inZOI-Testbericht 2026 – „Die Sims“, nur besser?

DiesinZOI-Testbericht behandelt das, was wohl dem, was ich als echte Lebenssimulation der nächsten Generation bezeichnen würde, am nächsten kommt – fast wie die Version von Die Sims 5 das haben wir nie ganz verstanden. Hätten sich die Entwickler voll und ganz dem Realismus verschrieben, könnte dies leicht das Ergebnis sein. Das Erste, was einem auffällt, ist der Charakter-Editor – er ist so detailliert und lebensecht, dass man innehalten und sich fragen könnte, ob das, was man sieht, tatsächlich echt ist.

Doch obwohl die Grafik atemberaubend ist, ist sie nur ein Teil des Ganzen. Je länger man sich mit dem Spiel beschäftigt, desto mehr treten Ecken und Kanten sowie Lücken zutage. Es gibt zwar jede Menge spannende Ideen, aber auch Momente, in denen sich das Spielerlebnis noch etwas unfertig anfühlt.

inZOI behält die vertrauten Elemente der Lebenssimulation bei, die wir so lieben, wie zum Beispiel umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und die Simulation des Alltags, und entwickelt diese gleichzeitig in eine realistischere, visuell detailreichere Richtung weiter. Zudem legt es einen Schwerpunkt auf den Städtebau, was dem Spiel eine zusätzliche Ebene an Tiefe und Ambition verleiht.

Da es sich noch in Frühzugang, meininZOI In diesem Testbericht geht es vor allem darum, was derzeit spielbar ist, was beeindruckt und wo noch Verbesserungspotenzial besteht.

TL;DR – inZOI-Testbericht im Überblick

Genre Lebenssimulation / Sandbox Kernschleife Zois erschaffen, Häuser/Städte bauen, Leben gestalten Größte Stärke Der beste Charakter-Editor seiner Klasse Größte Schwäche Geringe Simulationstiefe Besonderes Merkmal Umfassende Stadtbearbeitung und Flächennutzungsplanung Eindeutiges Urteil Vielversprechend, aber noch unvollendet

inZOI-Rezension: Die bisher schönste Lebenssimulation

Bevor wir uns eingehend mit meinem inZOI Bevor wir mit der Rezension beginnen, lassen Sie uns eines gleich klarstellen – inZOI ist vielleicht buchstäblich eine der schönsten Sims, die es gibt. Klar, wir haben schon einige Spiele wieDie Sims aber dieses Spiel setzt in fast jeder visuellen Hinsicht neue Maßstäbe. Vom Charakter-Editor bis hin zu den Stadtlandschaften wird deutlich, dass das Team bei Krafton wir haben uns sehr bemüht, sicherzustellen, dass alles wirkt lebendig und glaubwürdig.

Es wurde auf Unreal Engine 5 und setzt stark auf Fotorealismus. Die Hauttexturen, die Beleuchtung, die atmosphärischen Details und sogar die kleinen Fleckchen in der Umgebung sorgen dafür, dass das Spiel dem realen Leben näher kommt als alles andereDie Sims 4jemals versucht.

Das Erstellen von Charakteren ist nur der Anfang; der eigentliche Reiz liegt in einer vollständig simulierten Welt, in der Städtebau, Alltagsabläufe und soziale Interaktionen auf natürliche Weise miteinander verschmelzen. Das verleiht dem Spiel ein gewisses Maß an Realismus was die meisten Lebenssimulationen nicht schaffen.

Es ist noch drinFrühzugang, sodass einige Systeme noch nicht ganz ausgereift sind. Hier und da gibt es noch Ecken und Kanten sowie Lücken, aber das Fundament ist solide, und die vorgestellten Ideen machen deutlich, dass dies ein Spiel mit großem Potenzial ist. In diesem inZOI In diesem Rückblick werde ich untersuchen, was funktioniert, was begeistert und wo inZOI könnte sich im Laufe der weiteren Entwicklung noch verbessern.

