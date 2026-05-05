Die 8 „Life is Strange“-Spiele in der richtigen Reihenfolge: Ein emotionales Erlebnis im Jahr 2026

SpielenDas Leben ist seltsam Die Spiele der Reihe der Reihe nach zu spielen, ist der beste Weg, eine Serie zu erleben, in der deine Entscheidungen zählen und die Emotionen hochkochen. Die Reihe ist umfangreich, daher ist es ein ziemliches Unterfangen, alle Spiele durchzuspielen, aber es ist von Anfang bis Ende eine emotionale Achterbahnfahrt. In diesen Spielen geht es nicht nur um Entscheidungen – sie beschäftigen sich mit Konsequenzen, Freundschaften, Herzschmerz und manchmal auch mit dem Unmöglichen.

Die Geschichten reichen von Krimis in Kleinstädten bis hin zu gefährlichen Roadtrips, Zeitreisen, übersinnlichen Kräften und alternativen Realitäten. Im Kern geht es um Das Leben ist seltsam handelt von Menschen – mit all ihren Fehlern, echt und wunderschön geschrieben. Dieser Leitfaden zeigt dir die optimale Reihenfolge zum Anschauen auf und hilft dir dabei, die emotionale Wirkung der Serie voll und ganz zu erleben.

Unsere Top-Empfehlungen für „Das Leben ist seltsam“-Spiele

Dieser Leitfaden deckt zwar alle Das Leben ist seltsam Wenn man die Spiele der Reihe nach durchspielt, stechen einige Titel als absolute Must-Plays hervor. Falls du wenig Zeit hast oder einfach zuerst die besten Geschichten erleben möchtest, solltest du diese Titel auf keinen Fall verpassen:

Das Leben ist seltsam (2015): Werde Teil der Geschichte von Max und Chloe und nutze deine Zeitmanipulationskräfte, um das Geheimnis einer Kleinstadt mit stürmischem Schicksal zu lüften. Das Leben ist seltsam: Vor dem Sturm (2017): Erlebe die Ereignisse, die zum ersten Spiel führten, während du in die Rolle von Chloe schlüpfst und Teil ihrer bewegenden Geschichte wirst. Das Leben ist seltsam 2 (2018): Tauche ein in eine Geschichte über Brüderlichkeit und begleite zwei junge Brüder auf ihrer Reise voller Gefahren und übernatürlicher Kräfte.

Natürlich sind das nur einige der herausragenden Beiträge. Um die Geschichte, die Figuren und die langfristigen Auswirkungen wirklich würdigen zu können, solltest du alle Das Leben ist seltsam Spiele in chronologischer Reihenfolge. Schauen wir uns jeden Titel genauer an und wo er in der Zeitleiste einzuordnen ist.

Alle 8 „Das Leben ist seltsam“-Spiele in der richtigen Reihenfolge: Die beste Spielweise

SpielenDas Leben ist seltsam Wenn man die Spiele in der richtigen Reihenfolge spielt, wird man in die Geschichte hineingezogen und fühlt sich als Teil davon. Man kann sie zwar in beliebiger Reihenfolge spielen, doch sie sind mit Blick auf einen bestimmten Ablauf konzipiert. Wenn man sie wie vorgesehen spielt, wird das Spielerlebnis noch intensiver – aber die Entscheidung liegt ganz bei dir. Schauen wir uns das einmal genauer an!

1. Das Leben ist seltsam [Der beste Zeitreise-Krimi aus einer Kleinstadt]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2015 Urheber Dontnod Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 14–16 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Der erste Teil der Reihe und mein persönlicher Lieblingsgeschichten-Spiel der gesamten Franchise, Das Leben ist seltsam ist das Spiel, mit dem alles begann.

Die Geschichte versetzt dich zurück in 2014, in dem du in die Rolle von Max Caulfield schlüpfst, einer zurückhaltenden Fotografie-Studentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen. Als sie in der geheimnisvollen Stadt Arcadia Bay ihre problembelastete Jugendfreundin Chloe Price wiedertrifft, decken die beiden dunkle Geheimnisse auf und stehen vor schwierigen Entscheidungen, die ihr Leben und das Schicksal der ganzen Stadt unweigerlich verändern werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Leben ist seltsam verbindet auf meisterhafte Weise emotionale Erzählkunst mit einem einzigartigen Mechanismus zum Zurückspulen der Zeit, der jede Entscheidung von Bedeutung macht. Der Kleinstadt-Krimi und die herzlichen Charaktere sorgen für ein unvergessliches Erlebnis, das noch lange nach dem Spielen nachhallt.

