Die 20 schwierigsten Videospiele des Jahres 2026: Der ultimative Leitfaden für Herausforderungen

Die besten und schwierigsten Videospiele haben die Gabe, einen in ihren Bann zu ziehen und nicht mehr loszulassen, egal wie oft man scheitert.

Ich habe Bosskämpfe erlebt, die mir unmöglich erschienen, Level, die pixelgenaues Timing erforderten, und Rätsel, bei denen ich viel zu lange auf den Bildschirm gestarrt habe. Das sind keine Spiele, die man spielt, um sich zu entspannen; sie Ich fordere dich heraus, anders zu denken, schneller zu reagieren und Frustrationen zu überwinden, bis du schließlich Erfolg hast .

In dieser Liste habe ich Titel zusammengestellt, die sich ihren Ruf als besonders schwierig redlich verdient haben. Jeder einzelne stellt andere Fähigkeiten auf die Probe, sei es strategisches Denken, mechanische Präzision oder reine Ausdauer, wenn die Gegner angreifen. Sie sind knallhart, aber genau das macht es so befriedigend, sie zu meistern.

Jetzt bist du dran – schnapp dir den Controller, stürz dich in diese brutalen Herausforderungen und finde heraus, welches dieser extrem schwierigen Spiele du meistern kannst.

Unsere Top-Auswahl der schwierigsten Videospiele

Wenn es um die schwierigsten Videospiele geht, hat es einen gewissen Reiz, sich Herausforderungen zu stellen, die Geduld, Geschicklichkeit und Entschlossenheit bis an die absoluten Grenzen bringen. Diese Spiele sind nicht nur anspruchsvoll, sie sind legendär für ihren Schwierigkeitsgrad und genießen in Gaming-Communities weltweit einen hervorragenden Ruf.

Manche Flash-Spiele waren überraschend anspruchsvoll, und wenn dir diese gefallen haben, wirst du sicher auch Spaß daran haben, dich an diesen modernsten und schwierigsten Videospielen zu versuchen.

Sekiro: Shadows Die Twice (2019) – Eine gnadenlose Prüfung von Timing und Präzision, bei der jeder Schwertschlag zählt. Das auf Paraden basierende Kampfsystem erfordert absolute Konzentration, und schon der kleinste Fehler kann zur Niederlage führen. Jeder Sieg ist ein hart erkämpfter Triumph. Dark Souls III (2016) – Unerbittliche, gnadenlose Kämpfe gegen Gegner, die keine Gnade kennen. Das komplexe Leveldesign verbirgt Fallen, tödliche Feinde und Geheimnisse, die nur die aufmerksamsten Spieler belohnen. Der Sieg schmeckt umso süßer, da das Spiel nichts umsonst verschenkt. Elden Ring (2022) – Ein Open-World-Albtraum, der atemberaubende Erkundungen mit gnadenlosem Schwierigkeitsgrad verbindet. Du kannst dich frei bewegen, doch hinter jeder Ecke lauern Bosse und Gegner, die bereit sind, deine Reise innerhalb von Sekunden zu beenden. Es ist wunderschön, furchterregend und unvergesslich.

Jedes dieser Spiele fordert dich auf ganz eigene Weise heraus – durch präzise Spielmechaniken, unberechenbare Gegner oder überwältigende Widrigkeiten. Sie sind nicht einfach nur schwer, um Ausdauer, Strategie und Geschicklichkeit zu belohnen, sondern tun dies auf eine Weise, wie es nur wenige andere Titel vermögen.

Die 20 schwierigsten Videospiele, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen

Manche Spiele hinterlassen nicht nur wegen ihrer Handlung oder Grafik einen bleibenden Eindruck, sondern auch, weil sie deine Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen.

Diese zwanzig Titel sind genau die Art von Spielen, bei denen man immer wieder denkt: „Nur noch einen Versuch!“, denn jedes bietet eine einzigartige Mischung aus Herausforderung und Belohnung. Wie viele davon hast du schon gespielt? Sie gehören zu den die schwierigsten Videospieledie je hergestellt wurden.

1. Sekiro: Shadows Die Twice [Das schwierigste Videospiel für präzises Schwertkampfspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Action-Abenteuer Plattformen PlayStation 4, Windows, Xbox One, Stadia Erscheinungsjahr 2019 (März; Portierung auf Stadia im Oktober 2020) Urheber FromSoftware (Entwickler), Activision (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~30 Stunden für die Hauptgeschichte; wer alles abschließen will, braucht eher 47 Stunden

Sekiro baut das Gameplay vollständig auf Schwertkampf: Parieren oder sterben, wobei der Schwerpunkt eher auf dem Durchbrechen der Verteidigungshaltung und perfektem Timing als auf roher Gewalt liegt. Sobald man das Spiel betritt, eröffnet jede erfolgreiche Abwehr die Möglichkeit für tödliche Gegenangriffe, was sich anfühlt, als stünde man dem Teufel gegenüber, während ein verpasstes Timing oft zur Niederlage führt. Heimlichkeit und vertikale Fortbewegung, die durch einen Enterhaken erleichtert werden, verleihen sowohl dem Kampf als auch der Erkundung zusätzliche Tiefe.

Die visuelle Gestaltung fängt das Japan der Sengoku-Zeit mit stimmungsvoller Beleuchtung, detailgetreuen Umgebungen und atmosphärischen Wettereffekten ein, die die Spannung steigern und das Eintauchen in die Spielwelt verstärken.

Sein hoher Schwierigkeitsgrad und die ausgefeilte Schwertkampfmechanik machen es zu einem Highlight für Fans des Die besten Soulslike-Spiele.

Außerdem erwähnten die Reddit-Nutzer nach der Recherche auch, wie Sekiro zwingt den Spieler dazu, auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen (Parieren). In den Kommentaren auf Reddit erwähnen viele Spieler, wie Sekiro verändert die Reflexe, sodass sich andere Spiele im Vergleich dazu fast schon zu nachsichtig anfühlen.

