EA Sports UFC 5 – Spielrezension: Brutal und doch therapeutisch

Ich beschäftige mich schon seit langer Zeit mit diesen Spielen – lange genug, um genau zu wissen, in welcher Stimmung ich eines starte und eine Rezension schreibe EA Sports UFC 5 Rezension. Ich starte es, wenn mir der Kopf brummt oder wenn ich einfach mal ein Spiel will, das mir richtig Paroli bietet.

An manchen Tagen möchte ich mir einfach einen Kämpfer aussuchen und jeden Schlagwechsel hautnah miterleben. Den Druck beim Blocken, den Ausdauerverlust nach missglückten Kombos, diesen Moment, in dem ein einziger präziser Treffer plötzlich den gesamten Kampf auf den Kopf stellt. UFC 5 überzeugt besonders in jenen Situationen, in denen die Kämpfe eine Spannung entwickeln, die die meisten Kampfspiele nie wirklich erreichen.

Außerhalb des Octagons wird es etwas uneinheitlicher. Manche Spielmodi machen viel mehr Spaß als andere, und der Karrieremodus hat mich nie so in seinen Bann gezogen, wie ich es mir ursprünglich erhofft hatte. Das ganze „Ein UFC Die „Kämpfer“-Fantasie wirkt etwas dünn, und so sprang ich schließlich zwischen den verschiedenen Spielmodi hin und her, anstatt mich auf einen klaren Weg festzulegen.

Trotz alledem spiele ich dieses Spiel immer wieder. Nicht, weil alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle – denn ehrlich gesagt tut es das nicht. Es gibt Lücken und Designentscheidungen, die mich nach wie vor verwirren. Aber wenn ich ein Spiel will, bei dem ich meine ganze Energie in einen Kampf stecken und das auch wirklich spüren kann, UFC 5 landet immer auf meinem Bildschirm .

Diese Rezension entspringt genau dieser Erfahrung. Sie basiert auf stundenlangen Spielsitzungen im Karrieremodus, zufälligen Duellen, Trainingseinheiten und vielen erbitterten Revanchen. Ich gehe im Einzelnen darauf ein, wann UFC 5 Was daran toll ist, wo es Schwächen zeigt und warum es immer noch in meiner Spielesammlung steht und mein Lieblings-Kampfspiel ist, wenn ich mal Dampf ablassen muss.

★ VON DER KRITIK GELOBTES MMA-ERLEBNIS UFC 5 Hol dir UFC 5 auf Eneba

Meine ersten Eindrücke: Dieses Spiel will dir wehtun

Ich möchte mit meinem EA Sports UFC 5 Eine Rezension mit dem Eindruck, dass sich das Spiel schon beim ersten Start anders anfühlte, noch bevor ich überhaupt einen Schlag ausgeführt hatte. Alles wirkt düsterer und ernster, und es schafft eine Atmosphäre, die das Spiel eher wie eine Boxkampf-Übertragung wirken lässt als wie einen typischen Sporttitel.

Sobald man den Octagon betritt, wird dieses Gefühl noch deutlicher. Die Bewegungen fühlen sich schwerfälliger an, die Kämpfer gleiten nicht mehr so leichtfüßig über den Boden wie früher, und jeder Schritt oder jeder verfehlte Schlag hat Gewicht. Man achtet bewusster auf den Abstand und ist sich viel stärker bewusst, dass eine einzige falsche Entscheidung eine ganze Runde zunichte machen kann.

Auch der Geschwindigkeitsunterschied fällt deutlich auf. Kämpfe artet nicht mehr so oft in wahlloses Knöpfedrücken aus, und der Druck wirkt plötzlich bedrohlich statt nur laut. Wenn dich jemand in die Enge treibt, spürst du das, und wenn du in Panik gerätst, bestraft dich das Spiel dafür.

Was mich schon früh wirklich überzeugt hat, ist, wie schnell UFC 5 zeigt seine Zähne – es lässt einen nicht langsam heranwachsen und versucht auch nicht, einem das Gefühl zu geben, man sei auf der sicheren Seite. Schon in den ersten paar Kämpfen merkt man, wie gnadenlos es sein kann; wo schlechte Angewohnheiten schnell aufgedeckt werden und schlampige Runden außer Kontrolle geraten.

