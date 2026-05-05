Die 10 besten Marvel-Rivals-Skins, die du 2025 haben musst

Skins in Marvel Rivals es geht nicht nur darum, gut auszusehen – Sie sind der Schlüssel dazu, ein Zeichen zu setzen Jedes Mal, wenn du die Lage rettest. Reflexe und Strategie entscheiden zwar über den Sieg, aber deine Skins? Sie sorgen dafür, dass niemand vergisst, wer auf dem Schlachtfeld dominierte . DieseMarvel Rivals Kosmetik ist dein Aushängeschild, dein Trumpf gegenüber der Konkurrenz und der ultimative Glanz, der dich zum Helden macht.

Willkommen bei derMarvel RivalsHautratgeber– dein persönliches Portal zu den auffälligsten und mutigsten Outfits, die das Spiel zu bieten hat. Egal, ob du Lattices sammelst, den Battle Pass meistern willst oder auf der Jagd nach seltenen Event-Exklusivitäten bist: Wir besprechen alles, was du brauchst, um deine Helden so einzukleiden, dass sie Eindruck machen. Also schnapp dir deinen Umhang, poliere deinen Schild und lass uns dein Team zu den stilvollsten Rettern der Stadt machen.

Warum sind Skins in „Marvel Rivals“ so wichtig?

In Marvel RivalsSkins sind eine große Sache – und das nicht nur, weil sie deine Avengers so aussehen lassen, als kämen sie direkt vom Filmset. Sie sind eine Mischung aus Stil, Selbstbewusstsein und Strategie und machen jeden Sieg zu einem Statement. Hier ist der Grund, warum dir das wichtig sein sollte:

Skins sind die Identität deines Helden . So verleihst du deinem Lieblingshelden eine persönliche Note. Egal, ob du Captain Marvel in ihre elegante kosmische Rüstung steckst oder Deadpool in etwas völlig Absurdes steckst – mit Skins kannst du deinen eigenen Stil zur Schau stellen.

. So verleihst du deinem Lieblingshelden eine persönliche Note. Egal, ob du Captain Marvel in ihre elegante kosmische Rüstung steckst oder Deadpool in etwas völlig Absurdes steckst – mit Skins kannst du deinen eigenen Stil zur Schau stellen. Sofortiger Einflussgewinn . Mit einem event-exklusiven oder legendären Skin in ein Match zu starten, ist wie mit einer Limousine auf einer Party vorzufahren. Alle Blicke werden auf dich gerichtet sein, die Kinnladen werden herunterfallen, und jeder wird wissen, dass du der Spieler bist. Nichts sagt so deutlich „Ich habe dieses Spiel im Griff“ wie das Vorzeigen eines Skins, für den man Stunden (oder ein bisschen Geld) investiert hat.

. Mit einem event-exklusiven oder legendären Skin in ein Match zu starten, ist wie mit einer Limousine auf einer Party vorzufahren. Alle Blicke werden auf dich gerichtet sein, die Kinnladen werden herunterfallen, und jeder wird wissen, dass du der Spieler bist. Nichts sagt so deutlich „Ich habe dieses Spiel im Griff“ wie das Vorzeigen eines Skins, für den man Stunden (oder ein bisschen Geld) investiert hat. Sie bringen Schwung in die Sache Ja, es ist toll, bei seinem Lieblingshelden zu bleiben, aber wenn man das immer und immer wieder macht, kann die Begeisterung langsam nachlassen. Probier doch mal ein paar neue Skins aus – und schon fühlt es sich an, als würde man in ein ganz anderes Spiel eintauchen. Es ist so, als würde man ein brandneues Paar Turnschuhe anziehen – man fühlt sich einfach cooler.

Ja, es ist toll, bei seinem Lieblingshelden zu bleiben, aber wenn man das immer und immer wieder macht, kann die Begeisterung langsam nachlassen. Probier doch mal ein paar neue Skins aus – und schon fühlt es sich an, als würde man in ein ganz anderes Spiel eintauchen. Es ist so, als würde man ein brandneues Paar Turnschuhe anziehen – man fühlt sich einfach cooler. Das ist psychologische Kriegsführung . Unterschätze niemals die Wirkung von Einschüchterung. Wenn du mit einem legendären Skin auftauchst, könnten deine Gegner schon ins Wanken geraten, noch bevor jemand einen Schlag landet. Stell dir das so vor: „Marvel Rivals“sich mit dem Thema „Kleidung als Schlüssel zum Erfolg“ auseinandersetzen

. Unterschätze niemals die Wirkung von Einschüchterung. Wenn du mit einem legendären Skin auftauchst, könnten deine Gegner schon ins Wanken geraten, noch bevor jemand einen Schlag landet. Stell dir das so vor: „Marvel Rivals“sich mit dem Thema „Kleidung als Schlüssel zum Erfolg“ auseinandersetzen Sie machen einfach Spaß. Der Reiz der Charakteranpassung in „Marvel Rivals“ liegt ganz in der Auswahl – egal, ob du die Rangliste erklimmst, um dir eine glänzende Belohnung zu sichern, oder dir spontan ein Paket schnappst: All das gehört zum Spielspaß dazu.