Die Animationsqualität ist beeindruckend solide. Auch wenn die Bewegungen nicht ganz nahtlos sind, reichen sie doch völlig aus, um die Spieler voll und ganz in das Spiel einzutauchen. In Kombination mit dynamischer Beleuchtung und detailreichen Umgebungen, inZOIoftsieht fast zu echt aus, wodurch die Grenze zwischen Simulation und Realität verschwimmt.

Und leider wird es genau da etwas knifflig. Ich weiß, dass mein inZOI In der Spielrezension ging es bisher nur darum, wie schön und wie realistisch das Spiel aussieht, und es lässt sich nicht leugnen, dass die Grafik und die Charaktererstellung zu dem gehören, was hat schon früh für große Begeisterung gesorgt.

Diese visuelle Stärke hat jedoch ihren Preis. Trotz der beeindruckenden Umgebungen und der Detailtreue entsprechen die zentralen Simulationselemente – die alltäglichen Interaktionen, das Verhalten der NPCs und das allgemeine Gefühl, dass um einen herum das Leben pulsiert – nicht immer dem gleichen Standard. Die Bewegungen und Interaktionen der Figuren wirken manchmal steif oder roboterhaft, und Momente, die eigentlich lebhaft wirken sollten, wirken stattdessen eintönig oder oberflächlich.

Auch wenninZOI schafft zwar eine wunderbar detailreiche Welt, doch manchmal wirkt diese Welt eher wie eine wunderschön gestaltete Kulisse als wie eine wirklich dynamische Lebenssimulation. Den täglichen Routinen fehlt es oft an tieferer Bedeutung, und soziale Interaktionen (das Herzstück jeder Lebenssimulation) haben nicht immer die emotionale Tiefe oder Vielfalt, die man erwarten würde. Aber wie gesagt, dieses Spiel befindet sich noch in der Frühzugang.

Der Charakter-Editor ist unglaublich

Nun, das ist der Teil, wo inZOI wirklich nachgibt. Ich habe versucht, mein gesamtes inZOI eine möglichst logische und unvoreingenommene Bewertung. Doch genau hier könnte ich ein wenig ins Straucheln geraten. inZOI’s Der Charakter-Editor ist, ohne Übertreibung, derzeit einer der besten in diesem Genre. So sehr, dass er wohl sogar Die Sims 4und Konkurrenten Black Desert Online was die Anpassung der Gesichter angeht.

Man kann buchstäblich fast alles so präzise anpassen, dass es sich eher wie ein professionelles Modellierungswerkzeug anfühlt als wie ein Charakter-Editor im Spiel. So gut wie jedes physische Detail lässt sich bis ins kleinste Detail anpassen – von Mimik und Kieferstruktur bis hin zu Augentiefe, Muskeltonus und Hauttextur … einfach alles!

Das beschränkt sich aber nicht nur auf die Figur. Du kannst den gesamten Hintergrund, vor dem sie steht, bis ins kleinste Detail anpassen, bis hin zu Kleinigkeiten wie der Farbe der Vorhänge (ja, wirklich).

Das Beleuchtungssystem rundet das Ganze ab. Es bietet dir eine klare, realistische Vorschau darauf, wie dein Charakter in verschiedenen Umgebungen und unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen wirkt.

Ich habe tatsächlich gesehen, wie Leute so kreativ waren, dass sie Fernsehfiguren wie Daenerys aus „Game of Thrones“ und sogar echte Prominente wie Billie Eilish nachgebildet haben, was viel darüber aussagt, wie flexibel das System ist.

Du kannst jeden Teil des Körpers deines Charakters individuell anpassen, nicht nur sein Gesicht. Mit den Schiebereglern für den Körper kannst du Gewicht, Muskulatur und Proportionen so anpassen, dass es wirklich realistisch und geschmackvoll wirkt, statt übertrieben oder anstößig. Du formst hier tatsächlich eine Person und verschiebst nicht nur zum Spaß Schieberegler hin und her.