Von Anfang an, UFC 5 macht seine Ausrichtung deutlich. Es ist langsamer und schwerer als die Vorgänger, und es will, dass jeder Schlagabtausch zählt, denn sobald man aufhört, das Geschehen vor sich zu würdigen, macht das Spiel einen darauf aufmerksam.

Der Kampf ist der eigentliche Star von UFC 5

Alles, was mir am besten gefällt an UFC 5 führt immer wieder an denselben Ort zurück – die eigentlichen Kämpfe. Egal, in welcher Verfassung ich gerade bin – sobald der Ringrichter fragt: „Bereit zum Kampf?“, bin ich voll bei der Sache. Das ist der Moment, in dem UFC 5 macht Sinn und dort liegen die meisten seiner besten Momente.

Schlagen fühlt sich schwer, gefährlich und unglaublich befriedigend an

Stand-up ist der Ort, an dem UFC 5 das fühlt sich für mich am lebendigsten an. Das Erste, was einem auffällt, ist die Wucht – jeder Schlag fühlt sich an, als würde er tatsächlich auf etwas treffen. Jabs fühlen sich nicht wie leichte Stupser an, und saubere Treffer haben eine Wucht, die man sofort sieht und spürt.

Auch hier spielt die Geschwindigkeit eine große Rolle. Leichtere Kämpfer bewegen sich und schlagen viel schneller zu, während schwerere zwar langsamer wirken, aber umso bedrohlicher sind – dieser Unterschied beeinflusst also die Herangehensweise an jedes einzelne Duell. Man kann gegen einen Schwergewichtler nicht auf dieselbe Weise boxen wie gegen einen Fliegengewichtler, und das Spiel schafft es gut, einen dazu zu zwingen, dies zu berücksichtigen.

Ausdauer ist viel wichtiger, als man denkt. Wenn man von Anfang an so zuschlägt, als wäre es die erste Runde des gesamten Kampfes, UFC 5 Das wird dich schnell demütigen. Kombos und Fehlschüsse zehren an deinen Kräften, und sobald deine Ausdaueranzeige sinkt, geht alles andere den Bach runter. Deine Hände werden träge, deine Verteidigung wird löchrig, und plötzlich reicht schon ein einziger Fehlschritt, um dich k.o. zu schlagen.

Das ist auch der Grund, warum K.o.-Siege sind einfach ein tolles Gefühl in diesem Spiel, wo sie nicht immer aus Serien von zehn Treffern resultieren. Viele davon entstehen durch einen einzigen sauberen Konter oder einen falsch getimten Angriff. Diese blitzschnellen K.o.-Siege gehören zu meinen UFC 5… die besten Momente, weil sie so spontan und echt wirken.

All das ist der Grund, warum Stand-up genau das Richtige ist UFC 5 Das gefällt mir wirklich gut. Wenn man auf den Beinen agiert, den Raum einteilt, auf die Ausdauer achtet und nach der einen Lücke sucht, erreicht das Spiel einen Flow, den nur wenige Sporttitel jemals erreichen. Das ist die Seite von UFC 5 das mich immer wieder zurückzieht.

Grappling und Bodenkampf – realistisch, aber kräftezehrend

Hier ist, woUFC 5 und wir fangen an, uns zu streiten.

Sobald ein Kämpfer auf der Matte landet, ändert sich für mich die ganze Atmosphäre. Die Takedowns folgen Schlag auf Schlag, und sobald jemand mit starken Grappling-Fähigkeiten auf einem liegt, kann der Kampf sehr schnell an Tempo verlieren. Nicht im Sinne einer taktischen Schachpartie, sondern eher in einer Bitte lass mich aufstehenauf diese Weise.

Das Anziehen ist das Schwierigste Für mich. Wenn sich ein Grappler entscheidet, auf meinem Kämpfer zu sitzen, kann es sich so anfühlen, als säße ich dort für immer fest. Ich beobachte die Distanz, versuche, die nächsten Schritte vorauszusehen, verbrauche meine Ausdauer und hoffe, dass ich etwas richtig deute. Nach ein paar falschen Einschätzungen ist die Hälfte der Runde vorbei, und es ist nichts Aufregendes passiert – außer dass meine Laune immer schlechter wird.

