sprinten, um dich noch schneller fortzubewegen. Da die Bewegungssteuerung mit Patch 1.01.00 verbessert wurde, kannst du die Bewegungsgeschwindigkeit nun erhöhen, indem du entweder die Lauftaste gedrückt hältst oder sie einmal antippst.

– Zusätzlich zum normalen Laufen kannst du auch sprinten, um dich noch schneller fortzubewegen. Da die Bewegungssteuerung mit Patch 1.01.00 verbessert wurde, kannst du die Bewegungsgeschwindigkeit nun erhöhen, indem du entweder die Lauftaste gedrückt hältst oder sie einmal antippst. PC-/Konsoleneinstellungen optimieren – Passen Sie die HDR-Einstellungen manuell an, um die Grafik des Spiels zu verbessern, da die Standardeinstellungen oft zu hell oder übersättigt sind. Auf PS5 Deaktivieren Sie bei Konsolen die automatische Erkennung von 120 Hz, um eine Verschlechterung der Bildqualität zu vermeiden, falls Ihr Fernseher keine 4K-Ausgabe mit 120 Hz unterstützt.

DiesePurpurne Wüste Diese Tipps und Tricks erleichtern das Erkunden und Vorankommen und sind besonders nützlich, wenn du noch keine Erfahrung mit Action-RPGs oder Open-World-Spielen hast.

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Das Fazit: Lohnt sich „Crimson Desert“?

Alles in allem ist also Purpurne WüsteLohnt es sich?Die Antwort hängt von Ihren Vorlieben ab, was deutlich wird, wenn man mehr als einen Purpurne WüsteRezension.

Wenn du gerne Open-World-Spiele spielst, bei denen das Erkunden im Vordergrund steht, wie zum Beispiel The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: Atem der WildnisoderDragon’s Dogma 2, dann ja,Purpurne Wüstelohnt sich. Dies ist eine Schlussfolgerung, die in vielen Fällen gilt Purpurne Wüste Bewertungen.

Das Spiel bietet unglaublich viel Freiheit und ist ideal für geduldige Spieler, die bereit sind, mindestens 10 Stunden zu spielen, bevor sie den Dreh wirklich raus haben. Wenn du dich für detailreiche Welten mit viel Inhalt begeisterst, erwarten dich hier Hunderte von Stunden voller Abenteuer.

Andererseits, wenn du ein Spieler bist, dem die Handlung am wichtigsten ist und der Spiele wie The Witcher 3: Wild Hunt and God of War: Ragnarok, Wir empfehlen, auf einen Sonderverkauf zu warten. Purpurne Wüste ist ein unterhaltsames Spiel, doch seine schwache Handlung und die mangelhafte Textgestaltung werden immer wieder in Purpurne Wüste Diskussionen zu Bewertungen.

Es ist auch besser, Warte auf weitere Patches, wenn dir die Steuerung nicht gefällt oder wenn du auf Konsolen spielst und eine flüssigere Leistung mit möglichst wenigen grafischen Problemen wünschst. Das Gleiche gilt für PC-Spieler, die eine Intel Arc GPU, die noch nicht vollständig unterstützt wird.

Purpurne Wüste ist ein ambitioniertes Spiel, das überladen wirkt – eine Meinung, die in vielen Purpurne Wüste Zusammenfassungen der Rezensionen. Da es sich um das erste große Einzelspieler-Projekt von Pearl Abyss, derDie Umsetzung ist trotz der soliden Grundlage uneinheitlich. Doch für den richtigen Spieler bietet es Hunderte von Stunden voller Abenteuer.

Wenn du jetzt einsteigen möchtest, hol dir ein Purpurne Wüste DampfTaste gedrücktEibe ist eine tolle Möglichkeit, Geld zu sparen, denn Crimson Desert Deluxe Edition auch als Option für zusätzliche Inhalte erhältlich.

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Häufig gestellte Fragen