Pro-Tipp Versuchen Sie, Ihre Ohren auf die unverwechselbaren Klänge einzustimmen Klirren ein Geräusch, wenn eine Parade gelingt, und spiele es auf dem Die besten Gaming-Laptops. Dieses akustische Signal hilft dabei, den Rhythmus beim Abwehren von Schlägen zu festigen, insbesondere wenn das Muskelgedächtnis für Kämpfe unter hohem Druck noch verfeinert werden muss.

Fazit:Sekiro ist gnadenlos und erfordert ein messerscharfes Timing sowie unerschütterliche Gelassenheit, wenn es um die Die besten Stealth-Spiele. Doch wenn diese letzte Abwehr gelingt und der Sieg sich einstellt, ist das einer der befriedigendsten Momente, die das Gaming zu bieten hat.

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2. Dark Souls III [Das schwierigste Videospiel mit gnadenlosen, unerbittlichen Kämpfen]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Genre Action-RPG, Soulslike Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler: FromSoftware

Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden, je nach Spielstärke

Dark Souls III ist eine unerbittliche Abfolge von gnadenlosen Gegnern, komplexem Leveldesign und einigen der berüchtigtsten Endgegner der Spielegeschichte. Zu Beginn hält das im Vergleich zu früheren „Souls“-Titeln höhere Tempo die Spieler ständig in Atem und erfordert schnelle Reflexe, kluges Ausdauermanagement und den unerschütterlichen Willen, weiterzumachen.

Dark Souls III verbindet präzise Nahkämpfe, abwechslungsreiche Waffenkonfigurationen und gnadenlose, auf Ausdauer basierende Spielmechaniken zu einer unerbittlichen Herausforderung.

Bosskämpfe wie die gegen den Namenlosen König oder Pontifex Sulyvahn sind Meisterklassen in Sachen Auswendiglernen von Angriffsmustern und Ausweichgeschick. Die gotischen, verfallenen Landschaften voller gespenstischer Kathedralen, aschgrauer Ruinen und flackernder Lagerfeuer schaffen eine düstere, bedrückende Atmosphäre, die dem brutalen Schwierigkeitsgrad des Spiels in nichts nachsteht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dark Souls III verbindet brutale Kämpfe, detailreiche Umgebungen und unvergessliche Endgegner. Es stellt den Höhepunkt der besten Soulslike-Spiele dar und belohnt sowohl strategisches Geschick als auch Reflexe

Fazit:Wenn du ein Spiel suchst, das jeden Fehler bestraft, aber meisterhaftes Spiel mit einem unvergleichlichen Erfolgserlebnis belohnt, Dark Souls III bietet. Es ist eine strapaziöse, aber zutiefst befriedigende Reise durch eine sterbende Welt, in der das Überleben der ultimative Sieg ist.

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3. Elden Ring [Das schwierigste Videospiel für Open-World-Leid]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Action-RPG, Soulslike Plattformen PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware (Entwickler), Bandai Namco Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden für die Hauptgeschichte; über 150 Stunden für gründliche Erkundung und DLC

Elden Ring ist der dritte Teil der „Hardcore“-Reihe, der das Open-World-Soulslike-Genre neu definiert, indem er weitläufige Erkundung mit dem für die Serie typischen Schwierigkeitsgrad verbindet. Die mystischen „Lands Between“ wecken die Neugier, doch jeder versteckte Endgegner, einschließlich der legendären Malenia, hält eine Strafe bereit, die selbst innerhalb der Reihe als legendär gilt FromSoftwaredas härteste Programm.

Im Kern,Elden Ring verbindet Freiheit und Angst. In diesem einen von die besten Open-World-SpieleDu reitest auf Torrent, deinem geisterhaften Ross, durch weitläufige Landschaften und begegnest Halbgöttern, labyrinthartigen Verliesen und Feinden, die jedes Zögern mit tödlicher Präzision bestrafen.

Optisch besticht es nicht durch auffällige Grafiken, sondern durch Stimmung und Atmosphäre: Weite Felder, Burgruinen und eine ätherische Beleuchtung sorgen für eine eindringliche Schönheit, die Ehrfurcht einflößt.

In Elden Ring, Torrent ist dein treues spektrales Reittier (halb Pferd, halb Ziege), das fast überall in der offenen Welt herbeigerufen werden kann. Der Einsatz von Torrents kann möglicherweise entscheidend für dein Überleben sein. Im Reitkampf kannst du Gegner angreifen, während du Abstand hältst, und dank seines Doppelsprungs kannst du Klippen überwinden, Angriffen ausweichen oder versteckte Orte erreichen.

Pro-Tipp Du kannst Torrents Schnelligkeit auch nutzen, um schnell zurückzulaufen, deine Position während Endkämpfen anzupassen oder aus Kämpfen zu entkommen, auf die du noch nicht vorbereitet bist – all das macht ihn zu einem der Die besten Dungeon-Crawler-Spiele. Wer diese Bewegung beherrscht, verwandelt riskante Momente in kluge, strategische Spielzüge.

Fazit:Das Spiel fordert dich heraus, seine Welt zu erkunden, und bestraft dich entsprechend. Doch wenn du schließlich Malenia besiegst oder eine verborgene Ruine entdeckst, ist dieses Gefühl des Sieges mit nichts anderem in der Welt der Videospiele zu vergleichen.

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4. Nioh 2 [Das schwierigste Videospiel für masochistische Samurai]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Action-RPG / Hack-and-Slash Plattformen PlayStation 4/5, Windows Erscheinungsjahr 2020 (Vollständige Ausgabe 2021) Urheber Team Ninja (Entwickler), Koei Tecmo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden für Hauptspiel + DLCs (je nach Schwierigkeitsgrad)

Nioh 2ist eines derDie besten Hack-and-Slash-Spiele. Es bietet ein tödliches Ballett aus Kampf mit Positionswechsel, wo die Spieler fließend zwischen hoher, mittlerer und niedriger Haltung wechseln; jede davon ist für unterschiedliche Angriffsarten, Geschwindigkeit und Verteidigung optimiert.

Von brutalen Überkopfschlägen aus der hohen Haltung bis hin zu schnelleren, sichereren Schlägen aus der tiefen Haltung – wenn du dieses System beherrschst, kannst du dich mitten in einer Kombo anpassen, den Angriff aufrechterhalten und unerbittliche Gegner ausmanövrieren.