Es ist ehrlich gesagt eines der coolsten, emotional aufgeladen Erfahrungen, die ich beim Spielen gemacht habe. Die realistische Geschichte mit ihren übernatürlichen Wendungen und der Zeitrücklauf-Mechanik sorgt für jede Menge emotionale Momente, wodurch sich jede Entscheidung bedeutsam anfühlt und hoher WiederspielwertWert.

Das Leben ist seltsam erhielt weltweite Anerkennung und erzielte eine hervorragende Bewertung von 85 auf Metacritic. Egal, ob du ein Neuling oder ein langjähriger Fan bist, dies ist ein der perfekte Ort, um Ihre Reise zu beginnen oder wieder aufzunehmen.

Mein Fazit

Ein packendes, von Entscheidungen geprägtes Abenteuer, das Emotionen, Spannung und Atmosphäre perfekt in Einklang bringt. Das Leben ist seltsam ist nach wie vor eines der unvergesslichsten Story-Spiele seiner Generation.

★ DER BESTE KRIMI AUS EINER KLEINSTADT, DER MIT DER ZEIT SPIELT Das Leben ist seltsam Bei Eneba einkaufen

2. Das Leben ist seltsam: Vor dem Sturm [Die emotionalste Reise in die Vorgeschichte]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber Deck Neun Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Metacritic-Bewertung 77

The Vorgeschichte zum ersten Spiel, Das Leben ist seltsam: Vor dem Sturm, führt uns zurück nach Arcadia Bay in 2010. Diesmal jedoch erleben wir die Dinge aus Chloes Perspektive und erfahren, wie ihr Leben aussah, bevor Max in die Stadt zurückkehrte.

Auch wenn Chloe nicht über die Zeitmanipulationskräfte verfügt, die Max hatte, überzeugt dieser Titel dennoch durch seine emotionale Geschichte. Er wirkte authentisch und echt, vor allem angesichts der emotionalen Momente zwischen Chloe und Rachel. Die Entscheidungen im Spiel waren genauso schwerwiegend wie im ersten Teil, und die Handlung ließ nicht im Geringsten nach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Leben ist seltsam: Vor dem Sturm Es tauscht übernatürliche Kräfte gegen pure Emotionen ein und bietet einen realistischen und herzlichen Einblick in Chloes Leben vor den Ereignissen des ersten Spiels. Dank seiner beeindruckenden Handlung, Musik und Sprachausgabe wird es zu einer unvergesslichen emotionalen Reise.

Im Vergleich zum Original Das Leben ist seltsam, diese Vorgeschichte ist etwas kürzer, bodenständiger und weniger übernatürlich, aber genauso fesselnd. Auch die Sprachausgabe und die Musik sind erstklassig. Wenn es also nicht die übernatürlichen Aspekte waren, die dich zu dieser Serie gelockt haben, wirst du sie auf jeden Fall lieben.

Mein Fazit

Eine bewegende und wunderschön geschriebene Vorgeschichte, die die Geschichte von Arcadia Bay vertieft – ein Muss für alle Fans, die Chloes Welt wirklich verstehen wollen.

★ DIE BESTE EMOTIONALE VORGESCHICHTE Das Leben ist seltsam: Vor dem Sturm Bei Eneba einkaufen

3. Das Leben ist seltsam 2 [Das beste Abenteuer über Brüderlichkeit und Entscheidungen]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018–2019 Urheber Dontnod Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 16–18 Stunden Metacritic-Bewertung 78

Das Leben ist seltsam 2 führt die Serie in eine mutige neue Richtung und konzentriert sich auf die beiden Brüder Sean und Daniel Diaz, die nach einem tragischen Ereignis in 2016.

Für die Fans der übernatürlichen Elemente der Reihe kehren die übermenschlichen Kräfte erneut in die Serie zurück. Doch statt Zeitmanipulationen gibt es diesmal Telekinese, und es ist nicht der Spieler, der diese Fähigkeit direkt steuert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Leben ist seltsam 2 erweitert die emotionale Tiefe der Serie mit einer packenden Geschichte über Brüderlichkeit, Überleben und das Erwachsenwerden unter außergewöhnlichen Umständen. Durch den Road-Trip-Charakter und die moralischen Entscheidungen fühlt sich jede Entscheidung zutiefst persönlich und einschneidend an.