Die 10 besten „Marvel Rivals“-Skins im Jahr 2025

Also, was sind die absolut besten Skins in Marvel Rivals? Wir haben eine Liste der 10 atemberaubendsten und bei den Fans beliebtesten Skins zusammengestellt, basierend auf ihrem Design, ihrer thematischen Bedeutung und einfach darauf, wie cool sie im Kampf aussehen.

Ist dein Favorit dabei? Finden wir es heraus!

1. Loki – Der All-Butcher

Der Gott der Unfug nimmt mit dem „All-Butcher“-Skin seine dunklere Seite an. In einem unheimlichen schwarzen Outfit mit unheimlichen Mustern und einer gespenstischen Ausstrahlung sieht Loxki ganz und gar wie ein Nekrogott aus. Ein Look, der geradezu nach „Unfug vollbracht“ schreit … mit einem Hauch von Boshaftigkeit.

Verfügbarkeit: Sofortige Freischaltung beim Kauf des „Luxury Battle Pass“ für Saison 1.

Sofortige Freischaltung beim Kauf des „Luxury Battle Pass“ für Saison 1. Preis: 990 Marvel Rivals Lattices (ca. 10 $).

2. Thor – Wiedergeboren aus Ragnarök

Der Gott des Donners sah noch nie cooler aus. Dieser Skin versetzt Thor zurück in seine Gladiatorentage aus „Thor: Ragnarok“ – komplett mit seinem kurzhaarigen, vom Kampf gezeichneten Look und den Streifen aus Kriegsbemalung im Gesicht. Er ist rau, er ist kraftvoll und fängt Thors Wandel von einer königlichen Gottheit zu einem intergalaktischen Schläger perfekt ein. Ein besonderes Highlight sind die elektrisierenden Details auf der Brustplatte!

Verfügbarkeit: Kann durch den Abschluss des Events „Midnight Features“ freigeschaltet werden, das bis zum 7. Februar 2025 verfügbar ist.

Kann durch den Abschluss des Events „Midnight Features“ freigeschaltet werden, das bis zum 7. Februar 2025 verfügbar ist. Preis:1.600 Einheiten oder durch Event-Herausforderungen zu verdienen.

3. Scarlet Witch – Geschäftsführerin

In ihrem „Emporium Matron“-Skin setzt Wanda Maximoff voll und ganz auf den Look einer gotischen Zauberin. Sie trägt gestufte Roben, auffällige rote Details und ist von unheimlichen Zauberkreisen umgeben. Man stelle sich vor, wie sie auf einem jahrhundertealten Marktplatz Chaosmagie wirbelt – das ist nicht gerade der Trank, den Omas brauen würden.

Verfügbarkeit: Freischaltbar auf Seite 9 des Battle Pass für Saison 1, kostenloser Track.

Freischaltbar auf Seite 9 des Battle Pass für Saison 1, kostenloser Track. Preis:400 Chrono-Token.

4. Bruce Banner – Green Scar

Wenn du auf der Suche nach roher Kraft und erstklassiger Intelligenz bist, ist der „Green Scar“-Skin genau das Richtige für dich. Hulks Gladiatorenrüstung von Sakaar ist von unzähligen Kämpfen zerkratzt und zerschlagen – ein klares Zeichen dafür, dass er es ernst meint. Wissenschaft trifft auf Zerstörungskraft? Wir sind dabei.

Verfügbarkeit: Erhältlich im Ingame-Shop.

Erhältlich im Ingame-Shop. Preis: 2.000 Einheiten allein für das Skin; 2.400 Einheiten für das Paket.

5. Iron Man – Blood Edge-Rüstung

Tony Stark legt mit der „Blood Edge“-Rüstung noch eine Schippe drauf. Dieser Anzug besticht durch ein elegantes schwarzes Design mit leuchtend roten Akzenten, die Iron Man ein bedrohliches und zugleich stilvolles Aussehen verleihen. Es ist, als hätte Tony beschlossen, sich seiner dunklen Seite zuzuwenden, und das Ergebnis ist einfach spektakulär.