Als ich sagte, es fühle sich wie ein professionelles Model-Tool an, habe ich das wirklich so gemeint. Der Fotomodus im Charakter-Editor ist so fesselnd, dass man wirklich das Gefühl hat, der eigene Charakter würde für ein Fotoshooting posieren. Man kann Screenshots machen, die wie echte Model-Porträts wirken.

Im Moment,das istinZOI’s stärkster Verkaufsargument. Sicher, bei einigen anderen Spielmechaniken gibt es vielleicht noch viel zu tun. Doch allein dieser Charakter-Editor setzt einen beispiellosen Maßstab.

Baue eine Stadt, nicht nur ein Haus

Während meinerinZOI Bei der Rezension wurde schnell klar, dass sich das Spiel nicht damit begnügt, dich ein einziges Haus entwerfen zu lassen, sondern dass es möchte, dass du eine ganze lebendige Stadt gestalten. Hier ist, wo inZOIversucht, zu übertrumpfenDie Sims und kommt damit tatsächlich durch … Naja, sozusagen.

Im Gegensatz zuDie Sims, wo man sich hauptsächlich auf einen einzigen Haushalt konzentriert, ist dies Das Spiel bietet einen Stadtbau-Aspekt bis hin zur Mechanik. Du kannst buchstäblich ganze Stadtviertel gestalten, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete, und dann beobachten, wie deine Zois in dieser Welt mit ihnen interagieren das beste Sandbox-Spiel.

Deine Auswahlmöglichkeiten, im wahrsten Sinne des Wortes bestimme, wie deine Welt funktioniert und wie deine Stadt funktioniert. Und das ist umso befriedigender, wenn man sieht, wie die Zois in diesen Räumen interagieren und sich darin bewegen.

Aber wie ich bereits erwähnt habe, möchte ich meine inZOI Eine möglichst realistische Spielrezension. Das Spiel ist seinen Konkurrenten in puncto Umfang und Ambitionen deutlich voraus, doch die zugrunde liegenden Systeme brauchen noch Zeit, um dieser Vision gerecht zu werden.

Die Gestaltung ganzer Stadtviertel ist zwar eine der inZOIZu den herausragenden Funktionen gehört, dass die wahre Faszination oft dann zum Tragen kommt, wenn man sich auf ein einzelnes Haus konzentriert. Bau-Modus bietet Ihnen die Werkzeuge, um ein Zuhause von Grund auf gestalten mit erstaunlicher Präzision. Sie können Räume ganz nach Ihren Wünschen gestalten, Möbel und Dekor aus einer großen Auswahl auswählen und Materialien sowie Muster anpassen, damit sich jeder Raum ganz wie Ihr eigener anfühlt.

inZOI fördert die Kreativität und ermöglicht es dir, mit mehrstöckigen Grundrissen, offenen Konzepten oder gemütlichen, kompakten Häusern zu experimentieren. Jede Entscheidung – von der Anordnung der Fenster bis hin zum kleinsten dekorativen Detail – beeinflusst, wie deine Zois mit dem Raum interagieren, was wirklich entscheidend ist.

Ich muss jedoch in diesem Text klarstellen, dass inZOI das überprüfenDer Hausbau verläuft nicht ganz reibungslos. Bestimmte Elemente können etwas knifflig sein. Wände lassen sich nicht immer korrekt einrasten, Dächer lassen sich manchmal nur schwer ausrichten, und an manche Steuerelemente muss man sich erst gewöhnen.

Für Spieler, die bereit sind, Zeit und Geduld zu investieren, kann sich das jedoch unglaublich lohnen. Zu sehen, wie das selbst gestaltete Haus zum Leben erwacht und sich Zois ganz natürlich durch die von dir entworfenen Räume bewegt, verdeutlicht das Potenzial von inZOIsein ehrgeiziges Bausystem.