Die visuelle Darstellung vermittelt die mythische Seite des feudalen Japans durch kunstvolle Rüstungen, ätherische Yokai-Motive und schonungslosen Realismus. Die Schauplätze sind vom Krieg zerstörte Burgen, nebelverhangene Schreine und in den Schatten lauernde Dämonen, was das Gefühl des Sterbens und der Wiedergeburt für einen weiteren brutalen Kampf noch verstärkt.

Nioh 2 zeichnet sich dadurch aus, dass es aggressives, anpassungsfähiges Spiel belohnt, das schnelles Denken und gute Reflexe erfordert. Der Wechsel der Kampfhaltung bestimmt deine Bewegungen im komplexe Großstrategiespiele und hebt diesen Titel im Bereich der anspruchsvollen Action-RPGs von anderen ab.

Pro-Tipp Nutze die Fähigkeiten der Yokai und probiere verschiedene Kampfhaltungen aus, um dich an die Schwächen deiner Gegner anzupassen.

Fazit:Für Spieler, die sich nach unermüdlicher Kampftiefe und unzähligen individuellen Anpassungsmöglichkeiten sehnen, Nioh 2 liefert. Es erfordert Konzentration, Anpassungsfähigkeit und Rhythmusgefühl, aber die Belohnung ist umso größer, wenn man endlich die perfekte Combo hinbekommt und eine weitere Welle von Attentätern überlebt.

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5. Battletoads [Das schwierigste Videospiel für das gemeinsame Controller-Werfen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Beat-’em-up / Plattformspiel Plattformen Xbox One, Windows Erscheinungsjahr 2020 Urheber Dlala Studios & Rare (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich das erste Mal dieses berüchtigte Fahrrad-Level gespielt habe – nur eine falsche Bewegung, und man war erledigt. Battletoads Das Spiel setzt auf eine nostalgische Optik im Stil von Zeichentrickfilmen am Samstagmorgen und kombiniert diese mit einem Gameplay, das einem keine Sekunde Ruhe gönnt. Man wechselt zwischen Rash, Zitz und Pimple hin und her, von denen jeder seine eigenen albernen Verwandlungen und Kombinationsangriffe hat.

In einem Moment kämpfst du dich in einem Beat-’em-up durch Horden von Schlägern, und im nächsten rast du auf einem Hoverbike, spuckst Kaugummi oder ziehst Gegner mit deiner Zunge zu dir heran.

Was dieses Reboot auszeichnet, sind jene pixelgenauen Motorradsequenzen, die zum Maß aller Dinge geworden sind „Nintendo-schwer.“ Sie erfordern ein perfektes Timing; wenn du auch nur ein bisschen daneben liegst, musst du schon bald vom letzten Checkpoint aus neu starten.

Trotz seines Humors und Charmes scheut das Spiel nicht davor zurück, dir unerwartete Herausforderungen zu stellen. In einem Level befindest du dich vielleicht mitten in einem rasanten Bullet-Hell-Chaos, während im nächsten schnelles Denken gefragt ist, um Oberflächen bei hoher Geschwindigkeit aufeinander abzustimmen. Das integrierte Checkpoint-System mildert den Schlag zwar etwas ab, aber täusche dich nicht – dieses Spiel wurde entwickelt, um deine Geduld und deine Reflexe auf die Probe zu stellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Battletoads“ fordert die Spieler mit präzisen Plattform-Passagen und pixelgenauen Sequenzen heraus. Das chaotische Koop-Spiel und der Retro-Schwierigkeitsgrad machen es zu einem einzigartigen Erlebnis für alle, die auf der Suche nach den härtesten Spielen sind.

Fazit:Wenn du Lust auf eine Herausforderung hast, die mit Cartoon-Charme verpackt ist, Battletoads bietet jede Menge Lacher und Ärger – perfekt für Gamer mit nostalgischem Herz und hartnäckigen Daumen.

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6. NINJA GAIDEN 2 Schwarz [Das schwierigste Videospiel für Old-School-Masochisten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Genre Action / Hack & Slash Plattformen Xbox 360, Xbox One (dank Abwärtskompatibilität), Windows Erscheinungsjahr 2008 (schwarze Version) Urheber Team Ninja (Entwickler), Tecmo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden

„Ninja Gaiden 2 Schwarz“ tut das nicht Es werden nicht einfach nur Gegner auf dich losgelassen; es schickt dir eine Armee unerbittlicher, deine Bewegungen genau ablesender Raubtiere entgegen, die jedes Zögern gnadenlos bestrafen. Im gesamten Spiel fühlt sich jeder Kampf wie ein Tanz an, bei dem ein einziger Fehltritt dich teuer zu stehen kommt, und dein einziger Weg nach vorne besteht darin, blitzschnelle Kombos zu meistern, mit perfektem Timing auszuweichen und jedes dir zur Verfügung stehende Mittel einzusetzen.

Im Mittelpunkt des Gameplays stehen flüssige, rasante Schwertkämpfe, Konter gegen Projektile und Kills durch die Umgebung, die aggressives Spiel belohnen. Die Grafik des Spiels ist geprägt von scharfer, stilisierter Gewalt. Gliedmaßen fliegen durch die Luft, Gegner schwärmen aus allen Richtungen heran, und dein Bildschirm verwandelt sich in ein chaotisches Ballett aus Stahl, Blut und blitzschnellen Bewegungen.

Von engen Gängen, in denen Ninja-Attentäter lauern, bis hin zu gewaltigen Bosskämpfen, bei denen dein Charakter winzig wirkt – es ist ein ständiger Adrenalinkick. Es ist kein von Natur aus schwieriges Spiel, das eine „Git Gud“-Mentalität erfordert, aber es stellt eine andere Art von geistiger Herausforderung dar, bei der man voll bei der Sache bleiben muss.