Ich glaube, ein Grund dafür, dass mich das so sehr berührt, ist, dass Stand-up schon immer meine Komfortzone war. Ich habe im echten Leben Boxen trainiert, und das zeigt sich in meiner Spielweise. Ich suche nach Timing, Abstand und saubere Ballwechsel. Am Boden verschwindet dieser Fluss. Das Spiel besteht dann nur noch aus Leisten und kleinen Eingaben, und für mich ist genau das der Punkt, an dem UFC 5 macht am wenigsten Spaß.

Um ehrlich zu sein, kommt das Bodenkampfspiel dem echten MMA heute näher als früher – Der Druck von oben ist beängstigend, und eine schlechte Position spielt tatsächlich eine Rolle. Unter jemandem zu liegen, der stark ist, ist ein schreckliches Gefühl – was, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich genau der Sinn der Sache ist. UFC 5 will ganz offensichtlich, dass sich die Matte anstrengend und sogar gefährlich anfühlt.

Das Problem ist, dass Realismus nicht immer mit Spaß einhergeht. Für Spieler, die Grappling lieben, könnte dies einer der größten Pluspunkte des Spiels sein. Für Spieler wie mich ist das mit Abstand das Anstrengendste. Es ist zwar nicht kaputt, aber sehr umstritten, und oft ist es der Teil eines Kampfes, den ich einfach nur überstehen will, damit ich wieder zu dem zurückkehren kann, was UFC 5am besten kann.

Steuerung und Lernkurve – Leicht zu erlernen, schwer, das Niveau zu halten

Auf der Oberfläche dieses EA Sports UFC 5 Wenn man sich die Rezension ansieht, wird ziemlich deutlich, dass UFC 5 ist leicht zu erlernen. Man kann jemandem den Controller in die Hand drücken, ihm erklären, wie man stößt und blockt, und schon übersteht er eine Runde.

Aber in diesem Spiel immer auf der Höhe zu bleiben, ist eine ganz andere Sache. Sobald man anfängt, sich mit Kombos und Ausdauer zu beschäftigen, UFC 5 entwickelt sich zu einem Spiel, das dein motorisches Gedächtnis auf eine harte Probe stellt.

Wie gut du spielst, hängt zu einem großen Teil davon ab, wie präzise deine Eingaben sind. Wenn du eine Combo überstürzt oder die falsche Folgeaktion wählst, lässt das Spiel das sofort erkennen. Entweder verfehlst du dein Ziel oder landest direkt in einer Falle. Wenn etwas schiefgeht, merkst du das sofort, was dazu führt, dass sich jede Angewohnheit – ob gut oder schlecht – in euren Streitereien zeigt.

Deshalb verbringe ich tatsächlich Zeit im Übungsmodus. Ich gehe dorthin, um Kombos zu trainieren, Reichweiten zu testen und mich an die Bewegungen der Kämpfer zu gewöhnen. Die Möglichkeit, zwischen einer einfachen und einer fortgeschrittenen KI zu wechseln, klingt zwar nach einer Kleinigkeit, ist aber sehr hilfreich. Bei der einen kann man sich ganz auf die Ausführung konzentrieren, bei der anderen muss man reagieren und Fehler ausbügeln.

Mit der Zeit merkt man, wie sehr Die Zeit im Labor ist wichtig. Spieler, die man wochenlang nicht angerührt hat, wirken plötzlich nicht mehr so gut. Das Timing stimmt nicht mehr, das Erkennen der Spielzüge kommt zu spät. Aber wenn man konsequent bleibt, läuft alles besser. Man gerät in schwierigen Situationen nicht mehr in Panik.

UFC 5 schätzt diese Art der Wiederholung sehr. Je mehr Zeit man damit verbringt, ein Gefühl für das Spiel zu entwickeln, desto weniger geht es um wildes Knöpfedrücken und desto mehr um die Beherrschung der Steuerung. Und wenn man diese Beherrschung erst einmal verinnerlicht hat, fühlen sich die Kämpfe ganz anders an.