Das Beste an diesem Spiel ist wohl die Verbindung zwischen den Brüdern und die Art und Weise, wie Daniels Kräfte ins Spiel kommen, was dich dazu zwingt, Entscheidungen zu treffen, die sich direkt auf seine Entwicklung auswirken. Die Geschichte ist genauso fesselnd wie zuvor, aber dieses Mal hat sie eher einen Abenteuer das gewisse Etwas, mit verschiedene Schauplätze und eine umfassendere Handlung.

Das Leben ist seltsam 2 is düsterer und reifer als sein Vorgänger und konzentriert sich auf Themen wie Familie, Identität und Überleben. Es mag ein wenig gemächlicher, aber der Lohn ist riesig, und es ist ein Erlebnis, das man sich wirklich nicht entgehen lassen sollte.

Mein Fazit

Eine reife und tiefgründige Reise, die Emotionen, Spannung und Konsequenz perfekt in Einklang bringt – Das Leben ist seltsam 2 ist eine unvergessliche Geschichte über Familie und Opferbereitschaft.

★ DAS BESTE ABENTEUER ÜBER BRÜDERLICHKEIT UND ENTSCHEIDUNGEN Das Leben ist seltsam 2 Bei Eneba einkaufen

4. Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit [Bester Kurzfilm, herzerwärmende Geschichte]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Dontnod Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Metacritic-Bewertung 75

Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ist kurz, knackig und vor allem, kostenlos-spielbar Ausgliederung in die Das Leben ist seltsamUniversum.

Das Spiel handelt von einem Jungen namens Chris, der davon träumt, ein Superheld zu werden, während er mit einigen schweren persönlichen Problemen zu kämpfen hat. Es spielt in 2016 und mündet in die Ereignisse von Das Leben ist seltsam 2 – Episode 2.

Warum wir uns dafür entschieden haben Unschuld und emotionale Tiefe miteinander verbindend, Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit vermittelt einen bewegenden Einblick in die Fantasiewelt der Kindheit und in das Thema Verlust. Die herzliche Erzählweise und die subtilen Bezüge zu der Das Leben ist seltsam Dieses Universum macht es zu einem unverzichtbaren Erlebnis in kompakter Form.

Auch wenn man dieses Spiel an einem Nachmittag durchspielen kann, hat es überraschend viel zu bieten. Als Chris erkundest du sein Haus, lässt Superhelden-Fantasien entstehen und triffst einfache Entscheidungen, die den Ausgang seiner Geschichte beeinflussen.

Es mag zwar weniger intensiv sein als die Hauptspiele, aber Captain Spirit stellt einige interessante Zusammenhänge mit dem Gesamtkontext vor Das Leben ist seltsam Universum. Der Zeichenstil ist lebhaft, und die Geschichte, obwohl etwas unbeschwerter, wirkt echt und persönlich. Probier es einfach mal aus – es lohnt sich auf jeden Fall.

Mein Fazit

Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit mag zwar kurz sein, aber es steckt voller Herz, Fantasie und emotionaler Tiefe. Es ist ein bewegender Auftakt, der den bittersüßen Ton und die menschliche Erzählweise, die Das Leben ist seltsamso besonders.

★ DIE BESTE KURZE, HERZERWÄRMENDE GESCHICHTE Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit Bei Eneba einkaufen

5. Das Leben ist seltsam: True Colors [Ideal, um Gefühle und Geheimnisse zu erkunden]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Deck Neun Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Metacritic-Bewertung 81

Das Leben ist seltsam: True Colors, das in 2019, unterscheidet sich ziemlich stark von den anderen Teilen der Reihe, aber auf positive Weise.

Du schlüpfst in die Rolle von Alex Chen, die nach dem plötzlichen Tod ihres Bruders beginnt, die verborgenen Geheimnisse von Haven Springs zu lüften – einer Kleinstadt, in der viel mehr vor sich geht, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Die Superkräfte kehren erneut zurück. Diesmal geht es jedoch nicht um Zeitreisen oder Telekinese, sondern um die die Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen, aufzunehmen und sogar zu beeinflussen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Leben ist seltsam: True Colors zeichnet sich durch atemberaubende Grafik, eine herzergreifende Handlung und die einzigartige Empathiefähigkeit aus, die es einem ermöglicht, buchstäblich mitzufühlen, was andere durchmachen. Die Mischung aus Spannung, Emotionen und Entscheidungsfreiheit macht es zu einem der filmischsten und emotional reichhaltigsten Titel der Reihe.

Das Leben ist seltsam: True Colors zeichnet sich durch atemberaubende Grafik, eine herzergreifende Handlung und die einzigartige Empathiefähigkeit aus, die es einem ermöglicht, buchstäblich mitzufühlen, was andere durchmachen. Die Mischung aus Spannung, Emotionen und Entscheidungsfreiheit macht es zu einem der filmischsten und emotional reichhaltigsten Titel der Reihe.