Im Gegensatz zu vielen modernen Actionspielen warten die Gegner nicht höflich, bis sie an der Reihe sind. Sie passen sich an, umgehen dich und schlagen zurück, sobald du einen Fehler machst. Gesundheitspakete sind rar, und die Checkpoints scheinen meilenweit voneinander entfernt zu sein, was dich dazu zwingt, klüger statt vorsichtiger zu spielen. Das mag dich vielleicht frustrieren, aber du musst die Herausforderungen annehmen und sie meistern.

Pro-Tipp Lerne die Angriffsmuster der Gegner kennen, um Konter effektiv zu verketten und schweren Schaden zu vermeiden.

Fazit:Ninja Gaiden 2 Schwarz ist eine brutale Meisterklasse in präzisem Kampf. Wenn du dich nach einer puren, schnörkellosen Herausforderung sehnst, die Geschicklichkeit belohnt und Selbstgefälligkeit bestraft, dann kannst du hier durch Erfolge deinen Wert unter Beweis stellen.

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7. Cuphead [Das schwierigste Videospiel im Stil der 1930er Jahre]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Run-and-Gun / Boss-Rush Plattformen PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio MDHR (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden

Cuphead verbindet den Charme handgezeichneter Animationen der 1930er Jahre mit einem der gnadenlosesten Gameplays der modernen Spielewelt. Hinter der skurrilen Grafik und dem jazzigen Soundtrack verbirgt sich eine unerbittliche Run-and-Gun-Herausforderung, bei der die Endgegner im Mittelpunkt stehen und im Laufe des Spiels immer wieder für neue Herausforderungen sorgen.

Jeder Kampf ist eine sorgfältig ausgearbeitete Prüfung deiner Reflexe, deiner Fähigkeit, Muster zu erkennen, und deiner Präzision. Da es keine Zwischen-Checkpoints gibt, schickt dich schon ein einziger Fehler zurück an den Anfang, und das Spiel scheut sich nicht, die Angriffsmuster genau dann zu ändern, wenn du dich gerade daran gewöhnt hast.

Dein Arsenal ist überschaubar: eine einfache Steinschleuder, freischaltbare Waffen, eine Pariermechanik für rosa Objekte und eine „Super“-Anzeige für Spezialangriffe. Die Herausforderung liegt nicht in der Komplexität, sondern darin, alles perfekt auszuführen, während du einem Kugelhagel, Feuer und bildschirmfüllenden Gefahren ausweichst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cuphead bietet präzises Plattformspiel und intensive Bosskämpfe im Cartoon-Stil der 1930er Jahre. Der gnadenlos hohe Schwierigkeitsgrad und das Design ohne Checkpoints machen es zu einem Muss für Perfektionisten.

Fazit: Cuphead ist ein Meisterwerk in Sachen Stil und Substanz, das wunderschön anzusehen, beim Spielen eine echte Herausforderung und nach dem Durchspielen unglaublich befriedigend ist. Wenn du dich nach einer Herausforderung sehnst, die von Vintage-Charme umhüllt ist, ist dies ein absolutes Muss.

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8. Hollow Knight [Das schwierigste Videospiel für Metroidvania-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Metroidvania / Action-Adventure Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden (Hauptstory + Erkundung)

Hollow Knight entführt dich in die eindringliche, handgezeichnete Welt von Hallownest, einem wunderschön verfallenen Königreich voller Geheimnisse, kniffliger Plattform-Passagen und unerbittlicher Kämpfe. Du bewegst dich fließend durch miteinander verbundene Höhlen und schaltest Fähigkeiten frei, mit denen du sprinten, hüpfen und Gegner mit höchster Präzision treffen kannst.

Der visuelle Stil ist gotisch und detailreich, mit gedämpften Farbtönen, die das Licht perfekt einfangen und jeder Wand und jedem Gegner einen Hauch von alter Geschichte verleihen.

Was wirklich ausschlaggebend ist Hollow KnightDie Schwierigkeit besteht darin, sich der Herausforderung zu stellen, 42 Bosse, von denen jeder deine Grenzen auf die Probe stellt, ohne dass du zwischendurch speichern kannst – selbst wenn du schon Dutzende zuvor besiegt hast. Es zeugt von wahrer Metroidvania-Ausdauer, wenn du gegen einen Boss kämpfst, kurz vor dem Sieg stehst, stirbst und dennoch weitermachst, ohne das Sicherheitsnetz eines Checkpoints.

Spieler beschreiben oft, dass sie sich „ständig auf der Hut“ fühlen und sich ganz auf die Anforderungen des Spiels einlassen – Geduld, Erkundung und blitzschnelle Reflexe. Kritiker und Fans heben hervor, Hollow Knightdie Mischung aus atmosphärischer Erzählung und Kampfdesign auf Multiplayer-Niveau lobt und betont, dass das Spiel besonnene Beharrlichkeit ebenso belohnt wie blitzschnelle Präzision. Das Die besten Spiele wie Hollow Knight dir die Kraft geben, dich ihnen zu stellen und sie zu meistern.

Pro-Tipp Nutze den Schwung des Sprints strategisch, um schwierige Abschnitte zu meistern und wiederholte Todesfälle zu vermeiden.

Fazit:Hollow Knight geht es darum, jede Bewegung zu meistern, sich die Welt einzuprägen und sich allem, was sie einem entgegenwirft, direkt zu stellen. Für Fans von der best Metroidvanias games die jeden Sieg als hart erkämpft erscheinen lassen, gehört dieses Spiel zu den besten und anspruchsvollsten.

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9. Celeste [Das schwierigste Videospiel für Perfektionisten im Plattformgenre]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Plattformspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Maddy Makes Games (jetzt Extremely OK Games) Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden (Hauptstory), über 20 Stunden (mit Nebenhandlungen)

Den Berg besteigen in Celeste ist eine Prüfung der Geduld, Präzision und Ausdauer. Jeder Sprung und jeder Sprint muss perfekt getimt sein, denn schon der kleinste Fehler wirft dich zurück.

Während der Pixel-Art-Stil des Spiels und die bewegende Geschichte über die Überwindung innerer Konflikte für emotionale Tiefe sorgen, ist die Schwierigkeitskurve gnadenlos. Für diejenigen, die nach wahrer Meisterschaft streben, steigern die versteckten B- und C-Seiten den Schwierigkeitsgrad auf ein fast unmögliches Niveau, was Celeste eines der schwierigsten, aber auch lohnendsten Plattformspiele, die je entwickelt wurden.