Karrieremodus – was für eine verpasste Fantasie

The Karriere Dieser Modus war der, den ich am liebsten mochte. Auf dem Papier sollte er das Herzstück von UFC 5. Ich hatte erwartet, einen Kämpfer aufzubauen, ihn zu trainieren, Kämpfe zu bestreiten und mich bis zur größten Bühne hochzuarbeiten. In der Praxis war der Ablauf geht mir viel schneller auf die Nerven, als ich gedacht hätte.

Die meiste Zeit verbringe ich damit, im gleichen Trott festzustecken. Akzeptieren Kampf → Training → Simulation → Kampf. Dann mach es noch einmal. An dieser Struktur ist nichts auszusetzen, aber UFC 5 tut nicht viel, um das Gefühl einer echten Reise zu vermitteln. Es gibt kaum eine Handlung, keine Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass mein Kämpfer sich zu jemandem entwickelt.

Aus diesem Grund fühlt sich der Fortschritt irgendwann etwas flach an. Klar, rein theoretisch werde ich besser, aber es kommt mir selten so vor, als würde sich tatsächlich etwas ändern. Selbst Siege haben kaum Bedeutung, abgesehen davon, dass die Zahlen steigen.

Auch die Vertragspartei war keine Hilfe. Der Einstieg in die UFC es kam mir viel schwerer vor, als es eigentlich hätte sein sollen, und das war kein gutes Gefühl. Ich steckte lange Zeit in WFA fest, bestritt einen Kampf nach dem anderen und wartete darauf, dass es endlich klick macht. Anstatt den Hunger zu verspüren, mich beweisen zu wollen, Es kam mir meistens so vor, als würde ich mich nur durchquälen auf derselben Bühne, ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben.

Ich möchte in diesem Text klarstellen, dass EA Sports UFC 5 In der Rezension heißt es, das größte Problem des Karrieremodus sei, dass Das wirkt nicht gerade motivierend. Ja, die Kämpfe selbst sind nach wie vor stark, aber die ganze Fantasiewelt drumherum hat mich nie wirklich in ihren Bann gezogen. Ich habe nur die Menüs abgearbeitet, um wieder in den Octagon zu kommen, anstatt Titel zu jagen und mir einen Namen zu machen.

Bei den Kampfverträgen macht es mir erst richtig Spaß

Kampfverträgeist der Modus Iimmer wieder zurückkommen zu, und das hatte ich gar nicht geplant. Ich habe aus Neugier damit angefangen und dann langsam gemerkt, dass ich dort mehr Zeit verbrachte als irgendwo sonst. Es filtert viel Unwichtiges heraus und lenkt den Fokus wieder dorthin, wo ich ihn haben will: auf den Octagon.

Der Hauptgrund, warum dieser Modus bei mir so gut funktioniert, ist die Atmosphäre. Ich kämpfe in einer realistischen UFC Karten, mit echten Kämpfern und in echten Arenen. Die Präsentation kommt einem echten Kampfabend näher, und allein dadurch fühlt sich jeder Kampf bedeutungsvoller an, als wenn man im Karrieremodus zwischen den Menüs hin und her springt.

Mir gefällt auch die Zufälligkeit dabei. Ich habe nicht die volle Kontrolle darüber, gegen wen ich antrete oder in welche Art von Duell ich gerate, und diese Unvorhersehbarkeit sorgt dafür, dass es immer spannend bleibt. Manche Kämpfe passen perfekt zu meinem Stil, andere sind einfach furchtbar. So oder so, ich bin gezwungen, sich anzupassen anstatt eine Komfortkonfiguration zu erstellen und diese dann immer wieder zu nutzen.

Ein weiterer großer Pluspunkt, den ich in meinem EA Sports UFC 5 Das Besondere an dieser Spielrezension ist, wie klar der Fokus ist. Kampfverträge versucht mir keine langfristigen Träume zu verkaufen. Ich suche mir einfach einen Vertrag aus, kämpfe und kümmere mich um das, was gerade ansteht. Für jemanden wie mich – der UFC 5 für den Kampf – dieser Modus passt perfekt.