Wo die Simulation etwas dünn wirkt

Also, in diesem Fall inZOI Für diese Rezension habe ich das Spiel nicht nur gespielt, sondern mich auch damit beschäftigt, was andere Spieler dazu sagen. Und in einem Punkt sind sich fast alle einig: inZOI hat vor allem mit der Spieltiefe zu kämpfen. Es wirkt einfach etwas flach.

Am einfachsten lässt sich das meiner Meinung nach so beschreiben inZOI Das Fazit der Untersuchung lautet, dass die Simulation sieht komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Auf den ersten Blick gehen die Zois ihrem Alltag nach, interagieren mit anderen und leben in einer geschäftigen Welt. Doch sobald man sich näher mit diesen Systemen beschäftigt, fallen einem ihre Grenzen auf – ihrem Verhalten fehlt es an Nuancen, ihre Autonomie wirkt eingeschränkt, und Beziehungen entwickeln sich selten auf eine Weise, die sich natürlich oder emotional fesselnd anfühlt.

Schließlich,Die meisten Interaktionen wirken eintönig und langweilig, sodass die sich entwickelnde Handlung sehr vorhersehbar wird. Während Die Sims lebt von unerwartetem Chaos, in dem sich die Figuren seltsam verhalten, Unfälle passieren und keine Geschichte der anderen gleicht. inZOI lässt gelegentlich diese Art von lebhafter Unvorhersehbarkeit durchblicken, ist dabei jedoch weitaus weniger konsequent, sodass die Simulation eher kontrolliert und geordnet wirkt als herrlich chaotisch.

Ein weiterer Punkt, den ich in meinem inZOI Ein Kritikpunkt ist, dass die Zois der Spieler eher als Teil eines „Systems“ existieren und weniger als eigenständige Persönlichkeiten mit Potenzial für zukünftige Handlungsstränge. Ihre Persönlichkeiten führen nicht immer zu einer sinnvollen langfristigen Entwicklung, was die Art von Geschichten einschränkt, die man auf natürliche Weise entwickeln kann.

In einem Genre, das auf Beziehungen, Emotionen und einer sich organisch entwickelnden Erzählweise basiert, fällt dieser Mangel an Tiefe besonders auf. Es Das beeinträchtigt das Erlebnis zwar nicht gänzlich, aber es schränkt es doch ein inZOIzurück davon abzuhalten, das Niveau zu erreichen, das es ganz offensichtlich anstrebt.

Die Realität des Early Access: Große Ideen, Ecken und Kanten

Ich hoffe, dass diesinZOI Die Überprüfung hat deutlich gemacht, dass Dieses Spiel setzt sich unglaublich hohe Ziele. Das zeigt sich am Umfang seiner Systeme, am Grad der Individualisierung und daran, wie es versucht, nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Gemeinschaften zu simulieren. Es ist diese Art von Ehrgeiz, die es sofort von anderen Lebenssimulationen abhebt, und manchmal ist es wirklich Es fühlt sich an wie ein Blick in die Zukunft des Genres.

Im Moment,inZOI Es wirkt immer noch wie ein Spiel, das noch seinen Weg sucht. Manche Systeme sehen auf den ersten Blick beeindruckend aus, aber es fehlt ihnen an Tiefe, um dich langfristig zu fesseln. Es gibt Momente, in denen die Illusion bricht. Die Charaktere verhalten sich manchmal etwas seltsam, die Spielmechaniken greifen nicht immer so ineinander, wie sie sollten, und je nachdem, worauf man seinen Fokus legt, kann sich das Gesamterlebnis etwas unausgewogen anfühlen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich in meinem inZOI Ein wichtiger Punkt in dieser Rezension ist, wie hohe Anforderungen das Spiel an die Hardware stellt. Da die Welt so groß und detailreich ist, belastet es PC-Systeme stark (es läuft nicht auf deinem Steam Deck).