Pro-Tipp Konzentriere dich frühzeitig darauf, das Timing beim Dash und die Wandsprünge zu lernen, denn die Beherrschung dieser beiden Manöver ist der Schlüssel zum Überstehen der schwierigsten Abschnitte des Berges.

Fazit: Celeste Es verbindet präzise Steuerung, knifflige Levels und eine fesselnde Geschichte und festigt damit seinen Platz als eines der besten (und schwierigsten) Indie-Plattformspiele aller Zeiten.

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10. Super Meat Boy [Das schwierigste Videospiel für masochistische Speedrunner]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Präzisions-Plattformspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2010 Urheber Team Meat Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden (Hauptstory), endloser Wiederspielwert für Speedrunner

Super Meat Boy ist eine Übung in Reflexen, Geduld und jener Art von Entschlossenheit, die nur die hartnäckigsten Spieler besitzen. Du spielst als Meat Boy, ein Würfel voller Mut, der sich auf die Mission begibt, Bandage Girl zu retten, und dabei über Sägeblätter, einstürzende Plattformen und mit Stacheln gespickte Gänge springt.

Die Steuerung ist messerscharf, und nach jedem der unzähligen unvermeidlichen Todesszenen geht es sofort weiter – so wird jeder Fehlschlag zu einer Lektion und jeder Erfolg zu einem Nervenkitzel.

Als einer der Die besten Plattformspiele… es ist einfach, aber wirkungsvoll: Cartoonartiges Blutvergießen, kräftige Farben und rasante Animationen, die perfekt zum unerbittlichen Tempo passen. Viele Fans auf Reddit bezeichnen es als „das reinste Plattform-Erlebnis seit der 8-Bit-Ära“ und als ein Spiel, das „dir durch Schmerz das Muskelgedächtnis beibringt“. Die auf Schwung basierende Bewegung belohnt flüssiges Spiel und bestraft Zögern, was es zu einem idealen Spielfeld für Speedrunner macht, die nach perfekten Durchläufen streben.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, den Rhythmus jedes Levels zu erlernen, und achte auf flüssige, kontinuierliche Bewegungen, anstatt anzuhalten und übermäßig zu korrigieren.

Fazit: Super Meat Boy ist brutal, rasant und macht unheimlich süchtig – eine perfekte Mischung für Spieler, die sich für blitzschnelle Präzision und unerbittliche Wiederholungen begeistern.

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11. Der Mulana [Das schwierigste Videospiel für Archäologen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Metroidvania / Rätsel-Plattformspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Wii Erscheinungsjahr 2012 (Neuverfilmung des Originals von 2005) Urheber kratzen Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden (Hauptstory), über 50 Stunden für den vollständigen Durchlauf

Der verlorene Palast Du schlüpfst in die Rolle von Lemeza Kosugi, einer mit einer Peitsche bewaffneten Archäologin, die sich auf die Suche nach den Geheimnissen einer antiken Ruine begibt. Das Spiel ist bekannt für seine rätselhaften Rätsel, versteckten Gänge und das völlige Fehlen von Hilfestellungen. Jeder Hinweis, jedes Symbol und jedes Detail der Umgebung kann ein entscheidender Teil des großen Rätsels sein, was die Spieler dazu zwingt, wie ein echter Entdecker zu denken, anstatt nur herumzurennen und zu schießen.

Die Plattform-Steuerung ist präzise, aber gnadenlos, mit Fallen, die einen sofort töten können, und Gegnern, die jede Unachtsamkeit bestrafen. Der Soundtrack passt perfekt zur uralten, geheimnisvollen Atmosphäre und macht jede Entdeckung oder jeden Tod noch unvergesslicher. Im Gegensatz zu den meisten modernen Spielen, Der verlorene Palast erwartet von dir, dass du dir Notizen machst, Gebiete kartografierst und manchmal sogar einen Schritt zurücktrittst, um nachzudenken, bevor du die Antwort findest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der verlorene Palast verbindet Erkundung, knifflige Rätsel und Fallen, die sofort den Tod bedeuten. Dank seines hohen Schwierigkeitsgrades und seines ausgeklügelten Designs ist es ideal für Fans der besten RPGs und hartgesottene Abenteurer.

Fazit: Der verlorene Palast ist nichts für schwache Nerven. Es ist ein brutaler, aber brillant gestalteter Puzzle-Plattformer, der Ausdauer und Beobachtungsgabe belohnt. Wenn du dich nach einer intellektuellen Herausforderung gepaart mit Old-School-Schwierigkeitsgrad sehnst, gibt es kaum ein Spiel, das an seine Tiefe heranreicht.

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12. Rückkehr [Das schwierigste Videospiel für Fans von Science-Fiction-Horror]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Genre Roguelike / Bullet-Hell / Third-Person-Shooter Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Housemarque (Entwickler), Sony Interactive Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden (Hauptstory), über 80 Stunden für den vollständigen Durchlauf

Rückkehrversetzt dich in eine feindselige fremde Welt, die sich jedes Mal neu aufbaut, wenn du stirbst. Das Kern-Gameplay verbindet rasante Third-Person-Shooter-Action mit sich ständig verändernden Levels, unvorhersehbaren Gegnermustern und horrorartigen Umgebungen, die von einer unheimlichen Sci-Fi-Atmosphäre durchdrungen sind. Um diesen Kreislauf zu überleben, bist du auf schnelle Reflexe, geschicktes Ausweichen und die Fähigkeit angewiesen, dich rasch an zufällig generierte Levelaufbauten, Waffen und Upgrades anzupassen.

Was zeichnetRückkehrWas es besonders auszeichnet, ist sein Design, das zu den besten gehört brutales Bullet-Hell-Spiel Designs kombiniert mit Roguelike-Permadeath. Ein einziger Fehltritt bedeutet, ganz von vorne anzufangen – nur mit deinem wachsenden Instinkt und deinem Wissen, die dich vorantreiben. Die Spieler sprechen von der Spannung bei jedem Durchlauf und davon, wie jeder Raum den Rhythmus verändert. Kritiker heben hervor, wie das eindringliche Sounddesign und die visuellen Verzerrungen der Welt die bedrückende, atmosphärische Beklemmung noch verstärken.