Die Art und Weise, wie der Schwierigkeitsgrad hier funktioniert, ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses. Man muss buchstäblich kann den Schwierigkeitsgrad nicht auswählen selbst; jeder Vertrag hat seine eigenen Bedingungen, und das verändert die gesamte Stimmung eines Kampfes.

Schwierigkeitsgrad Erleben / Spüren Typisches Ergebnis Gesamteindruck Einfach Das fühlt sich eher wie ein Aufwärmen an als wie ein richtiger Test Fehlerfreie Runden, manchmal schon nach der ersten Runde entschieden Sehr überschaubar, geringer Schwierigkeitsgrad Normal Das Tempo wird etwas höher, Fehler werden nun entscheidend Im Großen und Ganzen alles unter Kontrolle, doch Fehler beginnen, sich auszuzahlen Mittlerer Schwierigkeitsgrad Schwer Kämpfer wehren sich – das erfordert echtes Nachdenken und Strategie Siege sind befriedigend, Niederlagen sind nachvollziehbar Was den Schwierigkeitsgrad angeht, fühlt es sich genau richtig an Pro Starker Widerstand seitens der Gegner – man muss sich gut überlegen, was man tut Siege sind befriedigend, Niederlagen empfinde ich als gerecht Ausgewogen und fesselnd Legendär Die Kämpfer sind unglaublich präzise, schlagen schnell zu und üben ununterbrochenen Druck aus – schon ein kleiner Fehler kann den Kampf beenden Extrem anspruchsvolle Kämpfe, bei denen schon kleinste Fehler schwerwiegende Folgen haben Brutal schwer, aber nicht unfair

Bei einfachen Kämpfen bin ich meist schnell fertig. Eine saubere Runde, vielleicht sogar ein Sieg in der ersten Runde – das fühlt sich eher wie ein Aufwärmen an als wie eine echte Bewährungsprobe. Bei normalen Kämpfen wird es etwas anspruchsvoller. Ich habe zwar immer noch die meisten Kämpfe im Griff, aber Fehler kommen mich langsam teuer zu stehen.

Ab den Schwierigkeitsstufen „Schwer“ und „Profi“ fühlt es sich für mich richtig an. Die Gegner wehren sich, und ich muss tatsächlich darüber nachdenken, was ich tue. Siege fühlen sich hier gut an, und Niederlagen sind meist nachvollziehbar.

Bei „Legendary“ sieht die Sache anders aus.

Jedes Mal, wenn ein legendärer Kampf ansteht, weiß ich schon im Voraus, dass ich leiden werde; die Kämpfer wirken wahnsinnig schlagkräftig. Die Schläge kommen rasend schnell, der Druck lässt nie nach. Ich habe noch keinen legendären Kampf gewonnen, und einige davon sind wirklich Da hätte ich am liebsten auf meinen Fernseher eingeschlagen. Nicht, weil sie sich geschlagen fühlten, sondern weil der Abstand brutal ist. Ein kleiner Fehler, und der Kampf ist im Grunde genommen vorbei.

Aus diesem Grund, Kampfverträge ist letztendlich die Art und Weise, wie ich am meisten empfehlen, unter einer Bedingung: Wenn du Spaß am reinen Kampf hast und dich in verschiedenen Levels auf die Probe stellen möchtest, ist dies zweifellos der stärkste Modus in UFC 5. Wenn du jedoch in erster Linie wegen des langfristigen Spielfortschritts oder der Geschichte hier bist, wird das allein wahrscheinlich nicht ausreichen.

Modi, die ich kaum genutzt habe (und warum)

Es gibt einige Modi in UFC 5 mit denen ich kaum Zeit verbracht habe, und das liegt vor allem daran, wie ich Spiele spiele.

Der größte ist Jetzt kämpfen. Ich habe es versucht, aber es hat nie richtig geklappt. Aus irgendeinem Grund kam mir die Steuerung dort seltsam vor. Eingaben auf einem gutPS5Steuergerät Ich war daran gewöhnt, dass es plötzlich nicht so lief, wie ich es erwartet hatte, und es hat mir immer wieder den Rhythmus gestört. Wenn ein Kampfspiel mein motorisches Gedächtnis durcheinanderbringt, fällt es mir schwer, irgendetwas anderes daran zu genießen.

