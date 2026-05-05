Rezension zu „Blue Prince“: Ein wahrhaft fürstliches Rätselspiel

Haftungsausschluss: Diese Rezension zu „Blue Prince“ enthält Spoiler zu zentralen Handlungselementen, wichtigen Rätseln und Geheimnissen nach dem Durchspielen des Spiels.

VieleBlauer PrinzDie Kritiken loben seine Vorzüge in den höchsten Tönen, und ich will ehrlich sein: Das werde ich auch tun. Ich persönlich finde, Blauer Prinzist eine Reise, auf die sich jeder Fan von Rätselspielen begeben sollte, auch wenn es seine Schwachstellen hat.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Blauer PrinzWas es von seinen Mitbewerbern unterscheidet, ist seine ungewöhnliche Kombination verschiedener Genres – Es ist ein Erkundungs-Puzzlespiel, das Roguelite-Elemente enthält , was vom Spieler strategisches Geschick erfordert. Auch wenn es nicht vor Experimenten zurückschreckt, Blauer Prinz verfügt über solide Grundlagen mit komplexen, vielschichtigen Rätseln, bei denen man sich Notizen machen muss und die etwa 15–100 Stunden bis zur Lösung.

Auch wenn seit der Veröffentlichung schon fast ein ganzes Jahr vergangen ist, Blauer Prinzist nach wie vor sehr beliebt. Das Spiel erschien ursprünglich für den PC, PlayStation 5undXbox Series X/S, mit Versionen für macOS and Nintendo Switch 2 später veröffentlicht. Ganz gleich, auf welcher Konsole man spielt, die Spieler sind sich einig – Es ist ein großartiges Rätselspiel, das einen in seinen Bann zieht.

Kurzfassung – Überblick über die „Blue Prince“-Rezension

Genre Rätsel + Abenteuer + Roguelite Kernschleife Platziere zufällig generierte Räume auf einem 9×5-Raster, um den versteckten Raum 46 zu finden Größte Stärke Unglaublich tiefgründige, übergreifende Rätsel mit einer geheimnisvollen und zugleich beruhigenden Atmosphäre Größte Schwäche Nichts für Ungeduldige; Zufallselemente können zu Reibungspunkten führen, besonders im späteren Spielverlauf Eindeutiges Urteil Ein Muss für alle Fans des Genres – nicht nur wegen der kniffligen Rätsel, sondern auch wegen des originellen Gameplays

Rezension zu „Blue Prince“: Sich sein Geburtsrecht verdienen

Blauer Prinzist dasDebütspiel vonDogubomb (alias der Einzelentwickler Tonda Ros) und wurde im Jahr 2025. Ich möchte vorausschicken, dass Blauer Prinz Zunächst einmal muss man sagen, dass man ein sich ständig veränderndes Herrenhaus erkunden muss, um den geheimnisvollen Raum 46 zu finden und sein Erbe anzutreten. Falls das einfach klingt, kann ich Ihnen versichern, dass es das ganz und gar nicht ist.

Blauer Prinzist zweifellos ein ein fantastisches Indie-Spiel mit einer einfachen Prämisse. Du schlüpfst in die Rolle des jungen Simon Jones, des vorläufigen Erben des Mount-Holly-Anwesens, wie es im Testament deines Großonkels Herbert S. Sinclair festgelegt ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Herbert Rätsel liebte.

Wie Sie dem Grundriss entnehmen können, Die Existenz eines 46. Zimmers ist aufgrund des Grundrisses des Hauses mit 45 Zimmern unmöglich. Um die Sache noch komplizierter zu machen, verändert sich die Villa jeden Tag, und sie lässt sich nur anhand von zufällig generierten Bauplänen gestalten, die du selbst entwirfst. Viel Glück.

Jeden Tag stehen dir eine begrenzte Anzahl von Schritten zur Verfügung, um das Herrenhaus zu erkunden. Wenn du eine Tür öffnest, kannst du zwischen drei zufällig generierten Räumen wählen, die auf dem 9×5-Raster platziert sind. Die Räume sind nicht immer logisch miteinander verbunden, daher Du musst lernen, mit den Karten zu spielen, die dir ausgeteilt werden. Am Anfang mag es vielleicht etwas schwierig sein, aber Herbert hat volles Vertrauen in deine Fähigkeiten.