Im Vergleich zu früheren Spielen, Wahre Farben wirkt filmischer, mit verbesserten Animationen und einer Stadt, die man vollständig erkunden kann. Im Grunde genommen ist es ein wunderschöner Krimi, der in einer Kleinstadt spielt und viel Herz hat.

Das Spiel dauert88 % der positiven Bewertungen auf Dampf, wobei Tausende von Spielern die Geschichte und die Charaktere loben. Der Einsatz im Spiel mag zwar geringer sein als bei den Vorgängern, aber insgesamt ist es genauso gut und genauso lohnenswert.

Mein Fazit

Eine wunderschön erzählte Geschichte über Trauer, Verbundenheit und Heilung – Wahre Farben ist ein absolutes Muss für alle, die emotionale Geschichten und Entscheidungen mit Bedeutung lieben.

★ DAS BESTE, UM GEFÜHLE UND GEHEIMNISSE ZU ENTDECKEN Das Leben ist seltsam: True Colors Bei Eneba einkaufen

6. Das Leben ist seltsam Remastered-Sammlung [Das beste klassische Arcadia-Bay-Erlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Deck Neun Durchschnittliche Spielzeit 20–22 Stunden Metacritic-Bewertung 70

Wenn das Original Das Leben ist seltsam and Vor dem Sturm Wenn dir das Prequel etwas zu altmodisch erscheint, dann Das Leben ist seltsam Remastered-Sammlung ist deine Antwort. bringt diese beiden Spiele zurück mit aktualisierte Grafiken und verbesserte Animationen.

Zwar wurden im Remaster einige Teile des Spiels aufpoliert, Das Kern-Erlebnis bleibt unverändert – Max’ Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, und Chloes rebellische Energie, verpackt in einem Kleinstadtkrimi aus Arcadia Bay. Die unverfälschten Emotionen, die unvergesslichen Charaktere und die wunderschön geschriebenen Dialoge sind nach wie vor vorhanden und gehen einem immer noch genauso unter die Haut.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Das Leben ist seltsam Remastered-Sammlung belebt die beliebten Geschichten aus Arcadia Bay mit verbesserter Grafik und flüssigeren Animationen neu, ohne dabei die emotionale Tiefe und den Charme der Originale zu verlieren. Es ist der perfekte Einstieg für Neulinge oder eine nostalgische Rückkehr für langjährige Fans.

Wenn es darum geht, sich zwischen den überarbeiteten Versionen und den Originalspielen zu entscheiden, sind die Fans geteilter Meinung. Während viele langjährige Spieler die älteren Versionen bevorzugen, spricht diese Sammlung oft eher Neulinge an. Beide Varianten eignen sich jedoch gleichermaßen hervorragend, um diese wunderbaren Geschichten zu erleben. Wenn Sie diese Spiele jedoch noch nie gespielt haben, ist jetzt Ihre Chance.

Mein Fazit

Eine originalgetreue und ausgefeilte Neuauflage zweier legendärer Abenteuer – die Remastered-Sammlung lässt sowohl neue als auch wiederkehrende Spieler die Magie von Das Leben ist seltsamin Bestform.

★ DAS BESTE KLASSISCHE ARCADIA-BAY-ERLEBNIS Das Leben ist seltsam Remastered-Sammlung Bei Eneba einkaufen

7. Das Leben ist seltsam: Doppelbelichtung [Am besten geeignet für parallele Handlungsstränge und Krimis]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Deck Neun Durchschnittliche Spielzeit 12–14 Stunden Metacritic-Bewertung 73

Der neueste Teil der Reihe, Das Leben ist seltsam: Doppelbelichtung, setzt die Geschichte der ursprünglichen Hauptfigur Max Caulfield fort. Doch dieses Mal ist alles anders.

Max, die mittlerweile als Fotografin an der Caledon University arbeitet, gerät nach dem mysteriösen Tod ihrer engen Freundin Safiya in einen Krimi. Mit ihrer weiterentwickelte Befugnisse, sie kann nun nicht nur die Zeit manipulierensondern auchzwischen Paralleluniversen hin- und herspringen, eine, in der ihre Freundin tot ist, und eine andere, in der sie noch lebt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Leben ist seltsam: Doppelbelichtung treibt die Serie mit einer ambitionierten Mischung aus Zeitreisen und Parallelwelten voran und bietet langjährigen Fans ein frisches und doch vertrautes Rätsel. Die emotionale Erzählweise, die verbesserte Grafik und die weiterentwickelten Kräfte machen Max’ Rückkehr zu einem ebenso beeindruckenden wie nostalgischen Erlebnis.