Online-Modi sind auch nicht mein Ding. Sie sind eindeutig ein wichtiger Bestandteil von UFC 5das Ökosystem von [Name], und ich verstehe, warum. Wettkampfkämpfe, Ranglistenspiele, Online-Fortschritt, dieser ganze Aspekt des Spiels ist vorhanden für Spieler, die sich ständig echte Gegner und langfristige Ranglisten wünschen, in denen sie aufsteigen können. Das ist einfach nicht das, was mich reizt.

Die meiste Zeit, die ich mit UFC 5bleibt offline.KarriereMode,Kampfverträge, Trainingsrunden, kurze Experimente mit Kämpfern, die ich sonst eher links liegen lasse. Genau da passt das Spiel zu meinen Gewohnheiten. Das ist etwas, was ich Mach dich bereit für intensive Kämpfe, nicht etwas, bei dem ich mich jeden Tag einlogge, um meine Serie aufrechtzuerhalten.

Aus diesem Grund, UFC 5 Das kommt mir sehr „Offline-First“ vor. Im besten Fall ist mein EA Sports UFC 5 Mein Fazit ist, dass es ein sehr persönliches Kampfspiel.

Eines, bei dem der Hauptkampf zwischen mir, der KI und meinem tatsächlichen Verständnis der Systeme stattfindet. Und genau dieser Aspekt hat mich bei der Stange gehalten.

Präsentation und Authentizität: UFC 5 macht eine gute Figur

Für mich,UFC 5 sieht mit Abstand so gut aus wie noch nie zuvor in dieser Serie. Der Wechsel zum Erfrierungen Die Engine kommt überall zum Einsatz, vor allem, sobald der Kampf tatsächlich beginnt. Die Hauttexturen sehen besser aus, und die Kämpfer bewegen sich endlich so, dass wirkt realistischer als Spielanimationen.

Die Kämpfermodelle sind durchweg überzeugend. Die Gesichter sind schärfer, die Körper wirken natürlicher und die Größenunterschiede kommen deutlicher zur Geltung. Allein daran, wie die Kämpfer den Bildschirm ausfüllen, spürt man die Gewichtsklassen., wobei die leichteren Klassen schnell und schlank wirken, während die schwereren massig und einschüchternd wirken.

Im Schadenssystem läuft vieles davon zusammen: Wunden reißen auf und Blut bleibt zurück. In den späteren Runden sehen die Kämpfer nicht mehr so frisch aus. Ihre Gesichter verändern sich, und die visuelle Darstellung eines Kampfes erzählt eine Geschichte, ohne dass auch nur ein einziges Menü auftaucht.

Dadurch wirken die Wiederholungen noch eindringlicher. Knockdowns in Zeitlupe, wackelige Erholungsphasen und Schlagabtausche in den späten Runden sehen auf positive Weise hart aus. Das verstärkt das Gefühl, dass man etwas sehr Körperbetontes sieht.

Auch die Einläufe und die Präsentationen vor den Kämpfen tragen wesentlich dazu bei. Die Kameraführung, das Tempo, die Art und Weise, wie die Kämpfer ins Bild gesetzt werden – all das sorgt für Spannung. Dazu kommt noch das Sounddesign – man denke an den Lärm der Zuschauer und die Geräusche der Schläge in der Ecke –, wodurch das Spiel einen wirklich in die Atmosphäre eines Kampfabends hineinzieht.

UFC 5 mag zwar in einigen Bereichen Schwächen zeigen, aber was das Aussehen und den Klang der Kämpfe angeht, vermittelt es das Erlebnis besser als jedes andere top UFCSpieldavor.

Wie kann man EA Sports UFC 5 noch mehr genießen?

Die wichtigste Erkenntnis aus meinem EA Sports UFC 5 Die Rezension lautet wie folgt: Behandle das nicht als Machtdemonstration. Dieses Spiel macht viel mehr Spaß, wenn man jeden Kampf wie ein Problem betrachtet, das es zu lösen gilt.