Pro-Tipp Konzentriere dich zu Beginn der Durchläufe darauf, Angriffen auszuweichen und dem Überleben Vorrang vor aggressiven Angriffen zu geben.

Fazit: Rückkehrfördert mit jeder Runde die Widerstandsfähigkeit. Es erfordert ständige Anpassung und belohnt Entschlossenheit. Für Fans von Die besten Science-Fiction-Spiele Für alle, die sich nicht vor gnadenlosem Gameplay scheuen, bietet es eine der spannendsten und lohnendsten Spielrunden der modernen Gaming-Welt.

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13. XCOM 2 [Das schwierigste Videospiel für taktische Herzensbrüche]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Genre Rundenbasierte Taktik / Strategie Plattformen PC, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Firaxis Games (Entwickler), 2K Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 80 Stunden

XCOM 2 schafft schon ab der ersten Mission Spannung. Du steuerst ein Widerstandsschiff, erforschst Verbesserungen und entsendest einen kleinen Trupp auf Karten voller Sichtlinienfallen und zeitlich begrenzter Ziele. Die Trefferquote bestimmt jede Entscheidung. Ich habe schon erlebt, wie ein Schuss mit 95-prozentiger Trefferwahrscheinlichkeit sein Ziel verfehlte und einen sauberen Plan in eine hektische Evakuierung verwandelte – und genau diese Momente machen die Grausamkeit des Spiels aus.

Gegner greifen hart von den Flanken an, Rüstungen federn schlechte Schadenswürfe ab, und Zeitlimits zwingen dich in riskante Situationen. Optisch setzt das Spiel auf düsteren Sci-Fi-Stil mit klar erkennbaren Silhouetten und auffälligen Fertigkeitseffekten, sodass du immer verstehst, warum sich ein Kampf zu deinen Ungunsten entwickelt hat.

Veteranen raten oft dazu, auf Nummer sicher zu gehen. Granaten für garantierten Schaden. Crowd Control, um wichtige Ziele außer Gefecht zu setzen. Die Mod-Szene verlängert die Spielzeit um Hunderte von Stunden, aber schon die Hauptkampagne haut richtig rein.

Pro-Tipp Gib deinen Soldaten immer Deckung und nutze die Überwachungsstellung, um Fehlschüsse und den Verlust des gesamten Trupps zu minimieren.

Fazit:XCOM 2 ist für Taktiker, die akzeptieren, dass gute Pläne manchmal scheitern, und trotzdem mit einem Lächeln auf „Runde beenden“ klicken. Wenn du kalkulierte Risiken und echte Konsequenzen magst, ist dies ein knallharter Klassiker.

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14. Die Herrin der Dämonen [Das schwierigste Videospiel für Bullet-Hell-Fanatiker]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Genre Bullet Hell / Shoot ’em Up Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2004 (Arcade), spätere Portierungen für PC und Konsolen Urheber Cave (Entwickler), Degica (Herausgeber für PC) Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptmodi, unbegrenzter Wiederspielwert beim Jagen nach Highscores

Die Herrin der Dämonenist ein legendärer vertikal scrollender Bullet-Hell-Shooter, der unter Hardcore-Spielern Kultstatus erlangt hat. Die Prämisse ist trügerisch einfach: Steuere Reco, eine Prinzessin auf einem riesigen Käfer, durch eine Welt, die von kolossalen insektoiden Feinden heimgesucht wird. Sobald das Spiel beginnt, verwandelt sich der Bildschirm in ein wirbelndes Gewirr aus bunten Kugeln, die sich in hypnotischen, aber tödlichen Mustern bewegen.

Das Gameplay erfordert höchste Präzision. Die Spieler müssen ihre Trefferfläche durch unglaublich enge Lücken in Kugelhageln manövrieren und dabei das Erscheinen von Gegnern, Bosskämpfe und Power-Ups im Auge behalten. Selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, Die Herrin der Dämonenist im Ultra-Modus für seine unerbittliche Intensität bekannt; es grenzt an visuelle Überlastung, da so viele Projektile auf den Bildschirm prasseln, dass dieser zu einem sich ständig verändernden Mosaik der Gefahr wird.

Optisch ist es ein Fest aus leuchtenden Farben und detailreichen Gegnerdesigns, wobei sich jede Stufe wie ein fremdartiges Ökosystem anfühlt. Der Soundtrack sorgt für einen hohen Adrenalinspiegel und passt perfekt zum unerbittlichen Tempo des Spiels.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Bullet-Hell-Shooter, bei dem der Bildschirm so voll mit Geschossen ist, dass er wie ein lebendiges Gemälde des Todes wirkt. Es ist zugleich hypnotisierend und erschreckend

Fazit: Die Herrin der Dämonenist die pure Meisterschaft des Bullet-Hell-Genres. Es ist gnadenlos, wunderschön und macht für alle, die die Herausforderung lieben, unendlich süchtig.

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15. FTL: Schneller als das Licht [Das schwierigste Videospiel für Roguelike-Fans]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Roguelike / Strategie Plattformen PC, Mac, Linux, iPad Erscheinungsjahr 2012 (Aktualisierung der erweiterten Ausgabe im Jahr 2014) Urheber Teilspiele Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden pro Durchgang, endloser Wiederspielwert

Deine Aufgabe: Springe von Sektor zu Sektor, wehre Feinde ab, verwalte begrenzte Ressourcen und triff unter Druck wichtige Entscheidungen. Jeder Durchlauf wird prozedural generiert, was bedeutet, dass sich Begegnungen, Kartenlayouts und Belohnungen jedes Mal ändern, sodass kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Spielablauf-Mischungen Echtzeitkämpfe mit einer Pausenfunktion, wodurch du Befehle erteilen, die Energieverteilung zwischen Waffen, Schilden und Triebwerken anpassen und deine Crew koordinieren kannst. Du wirst mit außerirdischen Spezies verhandeln, gestrandete Schiffe retten und gelegentlich Opfer bringen müssen, um zu überleben.