Diese verbesserten Fähigkeiten verleihen dem Lösen von Rätseln und dem Erkunden der Auswirkungen dieser sich wandelnden Welten eine ganz neue Tiefe. Die Geschichte ist emotional genauso bewegend wie zuvor und thematisiert Trauer, Verlust und Max’ persönliche Entwicklung. Die Grafik ist atemberaubender denn je, und die Atmosphäre ist unübertroffen.

Die Handlung ist ein klein wenig schwächer als in einigen der vorherigen Spiele, da sich die Zeitachsen manchmal verheddern und nicht alle Beweggründe der Figuren ganz klar sind. Doch trotz dieser kleinen Schwächen, Doppelbelichtung ist nach wie vor ein ganz besonderes und interessantes Spiel, das man sich unbedingt einmal ansehen sollte.

Mein Fazitt

Eine kühne und fesselnde Fortsetzung von Max’ Reise – Doppelbelichtung erzählt eine fesselnde Geschichte über Verlust, Entscheidungen und Konsequenzen, die das Vermächtnis von „Das Leben ist seltsam“ weiterleben lässt.

★ DAS BESTE FÜR PARALLELE ZEITLINIEN UND KRIMIS Das Leben ist seltsam: Doppelbelichtung Bei Eneba einkaufen

8. Das Leben ist seltsam: Reunion [Am besten geeignet für emotionale Auflösung und die Rückkehr von Figuren]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2026 Urheber Deck Neun Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden Metacritic-Bewertung TBA

Das Leben ist seltsam: Reunion bringt bekannte Gesichter zurück in einer Geschichte, in der es um das Wiederfinden zueinander, unbewältigte Traumata und die langfristigen Folgen vergangener Entscheidungen geht. Das Spiel spielt Jahre nach den vorherigen Ereignissen und untersucht, wie die Zeit die Menschen verändert – und wie manche Bindungen niemals wirklich verblassen.

Dieser Eintrag befasst sich intensiv mit emotionales Geschichtenerzählen, wodurch die Spieler die Möglichkeit erhalten, wichtige Beziehungen noch einmal zu überdenken und gleichzeitig neue Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft beeinflussen. Während das übernatürliche Elemente kehren sie im Vergleich zu der sehr persönlichen Erzählung eher in den Hintergrund.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Leben ist seltsam: Reunion zeichnet sich durch seinen Fokus auf charakterbasiertes Storytelling und emotionale Höhepunkte aus. Es ist eine beeindruckende Fortsetzung, die langjährige Fans belohnt und gleichzeitig für Neulinge zugänglich ist.

The Schrittfrequenzist eher nachdenklich als actionreich, aber das kommt dem Spiel zugute. Die Gespräche wirken tiefgründig, Entscheidungen haben mehr Gewicht, und die Geschichte steigert sich zu einem emotionalen Höhepunkt, der voll und ganz überzeugt. Wenn man die Serie schon seit Jahren verfolgt, kommt hier alles zusammen.

Mein Fazit

Ein tiefgründiges und nachdenkliches Kapitel, in dem es um Wachstum, Beziehungen und Abschlüsse geht – Wiedersehen ist ein absolutes Muss für Fans, denen der emotionale Kern der Serie am Herzen liegt.

★ DAS BESTE FÜR EINEN EMOTIONALEN ABSCHLUSS UND DIE RÜCKKEHR VON CHARAKTEREN Das Leben ist seltsam: Reunion Bei Eneba einkaufen

Wie viele „Das Leben ist seltsam“-Spiele gibt es?

Derzeit gibt es acht Das Leben ist seltsam Einzelspiele, einschließlich Ableger und überarbeiteter Ausgaben. Zählt man jedoch nur die Hauptraten In der Serie gibt es nun fünf. Im Anschluss an die Das Leben ist seltsam Wenn du die Spiele der Reihe in der richtigen Reihenfolge spielst, kannst du jede Geschichte, jede Entscheidung und jeden emotionalen Moment so erleben, wie es gedacht war.

Wenn Sie eine vollständige Das Leben ist seltsam Neben dem Spiel selbst enthält die Reihe auch zusätzliche Inhalte wie die Auf Wiedersehen Bonusfolge in Vor dem Sturm, derWellenlängen DLC in Wahre Farbensowie eine Comic-Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte. Insgesamt erstreckt sich dieses Universum über mehrere Spiele und zusätzliche narrative Inhalte.

Häufig gestellte Fragen