Verfügbarkeit: Die „Blood Edge“-Rüstung kann auf Seite 7 des „Luxury Battle Pass“ der ersten Saison freigeschaltet werden.

Die „Blood Edge“-Rüstung kann auf Seite 7 des „Luxury Battle Pass“ der ersten Saison freigeschaltet werden. Preis: 400 Chrono-Token

6. Die unsichtbare Frau – Blutschild

Vergiss Blau – Sue Storm rockt jetzt den „Blood Shield“-Anzug, und der ist brandheiß. Dieses coole Outfit hat es in sich und unterstreicht die enorme Kraft der Unsichtbaren Frau.

Verfügbarkeit: Erhältlich im Ingame-Shop.

Erhältlich im Ingame-Shop. Preis:1.400 Einheiten oder als Teil des „Blood Shield“-Pakets für 1.600 Einheiten.

7. Star-Lord – Der fröhliche Star

Peter Quill versprüht mit dem „Jovial Star“-Skin noch mehr Charme. Ausgestattet mit einer farbenfrohen, mit Sternen übersäten Jacke und seinem charakteristischen Helm ist Star-Lord bereit, die Guardians mit Stil und Selbstbewusstsein anzuführen. Dieser Look fängt seinen verspielten und abenteuerlustigen Geist perfekt ein.

Verfügbarkeit: Sammle Sterne im Bereich „Heroic Journey“.

Sammle Sterne im Bereich „Heroic Journey“. Preis:400 Sterne.

8. Black Widow – Lion’s Heartbeat

Natasha Romanoff strahlt in ihrem „Lion’s Heartbeat“-Skin puren Mut aus, komplett mit eleganter Rüstung und von Löwen inspirierten Details. Ein modisches Statement, das ihre typische Entschlossenheit widerspiegelt. Kühn, kraftvoll und unaufhaltsam – dieser Look sagt alles.

Verfügbarkeit: Erhältlich im Ingame-Shop.

Erhältlich im Ingame-Shop. Preis: 1.400 Einheiten oder als Teil des „Lion’s Heartbeat“-Pakets für 1.600 Einheiten.

9. Moon Knight – Blood Moon Knight

In seinem „Blood Moon Knight“-Outfit gibt sich Marc Spector ganz der Dunkelheit hin. Der tiefe, blutrote Schimmer der Rüstung verwandelt ihn in einen heimlichen Beschützer der späten Stunden, der bereit ist zuzuschlagen, wenn die Schatten am längsten sind. Das ist geradezu gruselig – und trifft seine geheimnisvolle Ausstrahlung genau auf den Punkt.

Verfügbarkeit: Freischaltbar auf Seite 1 des „Luxury Battle Pass“ der Saison 1.

Freischaltbar auf Seite 1 des „Luxury Battle Pass“ der Saison 1. Preis:400 Chrono-Token.

10. Rocket Raccoon – Kopfgeldjäger

Mit dem Skin „Bounty Hunter“ lässt Rocket seinen inneren Outlaw aufleben. Mit Steampunk-Brille, robustem Anzug und Jetpack ist dieser Look perfekt für den berüchtigtsten Waschbären der Galaxis. Es ist ein gewagtes Outfit, das nach Abenteuer und Unfug schreit.

Verfügbarkeit: Freischaltbar auf Seite 2 des „Luxury Battle Pass“ der ersten Saison.

Freischaltbar auf Seite 2 des „Luxury Battle Pass“ der ersten Saison. Preis: 400 Chrono-Token.

Wie bekommt man Skins in Marvel Rivals?

Jetzt, wo du eine gute Vorstellung davon hast, welche Skins du dir holen solltest, bist du bereit, dich wie Iron Man zu verkleiden oder mit einem eleganten taktischen Outfit deine innere Black Widow zu entfesseln? Tauchen wir ein in den ultimativen Leitfaden, um dir diese begehrten Marvel RivalsKosmetik

Wenn Sie nach einer sicheren und günstigen Möglichkeit suchen, sich mit Lattices einzudecken, lesen Sie unseren Leitfaden zu Wie man Lattice in Marvel Rivals erhältund dieDie besten Websites, um „Marvel Rivals Lattice“ zu kaufen.

1. Units verwenden: Die Währung, die man sich erarbeiten kann

Betrachte die Einheiten in „Marvel Rivals“ als das Herzstück des Spiels – die man im Spiel verdient und für eine Vielzahl von Anpassungsoptionen ausgeben kann. Das ist der ideale Weg für Spieler, die sich ihre Belohnungen lieber erarbeiten möchten, anstatt sie direkt zu kaufen.