Der visuelle Stil ist schlicht, aber wirkungsvoll: Scharfe 2D-Grafiken lenken den Fokus auf taktische Entscheidungen, während eine übersichtliche Benutzeroberfläche die komplexe Schiffsverwaltung intuitiv macht. Der von den Spielern oft gelobte Soundtrack sorgt für eine spannungsgeladene und zugleich stimmungsvolle Atmosphäre, die perfekt zum Spieltempo passt.

Pro-Tipp Verbessere immer zuerst die Schilde und Triebwerke, denn Überlebensfähigkeit ist wichtiger als Feuerkraft

Fazit: FTL ist ein knallhartes, aber süchtig machendes Roguelike, bei dem jede Entscheidung zählt, was es zum das beste PC-Spiel. Es ist ideal für Strategie-Fans, die Wert auf hohen Wiederspielwert und echte Herausforderungen legen.

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16. 1001 Stacheln [Das schwierigste Videospiel unter den Retro-Plattformspielen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Genre Retro-Plattformspiel / Action Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2014 (später in erweiterten Ausgaben) Urheber Nicalis / 8bits Fanatics Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Hauptkampagne), über 30 Stunden für den vollständigen Durchlauf

1001 Stachelntreibt das Prinzip „Tod durch einen einzigen Treffer“ auf die Spitze. Du schlüpfst in die Rolle von Tina oder Aban in einer tödlichen Welt im Retro-Stil, die bis zum Rand mit Fallen, Stacheln und Überraschungen gefüllt ist. Obwohl du technisch gesehen 1001 Leben hast, ist jeder Level ein Labyrinth aus raffinierten Fallen und versteckten Gefahren, das dein Gedächtnis, deine Reflexe und deine Geduld auf die Probe stellt. Zwei Treffer – und schon bist du weg.

Das Kernspielprinzip besteht aus pixelgenauer Plattformaktion kombiniert mit Erkundung; man weiß nie, wann ein falscher Boden oder eine fliegende Axt den Lauf beendet. Die Optik ist eine nostalgische Hommage an die Abenteuerspiele der 80er Jahre, mit leuchtender Pixelgrafik und einfachen Animationen, doch hinter dieser charmanten Fassade verbirgt sich eine gnadenlose Designphilosophie.

Reddit-Spieler merken oft an, dass es sich um ein Spiel handelt, das „Fehltritte des Muskelgedächtnisses sofort bestraft“, wodurch jeder Tod sowohl ärgerlich als auch lehrreich ist. Auf Metacritic loben Fans das Leveldesign und den Schwierigkeitsgrad, warnen jedoch, dass es ein Spiel für Masochisten sei, die Spaß an körperlichen Reflexherausforderungen und geistiger Ausdauer haben.

Pro-Tipp Nimm dir jeden Abschnitt Zeit und merke dir die Fallenmuster, um länger durchzuhalten.

Fazit:1001 Stacheln ist pure Old-School-Brutalität in pixelgenauer Perfektion, die dennoch Herz hat. Wenn du jemand bist, der aus wiederholten Fehlschlägen lernt und präzises Plattformspiel schätzt, belohnt dieses Spiel deine Hartnäckigkeit mit einer seltenen Befriedigung.

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17. Crusader Kings III [Das schwierigste Videospiel rund um mittelalterliche Intrigen und Verrat]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Genre Großstrategiespiel / Rollenspiel Plattformen PC, Macintosh Erscheinungsjahr 2020 Urheber Paradox Development Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden pro Kampagne, unbegrenzte Sandbox-Möglichkeiten

Crusader Kings III Du schlüpfst in die Rolle mittelalterlicher Herrscher, für die die größte Bedrohung vielleicht nicht einfallende Armeen sind, sondern die eigene Familie. In einer äußerst dynamischen Welt verwaltest du Titel, Ehen, Vasallen und Intrigen. Jede Entscheidung wirkt sich über Generationen hinweg aus – die Ernennung des falschen Erben oder das Vertrauen in einen intriganten Geschwisterteil kann jahrhundertelange Bemühungen im Handumdrehen zunichte machen.

Im Kern geht es in diesem Spiel darum, Persönlichkeitsmerkmale, Bündnisse und List gegeneinander abzuwägen. Man handelt Ehen nicht aus Liebe aus, sondern um Land und Loyalität zu sichern. Man entscheidet sich entweder dafür, durch Diplomatie Bündnisse zu schmieden oder blutige Verratstaten zu inszenieren. Die Grafik ist stilisiert und übersichtlich gestaltet, mit einer klar strukturierten Kartenansicht und Charakterporträts, die die Adligen zum Leben erwecken und selbst politische Ereignisse persönlich wirken lassen.

Das Feedback der Community zeigt, wie sehr das Spiel einen an seiner Dynastie teilhaben lässt: Die Spieler erzählen Geschichten von Tragödien ohne Erben, Verrat in letzter Minute und wundersamen Comebacks. Es ist ein Spiel, bei dem es ebenso sehr um Geschichten wie um Strategie geht.

Pro-Tipp Denken Sie an Erben und Bündnisse, um Rückschläge bei der Nachfolge zu vermeiden.

Fazit:Crusader Kings III ist eine Sandbox voller mittelalterlichem Chaos, in der jede neue Generation neue Herausforderungen mit sich bringt. Wenn du es liebst, mit List zu herrschen, ein dynastisches Vermächtnis aufzubauen und Familienkonflikte zu überstehen, wird dich diese mittelalterliche Sandbox hunderte von Stunden lang mit Intrigen beschäftigen.

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18. Meister [Das schwierigste Videospiel für Kung-Fu-Meister]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Action, Beat ’em Up / Kampfsport Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Sloclap (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Hauptstory) mit hohem Wiederspielwert

Meisterverbindet atemberaubende Kung-Fu-Choreografien mit knallhartem Gameplay. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Kampfkünstlers auf Rachefeldzug. Jedes Mal, wenn du stirbst, alterst du merklich – deine Schläge verlieren an Kraft, dein Körper wird langsamer, doch deine Entschlossenheit wächst. Das Kampfsystem belohnt flüssige Kombos, Paraden und präzises Timing. Jede Begegnung wird zu einer Lektion in Sachen Risiko und Erholung.