Die Zimmer in Mount Holly gibt es in vielen verschiedenen Farben, und das ist wichtig, da Die Farbe eines Raumes bestimmt dessen Zweck. Zum Beispiel stellen violette Schlafzimmer einige Stufen wieder her, sind aber meist nur in eine Richtung begehbar; orangefarbene Flure eignen sich hervorragend zur Fortbewegung; gelbe Räume gewähren dir Zugang zu Geschäften, und rote Räume haben negative Modifikatoren.

WeilBlauer Prinz’s RNG, Man bekommt nicht immer die Zimmer, die man sich wünscht oder braucht. Die taktische Platzierung, um so viele Räume wie möglich miteinander zu verbinden und dabei Sackgassen zu vermeiden, ist eine Fähigkeit, die du dir aneignen musst. Außerdem musst du darauf hoffen, dass du die Räume ziehst, die du dir wünschst, oder zumindest solche, die deiner Meinung nach eine genauere Untersuchung rechtfertigen.

Um Ihnen bei Ihrer Erkundung zu helfen, Ihnen stehen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Schritte dienen als Treibstoff für die Erkundung des Anwesens, Münzen können in Geschäften ausgegeben werden, Edelsteine werden benötigt, um besondere Räume zu entwerfen, und Werkzeuge wie Schaufeln und Lupen eröffnen neue Möglichkeiten, mit den Räumen zu interagieren. Da es sich jedoch um ein Roguelite-Spiel handelt, kannst du nichts für den nächsten Tag behalten.

Wissen ist Macht

Wie man es von einem Puzzlespiel in der Größe eines Hauses erwarten kann, Das Anwesen Mount Holly bietet eine wahrhaft erstaunliche Vielzahl an Rätseln. Blauer PrinzRätsel lässt sich in zwei Arten unterteilen – die eigenständigen und die das gesamte Anwesen umfassenden – und das Spiel verlangt, dass man beide beherrscht.

In sich geschlossene Rätsel sind genau das – Rätsel, die sich auf einen einzigen Raum beschränken und deren Schwierigkeitsgrad variiert (wobei sie, je mehr man löst, deutlich schwieriger werden). Große Rätsel hingegen erstrecken sich über mehrere Räume, und jedes davon bringt einen in der Regel einen Schritt näher an Raum 46 heran. Lass dich nicht entmutigen, wenn du die Rätsel zunächst nicht verstehst, denn Die sollen ja besonders knifflig sein.

Etwas, das ich in meinem Blauer PrinzDie Bewertung lautet wie folgt:Fortschritt entsteht durch das Sammeln von Wissen, nicht durch das Freischalten von Upgrades. Wenn du weißt, wie man eigenständige Rätsel löst, sicherst du dir zusätzliche Ressourcen in einem Durchgang, was dir wiederum ermöglicht, gezielt die Räume anzusteuern, die du brauchst, und wichtige Hinweise zu finden, um dir den Weg nach vorne zu bahnen.

Im Durchschnitt,Um Raum 46 zu erreichen, benötigen Sie etwa 15 bis 20 Stunden. Nicht jeder wird Mount Holly auf die gleiche Weise angehen, und da es so viele Nebenrätsel zu lösen und neue Räume zu entwerfen und zu erkunden gibt, wird deine Spielzeit sicherlich variieren. Auch wenn Herberts Testament den Eindruck erweckt, es gäbe ein Zeitlimit, gibt es tatsächlich keines, sodass du das Spiel ganz in deinem eigenen Tempo erkunden kannst.

Selbst wenn du dir dein Geburtsrecht durch das Auffinden von Raum 46 verdient hast, Blauer PrinzGeheimnisse sind vielfältig und umfangreich. Ich würde behaupten, dass gerade die Zeit nach dem Spiel der Ort ist, an dem Blauer Prinzerst richtig losgeht – nicht nur mit noch mehr verschlossenen Türen, zusätzlichen Safes und versteckten Rätseln, sondern auch mit unglaublich komplexen, mehrstufigen Rätseln, die Stellen Sie Ihr Wissen über das Haus und seine Geschichte auf eine harte Probe.