Wie bekommt man Einheiten in Marvel Rivals?

Missionen abschließen: Tägliche und wöchentliche Missionen sind das A und O, um schnell Einheiten zu sammeln. Behalte das Herausforderungsboard im Auge!

Tägliche und wöchentliche Missionen sind das A und O, um schnell Einheiten zu sammeln. Behalte das Herausforderungsboard im Auge! Saisonale Aktivitäten: Nimm an Sonderveranstaltungen oder saisonalen Inhalten teil, um Bonus-Lattice zu verdienen.

Nimm an Sonderveranstaltungen oder saisonalen Inhalten teil, um Bonus-Lattice zu verdienen. Meilensteine: Das Aufleveln von Helden, das Gewinnen aufeinanderfolgender Matches und das Erreichen bestimmter Meilensteine im Spiel werden oft mit Einheitenbelohnungen belohnt.

Wie kann man Einheiten ausgeben?

Mit Einheiten kannst du Skins im Anpassungs-Shop kaufen, der eine wechselnde Auswahl an Artikeln bietet. Beachte, dass einige Skins nur für begrenzte Zeit erhältlich sind. Wenn dir also ein Skin gefällt, solltest du zuschlagen, bevor er aus dem Sortiment verschwindet. Du kannst auch auf größere Skin-Pakete sparen, die mehrere Kosmetikartikel enthalten.

2. Lattice nutzen: Die Premium-Währung

Lattice hingegen ist die Spielwährung, die man mit echtem Geld kaufen kann. Wenn du diesen legendären Spider-Man-Anzug haben möchtest, ohne dich durch das Spiel zu grinden, kannst du mit Lattice Skins direkt kaufen oder höhere Battle-Pass-Stufen freischalten.

Wo kann man Lattice einsetzen?

Kauf dir exklusive Skins direkt im Spieleshop.

Schalte während der saisonalen Sonderangebote Premium-Skin-Pakete frei.

Beschleunige deinen Fortschritt im Battle Pass, indem du Stufen überspringst (Hallo, Sofortbelohnungen!).

Lattices bieten ultimative Flexibilität, sind aber nicht gerade billig. Wenn es einen Skin oder ein Bundle gibt, das du unbedingt haben musst, ist diese Währung dein Ticket zur sofortigen Befriedigung.

3. Battle-Pass-Belohnungen erhalten

Marvel Rivals Saison 1 ist gerade in vollem Gange und bringt eine spannende Flut an tollen neuen Kosmetikartikeln mit sich, die es im Battle Pass. Es ist im Grunde ein Paradies für Superhelden-Fans: Hier gibt es jede Menge ausgefallene Charakter-Skins, Emotes und vieles mehr. Der Battle Pass ist in zwei Pfade unterteilt: Kostenlosand Luxus, das Ihnen je nach Ihrem Engagement zahlreiche Möglichkeiten bietet.

Kostenloser Battle Pass:

Wenn du nicht bereit bist, tief in die Tasche zu greifen, bietet der kostenlose Pfad des Battle Passes dennoch einige solide Belohnungen. Während du im Level aufsteigst, schaltest du eine Mischung aus einfachen Skins und anderen Extras frei. Auch wenn diese Skins eher schlicht sind, sind sie dennoch eine tolle Möglichkeit, deine Sammlung zu erweitern.

Luxus-Battle-Pass:

Für Spieler, die das volle Spielerlebnis genießen möchten, ist der Luxury Battle Pass genau das Richtige. Er enthält epische und legendäre Skins, die oft an die Handlung der aktuellen Saison angelehnt sind. Außerdem sammelst du dabei mehr Lattice und erhältst exklusive Bonusbelohnungen.

Wie levelt man den Battle Pass hoch?

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen: Erledige diese Aufgaben regelmäßig, um am schnellsten XP zu sammeln.

Erledige diese Aufgaben regelmäßig, um am schnellsten XP zu sammeln. XP-Boosts: Manchmal enthalten die Stufen des Battle Passes Boosts, mit denen du noch schneller aufsteigen kannst.

Manchmal enthalten die Stufen des Battle Passes Boosts, mit denen du noch schneller aufsteigen kannst. Gitter für schnellen Fortschritt: Wenn dir die Zeit davonläuft, nutze Lattices, um Level zu überspringen und dir die besten Belohnungen zu sichern Marvel Rivals Battle-Pass-Skins ganz ohne Mühe.

Die einzige Möglichkeit, Gegenstände aus dem Battle Pass zu erhalten, besteht darin, Chrono-Token. Neben Einheiten sind Chrono-Token die Währung, die man allein durch das Spielen des Spiels verdienen kann.