Optisch,Meister verbindet realistische Umgebungen mit filmreifer Beleuchtung und Bewegung. Zu den Kampfschauplätzen zählen enge Kung-Fu-Studios, Antiquitätenläden und offene Dachterrassen, die in Neonlicht getaucht sind. Die Animationen sind flüssig, eindrucksvoll und kraftvoll; jeder Schlag und Tritt wirkt, als entspringe er echter menschlicher Kraft.

Spieler bemerken oft, wie die Alterungsmechanismus verwandelt Misserfolge in Strategie. Ein Reddit-Spieler sagte, er habe sich nach mehreren Toden wie ein „Großmeister gefühlt, der aus jahrhundertelangem Leid schöpft“. Auf Metacritic loben Nutzer, wie Sifu dem Tod einen Sinn verleiht und gleichzeitig mit jedem Durchgang Kompetenz und Klarheit vermittelt.

Pro-Tipp Lerne die Angriffszeitfenster des Gegners kennen und konzentriere dich vorrangig auf Gegenangriffe, um Alterungsmalusse zu minimieren.

Fazit: Meisterist ein Meisterwerk des Kampfdesigns, das jeden Tod eher zu einer Lektion als zu einem Rückschlag macht. Für Spieler, die Herausforderungen und das Streben nach Meisterschaft gleichermaßen schätzen, ist es eine unvergessliche Reise in die Welt der Kampfkünste.

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19. LISA: Der Schmerz [Das Videospiel, das am meisten emotionale Traumata auslöst]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Postapokalyptisches Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 (Definitive Ausgabe 2023) Urheber Dingaling Productions Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden (Hauptstory), mit hohem Wiederspielwert

LISA: Der Schmerzist eines derdie düstersten und abgedrehtesten Action-RPGs das sich mit Themen wie Trauma, Sucht und den Folgen des eigenen Handelns auseinandersetzt. Die Spieler steuern Brad Armstrong, einen Mann mittleren Alters in einer postapokalyptischen Welt, der sich auf die Suche nach seiner Adoptivtochter Buddy begibt. Unterwegs rekrutiert Brad verschiedene Gefährten, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, doch das Spiel führt eine brutale Mechanik ein: der dauerhafte Tod von Gruppenmitgliedern. Die Wahlmöglichkeiten sind schwerwiegend, und jede Entscheidung hat schwerwiegende Folgen.

Das Gameplay verbindet rundenbasierte Kämpfe mit Side-Scrolling-Erkundungen. Brads Sucht nach einer Droge namens „Joy“ sorgt für zusätzliche Komplexität und beeinflusst sowohl die Spielmechanik als auch die erzählerischen Entscheidungen. Der Grafikstil des Spiels erinnert an 16-Bit-RPGs und besticht durch eine düstere und beunruhigende Atmosphäre, die perfekt zu den dunklen Themen passt.

Die Rezensionen auf Metacritic heben die einzigartige Erzählweise und die emotionale Tiefe des Spiels hervor. Ein Rezensent schrieb: „Ein ungeschliffener Diamant, eine einzigartige postapokalyptische Welt voller schwarzem Humor, skurriler Situationen und einer fesselnden Hauptgeschichte.“

Warum wir uns dafür entschieden haben Lisa stellt die Spieler vor Herausforderungen wie dem dauerhaften Tod von Charakteren und emotional belastenden Entscheidungen. Die Erzählweise und der Schwierigkeitsgrad machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Die besten RPG-Spiele.

Fazit: LISA: Der Schmerz ist eine erschütternde Reise, die die Spieler emotional und moralisch auf die Probe stellt. Seine gnadenlosen Spielmechaniken und seine tiefgründige Geschichte machen es zu einem Highlight unter den Indie-RPGs.

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20. Spelunky 2 [Das schwierigste Videospiel mit „fairer“ Unfairness]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Genre Roguelike / Plattformspiel Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Mossmouth, BlitWorks Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden pro Durchgang, endloser Wiederspielwert

Spelunky 2 baut auf den Grundlagen seines Vorgängers auf und bietet ein anspruchsvolles Roguelike-Plattformer-Erlebnis. Die Spieler steuern Ana, die Tochter des Protagonisten aus dem Originalspiel, während sie sich auf eine Reise zum Mond begibt, um ihre vermissten Eltern zu suchen. Das Spiel bietet prozedural generierte Level voller Fallen, Gegner und Schätze, wodurch jeder Durchlauf zu einem einzigartigen Erlebnis wird.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Erkundung, Ressourcenmanagement und schnelle Reflexe. Die Spieler müssen sich durch verschiedene Umgebungen bewegen und dabei Gefahren wie Pfeilfallen, Bärenfallen und andere Umweltgefahren ausweichen. Die Einführung neuer Spielmechaniken, wie beispielsweise Flüssigkeitsphysik und reitbare Tiere, verleiht dem Spiel zusätzliche Tiefe.

Optisch,Spelunky 2 bietet im Vergleich zum Vorgänger einen ausgefeilteren Grafikstil. Die Umgebungen sind detailreich gestaltet und werden durch dynamische Lichteffekte und ausdrucksstarke Animationen zum Leben erweckt. Die Ästhetik des Spiels schafft eine Balance zwischen Retro-Charme und modernem Design.

Pro-Tipp Bewegen Sie sich vorsichtig, achten Sie auf Fallenstrukturen und führen Sie stets Bomben oder Seile mit, um sicher voranzukommen.

Fazit: Spelunky 2 ist ein Meisterwerk des Roguelike-Designs und bietet ein herausforderndes, aber lohnendes Spielerlebnis. Die Kombination aus präziser Plattform-Mechanik, strategischer Tiefe und bezaubernder Grafik macht es zu einem absoluten Muss für Fans des Genres.

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Häufig gestellte Fragen