Es wäre kein echtes Blauer Prinz Rezension, falls ich das noch nicht erwähnt habe Es gibt keine Funktionen im Spiel, um Notizen zu machen oder Fotos aufzunehmen. Die meisten Spieler nutzen Papier oder eine Textverarbeitungs-App, um sich Notizen zu machen, und visuelle Hinweise lassen sich durch Screenshots festhalten. Als jemand, der das Spiel durchgespielt hat, empfehle ich dir dringend, es mir gleichzutun. Bei den Rätseln, die sich über das gesamte Anwesen erstrecken, gibt es eine Menge Elemente, die man im Auge behalten muss.

Mit den Roguelite-Elementen spielen

Man sollte bedenken, dass zwar Blauer Prinzist in erster Linie ein Rätselspiel, aber auch ein Roguelite. Es ist diese einzigartige Kombination, die Blauer Prinzvon anderen Rätsel-Adventure-Spielen, da es erweitert die fantastischen Rätsel des Spiels um eine strategische Ebene.

Das wichtigste Roguelite-Element in Blauer Prinzist das Zeichnungssystem. Wie ich bereits erwähnt habe, kannst du jedes Mal, wenn du die Tür öffnest, aus drei zufällig ausgewählten Räumen wählen. Blauer PrinzDer Stil erinnert an Rätselhefte wie Labyrinthund Brettspiele wie Carcassonne, und genau wie in diesen Spielen musst du das Beste aus den Karten machen, die dir ausgeteilt werden.

Zu Beginn des Spiels kann der Zufallsgenerator zu unterhaltsamen Entdeckungsmomenten führen. Das Entwerfen und Betreten neuer Räume (vor allem solcher, für die Edelsteine benötigt werden) ist immer ein Vergnügen. Es ist auch ein schönes Gefühl, sich mit den ersten Rätselräumen wie dem Salon und dem Billardzimmer vertraut zu machen, und wenn du mit deiner Erkundung zufrieden bist, kannst du jederzeit „Call It A Day“ wählen.

Andererseits kann der Zufallsgenerator in der Mitte bis zum Ende des Spiels äußerst nachteilig sein. Der Hauptkritikpunkt vieler Spieler (mich eingeschlossen) ist, dass man nicht oft alle Räume zieht, die man zum Lösen der Rätsel benötigt, oder dass man nicht oft mit großen Rätseln spielen kann. Ich habe etwa sieben Spiele hinter mir gebracht, ohne den Pumpenraum zu ziehen, nachdem ich verstanden hatte, wie das Wassersystem im Herrenhaus funktioniert.

Und im Gegensatz zu anderen tolle Roguelite-Spiele, Man kann nur begrenzt etwas dagegen tun, wenn der Zufallsgenerator einen im Stich lässt. Spiele wieDie Opferung Isaaks damit du es mit Geschick meistern kannst; Blauer Prinz Manchmal serviert einem das Leben eine Sackgasse nach der anderen. Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, als Feierabend zu machen.

Dezent und doch kraftvoll

Ich bin fest davon überzeugt, dass sich ein gutes Rätselspiel von einem großartigen nicht nur durch die Tiefe und den Schwierigkeitsgrad seiner Rätsel unterscheidet, sondern auch durch die Präsentation des Spiels. In dieser Hinsicht, Blauer Prinzübertrifft die Erwartungen bei weitem.

Was die Handlung betrifft,Blauer Prinzverfolgt einen zurückhaltenden Ansatz. Anstatt einem die Geschichte aufzuzwingen, Du hast die Freiheit, die Geschichte in deinem eigenen Tempo zu entdecken anhand von Details zur Umgebung, Briefen, Fotos und Dokumenten. Während du die Hinweise aus der Vergangenheit zusammenfügst, bekommst du langsam aber sicher nicht nur einen Einblick in die Geschichte des Hauses, sondern auch in die Geschichte deiner Familie.

Neben der feinfühligen, präzisen Erzählweise von Blauer Prinzist seinstilisierte Cel-Shading-Optik. Die Farbpaletten sind dezent und doch ausdrucksstark und bilden eine wunderbare Ergänzung zu den unverwechselbaren Raumgestaltungen. Ganz gleich, ob man einfach nur umherwandert und überlegt, welchen Raum man als Nächstes betreten soll, oder nach versteckten Hinweisen sucht – die Optik ist immer ein Genuss für das Auge.