4. Nimm an Sonderveranstaltungen und Challenges teil

Wenn du auf der Suche nach wirklich einzigartigen Skins bist, sind Sonderveranstaltungen und Herausforderungen genau das Richtige für dich. Bei diesen zeitlich begrenzten Aktionen gibt es oft exklusive Skins, die du sonst nirgendwo findest.

Saisonale Veranstaltungen

Jede Saison in Marvel Rivals bietet eigene Themenveranstaltungen mit folgenden Programmpunkten:

Veranstaltungsspezifische Stile: Hol dir exklusive kostenlose Skins für deine Lieblingscharaktere. Beim Frühlingsfest-Event wurden beispielsweise brandneue Skins für Star-Lord, Black Widow und Iron Fist vorgestellt.

Hol dir exklusive kostenlose Skins für deine Lieblingscharaktere. Beim Frühlingsfest-Event wurden beispielsweise brandneue Skins für Star-Lord, Black Widow und Iron Fist vorgestellt. Zeitlich begrenzte Herausforderungen: Erfülle bestimmte Ziele, um dir diese tollen Gratis-Skins zu sichern, bevor die Feierlichkeiten zu Ende gehen.

Erfülle bestimmte Ziele, um dir diese tollen Gratis-Skins zu sichern, bevor die Feierlichkeiten zu Ende gehen. Zusätzliche Extras: Skins sind nicht die einzigen Preise – Gitter, Einheiten und andere kosmetische Gegenstände sind oft ebenfalls im Paket enthalten.

Besondere Herausforderungen

Bestimmte kostenlose Skins sind hinter kniffligen Herausforderungen versteckt und werden so zu Trophäen, die deine Hingabe belohnen. Zum Beispiel:

Mehrere Spiele mit einem bestimmten Helden gewinnen.

Serien im Ranglistenmodus erzielen.

An den Meilensteinen der Gemeinschaft teilhaben.

5. Twitch-Drops und Gratisgeschenke finden

Gelegentlich,Marvel Rivals arbeitet für „Twitch Drops“ mit Streamern zusammen, sodass du exklusive Kosmetikgegenstände erhalten kannst, indem du dir einfach Live-Gameplay ansiehst. Behalte die offiziellen Kanäle des Spiels im Auge, um keine Ankündigungen zu verpassen.

Kostenlose Skins: Wie bekommt man sie?

In Marvel Rivals… einige der coolsten Skins kosten keinen Cent – man muss nur wissen, wo man suchen muss. Von Battle-Pass-Freischaltungen über Event-Belohnungen bis hin zu versteckten Codes: Hier ist dein Spickzettel, mit dem du dir kostenlose Skins sichern und die Garderobe deines Helden aufstocken kannst, ohne auch nur einen einzigen Lattice auszugeben.

Charakter-Skin So geht’s Verfügbar bis Peni Parker – Blue Tarantula Erreiche Seite 3 im Battle Pass der ersten Saison 11. April 2025 Scarlet Witch – Leiterin des Emporiums Erreiche Seite 9 im Battle Pass der ersten Staffel 11. April 2025 Thor – Wiedergeboren aus Ragnarök Schließe das „Midnight Features“-Event ab 7. Februar 2025 Iron Man – Rüstung Modell 42 Löse den Code ein: nwarh4k3xqy 5. März 2025 Star-Lord – Der fröhliche Stern Sammle 400 Sterne in der Kategorie „Heroic Journey“ auf unbestimmte Zeit Spider-Man – Scarlet Spider Auf der PlayStation 5 aus dem PlayStation Store herunterladen auf unbestimmte Zeit Die unsichtbare Frau – Blutschild Erreiche in der aktuellen Wettkampfsaison den Rang „Gold III“ oder höher. 11. April 2025 Storm – Elfenbeinfarbene Brise Sammle 200 Sterne in der Kategorie „Heroic Journey“ auf unbestimmte Zeit

Häufig gestellte Fragen

Wie viele „Marvel Rivals“-Skins sind im Battle Pass enthalten?

Der Battle Pass der ersten Staffel in Marvel Rivals enthält 10 Skins.

Was ist der seltenste Skin in Marvel Rivals?

Event-exklusive Skins sind extrem selten. So wurde beispielsweise der Skin „Cuddly Fuzzlefin“ für Jeff, den Landhai, nur während des Winterfestes angeboten.

Welcher Charakter hat die besten Skins in Marvel Rivals?

Iron Man, Spider-Man und Scarlet Witch verfügen über einige der optisch beeindruckendsten Skins mit Designs, die von Comics und dem MCU inspiriert sind.