Im Ernst,im Übungsmodus üben. Stell ein paar einfache Kombos zusammen, lerne deine Reichweiten kennen und gewöhne dich daran, wie sich die Ausdauer tatsächlich verringert. Der Wechsel zwischen der einfachen und der fortgeschrittenen KI ist sehr hilfreich, vor allem, wenn du schlechte Angewohnheiten ablegen willst, bevor sie in echten Kämpfen zum Vorschein kommen.

Es ist auch wichtig, dass du dir selbst gegenüber ehrlich bist, was die Schwierigkeiten angeht. Kampfverträge ist eine gute Möglichkeit, das herauszufinden, da bei jedem Vertrag der Schwierigkeitsgrad für dich festgelegt wird. Wenn sich „Schwer“ oder „Pro“ zwar anspruchsvoll, aber fair anfühlt, bleib dabei. Wenn „Legendär“ jedes Spiel zur Qual macht, gibt es Es ist keine Schande, einen Schritt zurückzutreten. UFC 5 ist am besten, wenn Kämpfe zwar anstrengend, aber nicht aussichtslos sind.

Wenn du Grappling genauso hasst wie ich, baue deine Strategie darauf auf. Wähle Kämpfer mit starken Standkämpfen aus und verausgab dich nicht bei der Jagd nach einem Sieg durch K.o. Je länger du im Stehen ruhig bleibst, desto mehr Kontrolle hast du darüber, wie sich ein Kampf entwickelt.

Vor allem: Spiel UFC 5 für das, was es gut kann. Wenn du auf der Suche nach einer tiefgründigen Geschichte oder einer fesselnden Karriere bist, könntest du schnell die Lust verlieren. Wenn du hingegen auf der Suche nach intensiven Kämpfen bist, bei denen dir tatsächlich die Hände schwitzen, macht das Spiel plötzlich viel mehr Sinn.

Mein Gesamtfazit zu UFC 5 – Ein großartiger Ort zum Kämpfen, ein schlechter Ort zum Leben

Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Nach all der Zeit, die ich mit UFC 5, das ist der Satz, der mir einfach nicht aus dem Kopf geht. Das ist ein großartiger Ort zum Kämpfen, aber ein harter Ort zum Leben. Im Octagon ist der Kampf so gut wie nie zuvor in der Serie – Das Schlagen ist spannend, der Schaden zählt, und man verliert sich leicht in den Kämpfen. Es ist auch ein perfektes Ventil für meine Gefühle; ein paar harte Runden können mir wirklich den Kopf frei machen.

Außerhalb des Käfigs lässt die Qualität nach. Dem Karrieremodus fehlt es an Motivation, die Gesamtstruktur wirkt dünn, und einige Spielmodi wirken unausgereift und weisen ungleichmäßige Schwierigkeitssprünge auf. Was du von mir bekommst EA Sports UFC 5 Mein Fazit lautet: Dieser Titel ist nicht jedermanns Sache, aber wenn man intensive, auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe liebt, kann man ihn ohne Weiteres empfehlen.

EinfachErwarte keine tiefgehende Spielentwicklung oder eine ausgefeilte Handlung. Bei mir bleibt es installiert, denn wenn ich mal Dampf ablassen und mich beruhigen muss, ist das das Spiel, das ich starte.

Vorteile Nachteile ✅ Brutale, befriedigende Kämpfe ✅ Realistische Kampfmechanik ✅ Ansprechende Optik und Präsentation ✅ Geschicklichkeitsorientiertes Gameplay ✅ Fesselnde Atmosphäre ❌ Schwacher Karrieremodus ❌ Monotoner Spielverlauf ❌ Plötzliche, starke Steigerungen des Schwierigkeitsgrades

Ideal für: Spieler, die intensive, auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe lieben und sich ein einzigartiges Sportspiel das sich körperlich, herausfordernd und fesselnd anfühlt.

Weniger geeignet für: Spieler, die auf der Suche nach einer tiefgehenden Karriereentwicklung, einer fesselnden Handlung oder einem durchweg ausgefeilten Spielmodusangebot sind.