Ein Highlight meiner Blauer Prinz Ein weiterer Pluspunkt und das Tüpfelchen auf dem i der Spielpräsentation ist das hervorragende Sounddesign. Die Musik stammt von Trigg & Gusset bietet eine fantastische Kulisse, die das Gefühl von Entdeckung und Geheimnis noch verstärkt, während Umgebungsgeräusche wie Schritte, elektrisches Summen und Windgeräusche das Gefühl der Einsamkeit noch verstärken.

Und obwohl all das dazu führt, dass Blauer Prinzein einsames Spiel, In Mount Holly fühlt man sich nie wirklich einsam. Kleine Details, wie zum Beispiel, dass die Leute auf deine Handlungen reagieren, indem sie dir Briefe schicken, sorgen dafür, dass die stillen Hallen lebendig bleiben, und du hast immer das Gefühl, dass die Mitarbeiter von Mount Holly jede deiner Bewegungen beobachten und dich bei jedem Schritt anfeuern.

Technische Hinweise

Ich habe in diesem Beitrag schon genug über die ästhetischen Vorzüge des Spiels geschwärmt Blauer Prinz Spielrezension, also kommen wir zum Wesentlichen – der technischen Leistung.

Was Plattformen angeht, Blauer Prinzist auf den meisten modernen Gaming-Plattformen verfügbar – auf dem PC über Dampf, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/SundNintendo Switch 2. Keiner dieser Anbieter hat größere Probleme hinsichtlich der Leistung gemeldet, sodass du Mount Holly ganz nach Belieben erkunden kannst, ganz gleich, wo du spielst.

Blauer PrinzDie Leistung ist äußerst gering. Puzzlespiele sind in der Regel nicht besonders rechenintensiv, aber Dinge wie Cel-Shading-Grafiken tragen dazu bei, dass die Systemanforderungen moderat bleiben.

Eine häufig geäußerte Kritik an Blauer Prinz Dem kann ich zustimmen, nämlich Mangel an Paraden im Spielverlauf. Das bedeutet, dass du für ununterbrochene Spielsitzungen sorgen oder dir Hinweise und den Grundriss der Räume notieren solltest, um den Überblick über die Rätsel über mehrere Durchgänge hinweg zu behalten.

Mein Fazit zu „Blue Prince“: Es ist der Krone würdig

Enebameter 9/10

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Wenn ich meinen Blauer PrinzWenn ich diese Rezension mit nur einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre es dieser: Blauer Prinzist ein unglaublich originelles und unterhaltsames Rätselspiel. Soweit ich weiß, hat noch kein anderes Spiel Roguelite-Elemente so in ein Rätselspiel integriert wie dieses, und obwohl der Zufallsgenerator zwar einige Schwierigkeiten mit sich bringt, Blauer Prinzhat letztlich eine neue Herangehensweise an die üblichen Puzzlespiele eingeführt.

Auch wenn das einzigartige Gameplay das Hauptverkaufsargument ist, Blauer Prinzist kein Neuling, wenn es um knifflige Rätsel geht. Jedes einzelne der Rätsel im Spiel ist meisterhaft konzipiert, aufwendig gestaltet und so spannend, dass du wirst immer wieder in die Hallen von Mount Holly zurückkehren, nur um sicherzugehen, dass du nichts verpasst hast.

Vorteile Nachteile ✅ Gut durchdachte, knifflige Rätsel, die sich sowohl auf einzelne Räume als auch auf das gesamte Anwesen erstrecken ✅ Hoher Schwierigkeitsgrad, aber sehr leicht zugänglich; keine zeitliche Begrenzung für den Durchspielen des Spiels ✅ Wunderschöner Cel-Shading-Stil, der die geheimnisvolle Atmosphäre des Spiels perfekt einfängt ✅ Roguelite-Elemente verleihen dem Gameplay Originalität und eine strategische Komponente ❌ RNG-Elemente sind frustrierend, sobald man die Mitte des Spiels erreicht hat ❌ Keine Speicheroption während des Spiels

Ideal für:Spieler, die auf der Suche nach einem labyrinthartigen Rätselspiel sind, in dem sie sich so richtig verlieren können, sowie alle, die daran interessiert sind, Blauer Prinzdas hybride Gameplay.

Weniger geeignet für: Spieler, die eher nach klassischen oder kurzweiligen Rätselspielen suchen oder nach Spielen, die weniger Zeitaufwand erfordern.