Die offiziellen Mindestanforderungen umfassen dedizierte Grafikkartewie einNVIDIA RTX 2060oder gleichwertig,DirectX 12Unterstützung undmindestens 40 GB an freiem Speicherplatz, nur um das Spiel in seiner einfachsten Form zu installieren und auszuführen.

Bugs und Fehlfunktionen sind ebenfalls eine immer wiederkehrende Herausforderung, die über den Erfolg oder Misserfolg des Spiels für dich entscheiden kann. Vor dem großen Jubiläums-Update konnten Kleinkinder nicht mit ihren Gegenständen interagieren. Wenn sie schlafen wollten, erschien einfach ein kleiner Sitzsack, wo immer sie sich gerade befanden, und sie konnten weder ein richtiges Bett noch ein Baby-Töpfchen oder den Wickeltisch benutzen. Das Verhalten der NPCs ist im Allgemeinen manchmal unvorhersehbar: Sie wandern in dein Zuhause hinein oder ignorieren die Systeme, die du sorgfältig aufgebaut hast.

In gewisser Weise erinnert das an das Chaos Die Sims bekannt ist. Für manche Spieler sind diese Momente der Unvorhersehbarkeit gehören zum Spaß dazu, was dem Spielverlauf Humor und unerwartete Wendungen verleiht. Für andere kann es frustrierend sein, vor allem wenn es sorgfältig geplante Abläufe oder den Spielfortschritt unterbricht.

Das ist die Realität von Frühzugang. Ihr taucht nicht in ein fertiges Produkt ein. Ihr taucht in etwas ein, das sich ständig weiterentwickelt und durch Updates und das Feedback der Spieler geprägt wird. Ich möchte in diesem inZOI Es ist zu erkennen, dass die Richtung vielversprechend ist und das Entwicklungstempo ermutigend ist, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis sich alles zusammenfügt.

Mein Gesamtfazit zu inZOI – Ein wunderschönes Sandbox-Spiel, das noch auf der Suche nach seiner Identität ist

Enebameter 8/10

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Ich beende meinen inZOI Die Rezension kommt zu dem Schluss, dass es sich zwar um eine der spannendsten Lebenssimulationen seit Jahren handelt, sie aber auch zu den unfertigsten gehört. Es Die Präsentation von „Nails“ bietet Grafiken und Anpassungswerkzeuge, die den Eindruck der nächsten Generation vermitteln in einem Genre, das schon seit einiger Zeit stagniert. Doch sobald man über die Oberfläche hinausblickt, lässt sich die mangelnde Simulations-Tiefe kaum noch übersehen.

Beachten Sie außerdem, dass die Leistung je nach Ihrer Hardware variieren kann – Sie benötigen einen toller Gaming-PCum es auszuführen. inZOI ist beeindruckend, aber noch nicht perfekt optimiert, daher ist es wichtig, realistische Erwartungen zu haben.

If KRAFTON arbeitet weiter an der Optimierung der Systeme, der Erweiterung der Inhalte und der Vertiefung der Simulation, inZOIhat diedas Potenzial, sich als neuer Maßstab für Lebenssimulationen zu etablieren. Vorerst bleibt es ein beeindruckendes und ehrgeiziges Werk, das sich noch in der Entwicklung befindet und voller Versprechen und kreativer Möglichkeiten steckt.

Vorteile Nachteile ✅ Ein unglaublicher Charakter-Editor



✅ AtemberaubendUnreal Engine 5Bildmaterial



✅ Der Aufbau der Stadt sorgt für mehr Tiefe



✅ Starkes langfristiges Potenzial ❌ Oberflächliche Simulationssysteme ❌ Probleme mit der Benutzeroberfläche

Ideal für: Kreative Spieler, die gerne Charaktere und Umgebungen entwerfen, sowie Fans von Die Sims Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Lebenssimulationsgenre entwickelt.

Weniger geeignet für: Spieler, die ein rundum ausgefeiltes, inhaltsreiches Spielerlebnis suchen, das ohne technische Probleme sofort spielbar ist.